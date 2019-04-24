А.Петровская― 11 часов 7 минут на часах в студии «Эха», У микрофона Александра Петровская, напротив меня журналист Андрей Константинов. Андрей, здравствуйте.

А.Константинов― Доброе утро.

А.Петровская― Я напомню средства связи: смс-портал: +7 931 291 58 00, а так у нас работает видеотрансляция на Youtube, на канале «Эхо Москвы Спб», там можно нас смотреть, слушать, писать, комментировать, давать вопросы. Первый вопрос – вы к нам спокойно, без пробок доехали? Потому как вчера весь интернет и Яндекс-карты взрывались от недовольства и негодования в связи с приездом Владимира Путина, кортежами, перекрытиями, пробками. Вы вообще, кстати, испытываете какое-то недовольство, дискомфорт от происходящего в городе, когда приезжает президент?

А.Константинов― Я не люблю пробки, безусловно, и с удовольствием бы вместе со всеми поматерился. Но так получилось, что я вчера с Морской набережной до центра города, улицы Зодчего Росси, доехал примерно минут за 18, и сейчас к вам примерно за то же время — потому что выручает мост Бетанкура. Обошли меня пробки. Может быть, они где-то есть, но пока что я не столкнулся с этим.

А.Петровская― Но вообще это неизбежная история, как вы считаете? Нужно с терпением к этому подходить – «ну, а что сделаешь»?

А.Константинов― Нет, ну можно объявить голодовку предупредительную, от завтрака до обеда, так сказать «в знак протеста». Конечно, это неизбежно. И увы, эта проблема касается не только нас, тиранической России, это везде так.

А.Петровская― Ладно, от пробок давайте к тому, что происходит сейчас во Владивостоке. Туда буквально несколько часов назад прибыл Ким Чен Ын, завтра у него встреча с Владимиром Путиным. А зачем — в стратегическом плане — встречаются Владимир Путин и Ким Чен Ын?

А.Константинов― Это, скорее, все-таки шоу немножко. Если Трамп встречается с Кимом, отчего бы и Владимиру Путину не встретиться?

А.Петровская― Но долго не встречался-то. Сколько лет-то!

А.Константинов― Понимаете, сейчас такой мир, когда, в принципе, встречаться – не настолько обязательно. Есть разные каналы коммуникации, видео-конференции, и всё можно всегда обсудить мгновенно, по щелчку. Поэтому такая официальная встреча – это посыл по внешний мир: «вот мы встречаемся, смотрите, как мы поживаем друг другу руки, смотрите, с какими загадочными лицами мы сейчас уйдем для разговора один на один». Но, скажу вам по секрету: тем удачнее встреча, чем дольше ее готовили и прорабатывали на разных уровнях.

В принципе, в чем задача лидеров? Лидеры должны по уже разработанной повестке быстро пройтись, сказать какие-то ритуальные слова, обняться, подписать и разойтись. Могу сказать, что у нас и у корейских наших коллег уровень подготовки к такого рода событиям достаточно глубокий. Есть школа, что называется. Очень тщательно всё делается.

А.КОНСТАНТИНОВ: Если Трамп встречается с Кимом, отчего бы и Владимиру Путину не встретиться?



А у Трампа в этом есть определенные проблемы. Во-первых, у них – мы с вами обсуждали до начала эфира – есть общие проблемы с политической экспертизой, скажем так, особенно на восточном направлении. А второй момент: Трамп такой человек, что считает себя самым умным в самых разных вопросах. Надо сказать, у него есть основания — взял и выборы выиграл. Вообще, он сам себе нравится, парень этот. И он считает «что вы тут мне какие-то плетете ажурные кружева, я сам знаю». И кавалерийским наскоком…Вот почему у него был провал с Кимом? Да потому что эта встреча совсем никак не была подготовлена.

А.Петровская― То есть, он думал: «Приду, встречусь и решу»?

А.Константинов― Да, поцелуемся взасос — и любовь наладится. А так оно не делается, это же не американское телевизионное шоу, здесь совсем всё по-другому. Более того, он ведь неискушенный в каких-то вопросах человек, он не понимает, что для Юго-Востока еще очень важна ритуальность определенная. И если она будет нарушаться, то эти люди могут воспринимать это как оскорбление.

