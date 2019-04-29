А. Плющев― В этой программе сегодня на «Эхо Москвы» политолог Сергей Марков. Добрый день.

С. Марков― Добрый день.

А. Плющев― И мы начинаем.

С. Марков― Можно я начну. По-своему. Христос воскрес!

А. Плющев― Воистину. Правда, мы запоздали. Ну, ничего.

С. Марков― У нас пасхальная неделя.

А. Плющев― Кстати, это не будут считать «фейк ньюс»?

С. Марков― Нет.

А. Плющев― Нормально.

С. Марков― Потому что это чистая правда.

А. Плющев― Хорошо. А пруфы есть?

С. Марков― Ну, конечно.

А. Плющев― Какие?

С. Марков― Вы что, не видели. Миллионы людей собираются почтить. Это и есть пруф.

А. Плющев― В общем, для нас как бы нет. Но если вы считаете, хорошо. Я хотел с бытового начать. Потому что мы сейчас всей радиостанцией решаем, как Сергей Марков будет выбираться от нас. Потому что улицы будут перекрыты. Сегодня первый день больших репетиций, парада. Центральные улицы перекрывают, Новый Арбат, на котором находится радиостанция «Эхо Москвы». Ее вроде попозже. Я надеюсь, никаких проблем не будет с отъездом Сергея Маркова отсюда. Не потому что я не хочу его здесь видеть, а потому что просто, чтобы было удобно. Ну так вот, эти ежегодные репетиции, ежегодное празднование, которое создает такие неудобства в том числе и вам. Нужны ли они?

С.Марков: Парад победы утверждает простую мысль: мы переборем все беды, с которыми мы сталкиваемся

С. Марков― Я думаю, что парад победы абсолютно нужен. Это очень важное событие. Которое утверждает одну очень простую мысль: мы переборем все беды, с которыми мы сталкиваемся. Ради этой мысли, идеи люди готовы терпеть какие-то небольшие неудобства. Нас спрашивают, война же давно закончилась, чего вы все празднуете день победы. Все уже забыли про него. Но народ же мудрый. Обратите внимание, что празднование дня победы, оно последние годы не уменьшается, а увеличивается.

А. Плющев― Мне кажется, это подогревается несколько.

С. Марков― Не только. «Бессмертный полк» же не подогревается. Правильно.

А. Плющев― При Сталине как я понимаю, вообще не праздновали.

С. Марков― Да. Потому что не было необходимости. Зачем нужен праздник победы? – потому что на нас напали, против России идет война. И мы должны победить. Мы должны найти в себе силы победить. Люди смотрят, говорят, вот у нас вроде уровень жизни не растет так быстро, проблемы какие-то…

А. Плющев― Кто напал-то в последний раз.

С. Марков― Не последний раз. Напала коалиция во главе стран НАТО. Не знаете что ли. Санкции знаете, кто у нас ввел? – вот те и напали. Список сделайте, кто ввел против нас санкции. Вот они на нас и напали.

А. Плющев― Туда, куда наши депутаты всякие отдыхать любят ездить, где у них дети учатся и где недвижимость в основном происходит. Активы. Авуары.

С. Марков― С некоторыми так. Поэтому народ и считает, между прочим, это предательством. Люди простые считают, что если депутат едет куда-то в страну санкционную, это предательство. Хотя здесь другой момент…

А. Плющев― Объявил войну тот президент, аплодировал парламент ему. Наш парламент. ГД аплодировала избранию одного президента.

С. Марков― Нет, ну что вы. Война началась задолго до избрания Трампа. А Трамп и ему аплодировали именно поэтому. Он шел с идеей о том, что нужно прекратить эту искусственную войну с Россией. Давайте с Россией помиримся. Помните, Трамп об этом все время говорил. И он пытался реализовать. Но ему не дали. Это уже другая внутриамериканская история. Почему нам нужно празднование победы. Потому что оно вдохновляет нас силой на победу в этой борьбе. Нашему поколению, к счастью, война досталась не такая чудовищная, которая нашим дедам в середине 20-го года. Мягонькая такая легонькая…

А. Плющев― Прямо даже многие ее и не замечают.

С. Марков― Правда. Многие не замечают даже. Тем не менее, большинство чувствует, что такая война идет против нас. Цель – та же самая. Поставить нас на колени. Но другим способом.

А. Плющев― Некоторые и облучение чувствуют.

С. Марков― Не знаю. Из моих друзей и знакомых никто облучение не чувствует. С другими людьми надо иметь дело.

