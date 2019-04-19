Т.Троянская― 11 часов 7 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Приветствую Дмитрия Губина, журналиста, добрый день.

Д.Губин― Здравствуйте. Если бы микрофон включился на 30 секунд раньше, я бы исполнил арию Никиты Хрущева с премьерной постановки в Германии оперы композитора Литтла «Джон Фитцджеральд Кеннеди», где Хрущев в плаще с кровавым подбоем, являясь Кеннеди в морфиническом сне, поет: «Пошел ты на…», — и дальше он добавляет, куда нужно примерно идти.

Т.Троянская― То есть, в Германии ему позволили?

Д.Губин― А хор, с лопатами, с медведями, с красными знаменами на сцене: «Мы вас закопааааем, мы вас закопаааем!»

Т.Троянская― Прекрасно, прекрасно.

Д.Губин― Феерия совершенная.

Т.Троянская― Успех? Хорошая опера?

Д.Губин― Успех был бы, если б, во-первых, я попал в ноты, что, как известно, мне удается ровно в 15,5 %.

Т.Троянская― Я имею в виду – там успех был? А не здесь.

Д.Губин― Не могу так сказать…

Т.Троянская― Или это немножко китчевая опера все-таки?

Д.Губин― Нет, там не хватает китча. Там очень неплохое либретто, очень недурная музыка, но со второй половины, у меня такое ощущение, что устали абсолютно все. Музыканты тянут «картошки», «картошка» — на музыкальном жаргоне – целая нота. Когда сидит струнник, и он должен смычком ноту тянуть, и вот он тянет эту бесконечную картошку – «уэээээу». И действие достаточно сумасшедшее, потому что у Кеннеди болит спина. Все происходит накануне убийства.

Т.Троянская― Дмитрий, мне не хочется продолжать на эту тему. Я, конечно, понимаю, что вы превращаетесь в…

Д.Губин― И вот жена, Джеки, колет ему морфин, и в морфиническом сне ему являются Линдон Джонсон, Хрущев, всё абсолютно.

Т.Троянская― Дмитрий Губин превращается в культурного журналиста, мы сейчас потеряем наших слушателей. Давайте перейдем к делу.

Д.Губин― Хорошо. Слушай, Танюха, я могу, короче, прикинь, слинять и в бескультурного.

Т.Троянская― Давайте в политического журналиста.

Д.Губин― Опять вы про скучное.

Т.Троянская― Я о культуре с удовольствием поговорю за рамками эфира. Во-первых, у нас на Youtube трансляция ведется, вы нас можете не только слышать, но и видеть.

Д.Губин― Привет, страна! Привет, народ!

Т.Троянская― Сегодня очень яркий Дмитрий Губин. Здесь также наши средства связи.

Д.Губин― Татьяна, за слово «сегодня» я вынужден буду подать на вас по статье…какая там у нас?

Т.Троянская― Почему?

Д.Губин― Что значит «сегодня» яркий?

Т.Троянская― А, всегда яркий, простите.

Д.Губин― «Вечно молодооой».

Т.Троянская― Всегда внутренняя яркость, а сегодня и внешняя яркость Дмитрия Губина видна на Youtube.

Д.Губин― Губин – это пушка. Я бы сказал «Царь-пушка», но, царь, боюсь, обидится.

Т.Троянская― Давайте не про царей, а про тех, кто окружает этих царей.

Д.Губин― Про шутов.

Т.Троянская― Люди, которые зарабатывают огромные деньги. Вы посмотрели новый фильм Алексея Навального о «зайчутке», он же Слуцкий, депутат?

Д.Губин― Нет, но я могу рассказать краткое содержание предыдущих 13 серий, даже не увидев ни одного фильма Навального.

Т.Троянская― То есть, вы скептически относитесь к фильма Навального или вы скептически относитесь к реакции на фильмы Навального?

Д.Губин― Я с большим уважением отношусь к русской истории. Всю ее можно описать одним словом: «Воруют, падлы». Царь оделяет, да. А вы хотите сказать, что что-то изменилось? Владимир Владимирович – великий совершенно человек, он создал машину времени в одиночку, практически. Мы теперь очень хорошо понимаем, что происходило во времена какого-нибудь Тишайшего. Царь оделяет холопов наделами. Холопы, во-первых, совершенно «кукухой едут» — так было всегда. Кукухой не поехали, насколько я помню, за всю историю, из особо приближенных, из фаворитов – это как если бы Слуцкий был наложником Путина, можем себе представить при определенном биологическом раскладе такую ситуацию. Де-факто так оно и есть, де-юре нет, конечно, безусловно. Не поехали в Страну Оз только Шувалов, который после смерти Елизаветы Петровны…

Т.Троянская― Речь о другом Шувалове, конечно. Просто у нас есть свой Шувалов, собачник.

Д.ГУБИН: Я с большим уважением отношусь к русской истории. Всю ее можно описать одним словом: «Воруют, падлы».

