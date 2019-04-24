А. Плющев― Вы смотрите программу «Особое мнение». Слушаете ее тоже. А здесь Антон Красовский, журналист как это часто бывает у нас по средам. Добрый вечер.

А. Красовский― Здравствуйте.

А. Плющев― Мы поговорим обязательно про паспорта, которые Путин постановил раздавать жителям ДНР и ЛНР. И это, конечно, тема номер один. Но я хотел бы начать с того, что мы слышали в новостях про «Бессмертный полк». Сегодня были еще публикации и они, по-моему, каждый день такие появляются. Что называется сигналы с мест. О том, что эти акции, так или иначе, формализуются. То явку они какую-то придумают себе, то людей строят в колонны. То кого-то обязывают коллективы выходить. То еще что-нибудь. Вы как к этому относитесь?

А. Красовский― Вы понимаете, что это проблема вообще русского представления о количестве. То есть, условно говоря, если вы в прошлом году взяли у государства сто тысяч рублей на какую-то тему, то в следующем году вы должны взять никак не меньше 110.

А. Плющев― Освоение денег.

А. Красовский― Потому что иначе на вас обратят внимание и скажут, а почему это у вас ваше дело так плохо идет. Поэтому мне кажется просто, что на местах люди понимают, что если они в прошлом году отрапортовали, что у них повсеместно по всей стране сходило на это мероприятие, предположим, 10 миллионов человек. То в этом году должно быть 12. Иначе им просто урежут финансирование. Это же каким-то образом все оплачивается государством. И я всегда относился к акции без особого воодушевления. Я никогда не понимал людей, которые добровольно или принудительно на нее специально идут с портретами людей, которые, вне всякого сомнения, являются частью их семьей, но которых они как правило никогда не видели. И я вообще не люблю всю эту историю, которая движется прошлым, а не будущим. Я вот, кстати, это же самая история и про например, вчерашний фильм Дудя, который так хорошо зашел, как бы сказали, среди либеральной интеллигенции. Абсолютно не убежден, что он прекрасно зашел среди целевой аудитории. Юрий Александрович. То есть молодежи. Во-первых, это очень длинное кино, больше двух часов длится. А, во-вторых, оно тоже все про прошлое. Юрий все время говорит: нет, это не про прошлое, это про настоящее. Это все настоящее, посмотрите, посмотрите. Превращается уже в такую Ксению Ларину, а это очень тяжело воспринимать. Но самое главное – он в конце фильма говорит о том, что это все про настоящее, потому что мы должны помнить те короткие периоды, какие-то периоды нашей истории, где к людям относились как к животным. Ну, я вот хочу, вообще говоря, напомнить и Юрию, и либеральной общественности, что к людям в нашей стране относились как к животным приблизительно всегда. А совсем не при Сталине. У нас при Сталине к ним как к животным на самом деле не относились. У нас при Сталине к врагам народа относились как к животным, возможно. Но к врагам народа у нас в стране относились как к животным вообще всю историю существования государственности. Но я хотел бы напомнить, что вообще в этой стране 500 лет людей продавали, проигрывали в карты, обменивали на кожаные сапоги и перчатки. Разлучали семьи, детей отправляли в одно имение, а родителей – в другое.

А.Красовский: К людям в нашей стране относились как к животным приблизительно всегда. А совсем не при Сталине

А. Плющев― Так что при Сталине был уже некоторый прогресс.