А.Петровская― А бронепоезд – это тоже про ритуальность?

А.Константинов― Конечно. Это ритуальность, это верность определенной стилистике, если хотите. Некоторые эксперты говорят – в том числе, конечно, и вопросы безопасности, но я думаю, что они все-таки, не под номером «Раз» стоят. Поэтому приезд этого упитанного паренька интересен с точки зрения этнографической, с точки зрения того, что будет какое-то развлечение жителям Владивостока, они смогут на бронепоезд этот посмотреть, еще что-то такое. Но не более того. Обмен мнениями по корейской тематике идет постоянно. И, вы знаете, не хочется обижать корейцев, но все-таки здесь гораздо важнее наш, на самом высоком уровне, контакт с китайцами. Никого не хочу обижать. Потому что у китайцев, как вы знаете, единственный военный союзник есть. И это как раз Северная Корея. Они очень прислушиваются к голосу старшего китайского брата. Мы тоже.

А.Петровская― То есть, тут не напрямую встречаться, а через Китай имеет больше смысл?

А.Константинов― Ну почему? Еще раз говорю: есть разные форматы. С китайским лидером наш лидер встречался много раз, гораздо чаще, и уверяю вас, они очень много говорили по поводу Северной Кореи в том числе.

А.Петровская― России на международной арене добавляет баллов такая посредническая роль? Увеличение значения России, не знаю. Потому что про Китай, действительно, все говорят. А тут и Россия как-то будет тоже.

А.Константинов― Добавляет баллов у журналистов, а не у специалистов. Потому что специалисты хорошо знают расклад, он от этой встречи не так чтобы сильно изменится. Но пресса международная устроена ровно таким образом, баллы какие-то копят, собирают, еще что-то такое. Это не плохо, это такая игра, чтобы нам всем было не так скучно жить. Но на некую подлинную картину это мало как повлияет.

А.Петровская― Трамп, может быть, будет завидовать.

А.Константинов― В большой глобальной мировой политике такие простые человеческие чувства редко оказывают серьезное влияние, потому что слишком было бы все просто. Позавидовал Трамп – взял и пульнул ракетой.

А.Петровская― Я думала наоборот – позавидовал и сразу как зауважал-то! Вот Россия смогла найти общий язык и решить проблему…

А.Константинов― Понимаете, вопрос ведь не в том, сколько кто трясет друг другу руку, а в том, каким именно образом происходит решение проблемы. А решение ядерной корейской проблемы – это очень сложный вопрос. Тем более в ситуации, когда, по факту, клуб ядерных держав расширяется и расширяется. Почему мы обязательно должны настаивать на решении северо-корейского ядерного казуса и при этом не говорить в такой же сердитой тональности по поводу Пакистана, допустим, или Индии, или Израиля?

На самом-то деле проблема расширения «ядерного клуба» – очень и очень глубокая. Такая глубокая, что начав говорить о Корее, вы вдруг неожиданно перейдете, например, к проблеме Евросоюза и ядерного оружия. Допустим, отваливается по Брекзиту Британия – и единственной страной в Евросоюзе с ядерным оружием остается Франция, с ее горящим Нотр-Дамом и желтыми жилетами по субботам. А самая сильная с точки зрения экономики страна, германия, такого статуса лишена. И слышны такие голоса: а правильно ли это, а неправильно ли это, а почему у Пакистана – да, а у Германии – нет? И так далее. И мы с вами просто утонем в этой всей истории.

А.Петровская― Но Северную Корею вы все-таки выделили.

А.Константинов― Северную Корею я выделяю, как и весь мир: страна необычная, с необычной историей и необычным настоящим. Она все-таки особняком немножко стоит. Ее назначили такой «страной-экстремистом», где живут сумасшедшие люди, сталинисты, маоисты и кимисты, которые в любой момент, налепив себе на лоб красную звезду, могут начать ядерную войну.