А. Плющев― Вот с вами мне нравится…

С. Марков― Вот я облучение не чувствую, и среди моих знакомых никто тоже, инопланетяне никого не облучают. Вы поменьше сюда приглашайте, которые с инопланетянами общаются.

А. Плющев― Подождите. Вы намекаете на главу Калмыкии сейчас? Бывшего.

С. Марков― Нет, нет. Я говорю, что многие спикеры у вас такие впечатление, что пообщались с инопланетянами сначала. Ну которые гонят русофобскую пургу здесь. Так вот это главная причина. Силой получить народ. 9 мая – один из немногих праздников, действительно народ и власть едины. Представляете, 12 июня. Тоже власть вроде празднует, чего-то там отмечают, какие-то мероприятия. А народ не празднует.

А. Плющев― А есть праздник, который народ празднует, а власть не хотела бы, чтобы праздновал. Такого мне кажется, нет. Народный праздник, а власти были не очень к нему настроены. Нет такого. Что это означает? Мне кажется, что все праздники кооптированы государством.

С. Марков― Немножко есть. Мне кажется, часть народа празднует типа дня рождения Сталина, вот такое. Часть народа небольшая. Власть, ей очень не нравится.

А. Плющев― Я знаю часть народа, которая радуется в день смерти Сталина.

С. Марков― Есть и радуется которая. Это правда. Довольно многие. Люди мне кажется, отмечают годовщину распада Союза. Как трагедию, трагический день. И власть может быть не очень довольна тем, что люди отмечают это. Отмечают люди годовщину референдума 17-го марта. Когда абсолютное большинство граждан проголосовало за сохранение Союза, а элиты предали страну и развалили ее. А власть тоже не в восторге. Потому что многие, они ответственны…

А. Плющев― Ну какие это праздники.

С. Марков― Ну, конечно. А вот такого совсем, наверное, нет. Скажу, почему мне кажется большей частью. Потому что власть всегда хочет понравиться народу. Потому что здесь что-то такое возникает как настоящий праздник, то власть стремится заручиться поддержкой людей.

А. Плющев― Почему парад…

С. Марков― Сейчас еще скажу один момент. Почему парад – чтобы показать, что у нас сильная армия. Нам нужна сильная армия.

А. Плющев― А если война-то гибридная, война информационная.

С. Марков― Частью гибридной войны являются обычные вооруженные силы.

А. Плющев― Где боевые действия идут?

С. Марков― В информационном пространстве. Это мы с вами сейчас…

А. Плющев― Где информационные войска на Красной площади?

С. Марков― К сожалению…

А. Плющев― Где вот эти люди.

С.Марков: Нам нужно празднование победы. Потому что оно вдохновляет нас силой на победу в борьбе с Западом

С. Марков― Генералы очень часто живут прошлыми войнами. В то время надо думать о будущих. А будущие – в финансовой сфере, а информационной сфере. Вот туда нужно вкладывать, как мне представляется основные какие-то ресурсы для того, чтобы добиться победы. Есть еще одна причина, которая нас отличает от европейцев.

А. Плющев― Прошу прощения, что вернусь. Вы сказали, как война началась – вот объявили санкции. А они же не просто так объявили. Как раз те самые войска…

С. Марков― Нет. Нет.

А. Плющев― …которые ходят, одна установка даже самолет сбила.

С. Марков― Послушай. Я только что сегодня прямо сейчас сюда приехал с (неразборчиво), такой мозговой штурм провели в журнале «Международная жизнь». Вместе с коллегами из объединенной строительной корпорации и ряда других. О том, как санкции работают. Санкции начались до Крыма. И вообще госпереворот в Украине это была часть…

А. Плющев― Раньше говорили, что они бы чего-нибудь обязательно придумали, чтобы ввести эти санкции.

С. Марков― Да они безграмотные.

А. Плющев― Сейчас парадигма изменилась. Санкции, оказывается, были до…

С. Марков― Не изменилась парадигма. Я так всегда говорил.

А. Плющев― Они с 90-х годов.

С. Марков― Объясняю. Санкции по делу Магнитского – до этого.

А. Плющев― Народ, конечно, страдал от дела Магнитского.

С. Марков― В 2008 году наши хотели купить «Опель». Им по политическим причинам блокировали эту возможность. Тоже мы с людьми разговаривали, я некоторые вещи сам не знал. Ни одного суперкомпьютера нам не продали.