А. Красовский― Вообще Россия, конечно же, развивается в некотором смысле прогрессивным образом. Как и любая другая страна. Я говорил в прошлом и позапрошлом эфире, что на фоне, например, гитлеровской Германии сталинский режим с моей точки зрения не был каким-то выдающееся отвратительным. Ну, конечно, да, расстреливали людей. Это вообще всегда не очень приятно. Знаете, в ЦАР до сих пор мачете тысячи людей вырезают. Это вопрос просто отношения к статусу и ценности человеческой жизни в данный исторический период. Человеческая жизнь не очень была в цене. В принципе. Но натурально как к животным к людям России относились совсем не при Сталине. А при прекрасных роскошных красивых женщинах, которые ходили в увешанных бриллиантами платьях. Строили себе дворцы. Эти дворцы обивали золотом. Вешали там картины по цене в 18 имений, наполненных вот этими то ли животными, то ли людьми. И потомки этих животных, то ли людей, а на самом деле и стали потом и палачами и жертвами. Вот я мог бы сказать: вот оно и следствие. А с другой стороны вот в Германии же не было потомков ни животных, ни людей, а вполне себе было цеховое устройство мира, протестантизм. А все равно оказался Гитлер, шесть миллионов сожженных заживо детей и женщин. И это абсолютно не связанные культурные процессы. Например, Антон Долин выступил тут недавно. В интервью, забыл как человека зовут. Арсений, который вел твиттер Перзидент. Я не видел целиком интервью, я видел кусок, где Антон Долин довольно экспрессивно рассказывает о том, что в свое время когда ему было 16 лет, мне тоже было 16 лет, мы одного года с ним рождения, 1975-го, надо было бы снести здание КГБ, потому что с точки зрения Антона Долина они даже архитектурной ценности не представляют. Архитектор Щусев повесился бы. Архнадзор вместе с ним. И символически нужно было все это запретить, сравнивал ФСБ и КГБ с гестапо и так далее. Но в действительности ведь это все довольно странные вещи, сравнивать ФСБ, условно говоря, с гестапо. Требовать сжечь тело Ленина и развеять его над лобным местом. На котором, между прочим, никогда никого не казнили и уж точно Ленин к этому лобному месту никакого отношения не имел. И так далее. То есть не всегда нужно делать какие-то символические поступки. Например, в Польше сделали огромное количество символических поступков, вот вчера все видели видео, как польские дети ровно как в 39-м году тащат по какому-то селу, граничащему с Закарпатской областью Украины натуральное чучело хасида, которого они выдают да пасхального Иуду. То есть это все то, что казалось бы, должно было быть убито, уничтожено, вытравлено. Какими-то представлениями о новом мире, о демократии, о равенстве. Оно никуда не делось, и вот живет в Центральной Европе и Западной Европе будет жить, поверьте мне. И у нас в этом смысле мы никуда не денемся. Никакие символические акции никому не помогут.

А. Плющев― Мастерски провел Антон Красовский от «Бессмертного полка» нас путем к празднованию Пасхи в каком-то селе в Польше. Но мы продолжим идти этим путем. Единственное, что я хотел сказать, что не разделяю иронии Антона в адрес Ксении Лариной, моей коллеги. И мы это не будем обсуждать…

А. Красовский― А это совершенно не ирония. Просто говорю, что у людей как бы, сам Юрий Дудь он ведь про другое совершенно. А потом раз – и получилось кино, как будто сделанное буквально отцами-основателями «Эхо Москвы». Вот о чем я говорю. Это не иронично.

А. Плющев― Антон, можно я расскажу, как вы приветствовали в коридоре моих коллег сотрудников.

А. Красовский― Конечно, и вас я также приветствовал.

А. Плющев― Да. Антон Красовский сегодня зашел с приветствием: поздравляю с тем, что всем русским людям в ДНР и ЛНР раздадут российские паспорта. Примерно так.

А. Красовский― Да. Я действительно поздравляю людей, которые наконец, находясь на территории РФ, будучи беженцами на протяжении нескольких лет, смогут получить настоящий статус гражданина России, а не вот эту корочку беженца, соответственно они получат все права. Медицинскую страховку. Возможность обучать своих детей. Эти дети смогут поступать во все российские вузы. Сдавать ЕГЭ. Мне кажется в этом ничего плохого. Другое дело, что это очевидно сегодня недружественный шаг по отношению к новому украинскому президенту. Это действительно не очень дружественный шаг по отношению к нашим каким-то следующим будущим отношениям… По отношению к отношениям. Какому-то нашему совместному с Украиной будущему.

А. Плющев― Но давайте вернемся к предыдущему тезису. Мы разберемся с Зеленским чуть позже. Получается, что Россия оттяпала часть территории…

А. Красовский― Нет, ничего она не оттяпала. Абсолютно ничего не оттяпала. Получается, что Россия говорит следующие вещи: мы, Россия…

А. Плющев― Там же не просто так они начали паспорта раздавать.

А.Красовский: Я являюсь последовательным сторонником предоставления Палестины государственности

А. Красовский― Получается, что Россия…

А. Плющев― Была история какая-то.

А. Красовский― Вы можете, конечно, закончить свою мысль, Александр, но ваша мысль понятна. Россия не оттяпала эту территорию, потому что Россия совершенно другую территорию как вы сказали бы, оттяпала. Это Крым. И там по отношению к местному населению у России совершенно другое отношение.

