И. Воробьева― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.

Н. Сванидзе― Здравствуйте.

И. Воробьева― Скажем несколько слов про Элину Быстрицкую. Сегодня стало известно, что она ушла из жизни на 92-м году жизни. Но какая потрясающая была.

Н. Сванидзе― Да. Трагический повод говорить об этой потрясающей актрисе и совершенно фантастической женщине. Но уж какой есть. Потому что действительно знаете, это просто эталон женской красоты.

И. Воробьева― Да?

Н. Сванидзе― На мой взгляд, да. Просто пронзительно красивая женщина. Вот в «Тихом Доне», в «Добровольцах», еще была «Неоконченная повесть», по-моему, мы с вами вспоминали с Бондарчуком. Те, кто ходил все время в Малый театр, ее видели больше. А вот в кино, особенно Аксинья в «Тихом Доне» она совершенно, даже другую себе представить невозможно. Но дело даже не в этом. Хотя она была прекрасная актриса. Но просто женщина такой красоты, что глаз не отвести.

И. Воробьева― Это правда, тут с вами многие согласятся. И я в том числе. Сегодня стало известно, что ушла из жизни и в Мосгордуме уже пообещали, что в Москве появится мемориальная табличка в память об Элине Быстрицкой.

Н. Сванидзе― Причем она принадлежала к числу тех красивых женщин, которые всегда в любом возрасте красивы.

И. Воробьева― Соглашусь с вами, безусловно.

Н. Сванидзе― Это тоже большая редкость.

И. Воробьева― Действительно большая редкость. И действительно, когда все стало известно, куча фотографий начали публиковать, действительно можно сказать, что она в любом возрасте была красива на сцене и про нее очень многие говорят, что она была принципиальной, жесткой. Очень волевая женщина. По ней это видно.

Н. Сванидзе― Видно, что характер был.

И. Воробьева― Продолжаем программу. Не могли с этого не начать, безусловно. Вы можете смотреть нас на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, писать сообщения +7-985-970-45-45. И задавать свои вопросы. Но прежде чем мы перейдем к Украине, как все требуют просто.

Н. Сванидзе― Это уже привычно. По телевизору тоже. Сразу включаешь – о, Украина.

И. Воробьева― Да.

Н.Сванидзе: Ленин, Дзержинский, они все памятники убрали и оставили только себя любимых. Нужно как-то уравновесить

Н. Сванидзе― Такое впечатление, что мы там живем просто.

И. Воробьева― Есть немного. Но я отодвигаю этот момент подальше. У нас есть другая история о том, как оказывается, уже в течение пары лет студенты ВШЭ требуют убрать с территории памятник Дзержинскому. Они уже пару лет пытаются его оттуда…

Н. Сванидзе― Не бюст, памятник именно.

И. Воробьева― По-моему, да. Сегодня внезапно на это обратили внимание. Поддерживаете ли вы студентов вышки?

Н. Сванидзе― Я поддерживаю только в том случае, если этот памятник не перенесут на площадь Дзержинского.

И. Воробьева― То есть, чтобы это никому больше не досталось.

Н. Сванидзе― Воспользовавшись этой ситуацией. Я за то, чтобы его оттуда убрали. Поддерживаю позицию студентов, но только смотря куда. Не на самое видное место.

И. Воробьева― Во-первых, правда памятник, так и есть. Я сейчас фотографию открыла. А во-вторых, чего тогда останавливаться. Давайте все убирать.

Н. Сванидзе― Все – это…

И. Воробьева― Все везде.

Н. Сванидзе― Все везде – это кого?

И. Воробьева― Не только Дзержинского, но и каких-нибудь еще людей. Давайте целую компанию тогда.

Н. Сванидзе― Памятников Ленину до чертовой бабушки.

И. Воробьева― Огромная голова в Улан-Удэ. Видели?

Н. Сванидзе― Ну, если бы только в Улан-Удэ. Можно подумать, что в Москве нет, в Питере нет. Да полно. Это голова, если брать голову только. А если в рост – то… Потом он у нас лежит как бы посерединке страны прямо. Но это все одна шайка-лейка-то по большому счету.

И. Воробьева― А зачем убирать памятники? Ну пусть будут. Ну, чего, надо просто может быть написать, что они за люди были и что они сделали.

Н. Сванидзе― Где, на памятнике написать?

И. Воробьева― Да.

Н. Сванидзе― Это памятник Дзержинскому, который убивал людей.

