А.Венедиктов― Добрый день, добрый вечер! В эфире программа «Особое мнение». Ее сегодня ведет Алексей Венедиктов. У нас в гостях — Мария Захарова, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД Российской Федерации. Добрый вечер, Маша!

М.Захарова― Добрый. А уже вечер, да?

А.Венедиктов― Где-то вечер, где-то утро.

М.Захарова― Очень стремительно сегодня всё прошло.

А.Венедиктов― Сейчас мы попробуем догнать. Мы, конечно, затронем сегодня, как и договаривались, вопросы Украины и отношения с США. Но сегодняшний ваш брифинг вызывал у меня несколько вопросов. По другим темам, если можно, достаточно коротко на эти темы. Вы сегодня анонсировали встречу министра Лаврова со спецпредставителем генсека ООН по Центральноафриканской республике.

М.Захарова― Да.

А.Венедиктов― Будет ли затронут вопрос об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике? Что МИД знает про это?

М.Захарова― Да, но, конечно, это не его компетенция, я имею в виду спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам ЦАР. Но будет обсуждаться целый комплекс вопросов, связанных с ситуацией в этой стране. А что касается расследования, которое ведется, оно ведется, и это вопрос наших правоохранительных органов уже. Министерство иностранных дел оказывает им содействие, но это вопрос наших следственных органов.

А.Венедиктов― Ну, может, министр поднимает этот вопрос?

М.Захарова― Это не компетенция спрецпредставителя генсекретаря. Можно поднимать, можно не поднимать, но это не его компетенция.

Я еще раз уточню у тех, кто готовит эту встречу, но еще раз говорю, это просто вне компетенции. Это не вопрос того, что происходит… то есть это просто не его компетенция. Но, безусловно, если будет такая возможность и когда только представляется эта возможность, этой теме всегда придается особое значение.

А.Венедиктов― Запомнили, записали. Ну. если возможно, передайте министру нашу просьбу.

Вторая тема. Неожиданное обострение произошло вокруг одного из послов Российской Федерации в дружеской стране. Я имею в виду посла Бабича в Беларуси.

М.Захарова― Я думала, Хантсмана. Дружественная страна.

А.Венедиктов― Нет, он не посол России. Действительно ли, что белорусская сторона крайне недовольна господином Бабичем, и, действительно ли, что белорусская сторона требует отзыва посла Бабича?

М.Захарова― Мне кажется, белорусская сторона о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель открыто или даже месяцев. Это не требует моего подтверждения или опровержения. Они были исключительно — наши белорусские коллеги — прямолинейны в этих вопросах.

А.Венедиктов― Это неожиданность для МИДА — такая открытая позиция?

М.Захарова― Алексей Алексеевич, я помню, как в 95-м, наверное, году…

А.Венедиктов: В 1895―м.

М.Захарова― Этого я не помню. А вот как это было примерно в 95-м, может, 96-м году, когда я была студенткой МГИМО, я после очередных аналогичных плюс-минус комментариев руководства Белоруссии, господина Лукашенко спросила у нашего преподавателя, а как это можно это расценить, исходя из дипломатии, протокола и так далее и получила соответствующий ответ. Поэтому я наблюдаю за различными заявлениями, начиная где-то с середины 90-х годов, и я не вижу в этом ничего непредсказуемого. Эти заявления как синусоида периодически повторяются.

А.Венедиктов― МИД не будет отзывать Бабича?

М.Захарова― А МИД не отзывает послов. Послы назначаются и, соответственно, отзываются, прекращаются их полномочия президентом Российской Федерации. Это очень важный момент, потому что посол, он не является представителем МИДа. Он является представителем нас с вами как граждан Российской Федерации и страны в целом, поэтому он назначается соответствующим указом президента, отзывается точно таким же указом президента, либо перемещается тоже указом президента, прекращаются его полномочия. Поэтому это вопрос компетенции президента Российской Федерации.

А.Венедиктов― То есть у МИДа нет позиции по этому вопросу.

М.Захарова― У МИДа есть позиция: господин Бабич является российским послом в республике Беларусь. Вопросы его назначения, вопросы его перемещения и так далее — это вопросы компетенции президента Российской Федерации. Вот вопрос, например, генерального консула — это вопрос компетенции МИДа.

А.Венедиктов― Кого-то отзываем, что ли?

М.Захарова― Нет, я просто рассказываю, что они назначаются… я не помню, как у нас называется — распоряжением или какой-то формой документа МИДа, за подписью, соответственно… Но к посла это не относится. Почему? Потому что генеральный консул подчиняет кому в стране? Он подчиняется послу.

М.Захарова: До президента России был подход к снаряду в виде проблемы Корейского полуострова, который совершался американской стороной

А.Венедиктов― что вы можете сказать про сегодняшнюю встречу с председателем Корейской Народной Республики. Очень мало информации. Я знаю, что министр ее готовил, в том числе.