Д.Губин― Иван Иванович. Шуваловых было три брата, два старших были страшные негодяи, они получили государственные подряды, и когда один из них – не помню который – помер, толпа устроила пляски на его похоронах. Естественно, была нацгвардия вызвана, Омон, людей потащили в закоулок. Но времена Елизаветы Петровны были другие – толпа отбила у полиции арестованных. Так ненавидели старших Шуваловых.

А младший Шувалов был совершенно прелестнейший человек, он внес миллион в казну наличными, которые дала императрица. Жить ему было не на что, он сначала уехал в Москву, потом за границу, как известно. И чтобы иметь деньги…Будете по улице Восстания гулять, дом № 5… нет, дом № 7, 9 и, по-моему, 11 – это участок Шувалова, он не мог его продать, потому что это был большой участок, не все же в одной постели ночи проводили с императрицей. И он его разделил на три, он был такой Лопахин, свой вишневый сад разрубил на три части и по кусочкам его продавал.

Первый, конечно, это был Алеша Разумовский, певчий украинский, который стал фаворитом Елизаветы. То же самое – он не получил никаких ни фельдмаршалов, это вам не Потемкин, хотя, конечно, и талант у Потемкина был побольше. Вот они вели себя скромно. Да, жили не бедно, не нуждались.

Т.Троянская― То есть, сейчас получается всё совсем не так?

Д.Губин― Елизавета была императрица яркая, живая очень, необразованная. На Валентину Матвиенко жутко походила.

Т.Троянская― Страстью?

Д.Губин― Всем. И вкусом на мужчин, кстати. Потому что отношения Матвиенко с ее мужем – это…

Т.Троянская― Я ничего не знаю.

Д.Губин― Я не хотел бы на этом останавливаться. Это Петр и Феврония, достойно канонизации в апокрифической православной литературе – я без тени иронии это говорю абсолютно. А вкуса, конечно, что у Елизаветы не было, что у Матвиенко никакого нет. Такой Версаче сплошной. Елизавета одевалась бы в Версаче. Она, собственно, и одевалась – потому что Растрелли – это такая капуста золотая.

Т.Троянская― В общем, да. Всю казну на наряды.

Д.Губин― Если капитель у колонны – то, конечно, коринфского профиля, вот «сдэлайте нам красиво» — это Елизавета Петровна, это Матвиенко, женщины, повторяю — с минимумом вкуса.

Т.Троянская― Ну это ваше оценочное суждение, по поводу вкуса Валентина Ивановны.

Д.Губин― Конечно.

Т.Троянская― А кому-то нравится.

Д.Губин― Она такой родилась. Другое дело, что потом Валентина Ивановна Матвиенко, конечно, натворила. Слушайте, она почетная горожанка Петербурга?

Т.Троянская― Кажется, да.

Д.Губин― Почему я и не люблю этот город. Думаю, поэтому. Потому что когда Путин…

Т.Троянская― Из-за Матвиенко? Это вы мстите ей.

Д.Губин― Я мщу? Так она всем отомстила. Представляете, когда царь говорит: «Дайте мне права вводить войска за границу», то есть «дайте мне право развязать мировую войну» говорится. Матвиенко формально – второй человек, она может совершить благородный поступок: «Нет. Извольте объясниться». И такое бывало, кстати сказать, в русской истории. И не раз.

Т.Троянская― Ладно, про Валентину Ивановну мы поговорим, но все-таки: вы сказали про слуг того самого человека, и не только его. Михаил Михеев – вы знаете об этом человеке? Генерале ФСО? Он начальник охраны Дмитрия Медведева.

Д.Губин― Ооо! Который домик построил?

Т.Троянская― Не знаю, домик ли. Дворец, наверное, все-таки.

Д.Губин― Дом конфискуют. Михеев попадет, разумеется, под люстрацию.

Т.Троянская― Когда?

Д.Губин― А когда будет трансферт власти.

Т.Троянская― А когда?

Д.Губин― Когда дед отъедет окончательно. Либо его отъедут. Это же произойдет.

Т.Троянская― Мы доживем до этого?

Д.Губин― Не знаю. Путин у нас до смерти. А вот до его или до нашей – мы этого не знаем. Пусть кто-нибудь попробует поспорить.

Т.Троянская― Звучит неоптимистично в любом случае.

Д.Губин― Да это звучит неоптимистично даже для Михеева. Но это произойдет. Трансферт власти – это одна из трех болевых точек любой гибридной автократии, которая относится к России. Или, говоря по-простому – любой страны Третьего мира. Болевых точек ровно три. Первое: уровень жизни населения. Второе: легитимность. Мы же понимаем, что Путин на нынешнем сроке, мягко говоря, не вполне легитимен. Плюс еще одна вещь, которая нас заставляет сомневаться в легитимности Мадуро какого-нибудь условного, потому что все они «Мадуры»…. один из слогов в этом слове — не знаю, я «Тотальный диктант» не пишу. Нет, ходить бывает склизко по камушкам, а о том, что близко – мы лучше умолчим.