И. Воробьева― Да.

Н. Сванидзе― Замечательно. А почему ему памятник – спросит какой-нибудь мальчик маленький. Мама, а почему, если этот дядя убивал людей, почему ему стоит памятник.

И. Воробьева― Хороший вопрос.

Н. Сванидзе― Я бы затруднился с ответом, честно говоря.

И. Воробьева― Я бы тоже. То есть все-таки убирать.

Н. Сванидзе― Тут же есть лукавая уловка. Что ну как же, это тоже наша история. Это же тоже наша история. Но дело в том, что когда эти люди пришли к власти. Как раз Ленин, Дзержинский. Вся эта шобла. Они же все памятники стали убирать. Они все памятники убрали и оставили только себя любимых. И поэтому мы теперь имеем только их памятники. На мой взгляд, нужно как-то уравновесить все-таки.

И. Воробьева― Наталья нам добавляет, что бюсты Дзержинского стоят почти во всех отделениях полиции.

Н. Сванидзе― Полиции почему – непонятно. Потому что он был все-таки не полицейский и не милиционер, он был, как известно, создатель ВЧК. Поэтому я понимаю, если бы бюсты стояли в органах государственной безопасности. Они там и стоят на самом деле, и портреты до сих пор висят. Я думаю во многих кабинетах. А в полиции по какому поводу.

И. Воробьева― А портреты в отделениях полиции, в зданиях следственных комитетов, в прокуратуре, это как?

Н.Сванидзе: Украинские выборы произвели на нашу власть очень неприятное впечатление. Потому что сказали: это возможно

Н. Сванидзе― Хотя на самом деле органы безопасности, они были созданы задолго до советской власти. Вообще это прикол наш исторический, связанный с особенностями советской власти, которая предложила стране начинать историю заново. Набело. Просто с нуля. Пришел 1918 год, Великая Октябрьская социалистическая революция. Которая отмечалась в ноябре, как известно. Хотя была Октябрьская. И вот тут и начало истории. День защитника Отечества почему-то взяли непонятную дату в 1918 году. Как будто до 1918 года отечество никто не защищал ни разу. За тысячелетнюю историю этого отечества. И все начали считать с себя. Хотя, Господи, считайте откуда хотите. Дружины были у первых русских князей. Тоже занимались проблемой безопасности. Решали ее как-то. Откуда хотите, считайте. Но считаем мы с 1917 года. И все, и Дзержинский основатель органов безопасности, и единственное Троцкому не повезло, который создатель Красной Армии. На самом деле был Троцкий. Но поскольку он поссорился со Сталиным, был им убит, у нас счет исторический идет по сталинским учебникам во многом до сих пор. То Троцкий у нас как бы Красная армия считается с 18-го года, а Троцкий, который создатель Красной Армии – он не считается. Вот есть такие маленькие хитрости.

И. Воробьева― В защиту вышки начали писать, а как же так вышка допустила. Но в защиту хочется сказать, что конечно памятник был установлен еще в 30-е годы и достался учебному корпусу в наследство от шпульно-катушечной фабрики имени Дзержинского.

Н. Сванидзе― Само по себе катушечная фабрика имени Дзержинского это уже интересно.

И. Воробьева― Шпульно.

Н. Сванидзе― Вообще хорошо бы пульно-катушечная.

И. Воробьева― Но какая есть. Вот нам пишут, что если это скульптура, а не памятник, то ни с вопросами ни с ответами проблем не будет.

Н. Сванидзе― Произведение искусства.

И. Воробьева― Ну да. Музей, выставка, архив, место для всех произведений.

Н. Сванидзе― Ну, в музей, пожалуйста.

И. Воробьева― А вот у нас есть в Москве парк перед ЦДХ. Там уже один есть.

Н. Сванидзе― А им будет хорошо вместе.

И. Воробьева― Мне кажется, отличный выход был бы. Хорошо. Всё, не могу больше сдерживать вопросы слушателей. Давайте про Украину поговорим. Давайте сначала про выборы. Потом уже про паспорта. Вы пропустили в прошлый раз «Особое мнение»…

Н. Сванидзе― Да, прогулял.

И. Воробьева― Прогуляли. Там как раз было уже совсем перед выборами.

Н. Сванидзе― Мне доложили уже, да.

И. Воробьева― Но нет никаких неожиданностей-то.

