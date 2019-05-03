О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. И у нас в программе «Особое мнение» — журналист Леонид Радзиховский, который на самом деле совершенно не собирался приходить столь часто, но в связи с тем, что майские праздники наступили, а он почему-то не уезжает на курорт, почему-то к нам сегодня пришел, за что мы ему страшно признательны. Леонид, а вы, вообще, майские праздники воспринимаете как такой незапланированный отпуск или что-то такое?

Л.Радзиховский― Какой отпуск? Я пенсионер. Для меня отпусков нет. Отпуск для меня — это когда я на «Эхо» не хожу, вот это отпуск.

О.Журавлева― Ну как, вы разве не сажаете картошку, не едете на дачу жарить шашлыки?

Л.Радзиховский― Дачи не имею, картошку сажать не умею.

О.Журавлева― Ужасно! Ужасно.

Л.Радзиховский― Так что отпуск — это когда вы меня не дергаете. Вот я сидел спокойно, ел. Мне звонят: «Просим… У нас такое положение…». Я сдуру вошел в положение. Вот когда я не вхожу в положение, это для меня отпуск. А так я пенсионер. Какие для меня праздники? У меня вся жизнь — праздник.

О.Журавлева― Давайте тогда с вами как с пенсионером побрюзжим немного, о том, что происходит.

Л.Радзиховский― Давайте.

О.Журавлева― Почему-то вас очень спрашивают по поводу украинских и даже венесуэльских вопросов…

Л.Радзиховский― Особенно я по Венесуэле, действительно, большой специалист..

О.Журавлева― Ну, хорошо. Сегодня говорят, уже очереди выстроились за паспортами в Донецке. Будут по упрощенной схеме получать паспорта. Мы с вами еще тут обнаружили, что не только…

Л.Радзиховский― Вы обнаружили и мне сказали.

О.Журавлева― Да. Не только на территории Украины есть потенциальные граждане российские, но еще и в Сирии и в других удивительных местах.

Л.Радзиховский― Вы не пугайте народ, вы все-таки расскажите…

О.Журавлева― Ну, это уже слышали в новостях: Афганистан, Сирия, Йемен…

Л.Радзиховский― …Что речь не идет обо всех жителях Афганистана, Сирии и так далее, а только о тех, кто…

О.Журавлева― …Имел какое-то отношения к России — родился, либо имел гражданство СССР. Скажите, пожалуйста, это собирание земель, это какой-то новый этап нашей жизни или новый этап гуманитарной акции Владимира Путина?

Л.Радзиховский― Новый этап нашей дури. Я никаких иных, более ценных соображений на этот счет не имею. Я прочел очень много замечательных гипотез. Одна из них заключалась, насколько я помню, в том, что, таким образом, собираются решить демографическую проблему в России. Вот собрав жителей ДНР, собираются решить демографическую проблему.

Действительно, в России отрицательный прирост населения. Вот за два первых месяца — январь, февраль — естественная убыль населения — 73 тысячи. Росстат так сообщает. Причем забавно, что при этом во всех регионах — убыль, а на Северном Кавказе — прибыль 10 тысяч. Соответственно, в других регионах убыль — 83–84 тысячи.

Ну, действительно, если в таком бодром темпе пройдет весь год, то за год на 0,5 миллиона примерно жителей регионов, кроме Северного Кавказа, уменьшится население России, это правда. Но совершенно непонятно, при чем тут ДНР, ЛНР?

Л.Радзиховский: Новый этап нашей дури. Я никаких иных, более ценных соображений на этот счет не имею

И дело заключается не просто в цифре. Если цель Путина, чтобы у нас цифра была большая, то это довольно глупо, потому что не только Китай, Индию — это вообще, смешно, — или Америку, но даже Индонезию, даже Пакистан мы уже никогда не догоним. Это совершенно очевидно. Чего за цифрой гоняться. В крайнем случае, вызовете чиновников Росстата, они вам цифру нарисуют, какую вам надо.

Значит, речь идет, по-видимому, все-таки не об абсолютной цифре населения, а о качестве населения, то есть о том, чтобы было больше трудоспособного населения. Как раз в этом смысле ДНР ничего ценного из себя не представляет, поскольку, как объяснял сам Путин, там в основном население пожилое, пенсионное.

