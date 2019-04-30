Е.Бунтман― Добрый вечер! Меня зовут Евгений Бунтман. И в студии сегодня — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Женя, здравствуйте!

Е.Альбац― Добрый день!

Е.Бунтман― Давайте начнем с Зеленского. Сегодня его официально объявили победителем президентских выборов. Ну, это и так было понятно. Как будет выстраиваться отношение к нему в России, со стороны российских властей? Пока довольно тихо. Во всяком случае, не так его называет «кровавым преступником, как Порошенко, как это делали все пять лет.

Е.Альбац― Пока Зеленского похлопывают по плечу. Если вы видели вчера заявление Владимира Путина или позавчера по поводу того, что можно было дать паспорта и украинцам и вообще, мы один народ. Путин отлично знает, что эти заявления о том, что русские и украинцы один народ, вызывают как минимум у украинцев очень болезненную реакцию.

Это страна, которая многие столетия борется за свою независимость тем или иным образом. И сейчас это одна из важнейших объединяющих идей в Украине. Поэтому, конечно, заявление Путина говорит о том, что Кремль настроен в отношении Зеленского довольно жестко, и он его собирается всеми способами удавить.

Одновременно мы с вами видим, как в социальных сетях и на российском телевидении начинается выстраиваться новый мир. Вот если вы посмотрите, то у российской власти в отношении Украины такие идут всё время волны активных мероприятий — то, чем знаменито было КГБ СССР. Вот было, например, активное мероприятие: «украинцы все людоеды, они распирают русских мальчиков — мальчика в Славянске распяли».

Е.Бунтман― Бандеровцы убивают русских.

Е.Альбац― И «бандеровцы убивают русских». Потом долго был миф, который, кстати говоря, очень хорошо был внедрен в сознание российских граждан, которые смотрят государственные каналы о том, что там нацисты и фашисты у власти, и вообще, практически была представлена борьба за Новороссию, как побочный проект Второй мировой войны — Советского Союза с немцами.

Е.Бунтман― Как с этим быть?

Е.Альбац― И этот миф полностью оказался разрушен избранием еврея президентом Украины. А премьером там, как известно, человек по фамилии Гройсман. Притом, что я замечу, кстати, Зеленский никогда не говорит о своем еврействе, о своей национальности. Я не исключаю, что он, вообще, человек крещеный. Но сейчас начался третий этап, третий миф создается. Это: «вы посмотрите, эти дураки украинцы избрали себе идиота комика в президенты».

Е.Бунтман― То есть осмеяние такое.

Е.Альбац― Осмеяние и похлопывание по плечу: «Ну, ребята, как с ними можно о чем-то договариваться? Как им можно отдавать судьбу Донбасса, когда вот у них такое?»

Е.Альбац: У российской власти в отношении Украины всё время волны активных мероприятий — чем знаменито было КГБ СССР

Сначала Ксения Собчак выложила в своем, по-моему, Инстаграме — там у нее 6 миллионов подписчиков — ролик, где она сидит как бы коленках, какой-то скетч на СТС с Зеленским. Начало 2000-х годов. Он предстает таким немножко идиотом. Сначала Собчак выложила.

А дальше произошло вообще изумительное. Канал НТВ вдруг поднял из архивов программу 2011 года, где снимались Зеленский и Татьяна Лазарева. Это серия программ юмористических, которая не вышла в эфир, потому что из-за политических шуток, которые там были, НТВ 2011 года побоялось выпустить эту программу. А потом, как мы знаем, Татьяну Лазареву, активную участницу Болотного протеста, члена Координационного совета оппозиции вместе с мужем Михаилом Шацем — на них просто наложили бан, запрет на работу в эфире канала СТС. И в отношении Лазаревой это до сих пор действует.

И вдруг поднимается этот фильм, и НТВ показывает программу 2011 года. Это, конечно, согласованное активное мероприятие.

Я думаю, что это появится и в других местах, и в социальных сетях будет это всё время всплывать, будет от одного другому кочевать. И будет всячески создаваться образ нового президент Украины: «Ну, ребята, нельзя об этом серьезно говорить».