А. Плющев― Формально может и так, а фактически.

А. Красовский― Нет, я не согласен с этим совершенно. Наоборот, например, всем гражданам Крыма в обязательном порядке выдается российское гражданство. И Россия в обязательном порядке считает всех людей, прописанных в Крыму, российскими гражданами. Собственно говоря, что случилось с Сенцовым. А к людям, прописанным на территории Донецкой и Луганской областей Россия так не относится. Россия предоставляет им возможность стать гражданами РФ. Никто у них не отбирает, собственно говоря, украинское гражданство, никто не заставляет их российское гражданство принимать. Никто не заставляет их переезжать на территорию России. Но в то же время Россия как бы им говорит вот что. Мы видели, у России же своя точка зрения есть. Россия имеет право на свою точку зрения? Ну, мне кажется, да. В этой ситуации.

А. Плющев― Я думаю, что в России не очень здорово бы восприняли, если бы на Курильских островах — японские, в Калининграде – немецкие…

А. Красовский― Подождите секунду. Мы сейчас не говорим про отношения, я еще раз говорю, я же с этого начал. Это, вне всякого сомнения, не дружественный шаг по отношению к Украине и к новому руководству Украины. Но Россия же имеет право иметь свою точку зрения на происходящее на Донбассе. На самом деле эту точку зрения, которую Россия имеет право иметь, в недавнем интервью, по-моему, позавчерашнее было интервью, интернет-блогерши Кошкиной…

А. Плющев― Интересный источник.

А. Красовский― Это украинская журналистка. Дал Коломойский. В Герцлии. Можете посмотреть, они идут по темной улице пригорода Тель-Авива и он ей рассказывает буквально следующее. Неужели ты думаешь, что это Путин эту войну ведет. Да Путин так вообще к этому не имеет никакого отношения. Там огромное количество людей помимо Путина, которым эта война нужна. И это война Украины. Говорит это Кошкина и Коломойский. И на самом деле любому человеку, который действительно понимает, как устроена украинская не то чтобы политика, а взаимоотношения этих олигархов, Рината Ахметова, в конце концов, и Виктора Януковича не Путин выбирал и не мы с тобой. Их выбирал великий украинский народ. И у Виктора Януковича и у его детей было огромное количество поводов обидеться, когда он вынужден был оказаться на территории Ростовской области. При этом он уехал на эту территорию с огромным мешком бабла. Из этого мешка могла оплачиваться и оплачивалась военная кампания. Но самое главное это не русские бомбардировщики Донецк бомбили. Не русские. Вот это очень важно понимать. Вы можете поехать в Донецк и поговорить с людьми, которые там сейчас живут. И они вам расскажут, что они по этому поводу думают. Они, не мы с тобой, не люди, которые живут в Ужгороде, в Ивано-Франковске…

А. Плющев― Там были трактористы. Мы в курсе.

А. Красовский― Причем тут трактористы. Ты хочешь меня спросить, были там русские войска. Были. Вне всякого сомнения.

А. Плющев― Была ли там техника.

А. Красовский― Была. А были там украинские бомбардировщики, которые бомбили мирных жителей? Вот вопрос, который задает Антон из Москвы. И ответ на этот вопрос как бы знает Владимир Путин. Я, может, не согласен с его ответом. Тем не менее, все видели эти бомбардировщики.

А. Плющев― Антон из Москвы, израильские бомбардировщики бомбят мирные палестинские села, да? Из которых обычно ведутся обстрелы. Так примерно и здесь.

А. Красовский― Значит, дорогой Александр, я, во-первых, в данном случае не являюсь вам группой поддержки. Я являюсь последовательным сторонником предоставления Палестины государственности, как это требует договоренность еще 40-х годов. Поэтому я считаю, что Израиль является страной оккупантом, я считаю, что Израиль узурпировал эти территории. Огромное количество территорий. И когда вы проезжаете по стране Израиль, вы видите, что люди на палестинских территориях живут за огромными тюремными заборами. Которые выстроили граждане государства Израиль. У меня по этому поводу вообще нет никаких трогательных чувств. Я не Дональд Трамп. Поэтому если вы хотите сравнить действительно это с Палестиной – ну сравнивайте, пожалуйста. Только другое дело, что мирные жители Донецка и Луганска не стреляли по украинским позициям. Не бомбили украинские позиции.