О.Журавлева― Ну, как избиратели-то они представляют ценность.

Л.Радзиховский― Вот. Вторая гипотеза замечательная заключается в том что, таким образом, Путин собирает под себя избирателя. Но это тоже анекдот. В ДНР, ЛНР — 2 миллиона человек. Вот если все из них как один примут паспорта… Отбросим несовершеннолетних, отбросим больных, таких, сяких — речь идет про 400, ну 500, ну 600 тысяч избирателей. Что такое 500–600 тысяч избирателей, даже миллион избирателей в масштабах России? Если только у них какие-нибудь привилегированные голоса будут, вот как в акционерных обществах есть привилегированные акции, если им дадут привилегированные голоса, — тогда их голоса имеют какой-то вес. А так — миллион голосов в масштабах России.

Если Путин хочет под себя собрать избирателей, то тогда надо, действительно, дать российское гражданство всем жителям Афганистана, Сирии, Ирака, не тем, кто родился в СССР, а просто всем, — тогда, действительно, баланс избирателей резко изменится.

Мне кажется, что гораздо дешевле и надежнее закупить еще какое-то количество моющего вещества, вручить его Соловьеву и Соловьев этим веществом промоет мозги тех 100 миллионам бедолаг, которые являются основными избирателями. А стиральный порошок для мозгов гораздо дешевле, чем закупки голосов в Афганистане, в Ираке и даже в ДНР. Поэтому избирательная ценность этих нескольких сотен тысяч, этого миллиона людей равна нулю в масштабах России.

Третья версия, о которой я тоже прочел еще остроумнее. Она заключается в том, что Путин дает паспорта тем жителям ЛНР, ДНР, которых украинцы могут посадить. То есть он беспокоится о том, что когда ДНР, ЛНР вольются в состав Украины, вернутся, так сказать в объятия матери-родины, то куда же девать этих людей? Ну, запаслив Владимир Владимирович, запаслив и осторожен. Потому что когда они вернутся в состав Украины, видимо, знает только он, больше этого не знает никто. Этого не знает Украина, это не знают они, этого никто не знает.

Если уж встал бы вопрос о том, что ДНР, ЛНР… как-то появился свет в конце тоннеля, что они вернуться в состав Украины через год, через два — это же переговоры, — то, наверное, за год, за два эти люди могли бы уехать в Россию. Тем более, я думаю, что наиболее активные из России же и приехали и едва ли потеряли российские паспорта при переезде. А наиболее активные местные, я думаю, давно уже озаботились российскими паспортами. Так что эта версия ничуть не лучше двух предыдущих.

О.Журавлева― То есть вы видите просто бессмысленное мероприятие.

Л.Радзиховский― Нет, оно не вполне бессмысленное. Ну как, троллинг — это осмысленное или бессмысленное?

О.Журавлева― В зависимости от того, каких результатов мы хотим достичь.

Л.Радзиховский― За нос дернуть.

О.Журавлева― Так себе.

Л.Радзиховский― Ну, почему? Есть у него нос — как дернуть его, чтобы нос свой не высовывал. Это троллинг, такой совершенно очевидный троллинг украинского руководства. А указ этот готовился в декабре. 5 лет страдали жители ДНР, и как-то это каменные сердца в Москве почему-то не трогали…

О.Журавлева― Но кто-то все равно мог получить гражданство. Переехали многие и получили здесь либо статус беженца…

Л.Радзиховский: Это троллинг, причем не Зеленского, не Порошенко, а человека по имени президент Украины

Л.Радзиховский― Кстати, цифры мы читали сегодня. Там чуть ли не 300 тысяч человек согласно этим цифрам получили паспорта. Поэтому так уж невозможно было получить? Нет, возможно вполне.

Короче говоря, каменные сердца трогались, вот 300 тысяч человек паспорта получили, но остальные как-то — не особо за них переживали в Москве, за этих мучеников. С декабря начали готовить указ и подготовили его по глупому стечению обстоятельств чисто гуманитарный указ по странному стечению обстоятельств ровно в тот день, когда прошли выборы президента Украины. Бывают, конечно, совпадения в жизни. Видимо, это из разряда вот таких…

О.Журавлева― Мне кажется, этого не скрывали. Говорили, что этот указ готовится до выборов. И как-то многие аналитики говорили, что вот победит, например, кто-нибудь… вот и выйдет указ.

