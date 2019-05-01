А. Соломин― Добрый день. В эфире радио «Эхо Москвы», телеканал RTVi и Ютуб-канал «Эхо Москвы». Сегодня это «Особое мнение» главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Алексей Алексеевич, приветствую вас.

А. Венедиктов― Здравствуй.

А. Соломин― Зачем Владимир Путин подписывает новый указ об упрощении гражданства для украинцев. Он это сделал для ДНР и ЛНР.

А. Венедиктов― Нет, он это сделал, в том числе для ДНР и ЛНР, но этот указ более подробный. Он у меня, я взял его с сайта президента РФ. И самое главное, на мой взгляд, помимо широко заявленной гуманитарной истории, это увеличение избирателей Владимира Путина и «Единой России». И цифры очень впечатляющие. Если мы сравним с количеством избирателей или сначала жителей, которые в России появились с присоединением Крыма, это было 2 миллиона 300 тысяч жителей. Соответственно можно пересчитать на избирателей. То, между прочим, на территории ДНР и ЛНР, территория, которая не находится под контролем Киева, а находится под контролем сепаратистов и России, суммарно – 3 миллиона 800 тысяч по оценкам. Еще плюс 3 миллиона, больше, чем Крым в полтора раза. И плюс к этому я специально запросил и получил данные о миграции граждан Украины в Россию, или на Россию, как хотите, я обратил внимание, есть у меня, получили временное убежище за три года сколько. Получили разрешение на временное проживание, получили вид на жительство, получили российское гражданство. Но самое интересное другое, Леш. Самое интересное – постановка на миграционный учет. Вот здесь не обдурить. Каждый год люди, которые переезжали с Украины в Россию, ставились на миграционный учет. Вне зависимости от документов. Если они хотели что-то там получать и иметь какую-то возможность. Так вот, за три года, имеется в виду 16-17-18-й. На учет было поставлено 5 миллионов 500 тысяч. И снято с учета – 3 миллиона 400 тысяч. Таким образом здесь получили права по этому указу еще 2 миллиона человек. Конечно, они могли пересекаться и могут частично пересекаться с теми 3,8 миллиона жителей ЛНР и ДНР, но если мы учтем, что российское гражданство за эти три года получило тоже приличное количество человек, 16-17-18-й – получило четверть миллиона. Проживает по документам вид на жительство полмиллиона. Они входят в этот миграционный состав, соответственно, что еще. Получили временное убежище 400 тысяч. Выдано разрешение на временное проживание – 230 тысяч. Обращу внимание, это еще нет 14 и 15-го года, когда был основной поток. Это уже 16-17-18-й год. Таким образом Владимир Путин, давайте скажем откровенно, и правящая партия получат дополнительно не менее, может получить дополнительно, если верить нашим службам МВДшным, которые говорят, что 86% жителей ДНР и ЛНР, говорит представитель МВД, отвечающий за миграцию, хотят получить российский паспорт. И возможно получат. Давайте поверим на секундочку, Три и восемь, 86, это 3 и 3, плюс эти 2 – 5 миллионов человек возможно дополнительных избирателей. Пять миллионов. Это плюс 5% к 100 миллионам, которые являются избирателями.

А. Соломин― Уверенность, что они придут на участки…

А. Венедиктов― Потому что они благодарные. Посмотрите явку в Крыму. Они благодарны президенту Путину, это ты можешь быть неблагодарен, неблагодарный ты. Это Москва может быть неблагодарной, мы это увидим на выборах. Но эти люди, которые получают дополнительное гражданство и внимание, что такое дополнительное гражданство – это возможность: а) работать законно, а в России как известно до кризиса работало 3 миллиона украинских граждан. А теперь им не надо покупать патент, они будут российскими гражданами. Это получение российской пенсии для пенсионеров. Ну спасибочки. Конечно, спасибочки. То есть основная масса населения, паспорт это вообще социальная защита на территории своей страны. Почему здесь люди, которые здесь давно добивались разрешения на какие-то документы, потому что это их легализует, дает им возможность нормально жить, нормально покупать собственность, нормально зарабатывать. Не бегать от МВД с точки зрения проживания или возможности работы. Конечно, это облегчение для жизни в России.

