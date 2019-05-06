Т.Троянская― 11 часов 6 минут, в студии Татьяна Троянская, действительно, программа «Особое мнение», и я приветствую Григория Михнова-Войтенко, епископа апостольской православной церкви, правозащитника. Григорий, добрый день.

Г.Михнов-Войтенко― Добрый день.

Т.Троянская― начнем с трагедии, которая случилась вчера в «Шереметьево»: горящий самолет, жертвы и пока очень много вопросов, но найден «черный ящик» – это последние сведения, но , вообще , говоря об этой истории вспоминают сейчас фильм «Экипаж», когда спасённых встречали внизу, на земле… И вот современная история, и опять вопросы. Суперджеты, которые должны быть запрещены, а они продолжают летать, вот, ваши мысли.

Г.Михнов-Войтенко― во-первых, мысль очень простая – соболезнования всем родным и близким, кто потерял своих родственников в этой трагедии, вторая мысль – действительно, на мой взгляд, «Шереметьево» , просто худший аэропорт в , по крайней мере, московском регионе. Большой, бессмысленный и очень неорганизованный. И, как принято сейчас говорить: почему— то я не удивлён, что то, что случилось, случилось именно там.

Т.Троянская― ну, то есть вопрос большой — это один вопрос, а организованный – это другой вопрос .

Г.Михнов-Войтенко― неорганизованный, в том-то и дело. Причем, неорганизованный с точки зрения и пассажиров, и, я так понимаю, что все, что, скажем так, отражается на пассажирах оно все то же самое и внутри. Что касается самих суперджетов, я летал на суперджете. Конечно, не самый удобный самолет, но, как мне кажется, собственно катастроф…Может я и ошибаюсь, я все таки, по авиации не главный специалист, но, по – моему, катастроф с самолетами в воздухе еще не было . И судя по тому, что случилось, это в первую очередь недоработка каких-то наземных служб., недоработка может быть экипажа, еще что-то … То есть не надо так уж перекладывать все на авиаконструкторов. Наверное, суммарно и х вина может быть и наименьшей в этой истории.

Т.Троянская― но, говорят, что как раз, экипаж действовал очень слаженно и посадку осуществили даже быстрее положенного, за 55 секунд вместо 90

«Шереметьево» – просто худший аэропорт. По крайней мере, в московском регионе. Большой, бессмысленный и очень неорганизованный

Г.Михнов-Войтенко― вопрос к организации, вопрос – почему не было сброшено топливо, вопрос – почему не отправили самолет на какие-то дополнительные круги, чтобы он просто сжег это топливо. То есть конечно вопросов очень много. Конечно, сейчас с нами злую шутку играет современная информационная среда, в которой немедленно появляется все : и все версии, и все мнения, и так далее и тому подобное. То есть такой звучит разноголосный хор, в котором, собственно информации не очень то много.

Я не хочу хвалить былые времена, но, тем не менее, когда информация слегка запаздывала, и доходила уже в более кристаллизованном виде

Т.Троянская― или вообще не доходила.

Г.Михнов-Войтенко― нет, ну я имею в виду начало 90-х, когда информация доходила уже в более адекватном виде. А сейчас , когда ну просто мы все являемся средством массовой информации, у каждого своя лента,у каждого свои тысячи друзей, все сразу же это выкладывают…

Т.Троянская― да, и горящий самолет появился сразу же, буквально в то же мгновение, и конечно пока никто не догадывался , чем это может обернуться..

Г.Михнов-Войтенко― да, сообщалось о том, что никто не погиб, потом, что один погибший, потом ,что 10 погибших.. потом уже звучали версии какие угодно, включая терракт. Что самолет загорелся от попадания молнии в воздухе, ну и так далее. То есть масса версий, которые засоряли, скажем так эту картину. Очень печальные события

Т.Троянская― реакция?

Г.Михнов-Войтенко― жалко, мне знаете, честно говоря, очень жалко, и странно и удивительно, другое. Что, вообще-то, по-хорошему, когда происходит такая трагедия, тем более, масштабная трагедия, ну уж по— крайней мере, в московском регионе точно должен быть объявлен траур.

Т.Троянская― В Мурманске объявлен. Но, пока еще не очень понятно почему — может быть так принято, что кому принадлежит самолет – в этом регионе, хотя … Но возможно мы что то узнаем через некоторое время. Но вопрос про реакцию , которая появилась в фейсбуке: очень многие писали, что люди пытались взять с собой багаж, поэтому, в общем, те, кто находился в хвостовой части, не смогли выбраться. Возник затор в начале самолета.