А. Плющев― Вы имеете в виду General Motors…

С. Марков― Да, заблокировал. Чтобы нам продали, чтобы не достались технологии. Более того, микроэлементную базу, которую нам продавали, она не могла быть продукцией двойного назначения.

А. Плющев― Это, насколько я помню, еще поправка Джексона-Веника, которую не так давно отменили.

С. Марков― Да. Ее все-таки отменили. Несмотря ни на что. Как запрет на передачу микроэлементной базы двойного назначения, он неформально действовал. Поэтому санкции еще были, сам государственный переворот в Украине – это главная санкция против России. Потому что свергли законного президента, навязали бандеровскую хунту, известную вам. Но я недоговорил, чем мы отличаемся от европейцев. Европейцы, во-первых, породили из себя нацизм. Нацизм, фашизм – порождение европейской культуры, прежде всего.

А. Плющев― То ли дело мы со сталинизмом. Мы-то хорошие.

С. Марков― Я не хвалю сталинизм совсем. Я совсем не являюсь сторонником Сталина, его критиком скорее. Но я сейчас про другое. Там кстати коммунизм и фашизм это форма тоталитарного общества. Но у них есть принципиальные различия. Коммунизм – внутри все-таки имеет гуманистическое ядро. Поэтому нас удалось, перестройка, изменить его. А фашизм и нацизм имеет внутри античеловеческое, антигуманистическое ядро…

А. Плющев― И его, слава богу, удалось уничтожить…

С. Марков― Поэтому его только военным путем. А коммунизм – можно путем трансформации. Во-первых, европейская цивилизация родила фашизм. И они чувствуют ответственность за это. У них очень много фильмов, непротивление злу и так далее. А второе, они сдались фашистам. Нацистской Германии. А мы не сдались и ценой неимоверных жертв спасли себя от рабства и уничтожения. А потом и их спасли.

А. Плющев― Это просто неправда. Даже я человек, в истории, можно сказать, мало сведущий. Как это. Британская нация с 39-го года сражалась с фашизмом.

С.Марков: Сам государственный переворот в Украине – это главная санкция против России

С. Марков― Совершенно верно. Сражалась. Но ей не пришлось сражаться в таких чудовищных условиях, как нам. Потому что против нее война велась по сути дела, меньше года. После этого война была заморожена. И весь чудовищный удар был направлен…Поэтому британской нации не пришлось сражаться так же тяжело, как…

А. Плющев― Она сражалась в то время, когда Сталин дружил с Гитлером.

С. Марков― Он не дружил с Гитлером.

А. Плющев― Это был единственный в Европе, кто оказал сопротивление…

С. Марков― Глубочайшая ложь. На самом деле никогда Советский Союз не дружил с Западом. Советский Союз подписал договор с Гитлером о временном перемирии.

А. Плющев― Ненападении.

С. Марков― Который имели все к этому времени. Все подписали. И Британия, и Франция, и Польша.

А. Плющев – В 39―м году Британия воевала уже.

С. Марков― Они нарушили уже к этому времени. Нет, что вы, сначала мы подписали, а потом они уже объявили войну недели через две. А к тому времени, когда мы подписали, Британия имела такой же договор о ненападении с Германией. Правда, не имела секретных протоколов по разделу территории. В этом разница. Так вот, они сдались, а мы не сдались. Поэтому для них это праздник освобождения вместе с горечью то, что они согласились быть рабами. Рабами фашизма. А для нас это и праздник освобождения, и горечь о потерях и одновременно ощущение счастья. Что наш народ не хочет и не готов быть рабами и победит всех. Вот это мы и празднуем.

А. Плющев― Это просто вранье, что про ту сторону, что про другую. Но если вы хотите в нем оставаться, ради бога. Я не могу с этим ничего сделать. Поэтому пойдем на Украину. Я всегда замечаю ту минуту, на которой мы на нее сбиваемся. Но тут я сам подготовил целый пул вопросов про Украину. И начну с того вопроса, который задают наши радиослушатели. Повторяют один за другим этот вопрос. Как вышло, что в стране, где правила бандеровская хунта, прошли конкурентные выборы, на которых победил оппозиционный депутат, да еще и еврей.

С. Марков― Отличный вопрос. Во-первых, про еврейство сначала. Во-первых, про фашистов. Фашисты в Украине во многом носят инструментальный характер. Фашисты на зарплате практически, на государственной. Находится процентов 90 примерно. Они получают либо прямые деньги по нескольким каналам, через службы безопасности Украины…

А. Плющев― Вы сейчас про кого. Про боевиков или про политиков.