А. Соломин― Но облегчение ли это для Владимира Путина. Ему уже задают вопрос через пресс-секретаря о пенсиях, которые придется…

А. Венедиктов― Да, он считает, что это 100 млрд. и что это копейки. Он назвал цифру. Я не считал. Опять если мы пересчитаем на эти 5 миллионов, давайте посчитаем. Минимальная пенсия, тем более Путин говорит, пусть они и украинскую получают, мы не против. Не надо отказываться от украинского гражданства. Потому что получайте еще украинскую пенсию. Украинская пенсия сейчас минимальная в переводе на рубли, по-моему, 9 тысяч рублей. Я могу ошибаться. И плюс еще российская такая же, предположим. Или она сейчас 12 тысяч, я не помню минимальная. Таким образом уже 20 тысяч рублей. И это деньги. Для пенсионера.

А. Соломин― А сейчас в новостях буквально прошло, что украинские власти пообещали лишать гражданства тех людей на территории Украины…

А. Венедиктов― Это их ответ. Я сейчас говорю про нас. Лишать гражданства людей это нужно принимать специальный конституционный закон, потому что в Конституции Украины, может быть я ошибаюсь и наши украинские слушатели меня поправят, лишение гражданства не предусмотрено.

А. Соломин― Как и в российском.

А.Венедиктов: Любой посол – спецпредставитель президента

А. Венедиктов― Если ты только получил гражданство незаконно. В российском есть такое. Если незаконное получение. Но те граждане, которые жили в Донецке, Донецкой области и Луганске, они получили гражданство по факту проживания.

А. Соломин― Еще по поводу голосования.

А. Венедиктов― Извини, я хотел бы… Давай по поводу голосования.

А. Соломин― Не придется ли этим гражданам России теперь уже, украинцам, которые получили российский паспорт, для голосования приезжать в Россию. Дадут ли им возможность проголосовать там.

А. Венедиктов― Не знаю. У нас миграционный учет за три года, поставлено 5,5 миллионов, снято — 3 миллиона. Значит 2 миллиона здесь. На миграционном учете. Замечу я, это не патент, это миграционный учет. То есть если они все получают гражданство, предположим, те 2 миллиона они и так здесь.

А. Соломин― Понятно. То есть речь идет о тех, кто приезжает.

А. Венедиктов― Те, кто здесь на территории. Я сказал только здесь кто на территории. Мы не знаем точно, считать невозможно, но, по мнению властей ДНР и ЛНР там 3,8 миллиона. На этой территории, которая не под контролем Киева. Ну посмотрим. Будем посмотреть. Там есть одна важная вещь. Родственники. Там не только эти люди получают гражданство. Дети понятно, но родители, которые могли жить, живут и в Киеве, и во Львове, Одессе и где угодно. И это шаг к тому, о чем Путин сказал всем украинцам. Пусть минимально, но все-таки представь себе, что в Донецке и Луганске на этой территории сколько родственников, родителей. Или детей. То есть прямые родители и дети. Включая усыновленных. Очень тонко. Вот там за пределами военной зоны. Не посчитать.

А. Соломин― Мы, по-моему, об этом сейчас не сказали, но если я правильно понял текст закона, речь идет…

А. Венедиктов― Указа.

А. Соломин― Речь идет не о предоставлении гражданства на выбор всем украинцам, а тем, кто имеет с Россией некие связи. Те, кто жил в Крыму и Севастополе…

А. Венедиктов― И Донецк и Луганск. Но они уехали. Смотри еще раз, родители. Вот текст, гражданам Украины та-та-та, постоянно та-та-та, а также их детям, в том числе усыновленным, супругам и родителям. Которые могли никогда не жить на территории Луганской и Донецкой областей или в Крыму. Издавна могли жить там. Но они имеют право на упрощенный порядок гражданства. То есть в течение до трех месяцев рассматривается заявление.

А. Соломин― А украинские власти напряглись, судя по всему.

А. Венедиктов― Ну, конечно, это мощный ход. Вот этот указ. Не тот невнятный, который был скорее такой декларация о намерениях. А это юридический документ, я скажу еще одна история очень интересная. Предоставление гражданства лицам в упрощенном порядке это пункт «г» указа, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. Крымские татары. А теперь внимание: а также их родственникам по прямой нисходящей линии. Не только дети. Внуки, правнуки. Когда была депортация-то. То есть усыновители или супруги. То есть расширение для крымских татар, для армян, для греков, которые из Крыма, это можно посмотреть, сколько было, незаконная депортация – обращаю внимание в указе президента не депортация, а «незаконная депортация». Признанная депортация сталинская так называемая. Вдруг кунштюк.

А. Соломин― Есть ли в этом указе какие-то сигналы того, что Россия заберет себе территории некие украинские.

А. Венедиктов― Сигнала никакого нет. Но мы прекрасно понимаем, что логика путинской команды, смотри Южную Осетию, была в том, что если граждане РФ массово подвергаются опасности, то российские войска их будут защищать всеми возможными способами. Это даже не обсуждается. Мы это видели на примере Осетии.