Понимаете, какая штука: абсолютная легитимность через право – это история не всего мира, потому что англосаксонское право базируется на природном, или натуральном, праве, как известно. Я думаю, Путину – нет, скорее всего. Он же юрфак кончал советский, там вряд ли…Хотя нет, должны были объяснять это. Англосаксонское право исходит их имманентных прав человека, и оно сейчас возобладало. Это значит, что человек — просто потому что он человек – имеет природой данные права, то, что мы называем правами человека. И эти права выше всех других законов.

И кто об этом забыл – пусть вспомнит 1946 год, города такой – Нюрнберг. Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни людей, которые действовали абсолютно по закону. Нюрнбергский трибунал сказал, что права человека – важнее, чем то, что вы себе там напринимали. Чем закон о поражении геев в правах в России, закон о поражении евреев в правах, закон о чистоте крови, закон о нации, о немецкой чести. Это все забудьте, засуньте себе. Важнее – права человека.

Т.Троянская― Вопрос – кто вспомнит в нашей стране о правах?

Д.Губин― А вспомнят, конечно, когда будет осуществлен трансферт власти. Потому что это третья болевая, очень неприятная точка – как передать власть. В России, например, этот вопрос не решен. Мы видели, как он решен, по крайней мере, сейчас, в Азербайджане. Там реальная такая царская семья, только без Богопомазания, потому что Пророк чего-то молчит, и на трон не рукополагает. Но там всё – там дети пошли. Там семья стоит.

Т.Троянская― В конце концов, все понятно.

Д.Губин― Все понятно. У Назарбаева сложно, его жена формальная живет в Алма-Ате, он живет с совершенно другой женщиной. Весь Казахстан это знает, но вслух – Боже упаси, нельзя, это Секрет Полишинеля. Возможно, сейчас говорят – дочь, но там это не решено. Он ушел, и это один из вариантов для России, казахский путь – потому что все мы, конечно, близкородственные образования – уйти в Совет безопасности. При условии, что Совет безопасности будет реально держать всех силовиков под уздцы. Это тоже возможный вариант. Но вопрос – что будет, когда умрет.

Есть вариант Лукашенко, который сыночка своего выращивает, и скорее всего, он не пройдет. Потому что это обрыдло, это настолько карикатурно. Лукашенко сам – анекдот Очень смешной, но очень яркий. Вот он выращивает этого сына. В России не проходит ни первый, ни второй, ни третий. Ну кому это передать? И это очень, очень, очень болезненная тема.

Т.Троянская― Революция, получается.

Д.Губин― Может быть все, что угодно, вплоть до гражданской атомной войны. Потому что международной атомной войны не получится. Грохнуть бомбами разом по десяти крупным мировым центрам, сжечь разом десять Нотр-Дамов – это, при определенных условия может быть. Но ответный удар будет не ядерный. Потому что Россия сконцентрирована по Москве. Всё. Москва – это Россия. Нет Москвы – нет России. Всё, она просто разваливается мгновенно.

Точно так же, как ослабла экономика — и отвалились все окраины, о чем писал американский историк Ричард Пайпс еще в 70-х годах, когда увидел, к своему изумлению, что окраины не интегрированы в Советский Союз. Они кажется, что интегрированы, а так – нет. Зачем, собственно, вообще сегодня Хабаровску, Владивостоку, Петропавловску-Камчатскому нужна Москва? Да ни зачем. Она просто деньги…

Т.Троянская― А их спрашивают?

Д.Губин― Нет. Потому что есть ОМОН, и так далее. Как только это всё ослабнет – потому что, когда Владивосток попробовал качать права и добиться ввоза праворульных иномарок – местные бить не стали. Выписали подмосковный Отдел милиции особого назначения, и когда я приехал во Владивосток: «Что произошло?» Мне сказали: «Нас опустили». Я говорю: «В каком смысле, просите?» «Вот как в тюрьме опускают – нас опустили. Мы больше не мужчины, мы вообще никто. Мы сломаны». Это мне говорили жители Владивостока.

Т.Троянская― Здесь мы можем, действительно, говорить бесконечно – когда все это схлопнется.

Д.Губин― Татьяна, но когда это схлопнется – один из вариантов, конечно. Понимаете, какая штука – это может быть война Нарышкина с Шуваловым. Я это не исключаю абсолютно. Один будет держать Урал, а другой будет держать Дальний Восток. И вот здесь возможны любые варианты. Это звучит совершенно дико, но извините, товарищи дорогие: если бы вам кто-нибудь в 80-х годах и даже в начале 90-х сказал, что будет война Украины с Россией – да вы бы скорую психиатрическую помощь вызвали. Тем не менее, война идет. Если бы кто-нибудь сказал, что Россия будет воевать с Грузией — а война была — вы бы скорую психиатрическую помощь вызвали. Однако, тем не менее, это произошло.