Г.Михнов-Войтенко― ну, я думаю, что к сожалению, это скажем так, просто версия. потому что та же информация, которая идет, о том что за 55 секунд все были эвакуированы, разбивает версию о заторе, понимаете? Поэтому, я думаю, что дело все таки не в этом. Я могу сказать о себе – я когда летаю, у меня ручная кладь чаще всего находится под сиденьем. Вытащить ее дело нескольких секунд, просто когда я готовлюсь к выходу. Поэтому нет, я не думаю. Во всяком случае слова, которые я читал, с таким тотальным осуждением и проклятиями на головы тех, кто затормозил выход, что вообще таким не место

Мы не знаем, как каждый из нас поступил бы в этой ситуации, мы не знаем, что люди понимали, находясь внутри самолета

Т.Троянская― честно говоря, во-первых , мы не знаем как каждый из нас поступил бы в этой ситуации, во-вторых мы не знаем ,что люди понимали находясь внутри самолета. Это тоже вопрос.

Г.Михнов-Войтенко― совершенно верно. Что им объявили, как они готовились. Потому что в общем, так или иначе, пока самолет садился в чрезвычайной ситуации все так или иначе были уже подготовлены. И то, что идет аварийная посадка не в Мурманске, а в Москве, наверняка экипаж уже объявлял.

Т.Троянская― естественно . и то, что что-то происходит с самолетом, наверняка было уже известно. Но , конечно это трагедия, о которой мы будем еще долго говорить, потому что будут возникать какие то новые подробности

Г.Михнов-Войтенко― и, самое главное, в таких ситуациях,какие выводы будут сделаны, вот же вопрос?

Т.Троянская― это , да. Но, опять какие выводы должны быть сделаны? Кто-то предлагает суперджеты запретить – это первое. Вы тут же говорите, как небольшой специалист в авиации, хотя, как говорят большие специалисты в авиации, что суперджет – это опасно.

Г.Михнов-Войтенко― ну, скорее всего, да. Это так. К ним нареканий, явно, много.

Т.Троянская― при этом, сразу отменить все суперджеты нереально, потому что в тот момент когда это случилось 13 суперджетов находилось в воздухе. Конечно, очень легко сказать – этот суперджет не полетит, но при этом, если спросить тех людей, которым надо лететь , готовы ли они ждать двое суток, я думаю, люди скажут – мы готовы лететь.

Г.Михнов-Войтенко― Ну, в том то и дело. Наверное, достаточно мало самолетов, с которыми никогда не происходят никакие нештатные ситуации. И очень многое зависит от того, кто управляет этим самолетом, как его обслуживают наземные службы, как его ведут диспетчеры. И т.д и т.п

Т.Троянская― у нас ю-туб трансляция, специалист герой России — Талбоев, который как раз говорил, что суперджеты — это опасно. Но, давайте вернемся в Петербург. 1 мая. Демонстрация, которая запомнилась и запомнится, я думаю надолго. «День Космонавтов» – так назвали публикацию в «новой газете», ну и очень многие издания, не все, но многие написали сегодня об этой истории. Конечно, она продолжается, поскольку вчера одиночные пикеты были у Смольного, и также людей задержали, но отпустили? 4 человека.

Г.Михнов-Войтенко― ну, отпустили по-разному. Кого-то отпустили с протоколом за неправильный переход улицы, а кого-то отпустили с протоколом, который подразумевает судебное разбирательство, поскольку они нарушили правила проведения одиночного пикета.

Т.Троянская― И сказали приходить в суд после праздника. Но давайте обо всем по прядку. Шествие было первомайской демонстрацией, которая проходило во многих российских городах, она была согласована. И в какой момент все пошло не так? Сразу же, да?

Г.Михнов-Войтенко― насколько я понимаю сразу же. Давайте оговоримся: меня не было 1 мая на этой демонстрации, поэтому я следил, шла трансляция в интернете. Записи смотрел, фотографии, которые появлялись. Все пошло не так с самого начала.

Вопрос на который нет ответа (насколько я знаю, Борис Вишневский задал его сейчас публично), откуда у полиции появилось мнение, что они имеют право цензурировать наглядную агитацию, которая появляется, принесена , на первомайскую демонстрацию?