А. Соломин― Я напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на канале RTVi и Ютуб-канале.

А. Венедиктов― Очень ценим лайки из Украины.

А. Соломин― Пишите, кстати, из каких вы городов. Это очень интересно. Я про Украину не хотел еще завершать. Сегодня мы обсуждали с Владимиром Пастуховым еще одну важную тему. Это закон о языке. О статусе языка украинского. Который вроде незаметно прошел во время президентского выборного дня. Но президент Порошенко сказал, что я подпишу закон, который примет Рада. Рада приняла закон. Что теперь будет на Украине?

А. Венедиктов― Во-первых, очень важна, я бы хотел бы напомнить, что, собственно говоря, предлогом для восстания в Донецкой и Луганской области, а также в попытке Харькова и в Одессе было то, что вот этот закон шел. Потому что если мы берем опросы и не только социальные опросы, но и перепись населения этих областей, я смотрел сегодня специально, то русскими и русскоязычными там называли себя 70% населения. Для которых этот язык родной. Это было до событий. Это было при Януковиче в 2001 году еще. Перепись. Поэтому это вызов был, понятно, почему, я абсолютно солидарен с Владимиром Пастуховым, рекомендую всем посмотреть на нашем сайте это интервью и послушать или почитать. Это «Махмуд, поджигай». Это история, о которой говорил один член штаба Порошенко уже после поражения, он говорил о том, что наши технологии, связанные с тем, что мы идем по повестке дня майдана и Западной Украины, что мы делаем национальное государство. Она проиграла. И вот этот протуберанец как закон, вот он это такой инерционный элемент. И я обращаю внимание, что президент-элект Владимир Зеленский говорит о том, что мы еще посмотрим на Конституцию на этот закон. Более того, могу тебе сказать, что и Совет Европы и Венецианская комиссия европейская негативно оценивали этот закон, который шел еще тогда. То есть еще год назад они писали, и он был приостановлен. Венгрия возмущалась, кстати. Очень сильно. И в Совете Европы, и в ЕС. Требовала затормозить безвиз. В связи с этим законом. Этот закон плохой. Понятно, почему он принимается. Он плохой и очень многие и украинские люди, я имею в виду либеральная часть украинского истеблишмента, да и в России никак нельзя отнести Виктора Шендеровича, например, к большому критику Украины, но он сказал, что пишет закон плохой. Человек, который работает с языком. Шендерович. Писатель, артист, публицист. Как угодно. Это очень важный маркер. Эти законы вообще очень нехороши, они нехороши в России, они нехороши в Латвии, они нехороши на Украине.

А.Венедиктов:Не должно быть претензий я думаю к маме Алсу, к детям тем более

А. Соломин― А зачем Петр Порошенко так ускоряет этот процесс тогда. Он только проигрывает от него.

А. Венедиктов― Он сейчас ничего не проигрывает. Он сейчас должен собрать свой электорат, я так думаю, я говорю, я не очень внимательно сейчас наблюдаю внутриукраинскую политику, но я думаю, что он готовится уже к третьему туру президентских выборов, которые на самом деле будут выборы в Верховную Раду. Зеленский не исключил, что он распустит Верховную Раду досрочно. А если не досрочно, то этой осенью. И ему нужно собрать вокруг себя всех тех, кто будет не согласен с Владимиром Зеленским. Он хочет стать лидером объединенной оппозиции, включая националистов. Ему нужно вернуться с неплохой группой, чтобы остаться в политике. Ему на выборах в Раду надо показать хороший результат.

А. Соломин― Этот украинский закон выгоден России?

А. Венедиктов― Зависит от целей. Выгоден ли он Кремлю, если ты хочешь сказать так. То он выгоден Кремлю, потому что повторюсь опять, ничего нового не скажу. Присоединяюсь к Владимиру Пастухову, я же говорил о том, что наш кандидат не Зеленский, не Порошенко, а наш кандидат – хаос. Могу сказать, что принятие этого закона усилит на Украине, в Украине, как хотите в русскоязычных областях чувство некомфорта. Вот весь юг Украины, который говорит по-русски и учит детей по-русски. Я уж не говорю про восток. В Киеве как мы знаем много… Это создаст некое дребезжание, выльется оно в политически, наверное, нет. Но то, что будут недовольны, многие сотни тысяч людей будут недовольны, граждан Украины. И они будут смотреть, каким образом защитить. Мы видим Латвию. Цивилизованная страна. Переход русских школ. Тоже, в общем, не очень удачно. Сегодня очень мощная была манифестация в Риге. 30 лет независимости прошло. Мы хотим русские школы. Нет, внутри Латвии создается напряжение. На Украине это более болезненно, я могу добавить: более кроваво.