Н. Сванидзе― Стратегически это неожиданность. Если бы кто появился, кто вначале не присутствовал и потом – опаньки: Зеленский — чемпион. То, конечно, это неожиданность. А по ходу выборов это уже давно перестало быть неожиданностью. Ясно было, что он фаворит номер один. И что больше ни у кого, включая Порошенко, шансов нет.

И. Воробьева― А почему Порошенко вместо того, чтобы вывести людей на улицы, еще что-то сделать, просто поздравил Зеленского и так отошел в сторонку.

Н. Сванидзе― Ну, слава богу.

И. Воробьева― Понятно, что, слава богу.

Н. Сванидзе― А кого бы он выводил на улицы, если за Зеленского проголосовало подавляющее большинство. И это очевидное меньшинство он бы вывел на улицы против большинства. Странная акция.

И. Воробьева― Почему?

Н. Сванидзе― Вот если бы победил Порошенко явно, а в результате мухлежа, фальсификаций президентом бы назначили Зеленского – вот тогда выводи людей на улицы. А в данном случае у него совершенно не было просто шанса вывести людей на улицы. При всем желании. Потому что прошли выборы нормально, демократично и честно. И победил его оппонент. Точка.

И. Воробьева― Мы поставим запятую.

РЕКЛАМА

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Мы продолжаем говорить про Украину. То есть без потрясений взял и поменялся президент на Украине. И хорошо.

Н. Сванидзе― Ну, конечно, хорошо. Для Украины, несомненно.

Н.Сванидзе: С Зеленским разговаривать надо, но настолько не хочется, что даже не поздравили

И. Воробьева― Смена власти. Сменяемость власти.

Н. Сванидзе― Законная смена власти в очередной раз. В очередной раз представитель оппозиции стал президентом. И действующий президент ничего не смог этому противопоставить. Даже не пытался. Никакой административный ресурс, никакой силовой ресурс. Никакие фальсификации. Ничего. Просто прошли выборы, прошли демократично, судя по всему честно. Я не слышал о каких-то грубых массовых фальсификациях. И всё, сменился президент.

И. Воробьева― Вы так говорите, когда я спросила, почему Порошенко не стал выводить людей на улицы, что у Зеленского большинство, а тут выводишь меньшинство. Я пытаюсь вспомнить рейтинг Владимира Путина, мне кажется он тоже очень большой. Тем не менее, люди же выходят на улицы.

Н. Сванидзе― Люди выходят на улицы не протестовать против того, что там президент Путин, давайте назначим другого президента. Во-первых, смотря, когда. Если вы имеете в виду протесты 11-12 годов…

И. Воробьева― Например.

Н. Сванидзе― Речь шла, насколько я помню, о выборах в думу.

И. Воробьева― Сначала — да.

Н. Сванидзе― Во-вторых, о рокировке Путин-Медведев. Которая поразила людей.

И. Воробьева― В обратную сторону.

Н. Сванидзе― Медведев-Путин, естественно. Смотря, с какого конца смотреть. Которая поразила людей своей подковерностью я бы сказал. И тем, что это было сделано совершенно отдельно от людей. Два человека договорились, что не один будет президентом, а другой. И всё. Страну поставили об этом в известность. Это людей оскорбило. Очень многих. Сейчас в основном когда выходят, то выходит, во-первых, очень небольшое количество граждан, а, во-вторых, протестуют против вполне конкретных вещей. И не связанных с тем, как фамилия президента. Дело не в этом же. А дело в том, что происходит в стране.

И. Воробьева― Но на каждом протестном митинге более-менее крупном, я не беру маленький пикет, всегда звучит фамилия Путина…

Н. Сванидзе― Естественно, потому что Путин уже президент 20 лет. И дело не в том, что кого-то другого нужно назначить на его место, а дело в том, что люди хотят, чтобы работали институты демократические, которые прописаны в Конституции. И не работают. В частности институт выборов. В этом смысле я думаю, что украинские выборы произвели на нашу власть очень неприятное впечатление. Потому что Зеленский же сказал: вот смотрите, это возможно. Смотрите на нас, это возможно. Значит действительно это возможно. Вот еще одна посткоммунистическая страна, постсоветская страна, о которой мы все время говорили, что они такие же, как мы, да нет никакого украинского народа, говорят наши политологи многие. И политики, кстати, тоже. Нет никакого украинского народа. Есть украинский народ, и он не похож на российский народ, судя по всему. Потому что они там так делают, а у нас вот получается по-другому. Я думаю, что в том числе это следствие того, что это другой народ. Просто другой. Не лучше, не хуже. Другой. Это так. С другой культурой, с другим темпераментом. И, несмотря на то, что несколько веков жили вместе, по всей видимости, с какими-то и другими сохранившимися традициями. Потому что Украина жила же под разными, вместе с разными народами, не только с российским. Она жила с польским, с литовским в разные периоды своей истории. Это вообще отдельный народ, отдельная культура, отдельная страна со своей историей.

