М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. А вместе со мной в студии — политолог Глеб Павловский.

Г.Павловский― Здравствуйте!

М.Курников― 70% населения нашей страны вроде как одобряет деятельность Сталина. Вы с народом?

Г.Павловский― Ну, я с народом, но я не одобряю. Во-первых, я не всегда одобряю народ, начнем с этого. Во-вторых, я не одобряю Сталина. Это разные вопросы в моем представлении. А, в-третьих, я часто не одобряю социологов.

М.Курников― Но это вроде бы «Левада-центр», и тут не та структура, которая была бы…

Г.Павловский― Понимаете, эти вопросы являются замерами просто качества телевизионной пропаганды, текущей причем. При изменении ее они тоже меняются. Это было много раз в нашей истории. Есть несколько тем, которые очень зависят от подачи их, пропагандистской подачи, причем так установилось уже очень давно. Это отношение к Америке и к Сталину. Оно менялось, причем менялось очень сильно много раз в зависимости от подачи. Такие горбы: вверх — вниз, вверх — вниз.

Но последнее время, конечно, Сталин стал точкой полуофициального консенсуса, то есть ты можешь выражать несогласие со Сталиным в чем-то, но все равно это будет несогласие внутри общего консенсуса. Кстати, кто он, собственно говоря? Кто он для нашей системы?

М.Курников― А вот интересно, вы говорите, что пропаганда, значит, это власть навязывает эту точку зрения.

Г.Павловский― Нет. У нас пропаганда превратилась в самостоятельного зверя, вырвавшегося из клетки. И она сама в основном сама себе находит пищу.

М.Курников― То есть Останкинская башня — это одна и башен, которая борется за власть.

Г.Павловский― Безусловно. Если вы это только сейчас заметили, жаль, потому что это уже произошло некоторое время тому назад. Когда Ельцин говорил журналистам: «Вы — мои силовики» — это был как бы аванс. Но уже лет 10 как медиавертикаль превратилась в вертикаль вполне сопоставимую со Следственным комитетом, ФСБ, и одну из важных опор власти. И, прямо скажем, наименее правовая из всех, потому что она никак правом не регулируется.

М.Курников― Она наиболее при этом реакционная или, наоборот, либеральная?

Г.Павловский― Она наиболее продажная. В этом смысле можно сказать, что иногда продажность делает ее либеральной. Но, в принципе, человек, который согласен врываться в квартиру арестованного вместе с группой захвата, он уже человек, поставивший на себе крест в каком-то смысле. И от него ждать какой-то ценностной полиции журналиста бессмысленно.

М.Курников― Вы много взаимодействовали с действующей властью в России, и, наверное, знаете из взгляды. А для них Сталин — кто? Вот для Путин. Он скорее бандит или скорее герой?

Г.Павловский― Путин сильно менялся. Был период, когда он видел в Сталине… притом, что он всегда трепетно относился к организации, из которой он вышел, но ведь Сталин — это помимо прочего человек, который расстреливал и чекистов, то есть он как глава государства, который изменял практически всем корпорациям истеблишмента. И в это никак не могло нравится Путину. Но он с этим смирился. Он даже как-то его называл, я помню, Тамерланом. Я не знаю, что он знает про Тамерлана, но, во всяком случае, было такое.

Но постепенно, живя в той среде, где он живет, в том окружении, в котором он живет, и, глядя на этих людей, он не мог не начать чувствовать, что, пожалуй, Сталин мог подобрать себе лучших.

М.Курников― Когда многие анализировали эти цифры — 70% одобрения деятельности Сталина, — говорили, что это тоже вид недовольства властью, такая левая пощечина. Нет?

Г.Павловский― Можно так сказать. Безусловно, властью люди недовольны. И недовольны, конечно, в первую очередь ее продажностью и покупательными качествами.

Но Сталин немножко отдельно находится. Сталин превратился в одну из ценностей бесценностного мира Российской Федерации, которая удобна тем, что она тебя ни к чему не обязывает. Это такая светская икона.

И всегда можно сказать, что ну да, кое-что он делал неправильно, а в целом он был прав. Хотя мы не китайцы, которые могут ясно сказать: «Мао Цзэдун в 70% случаев был прав, в 30% сильно ошибался». Это не русский подход. Но, уверяю вас, никто из этих 70% не хочет оказаться в местах, куда Сталин отправлял крестьян, рабочих, инженеров.