С. Марков― Про фашистов.

А. Плющев― Фашисты они кем работают? Что делают.

С. Марков― Со свастикой.

А. Плющев― Фашисты кем трудятся. Фашистами?

С. Марков — С―14. Они трудятся боевиками, которые осуществляют террор в отношении несогласных с бандеровской хунтой. С-14 получают деньги от СБУ. А неонацистский полк «Азов» получает деньги от МВД.

А. Плющев― То есть формирования.

С. Марков― То есть практически большинство на зарплате. И плюс еще власти разрешают подрабатывать, заниматься рэкетирством. Сейчас главная рэкетирская сила. И они практически все на зарплате. Что касается еврейства, то ксенофобия она блокирована жестко в направлении антисемитизма. Хотя внутренний антисемитизм, конечно, у них остался. Но он блокирован. Я недавно был в Израиле, на этот счет разговаривал с израильскими политиками.

А. Плющев― Получается, бандеровцы не всамделишные, как у нас коммунисты, они в блога верят. А те значит евреев привечают.

С. Марков― Мир меняется. Но у них ксенофобия жестко канализирована в направлении русофобии. Вот русофобия, как вы знаете, у них просто чудовищная, искусственно подогреваемая. А им всем говорят: товарищ, будешь антисемитом, мы тебя из фашистов-то выгоним.

А. Плющев― (смеется) Ой, простите, ради бога. Это классно. Будешь антисемитом, выгоним из фашистов…

С.Марков: Им всем говорят — товарищ, будешь антисемитом, мы тебя из фашистов-то выгоним

С. Марков― Ну конечно. Зарплаты фашистской лишим тебя. Нам они говорят… И кстати сказать, я с израильскими политиками говорил на этот счет. Они говорят, ну да так, мы знаем, что они фашисты. Но американцы попросили закрыть глаза на это дело и пообещали, что никакого… направления антисемитизма не будет, все только пойдет в направлении русофобии. Теперь рассказываю, как Зеленский стал президентом. Сначала у них на волне такой антиолигархической, против Януковича и против Порошенко, олигарха же избрали президентом. У них такая потребность в честном президенте. И они начали сериал делать «Слуга народа». Он очень хорошо пошел с огромными рейтингами. И тогда в 15-м году в команде Зеленского родилась эта идея. О том, чтобы, а не воспользоваться ли ему этой популярностью, популярность какая – вот коллеги посчитали, средний житель Украины видел за последние 10-15 лет Зеленского 420 часов.

А. Плющев― Это как при хунте-то может быть? Чего же хунта не прекратила это дело. Какая же она демократичная хунта получается.

С. Марков― Ничего подобного. Я объясняю вам. Дослушайте.

А. Плющев― Давайте, да.

С. Марков― Ну просто как актер его видели 420 часов. Сверхизвестность. Они ее решили конвертировать в политический проект.

А. Плющев― То есть хунта не знала, что он пойдет. Для нее это был сюрприз.

С. Марков― Пока ничего не знала. В 15-м году они решили. В 17-м году Зеленский впервые рассказал об этом Коломойскому. Коломойскому идея понравилась. И он обещал свои идеи туда подбросить.

А. Плющев― Тоже олигарх, заметим

С. Марков― Да. И у них там зуб на Порошенко, много причин. Никто не думал, что это будет так успешно. Дальше что оказалось. У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе. Ведь при распаде Союза Украина была, возможно, самой развитой частью бывшего Советского Союза. С точки зрения научной, индустриальной и так далее. Сейчас – самая нищая страна в Европе. Как вы знаете.

А. Плющев― Вы и Молдавию посчитали?

С. Марков― Да. Они уже беднее Молдавии.

А. Плющев― Я сегодня читал The Bell, сравнение экономики России и Украины за последние 5 лет. И там тенденция не очень хорошая для нас.

С. Марков― The Bell — не верьте. Информационный департамент британской разведки.

А. Плющев― Хорошо. Не буду.

С. Марков― Так вот, получилось, что всех отвергают. Тимошенко тоже представляют… То есть огромные массы населения элиту украинскую ненавидели лютой ненавистью и думают, куда бы идти. И здесь он оказался, получил, что называется, прикуп такой. Эту популярность. И как только по популярности сравнялся с Тимошенко, здесь к нему ушли голоса всех тимошенковских.

А. Плющев― То есть выборы были свободные при хунте.