И. Воробьева― Вряд ли стоит по этому поводу расстраиваться. Мы же не можем расстраиваться, что один человек не такой же, как второй человек.

Н. Сванидзе― Расстраиваться – из-за чего вы имеете в виду?

И. Воробьева― Что Украина оказалась…

Н. Сванидзе― Не такая как Россия. А почему мы должны из-за этого расстраиваться? И Армения — не Россия, и Грузия — не Россия, и Молдавия – не Россия. И Эстония – не Россия.

И. Воробьева― Вряд ли Армению или Грузию или Эстонию называли братским народом. Украину называли.

Н. Сванидзе― Пока жили под одной советской крышей, все народы были братские. Все так и называли.

И. Воробьева― Я имею в виду последнее время.

Н. Сванидзе― Но если этническую составляющую выводить на первый план, естественно, считается, что славянские народы более родственные. Просто в культурном отношении. Но это ни о чем не говорит. Все равно у всех своя судьба.

Н.Сванидзе: Власть раздражает то, что Зеленский выиграл выборы. И кроме того, он же комический актер

И. Воробьева― И если я правильно поняла ваш, по крайней мере, пост, указ об упрощенном приеме российского гражданства, выдача паспортов жителям Донбасса. Это поздравление Зеленскому…

Н. Сванидзе― Несомненно. Это такая своеобразная форма поздравления от президента Путина Владимиру Зеленскому. Другого поздравления, как известно, не было. Поэтому предлагаю считать поздравлением именно это решение. И это решение означает, что молодой человек, вот получите такое поздравление в конверте, с голубой каемочкой. Другого не будет. У вас будет медовый месяц с вашей страной, а с нашей с Россией у вас медового месяца не будет. Никаких дружеских жестов в ваш адрес вы не дождетесь. И хотите со мной разговаривать – пытайтесь. Делайте пасы. Старайтесь. А я посмотрю, что у вас будет получаться и приму решение. Разговаривать мне с вами или нет. Здесь я думаю есть несколько факторов. Со стороны Кремля в связи с победой Зеленского. С одной стороны, конечно, болели за любого противника Порошенко. Потому что Порошенко это был вариант такой как Саакашвили в Грузии, с ним вообще никаких разговоров. Кто угодно, только не Порошенко. Но Порошенко-то удобнее Зеленского. То есть в личном плане да, с ним не было разговоров, но и это было удобно, что с ним не было разговоров. Нет и нет, и пошел. А с этим-то надо разговаривать. Он же новый. Он ни в чем еще не проштрафился. Он никому еще не нагрубил. Он ничего еще вообще не сделал. Он даже не президент формально. Еще инаугурации не было. Разговаривать надо, но настолько не хочется, что даже не поздравили толком. Никак не поздравили. И потом вот эти выборы, действительно демократические. О которых говорили, что их не будет, что Порошенко там помешает, что нарушит, что сломает. Что вообще не выборы, а цирк с конями.

И. Воробьева― Было дело.

Н. Сванидзе― А никакого цирка нет. Прошли выборы, и новый президент выиграл. Новый кандидат свежий, просто с дуба рухнувший абсолютно, не системный. За которым и Запад не стоит. Запад, судя по всему, наверное, сочувствовал скорее Порошенко. Во всяком случае, если верить нашей пропаганде, Запад скорее поддерживал Порошенко. А победил Зеленский. Зеленский это кандидат кого? – украинского народа.

И. Воробьева― Или Коломойского.

Н. Сванидзе― Ну, хорошо. А что такое Коломойский. Кто такой Коломойский.

И. Воробьева― Такой серый кардинал.

Н. Сванидзе― Ну, хорошо, как Коломойский без украинского народа мог продвинуть Зеленского? Это мне напоминает историю про печеньки Госдепа. Пришел Госдеп с печеньками и совершил революцию на Украине.