А.Петровская― Но они так закрылись, что никто не знает, как на самом деле. Поэтому придумывают.

А.Константинов― Они, на самом деле, не настолько закрылись. Это уже много-много лет, как не так. Просто люди не очень любознательные не хотят обращаться к специалистам, которые бы рассказали бы, что «знаете, Корея Северная уже не совсем та страна, про которую привыкли говорить, что все там ходят в одинаковой одежде, все голодают и всех в любой момент сажают в тюрьму». Там проведены достаточно серьезные реформы, в том числе экономические, и, хотя ситуация далека от идеальной, но ситуации голода, как нам привыкли говорить – что они там с утра посеют, с вечера выкапывают – это всё неправда, на самом деле.

У нас очень любят разные дикие истории рассказывать, как кто-то кого-то из зенитных пулеметов расстрелял, еще что-то такое. И поскольку страна, как вы говорите, более закрытая, нежели все остальные, то врать можно сколько угодно, никто никому ничего не сделает. Можно рассказывать эти сказки, которые как-то улучшают нашу серую жизнь.

А.Петровская― Раскрашивают. Давайте тогда к стране — мне хотелось сказать: «которую мы знаем гораздо лучше» — это я про Украину. Хотя после воскресенья уже начинаешь думать: «А та ли это Украина, которую мы думали, что знаем?»

А.Константинов― Та самая. История, случившаяся с Украиной после победы Зеленского – это трагическая история, Саша.

А.Петровская― Подождите. Еще рано говорить.

А.Константинов― Нет. Я вам объясню, почему не рано. Оскар Уайльд в свое время говорил, что на свете есть две трагедии – несбывшаяся мечта и сбывшаяся мечта. То, что мы с вами сейчас будем наблюдать на Украине – это будет трагедия сбывшейся мечты. В любом фильме, в любом драматургическом произведении самое главное — вовремя поставить точку. Иначе история может перевернуться. Если Прекрасный Принц поцеловал Спящую Принцессу, то на этом надо финалить. Потому что если мы начнем рассказывать историю дальше, то выяснится, что, когда они пожили немножко друг с дружкой, то…

А.Петровская― Развод и девичья фамилия.

А.КОНСТАНТИНОВ: Северную Корею я выделяю, как и весь мир: страна необычная, с необычной историей и необычным настоящим.

А.Константинов― …девушка обратилась к правоохранительным органам с жалобами на харассмент и ушла к другой девушке. И это будет другая сказка, которую не всем будет интересно смотреть и слушать. У Филатова есть не только про «Федота-стрельца, удалого молодца», но и про Золушку, которая после. Хрустальные туфельки отзвенели, замуж она за Принца вышла, и оказалась конченой тварью совершенно. Не потому что она такая, а потому что жизнь такая.

У Зеленского его Эверест, его пик – случился. Вот тут бы надо «Конец фильма» ставить, потому что это волшебная история — как сериал превратился в жизнь. Как человек, сыгравший президента – стал президентом. Это очень редко бывает, драматургически очень красивая история. Но она красивая до этого момента, потому что дальше, с этой вершины – ему путь только вниз, по какой бы стороне он не ехал. Другого не бывает. Он не может стать еще и президентом Соединенных Штатов, космической галактики и еще чего бы то ни было.

Дальше перед ним, как перед Иисусом Христом стоит вопрос накормить ограниченным количеством хлебов всех страждущих. А поскольку все видели вот эту волшебную историю, сказку от него, как от волшебника, хотят – чтобы все случилось немедленно. Чтобы наступил мир, чтобы прекратилось воровство, чтобы что-то хорошее было в экономике. Но страна-то расколота, и у всех разное представление о том, как все это должно происходить. Он, выполняя чаяния одних, будет грубо нарушать чаяния других. Это неизбежно.

А.Петровская― Но ведь демократия – это же не там, где все довольны. Это там, где довольно большинство, где удовлетворяются интересы большинства.

А.Константинов― Боюсь, что интересы большинства на Украине настолько не удовлетворены, что они, в знак протеста, выбрали человека, который не имеет абсолютно никакого опыта управленческого. И понять людей можно, они — «хоть что-то, уже настолько вы все достали, что мы хотя бы сюда». Понимаете, какая вещь – надеяться на то, что он будет….