Л.Радзиховский― Действительно, если на выборах кто-нибудь победит, то указ для этого «кого-нибудь» и выйдет. Он и вышел ровно в день, когда этот кто-нибудь и победил. Это значит, классический троллинг президента Украины, причем не Зеленского, не Порошенко, не кого-то другого, а человека по имени президент Украины. Его решили хорошо потроллить. Зачем это решили сделать — вот это непонятно на самом деле.

Но это очевидный троллинг, это вызывающий жест, недружественный, достаточно агрессивный в отношении Украины жест из серии «мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то ей икс в окно просуну, то ей игрек покажу…». Короче говоря, это очевидно недружественный жест. Практического значения он ни для России, ни для Украины, как мне кажется, иметь не будет.

Еще раз повторяю, он практически может что-то означать для жителей ДНР, и за них я совершенно искренне могу порадоваться. Им, действительно, не позавидуешь. Положение паршивое. И если это положение облегчат — ну, очень хорошо. Они же люди так же, как и мы с вами, как жители Украины, как жители России. Но понятно, что никого это не интересует, а политически — это троллинг Украины. А зачем — я надеюсь, после перерыва…

О.Журавлева― Да, после перерыва. Это Леонид Радзиховский. А меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — журналист Леонид Радзиховский. Не забывайте, что в чате YouTube я читаю ваши сообщения. Пишите их туда, пожалуйста, присылайте СМС: +7 985 970 45 45 с вопросами для Леонида. Среди уже пришедших вопросов мне понравился: «В перепалке между Путиным и Зеленским кто больше похож на клоуна, по-вашему?» Если продолжать в вашей терминологии: «троллинг», «дернуть за нос».

Л.Радзиховский― Вы знаете, по первому акту судить об окончании спектакля и даже о содержании второго акта трудновато. Это немножко в сторону вопрос. Но, пожалуйста, я могу ответить. Это, кстати, к вопросу о журналистской работе, о журналистской информации. Когда я прочел ответ Путина на вопрос о том, встретится ли он с Зеленским — что «Зеленский не господь бог, чтобы я перед ним представал» и так далее, — я подумал, что Зеленский, может быть, и не господь бог, но Владимир Владимирович успешно осваивает его первую профессию — профессию Зеленского. Абсолютно бессмысленный издевательский ответ. Непонятно, над чем издевается, абсолютно абсурдный ответ, который только демонстрирует максимальную агрессию.

Вот меня позвали на «Эхо», а я бы ответил: Ну, Венедиктов, мне кажется, еще не господь бог, чтобы я перед ним представал. Та женщина, которая со мной говорила — у нее бы челюсть выпала. Во-первых, она ни слова не сказала про Венедиктова. Во-вторых, при чем тут господь бог, не господь бог? Хочешь — приходи, не хочешь — не приходи. Чего ругаться-то?

Это, значит, я очень удивился остроумию Путина. А потом я прочел вопрос и понял, что совершенно зря катил на Владимира Владимировича, потому что тот идиот, который задавал этот вопрос — я не знаю, он специальный идиот или от рождения такой — он сформулировал вопрос к Путину следующим образом: «Владимир Владимирович, когда вы, наконец, предстанете перед Зеленским?» Это же каким надо быть?.. Я даже не знаю, как прокомментировать образ мыслей этого, так сказать, журналиста, чтобы вместо простого вопроса «Когда вы встретитесь с Зеленским?» сформулировать его в такой идиотской, как бы стебной, как бы иронической, как бы издевательской манере? Ну, за что боролся, на то и напоролся. Если цель этого вопроса была в том, чтобы можно было так ответить Зеленскому — ну, может быть. Если же это просто природная глупость — ну, я поздравляю автора этого вопроса.

Так что пока что троллинг идет, я бы не сказал, что очень остроумно, но так, примерочно. Но это лингвистический троллинг, это троллинг словами.

О.Журавлева― А что с войной-то?