М.Захарова― Вы знаете, я сегодня отвечала уже на эти вопросы. Мне кажется, кстати говоря, если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг, ни, тем более, за какой-то цинизм, сарказм, ничего нет, — но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений.

А.Венедиктов― То есть мы исправляем ошибки американской дипломатии?

М.Захарова― Не мы, не мы… Ну, можно сказать, конечно и мы… Я бы сказала, и мы, в том числе, как и многие другие. Потому что то, что совершили целый ряд американских деятелей, представителей, в частности, на этом направлении — я имею в виду Корейский полуостров и всю сложную проблематику, с ним связанную, — повергло регион в состояние такого, нервного потрясения, мне кажется. И те заявления, которые мы слышали: «Боже мой, нерешаемых вопросов нет — это, во-первых, а, во-вторых, он не решился просто потому, что не было достойных людей этот вопрос решить. Вот сейчас мы флаги расставим и очень красиво, буквально за пару раз, а, может быть, за один всё решим». Так не работает международная система.

А.Венедиктов― Вы критикуете Трампа, Мария Владимировна?

М.Захарова― Я делаю это достаточно регулярно. Вы приходите на брифинги, вы послушайте.

А.Венедиктов― Но лично президента Трампа я не помню, чтобы вы так критиковали его. Это он говорил. Это не Хантсман, это не Помпео. Это говорил Трамп.

М.Захарова― Это вопрос того, что такие вопросы и такие проблемы не решаются, будь ты президент США, будь ты дипломатический представитель, спецпосланник и так далее. Это серьезнейшая многолетняя проблема, которая с годами только усугублялась.

И, кстати говоря, мне кажется, мы даже с вами в этой студии обсуждали его пошагово, подетально. Оно была, к сожалению, и возникла как проблема, не знаю, двусторонних отношений между КНДР и США. Потом она приобрела уже формат многосторонний, попытки многостороннего решения. И сейчас был очередной подход США к снаряду, который завершился — еще раз — вот как завершился.

А.Венедиктов― Подождите. Там… Путин, а не Трамп. Может быть, я что-то перепутал? Сейчас подход к снаряду Владимира Владимировича, прости господи.

М.Захарова― До президента России, до этого был подход к снаряду в виде проблемы Корейского полуострова, который совершался американской стороной несколько раз.

А.Венедиктов― Но вы же не представитель Госдепа, Мария Владимировна. Вы представитель министра, наверное.

М.Захарова― Нет.

А.Венедиктов― Нет? Жаль. Сейчас бы микрофон бы поднесли, и всё было бы слышно. Но мы же сейчас говорим, и я задаю вопрос. А чем закончился подход к снаряду Владимира Путина?

М.Захарова― Вот я как раз теми комментариями, которые были даны по итогам этой встречи, что эту историю, эту проблему, этот вопрос нужно возвращать в русло переговорного процесса, в русло политико-дипломатического урегулирования. Не наращивать агрессивную риторику, не заявлять о том, что за один раз эта проблема будет решена, а подходить с точки зрения всего объема и дипломатических ресурсов…

А.Венедиктов― Это общие слова.

М.Захарова― Конечно. А вот так многие…

А.Венедиктов― Там ракеты летают рядом с нами, между прочим.

М.Захарова― Но, между прочим, эти ракеты, если вы имеете в виду северокорейские ракеты…

А.Венедиктов― Северокорейские, а какие я еще могу иметь в виду?

М.Захарова― …Они летают ровно тогда — и я думаю, вы следите за этим регионом, за тем, что там происходит, — и очень синхронно после того, как там проходят соответствующе учения и учения без участия Северной Кореи, а с участием США…

А.Венедиктов― А что же мы не приглашали Северную Корею? Я не помню наших совместных учений с Северной Кореей.

М.Захарова― Вы считаете, это каким-то образом привнесет стабильности в регион?

А.Венедиктов― Это вы считаете…

М.Захарова― Нет. Мы считаем, что ситуацию нельзя улучшить или уж урегулировать тем более, наращивая военный потенциал в регионе, проводя учения, бесконечно заявляя, что объектом этих учений является, например, Северная Корея, которая будет уничтожена или подвергнута каким-то испытаниям или еще чему-то. Это вызывает ответную реакцию. Как у нас говорят…

А.Венедиктов― Как у вас говорят?

М.Захарова― Каков привет, таков и ответ, — в русском народе, у русских так говорится. У нас есть такая пословица-поговорка. Вот ровно это и происходит. Как только их начинают — Пхеньян — запугивать, проводя военные решения, тут же получается, обратно — испытания , полеты ракет и так далее. Это абсолютно увязанные друг с другом…

А.Венедиктов― Что за подход к снаряду Владимира Владимировича?

М.Захарова― Так я уже об этом же сказала.

А.Венедиктов― Нет, я не вижу, а чего он поднял — не поднял, отжался — не отжался…

М.Захарова― Нет, нет. Он провел переговоры. И по итогам этих переговоров заявил, что необходимо возращение ситуации в переговорное русло, использование неагрессивной риторики, политико-дипломатического пути урегулирования. Вот и все.