А. Плющев― Ну конечно, прилетели и разбомбили мирных жителей.

А. Красовский― Вообще говоря, да, Саш. Прилетели и разбомбили мирных жителей. Точно так же как русские в свое время прилетали и бомбили мирных жителей в Чечне. Так вообще ведутся вот такого рода локальные войны. Потому что по-другому, наверное, невозможно. Но у мирных жителей при этом отношение к тем людям, которые сидели в этих бомбардировщиках, абсолютно однозначное. Что в Чечне идите, спросите у них, что они думают по поводу военной кампании 1999-2000 годов, что сейчас у людей, которые живут в Донецке. Абсолютно однозначное. И как бы выдачей паспортов Владимир Путин говорит им возможно следующее: слушайте, вот у вас новый президент, и нам придется с ним договариваться. И очевидно совершенно, что и Донецкая, и Луганская область являются частью Украины и вынуждены будут на территорию Украины вернуться. Но вот вы, дорогие мои жители Донецкой и Луганской области, если чувствуете себя внутри русскими, вот вам эти русские паспорта. И Россия вам будет рада. А сколько вас будет, сколько человек из вас из всех, сейчас там 3,5 миллиона живет на территории ДНР и ЛНР, сколько из вас считает себя русскими – вот мы сейчас посмотрим. Мне кажется, что все получат русские паспорта. Но совершенно не потому, что все считают себя русскими. А потому что украинцев, а жители ДНР и ЛНР, вне всякого сомнения, украинцы, точно так же как крымчане, это украинский менталитет, они захотят взять и то, и другое. Они хотят быть и русскими, и украинцами. И одновременно поляками и можно немножко румынами и еще было бы хорошо канадский паспорт иметь. И все вместе сложить и где-нибудь в Приватбанке положить кучу какой-нибудь странной валюты. Это такая украинская тема. Но большое количество людей не 3,5 миллиона, но предположим, 500 тысяч, которые действительно считают себя русскими людьми на этой территории, должны иметь право эту территорию покинуть и жить на территории той страны, которую они считают своей родной. Я не виноват и мы не виноваты и Зеленский не виноват, и украинцы не виноваты в том, что многие жители Донецкой и Луганской области родной своей страной считают не Украину, а Россию.

А. Плющев― Хорошо.

А.Красовский: Я не знаю, какой народ напал на какой другой народ. Это вообще не имеет значения

А. Красовский― Так бывает.

А. Плющев― Можно, конечно, сконцентрироваться на этом. Мне очень понравилась история про то, что были войска, была бронетехника. А самолеты прилетели и забомбили…

А. Красовский― Подождите. Я еще раз говорю, были войска, я же не отрицаю. Были войска, и бронетехника, и все было. И самолеты, конечно же, считали, что они наносят удары по бронетехнике. Точно так же как какой-то человек, нажав на кнопку «Бука» считал, что он сбивает украинский транспортник. Понимаете, считать можно все, что угодно. Думать можно все, что вздумается. Но правда она одна. Это война и внутри этой войны пострадало огромное количество мирных жителей. И большая часть этих…

А. Плющев― Это война, которую не ведет Путин. Я просто уточняю. Вы так сказали. Вы повторили за Коломойским.

А. Красовский― Это война, которую ведут два народа. Русский и украинский. Вот так я скажу.

А. Плющев― Украинский напал на русский, очевидно.

А. Красовский― Это сейчас вы неправильный вопрос задаете. Я не знаю, какой народ напал на какой другой народ. Это вообще не имеет значения.

А. Плющев― В войне всегда кто-то на кого-то нападает. Просто так…

А. Красовский― В войне между Россией и Чечней кто на кого напал?

А. Плющев― Чечня захотела отделиться, насколько я помню.

А. Красовский― Так.

А. Плющев― И…

А. Красовский — И―и?

А. Плющев― И соответственно…

А. Красовский― Там авизо, бандитские группировки, отрезанные головы. Это ничё?

А. Плющев― Ну слушайте, вы же за акт войны не принимаете убийство Немцова.

А. Красовский― Нет, я не принимаю за акт войны…

А. Плющев― А чего же авизо-то.