Л.Радзиховский― А вот троллинг по сути. В чем смысл этой истории с паспортами? Мне кажется, что смысл этой истории, по сути, в том, что сути тут никакой нет, а есть вызывающий, повторяю, агрессивный в отношении Украины, очевидно недружественный, очевидно агрессивный жест, который предполагает ответные агрессивные жеста президента Украины, правильно? Если я вас сейчас начну вам говорить: «Оля, а вы чего, вообще, мать Тереза или мать Мария, чтобы я перед вами сидел тут?» — ну, естественно, я нарываюсь на то, чтобы вы мне что-то скажете, правильно?

Когда Россия послала такой сигнал Украине «А вот вы мы возьмем и раздадим паспорта вашим гражданам», то очевидно, что это делается для того, чтобы Украина что-то ответила. Если бы президентом стал Порошенко, то это делается уже в контексте уже сложившейся пиар-войны: от нашего стола — вашему столу. А если президентом стал Зеленский, то это делается для того, чтобы загнать его изначально на эту лыжню пиар-войны, на лыжню жесткого словесного хотя бы противостояния: «Мы вам так, а вы нам сяк. Мы вам паспорта, а вы нас будете ругать…».

В общем, короче говоря, чтобы война не прекращалась, чтобы пиар-война и обмен этими уколами продолжался с большей интенсивностью — вот очевидная политическая цель России. Зачем России нужна пиар-война с Украиной, чтобы она продолжалась, чтобы не дай бог президент Украины не выскочил, если ему такая фантазия в голову придет, из этой колеи, — на этот счет есть у меня несколько ответов.

Ответ первый. Потому что хоть уже и потеряла это вино аромат, выдохлось и, в общем, телезритель России пьет его как совершенно прокисшую бурду, но, тем не менее, чем-то поить избирателей надо. Ну, либо война с НАТО, либо война с Америкой, либо война с Украиной. Репертуар у нас небольшой.

О.Журавлева― Есть вариант. Вот наши слушатели тоже предлагают: «Если американцы вторгнутся в Венесуэлу, мы же тоже туда пошлем свои войска. Будет праздник и будет весело, интересно и зажигательно».

Л.Радзиховский― Верно. А если этот подлец Трамп этого не сделает, что тогда? Ну, как быть-то? Мы же не можем зависеть от Трампа. Мы должны все-таки сами определять повестку. Повестка определена: Геополитическая борьба, борьба с врагами, отстаивание своего права вставать то на одно колено, то на другое колено. Это борьба. Список врагов зафиксирован, записан в Конституции России, он не меняется: НАТО, США, Украина. В любом порядке.

О.Журавлева― Но, по-моему, в Конституции у нас этого не записано.

Л.Радзиховский― То есть как?

О.Журавлева― Ну, в Конституции не пушит про врагов.

Л.Радзиховский― Вы так думаете?

О.Журавлева― У нас есть отдельная концепция. Это не Конституция.

Л.Радзиховский― Нет, вы возьмите после эфира Конституцию, почитайте, и увидите, что я прав, а вы нет.

Л.Радзиховский: Либо война с НАТО, либо война с Америкой, либо война с Украиной. Репертуар у нас небольшой

О.Журавлева― Хорошо.

Л.Радзиховский― Так вот согласно Конституции мы боремся с врагами. Цель Российского государства — это борьба с врагами Российского государства. Образ существования российского государства — это борьба с его врагами. Враги определены предельно четко — три врага.

Чтобы Украина не соскочила с этого крючка — это первое. Все-таки, еще раз повторяю, телепузиков, телемассы надо кормить какой-то бурдой — это раз.

О.Журавлева― А войска туда вводить не надо будет для защиты российских граждан?

Л.Радзиховский― Нет, не надо. От кого защищать российских граждан?

О.Журавлева― От украинских граждан.

Л.Радзиховский― Которые живут в Донбассе, которые еще не получили паспорта?

О.Журавлева― Нет, которые подавляют сепаратизм. Там же, в общем, конфликт-то не прекращен вооруженный.

Л.Радзиховский― Нет, минуточку, Оля, давайте как-то последовательно. Войска вводят для защиты российских граждан. Вопрос: от кого? От их соседей, украинских граждан, которые в соседнем доме живут? Для этого войска не нужны. Для защиты от украинских войск?