Между тем уже по заявлению Зеленского в ответ на подписанный Путиным указ об упрощенной процедуре принятия в гражданство жителей ДНР ЛНР — непризнанных республик, он уже показывает, насколько это серьезный человек и насколько у него есть яйца.

И я думаю, что Кремль в очередной раз, конечно, наступает на грабли. Мы знаем, как они наступили на грабли со всякими актерами в Славянске и в других местах фронтовой зоны…

Е.Бунтман― Наступают на грабли с паспортами?

Е.Альбац― Наступают на грабли, представляя Зеленского в качестве несерьезного собеседника. Вообще, для меня удивительно. Все-таки Путин политик опытный, и он-то знает, что недооценивать оппонента — это очень опасная история. А недооценивать оппонента, который легко тебя может высмеять, который легко на твою грубость может ответить шуткой, которую будут повторять по всему пространству бывшего Советского Союза — это опасная история. И тем не менее, мы видим, что они создают вот ровно это. И я думаю, что это еще, конечно, ответ на то, насколько чисто прошла процедура избрания президента Украины, как за этим следили здесь, в России. Вы помните, как все обсуждали эти дебаты, смотрели их, спорили по поводу Порошенко и Зеленского, как будто избирали не президента Украины, а президента России.

Е.Бунтман― Ну, это естественное чувство. Американские выборы у нас точно так же обсуждают, как и любые другие честные, интересные выборы.

Е.Альбац― Нет, конечно. Я не помню, чтобы здесь так обсуждали дебаты. Вот я человек, который всегда смотрю.

Е.Бунтман― Ну, они на другом языке, просто непонятно.

Е.Альбац― Дело не только в этом, было и с переводом. Потому что нет такого интереса. А Украина — это очень близкая нам страна, она очень родная нам страна. Как вчера говорил здесь Евгений Гонтмахер, у нас у всех там родственники. И это правда. У меня в Деражне — ну, там просто в живых никого не осталось, всех поубивали, — это Украина, это 18 километров от Хмельницкого. Там родилась моя бабушка.

Е.Альбац: Все равно, кому давать субсидии на нефть, которые РФ предоставляет Белоруссии. Это форма взятки Лукашенко

Поэтому, конечно, Украина это особая история. И я думаю, вот вы меня сейчас начнете по хамон этот спрашивать. Вот я убеждена, что эта тема если и не была специально вброшена, то то, что она так раскручивается… это бесконечно только и слышишь, что сказал «Мираторг», чего сказал Линник, чего Линник не сказал, кем он приходится жене премьер-министра Медведева и так далее. Вот, мне кажется, что Кремль реально напрягся от того, как же здесь в стране обсуждали выборы, как они прошли — результаты выборов на Украине.

Е.Бунтман― То есть это такой призыв: Давайте вернемся к своему посконному.

Е.Альбац― Это очередное активное мероприятие. Послушайте, страна управляется чекистами, которые представляют себе политику как внутреннюю, так и внешнюю как череду активных мероприятий. И, к сожалению, если раньше, в советское время на КГБ работали лучшие экспертные институты Советского Союза, то сейчас экспертиза там… вот мы видим птеродактелей изо всяких институтов… Совета безопасности, понимаете? Ниже плинтуса.

Е.Бунтман― Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Мы вернемся буквально через мгновение и вопреки вышесказанному не будем обсуждать хамон и пармезан.

Е.Бунтман― Это «Особое мнение» Евгении Альбац, главного редактора журнала The New Times. Давайте к Белоруссии. Потому что в Белоруссии происходит что-то странное. Вот посла Бабича вроде бы отзывают, который не так долго там был. Что, вообще, случилось? У вас есть какие-то версии?

Е.Альбац― Был очень хороший у вас на «Эхо» эфир Александра Плющева с Александром Бановым, главным редактором Carnegie.ru. Саша Баунов анализировал это как человек, которых хорошо внедрен в инсайд Министерства иностранных дел, сам был дипломатом и понимает, что там происходит.