Поэтому развал России, уход – не будем забывать, сегодня три центра силы в мире – Америка, Евросоюз и Китай, всё нарастающий…мне кажется, Китай, конечно, споткнется, как все азиатские тигры, но это мое частное оценочное суждение. Это значит – Дальний Восток будет выбирать, под кем ему жить – под Японией или под Китаем. И страна, весь вклад которой в мировую экономику, в принципе, не превышает статистическую погрешность, а Россия – это статистическая погрешность, с точки зрения мира. Мне это очень неприятно говорить, но это 2% экономики.

Значит, тогдашний недо-арестованный губернатор в будущем, потому что арестовывать можно любого губернатора, с обоснованием, как в анекдоте, помните? Брежнев умер, оставил завещание: Политбюро расстрелять, рельсы перекрасить в синий цвет. Все спрашивают: «Зачем рельсы-то в синий?» Потому что ни у кого не возникает вопроса, зачем расстрелять Политбюро. Тоже самое и с губернаторами, сегодня можно арестовывать любого – сегодня можно арестовывать Беглова.

Т.Троянская― Это модно.

Д.Губин― Слушайте, Беглова вот сейчас можно арестовать.

Т.Троянская― Да ладно!

Д.Губин― И найдется ведь за что!

Т.Троянская― Нет, про «за что» я вообще здесь не говорю, я про сам факт.

Д.Губин― И главное, даже он не будет удивлен. Понимаете – даже он не будет удивлен, за что.

Т.Троянская― Не знаю, не знаю. Вот тут вспоминают ваше выступление про Матвиенко на «Вести ФМ» то самое знаменитое, судьбоносное, можно сказать. Так вот, Дмитрий, давайте к судьбе…

Д.Губин― Благодаря ему Валентина Ивановна Матвиенко войдет в историю с определенным знаком.

Т.Троянская― Про знак опустим.

Д.Губин― Так, а чего? У нее осталось прозвище «Валька-Фукусима». У нее есть два очень непристойных прозвища, которые мне категорически не нравятся.

Т.Троянская― Не надо их.



Д.ГУБИН: Москва – это Россия. Нет Москвы – нет России. Всё, она просто разваливается мгновенно.

Д.Губин― А вот как «Фукусима» она войдет в историю.

Т.Троянская― Совет Федерации. Опять всплыл слух, что скоро она покинет Совет Федерации.

Д.Губин― Все мы покинем.

Т.Троянская― Прямо сейчас. Но опять этот слух куда-то ушел в сторону. Что происходит?

Д.Губин― Понятия не имею.

Т.Троянская― А почему возникают эти слухи?

Д.Губин― У царя зачесалось в носу.

Т.Троянская― То есть, это царь распространяет слухи?

Д.Губин― Вот смотрите: историк Ричард Пайпс, упомянутый мною, предложил очень интересный исторический метод. Он сказал, что нельзя одним шаблоном объяснить все исторические события. Какие-0то объясняются движением масс, какие-то – каловых масс у царя, у него было несварение желудка и он решил так. И он приводит пример, я боюсь ошибиться, кажется, по поводу Витте и Николая. Он — это Пайпс. Николаю не нравился Витте. Ну вот не нравился. И еще у того плохо пахло изо рта. Ему казались вульгарны манеры Витте, и вот он умнейшего министра финансов, человека, который вытаскивал, реально, Россию, и был ей необходим – он на этом основании взял и убрал. И Пайпс пишет в своих мемуарах: «Когда я сказал, что поворотный пункт в истории России был связан с плохим запахом изо рта – надо мной все смеялись».

А между тем, ничего смешного нет. В одном конкретном случае дело может объясняться совершенно другими причинами. Действительно, нами правит человек, у которого мания преследования. А сейчас уже и мания величия. Это личное его, ему всюду чудятся враги, это все еще маленький мальчик, который боится спустить ноги с кровати ночью, потому там страшная зюзюка схватит. Он боится темноты, он никогда не дрался в детстве, избегал всех драк на Ковенском, поэтому ему очень сейчас хочется. Он маленького роста, ему очень хочется показаться огромным рыцарем, и всякие идиоты ему говорят: «Конечно, вы Рыцарь Света!». Забывая о том, что «Рыцарь Света» — это четвертая секта в Древней Иудее, то есть террористы, люди, которые вырезали абсолютно всех. А они ему хотят такой комплимент сделать.

От этих его качеств, конечно, дико много зависит. Поэтому я действительно опасаюсь, что война из-за личной подозрительности психической, так нейронные сети устроены одного конкретного человека – может произойти. Из-за личной необразованности Гитлера, чудовищной необразованности Гитлера, очень многое произошло. Гитлер, живя в индустриальной стране, мыслил категориями аграрной страны. Там же не просто расовая теория, ему нужен был Lebensraum – пространство жизненное. Его идеалом был такой колонист на богатых, Херсонских каких-нибудь…не знаю, не уверен, что в Херсоне богатый чернозем…Хорошо, на богатых украинских черноземах ему нужно был немецкий колонист, у которого там домик и быки тянут плуг – вот это идеал Гитлера.