А. Красовский― …убийство Немцова. Потому что убийство Немцова является убийством, вне всякого сомнения, трагическое событие, и для огромного количества людей событие знаковое. Но при этом это событие, которое не подрывало основы государственности. А авизо вне всякого сомнения в тот момент подрывали основы государственности РФ, потому что это был целый огромный анклав, который печатал фальшивые деньги миллиардами. В годы, когда в этой стране нечего было жрать, в годы, когда золотовалютные запасы равнялись приблизительно размеру этой комнаты. Поэтому это была действительно внутренняя очень серьезная война. И здесь я, честно говоря, правда, не знаю, как это было. Я не отвечу вам на вопрос, Путин, не Путин. В войне вообще виноваты все. Как мне Доктор Лиза однажды сказала, когда приехала из Донецка. Я спросил: «Ну кто там с кем воюет». Она говорит: «Да все со всеми».

А. Плющев― Антон Красовский. Мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Здесь вас спрашивают наши посетители сайта как участника предвыборных кампаний. В чем новизна кампании Зеленского?

А. Красовский― Можно я отвечу обязательно на этот вопрос. Сейчас просто быстро прокомментирую ,на своем фейсбуке Сакен Аймурзаев сотрудник «Эхо Москвы» пишет, что первый совет новому президенту Зеленскому. Начать выдавать украинские безвизовые заграны в посольстве в Москве. А там посмотрим, кто сильнее. Паспорта, так паспорта. Я Сакену хочу сказать. Сакен, если вместе с этими паспортами Украина будет выдавать медицинские страховки, пенсии, учебные места, места в детсадах и школах, также рабочие места. Вот тогда это будет иметь хоть какой-то смысл. А так это просто абсолютно бессмысленное хипстерское мероприятие. Которое, конечно же, ничем не закончится. И на самом деле никому не нужно, понятно, кто сильнее. Сильнее рабочие места, Сакен. Сильнее бабки. Сильнее пенсии. Сильнее мирное небо над головой. Вот это сильнее, а жовто-блакитные прапоры и сильный паспорт…

А. Плющев― Я думаю за безвизом тоже бы пришли. Почему нет.

А. Красовский― Пожалуйста, приходите. Более того…

А. Плющев― И у нас был бы безвиз, не будь Крыма.

А.Красовский: Все европейские правила сейчас устанавливают мелкие деревенские страны

А. Красовский― У нас в России? Да не было у нас никакого безвиза. Никогда. Причем тут Крым. С Россией никто никогда не хотел на эту тему разговаривать. С Россией реально никто не хотел отменять визы. И на самом деле, в том числе и крымская история, украинская история как ответ на обиду перед Европой, случилась в том числе и поэтому. Потому что Европа, а Европа сейчас состоит не из Европы. То есть не из Германии с Великобританией. А Европа состоит, я только что сейчас был на съезде студентов медиков. Европейских.

А. Плющев― В Москве?

А. Красовский― Нет, в Питере. И я увидел, что такое европейская бюрократия. Съезд студентов, там же есть местная бюрократическая такая тусовка. Это когда от поляка руководство этой компании, группы передается сербу. И вот это какая-то женщина из Литвы с гордостью говорит, что я никогда не была в Эстонии, например. И я вообще не понимаю русский язык. Вот это современная Европа. И в этом смысле я прекрасно понимаю Владимира Владимировича Путина, который…

А. Плющев― В чем претензия кроме как женщины, которая лишь бы…

А. Красовский― Претензия очень простая. Все европейские правила сейчас устанавливают мелкие деревенские страны, которые к Европе имеют гораздо меньшее отношение, чем страна Россия. Поэтому никогда бы Россия не получила никакой безвиз, потому что там все решает Эстония, Латвия, Литва, какая-то Польша бессмысленная и прочие удивительные страны. А если кому-то нужны безвизы, идите пооткрывайте себе, французское посольство с удовольствием всем дает пятилетние визы. Никого не шмонает на границе, как бывает с украинскими туристами. И так далее. Давайте про Зеленского поговорим.

А. Плющев― Давайте.