По-моему, он сделал замечательный анализ, очень интересный. Он напомнил, что посол Бабич когда-то Путиным был прислан в Чечню управлять покоренной провинцией. Что вот с этим образом жесткого управленца и политика он поехал в Белоруссию.

Е.Альбац: Кремль демонстрирует помощь врагам Лукашенко прийти к власти, что батьку напрягло. Он хозяин территории

Очень интересно он говорит о том, что там Бабич встречался с белорусской оппозицией. Это понятно, что разыгрывалась такая история, что Кремль показывал Лукашенко, что если ты, парень, с нами тут не договоришься, то мы договоримся с твоими оппозиционерами». Нам-то все равно, кто, нам все равно, кому давать эти субсидии на нефть, которые Россия предоставляет Белоруссии. Это форма взятки Лукашенко, покупка его лояльности, очень важное добавление в белорусский бюджет.

И Кремль начал демонстрировать Лукашенко, что он готов заменить… помочь кому-нибудь из врагов Лукашенко прийти к власти, что, конечно, батьку напрягло. Он хозяин этой территории. Он сидит значительно дольше, чем Путин — с 1995 года, если мне память не изменяет. Тогда, кстати, Черномырдин помог сильно Лукашенко избраться.

Так вот это очень интересная история. Я думаю, что с Лукашенко им обломится. И ровно из-за этого им приходится менять Бабича на то — что говорят — Дмитрия Мезенцева, старого кореша Путина, человека, также близко связанного с организацией, откуда у нас уже всё абсолютно…

Е.Бунтман― Но вы помните, что у Бабича не получилось еще с Украиной, потому что он должен был стать послом на Украине, потом его забраковали.

Е.Альбац― Ему Украина ему не дала — я забыла, как… это есть дипломатический термин — подтверждение тому, что она принимает его в качестве посла. Но это очень интересно. Это еще раз говорит… Это же провал, когда тебе надо срочно менять посла. Я тоже слышала два дня назад, что просто его в срочном порядке меняют.

Е.Бунтман― Это какой-то общий провал дипломатии российской, разучились работать?

Е.Альбац― Экспертизы нет никакой. Если международной политикой занимается Кремль и то, что раньше было КГБ — ну, какая это экспертиза? Точно такой же провал, как провал был в США. Потому что любые действия, не оценивая их со знаком плюс или минус, они все-таки требуют экспертизы, они требуют проработки шагов. Это то, что называется: нужен консалтинг политических рисков.

Но очевидно совершенно, что если насилие и «мы переломим всех через колено» — это стало основным слоганом российской внутренней и внешней политики — мы понимаем, внешняя политика есть продолжение внутренней, — то, конечно, это говорит о том, что у них нет ни экспертизы, ни понимания того, что так нельзя разговаривать даже с тем, кого ты считаешь своим вассалом, потому что ты даешь ему миллиардные дотации в цене на нефть.

Е.Бунтман― А он с ними сбежит потом, этот вассал.

Е.Альбац― Нет, Лукашенко-то бежать особенно некуда. Вы помните, его часто называли «последним диктатором Европы».

Е.Бунтман― Его давно уже не называли, с 2014 — точно.

Е.Альбац― Ну, точно, потому что нашли другого.

Е.Бунтман― Но это не последний.

Е.Альбац― Я думаю, что Лукашенко особенно бежать некуда. И мы много раз публиковали его фотографии с внуком… или с сыном — как я могла это сказать? — Коленька, да. Которого он, очевидно, готовит в преемники. И вообще, люди из клана Лукашенко занимают важнейшие места, контролируют, в том числе, госбезопасность и так далее. Но это уже второй вопрос. А самое главное, что да, конечно, это провал.

Е.Бунтман― У вас есть какое-то понимание того, что случилось с нефтью? Потому что история какая-то очень странная с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба».