И самое главное — вот вы говорите, что это всё слова, а нам нужны действия — так это план был предложен Россией и Китаем. И если изначально, по-моему, год назад, он был применен, в том числе, и в данном случае была бы очень полезна американская воля — то мы могли бы далеко продвинуться.

А.Венедиктов― Мария Захарова. Это ее точка зрения. Мы вернемся в студию и поговорим об Украине ровно через полторы минуты. Не отключайтесь.

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А.Венедиктов― 19 часов, почти 20 минут. Мария Захарова в студии «Эха Москвы». У нас идет чат, и мы смотрим за ним, а так же СМС. Давайте поговорим про Украину. Вы меня озадачили сегодня на брифинге, сказав странную фразу, что указ президента о предоставлении паспортов… это вот что? Давайте, чтобы я вас не переврал.

М.Захарова: Как только их начинают — Пхеньян — запугивать, проводя военные решения, тут же получается, обратно — испытания

М.Захарова― А чем я вас озадачила?

А.Венедиктов― Своей формулировкой.

М.Захарова― Ну, а какая она там была?

А.Венедиктов― Она была очень странная формулировка.

М.Захарова― А я не знаю, что вы читали. У меня был целый монолог на эту тему.

А.Венедиктов― Хорошо, давайте не про монолог…

М.Захарова― Что вас озадачило, Алексей Алексеевич?

А.Венедиктов― То, что президент принял решение о предоставлении этого права жителям отдельных районов Донецкой и Луганской области — заметим, не Донецкой и Луганской области, не жителям Украины — а отдельных районов Донецкой и Луганской области вне зависимости от того, живут они на тех территориях, где идет война, или они в Российской Федерации.

М.Захарова― Да.

А.Венедиктов― А вы говорили о том, что люди сюда попадают, здесь они де-факто уже граждане России. Вы сказали — де-факто.

М.Захарова― Я ́этого не говорила.

А.Венедиктов― Ну, как? Я читал, что они уже де-факто…

М.Захарова― Я такого не говорила.

А.Венедиктов― Тогда объясните…

М.Захарова― Я не очень понимаю, что вас в результате напрягает — название указа?

А.Венедиктов― Нет не название указа, а категория людей, которым президент предоставил упрощенный порядок.

М.Захарова― Это люди, которые на протяжении несколько лет были лишены…

А.Венедиктов― Чего?

М.Захарова― Реализации своих прав как граждан Украины. Они были заблокированы. Это была блокада жителей.

А.Венедиктов― Блокированы от каких прав?

М.Захарова― Ото всех.

А.Венедиктов― Это не разговор. Каких?

М.Захарова― Если я говорю всех — это не значит, что я не скажу каких.

А.Венедиктов― Расскажите — каких.

М.Захарова― Давайте начнем с первого — наверное, это очень пафосно будет звучать, но, так или иначе, — с права на жизнь. Потому что на протяжении несколько лет мы слышали и все слышали, как это у нас умеют говорить, «агрессивную риторику» в адрес жителей Донбасса. Говорили о том, что этих людей надо либо уничтожать, либо перевоспитывать…

А.Венедиктов― Это чья была риторика?

М.Захарова― А это у нас представители Киевского режима.

А.Венедиктов― Какого Киевского режима?

М.Захарова― Ну, как? Исполнительной власти, законодательной, начиная от Порошенко, заканчивая Ляшко.

А.Венедиктов― Уничтожать? А Ляшко — это кто?

М.Захарова― Ляшко? Вы не знаете, кто это такой?

А.Венедиктов― Это человек, который набрал 1%? Это типа Жириновского?

М.Захарова― Нет, я же говорила — начиная от людей, которые набрали много процентов…

А.Венедиктов― Я не слышал ни слова от Порошенко… слов «уничтожать жителей Украины» или Донбасса.

М.Захарова― Нет, но мы же вначале слышали, что он приходил как президент мира. В результате это человек…

А.Венедиктов― Путин тоже приходил как президент мирно…

М.Захарова― Куда, на Украину?

А.Венедиктов― Нет, сюда. И говорил о том, что Крым — никогда… «Крым украинский», — говорил Путин.

М.Захарова― Да.

А.Венедиктов― Изменилась ситуация…

М.Захарова― Нет…

А.Венедиктов― И Путин стал человеком, который присоединил Крым. Так бывает в политике.

М.Захарова― Я вообще-то, не вижу никакой параллели между этим…

А.Венедиктов― К сожалению, не видите её.

М.Захарова― Потому что говорили и никто от этих слов не отказывается. Никто и никогда и не считал…

А.Венедиктов― Никогда никто не говорил из исполнительной власти о том, что надо уничтожать жителей Донбасса.