А. Красовский― Зеленский — прекрасный во всех смыслах человек и прекрасная у него была кампания. Я про это говорил неоднократно. Но уникальность кампании Зеленского не в самой кампании Зеленского. Ничего там такого сверхудивительного не было. Она очень банальная. Давайте объединим Украину, мы все единый народ и так далее. На самом деле для Украины это довольно общие места. И вообще для всех это общие места. Давайте объединимся, трали-вали, у нас общие цели. Проблема не в Зеленском. Проблема в том, что так затрахали все люди, которые были до Зеленского, и все люди соответственно, которые принимали участие в этих выборах от Порошенко до Тимошенко, от Бойко до Гриценко, что люди просто пошли голосовать против всех. Вот он кандидат – против всех. Никакая не Ксения Собчак. Просто другое дело, что если ты хочешь быть, я неоднократно говорил, собственно говоря, автором этой удивительно красивой идеи — кандидат против всех, что нельзя быть против всех, можно быть только за всех. Будучи против всех. Будучи вот таким кандидатом, да еще в которого можно поверить. Украина такая действительно страна, которая смогла поверить в эту сказку против всех. Что будет дальше, каким образом Владимир Александрович сможет объединить действительно страну, объединить политические силы. Сможет ли он провести досрочные парламентские выборы. Сможет ли создать собственное или, по крайней мер, дружественное коалиционное правительство на основе или без, на основе парламентских выборов или без них. Это следующий вопрос. Совершенно очевидно, что изменится, у меня нет сомнений, потому что народ голосовал против войны. То есть народ не то чтобы голосовал даже против Порошенко или против Тимошенко, а народ голосовал против вот этой войны. То есть украинский народ на самом деле воевать не готов. Вот русский народ так готов. Вот, собственно говоря, вы помните выборы Путина. Когда он вообще из нуля стал первым президентом России. В смысле в 2000 году. Пошел на первый свой срок. Потому что он был президентом войны. И люди хотели этой войны.

А. Плющев― Какой народ готов воевать? Вы готовы воевать?

А. Красовский― Я старый человек.

А. Плющев― Тогда я совсем древний.

А. Красовский― На самом деле тоже неправильный вопрос. Я как раз очень сильный избиратель Порошенко. То есть если бы я был украинцем и жил в Украине, я бы, конечно голосовал за Пороха. И голосовал за войну. Потому что просто я как раз вот этого поколения. Но в целом люди не готовы воевать.

А. Плющев― Мне понравился тезис про русский народ, который готов воевать.

А. Красовский― Русские любят воевать.

А. Плющев― Но откуда он взялся. Что свидетельствует об этом.

А. Красовский― Свидетельствуют все результаты военных голосований. Русский народ такой же, как американцы.

А. Плющев― Голосовать он может как хочешь. А вот воевать и голосовать – сильно разные вещи.

А.Красовский: Не надо, пожалуйста, рассказывать о том, что в Украине ВВП на душу населения больше, чем в России

А. Красовский― Секундочку. Так правильно… И украинцы не 35 миллионов воинов, понимаете. Под штыком. Тоже не надо говорить. Люди голосуют за ощущение. Люди голосовали за ощущение. Русские, как и американцы, они за маленькую победоносную войну. Потому что русские считают совершенно справедливо себя в огромном количестве вещей гораздо сильнее, чем соседи. А украинцы совершенно справедливо считают себя слабее соседей. И это правда. И украинцы понимают, что в этой войне они проигрывают. Это видно. Проигрывают повсеместно. Не только гробами, которые тянутся на запад Украины. А также повышением тарифов, снижением реальной покупательной способности гривны. Снижением зарплат. Повышением стоимости бензина. Увеличением оттока людей, которые едут работать либо в Европу, в Центральную Европу, либо в Россию по-прежнему. А куда им еще деваться. Вот о чем я говорю. Вот что такое война. А война это не значит, что ты идешь, тебя заставили взять штык, АКМ и идти стрелять по своим сородичам где-нибудь в Донецке. Нет. Война это комплекс обнищания нации, который в Украине…

А. Плющев― А нам получается, это нравится.

А. Красовский― У нас нет такого. Вот ты пойми. У нас такого нет.

А. Плющев― Ну как. ВВП на Украине за прошедший год был выше, чем у нас.

А. Красовский― ВВП был выше? Или процент ВВП на душу населения был выше. Процент ВВП на душу населения, может быть, был выше, я не очень… Я, честно говоря, не видел этих цифр, я на них хочу посмотреть отдельно, что там был процент ВВП выше на душу населения.

А. Плющев― Рост экономики, конечно.

А. Красовский― Конечно, там такой рост экономики, просто невероятнейший.

А. Плющев― Небольшой.

А. Красовский― Вот украинцы и проголосовали за этот рост экономики.