Е.Альбац― Я ничего не эту тему думать не могу, потому что ничего в этом не понимаю. Михаил Борисович Ходорковский, у которого экспроприировали нефтяную компанию ЮКОС, которая «Роснефть» и еще отправили посидеть 10 лет, он дал свое заключение, что ли, по этому поводу.

Я внимательно прочла. Во-первых, он химик по образованию, закончил Менделеевский институт. И он просто объяснял, что так какие-то примеси (я даже не помню этих слов, у меня с химией никогда хорошо не было), попали эти примеси на пункте под Саратовом, а пункт маленький, сельский, — пишет Ходорковский, — и там никто толком не проверил содержание в нефти, которая пошла по трубам вот этих добавок, которые позволяют больше добывать нефти. Есть некие добавки, которые позволяют вытягивать больше нефти… я не знаю, во что их вытягивают, наверное, в насосы…

Е.Бунтман― Технические вопросы как раз более-менее прояснялись. Просто как-то не верится в совпадения, потому что последние эти проблемы с Белоруссией… неделю назад мы обсуждали как раз это, — и вдруг эта вещь с нефтью. Вот «Транснефть» говорит, что вредители какие-то там.

Е.Альбац― Вредители… Ой!..

Е.Бунтман― Нет, они не произносили слово «вредители». Я так суммирую. Слава богу, не произносили слов «вредители», ни «враги народа», но говорили, что некачественную нефть сливали намеренно.

Е.Альбац― Я себе как-то плохо представляют, как это может быть, но всё может быть. Не знаю. Не ко мне вопрос. Опять же надо спросить Ходорковского. Это же всё бывший ЮКОС. Поэтому надо спросить Михаила Борисовича, насколько вредители могут подобраться к этим задвижкам и прямо как партизаны времен Второй мировой войны влить белорусам…

Е.Бунтман― Бандеровцы. Наверняка бандеровцы, конечно. Будем в эфире НТВ — как раз расскажем эту версию про бандеровцев. Про вредителей и врагов народа чуть-чуть скакнем. Про фильм Дудя, про Колыму. Все обсуждают последнее время. Вы посмотрели? Вам понравилось.

Е.Альбац― Ну, а как же? Я посмотрела, мне очень понравилось. Во-первых, мне просто было интересно смотреть. Интересно, потому что всю жизнь я собиралась съездить на Колыму. И вот я прособиралась, а Дудь это сделал. И то, что он поехал туда в самый кошмарный этот мороз, и то, что он показал, что такое этот Колымский тракт, и в каких там условиях жили зэки, и потрясающие интервью с местными людьми. И рассказ дочери Сергея Павловича Королева, которая очень подробно рассказывает всю эту историю.

Я вам должна сказать, что Ярослав Голованов, когда он копал всю это историю с репрессиями против Сергея Павловича Королева, он пришел к Филиппу Денисовичу Бобкову в КГБ. Он был начальник идеологической контрразведки, 5 управление КГБ и просил уголовно-следственное дело Сергея Павловича Королева. И Филипп Денисович Бобков ему ответил: «А зачем это нужно?». Голованов ему говорит: «Ну, как же? Это правда. Это история, жизнь великого ракетного конструктора». А Бобков ему ответил: «Такая правда советскому народу не нужна». И Голованов увидел это дело только когда уже Советский Союз грохнулся.

Так вот, понимаете, нынешняя власть, она тоже, судя по тому, что идет по каналам, тоже считает, что такая правда, она не нужна. Ведь не случайно, что молодые люди для них Сталин стал чем-то вроде… героя хип-хопа, я не знаю, рэпа…

Е.Альбац: Всю жизнь я собиралась съездить на Колыму. И вот я прособиралась, а Дудь это сделал

Е.Бунтман― Че Гевары.

Е.Альбац― Даже не Че Гевара. Я даже не знаю, что это такое, как они себе представляют. Собственно, Дудь с этого начинает свой фильм, что цифры показываю, что молодые люди совершенно ничего не знают про это страшное прошлое, про ГУЛАГ, про то, как были расстреляны сотни тысяч людей, миллионы погибли в лагерях, миллионы арестованных…

Е.Бунтман― Как не знают? Всё время же все об этом говорят.