М.Захарова― Крым территорией, которая не принадлежит… никто никогда даже не ставил этого вопроса даже в каком-то политологическом или историографическом дискурсе. Вот на момент распада, развала Советского Союза многие этот вопрос задавали. В частности — я не поверила, проверяла, но это оказалась подлинная пленка, подлинная запись — Анатолий Собчак говорил, что Крым — это сптопроцентно российский.

А.Венедиктов― Да, я знаю. Собчак даже мне говорил.

М.Захарова― Я не присутствовала, а на пленке я видела.

А.Венедиктов― И Борис Николаевич говорил.

М.Захарова― Я побоялась, что это фейк, но потом оказалось, что это чистой воды правда.

А.Венедиктов― Кто же Донбасс призывал уничтожить, жителей Донбасса, если миллион жителей Донбасса уехали в другие…. От чего бежали другие жители Донбасса — миллион 200 тысяч — в другие регионы Украины? Как-то они бежали не в ту сторону, наверное?

М.Захарова― Они бежали туда и переезжали туда, куда они считали нужным.

А.Венедиктов― Совершенно справедливо. Они тоже получат право на… меня же интересует указ — они тоже получат право?

М.Захарова― Я вот пытаюсь объяснить. Вы мне задает новый вопрос. Давайте я доскажу. Мы начали с того, каких прав эти люди были лишены. Я сказала: начиная от самого принципиального, самого главного права человека — на жизнь. Потому что все остальные права неактуальны, если нет права на жизнь. Право на безопасность.

А.Венедиктов― Но, вы знаете, мы обратили внимание, что приблизительно половина жителей убитых — убиты так называемыми сепаратистами и так российскими советниками. Поэтому кто их лишил права на жизнь, это трудно…

М.Захарова― Я не знаю, кто обратил на это внимание. Дело в том, что там стоят наблюдатели ОБСЕ…

А.Венедиктов― Совершенно справедливо. С начала конфликта. Есть статистика…

М.Захарова― Вот в отличие от «Эха Москвы» там есть наблюдатели ОБСЕ. Журналистов «Эха Москвы» там нет, и вы мне даже объясняли, почему.

А.Венедиктов― Да, конечно.

М.Захарова― Поэтому вы опираетесь в своих оценках, должны, по крайней мере опираться, на факты.

А.Венедиктов― На доклады ОБСЕ.

М.Захарова― Так вот фактов нарушения режима тишины — всё, что фиксируется на линии соприкосновения — со стороны, которая контролируется Киевским режимом, намного больше…

А.Венедиктов― Нет. Ну, нет. В докладе ОБСЕ — нет.

М.Захарова― Алексей Алексеевич, вот про доклад…

М.Захарова: Все слышали, как это у нас умеют говорить, «агрессивную риторику» в адрес жителей Донбасса

А.Венедиктов― В годовом докладе ОБСЕ за 18-й год — нет.

М.Захарова― Про доклад ОБСЕ, пожалуйста, не надо рассказывать мне, потому что… Обещайте мне, что если я вам пришлю завтра или в течение двух дней, вы опубликуете эти данные…

А.Венедиктов― Конечно, обещаю.

М.Захарова― Всё. Мы договорились. Там будут данные, что нарушений со стороны территорий, которые находятся под контролем режима, было намного больше.

А.Венедиктов― Да, опубликуем. Но в докладе ОБСЕ другие цифры.

М.Захарова― Я хочу сказать, что это именно российский постоянный представитель при ОБСЕ участвует регулярно в обсуждении докладов ОБСЕ.

А.Венедиктов― Очень хорошо. Да-да-да. Документ — это доклад.

М.Захарова― Поэтому практически в еженедельном режиме мы читаем все данные, которые приходят от ОБСЕ.

А.Венедиктов― Весь доклад опубликуем, обещаю вам. Тем более, что я его читал.

М.Захарова― Затем всё, что связано с проявление тоже гражданских прав людей, которые должны жить в этом государстве, получая пенсии, социальные пособия, выплаты. Вы же знаете, что несколько лет такой возможности не было.

А.Венедиктов― Как это не было?

М.Захарова― А вот так.

А.Венедиктов― Ничего подобного.

М.Захарова― Ну, это, может быть, ничего подобного по данным ваших журналистов, которых там нету. А по данным журналистов, которые там есть…

А.Венедиктов― А по данным ОБСЕ мы знаем, сколько людей получают пенсии на этой территории. Они приезжают на территорию…

М.Захарова― Да, эти люди должны выехать…

А.Венедиктов― Да, но пенсии и хне лишили.

М.Захарова― Эти люди не имеют возможности на своей территории…

А.Венедиктов― Потому что банки были захвачены, разграблены.

М.Захарова― Заблокированы денежные средства, нет возможности получить ни переводы…

А.Венедиктов― Банки была захвачены, разграблены.