О.Журавлева― Да.

Л.Радзиховский― Но для этого украинские войска так же, как войска Трампа, должны вторгнуться в ДНР, согласитесь? Потому что если они туда не вторглись, то туда странно водить российские войска, верно?

О.Журавлева― Но можно же придумать.

Л.Радзиховский― Можно. Но еще раз повторяю: до тех пор, пока кто-то не вторгся, вводить войска довольно странно. Украина не вторгнется в ДНР просто потому, что начать свое президентство с военного разгрома, я думаю, в планы Зеленского не входит. А он понимает, что вторжение в ДНР помимо полной бессмысленности этого вторжения… Ну, вторгся ты. И что, изнасиловать эти 2 миллиона человек, принудить их к любви к Украине? Принуждение к любви, принуждение к патриотизму?

О.Журавлева― Разоружить.

Л.Радзиховский― И что дальше.

О.Журавлева― Ввести туда международные войска, еще что-нибудь.

Л.Радзиховский― Зачем? Цель какая?

О.Журавлева― Восстановить законность.

Л.Радзиховский― Законность — это когда вводят войска, разоружают и вводят международные войска? Своеобразное понимание законности. Короче говоря, Украина туда не вторгнется ввиду физической и психологической невозможности это сделать и политического безумия. А защищать там некого и не от кого. Но вы мне дайте договорить, а то я все время соскакиваю.

О.Журавлева― Давайте.

Л.Радзиховский― Еще раз: первая цель понятна — это продолжение пиар-войны, чтобы Зеленский не вздумал с крючка соскочить и не вздумал дрыгаться. Продолжаем: поэтому нужны недружественные жесты. Вторая цель: чтобы Зеленскому жизнь малиной не казалась. Одна из очевидных целей России: чтобы на Украине был слабый президент. Это совершенно очевидно. Слабый президент, слабая страна, слабая Украина — это то, что очевидно нужно Путину, Кремлю.

Почему это нужно? Ну, хотя бы потому, что Украина может являться очень противным примером для России того, что вот страна существует без вертикали, без пожизненного президента и так далее, и ничего, смотрите-ка — существует. Поэтому она должна существовать в режиме абсолютно раздолбанной, бестолковой, раздрайной, балансирующей на краю попасти страны.

Это так объясняет телевизор, но телевизор не может совсем придумывать. Отчасти это должно быть правдой. Конечно, 90% раздрая, раздолбанности и так далее делает сама Украина, и никакая помощь России в этом не нужна. С задачей раздрая, драк, склок, коррупции, экономического хаоса Украина превосходно справляется без всякой помощи России. Но доверяй, но проверяй. Мы доверяем, что Украина сама будет сидеть в болоте, но для верности надо еще разочек туда их подтолкнуть.

Соответственно, если Россия делает столь сильный агрессивный жест, пиар-агрессивный жест в отношении Украины, то Зеленскому ставят вилку. Первое: надежды на улучшение отношений с Россией похерены. В такой обстановке отношения не улучшишь. А значительная часть избирателей Зеленского именно хотела улучшения отношений с Россией. Что это значит конкретно, я думаю, они сами не знают.

О.Журавлева― Там идут военные действия, там участвуют, так или иначе, военные специалисты из России, военная техника из России, вооружение из России. Эти отношения хотелось бы улучшить.

Л.Радзиховский― Да, прекратить, окончательно заморозить действия на границе. Ну, вот, допустим, как Абхазия — Грузи, правильно?

О.Журавлева― Там они, кстати, не так уж и заморозились.

Л.Радзиховский― Хотя бы до такого уровня, как Абхазия и Грузия. Если бы Зеленский это смог сделать, то это был бы крупный пиар-успех, который очень укрепил бы его положение внутри Украины. Вот Россия ясно дает ему понять: «Такого удовольствия мы тебе не доставим, друг. Нам от тебя нужно, чтобы ты продолжал с нами ругаться. Это разочаровывает твоих избирателей. А твоя оппозиция внутри ук — патриотическая украинская оппозиция — все равно будет тебя долбить за это, что ты ничего не можешь сделать. Таким образом, с одной стороны, тебя опускает Россия, а, с другой стороны, у тебя в Киеве есть второй фронт в лице непримиримой патриотической украинской оппозиции, всех этих бабченок и прочих, которые будут кричать: «Видите, кого выбрали? Ничтожество! Клоун, русский агент». Вот ты будешь между двух огней».