Предвыборная кампания – это его стихия. Предвыборная кампания – это во многом шоу, а Зеленский как раз шоумен. И напрасно пытался Порошенко соперничать с ним на его поляне, он пытался петь, плясать, шутить – и выходило все очень плохо. Как в анекдоте: «Долгими зимними вечерами в Шушенском семья Ульяновых музицировала. Надежда Константиновна садилась к роялю, Владимир Ильич пел. Выходило у них хреновенько». Вот и Порошенко выходило крайне хреновенько, он проиграл. Но! Дальше ведь нельзя уже играть, дальше не шоу, дальше – работа. Тяжелая, скучная, рутинная. И ее делать Зеленский, во-первых, не умеет, а во-вторых – каков ресурс, каков инструментарий?

Экономика все эти пять лет разрушалась с каким-то упоением. Она и раньше разрушалась, но тут сознательно рушили промышленность востока, потому что эта промышленность была завязана на Россию. Сельскохозяйственная продукция Украины не очень нужна в Евросоюзе, потому что там свои французские фермеры, и польские, и всякие, и им некуда девать это всё своё. За счет чего поднимать экономику?

А.Петровская― Здесь два момента, Андрей. Не могу с вами не согласиться в тех аргументах, которые вы выдвигаете, но есть же два момента: первый нюанс заключается в том, что есть еще важность процесса. С процессуальной точки зрения состоялась победа демократии, и это важно, как сам факт, как пример, как опыт.

И второй момент – то, что вы говорите о тех сложностях, которые сегодня предстоят Зеленскому. Но ведь даже если он упадет – неизвестно ведь, как далеко он упадет, упадет ли он до того уровня, на котором он находился. Он упадет по сравнению с тем пиком, на который вобрался сегодня, но, возможно, это будет падение, которое все равно будет свидетельствовать о росте по сравнению с предыдущим этапом истории Украины.

А.КОНСТАНТИНОВ: У Зеленского его Эверест, его пик – случился. Вот тут бы надо «Конец фильма» ставить

А.Константинов― Так росте чего? Ведь тут нужны не великие демократические достижения, хотя я с вами, Саша, не очень соглашусь относительно того, что это были безупречно демократические выборы. Когда несколько миллионов граждан лишены, по факту, самой возможности проголосовать – при том, что они, скорее всего бы, за Зеленского были во втором туре, но у них не было такой возможности.

Я имею в виду те миллионы украинцев, которые работают в России, те, которые на Донбассе являются гражданами Украины, и те, которые в Крыму. Они не могли голосовать. И это не какая-то козырная шестерка, это вполне себе козырной король, карта, которая говорит о том, что это небезупречные выборы. Это первое. И второй момент: процесс ради процесса – это нехорошая штука, потому что люди хотят жить, здесь и сейчас. Они устали от несправедливой и очень тяжелой жизни, которая на Украине на сегодняшний момент. А дать им какую-то передышку – за счет чего?

Европа помогать экономически не будет больше, чем при Порошенко, а при нем мы видели, что скудная достаточно помощь была. Мы заняли позицию жесткую, ввели ограничения на целый ряд продукции незадолго до второго тура, и это ужасный удар совершенно по Украине, понимаете? Ужасный удар. Поэтому боюсь, что перспективы не очень хорошие у этого парня.

А.Петровская― Но, с другой стороны, Андрей, ведь не только государство и государственная машина определяют успех, и в том числе, экономический рост. Есть же понятие и некоего гражданского общества, осознание того, что институты работают в соответствии с тем, как они должны работать. А в крайнем случае, если не справится Зеленский – по всем тем причинам, которые вы назвали и с которыми трудно спорить – зато народ Украины будет знать, что у них есть возможность переизбрать, выбрать другого, найти другой путь, Пробовать, но знать, что это будет их решение.