М.Захарова― Но помимо всего прочего есть еще одно фундаментальное право. Мы опять же говорили с вами, по-моему, две недели назад, наверное, после первого тура. Это право считаться гражданином, которое реализуется в ходе выборов. Вы должны иметь право выбирать власть. Эти люди были де-факто лишены возможности…

А.Венедиктов― Они не были лишены. Они могли выехать и уезжали в другие регионы, а в регионах, где введено ЧП, как вы знаете, по законам Российской Федерации, если в России в каком-то регионе вводится ЧП, то там не организуются выборы.

М.Захарова― Если вы мне дадите возможность сказать, то я вам расскажу, что…

А.Венедиктов― У нас такое же право.

М.Захарова― Это не то что, я бы сказала, такая казуистика…

А.Венедиктов― Какая казуистика? Это законы Российской Федерации.

М.Захарова― Вы сейчас что сказали? Вы сказали только что, что если люди хотели проголосовать, они могли выехать и проголосовать. А вот, например, люди выехали на территорию Российской Федерации и работали на территории Российской Федерации, знаете, для чего? Для того, чтобы платить налоги с того дохода, который они получают на территории Российской Федерации в казну Украины. У них не было возможности проголосовать. Им нужно было дважды покидать территорию Российской Федерации.

А.Венедиктов― Какие налоги, ради бога, извините? Если у меня работает гражданин Украины…

М.Захарова― Нет…

А.Венедиктов― Мы отчисляем налоги в России. Что вы говорите?

М.Захарова― Основная масса людей — я вам просто рассказываю большой секрет, — которые здесь работают, они привозят деньги, и на эти деньги живет Украина.

А.Венедиктов― Они физически едут куда?

М.Захарова― А вы не знаете, куда они едут? Они физически находятся здесь, и они работают здесь. Они работают гастарбайтерами: они работают строителями, они работают сиделками, нянями, и они содержат свои семьи на Украине…

А.Венедиктов― Да, это я знаю хорошо.

М.Захарова― И Украина — господин Порошенко и компания — не дали им возможность, людям, которые содержат их там, проголосовать на территории Российской Федерации. Это к вопросу о том, что тот, кто выезжал, мог проголосовать. Да не могли. А сделано это было намерено, чтобы те люди, которые имеют другую точку зрения, — а их… я не говорю, у какого количества людей иная точка зрения, я имею в виду, что те люди, которые находились не на территории Украины, где был организован процесс, а в Донбассе и на территории России, их более 3 миллионов. Вот 3 миллиона было выключено, просто вырезано, собственным государством…

А.Венедиктов― Те, кто не хотел приехать домой и там проголосовать.

М.Захарова― А вы знаете, что это не гражданин должен бегать за властью и дергать власть за лацкан пиджака и просить возможность голосовать, а это власть должна обеспечить возможность гражданину осуществить свои права. Как бы вот так сложилось.

А.Венедиктов― У нас тоже не во всех городах во время выборов президента было открыто…

М.Захарова― А мы сейчас не про нас. Если вы хотите про нас, наверное, отдельно можем поговорить. Мы сейчас — про Украину. Вы меня попросили перечислить…

А.Венедиктов― Да, каких прав. И тут выяснилось, что они не были лишены этих прав.

М.Захарова― Ну, зачем же вы так говорите?

А.Венедиктов― Так выяснилось.

М.Захарова― Пенсий нет, социальных пособий нет.

А.Венедиктов― Теперь Россия будет платить им пенсии.

М.Захарова― Их обстреливают.

А.Венедиктов― Их обстреливает — кто?

М.Захарова― Они не имеют возможности голосовать. А потом самое главное: мне кажется, они вот вас точно не уполномочили — жители Донбасса — говорить от их имени.

А.Венедиктов― Я не говорил от их имени.

М.Захарова― Нет, почему же? Вы говорите, что они не были лишены прав.

А.Венедиктов― Да.

М.Захарова― Вот мне конкретно, мне лично вне зависимости от моей должности и так далее, они писали письма. И когда я приходила на встречу с ними, они говорили о том, что «сколько можно не слышать нас?» А вам этого они, видимо, не говорили, поэтому вы от их имени не говорите, пожалуйста.

А.Венедиктов― Мало ли какие люди. Я не говорю от их имени, я говорю от своего имени. Я вообще привык говорить от своего…

М.Захарова― Поэтому, мне кажется, вам нужно просто съездить туда и с ними пообщаться.

А.Венедиктов― Да. Мой журналист сидел в подвале. И МИД не помогал его вынуть. Я помню. Новости на «Эхе Москвы».

М.Захарова: Масса людей, которые здесь работают, они привозят деньги, и на эти деньги живет Украина

НОВОСТИ

А.Венедиктов― Мы уже в эфире, Мария Владимировна. Мы продолжаем по этому поводу спорить.

М.Захарова― Это был отличный вопрос.

А.Венедиктов― Я спрошу про Узбекистан. Хочу закончить. У меня вопрос все-таки всегда… я очень рад этому решению, потому что…

М.Захарова― Внимание, посольство Узбекистана, пожалуйста, отреагируйте. Объясните, почему граждане Узбекистана наслаждаются правами своей страны как граждане, и всем отличие жителей Донбасса от граждан Узбекистана.