С. Марков― Нет, я объясню. Да дайте мне договорить, в конце концов! Ни о какой свободе речь не шла.

А. Плющев― Голоса ушли.

С. Марков― Да послушайте…

А. Плющев― …при свободных выборах. Нет?

С.Марков: В 17-м году Зеленский впервые рассказал об этом Коломойскому. Коломойскому идея понравилась

С. Марков― Да не всегда. Пока речь шла о социологии. Вот шла такая социология, социология. То есть сначала он получил голоса известности, потом голоса тех, кто (неразборчиво) целого поколения, потом голоса Тимошенко, когда он пришел, когда увидели, что есть шанс, что победит другой человек какой-то, не из этой банды майдановской. Тогда они пришли на избирательные участки те, кто не собирались голосовать. Поэтому если раньше на юго-востоке был низкий рейтинг, потом он резко повысился. То есть несколько реально миллионов голосов дополнительно пришло. По рейтингу он вышел практически на первое место. Здесь как раз реальный диктатор Украины заволновался. То есть американские спецслужбы. У них возникла дискуссия у американцев. В связи с Зеленским. Было две позиции. Одну позицию выражали спецслужбы, которую более-менее выражает Курт Волкер, они считали, что главу хунты на переправе не меняют. Вот есть, готов на любые преступления Порошенко, будем его держать. Петр Порошенко просил им, я сам все сфальсифицирую, не надо ничего делать, как в 14-м году американцы за него сделали. Я сам все сфальсифицирую. Только с европейцами сами сделайте вид, что все нормально, выборы прошли. Они сомневались. Потому что они понимали, что с таким рейтингом недоверия, если они его будут опять продавливать, то режим может потерять стабильность. Возникла другая точка зрения, которую представляют в основном американские фонды.

А. Плющев― У них тоже борьба башен. Фонды против спецслужб.

С. Марков― Совершенно верно. Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2.

А. Плющев― Но наш Саакашвили.

С. Марков― Их, американский. Полная смена поколенческая. Они считают так, фонды. Транслирую, что они говорят. Почему у вас ничего не получается на Украине.

А. Плющев― Действительно, почему.

С. Марков― У американцев имеется в виду. Да потому что они там все бывшие комсомольцы у власти. Вот они жулики, ни во что не способные верить.

А. Плющев― То ли дело наши бывшие комсомольцы.

С. Марков― Нужно к власти привести, как Саакашвили, всех людей, которые уже посткомсомольские такие. Которые уже не заразились советской заразой. И вот у них такая идея про Вакарчука. Но не получилось. Давайте с помощью Зеленского делать.

А. Плющев― Конечно.

С. Марков― Поэтому сейчас главное у них будет вот это. Их идеи в основном выражает посол США Мари Йованович. Она не очень слабая, но за ее спиной как раз эти фонды. И вот такая шла борьба. И потом компромисс был достигнут так. Ну, давайте мы посмотрим, ну у кого будет больше, пускай уж ладно, в порядке эксперимента попробуем согласиться. Порошенко настаивал по-прежнему, что я буду срывать выборы и так далее. Ему запретили это делать. Товарищ, это нехорошо, запрещено и так далее.

А. Плющев― Сейчас прервемся на пять минут, потом продолжим.

НОВОСТИ

А. Плющев― Если вы вдруг пропустили первую часть или первые две части нашего разговора с Сергеем Марковым, крайне рекомендую вам отлистать в Ютубе, где Сергей Марков раскрыл тайную формулу украинской власти: будешь антисемитом – выгоним из фашистов. Мне кажется, открытие в эфире прозвучало.

С. Марков― Есть такое дело. Дальше про Зеленского.

А. Плющев― Это еще не конец.

С. Марков― Да, да. Тогда же Порошенко напал на Йованович…

А. Плющев― Мы зафиксировали: с помощью американцев на Украине были проведены свободные выборы.

С. Марков― Абсолютно верно. Американцы настояли, чтобы выборы прошли свободно. Но не только. Не такие уж они дурачки, так сказать эти самые… Были бы они сторонниками демократии, они в 14-м году тоже провели свободные выборы. Не поддерживали бы фашистскую хунту. Они привели и сказали, давайте на встречу с ним, посмотрите. Собрались послы «семерки». Встретились с ним. Господи, вообще к миру может привести все это дело. Да вы что, нельзя такого, говорят. Тогда к нему людей, чтобы Коломойский все понимал, Минфин тут же открывает уголовное дело против него. За три недели перед выборами.