А.Константинов― Слушайте, они этот путь ищут уже достаточно много лет, и на этом пути произошли серьезные потери. Они потеряли много людей убитыми и ранеными, они потеряли территорию. Но зато, как вы говорите – «институты». Институты за это время оказались таковыми, что 75% избирателей, которые могли голосовать, выбрали комика, будучи в восторге от этих институтов. С моей точки зрения, институты как раз на Украине работают не очень. Там какие-то странные вещи происходят. Я молчу по поводу того, что эти уроды запретили «Бандитский Петербург», а это преступление против человечества, ног вы знаете… институты….

Когда еврей Зеленский говорит в положительной коннотации о Бандере, мне лично это кажется извращением каким-то. Кто угодно, только не ты. Потому что ты не можешь просто этого. Потому что Бандера, с точки зрения любого еврея – это просто животное, а не какой не «хорошо, что кому-то он кажется героем или не героем». Если эти институты работают вот так – то я вас поздравляю. Это какие-то очень странные институты. И я понимаю, что Европа может сколько угодно делать вид, что «это болезни роста, там наладиться, переболеют всеми этими детскими болезнями». Это – не «детские болезни».

Когда запрещают книги, фильмы, когда запрещают Булгакова, потому что он издевался в «Белой гвардии» над украинским языком – это не болезнь роста. Это, ребята, у вас не совсем в порядке с головой. Что бы вы ни говорили. Потому что аргументацию всегда можно найти. Сказать: «Вы не понимаете, с Бандерой не так всё просто, он с одной стороны здесь, а тут вот он сидел в немецком концлагере…» Да вы знаете, Геббельс пытался в свое время исключить из партии Гитлера за антисемитизм в 20-е годы. И ровным счетом это ничего не меняет в наших взглядах на товарища Геббельса. Ничего это не меняет!

А.Петровская― Давайте о том, что запрещают у нас, мы тоже поговорим, но чуть попозже. Я хочу закончить про Украину. В связи с тем, что…а, мы не успеваем. Сейчас на московские новости….

А.Константинов― И потом закончим с Украиной.

А.Петровская― Да, и закончим после перерыва.

НОВОСТИ

А.Петровская― «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. Мы продолжаем. Остановились мы с вами на подведении итогов украинских выборов. Я хотела вас спросить о ситуации, как будет воспринят политик новой формации Владимир Зеленский и в России, и в Европе? Потому как в Европе довольно много лидеров, которые, всё-таки, политики в классическом понимании.

А.Константинов― В Европе достаточно много появилось и молодых лидеров, типа Себастьяна Курца в Австрии. Я думаю, что его будут очень сильно облизывать на Западе. Чтобы он, не дай бог, какие-то свои не реализовал шаги по налаживанию отношений с Россией и так далее. Вот не дай бог.

А.Петровская― Но Россия как-то и не стремится – судя по тому, как не поздравили со стороны России, – не стремится пока какой-то двусторонний диалог вести.

А.Константинов― Россия не должна, мне кажется, первой пытаться в этой ситуации что-то делать. Если есть желание с украинской стороны у вновь избранного президента – а у него для этого есть все возможности, в том числе обширные КВНовские связи – милости просим, никто не будет морду воротить. Но первыми заигрывать с ним, конечно, не будут. Тем более, когда он накануне второго тура сказал, что…

А.Петровская― Всё возможно?

А.Константинов― …Что Путин – враг.

А.Петровская― А, он такое сказал?

А.Константинов― Да, он такое сказал, что для него Путин – враг. И тем более, когда он в положительной коннотации отозвался о том же Бандере. Поэтому… Хорошо, многие сказали, что это чисто такие предвыборные трюки. Вот, пожалуйста, у тебя сейчас есть возможность проявить какую-то инициативу хоть в чём-то. Отношения ненормальные. Они испорчены до уровня, когда, простите, артисты не могут приехать выступить с какими-то элементарными концертами и так далее. Вообще, мужчины до 60 лет не могут туда приехать. Видимо, как прилетят в аэропорт Борисполь, тут же начнут от бедра веером из пулемёта хохлов класть штабелями. Вот это всё ненормально, это всё плохо.