И. Воробьева― Но Березовский что, разве не продвигал Путина в начале…

Н. Сванидзе― Березовский я не знаю. Может, он и продвигал Путина. Но если бы Путин не совпал по своим каким-то физическим, эмоциональным характеристикам с чаяниями российского народа, то фига с два бы он его продвинул. Любого не продвинешь. Значит нужно, чтобы тот, кого ты продвигаешь, попал прямо в точку. Путин попал в точку тогда. Сейчас Зеленский попал в точку. И теперь я думаю, что через некоторое время он согласно приведенному вами примеру, Зеленский забудет фамилию Коломойского.

И. Воробьева― Ой-ой.

Н. Сванидзе― Я думаю. А если не забудет – тем хуже для Коломойского. Поэтому забыли Коломойского. Всё. Президент Зеленский, а не Коломойский. И любой Буратино, он как только понимает, что у него уже вырос очень длинный нос, он забывает свого папу Карло. Всё. И Карабаса-Барабаса. Всех забывает. Потому что у него уже очень длинный нос. Вот у Зеленского уже достаточно длинный нос, он уже президент страны. Никакого Коломойского. И, конечно, раздражает то, что он выиграл выборы. И кроме того, он же комический актер. Ну, представьте себе нашу систему власти. Мы разговариваем на равных Си Цзиньпину, мы разговариваем на равных или во всяком случае хотим разговаривать на равных с президентом США.

Н.Сванидзе: Решение об ускоренной паспортизации кроме как очень резкий выпад в сторону Зеленского я не воспринимаю

И. Воробьева― Ха-ха-ха. Извините. Вырвалось.

Н. Сванидзе― А тут комический актер. Пацан, который во-первых, в сыновья годится по возрасту. Во-вторых, он вчера еще у кого-то там свадьбы вел. Ну и тут нам предлагается его, нам – великим предлагается его поздравлять. С ним ручковаться, какие-то терки с ним обсуждать. Да шел бы ты лесом. Вот ты спляши, а я посмотрю, как ты пляшешь и приму решение, разговаривать мне с тобой или нет. Я думаю, что на самом деле позиция она, конечно, ее заострил, но в сухом остатке в глубине души позиция примерно такая.

И. Воробьева― Это вообще печально на самом деле.

Н. Сванидзе― Веселого мало.

И. Воробьева― Достойно было бы наоборот.

Н. Сванидзе― Во-первых, надо поздравлять человека, который победил на выборах. Он еще ничем никого не обидел. Никого не оскорбил. Я повторяю, он еще ничего…

И. Воробьева― Давайте вспомним, сколько Путин поздравлял Януковича.

Н. Сванидзе― Дважды в день, по-моему, в день поздравляли. И оба раза…

И. Воробьева― Мимо.

Н. Сванидзе― Да. Янукович взял и проиграл. Так что здесь можно было хотя бы разок поздравить. Можно было вполне. Это было бы просто вежливо. Потому что все отговорки, что еще там рано, ну как рано, все поздравляют.

И. Воробьева― Ну может инаугурации ждут.

Н. Сванидзе― Может быть. Но прилично, конечно, было бы это сделать сейчас. Но не сделали. Я думаю, что не смогли себя пересилить.

И. Воробьева― Это, конечно, обидно.

Н. Сванидзе― И с ним будет очень сложно, потому что я повторяю, у него нет за спиной никаких поражений, ошибок. Он очень популярен сейчас. И пока его популярность не начнет снижаться, я думаю, что она начнет снижаться. Потому что ситуация в стране очень тяжелая. Имею в виду Украину. И, естественно, ответственность понемножку он начнет брать на себя. Но куда он денется.

И. Воробьева― Потом все ждут волшебства.

Н. Сванидзе― Волшебства не будет, чудеса случаются редко. Но пока у него высокий рейтинг держится и это рейтинг надежды. Это рейтинг ожиданий. Они очень коварны всегда. Но пока он держится, с ним будет очень сложно разговаривать. И поэтому вот так вот. Я, честно говоря, по-другому это решение об ускоренной паспортизации кроме как такой очень резкий выпад в сторону Зеленского, я не воспринимаю.

И. Воробьева― Мы еще поговорим конкретно про паспорта. Чем это может аукнуться для нас. Но уже после перерыва.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Два вопроса про Украину у меня еще осталось. Первое — про паспорта все-таки. Чем это нам грозит даже не в смысле денег. Там сейчас обсуждают пенсии, не пенсии. Меня другое интересует. То есть теперь официально на Украине будут наши граждане, которых в случае чего мы начнем защищать.