А.Венедиктов― Граждан Украины.

М.Захарова― В том-то и дело, что многие из них де-факто уже не имеют привязки и не являются гражданами Украины. Вы, понимаете, у них документов нет. Это вы задайте, пожалуйста, временному поверенному…

А.Венедиктов― У нас в Лондоне на постоянном жительстве 700 тысяч человек. Они что, не имеют привязки? Они не граждане России?

М.Захарова― Почему? Да они могут голосовать, они могут приезжать, уезжать, они могут приходить в посольство, консульство. Они могут стоять на консульском учете.

А.Венедиктов― То же самое…

М.Захарова― Да не то же самое. Они даже не могли вылететь, пока те документы, которые не давали это сделать, не были признаны…

А.Венедиктов― Какие документы?

М.Захарова― Какие документы… Свои паспорта.

А.Венедиктов― Украинские паспорта.

М.Захарова― Это были. А потом они начинают истекать. Их нужно переоформлять.

А.Венедиктов― И у всех истекли.

М.Захарова― Нет, не у всех. Почему? Есть просто люди, у которых нет документов. Там дети рождаются. За 5 лет ребенок не только родился, но уже успел вырасти.

А.Венедиктов― И получить паспорт. Все равно я задам свой вопрос. Есть ли какая-то разница между жителями отельных районов Донецка и Луганска и жителями других районов Донецка и Луганска, которые находятся с другой стороны разделительной линии? Указ предоставляет им такое же право? Они обстреливаются ровно так же, они живут в прифронтовой полосе. Они терпят такие же лишения. Есть ли разница? Им тоже предоставлены паспорта?

М.Захарова― Такие же — какие лишения?

А.Венедиктов― Как и с другой стороны.

М.Захарова― Если у людей нет документов просто…

А.Венедиктов― Вы на мой вопрос можете ответить?

М.Захарова― Я и отвечаю.

А.Венедиктов― Им предоставлено или нет такое право?

М.Захарова― Вы же сказали, если они так же поражены в правах, как и те категории, которые живут по… я не знаю, какую линию вы имеете в виду…

А.Венедиктов― Разделения. Минские соглашения.

М.Захарова― Если они находятся и имеют возможности, у них есть права, которые они могут реализовывать, у них есть документы…

А.Венедиктов― У них право получить паспорт российский по упрощенной схеме есть?

М.Захарова― Еще раз: у тех, которые живут… Там же в указе сказано.

А.Венедиктов― Да ничего там не сказано?

М.Захарова― Там сказано. Ну, почему?..

А.Венедиктов― Невнятно там сказано. Отдельные районы. Не перечислены, не проведена линия. Жители района…

М.Захарова― О реализации этого указа конкретно — где будут развернуты эти пункты, в какие сроки будут подаваться и рассматриваться — это наши миграционные власти, вы пригласите их, они вам расскажут пошагово.

А.Венедиктов― Приглашу.

М.Захарова― Они прямо расскажут, где, на какой территории, в каких населенных пунктах будут развернуты соответствующие…

А.Венедиктов― Кому предоставлен упрощенный порядок?

М.Захарова― Вот они вам и расскажут.

А.Венедиктов― Это решает МВД? Применение указа — решает МВД?

М.Захарова― Миграционные наши власти. Сейчас это в рамках МВД, да. У нас процедуры все прописаны. Это же не вопрос фантазий.

А.Венедиктов― По-моему, это вопрос фантазии, потому что в указе «отдельные районы» — это, извините меня, не юридический термин.

М.Захарова― Почему же? У нас есть Минские соглашения.

А.Венедиктов― Там описано подробно.

М.Захарова― Там ничего не описано. Вообще, вся территория Украины, если говорить — это территория, как вы говорите, подробно не описанная, это территория, которая находится в состоянии внутреннего…

А.Венедиктов― У нас есть договор о границе. Подождите, их внутреннее дело. У нас есть договор действующий о границе…

М.Захарова― Есть Минские договоренности.

А.Венедиктов― Да, но это не межправительственный договор. Это договоренность, а то — договор.

М.Захарова― Это круче, потому что Минские договоренности прошли Совет безопасности ООН.

А.Венедиктов― И что?

М.Захарова― Всё. Они обязательны к исполнению.

А.Венедиктов― Ну, а договор о границе обязателен к исполнению, подписанные Владимиром Владимировичем?

М.Захарова― Такая вот история. Безусловно, весь пакет двусторонних соглашений, которые еще не аннулировал Порошенко — вот пока если еще что-то не успел аннулировать, потому что последний крупный пакет, который был аннулирован, пришелся на 1 апреля, — вот если он еще что-то не аннулировал, тогда это действует.

А.Венедиктов― Ну, это главное. Договор о границе действует.

М.Захарова― Давайте я уточню, потому что там каждый день меняется ситуация. Но при чем здесь договор о границе и выдача гражданства по упрощенной…

А.Венедиктов― Потому что граница описана.