Л.Радзиховский: Украина не вторгнется в ДНР потому, что начать президентство с военного разгрома в планы не входит

Вот я думаю, это тоже одна из целей России — увеличивать энтропию на Украине, увеличивать подручными, посильными средствами, что достаточно успешно и делается. Повторяю: главную энтропию любое государство, любое общество обеспечивает себе само, никто извне его устроить не может. Но свои пять копеек положить Россия может.

Ну, и третья цель, я думаю: просто противен господин Зеленский господину Путин по-человечески. Такое глубокое человеческое чувство, как, впрочем, любой президент Украины.

О.Журавлева― Леонид Радзиховский со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — Леонид Радзиховский. Как-то мы так вляпались в Украину. Давайте выходить.

Л.Радзиховский― Давайте закончим, да.

О.Журавлева― Зеленский просто победит этот троллинг, все поправит.

Л.Радзиховский― Да, покончим с Украиной. У Зеленского, первое, очень трудное положение. Ему надо оправдать доверие. Оправдать его в области внутренней политики, экономики. Во-первых, трудно, во-вторых — долго. Оправдать доверие и повысить свой рейтинг можно эффектными успехами во внешней политике. Этих успехов не будет. Москва этих успехов не даст. Это совершенно очевидно. А даст она ему, наоборот, неуспехи. Единственный вариант, который Путин ему, так сказать, предлагает, это принять российские условия. Тогда мы вам цены на газ понизим, то да се.

Но российские условия означают выполнение знаменитых минских соглашений. Что, в свою очередь, означает вернуть в состав Украины ЛНР и ДНР на условиях, что это автономные, отдельные субъекты. Это все такая же пустейшая болтовня, как все разговоры про то, что изменится демографический состав России, или еще что-то, или еще что-то. Тот же самый троллинг.

Нельзя вернуть ЛНР и ДНР в состав Украины. Это нельзя сделать потому, что жители ДНР и ЛНР этого не хотят. Этого нельзя сделать потому, что вся украинская государственная или окологосударственная пропаганда 5 лет объясняет этим людям, что вы ватники, вы генетический мусор, вы предатели, вы быдло. А те им отвечают: вы бендеровцы, вы фашисты. Объединить в одной стране эти две категории граждан, причем еще раз повторяю, проклятия в адрес ватников — это не какие-то экстремисты, это тренд. Господствующий тренд. А ответ «вы фашисты и вы бендеровцы» — это тоже не какие-то экстремисты, а это тренд ДНР. Попробуйте объединить их в одном государстве. Это раз.

Второе. Слова про то, что они получат автономию — это тоже какая-то чепуха. Автономия бывает разная. Бывает автономия в плане назначения своей милиции. А бывает автономия, когда автономная область требует иметь право влиять на внешнюю политику государства. Разные бывают автономии. Какая там автономия — не определено в Минских соглашениях. Очевидно, что Москва бы требовала автономии троянского коня, чтобы эти ЛНР и ДНР имели право вето на украинскую прежде всего внешнюю политику. Короче говоря, по всем этим причинам это знают все. И в Украине, и в России знают. Путин знает это прекрасно. Президент Украины. Ни о каком возвращении блудного сына к любящему отцу, который размахивает поленом, вот блудный сын вооруженный саблей стремится к отцу, размахивающему поленом. Вот этого возвращения не будет. Это просто треп

О.Журавлева― А к России прильнуть? Обретя российские паспорта.



Л.Радзиховский: Очевидно, что Москва бы требовала автономии троянского коня

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Паспорта — да. Кстати, паспорта эти, как говорил Чубайс, последний гвоздь в крышку гроба Минских соглашений. Минские соглашения Россия добила окончательно. Потому что идея, что в состав Украины вернется область, населенная гражданами России, это немножко чересчур даже для Минских соглашений.