Он был идиот, мысли категориями квадратного увеличения населения. Он не понимал, что есть интенсивные методы сельского хозяйства. Он не понимал, что происходит. Германия потерпела чудовищную….и не только Германия, полмира…да какое полмира – весь мир, из-за этого, из-за его личной паталогической ненависти к евреям, мир претерпел чудовищную совершенно катастрофу. Так что могут личные абсолютно обстоятельства. Ну, поставим Матвиенко, сейчас нет другого. А вот положили с утра – там же интернета нет в Кремле, как известно, поэтому кладут распечаточки на стол.

Т.Троянская― Но есть у Пескова интернет.

Д.Губин― Да, он там кроссовки заказывает через Ali.

Т.Троянская― Песков тоже? Я про Медведева слышала.

Д.Губин― Ну а чем еще заняться?

Т.Троянская― Ладно, не важно.

Д.Губин― На e-bay кроссовочки покупают на пару с Медведевым. Ему кладут расшифровки, говорят: «Смотрите, вот вчерашнее, вот вам расшифровка «Эха Москвы». Кто такой Губин, он слава богу, не знает. Тем более я – нищета, голь перекатная, потому взять с меня абсолютно нечего, у меня ничего нет. А визга будет много.

Т.Троянская― Всё относительно.

Д.Губин― Жизнь только можно. Но даже и тут не особо ценная с их точки зрения штука, для них вообще чужая жизнь ценности не представляет.

Т.Троянская― Именно поэтому.

Д.Губин― И кого поставить? Сменить Матвиенко — не проблема, три секунды, никто даже не будет спрашивать – зачем.

Т.Троянская― А что, нет достойного кандидата?

Д.Губин― Да, да. Вот это может быть вопрос. Там ведь вопрос личной привязанности, то есть, личного знания. Не просто личной преданности, но ты должен работать с этим человеком в Дрездене, в Смольном, в Администрации президента, в КГБ, где-то там еще. Если не ты – то твой друг, если не друг – то жена, жена твоего друга, няня племянника твоего друга. То есть, тут должен быть личный круг.

Все, кто у нас вершит судьбы России – это всё личный круг. Этот круг начинает вымирать, этот круг редеет, он мал, этот круг эмигрирует, этот круг превращается во врагов. Возьмите вчерашние обыски в «Росбалте», дикие совершенно. Почему? Потому что Росбалт слишком много знает и явно информация поступает из осведомленных источников внутри органов. Всю эту версию, что это поголовно дело Усманова – ребята, в сортире у себя повесьте.

Т.Троянская― То есть, это ерунда, для отвода глаз?

Д.Губин― Ерунда, конечно. Это даже не обсуждаем. Здесь все серьезные обыски резонансные…

Т.Троянская― Но разве можно Усманова так подставлять?

Д.Губин― Да причем здесь вообще Усманов? Сегодня — Усманов, завтра – сядет. Он и так 8 лет в лагерях строгого режима отсидел, ну еще 8 получит. Если царь захочет. И он это знает. Обыски в «Росбалте» были сделаны, потому что они слишком много знают. Понятно, что хотя к «Росбалту» напрямую никакого не имеет отношения, но там маячит «зловещая» тень Виктора Васильевича Черкесова, забыл его последнюю должность в КГБ, по-моему он был председателем КГБ Ленинграда.

Т.Троянская― Возможно.

Д.Губин― Боюсь ошибиться.

Т.Троянская― Он муж Черкесовой-Чаплиной.

Д.Губин― Да, Натальи Черкесовой, матери-основательницы «Росбалта» .У них явно есть источники. Даже ничего не зная про Черкесовых, я так понимаю, что у «Росбалта» — надежные источники, так же как у «Фонтанки.ру», в правоохранительных органах и силовиках. Они сливают по Чечне такой объем информации феерический! И этот обыск с единственной целью – попытаться понять, кто «крыса», кто сливает. Это моя версия, но я просто ничего другого, сколько-нибудь правдоподобного не нахожу. Но что это значит? Это значит, что вчерашние друзья – Черкесов был преданнейший соратник Владимира Путина…

Т.Троянская― Сегодня могут стать врагами.

Д.Губин― Да.

Т.Троянская― Сейчас мы сделаем паузу, поскольку московские новости

НОВОСТИ

Т.Троянская― Мы продолжаем наш эфир. Дмитрий Губин в студии, журналист. Мы говорили про обыски…

Д.Губин― В «Росбалте».

Т.Троянская― …В «Росбалте». Но помимо «Росбалта» ещё…

Д.Губин― Нет, кстати, а почему? Приходите в понедельник…

Т.Троянская― Начинается! Я думаю, что…

Д.Губин― …на квартирник «Росбалта» на Марсовом поле, 3. Там я буду читать лекцию своего цикла об эволюции всего.

Т.Троянская― Состоится, несмотря ни на что?