М.Захарова― Это не имеет никакого отношения к договору о границу.

А.Венедиктов― Как? Мы признали границу?

М.Захарова― Выдача по упрощенной схеме не имеет отношения к договору о границе.

А.Венедиктов― Почему в Одессе не выдают паспорта?

М.Захарова: Выдача по упрощенной схеме не имеет отношения к договору о границе

М.Захарова― Мы же только что прошли это всё. Жители Одессы — граждане Украины, имеют документы.

А.Венедиктов― Возможно, там есть люди, которые считают, что закон о языке их ущемляет.

М.Захарова― Безусловно. Но при этом у них есть очевидная реальность в виде соблюдения их всех остальных прав. Если он хотят, они могут подать на российское гражданство, на израильское гражданство.

А.Венедиктов― Я понимаю. Но не на упрощенное.

М.Захарова― На британское подданство.

А.Венедиктов― Но в не в упрощенном варианте.

М.Захарова― У них есть целый ряд моментов, по которым они чувствуют свои права ущемленными, как то — язык после сегодняшнего чудесного второго чтения закона о языке в Раде и принятия; как, например, вопросы, связанные с национальностью, потому что разгул национализма на Украине — это уже факт…

А.Венедиктов― Да, только националисты на выборах ничего не получили, а так все ничего.

М.Захарова― Да, но почему-то их все боятся, понимаете?

А.Венедиктов― Правильно. А вы не боитесь здесь националистов?

М.Захарова― Я везде боюсь националистов.

А.Венедиктов― Вот. Это нормально.

М.Захарова― Но просто везде, в тех странах, о которых мы сейчас с вами говорили, упоминали, власть этот вопрос контролирует, каким образом националист, который имеет возможность, как ему кажется, проявлять свои националистические устремления в виде действий, он идет в тюрьму, под следствие…

А.Венедиктов― Или в Государственную думу.

М.Захарова― Есть целый набор законодательный актов, который должен применяться и применяется. Нет понятия разгул национализма. А на Украине, к сожалению, есть. Я в данном случае апеллирую опять же данными и ОБСЕ, и неправительственных структур, организаций, правозащитников, с которыми я общаюсь регулярно. И еврейских организаций, с которыми мы этот вопрос регулярно же обсуждаем. Вы позвоните или поговорите, пригласите представителей опять же еврейских неправительственных организаций, поговорите с послом Израиля — они вам всё расскажут.

А.Венедиктов― Да-да, я знаю. Когда президент — выходец из еврейской семьи и премьер-министр — из еврейской семьи, — это серьезное антисемитское государство.

М.Захарова― Вот это вы сейчас вообще какую-то странную историю сказали.

А.Венедиктов― Какую историю?

М.Захарова― При чем здесь антисемитское государство? Есть понятие национализма. Это не только в отношении одной национальности.

А.Венедиктов― Видимо, он там не очень сильно развит.

М.Захарова― Вы знаете, в отношении разных национальностей есть колоссальное количество и по масштабу…

А.Венедиктов― Да. Вы сказала слово «еврейский», я вам ответил на слово «еврейский».

М.Захарова― Я вам говорю о том, что с этого мы начали. А я просто привела вам пример, с кем я общаюсь. Например, с венгерскими неправительственными организациями я не разу не общалась. Я только читаю заявления МИДа Венгрии, заявления их посольства, консула, пока их там не выслали. Вот их я читаю.

А с представителями еврейский организаций я лично общались. И они этот вопрос ставили еще год назад, в частности, когда я была в Нью-Йорке, поэтому я вам об этом рассказываю. Про ущемление прав русских я вообще не говорю. Я еще раз говорю, закон о языке… Ведь речь идет не о том, что у людей нет возможности выучить и так далее. Вопрос в том, что у них есть право говорить на том языке, с которым они родились. Вот они родились с русским, и они имеют право…

А.Венедиктов― Давайте слово «говорить» не будем использовать. Им никто не запрещает говорить, хотя закон отвратительный…

М.Захарова― Нет, вот сейчас…

А.Венедиктов― Нет, там этого нет в законе. Я-то закон прочитал.

М.Захарова― Секундочку. Когда мы используем слово «говорить», мы не только в контексте кухонных разговоров. Мы имеем в виду и политические мероприятия, и политический процесс и оформление документов, и обучение, и преподавание и многое другое.

А.Венедиктов― Плохой закон. Мария, я не спорю, плохой закон.

М.Захарова― Поэтому национализм в различных проявлениях — это реальность сегодняшний Украины. Нравится это или не нравится, со ссылкой на кого угодно, но это факт.

А.Венедиктов― Есть, безусловно, есть. Наш закон язык о языке полтора года тому назад.

М.Захарова― Жителям и гражданам Одессы во эти вещи не нравятся, они их беспокоят. Но при этом они могут голосовать, они получают зарплаты, пенсии. Они могут использовать банковские переводы.