М.Курников― Кстати, о таких местах. Вот эти новые заходы на крупных чиновников, причем с такими статьями: организованная преступная группировка. Это что такое? Это новые репрессии такие красивые?

Г.Павловский― Это не репрессии в том смысле, который знает наша история. Это войны эпохи перехода власти. Их будет больше. Понимаете, ведь, что получилось: у нас политическая сцена пуста, оппозиции как таковой нету, как реально действующей силы. И кто занимает эту сцену? Силовые структуры. Они борются за внимание масс так же, как боролись бы оппозиционные политики, если бы они были.

М.Курников― А кто политическое лицо силовиков сегодня? Кто их политическое представительство?

Г.Павловский: Во-первых, я не всегда одобряю народ, начнем с этого. Во-вторых, я не одобряю Сталина

Г.Павловский― Ну, как, вот они сами. У нас нет… сцена расчищена от политических представительств. У нас нет политических представительств. Даже Навальный вынужден сам представлять как бы свое движение. Он не может его представить как бренд. А брендом он является лично. Так и Бастрыкин у нас бренд. Так и все эти замечательные люди. Генпрокурор Чайка у нас бренд, поэтому он время от времени говорит что-нибудь гуманное, чтобы сохранять какое-то отличие, допустим, от ФСБ или от Бастрыкина. Должно же быть отличие? Вот он иногда говорит о том, что «в нашем ГУЛАГе, так сказать, допускаются серьезные отступления от социалистической законности и указаний товарища Сталина даже». И в чем-то он прав.

М.Курников― То есть, например, история вокруг теперь снова Меламеда, а до этого Абызова — это силовики показывают свою силу?

Г.Павловский― Они не просто показывают свою силу. Они ее концентрируют, создают, подтягивают. Все готовятся к моменту большой игры. А большая игра — это игра вокруг уходящего Путина. И к этому времени надо быть уже максимально мобилизованным.

М.Курников― Как раз об этом спрашивают наши слушатели на сайте «Эхо Москвы». Сразу после небольшой паузы я прочитаю их вопросы.

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М.Курников― Мы продолжаем слушать Глеба Павловского. Вы заговорили о транзите власти. И как раз вопрос на эту тему от Ильи из Ярославля: «Вы говорите о транзите власти, а президент Российской Федерации планирует передавать власть?»

Г.Павловский― Планы президента — это ведь уже нечто вторичное здесь, потому что президент является блоком в определенной машине, причем машине, которая возникла с его участием, потому что он не очень любил управлять. Она возникла как возникла. И он встроен в нее. Он в ней внутри. Вот как сегодня объявили, что создан первый российский экзоскелет. Вот эта система, вот она является как бы его экзоскелетом, а он является не очень-то подвижным элементом этого экзоскелета.

Поэтому он, конечно же, как любой из нас, имеет какие-то планы. Но, вы знаете, я думаю, что ему добиться реализации своих планов будет труднее, чем некоторым из нас, потому что это видимость того, что он просто нажимает кнопки, управляет всей этой машиной.

Кстати, интерес к Сталину — это замещение образа Путина. По мере того, как люди сживаются с тем, что Путин не является уже их идолом, они должны куда-то к чем-то прислониться. Ну, к чему им прислониться-то? Не к Явлинскому же, вот в чем беда.

Вот такая ситуация, поэтому транзит — это, собственно говоря, объективный процесс, он идет уже. Он идет. Вот вы видите беспокойство силовых структур. Вы видите, впрочем, и за рубежом беспокойство партнеров, западных особенно Россией — думаю, что не только западных, — которые тоже в какой-то степени участвуют в этом процессе. Поскольку свято место, пустая сцена. Политиков нет.

М.Курников― Хорошо. Транзит, как вы говорите, процесс объективный.

Г.Павловский― Он идет.

М.Курников― Его можно контролировать, так или иначе, или нет?

Г.Павловский― Контролировать… Контролеров-то много, а управленцев мало. Контролировать все готовы. Чем занимаются контролеры? Они контролируют друг друга, следят за руками друг друга.

М.Курников― Чтобы никто не мухлевал.

Г.Павловский― Нет. Они следят не за выполнением правил, а за усилением соседа. Потому что им же надо понять… Вот если бы вы были в этом кругу, вы бы ставили себе задачу, ставили вопрос: «Где я буду в тот момент, когда надо будет быстро определиться? И кем мне, кстати, надо быть: левым или правым?» Это неизвестно.

М.Курников― То есть нет консенсуса о том, куда этот транзит придет?