Н. Сванидзе― Да, здесь есть несколько моментов. Во-первых, все время говорят, что это гуманитарная акция. Хорошо бы она была бы гуманитарной. Бога ради. Там люди действительно очень тяжело живут. Я, честно говоря, грешным делом не вижу гуманитарности. В чем она заключается.

И. Воробьева― Как это.

Н. Сванидзе― А так. Раздадут паспорта, а дальше что?

И. Воробьева― А дальше они приедут и уже будут не беженцы…

Н. Сванидзе― Все приедут. Три миллиона человек приедут. А куда они приедут?

Н.Сванидзе: Не будет так, что прям весь Донбасс рванет сюда. Некуда рвать

И. Воробьева― В Россию.

Н. Сванидзе― Их что, здесь ждут? Три миллиона человек, Ира. Для них готово жилье, места в школах, в медицинских учреждениях. Что для них готово, куда они приедут? Они не приедут. Потому что им некуда приезжать. Но если они приедут, то они здесь будут иметь очень бледный и жалкий вид, дай им бог здоровья. Я не хочу этого. И никто этого не хочет. Для этих несчастных людей. Такой судьбы. Значит, они не приедут. Мы им там будем платить пенсии? — не думаю. Потому что уже, по-моему, Пенсионный фонд сказал, что платить пенсии будут только тем, кто сюда приедет. А дальше смотри пункт первый. Получается, что они получили паспорта и остались там. То есть не будет так, что прям весь Донбасс рванет сюда. Некуда рвать.

И. Воробьева― Так и не все паспорта получат.

Н. Сванидзе― Очень многие я думаю, получат. Потому что хотят этого, это такая разрекламированная ожидаемая долгожданная акция. Россия пришла на помощь. Вот вопрос в чем она пришла на помощь, кроме того, что раздаст паспорта. А, кроме того, мы берем на себя таким образом повышенные обязательства. Во-первых, если там живут действительно граждане РФ, вот представим себе, уголовное дело. В Донбассе судят гражданина РФ. Или не судят. Или его сюда отправляют на суд. Ну, как все будет выглядеть. Мы должны за своих заступаться или нет. Вот судят гражданина РФ. А там все будут граждане или почти все. И как это будет выглядеть. В другой стране судят или это наша страна. Нет, не наша. Это все-таки официально Украина. Судят гражданина РФ. Опаньки – мы в ловушке юридической.

И. Воробьева― Почему? У нас же Сенцова судили. И Надежду как ее зовут, забыла. У нас же судили украинских…

Н. Сванидзе― Так то чисто политическое дело. И сколько шума было и скандала. Теперь будет каждый раз скандал из-за каждого, кого будут судить в Донбассе.

И. Воробьева― То есть когда он украл кошелек, условно говоря.

Н. Сванидзе― Естественно. Обычная уголовка. Батон хлеба украл. Кошелек. Кого-нибудь ударил на улице. Гражданина РФ. Теперь дальше. Если там идут какие-то боевые действия, в чем сейчас нас обвиняют и Запад, и Украина. Мы знаем ваши двухходовочки. Первый ход – раздаете паспорта, второй ход – вы защищаете своих граждан. И вводите танки.

И. Воробьева― Грузия, Осетия вспомним.

Н. Сванидзе― Теперь представим себе, что продолжаются боевые действия. Стреляют по гражданам РФ в Донбассе. Мы что делаем? Вопрос. Мы вводим танки в Донбасс? Или не вводим. Не вводим – значит, бросаем своих граждан в беде. Вводим – значит, мы оккупанты. Которые оккупировали часть чужой территории. Значит все эти разговоры насчет двухходовочки, они оправдываются. Говорят: ну мы же вам говорили. Двухходовочка. Мы вас насквозь видим. Сначала паспорта, потом танки. Ну и это еще не все. После того как мы вводим танки, облегченно вздыхает Зеленский. Потому что на самом деле украинскому руководству только того и нужно. Донбасс — это чемодан без ручки. Что им с ним делать. Живут люди, их не любят, которые спят и видят себя в России, голосуют за российских кандидатов. Ненавидят киевскую власть. Россия их поддерживает. Так пусть Россия их себе берет и кормит. Вот Россия после этого вводит туда танки, начинает их кормить. Слава богу, после этого Украина отрезает Донбасс и идет в ЕС. Вот просто мечта. Замечательно.