О.Журавлева― Это, в конце концов, будет российская территория? Или что это будет?

Л.Радзиховский― Ничто это не будет. А как Абхазия, как Приднестровье?

О.Журавлева― Независимые государства.

Л.Радзиховский― Совершенно верно.

О.Журавлева― Никем не признанные.

Л.Радзиховский― Так и будут. Но поскольку они получат российские паспорта, будут получать российские пенсии.

О.Журавлева― Один еще вопрос, касающийся ближайших границ. Вот тут вас спрашивал однофамилец нового посла белорусского: что вообще за перспектива. Нам все время говорят, что в идеале — это такой транзит власти: Путин становится начальником нового образования, начинается новый отсчет. И Путин опять может бесконечно избираться президентом. Мы сейчас съедим Белоруссию, и все будет отлично.

Л.Радзиховский― Мы съедим Белоруссию, а в качестве дополнительного довеска съедим Путина еще, да?

О.Журавлева― Нет, мы не съедим. Наоборот, он получит возможность стать президентом уже объединенного государства.

Л.Радзиховский― Я и говорю: съедим Путина в качестве пожизненного президента. Съедим пожизненного президента. Как билеты в нагрузку.

Билета в нагрузку не будет по трем причинам. Причина первая: Белоруссия, как и любое государство на земном шаре, не хочет самоликвидироваться. Этого не хочет а) президент Белоруссии, который не хочет стать губернатором российского региона. Этого не хочет значительная часть политически активного населения Белоруссии. Они этого не хотят по той же причине, по которой Россия не хотела бы самоликвидироваться, исчезнуть. Вот вам скажут: давайте, ребята, присоединитесь к Америке, расчленитесь на 70 штатов, будете жить сначала беднее, чем американские штаты, а потом постепенно втянитесь. Кто-то бы согласился, но огромная часть населения России бы отказалась. Не все продается за деньги. Есть самоидентификация, есть национальная, государственная самоидентификация.

Так вот, русские не исключительные. У белорусов тоже есть своя национальная самоидентификация. Как это ни смешно звучит в Москве, но в Минске это не смешно звучит совсем. У них своя национальная самоидентификация. Мы, жители государства Белоруссия, ликвидировать его мы не хотим. Это первое. Второе: они не просто имеют национальную самоидентификацию. Значительная часть населения Белоруссии надеется, что после ухода батьки они двинутся вовсе даже не на Восток, а на Запад. И так или иначе будут частью, формальной / неформальной, ЕС. Частью ЕС, а отнюдь не частью РФ. И третье: это совершенно не нужно России, потому что просто проглотить Белоруссию в качестве автономной республики, как, скажем, Татарстана, это совсем нереально. А создать какую-то надвертикаль, поставить еще табуретку из 3 ножек, 1 ножки нет под названием «объединенная вертикаль двух вертикалей, в которых каждая вертикаль имеет вертикальное право вертикалить» — это чересчур. Понимаете, единое государство, состоящее из 2 государств, причем формально оба эти государства, 150-миллионная России и 10-миллионная Белоруссия, имеют равные права. Это простой и надежный способ не объединиться, а просто уничтожить государство российское. Создать абсолютно административный, законодательный, чиновный, экономический хаос. И просто Россию угробить.



Л.Радзиховский: Минские соглашения Россия добила окончательно

Кроме того, перспектива воссоединения с Белоруссией, как мне кажется, в отличие от перспективы заполучить назад Крым, в России очень мало кого вдохновляет. Крым вдохновлял. Крым считался несправедливо украденным у России. Считалось, что жители Крыма хотят назад в Россию, как оно и было на самом деле. Крым вызывал богатейшие ассоциации. Не все знатоки Волошина и не все знатоки Чехова, но все знатоки пляжей. Белоруссия таких ассоциаций не вызывает. Мысли о том, что белорусы мечтают влиться в Россию, у большинства населения России нет. А если бы большинство населения России столкнулось с тем, что большинство жителей Белоруссии не хотят вливаться в Россию, а мы их насильно заставляем, это был бы полный шок для населения России. Как это мы заставляем белорусов, с какой стати. К белорусам относятся хорошо. И к Белоруссии относятся хорошо.