А.Венедиктов― Тогда объясните мне, пожалуйста. Теперь из вашего Пенсионного фонда, из вашей пенсии будет платить пенсии миллиону пенсионеров, которые не вносили в пенсионный фонд деньги?

М.Захарова― Мне кажется, пока у нас с вами общий Пенсионный фонд.

А.Венедиктов― Но я-то уже пенсионер, у меня уже не отнимут.

М.Захарова― Я не слышала ничего иного на этот счет. У нас общий… Или вы уже какое-то гражданство получили, Алексей Алексеевич.

А.Венедиктов― Нет, это незаконно было бы. Нет не получил никакого.

М.Захарова― Не получили никакого? У вас только гражданство Российской Федерации?

А.Венедиктов― Только Российской Федерации.

М.Захарова― У вас нет вида на жительство…

А.Венедиктов― Никакого.

М.Захарова― Ну, тогда у нас с вами один пока еще Пенсионный фонд.

А.Венедиктов― У меня даже нет собственности за рубежом. Но я уже пенсионер, и мне уже все равно.

М.Захарова― Хотя, я думаю, что вы как гражданин России можете свои накопления еще перевести. Я не знаю, не могу сказать.

А.Венедиктов― Не могу как главный редактор в законе. А вот вы еще… вам до пенсии далеко, и из ваших…

М.Захарова― Сейчас да, уже… Мне очень далеко.

А.Венедиктов― Вот именно. И из ваших пенсионных накоплений, скажу я корыстно, еще один миллион будет получать, который не вносил никогда туда деньги — никогда. Это история.. .В Крыму сколько было — 2 или 3 миллиона. И плюс этот миллион. И это Пенсионный фонд. И ваш возраст был поднят ровно потому, что там не было денег.

М.Захарова: Национализм в различных проявлениях — это реальность сегодняшний Украины

М.Захарова― Вы, понимаете, это какая-то фантастическая история.

А.Венедиктов― Именно поэтому не давали гражданства.

М.Захарова― Вы тогда определитесь, вы либерал или бакалейщик?

А.Венедиктов― Я бакалейщик.

М.Захарова― Всё. Я считаю, что эфир удался. Алексей Алексеевич Венедиктов сегодня признался, что он не является либералом.

А.Венедиктов― Я реакционер, я всегда говорил. Вы просто не слышали.

М.Захарова― Соответственно, все либеральные ценности его не касаются — права человека, свобода слова — это вторично. Первична — колбаса.

А.Венедиктов― Я точно бакалейщик.

М.Захарова― Поэтому если вы человек, который ратует за основополагающие гуманистические, правочеловеческие измерения — вы об этом нам все время говорите — тогда почему вы задаете вопросы…

А.Венедиктов― Я поэтому и говорю: надо раздать всей Украине паспорта, всей Белоруссии, всей Грузии. Вот это будет по-человечески, вот это будет гуманитарно. А еще есть Судан.

М.Захарова― Сегодня вторая сенсация: Алексей Венедиктов выступает за массовую раздачу паспортов на постсоветском пространстве. Заметьте, не МИД это предложил.

А.Венедиктов― Да, не МИД. Потому что я против лицемерия. Потому что это решение абсолютно политическое и ничего общего с гуманитарным не имеет. Ничего общего с гуманитарным. У вас полминуты на завершение. Я не буду прерывать.

М.Захарова― Нет, я думаю, что если было это было политическое решение… Это у вас полминуты.

А.Венедиктов― У нас, у вас. У нас пока еще общий эфир.

М.Захарова― Если бы это было политическое решение, оно принималось бы без тех мук, в которых оно, действительно, принималось. Оно бы принималось раньше, заранее. Простите меня, это реальные люди. И я прошу вас, съездите туда, ну, поговорите с ними. Хорошо, не хотите, боитесь. Вы мне тогда честно сказали: «Маша, я боюсь за свой коллектив. Я не хочу их туда посылать».

А.Венедиктов― Я боюсь посылать, да.

М.Захарова― Позовите сюда. Ну, сделайте эфир с этими людьми. Пусть они вам — не я и не вы будем обсуждать их судьбу — а пуст они вам расскажут.

А.Венедиктов― Почему упрощенный порядок? Вы же не говорите. И почему он массовый? И почему отдельные регионы…

М.Захарова― Почему? Я только что вам привела неоднократно и многократно тезисы, на основе которых это принималось. Гуманитарность. А самое, конечно, финальное в данном случае после того… хотя еще раз говорю, это не было подверстано ни к выборами… ну, так пришлось на этот период.

Но простите, когда человек, который баллотируется в президенты, а сейчас уже выиграл эти выборы, говорит о том, что никакого особого статуса Донбасса не будет и, конечно, никакой амнистии не будет, а сейчас принимается закон о языке — ну, о чем мы говорим? Люди этот сигнал услышали.

А.Венедиктов― Мария Захарова. Услышал президент, а не люди. Мария Захарова, официальный представитель МИДа.