Д.Губин― Представляете, будет обыск! Как интересно. Нас всех повяжут, мы проведём весёлую ночь в СИЗО. Вам будет, что рассказать внукам.

Т.Троянская― Ну, не думаю, что в Петербурге…

Д.Губин― Ой, не отрекаются, любя.

Т.Троянская― Это точно.

Д.Губин― Сегодня прийти могут к любому абсолютно.

Т.Троянская― Вчера пришли в Большой театр кукол, один из лучших театров Петербурга.

Д.Губин― А завтра придут в Большой театр, и никто не удивится.

Т.Троянская― Год театра продолжается. В Москве есть «Театральное дело». К сожалению, «театральное дело»… У нас теперь немножко это словосочетание поменяло контекст. «Театральное дело» — это дело Кирилла Серебренникова в Москве. И вот в Большой театр кукол, один из лучших театров Петербурга: пришли, арестовали, обыскали, директор сейчас находится в СИЗО.

Д.Губин― Да, «его поймали, арестовали, велели паспорт показать». Да.

Т.Троянская― Что происходит?

Д.Губин― Просто зима.

Т.Троянская― Почему Слуцкий, «Бентли» за 30 миллионов!..

Д.Губин― Не он, а его нищая жена.

Т.Троянская― Нищая жена, пенсионерка. 30 миллионов!

Д.Губин― Значит, во-первых, правильно, что покупают «Бентли».

Т.Троянская― Почему?

Д.Губин― Объясню. Деньги должны течь…

Т.Троянская― И ехать.

Д.Губин― …Туда, где им лучше. Вот поэтому нужно покупать всё иностранное. Чтобы деньги уходили из страны, которая не умеет ими распорядиться, туда, где нормально распоряжаются.

Т.Троянская― Патриотичненько.

Д.Губин― Это и есть патриотизм в масштабах планеты. Да. Покупайте иностранное! Потому что вы не можете пока даже помойки устроить, у вас помойки – стыд и позор. Повторяю, что страна Третьего мира, но мы – передовой отряд Третьего мира. Мы, Аргентина, Бразилия, Турция, Мексика – мы передовые страны третьего мира. Но деньги, конечно, должны из Третьего мира уходить в первый и второй мир. Это однозначно. Потому что там умеют распорядиться, там сохраняют планету. Там думают о будущем. Поэтому правильно сделал, что покупает «Бентли», пусть покупает «Мерседесы» — это лучше… А что она должна покупать, «Жигули», что ли? Это раз. По поводу театра. Понимаете, насколько я знаю, светлый кумир и идеал Владимира Путина – это Александр III. Он этого не скрывает. Не Александр I…

Т.Троянская― И не II, к сожалению.

Д.Губин― И не Второй, Освободитель, а, разумеется, Александр III, который всего страшно боялся. Он боялся дико покушения после смерти отца, сидел в Гатчине, исповедовал семейные ценности. Владимир Путин их настолько исповедует, чтоб ни одна прошедшая женщина потом не растарабанила миру, что она там видела. И он устраивает репрессии. Вот именно такого вида сейчас в стране репрессия, натуральная репрессия, стопроцентная репрессия. Мы будем вспоминать период путинских репрессий.

У нас почему-то, когда говорят «репрессия», сразу Сталина. Потому что Сталин, конечно, кровавый тиран, душегуб, русский Гитлер. Конечно, он, миллионами оперировал. Я говорю «русский Гитлер» не случайно, потому что два идеологизированных автократа. Просто, на наше счастье, идеология, которую исповедовал Сталин, была идеология построения светлого будущего для всего человечества. А идеология Гитлера была идеология светлого будущего для одной конкретной нации, для одной расы. Вот здесь они сильно отличались, и Гитлер на этом проиграл. А по методам их можно было взаимно заменить. Не случайно Гитлер подумывал, не назначить ли Сталина губернатором, гауляйтером России за Уралом после победы. Такое, кстати, было возможно – почитайте книжку «Альтернативная история» Ниала Фергюсона.

Т.Троянская― Но, в отличие от Гитлера, Сталина не судили.

Д.Губин― Да, это, к сожалению, огромная трагедия для России, потому что за Сталина держатся, как за якорь. Так вот, у нас сейчас репрессии не сталинские, конечно. У нас репрессии Александра III. Те, про которые Пастернак писал, я не помню, в «Лейтенанте Шмидте» или «Высокой болезни» — по-моему, всё-таки в «Лейтенанте Шмидте»: «Как сквозь мракобесие, как мальчиком в семидесятые, ты помнишь эту глушь репрессий». Рифма «мракобесие – репрессий» была у Пастернака. Вот сейчас те же самые репрессии, те же самые аресты.

Правда, при Александре III политическим в задницу полицейские дубинки не засовывали. Вообще с политических сдували пылинки. И когда Трепов, генерал-губернатор Петербурга, на проверке дал по морде политическому, то племянница губернатора Одессы достала револьвер… Промахнулась она, она шмальнула, как известно, в Трепова, Засулич. А суд присяжных оправдал её. Тоже известный совершенно… Зря, по-моему, оправдал, потому что выстрел есть выстрел, но не в этом дело. Вот такие же абсолютно репрессии, у нас сейчас такая клиническая картина Александра III.