Е.Альбац― Где? Где говорят? Вы посмотрите… Тут пришло какое-то на почту The New Times рекламное сообщение. Проходил какой-то конкурс молодых актеров. Мама родная! Название фильмов — это просто такое ощущение, что страна урок, которая сама про себя снимает фильм. Весь этот жаргон: «на районе»… Когда идет реклама каких-то эти сериалов на государственных каналах, и там все эти низкие лбы, эти бугаи, которые бьются друг с другом. Вот это бесконечное продуцирование насилия — это то, что идет нон-стоп.

Последние фильмы и про Брежнева, где, вообще, он добрый просто дядька. Он добрый парень-то, правда, начал свою карьеру с того, что сверг предшественника, но мы как-то про это забыли, мы не будем про это говорить.

Е.Бунтман― Про Сталина много всего разного. Есть «Смерть Сталина», который запретили, но все в интернете посмотрели, разумеется.

Е.Альбац― Женя, все исследования показывают, что люди не любят нести издержки на поиск информации. Это нам с вами кажется, что при наличии интернета… это была ошибка многих, кто считал, что интернет изменит Россию. Дело в том, что в политическом интернете меньше 15% интернет-юзеров. Все остальные сидят в музыкальных группа, каких-то там «Дом-2», 1… 155 и так далее. Абсолютно большинство… Если вы поговорите с молодыми людьми в Высшей школе экономике, — которая решали, кстати, оставить памятник Дзержинскому, — вы убедитесь в том, что абсолютное большинство что-то слышали, что было что-то такое…

На самом деле, конечно, фильм Дудя, он замечательный. Он не для нас с вами, потому что мы-то про это всё знаем. А это как раз для этого молодняка, для его аудитории, для которой это, конечно, открытие темы.

Е.Бунтман― Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Меня зовут Евгений Бунтман. А наш гость сегодня — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Венесуэла, что там происходит? Есть какое-то понимание, почему ни Россия, ни США активно не вмешиваются сейчас?

Е.Альбац― Я думаю, что слава богу, что не вмешиваются. Потому что, конечно, еще не хватало иметь прокси-войну на территории Венесуэлы. Я надеюсь, что обе стороны понимают, что влезать в это нельзя, что там просто начнется резня.

Е.Бунтман― А без вмешательства не начнется? Там же тоже непонятно, начнется она сама по себе, не начнется.

Е.Альбац― Ну, у Венесуэлы нет такой истории.

Е.Бунтман― Ну, как? Там есть вот такие коллективы — титушки Мадуро, которые провоцируют уличное насилие.

Е.Альбац― Правильно. Там жертвы постоянные, это правда. Но просто пока они не носят массовый характер.

Е.Бунтман― А если будут носить массовый характер? Всё говорит о том, что могут быть столкновения сегодня, завтра между сторонниками Мадуро и Гуайдо. Вообще, странно, почему этого не было все эти месяцы.

Е.Альбац― Мы знаем, чем обернулось вторжение американцев в Ирак — трагедией. Мы знаем, чем обернулась история с Ливией, которая просто перестала существовать как государство.

Е.Бунтман― Распадом полным.

Е.Альбац― Просто это набор племен, которые друг с другом воюют.

Е.Бунтман― Но всегда вопрос, как там будет лучше: когда там сидит диктатор — Хусейн или Каддафи — или когда вмешиваются с непредсказуемыми последствиями?

Е.Альбац― Мне казалось, когда была ситуация в Ливии, когда там просто сотнями и сотнями гибли люди, которые боролись с Каддафи, который, конечно, был страшный диктатор, что мир не может и не должен смотреть на это просто безучастно, так же, как это было в Сирии, когда Асад убивал своих оппонентов.

Е.Бунтман― А сейчас так не кажется?..

Е.Альбац― Мне кажется, что ООН для того и существует, чтобы вмешиваться в такого рода истории. Я, действительно, считаю, что права человека имеют экстерриториальный характер; что все эти всхлипы по поводу суверенитета, когда убивают живых людей только потому, что диктатор может себе это позволить, в XXI веке не могут и не должны работать.