А. Плющев― У нас и такого нет.

А. Красовский― Нет, Плющев, у нас, конечно, такой есть. И это видно, когда ты выходишь на улицы Москвы, ты видишь, как выглядит Москва и видишь, как выглядит Киев. Как выглядит даже разваленный Питер, и выходишь на улицы Львова. И как выглядит город Львов. Не надо, пожалуйста, рассказывать про ВВП на душу населения.

А. Плющев― У нас много городов, которые можно сравнить с Украиной. И может быть не в нашу пользу.

А. Красовский― Безусловно, у нас вообще просто много городов. Россия – самая большая европейская нация в принципе. Но не надо, пожалуйста, рассказывать о том, что в Украине ВВП на душу населения больше, чем в России. Пожалуйста, не надо, пожалуйста, смешить человека, который там вырос в этой стране. У которого там огромное количество друзей и родни. Людей, которым принадлежали военные заводы и которые еще два года потом платили людям зарплату, а потом вынуждены были их распустить. Людей, у которых весь бизнес был заточен на торговлю с Россией и так далее. Не надо, пожалуйста.

А. Плющев― Я оговорился, конечно. Не ВВП, а экономический рост в этом году.

А. Красовский― Экономический рост, я вообще в данной ситуации не понимаю, что имеется в виду. Но при этом мы видим, как к этому экономическому росту относится избиратель Украины. Первый раз в жизни избиратель Украины как единый…, независимо от того, где они находятся на западе, на востоке, на юге или на севере проголосовал за одного кандидата. Кроме одной единственной области – Львовской. Которая проголосовала за Порошенко во втором туре. Так что, наверное, народ как-то чувствует это. И поэтому такой успех у человека, который никакого отношения ни к политике, ни к управлению, никакими общественно-политическими процессами не имеет. Потому что люди проголосовали, лишь чтобы вот вас не видеть, упырей. Вот эту бабу, которая с 1996 года обворовывает Украину. Я лично видел, как закрывается прямо весь Столешников переулок, когда Юлия Владимировна Тимошенко приезжала покупать всю коллекцию Louis Vuitton, будучи вице-премьером Украины. Когда прям грузовиками вывозили это говно на миллионы и не гривен, товарищи.

А. Плющев― По-моему, Антону не дали приобрести в тот день что-то.

А.Красовский: Не то чтобы Путин не хочет никого ни с кем менять. Это же такой процесс обоюдный

А. Красовский― Мне не дали приобрести, а просто люди, народ не Тимошка, его так не обманешь. Люди все это видят. Они на самом деле с удовольствием бы видели и дальше Юлию Владимировну Тимошенко в харьковской тюрьме. И там на самом деле все эти люди, которые вышли на выборы, кроме одного этого Володи Зеленского, они вот такие. Порошенко этот, который трижды спекулировал с врагами буквально, с армией оккупантов как он называет, какими-то танками, чем-то остальным. Потому что всем известно в Украине. Поэтому люди взяли и проголосовали вот за Владимира Александровича. Я переживаю очень за Владимира Александровича. Я переживаю за то, что сейчас действительно будет с ним во взаимоотношениях с Россией. Но мне почему-то кажется, что Игорь Коломойский имеет некоторый опыт и опыт взаимоотношений вообще с русскими властями. И некий опыт переговоров с русскими и возможно что-нибудь получится. Мне бы очень хотелось, чтобы война остановилась. Я считаю, что остановить ее можно, начав действительно процесс обмена всех на всех.

А. Плющев― Отдадут Зеленскому моряков?

А. Красовский― В смысле русские отдадут?

А. Плющев― Да.

А. Красовский― Я понятия не имею.

А. Плющев― Это из вашего…

А. Красовский― Я считаю, что этот процесс нужно начинать. И я более того считаю, опять же ты говоришь «отдадут», как будто это Путин. А я считаю, что отдаст Зеленский Вышинского?

А. Плющев― Возможно.

А. Красовский― Ну вот значит… Возможно. Я считаю, что понимаешь, это не то чтобы Путин не хочет никого ни с кем менять. Это же такой процесс обоюдный. Его надо начать. И у Владимира Александровича есть для этого все основания. Он только начинает свое президентство. И я уверен, что он хочет начать.

А. Плющев― Антон Красовский был сегодня гостем «Особого мнения». Спасибо, до свидания.