Т.Троянская― Подождите, вы считаете, что это Путин распорядился?

Д.Губин― А что, вы считаете, при Александре III «брать всех» – это Путин… Александр III распоряжался? Нет, нет. Было третье жандармское…

Т.Троянская― А чего боятся Большой театр кукол?

Д.Губин― Слушайте, было гестапо, государственная тайная полиция. Она существовала… Не во всех странах она существует, есть страны, где она не существует или там крохотное подразделение. Потому что в США хватает ФБР для всего, ФБР – это МВД просто, это Федеральное бюро расследований всего лишь на всего, и внешняя разведка – ЦРУ.

Т.Троянская― Так что, чем может…

Д.Губин― Повторяю: когда репрессии, не спрашивают, что, чем и почему. А как при Александре III, массово…

Т.Троянская― Я думала, что какие-то внутренние разборки каких-то бульдогов…

Д.Губин― Нет, ну там может быть…

Т.Троянская― …Типа Следственный комитет с ФСБ, может быть.

Д.Губин― Слушайте, спросите «Фонтанку.ру», к которой скоро придут. Андрюша Константинов, тебе привет большой. Я так думаю.

Т.Троянская― Вы считаете, придут?

Д.Губин― Придут.

Т.Троянская― У них же сменился собственник. Не защитит?

Д.Губин― Если они будут продолжать, то придут. «Деловой Петербург» убрал же полностью экономические расследования, сменился собственник, туда не придут. «Деловой Петербург» публикует мои тексты, причём порой безумно ехидные, на грани, и безумно злые, каждую неделю. Но «Деловой Петербург» отказался полностью от экономических расследований. Там невозможна ситуация, что они публикуют полную структуру доходов и владений Сергея Матвиенко, когда выяснилось, что мальчик Серёжа гениальнее Билла Гейтса, Цукерберга и всех прочих просто в миллионы раз, он стал долларовым миллиардером во время правления своей мамы, когда она была гауляйтером нашего Петербурга.

Т.Троянская― Заботливая мать!

Д.Губин― Нет, я думаю, что он просто пользовался тем, что его мама гауляйтер. Вот и всё.

Т.Троянская― То есть, не мама позаботилась, а он.

Д.Губин― Я лишился эфира за то, что назвал Валентину Ивановну Матвиенко гауляйтером. Она действительно гауляйтер. Она не губернатор. Губернатор защищает права народа. Тот, кого, все выбирают. А все эти – я забыл уже, как звали прошлого, но это, видимо, счастье – не помнить не только отчество у тирана, но и…

Т.Троянская― Полтавченко вы имеете..?

Д.Губин― О! Полтавченко. Вспомнил. Полтавченко, был такой…

Т.Троянская― Тишайший человек был.

Д.Губин― Идиот, прости господи.

Т.Троянская― Не оскорбляйте, у нас работает закон в России.

Д.Губин― А кто он такой? Закон только в отношении действующих работает, а это кто?

Т.Троянская― Он возглавляет какое-то судоходство.

Д.Губин― Прозвище знаете какое было у Полтавченко в Администрации президента?

Т.Троянская― Пух?

Д.Губин― Жаркая молитвочка. В женском роде, двойное издевательство.

Т.Троянская― Я про это не слышала.



Д.ГУБИН: Такова суть репрессий, чтобы можно было взять любого, кто просто не нравится.

Д.Губин― Жаркая молитвочка его звали. И вот они опубликовали, «Деловой Петербург», расследование – миллиард долларов появился. Нет, я думаю, что на самом деле Сергей Матвиенко сам это всё сделал. Но то, что он маму использовал как отбойный молоток, а она не поступила с ним, как Пётр с Алексеем – это абсолютный совершенно факт. И потом, все эти его фирмы, у него была крупнейшая клининговая компания в Петербурге, все коврики при входе в любой офис чистились компанией Сергея Матвиенко и так далее. И плюс…

Т.Троянская― То есть, вы думаете, всё он сам?

Д.Губин― Не только! А холуйство наше…

Т.Троянская― Я не знаю, я несколько интервью видела и, мне кажется, он какой-то немножко неадекватный. Это опять…

Д.Губин― Если избрали нового – приспускай штаны и ложись. Всё! Это же первое правило.

Т.Троянская― Ладно, Дмитрий. Давайте поговорим о соборе Парижской Богоматери.

Д.Губин― Господи, наконец-то о прекрасном.

Т.Троянская― И о реакции российских граждан, в частности, на это событие. Во-первых, аттракцион в Facebook – «фото с покойником», это касается не только людей, но и зданий.

Д.Губин― А что такое «фото с покойником»?

Т.Троянская― «Фото с покойником»? Вы не знаете аттракцион?

Д.Губин― Нет, не знаю.