А. Соломин― Плюс Россия даже в этих указах о гражданстве постоянно говорит о нарушении прав.

А. Венедиктов― Это Россия будет разыгрывать, отыгрывать на международной арене и довольно удачно. Мы видели заседание Совета Безопасности, которое было созвано по предложению Украины после первого указа Путина. И мы видели, не было принято никаких решений. Но это неважно. Потому что Россия все равно бы заблокировала. Но не было вообще предложений никаких. Никаких предложений. Это важно. Потому что когда у тебя аргументация людям, я имею в виду американцам, англичанам, французам, людям, которые все время говорят, вот вы нарушаете права человека. Мы сейчас защищаем права человека.

А. Соломин― Кстати, а кажутся ли вам удачными аргументы Путина о том, что и Венгрия, и Румыния дают свои паспорта и поляки…

А. Венедиктов― Владимир Владимирович, конечно, лукавит. И конечно, дают и венгры, и поляки. Но я хочу сказать, что на самом деле Украина реагировала довольно бурно на раздачу венгерскими консулами в Закарпатье этих паспортов. Они были высланы консулы, просто пропустили, Венгрия, где это маленькая. Мы пропустили. То есть мы давали в новостях. Я нашел у нас. Потом стал смотреть, был мощный скандал, Украина пожаловалась в ЕС. ЕС вынес негативную рекомендацию. Венгерские консулы покинули Закарпатье. Венгерское посольство перестало выдавать паспорта на территории Украины. Нет, конечно, можно поехать в Венгрию и получить паспорт. Если ты венгр украинского происхождения. Но на территории Украины это просто стоп. Просто стоп.

А. Соломин― Слушатель в Ютубе пишет, что это мы создаем напряжение в Украине, Латвии, где угодно. Без нас оно почему-то не создается.

А. Венедиктов― Нет, оно, вы думаете вот центр зла, я понимаю, империя зла. Я сам большой поклонник, уважаемый наш слушатель, Рейгана. Но это не так. Потому что есть реальная проблема. Мы сами создаем у себя напряжение, в том числе в Татарстане, Мордовии, в Башкортостане, в Башкирии, если хотите этими законами о языке, прошлым летом принятые. Это еще даст о себе знать.

А. Соломин― Речь идет о необязательности национального языка в школах…

А.Венедиктов: Господин Бабич не увидел разницу между федеральным округом РФ и суверенным государством

А. Венедиктов― Обучения, да. Я об этом говорил, просто повторяюсь и еще раз скажу, проблема языков очень серьезная проблема, еще раз повторю, что ЕС и Совет Европы осудили этот проект закона и подвергли его жесточайшей критике. Это уже не Россия.

А. Соломин― Кстати, а Пьер Безухов…

А. Венедиктов― Простите?

А. Соломин― Пьер Безухов, извините, так подписался человек…

А. Венедиктов― Как там Наташа, жена его.

А. Соломин― Ответьте да, как ваша Наташа поживает. Казахский язык и латиница.

А. Венедиктов― Мы что ли создаем. Нет, смотрите казахский язык и латиница тоже серьезная история. Потому что, конечно же, то русскоязычное или русское население или этносы, конечно, будут ущемлены. Конечно, вы абсолютно правы. И там Россия наоборот как защищающийся, не Россия, а русскоязычные, еще раз — проблема языков в Европе очень медленно решается, это очень деликатный вопрос. И вот рубить с плеча и давать два года. Я могу сказать, мы сколько раз хотели выйти радио на Украине и у нас есть запросы. Но 90% теперь на украинской мове и еще там «у них», это мы не потянем. Есть же запрос, люди же хотят, граждане Украины, какие-то граждане Украины, сколько-то граждан Украины хотят. Почему нет. Отчего же нет. А нет, государство говорит, нет, дорогие граждане, не будете вы ничего по-русски смотреть и слушать. Это все равно как запретить соответственно пармезан и хамон. Извините за сравнение. Государство решает за граждан, что им потреблять. Ну, извините.

А. Соломин― Черкасов, Харьков, Мариуполь, Киев – очень много нас смотрит и слушает.

А. Венедиктов― Спасибо вам. Вы можете с нами не соглашаться. Но слушайте нас по-русски. И это радует.

А. Соломин― Из Минска, кстати, очень многие слушают.

А. Венедиктов― Это мы еще поговорим.