А.Петровская― Но не только же со стороны Украины есть какие-то моменты, которые обостряют ситуацию. Или вы считаете, со стороны России всё бело и пушисто, только Украина провоцирует?

А.Константинов― Нет, я не считаю. Никогда не бывает в двусторонних отношениях, чтобы одна сторона полностью была белой и пушистой, а другая… Но. Началось всё с переворота, началось всё с антироссийского, проевропейского, антиконституционного переворота. Вот это моё глубокое убеждение. Дальше полетело, как снежный ком – вы нам по морде, мы вам по морде, как оно всегда и бывает. Но началось с того, что, собственно говоря, был грубый «кидок».

Я не защищаю Януковича. Янукович – омерзительная совершенно фигура, с этим, по-моему, все согласны. Но нужно было потерпеть несколько месяцев, провести свои президентские выборы, и всё бы было совершенно по-другому. Вместо этого радикализированное, националистически настроенное меньшинство Украины провело вот этот «кидок». Дальше, я напомню вам, что не было ни референдумов, ни каких-то изучений, как вообще хотят люди, хотя демократическая процедура, наверное, должна была предусмотреть именно это. Дальше пошла вот эта вся история, в которой много страданий, много крови, много чего.

А.Петровская― Причём для всех сторон. Давайте пойдём дальше к российской повестке. Как говорит Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», первое наказание по закону о неуважении власти в России применяется. В частности, в Новгородской области на 30 тысяч рублей оштрафовали местного жителя как раз именно по этому самому закону за нецензурные выражения, которые он опубликовал у себя ВКонтакте. Как вам кажется… Я помню, что вы к социальным сетям относитесь негативно, там не присутствуете…

А.Константинов― Равнодушен, скорее. Я просто не пользуюсь ими.

А.Петровская― Вся эта история с неуважением к власти и так далее, и так далее – она к чему может привести? Мы просто с вами про запреты говорили, тут тоже всякие запреты.

А.Константинов― Мне кажется, что это не очень умная вся история, потому что уважение нужно заслужить. Уважать нельзя заставить насильно. Есть два чувства, которые можно только сымитировать, либо они должны быть искренними. Это любовь — нельзя любить по заказу, за деньги. Можно изображать любовь, и то, мужчинам это затруднительно бывает, женщинам проще. И уважение, потому что уважение – оно либо искреннее, «я тебя уважаю», либо «я тебя не уважаю, но я запуган выказать своё уважение, но как только ты отвернёшься — я скажу, что ты козёл». Если вам нужно, чтобы вот так вот все изображали просто, то это плохо кончается, конечно, потому что плевки и камни в спину – это нехорошая вещь. Тем более, когда люди накопят в себе что-то такое.

С другой стороны, понимаете, какие-то правила всё равно должны быть. Я не пользуюсь соцсетями и так далее, но мне часто рассказывают знакомые о том, что люди переходят границы и приличия, и разумности, и всего, чего угодно.

А.Петровская― Но для этого же есть правила морали, этикета, прочие. Нужны ли законодательные инициативы?

А.Константинов― Я тоже считаю, что лучше, чтобы это всё регулировало. Но как мне, опять-таки, рассказывают – они не действуют почему-то в интернете. Зашкаливающий уровень агрессии, какое-то одичание и падение нравов. Не знаю, с чем это связано.

А.Петровская― Вы же знаете, есть такое: «На дураков не обижаются». Ну вот и…

А.Константинов― Обижаться даже на умных не стоит. Мне, знаете, неприятны любые законы, которые позволяют карать за какие-то слова, за какие-то написанные предложения, за какие-то прочитанные предложения, понимаете? Мне кажется, что это неправильно, моё мнение такое. Но вы знаете, я никогда не был во власти. Вполне возможно, что, попав во власть, я бы изменился через некоторое время и первым делом ввёл бы телесные наказания «за оскорбление величия» и, может быть, даже осуществлял бы их лично.