О.Журавлева― К белорусским продуктам даже относятся хорошо.

Л.Радзиховский― И к такому белорусскому продукту, как государство Белоруссия, относятся нормально, терпимо.

О.Журавлева― Это можно поменять при помощи ТВ за 2 месяца.

Л.Радзиховский― Можно поменять.

О.Журавлева― Их тоже можно обозвать фашистами или кем-то еще.

Л.Радзиховский― Можно. Но, во-первых, не стоит верить во всемогущество ТВ. Убедить людей можно только в том, в чем они хотят убедиться. Убедиться, что в Белоруссии фашисты, они не хотят.

О.Журавлева― А почему с Украиной так легко получилось?

Л.Радзиховский― Потому что с Украиной была долгая история. Украина долго ругалась с Россией. Чего Белоруссия не делала. И в народном мнении отношение к Украине и украинцам совсем не то, что к верным, надежным своим белорусам.

О.Журавлева― К верному, надежному Лукашенко, который не меняется.

Л.Радзиховский― Что касается Лукашенко, то он с собой кончать не хочет. Поэтому это абсурд. А для того чтобы остаться президентом, здесь есть такая подоплека. Чтобы Путин вопреки Конституции, вопреки всему мог в 24 году остаться президентом, он должен принести России какой-то подарок. Белоруссию. И на волне этого подарка он опять остается президентом. Это ошибка. Если Путин захочет остаться президентом — подарком будет просто его желание. И все. Никаких других подарков он России не принесет. Если он захочет, то в 24 году артисты и журналисты, политологи, священники, военные, патриоты скажут, что Россия встала с колен. Но стоит еще не очень твердо. На нас нападают. Наша геополитическая независимость и геополитический суверенитет держится…

О.Журавлева― Сколько можно жевать эту жвачку?

Л.Радзиховский― Ровно столько, сколько нужно. И будете жевать и запивать холодной водой, а отнюдь не какими-то особыми видами. Никуда не денетесь. Если захочет — то останется. И никакие подарки дополнительные в виде Белоруссии, Украины, Афганистана…

О.Журавлева― Йемена.

Л.Радзиховский― Никакие другие подарки не нужны. И повышение пенсии не нужно. Для этого вообще ничего не нужно. Нужно только одно.

О.Журавлева― Слушайте, это никак не действует?

Л.Радзиховский― Нужно, чтобы Путин этого захотел, народу это объяснили, и народ без всякого счастья, энтузиазма и восторга проглотит это по той простой причине, что вариантов у этого народа просто-напросто как не было, так и нет. Другое дело, что я абсолютно уверен, что в 24 году сам Путин этого не захочет. Это отдельная песня, на которую просто у нас нет времени.

О.Журавлева― Почему же? Хоть минуточку уделите.

Л.Радзиховский― Ради бога.

О.Журавлева― Мы ему разонравились как граждане?

Л.Радзиховский― Да, подустал он от нас, а мы от него. Надоело.

О.Журавлева― С чего вы такие выводы делаете?

Л.Радзиховский― Времени мало, но рассказываю. Первое: надо менять Конституцию, для того чтобы в 72 два года еще 6 лет возглавлять государство, с которым ты абсолютно не знаешь, что делать уже по крайней мере 10 лет. И будешь не знать, что еще с ним делать еще 6 лет.

О.Журавлева― Страшно же.

Л.Радзиховский― При этом ты знаешь, что жители этого государства уже тобой сыты много лет. И за 6 следующих лет они будут еще больше сыты. И вот этот брак по взаимной нелюбви и по взаимному отталкиванию, я думаю, такого сорта, что Владимир Владимирович на него сам добровольно не пойдет. А заставить его, принудить, привести к венцу некому. Оставаться вопреки Конституции, меняя Конституцию и т.д. психологически (ему, не народу — народ сожрет!) ему можно при одном-единственном условии: когда есть какая-то идея. Пусть то было бы объединение с Белоруссией, но этой идеи нет. А без всякой идеи остаться на 6 лет просто для того, чтобы остаться, я думаю, это в плане 72-летнего Путина не будет входить.

О.Журавлева― Кризис идей отметил здесь Леонид Радзиховский. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо! Всего доброго!