А. Соломин― Кто такой Михаил Бабич и почему он сейчас выдается таким скандалистом.

А. Венедиктов― Он всегда был таким. Господина Бабича я знаю неплохо, мы с ним сцепились помнится, по химическому оружию в Шиханах. Генерал Бабич был представителем по уничтожению химического оружия. Это мы на теме Скрипалей «Новичка» сцепились. Опосредованно сцепились. Я разговаривал с руководителями губерний приволжских, скажем так, они все были потрясены после Кириенко абсолютно кавалерийскими историями с Бабичем, когда он вызывал их на ковер, включая представителей республик, которые очень болезненно к этому относятся. Вот такой человек.

А. Соломин― Президентов республик.

А. Венедиктов― Это вот такой человек. Полпред, он такой, вот такой, какой он есть. И когда его, насколько я знаю, предлагали послом и в Украину и конечно, никакого агремана, говорят, послом в Турцию его предлагали после убийства нашего посла. И тоже были, как мне рассказывали проблемы с агреманом. То есть не предлагали, уже официально, там всегда же проходят консультации, и турки вроде бы его не захотели тоже. Это не дипломат. И когда он был назначен в Беларусь, я сказал и по радио сказал и тем, кто его назначал, сказал, что вы направляете проконсула в завоеванную провинцию. Его поведение такое. Вообще и публичное. И не публичное. И если такова цель, тогда понятно, это военный человек. И я думаю, кстати, сразу скажу через запятую, что его ожидает хорошее назначение в администрации президента сейчас. Мне так кажется.

А.Венедиктов: Порошенко хочет стать лидером объединённой оппозиции, включая националистов

А. Соломин― Это не тот человек, которого должны сейчас отругать и оштрафовать.

А. Венедиктов― Нет, этот человек получит повышение. Потому что он, как правильно кто-то сказал: аватар Путина. Его назначил Путин, помните, тут Захарова у меня Маша говорила, что это не мы, это администрация, это не к нам. Когда я спрашивал, правда ли его отзывают. Не могла сказать. Дмитрий Мезенцев, я его знаю очень хорошо. Вот он политик-политик на самом деле. Это человек, который будет скорее обволакивать и соблазнять, чем грозить. У него, наверное, та же задача. Как говорит Дмитрий Анатольевич: глубокие интеграционные процессы. Такой эвфемизм. У него задача — объединение. Но методы другие.

А. Соломин― И у него нет вроде бы статуса спецпредставителя президента.

А. Венедиктов― Это не имеет значения. Любой посол – спецпредставитель президента.

А. Соломин― Буквально несколько вопросов по Белоруссии я задам сразу после перерыва. В гостях у нас главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Никуда не уходите.

НОВОСТИ

А. Соломин― Продолжается программа. Я немного на Белоруссии еще задержусь. Александр Григорьевич не наивный человек, ведь это не Михаил Бабич угрожает его суверенитету. Он прекрасно понимает, когда говорит об угрозе суверенитета. Это Россия угрожает его суверенитету.

А. Венедиктов― Вопрос стилистики очень важен. Стилистика – это сохранение лица для политика вообще, который действует в публичном поле, особенно теперь, при наличии соцсетей и всего прочего, сохранение лица, силы, мужественности очень важно. Когда тебя оскорбляет посол державы, тебя, президента, твою страну, ты не можешь это пропустить. Какие бы не были политические дивиденды. Если он тебе это говорит один на один, и никто не знает и никуда не уходит, ты можешь это пропустить. Если это происходит в публичном поле, ты не можешь это пропустить. Тебя зачтут слабаком. Слабаков едят.

А. Соломин― А Владимир Путин, ему же не нравится такой вынос на публику этих всех разборок.

А. Венедиктов― Я думаю, что, конечно, Владимир Путин поставил задачу, но он не ожидал, что деятельность Михаила Бабича примет такую форму. То есть он ставит Бабичу задачу, ставит послам задачу. Но форма это такая была действительно эксцентричная. Действительно я здесь согласен с представителем МИДа Белоруссии, господин Бабич не увидел разницу между федеральным округом РФ и суверенным государством.

А. Соломин― Но когда Владимир Путин назначает Бабича, он прекрасно знает, что это за человек.

А. Венедиктов― Видимо, господин Бабич переоценил свои силы. Иначе бы Путин его не отозвал бы.

А. Соломин― Почему сейчас поменялась у Владимира Путина установка насчет Белоруссии.