А.Петровская― Не голосуем за Андрея Константинова на пост губернатора и президента, уважаемые слушатели! А то будет хуже. Поэтому не голосуем. Пойдём дальше, пока мы не зашли слишком далеко. Давайте к Петербургу, про Судебный квартал, об этом говорят последние двое суток. Многие связывают это с предстоящими выборами. Вы склонны?

А.Константинов― Я склонён. Знаете, как говорил в своё время Леонид Ильич Брежнев, «осуществляются мечты». Это приятно, что предстоящие выборы начинают дарить нам какие-то вот такие милые подарки, потому что, судя по всему, будет неплохой парк.

А.Петровская― Будет?

А.Константинов― Да, думаю, что будет, конечно. Да, это впрямую возможность Беглову прорекламироваться – «смотрите, я такой добрый волшебник». Я не против. Если за счёт этого у нас начнут появляться парки, если на нас будет проливаться золотой дождь…

А.Петровская― А будет, как вы думаете? Вас здесь просто спрашивают в Youtube-трансляции, пойдут ли инвестиции в Петербург?

А.Константинов― Да, конечно, пойдут. Во-первых, Путин об этом говорил, и уже неоднократно. И более того, они скоро пойдут, потому что люди должны потрогать это руками всё, убедиться в том, что их не обманывают. И вот, собственно говоря… Как это… Только что говорили о любви за деньги! Ну, что делать, иногда бывает так. Когда как у Пушкина в поэме «Руслан и Людмила»: «поплакала и села кушать». Ну а что, ну а как?

А.Петровская― Ладно, хорошо. Тогда ещё про выборы. Вчера стало известно, что Михаил Амосов собирается свою кандидатуру представить к губернаторским выборам, на пост губернатора претендовать. Как вам кажется, какие шансы?

А.Константинов― Никаких. Это всё милые очень люди, но это всё политические пигмеи, которые… Должны какую-то, наверное, они массовку производить, чтобы не было одиноко исполняющему обязанности. Ну конечно, никаких шансов. Ни малейшего абсолютно. В силу множества разных обстоятельств. Это не касается того, что он какой-то ограниченный неинтересный человек, просто надо как-то трезво оценивать.

А.Петровская― А вообще, чем больше кандидатов, в том числе, демократических, потому что Борис Лазаревич Вишневский выдвинулся, тем лучше, на ваш взгляд? Это как-то влияет на…?



А.КОНСТАНТИНОВ: Держать всю эту творческую интеллигенцию в изоляторах, с моей точки зрения, это избыточная совершенно жестокость.

А.Константинов― Здесь не работает второй основной закон философии о том, что количественные накопления дают качественный скачок. Поэтому много, мало, один будет там Вишневский или клонируют Вишневских 15 штук – это вообще ни на что не повлияет, за исключением того, что будет у вас возможность об этом говорить в эфире.

А.Петровская― Ещё к искусству. Я знаю, что вы человек к искусству не равнодушный. Большой театр кукол начал сбор подписей в пользу своего директора Александра Калинина, обвинённого в получении взятки в особо крупном размере. Петербуржцам предлагают написать заявление в Санкт-Петербургский городской суд и попросить, чтобы Калинину изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест. Я вас даже не спрашиваю о том, почему директор театра, подозреваемый во взятке, должен находиться в СИЗО, это вопрос к суду, это процессуальные моменты…

А.Константинов― Во-первых, всё-таки, надо было вести себя немножко по-другому при задержании. Он как-то достаточно так… Шоу устроил. Во-вторых, понимаете, у нас как-то все считают, что искусство и криминал не совместимы. Но это не так! Бенвенуто Челлини, если прочитать его автобиографию – по-моему, нет преступления, которое бы он не совершил. Караваджо так и вовсе был наёмным убийцей, но посмотрите, какие солнечные полотна. Поэтому… С другой стороны, держать всю эту творческую интеллигенцию в изоляторах, с моей точки зрения, это избыточная совершенно жестокость. Мне это кажется неправильным.

А.Петровская― Андрей, спасибо. Мы сегодня должны прерваться. Про искусство продолжим в следующий раз. Спасибо. Хорошего дня.

А.Константинов― С удовольствием. До свидания.

ЗАСТАВКА