Н.Сванидзе: Первый ход – раздаете паспорта, второй ход – вы защищаете своих граждан. И вводите танки

И. Воробьева― И мы получаем Донбасс.

Н. Сванидзе― А мы получаем нищий Донбасс. С этими 3 миллионами несчастных людей, которые либо живут в Донбассе, и мы их кормим. И надо кормить. Мы взялись за гуж, либо мы их каким-то образом переселяем сюда. А здесь их некуда, селить их здесь, все равно надо кормить. Ситуация очень, на мой взгляд, внешне благородная гуманитарная акция. На самом деле абсолютно политическая. Потому что, почему это благородство было совершено именно сейчас. После выборов президента, но до даже его вступления в должность. Он ничего не успел еще сделать. И почему такую подсечку сделали Зеленскому. Сразу настроив его абсолютно против себя. И я повторяю, что по видимым результатам второй-третий ход, я не вижу положительных результатов для нас. Что дальше-то. Притом, что мы получаем санкции, все по полной программе это будет.

И. Воробьева― Единственный плюс для людей, которые поучат паспорта, если они действительно хотели приехать и быть не в статусе беженцев, а гражданина, то для них это большой…

Н. Сванидзе― Те немногие, у кого здесь есть, где осесть, у кого есть родственники. Но они и так могли это сделать.

И. Воробьева― Вообще-то, да. Многие и сделали.

Н. Сванидзе― То есть чисто политическая акция. И, на мой взгляд, не вполне стратегически просчитанная, мягко говоря.

И. Воробьева― И второй вопрос я вам обещала. Короткий. Как вы реагируете, когда вы говорите, что на Украине прошли выборы и можно назвать это выборами, а со всех сторон вам кричат, что никаких выборов на Украине нет. Что все проплатили США, ЕС. Просто там ничего настоящего нет. Все проплатили ужасные американцы.

Н. Сванидзе― А как надо реагировать?

И. Воробьева― Интересно, это же многие говорят.

Н. Сванидзе― Ну, пусть говорят. Что теперь сделать. У нас 30%, по-моему, считает, что солнце вертится вокруг земли. Ну, как на это реагировать? – никак.

И. Воробьева― И что земля плоская.

Н. Сванидзе― И стоит на трех слонах, а слоны – на черепахе. Как на это реагировать? – никак. Пусть живут именно с этим настроением. И с этой уверенностью.

И. Воробьева― У нас есть еще события исторической важности. Я не историк, но мне кажется это событие. Когда во Владивосток прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын, но прибыл на бронепоезде. Мне он так понравился, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― Вы хотели бы ездить на бронепоезде?

И. Воробьева― Нет.

Н. Сванидзе― Интересно.

И. Воробьева― Не хочу.

Н. Сванидзе― У упомянутого сегодня Троцкого был бронепоезд, на котором он гонял по фронтам гражданской войны, когда он был наркомвоенмором. То есть, иначе говоря, министром обороны. Молодой советской республики. Вот он по фронтам гражданской войны гонял на бронепоезде. Вот теперь Ким Чен Ын гоняет на бронепоезде. Но он не Троцкий. Он выглядит по-другому. Немного. И вообще он другой. Но самое интересное то, что где-то я прочитал, может быть, это ошибка, может быть, фейк, а может быть, и нет, потому что я готов поверить во все. Что внутри бронепоезда он передвигается с 12-ю своими охранниками на бронированном Мерседесе. Внутри бронепоезда.

И. Воробьева― А вы спрашиваете, хочу или нет. Ну, какая же это жизнь, Николай Карлович.

Н.Сванидзе: Ким Чен Ыну было интересно посмотреть на Путина, а Путину – на Кима. Каждый удовлетворил свое любопытство

Н. Сванидзе― А какая шляпа на нем.

И. Воробьева― Да он красавчик правда.

Н. Сванидзе― А какой френч. Конечно, красавчик.

И. Воробьева― А вообще правда это какая-то историческая же штука произошла. Нет?

Н. Сванидзе― Я пока что исторического особо не вижу кроме бронепоезда. Бронепоезд действительно имеет исторические отсылки.

И. Воробьева― Военный оркестр играл «Катюшу».

Н. Сванидзе― Замечательно.

И. Воробьева― Обменялись оружием.

Н. Сванидзе― «Катюша» — замечательная песня. Песня времен Великой Отечественной войны. Какое это отношение имеет к встрече с Ким Чен Ыном, я не вполне понимаю.