С.Марков: У людей неприятие всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе

А. Плющев― Минфин какой?

С. Марков― США, конечно. И к нему приходят и говорят: хочешь быть президентом, вот такие вот вещи… Никакой амнистии, никакого прекращения войны. Во всем Россия виновата. Вообще имей в виду. И сразу же Зеленский так, обратите внимание, недели за две, через три до выборов у него резко поменялось, раньше ничего особенно не говорил. Просто намекал, что он за мир. Типа он русскоязычный. Говорил о том, что все это на мир, на мир. Так Порошенко тоже шел с мирным в 14-м году. Тоже за него голосовали. Помните, он говорил, что через две недели закончу. Но попал в руки, цепкие лапы смерти, и потащила его эта банда, стал военным преступником и проклинаемым населением. Такую же судьбу уготовила диктатура Украины и Зеленскому. Сможет он вырваться из их цепких лап иностранных спецслужб. Не знаю. Вот сейчас он что-то такое Путина…

А. Плющев― Уточнение.

С. Марков― Дайте мне договорить.

А. Плющев― Откуда черпаете все это. Что Волкер сказал…

С. Марков― Да есть. На встрече Волкера с послом не присутствовал. Но есть у нас многие люди. Что думаете, все хотят этой войны что ли с Россией.

А. Плющев― Солдаты информационных войск…

С. Марков― Огромное количество…

А. Плющев― …гибридной войны.

С. Марков― …все общаемся друг с другом. В разных местах и так далее. Только что из Совета Европы приехал, там плотненько пообщался. Как-нибудь потом расскажу. Много чего интересного. Теперь Зеленский ответил Путину. Паспорта. А Зеленский ответил. Смешно, товарищи. Путин с Зеленским не беседует. Понимаете. Поскольку Путин исходит из того, что никакого конфликта России и Украины не существует. Существует конфликт России с США, которые установили полный полуколониальный контроль над Украиной. Вот с ними…

А. Плющев― И даже проводят там свободные выборы. То есть совсем издеваясь. Окончательно.

С. Марков― Нельзя называть выборы свободными, поскольку они прошли, во-первых, в условиях внешнего управления, во-вторых, в условиях отсутствия свободы слова в СМИ.

А. Плющев― (смеется). Это как?

С. Марков― В Украине. Очень просто. Вы включаете политические ток-шоу в России. Вы можете увидеть так называемых украинских политологов, которые отстаивают точку зрения Киева. Можете увидеть?

А. Плющев― Не знаю, я не включаю.

С. Марков― Миллионы без вас могут. А, включая украинский телеканал, можете увидеть хоть одного человека, который отстаивает позицию Москвы. Нет. Вот свобода я вам скажу – это когда разные точки зрения в эфире звучат. А когда одна я вам скажу, Александр, это не свобода. Вот у нас поэтому — свобода.

А. Плющев― Я немного не понял, правда.

С. Марков― У нас точку зрения Киева вы можете каждый день услышать в эфире различных телеканалов.

С.Марков: Нельзя называть выборы свободными, поскольку они прошли в условиях внешнего управления

А. Плющев― Я вообще не понимаю, зачем здесь точка зрения Киева. Что она здесь вообще делает. Мы в России живем. Сергей.

С. Марков― Да вам какая разница, зачем. Зрители хотят, а это так и есть. Вы другое говорите. Есть разные точки зрения? – есть свобода. Нет разных точек зрения – нет свободы! Поняли?!

А. Плющев― Как это…

С. Марков― Там никто не может точку зрения Москвы выразить.

А. Плющев― А почему там точка зрения Москвы? Там Киев. Киев – столица.

С. Марков― Всё. Не буду вам говорить, прекратите заниматься демагогией. Все прекрасно всё понимают.

А. Плющев― Ой, смешно.

С. Марков― Поэтому еще раз повторяю, там… террор банд, плюс огромное количество политических заключенных. В тюрьмах сидит. Кирилл Вышинский ваш коллега журналист. Ну, многие другие. Владимир Скачко был вынужден бежать из Украины. Да ни за что просто хотели посадить.

А. Плющев― Подождите. Причем тут выборы?

С. Марков― Выборы свободные честные справедливые могут пройти в условиях свободы. А когда сотни журналистов, тысячи общественных деятелей были вынуждены бежать из Украины, вы не можете говорить о свободе.