Т.Троянская― Наверное, они получили какие –то ценные указания?

Понятно, что поступило некое указание, они это указание выполняли, но предстоит разбирательство, кто это указание давал

Г.Михнов-Войтенко― Совершенно верно. Но это не законно. В законе ничего подобного нет. Ни у комитета по безопасности и общественному порядку, ни у полиции нет такого права. Если речь не идет о наглядной агитации, которая прямо нарушает установленное законодательство. Ну, не знаю: демонстрация нацистской символики – она прямо запрещена. Если там ничего подобного нет, то оценивать, оскорбляет ли тот или иной плакат действующую власть, ну, возможно, будет суд. Если найдется оскорбленный. Но никак не сотрудник полиции, который этот плакат изымает и говорит, что человек никак не будет допущен на мероприятие.

Т.Троянская― наверное, они такие сообразительные. Предвосхищающие.

Г.Михнов-Войтенко― я думаю, они как раз оказались неподготовлены. Понятно , что поступило некое указание, они это указание выполняли, но предстоит разбирательство, кто это указание давал. Потому что все эти действия они суммарно попадают под статью 149 уголовного кодекса: «воспрепятствование проведению общественного мероприятия». Тем более, что Вишневский, который активно сейчас активно занимался и помощью задержанным, хотя к колонне «ЯБЛОКО» не было претензий у полиции

Т.Троянская― а в колонне «ЯБЛОКО» не было этих, ну скажем, надписей с упоминанием Беглова и Путина

Г.Михнов-Войтенко― Нет, надписи какие-то были, насколько я знаю, там изымалось и не допускалось какое то количество плакатов, но, по-крайней мере задержаний во время движений не было. Несколько человек были задержаны уже после того, как часть росгвардии освобождала проезжую часть на Невском. Они , так сказать, в общую кучу попали, и были задержаны.

Стало понятно, что колонну и не предполагали пустить по заявленному маршруту. Потому что Лиговский был перегорожен, и никакого движения по нему не могло быть. То есть изначально, задерживая выдвижение колонны, потому, что оно должно было начаться в 11-30, а началось в 12-10, понятно , что колонна не успевала в отведенное время пройти по маршруту. И Лиговский был перегорожен. То есть изначально…

Т.Троянская― То есть изначально руководство согласовало шествие, но тут же, перед началом решило что..

Г.Михнов-Войтенко― ну возможно не перед началом, может и за сутки, возможно они готовились, потому что действия были очень слаженными. Нужно отметить , что именно в тот момент, когда людей выдавливали с Невского все очень слаженно происходило.

Т.Троянская― может они знали, о том, что будет?

Г.Михнов-Войтенко― Я думаю,да.

Т.Троянская― откуда?

Г.Михнов-Войтенко― ну, потому что это был их собственный сценарий. Сначала задержать выдвижение колонны, потом задерживать и препятствовать продвижению колонны, а потом разогнать демонстрантов уже непосредственно с Невского проспекта. Выглядит это именно так, что они отрабатывали ровно свой сценарий. Никакого экспромта не было

Выглядит это именно так, что они отрабатывали ровно свой сценарий. Никакого экспромта не было

Т.Троянская― получается , что они знали, что произойдет, а те, кто пришел на митинг – не догадывались.

Г.Михнов-Войтенко― конечно. Я помню с несколькими людьми мы обсуждали , что да, возможно будут, некие инциденты, потому что представители ЛГБТ-сообщества собирались выходить. Они предполагали что против них может быть какая то— то реакция, но конечно никто не предполагал…

Т.Троянская― магнит попритягательнее нашелся, чем ЛГБТ.

История с Александром Шуршевым и Андреем Пивоваровым, которые как раз сейчас заключены под стражу и 10 суток им дали. Вот это видео которое ,кажется, видели все . этот налет на Шуршева. Это вообще что было?

Ну как бы сказать помягче. Это вообще некие действия, которые на мой взгляд также подпадают под статью УК. Я не видел медицинского заключения освидетельствования. Как врачи оценивают? Легкий вред здоровью или средней тяжести, поскольку на мой взгляд это было ничем не мотивировано, это явно чрезмерное применение силы, повлекшее вред здоровью. Вообще это уголовное преступление.

Т.Троянская― Вы уже несколько статей назвали здесь. Вопрос, заметят ли суды все эти статьи? Не получится ли так, что в итоге Шуршев спровоцировал этого человека налететь на него.