А. Венедиктов― Да нет, задача все та же. Просто он увидел, что Бабич играет не в 21, а в 22, то есть перебор. Чем больше, тем лучше – не всегда правильная игра. Как игра в очко. Ты не можешь набирать, чем больше, тебе нужно только 21. 22 – ты проиграл.

А. Соломин― Последний вопрос по этой теме. История с 24-м годом, есть версии, что Россия и Белоруссия объединятся и Владимир Путин может стать…

А. Венедиктов― Возможно.

А. Соломин― Она реальна сегодня?

А. Венедиктов― Абсолютно ничего не показывает на то, что этот один из этих вариантов транзита ушел в небытие.

А. Соломин― Такое демонстративное поведение Белоруссии насчет своего суверенитета разве не показывает…

А. Венедиктов― Посмотрим в 24-м.

А. Соломин― Давайте перейдем к Москве. Я, пользуясь случаем, служебным положением, ваши инсайды из подготовки московских выборов хочу для начала уточнить, насколько они будут отличаться эти выборы от прошлых. Что сейчас делается вообще…

А. Венедиктов― История номер один, против которой я выступал. Но это решение ЦИК, в Москве будут открыты так называемые цифровые участки. Не путайте их с электронным голосованием москвичей. Они будут открыты для тех, кто находится в Москве по работе из других регионов. Которые в Москве на этих цифровых участках смогут проголосовать за своего губернатора там. То есть это не московское голосование, это то голосование.

А. Соломин― Просто удаленное голосование.

А. Венедиктов― Да. В другие регионы. Это путает нас чрезвычайно. И даже во время обсуждения в Мосгордуме закона депутаты некоторые перепутали и считали, что предоставляется право голоса на избрание в Мосгордуму здесь. Людей, которые работают вахтовым способом. Нет, это ошибка. Не здесь, а туда. Вахтенные не будут голосовать в Мосгордуму. Это первая новация, о которой я хотел бы сказать, которая не имеет отношения к выборам в Мосгордуму. Она имеет отношение к выборам в других регионах.

А. Соломин― Но вы сказали, что вы сопротивлялись.

А. Венедиктов― Я говорил, что не надо мешать. Это будет вызывать как раз такие вот штуки, которые вызывали. Сопротивлялся. Но это не касается выборов в Москве, поэтому я сопротивлялся, но вяло.

А. Соломин― Смирились.

А. Венедиктов― Вторая история. Не будет дачных участков. Третья история – голосование будет не до 22, как было на выборах мэра Москвы, а снова до 20-ти.

А. Соломин― Это хуже или лучше?

А. Венедиктов― Это лучше. Потому что неэффективно до 22-х. Там какой-то ничтожный процент принимал решение, а все сидели и ждали. Как только время растягивается, возникает подозрение в фальсификации. Понимаешь, да.

А.Венедиктов: Государство говорит, нет, граждане, не будете вы ничего по-русски смотреть и слушать…

А. Соломин― Не совсем. Почему?

А. Венедиктов― Потому что, вот давайте быстро уже, что вы там копаетесь, считаете. Что вы там подбрасываете, что вы там подкручиваете. Поэтому очень важно закончить, скажем так, в светлое время суток. Быстро посчитать и рассказать людям о том, какие результаты получились. И каждое движение должно быть под контролем. Как только это растягивается, у нас вот очень многие наблюдатели, например, совсем уставали и не следили внимательно за подсчетом.

А. Соломин― Внимание рассеивается…

А. Венедиктов― Комиссия лопухается. Ну, зачем. И очень маленький процентик. И если, теперь самое главное, если будет электронное голосование как эксперимент, тогда бессмысленно растягивать время и пространство. Я вообще считаю, что увеличение времени и пространства в 20-м веке для того, чтобы сделать операцию какую-то, голосование, — бессмысленно.

А. Соломин― Сегодня как вы себе представляете это электронное голосование.

А. Венедиктов― Еще никак. Потому что…

А. Соломин― Из дома.

А. Венедиктов― Ради бога. Откуда угодно. Через гаджет. История заключается в том, что еще не принят федеральный закон, потому что сопротивление там бешеное. И как вы видите, внесен он был в феврале, по-моему, сейчас уже май. Время поджимает, время объявления кампании.

А. Соломин― А кто…

А. Венедиктов― Ну, например, активным противником является Вячеслав Викторович Володин, руководство «Единой России». Они боятся, что электронное голосование это, прежде всего, оппозиция. Это молодые люди, они же знают социологию, что молодые люди в основном…

А. Соломин― Повышение их явки.