Г.Павловский― Абсолютно нет консенсуса. Нет, потому что нет простейшего даже политического экрана, на который могли, пускай с какими-то ошибками спроецироваться, и мы могли бы их разглядывать — позиции разных людей и разных групп. А то, что несут на телевизионных ток-шоу — это же не является основой для какого-то определения.

Поэтому, что остается? Остается быть предельно пластичным, быть готовым к моментальному превращению в кого угодно, в того, в кого потребуется на последней миле.

М.Курников― То есть понятно, что вы говорите, что процесс объективный. А сколько он по времени должен занять? Когда произойдет какая-то точка, когда всё затрясется, зашатается?

Г.Павловский― Это очень интересный вопрос — почему? У нас часто говорят про 2024 год. Забудьте эту дату. Она ничего не говорит совершенно, и она, собственно говоря, практически не имеет отношения к транзиту. Если бы дело было только просто в величине срока, и нынешний президент держал руль и мог им управлять, то нашлось бы много способов его преодолеть. Поэтому зря думают, что дело в этом.

Г.Павловский: Сталин превратился в одну из ценностей бесценностного мира Российской Федерации

М.Курников― Он должен быть до или после?

Г.Павловский― Дело в том, что если этот процесс уже идет, то у него возникает свой ритм, своя логика. И здесь некоторый риск для ее участников, в том числе, и для участника Владимира Владимировича Путина. Просто процесс может определиться каким-то образом, еще никому из нас непонятным, раньше, чем его собственные планы как-то устоятся, приобретут очертания. Короче говоря, все участники могу быть вдруг поставлены перед необходимостью вскрыть карты. И это, я думаю, произойдет раньше 2024 года.

М.Курников― Так или иначе, есть точки выбора те или иные — парламентские ли, президентские ли, — которые должны привлечь к себе напряжение сил и, соответственно, результат?

Г.Павловский― Не исключено. Сейчас, я думаю, даже эти осенние местные выборы наши промежуточные.

М.Курников― Губернаторские в основном

Г.Павловский― Да, сентябрьские губернаторские и местные городские, муниципальные, они в каком-то смысле в этом году интересней рассуждении про 2024 года.

М.Курников― Ого! То есть тоже могут быть сюрпризы?

Г.Павловский― Потому что они покажут, они что-то покажут. За неимением у нас этого самого политического дисплея, вот эти выборы остаются в каком-то смысле единственным нашим показателем…

М.Курников― Термометром таким.

Г.Павловский― Да, термометром настроения избирателей и в каком-то смысле компасом: куда они и как сдвигаются. И прошлый сентябрь был очень интересным. И уже оппозиция поторопилась поздравлять друг друга с победой, но победы-то никакой не было на самом деле.

М.Курников― Вы же знаете, как это делается. Хорошо подготовятся. Кого надо допустят, кого не надо, не допустят.

Г.Павловский― Правильно. В прошлом году тоже неплохо готовились. И как раз в местах, я бы сказал, хорошей подготовки оказались серьезные провалы. Сейчас подготовятся лучше. Посмотрим, что придется для этой подготовки отрезать от нашего тришкиного кафтана, потому что уже не очень-то свободны руки у власти сегодня и в отношении денег, и в отношении социальной коррупции, так сказать. Надо же покупать социальные слои, а покупать не на что.

М.Курников― Ну, как не на что? Смотрите, Беглов говорит о выборах, на которые все смотрят… Беглов предложил построить скоростную железную дорогу до Санкт-Петербурга вместо Нижнего Новгорода и Казани. И все посмотрели, и сказали… и президент одобрил. Видите. Купил, считайте, избирателей. Нет?

Г.Павловский― Не знаю, купил или нет. Мы это узнаем. Пока я этого не вижу. Ведь избиратель коварен. Как говорил еще писатель Андрей Платонов: «Эх ты, масса, ты весь авангард, гадина, замучила». Коварен. Он может взять подарок и проголосовать против. Здесь нет автоматизма, теперь — нет. Вот когда этот центральны миф Путина, который решает всё, в прошлом году, в общем, рухнул… Он был отчасти спасен усилиями наших героических политических пожарников, но в целом он сильно пострадал.

М.Курников― А это все-таки проблема технологии? То есть кто-то в администрации президента не учел каких-то вещей, или это, действительно, системное, серьезное расхождение видения того, что люди внизу считают и того, что люди наверху хотят?