А. Плющев― То есть образец свободных выборов это типа референдум в Крыму в 2014 году. Вот это другое дело. Неопознанные солдаты…

С. Марков― Ну не то что образец. Солдаты есть всегда и везде.

А. Плющев― А опознаны они или нет – другое дело.

С. Марков― Цель солдат – защитить свободный выбор людей.

А. Плющев― Ладно, хотелось еще пару тем успеть обсудить.

С. Марков― Но вы поняли, почему Зеленский пришел к власти. Это надежда на обновление, ну американцы позволили ему, возьмут под свой контроль и будут гнать путем Петра Порошенко. Это от него зависит уже, готов он пойти этим путем предателя или нет.

А. Плющев― Я понял, что хунта, про которую вы рассказывали и дико ей пугали, оказалась так себе хунта. Хунточка. Даже хунта у них украинская, скажите, Сергей.

С. Марков― Нет, в украинском нет ничего плохого. Хунта есть. Хунта – это группа людей, незаконно захватившая власть и незаконно ее удерживающая. Силой. Если бы были свободные выборы, тогда Зеленский не победил бы на выборах.

А. Плющев― А кто?

С. Марков― Не знаю. Я думаю, что Николай Азаров победил бы.

А. Плющев― Тот, кто отстаивал бы российскую точку зрения.

С. Марков― Да, кто отстаивал точку зрения – немедленно мир на Донбассе, немедленно улучшение отношений с Россией. Но у них не было возможности участвовать в выборах.

А. Плющев― Я виртуальную стрелку с Украины перевожу. И наш поезд, тормозя, уходит на соседние рельсы. Юрий Картыжев. Знаете такого человека?

С. Марков― Нет.

С.Марков: Готовятся же типа майданы, где вот такого типа постоянно оскорбления власти. Начиналось же в Украине с этого

А. Плющев― Это человек, которого оштрафовали за то, что он написал Вконтакте: «Путин – сказочный…» и дальше ник Антона Носика. Покойного ныне. И вот его оштрафовали. Он обжаловал.

С. Марков― Матерщину какую-то в отношении президента.

А. Плющев― Да. И вот идет спор, сегодня даже Песков комментировал. У него спрашивают, вообще, не пора ли отменить или пересмотреть закон, а то как-то по вам же бьет. Он говорит, что базы нет еще, статистики. Давайте статистику устроим.

С. Марков― Прав Песков. Объясняю. Вообще все понимаем, просто за матерщину в адрес даже президента и премьера в Интернете сажать как-то не того. Ну, как-то неправильно.

А. Плющев― То ли дело тридцаточку.

С. Марков― Дискомфорт какой-то от этого. Согласен. Но с другой стороны понимаем, что ведь готовятся же типа майданы, где вот такого типа постоянно оскорбления власти…

А. Плющев― А, вот чего Путин-то боится.

С. Марков― Начиналось же в Украине с этого.

А. Плющев― Что будут петь, ходить…

С. Марков― Нет. Дело не в Путине. Сначала оскорбления…

А. Плющев― Вот чего он боится.

С. Марков― Секундочку. В Украине…

А. Плющев― Спасибо, Сергей.

С. Марков― Сначала называли «ватниками» их, потом называли «ватой». А потом сказали, это же не люди, вату убивать можно. Понимаете? То есть боятся, что сначала…

А. Плющев― Сначала «укропами». Потом…

С. Марков― Такие грязные оскорбления. А потом скажут, чиновников же убивать можно. Вот это хотят на дальних подступах. Мне кажется, что, вообще говоря, что касается прав человека, нужно вводить два режима. Может три режима. Разные режимы. Один – когда в полном объеме они все соблюдаются. И не надо сажать в этом случае людей за эту даже матерщину в адрес органов власти. Второй вариант – когда есть какая-то более серьезная угроза. Знаете, зеленый уровень опасности по погоде, желтый уровень опасности. Там другие условия. Оранжевый уровень опасности – третьи условия. А уж красный – чрезвычайное положение. Понимаете разницу. У нас сейчас либо норма, либо чрезвычайное положение. Но мир стал более многоцветным. Более разнообразным. И поэтому эти регулирующие принципы они тоже должны быть не просто белое и красное, а пора вводить желтое и оранжевое.

А. Плющев― Но я считал, это раньше мне не приходило в голову. Что, оказывается, люди, поющие «Путин…» и дальше по тексту, вот они склонны к революционным действиям. Вот чего боится Путин.