А. Венедиктов― Да не явка, бог с ней. Явка не имеет значения. Это просто мобилизация молодежи на поддержку оппозиционных кандидатов. Потому что ну вот, история с Эстонией, о которой говорили Путину с целью, чтобы он не поддерживал это электронное голосование. Вот смотрите. В Эстонии партия либеральная получила 28% голосов и оппозиционная. Но в электронном голосовании получила 40%, она же. А в бумажном – 20. И вот они пришли, говорят, вы что, хотите оппозицию. Это же явно навальновские, «яблочные», гудковские, «парнасовские». Это серьезный аргумент там наверху. Поэтому все затягивается. Поэтому пока нет закона ни федерального, и соответственно Москва не может принять свой закон. Вторая история, которая важная. Что поддержал Мосизбирком из моих предложений, из наших предложений Общественной палаты. Нашей комиссии. Мы говорили, что, ребята, 1-2-3 округа максимум. Значит, в трех округах. Вторая история, это было предложение как их отобрать. Вообще по проекту закона, который идет, их может отобрать Мосгоризбирком. Тьфу, вот так вот. Хочет — жребием, а хочет – назначить. А вот неважно, он имеет право не объясняться. И в этом смысле хотелось как-то ограничить политическую составляющую этого выбора этих округов. Поэтому у меня было предложение. В Москве 45 округов, из них только 16 полностью, муниципальные районы в них входят полностью. Не делится район, сейчас объясню, для чего. В этих 16 округах, которые полностью входят, обратиться к муниципальным собраниям депутатов. Давайте поднимать их роль, говорил я. И в тех округах, где 75% муниципальных депутатов поддержат, выставить вот эти «Активный гражданин» там. 8 округов будет, 5 округов. И где большинство относительное проголосует за то, что они хотят попробовать, вот эти три округа выбрать. То есть Мосгоризбирком подчинится процедуре, а не политическому своему представлению. Такая история. Вроде поддержали. Но пока нет закона и пока нет решения, сказать трудно. 6-го мая, между праздниками в первый же понедельник собирается наша комиссия. Приглашен Мосизбирком, приглашена группа, которая вырабатывала программу. Айтишники. Приглашены представители политических сил, которые будут участвовать в выборах. Политические партии, те, кто направил своих айтишников, те, кто не направлял. И мы подвергнем спросу группу, которая создает программу, узнаем, на какой стадии находится программа.

А. Соломин― Есть возможность успеть, как вы думаете?

А. Венедиктов― Мне главное закон. Я не техник, не айтишник. Но если придут люди из разных политических сил, туда направлены айтишники. КПРФ направила, «Яблоко», Гудков направил айтишников. Ну а как. Мы же говорим не только контроль, но создание программы. Максимальное уменьшение рисков. Максимальное. Это вопрос доверия. Но интересно и нам говорят, ты знаешь, по опросу только 0,5% примет участие в электронном. Ну и отлично. Значит, у вас нет рисков. 0.5% в каждом округе. Нет рисков. Это как-то сильно сместит решение, чего вы боитесь-то.

А. Соломин― Разговоры будут.

А. Венедиктов― Разговоры пусть будут. Я не избираюсь, мне все равно. Мне прикольно, как говорит мой сын. Мне прикольно это сделать.

А. Соломин― Я слышал из вашего же твиттера, что часть КОИБов снимают.

А. Венедиктов― Да, это была отдельная история. Объясню. КОИБы есть двух типов. Старые так называемые 2010, или, КОИБы 10 – окончание и КОИБы 17.

А. Соломин― 2010 и 2017.

А. Венедиктов― 2010 КОИБы были скомпрометированы во время выборов в Приморье.

А. Соломин― Фальсификации.

А. Венедиктов― Там стоял 10-й. Во всяком случае, подозрение, что было фальсифицировано. И это мне подтвердили в ЦИК. Что вот что делать, давайте делать апгрейд КОИБов 10, и я пришел в мэрию и сказал: «Слушайте, КОИБы 10, если вы хотите доверия, они не должны быть». У нас в Москве было 640 десятых КОИБов и 900 семнадцатых…

А. Соломин – А 17―м больше доверия.

А. Венедиктов― Технически могу объяснить. Там даже прочитать, могу привести человека, там защиты много больше. И нет предмета фальсификации. То есть, во всяком случае, никто не заподозрил, никто не обвинил, что в 17-м КОИБе была подмена.

А. Соломин― Вы сегодня считаете, что голосование…

А. Венедиктов― И было принято решение в Москве, что КОИБы десятые все на фиг. И мэрия выделила деньги, чтобы докупить, никакого апгрейда. Докупить 17-е. Их будет 2 тысячи. Суммарно. Две тысячи КОИБов – это треть участков приблизительно. И более того, мы сейчас думаем и говорим с Мосизбиркомом, как облегчить пересчет. То есть мое предложение, если хотя бы два кандидата в депутаты на этом участке скажут, что требуем пересчета. Два, не один…

А. Соломин― С документами.