При этом, еще раз повторяю, мне кажется, что это должно быть не действие той или другой страны — США или России… Это мы все проходили в XX веке с Советским Союзом и США времен «холодной войны», когда шли все эти прокси-войны между СССР и США и в Никарагуа, и в Сальвадоре, во всей Латинской Америке, в Азии, а Африке бесконечно. И ничем хорошим это не закончилось.

Очевидно, что, к сожалению, роль ООН падает, и ООН не способно в сегодняшнем виде выполнять роль медиатора.

Е.Бунтман― Ну, и не было, наверное, способно, во всяком случае, в период вторжения в Ирак.

Е.Альбац: Они решили, что из Каддафи, варвара, сделают цивилизованного правителя. Но закончилось тем, чем закончилось

Е.Альбац― Вы знаете, мне кажется, что при Кофи Аннане ООН был значительно более эффективной организацией. Во всяком случае, мне кажется, что необходимо какой-то международный орган, который будет выступать медиатором в такого рода вещах. Но еще раз повторяю: ситуация в Венесуэле пока близко не напоминает ни Ливию, ни Ирак.

Е.Бунтман― Танки не идут потому что.

Е.Альбац― Нет, послушайте, Саддам Хусейн отправлял своих оппонентов в чаны с соляной кислотой и травил газом курдов. Он был абсолютный людоед. Каддафи, как мы знаем, позволял себе стрелять по самолетам, убивал живых людей. Вспомните самолет, взорванный над Шотландией…

Е.Бунтман― Локерби.

Е.Альбац― Локерби. Когда Каддафи был вынужден признать из-за международных санкций. Но была допущена колоссальная ошибка со стороны США и прежде всего Кондолизы Райс, тогдашнего госсекретаря, когда они решили, что Каддафи можно как-то умиротворить и начали договариваться с его сыном, который учился в London School of Economics. И они решили, что они из Каддафи, из варвара сделают цивилизованного правителя. Но закончилось тем, чем закончилось. Ничего подобного пока — тьфу-тьфу! — не сглазить, в Венесуэле нет.

Е.Бунтман― Дай бог. Мы будем следить а этим. К России вернемся, к гражданским протестам. Есть два решения ЕСПЧ. Это, во-первых, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 15 с небольшим тысяч евро по двум жалобам координатора штаба Навального в Казани. Это акция «Он вам не Димон». А вторая — это ЕСПЧ признал блокировку призывов на несогласованные митинги ВКонтакте нарушением свободы слова. И там тоже большая компенсация — 12,5 тысяч евро. Это, вообще, как-то повлияет на решение российских судов, на решение российских властей?

Е.Альбац― Мы видим, что российская власть не реагирует на решения ЕСПЧ, но при этом регулярно выплачивает присужденные суммы. Я думаю, что это очень важная история прежде всего потому, что она показывает… Вот меня часто спрашивают, почему я поддерживаю Алексея Навального? Вот потому что он умеет добиваться результата. Вот его остановить нельзя. И вот эта способность добиваться результата и побеждать — вот же, что он все время делал. Он демонстрирует, что он способен в этих условиях побеждать. И это очередная победа Навального.

Е.Бунтман― Не только Навального. Тут и «Агора» занималась.

Е.Альбац― Да. Но основное-то, конечно, занимались…

Е.Бунтман― Во всяком случае, это Навальный обещал участникам митинга компенсации от ЕСПЧ.

Е.Альбац― Абсолютно. И он это выполнил. И это очень важно, что он обещал и сделал. Вот в этом, мне кажется, главное, принципиальное значение. Сейчас самое интересное в городе Ван, Франция, где начинается процесс по делу «Ив Роше», и Навальный там сегодня. И вот это очень интересно, чем это закончится, потому что за это несуществующее дело, несуществующий ущерб по преступлению Олег Навальный отсидел 3 года, из них почти две трети — в ШИЗО и одиночках. Это безумно интересно — решение, которое будет вынесено. Вообще, что там будет на этом суде, как все это будет происходить, крайне интересно.