Т.Троянская― Когда человек умирает, и все выкладывают фотографии с этим человеком. Так же и появились фотографии с собором Нотр-Дам.

Д.Губин― Ну… Интересно, как горит.

Т.Троянская― Ладно, окей. Но некоторые стали писать о том, что «вот Европа доигралась».

Д.Губин― Да-да-да! Вы знаете, смешная шутка. В Петербурге, я сейчас путаю… По-моему, на Радищева, но, может быть, и на Рылеева. Кажется, всё-таки на Радищева. Там один парень, запамятовал его имя – он стрит-артист, он вывешивает копии знаменитых совершенно картин. Их, разумеется, ЖЭК замазывает. Как положено в стране Третьего мира с соответствующей культурой, все новые виды искусства нужно уничтожать. Всё, что есть свежее и уровня Первого мира, нужно уничтожить. Это замазывают. И вот присылают фотографию: «Смотрите, там на Радищева – Рылеева, появился новый стрит-арт: Собор Парижской Богоматери. Дмитрий, как вы думаете, замажут?» На что я написал: «Не замажут. Сожгут».

Т.Троянская― Да… Шутка циничная.

Д.Губин― Реакция понятна опять здесь, Татьяна. Это здоровая реакция на пожар. Это абсолютно здоровая реакция – кричать, что вот, это знак, это гибель Европы и так далее. Это здоровая реакция жителей Третьего мира, которые понимают, что у них Путин теперь до смерти. И какие есть варианты — уехать? О нет, ребята.

Я знаю прекрасно, что такое отъезд. Я знаю всё ограниченное количество возможностей и оснований, на которых вы можете уехать. Скорее всего, уехать вы не можете, у вас просто нет для этого оснований. Вы не сможете получить визу категории D. И вы будете бесконечно играть и, допустим, в лотерее получать Green Card или пытаться стать каким-нибудь программистом, чтобы получить Blue Card в Европе. Вы не сможете уехать, вы не можете бежать. Вы здесь обречены. Вам плохо. То, что испытывают русские, называется ресентимент – вот это чувство бессильной злобы и обиды на весь мир.

И изменить что-либо вы не можете. Как только вы не просто квакнете что-нибудь… В эфире это, допустим, ещё можно, потому что пока: «У нас вот «Эхо Москвы» такое либеральное, вон, Губин что-то там про действующих представителей законной власти несёт». Но как только вы создадите какую-нибудь структуру, профсоюз, например – всё, за вами придут, как за директором Театра кукол, как за Серебренниковым. Прийти могут за любым в любой момент, и вы это понимаете. В любой момент любого могут упаковать. Потому что такова суть репрессий, чтобы можно было взять любого, кто просто не нравится. Неважно, кому на каком уровне.

Т.Троянская― То есть, сейчас времена лайтовых репрессий.

Д.Губин― Сейчас да. Ну как лайтовые, во времена Александра III репрессии лайтовыми не казались. А когда Горький сидел в тюрьме? Не было такого писателя, который не сидел. Когда дела на Леонида Андреева возбуждались? Вы чего! Там Толстого только нельзя было трогать. Но все ждали, что Толстого тронут.

Т.Троянская― Согласитесь, в целом, я возвращаюсь к Нотр-Дам де Пари, реакция-то нормальная людей была, сочувственная.

Д.Губин― Реакция нормальная, поэтому остаётся только одно: объявить Первый мир, где это произошло, Четвёртым миром. И пытаются: «да, там тыдыдыды, это Гейропа, их нужно прижать». Милочка, это всё происходит потому, что ты бисексуален, твои 25% гомосексуальности – там человек может жениться, а здесь ты хрен чё можешь. Вот и смотри порнуху под одеялом, пока жена на даче. Всё!

Т.Троянская― Либо собирай документы. Заморочься.

Д.Губин― Ты ничего не можешь, ты должен всё таить. Ты ничего здесь не можешь. Ты никто. Русский – значит никто.

Т.Троянская― Ну, я…

Д.Губин― И поэтому да, конечно, эта реакция – вот, у них сгорело, у них конец Европы, у них то, у них сё. Это просто происходит пожар, он периодически происходит.

Т.Троянская― Городницкий, кстати, написал стихотворение, почитайте.

Д.Губин― Кто написал?

Т.Троянская― Городницкий.

Д.Губин― Я не удивлюсь, если Быков, не выходя из комы, напишет стихотворение на пожар в Нотр-Даме, хотя…

Т.Троянская― Дай бог здоровья Дмитрию Быкову.

Д.Губин― Дмитрию Быкову, да и всем остальным. Все остальные – заходите в мой «Живой журнал», dimagubin, там список моих лекций, экскурсий по Петербургу. Вот я в эти выходные в пробном режиме…

Т.Троянская― Это была программа «Особое мнение» Дмитрия Губина. Спасибо.

Д.Губин― Мнение Дмитрия Губина. Не забудьте это имя, пока его не арестовали. Удачи.