С. Марков― Участвуют в раскачивании такой революционной ситуации. А самое главное – проводят политику дегуманизации других людей, которая является в свою очередь идеологическим обоснованием будущих физических репрессий.

А. Плющев― Приводит к обратному эффекту. Потому что люди пишут в соцсетях и…

С. Марков― Да не слушайте вы.

А. Плющев― Что не слушайте.

С. Марков― Объясню вам. С одной стороны люди пишут в соцсетях. Но с другой стороны люди хотят твердость со стороны власти. Пожестче, говорят они. Пожестче. Вот как только Путин жесткие решения применяет – сразу рейтинг у него идет вверх. Я, кстати, в той же Украине заметил, меня поразило. Я участвовал в дискуссии с Жириновским. И он понес, что, вы, украинцы вы такие-сякие, всячески их ругал и так далее. У вас чуть что начнется, гробы пойдут в села и так далее. Всякие гадости. Я просто поразился. И что вы думаете. Там же идет рейтинг одобрения и неодобрения. Рейтинг одобрения его пошел вверх даже.

А. Плющев― Никакой свободы слова на Украине, да?

С. Марков― Тогда-то была. Сейчас – нет.

С.Марков: Они не дочерью Алсу недовольны. А что дети элиты такие талантливые, что все во главе банков сидят

А. Плющев― Жириновского не пускают.

С. Марков― Сейчас Жириновского в том числе не пускают. И таким образом народ хочет потверже, пожестче. Но при этом чтобы не получилось, как у Салтыкова-Щедрина. Помните. Медведь на воеводстве, все думали, что он задерет всех, а он чижика съел. Нельзя есть чижиков. Власть не должна выглядеть смешной.

А. Плющев― Хорошо. Я видел, что вы написали программный пост по поводу «Голос. Дети». Я-то думал, что это далеко от вас. Но нет. Оказалось, все слои населения этим проникнуты.

С. Марков― Конечно, не смотрел. Не моя совсем музыка. Но что могу сказать. Напряжение в обществе по поводу социальной несправедливости чрезвычайно велико. И в этой социальной несправедливости виноваты элиты и во многом власть.

А. Плющев― Да? Когда украли выборы — они молчали. Когда президент не менялся – они молчали.

С. Марков― Выборы никто…

А. Плющев― Когда дети элиты захватывали все, все посты — они молчали. И когда дочь Алсу выиграла конкурс – они сказали, что за безобразие.

С. Марков― В том-то и дело, даже такого рода вещи вызывают острое неприятие. На самом деле они не дочерью Алсу недовольны. Они недовольны тем, что дети элиты такие талантливые, что все во главе банков сидят и все такие сладкие позиции. Поскромнее элита должна быть. Вот что я им говорю.

А. Плющев― Да никого это не волнует.

С. Марков― А Алсу, вывод какой. Они кстати, насколько я стал заниматься после этого, я понял, что они там, победили честно по нечестным правилам. Потому что Алсу, у нее миллионы поклонников в соцсетях, ее все знакомые шоу-тусовщики, у них тоже миллионы поклонников. Они стали призывать, раскручивать. То есть накручивание голосования. Они по правилам победили. Но правила нечестные. Я бы сказал так. Потому что к ним к любым правилам должна быть добавлена нравственная составляющая. И если ты жена миллиардера, дочь миллиардера, сама сверхизвестный человек. Не нужно забирать у детей вот это место в социальном лифте. Которым является тот конкурс. Это для тех, кто из небогатых семей. Из каких-то поселков. Даже если у дочки неплохой голос, не надо у них забирать это место. Я много раз говорю элитам: слезьте с ваших дорогущих «Мерседесов».

А. Плющев― Да.

С. Марков― Люди не любят олигархов. Запомните.

А. Плющев― Отдайте им хотя бы «Голос. Дети». Этим плебсам.

С. Марков― А детей олигархов ненавидят лютой ненавистью. Скромнее и скромнее. Ваши дети пускай побольше работают и поменьше получают. И люди не поверят, что у олигархов и министров все сплошь сверхталантливые дети. Наведите порядок. Это вы создали себе партию «Единая Россия». Для этого. Пускай у них будет комитет партийного контроля, который направо и налево увольняет людей, которые слишком сильно бросают вызов общественному настроению. Нашему доброму милому справедливому народу.

А. Плющев― Не знаю, как вы, а я сегодня увидел лидера будущей перестройки. Политолога Сергея Маркова. Спасибо большое, Сергей. И до свидания.