А. Венедиктов― Нет, просто требует. Ручной пересчет. Это затянет, конечно, подсчет. Ничего страшного. Тогда доверие возрастет. Вот это я буду еще пробивать. На это у меня еще ответа нет.

А. Соломин― Но сегодня вам кажется, что голосование с КОИБами честнее, чем…

А. Венедиктов― Я говорю, мы вскрывали, пересчитывали КОИБы. В 13-м году было как раз очень большое напряжение. Когда там был Собянин-Навальный. Мы пересчитали 97 тысяч голосов бумажных. Вскрытие КОИБов. По требованию КПРФ кстати. И не сошлось, 97 тысяч там чего-то 182, не сошлось на один бюллетень. Один бюллетень был зажеван. С тех пор в Москве не было проблемы, никто не ставил вопроса ни на каких голосованиях по КОИБам. Если сейчас ставится вопрос, мы заменяем эти КОИБы и будем сейчас обсуждать процедуру ручного пересчета быструю, легкую, чтобы не было каких-то бумажек. Вот сказали, написали протокол, комиссия решила. Пересчитываем.

А. Соломин― У нас три минуты. Я хотел спросить насчет скандала, связанного с телешоу «Голос. Дети».

А. Венедиктов― Он очень интересный скандал. Он фантастически интересен. Вот чем. Во-первых, если родители, друзья родителей имеют возможность призвать свою аудиторию голосовать за что-то или за кого-то, включая выборы, не только детский. Но и выборы. Можно ли это запретить. Вот можно ли это запретить. Если Филипп Киркоров призывает голосовать за такого-то кандидата в депутаты…

А. Соломин― А они иногда так и делают.

А. Венедиктов― Можно ли это, это законно или нет. Можно ли это запретить.

А. Соломин― Это законно.

А. Венедиктов― Так здесь же тоже, вот эта часть. Когда люди, обладающие миллионами подписчиков, призывали голосовать за определенного человека, девочку эту. Это законно? – это законно. Это как сказать, даже не знаю, к чему тут придраться. Ну, призвали и всё. И ничего тут нет страшного. Но есть другая часть. Есть часть, сейчас это выясняется, что скажем, рабочие на каком-то башкирском заводе посылали по 20 sms, получая за это 3 тысячи рублей. На заводе, видимо, принадлежащем кому-то. Это незаконно. Но это значит, система дает сбой. Значит не надо 20 с одного номера, значит должен быть один с одного айпи. Значит неправильно. Ты знаешь, кто сейчас возмутился. Те, кто обладают лицензией. Я не помню, шведы что ли.

А. Соломин― Компания, которая…

А. Венедиктов― Владеет этим. То есть на самом деле здесь, извините меня, технологически выстраивайте так, чтобы не было подозрений. Вот это жульничество.

А. Соломин― Кто ответственный главный в этой истории?

А. Венедиктов― Компания, которая проводила голосование. Компания, которая проводила голосование, позволявшая по 20 sms, по 20 голосов с одного айпи адреса или с одного телефона.

А. Соломин― А справедлив ли тогда народный гнев в отношении Алсу или Первого канала.

А. Венедиктов― Я не могу вообще про народный гнев говорить. Я вообще не понимаю слово «справедливость». Можно задать вопрос. Равенство — это справедливо?

А. Соломин― Нет.

А. Венедиктов― Милосердие – это справедливо?

А. Соломин― Это полезно.

А. Венедиктов― Нет, я слово «справедливо»…

А. Соломин― Нет.

А. Венедиктов― Поэтому говорить о справедливости – нет. Не должно быть претензий я думаю к маме Алсу, к детям тем более. Молодец Алла Борисовна Пугачева, которая изобрела какие-то призы и немедленно наградила всех остальных. Именно так и надо поступать. Первый канал – ну, ребята, если вы принимали эту программу и ваша ответственность в том, что ваши айтишники значит дебилы. Которые, принимая эту программу, согласились с тем, что с одного номера 20… Вот в этом ваша ответственность. Значит, предъявляйте требования другие. Но в принципе это очень интересный казус. В том числе про справедливость, которую мы начали, но ты не захотел говорить.

А. Соломин― Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Интервью провел Алексей Соломин. Была программа «Особое мнение». Посмотрите в Ютубе, если пропустили и поставьте лайки обязательно.