Е.Бунтман― Да, при любом результате это будет означать, что Навальный выходит на международный уровень, во всяком случае судебный.

Е.Альбац― Навальному не надо выходить на международный уровень. Это давно… Я много очень читаю зарубежной прессы. Навальный постоянно присутствует на страницах мировой прессы и присутствует в одном качестве — как лидер российской оппозиции. Поэтому ему не надо выходить…

Е.Бунтман― Но поддерживать.

Е.Альбац― Самое важное, что здесь, в стране он доказывает и своим сторонникам и своим оппонентам, что если он решит чего-то добиться, он этого добивается. Если он обещает, что он тех, кто его поддерживает, защитит, он их защитит. Сколько было обвинений Навального в том, что вот он выводит пацанов, молодых людей, их арестовывают, они оказываются там… сколько я слышала этой болтовни. И при этом мы видим, как Навальный шаг за шагом создает новый российский протест и шаг за шагом доказывает своим сторонникам, что это не просто поговорить про политику, а это добиться результата и победить.

И вот эта победа в большом, в малом — это безумно важная история, потому что российская оппозиция, вообще, люди — а их много, — которым категорически не нравится сложившийся режим в России, они находятся в состоянии депрессии. Ну, как бы уже ничего не получается. Ну, как? Что можно со всеми этим бандитами сделать? И Навальный показывает, что можно добиваться. И это абсолютно принципиальная — просто Навального надо поздравить — это принципиально важная победа.

Е.Бунтман― Есть еще часть протеста, которая пока не подозревает, я так думаю, что они оппозиция, но, по всей видимости, ею станут. Я про Ингушетию и про Архангельск. Это два разных по своим причинам, по предпосылкам протесты, но кончается это подавлением, судя по всему.

Е.Альбац: Навальный умеет добиваться. Его остановить нельзя. Он демонстрирует, что способен в этих условиях побеждать

Е.Альбац― Вы знаете, вчера в город Коряжма — это Ленинский район Архангельской области — привезли ОМОН и привезли Росгвардию и Коми, Воронежа и Архангельска. Там готовится разгон активистов, которые не пропускают бензовозы на станцию Шиес, где строится мусорная свалка, куда будут везти мусор из Москвы. И люди собираются, люди готовы отстаивать свое право жить на чистой земле, на не в мусорной яме. И там ситуация очень сильно накаляется.

И поскольку я неплохо знаю эту область, и на меня выходят люди из Урдомы, где, собственно, многие активисты живут и где люди перекрыли дорогу к Шиесу, и в маленьких городках Архангельской области, вот мне уже рассказали, что Каргопольское отделение Росгвардии — не знаю, как это называется — батальон отказался идти против людей в Шиесе.

Это очень рискованная ситуация. Но самое главное — власть должна понять: нельзя так обращаться с людьми. Мне прислали песню, которую они написали. Это просто такой крик, что мы все, весь народ против этих свалок с мусором из Москвы, но нас никто не слышит. Вот это ощущение у людей, что их никто не слышит, а еще ко всему прочему на них теперь прислали ОМОН и сняты кадры, как на станции высаживается ОМОН с этими римскими щитами…

И, понимаете, если я в Москве это всё получаю, то понятно, что там это распространяется по всем активистам Архангельской области. Это, конечно, абсолютное безобразие — то, что происходит там, абсолютно безобразие, что на людей и на их голос абсолютно наплевали. Мне их искренне жалко. И единственно я только надеюсь, что у губернатора Орлова и у кремлевских властей есть какое-то понимание, что когда люди борются за свою землю, их нельзя разгонять. Это абсолютно естественно, это на уровне инстинкта — отстаивать землю, на которой ты живешь.

Е.Бунтман― Спасибо большое. Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times была со своим особым мнением. А я, Евгений Бунтман с вами прощаюсь. Всего доброго!