И. Воробьева― Гимны там тоже были. Но «Катюшу» говорят, играл оркестр.

Н. Сванидзе― Песня хороша. Для того чтобы послушать «Катюшу», можно съездить на бронепоезде.

И. Воробьева― Чего на самом деле этот северокорейский…

Н. Сванидзе― Что хорошо – что наш президент Владимир Владимирович Путин не так напрасно потерял время, потому что он все равно летел в Китай. И эта встреча была по дороге.

И. Воробьева― Да, он еще в Забайкалье был.

Н. Сванидзе― Эта встреча была по дороге, между прочим. Они посмотрели друг на друга, я думаю, что им обоим было интересно. Ким Чен Ыну было интересно посмотреть на Путина, а Путину – на Кима. Каждый удовлетворил свое любопытство.

И. Воробьева― Все равно интересно, зачем нам вообще этот Ким Чен Ын.

Н. Сванидзе― У вас есть альтернативное предложение?

И. Воробьева― Нет, мне интересно, зачем они вообще его позвали.

Н. Сванидзе― А кто у нас есть кроме Ким Чен Ына?

И. Воробьева― Это наш лучший друг просто.

Н. Сванидзе― Ну, один из. У нас не так много. Мадуро есть. В стране, где 10-ти миллионная инфляция в год.

И. Воробьева― Боже.

Н. Сванидзе― 87% бедных, 61% — нищих. Вот вам, пожалуйста, бывший охранник Чавеса. Наш друг. Ким Чен Ын по сравнению с Мадуро просто гений возрождения. По-моему.

Н.Сванидзе: Все, что у нас перехватывает государство – превращается не в золото, а в нечто противоположное

И. Воробьева― Знаете, Николай Карлович, я вам предлагаю, что нам нужно на следующие эфиры все-таки таблички сарказма обоим принести. Потому что наши слушатели периодически просто не понимают…

Н. Сванидзе― А чего тут понимать. А где тут сарказм. Я говорю, наш друг…

И. Воробьева― Какая-то ирония.

Н. Сванидзе― А никакой иронии-то не было. Никто не шутил. Последние полчаса никто не шутит.

И. Воробьева― Какие могут быть шутки с Ким Чен Ыном. Вы что.

Н. Сванидзе― Никаких.

И. Воробьева― Он на бронепоезде в бронированном Мерседесе.

Н. Сванидзе― Никогда не шутите с дамами. Эти шутки глупы и неприличны.

И. Воробьева― Николай Карлович. Я про «Бессмертный полк» хочу спросить. Акция, которая опять пройдет в России и которая была придумана и сделана первый раз в Томске. Телеканалом ТВ-2, насколько я помню. И вот сейчас она выглядит странно. Вам так не кажется? Или неважно, как она выглядит. Главное – дать возможность людям с портретами своих близких пройти.

Н. Сванидзе― Идея замечательная. Все, что у нас перехватывает государство – превращается, к сожалению, не в золото. А в нечто противоположное. Эту идею перехватило государство. Идея по-прежнему прекрасная. Чтобы люди выходили с портретами своих близких. Но уже идет в сетях очень много информации о том, что административный ресурс подключается вовсю. Что становится обязаловкой. А если обязаловка, значит, людям вручают уже портреты не их близких. Это первый фактор. Второй фактор, он еще помимо того, что политизируется таким образом, еще политизируется по-другому. Потому что этот спор насчет — нести или не нести портрет Сталина. Здесь тоже, дело даже в данном случае не в том, как кто относится к Сталину. А дело в том, что к нему относятся по-разному. То есть он фигура не объединяющая, а разъединяющая. И это значит, что если, предположим, я готов, у меня отец фронтовик, я готов идти в «Бессмертном полку» встать в ряды, но если надо мной будет реять портрет Сталина – я не пойду. Ну не пойду. И всё. И я думаю, что таких людей очень много.

И. Воробьева― К сожалению, да. Мне очень жаль, что акция превратилась в такую историю. Хотя, честно говоря, я думаю многие хотели бы с портретами своих близких пойти…

Н. Сванидзе― С портретами близких – святое дело. Несомненно.

И. Воробьева― Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Особое мнение». И сегодня особое мнение свое высказывал Николай Сванидзе. Если вы пропустили или не успели, пожалуйста, сделайте это, в смысле послушайте, посмотрите на нашем сайте echo.msk.ru. Спасибо большое. До свидания.

Н. Сванидзе― Спасибо.