Г.Павловский― Я думаю, что это комбинация того и другого вот в чем. Да, если был более, может быть, глубокий взгляд на собственную систему власти, то пенсию бы не трогали. Тем более, что способ, которым ее тронули, в общем, финансово довольно бессмысленный. В итоге будут потрачены дополнительные деньги, а не приобретены на то, чтобы просто как-то забыли. Но не забудут. Пенсии — это экзистенциальный момент в нашей системе, где человек, пока он не достиг пенсионного возраста, он тесно сращен с государством. Это очень важный момент. Но, я думаю, что если бы об этом подумали, то посыпалось где-то в другом месте. Трудно сказать, в каком, но зачем нам гадать, если мы уже знаем, в каком посыпалось.

Это не конец системы, но это ее длительный кризис, и в этом кризисе она будет проходить через эту нору транзита. Это будет очень трудная задача, очень трудная. Повторяю, ведь мы-то видим внутриполитический транзит, а есть еще и международный. Она превращается в, действительно, мировую систему, только не в том смысле, как говорят наши геополитики. Она превращается в какую-то волосатую… вот когда только появилась теория черных дыр, был большой спор физиков: бывают волосатые черные дыры, то есть с таким черными протуберанцами или нет? Но сейчас фотография как бы сняла этот вопрос окончательно.

А наша дыра-то волосатая. Она запустила наугад щупальца в разные точки земли, и по ним тоже идут люди, идут ресурсы, и обратно идет злость, обращенная к нам.

Г.Павловский: По мере того, как люди сживаются с тем, что Путин не является их идолом, они должны куда-то прислониться

М.Курников― Об одной из этих точек мы поговорим после небольшой паузы.

НОВОСТИ

М.Курников― Мы продолжаем слушать особое мнение Глеба Павловского. И я пообещал, что мы в одну из точек, куда Россия направила свой протуберанец, как вы выразились, отправила. Это Украина. Будут дебаты или нет?

Г.Павловский― Дебаты, видимо, будут, судя по тому, что переговоры идут. Я не знаю, может быть, они уже завершились. Я думаю, дебаты состоятся, если не окажется — вот это важное «если», — что их срыв, авторский срыв одним из участников выгоден для него. Тогда он это будет проверять, он это будет, наверное, проверять и социологически, потому что ставка очень большая. Но я думаю, что при таком разрыве, который установился сейчас, даже проигранные дебаты — бывает же, не очень вышли дебаты, — они не повлияют на результат.

А вот сорванные дебаты, которые превращены в какое-то событие, да, они могут оказаться кому-то полезными. Но это, мне кажется, очень теоретическая проблема.

М.Курников― Вы говорите о победе, скорей всего, Зеленского, я так понимаю?

Г.Павловский― Сегодня по всем цифрам, которые мы видим, Порошенко надо совершить чудо, электоральное чудо, чтобы победить или не электоральное, чтобы опрокинуть стол. Я не знаю его намерений и планов, но пока все идет на пользу Зеленскому. И даже попытка запоздалые Порошенко дать бой… Ведь он вел кампанию с позиции превосходства. Это была одна из его страшных ошибок. Не обращая внимания на свой негативный рейтинг. А для избирателей это было на самом деле соревнование негативных рейтингов, где Порошенко, несомненно, чемпион.

И вот этот момент, когда он все понял даже не в момент первого тура, а после, когда Зеленский просто бросил трубку в прямом эфире, разговаривая с ним. Надо было смотреть на его лицо — Порошенко. Он просто рухнул внутренне. Он оказался в другом мире. И теперь в этом другом мире он пытается спасаться. Но ведь у него это не русская ситуация. Президент, в общем-то говоря, это сильная фигура, но не решающая всё. И он может создать Зеленскому много проблем в качестве президента тоже. Я думаю, что реально уже серьезные политики к этому готовятся — готовятся к тому, чтобы взять Зеленского в кольцо и в каком-то смысле управлять им на расстоянии.

М.Курников― В любом случае то, что происходит сейчас там, то, как проходила кампания, те результаты, которые есть…

Г.Павловский― Очень интересная кампания.

М.Курников― Это говорит о том, что Украина достигла какого-то уровня политической культуры или наоборот, это говорит о каком-то хаосе?

Г.Павловский― Скажем так: об уровне политической культуры будет говорит успешное президентство Зеленского, если оно будет; успешные проведенные парламентские выборы осенью, если они состоятся не в атмосфере хаоса, потому что игроков на хаос там достаточно и в самой Украине и за ее пределами, прямо скажем. Вы ведь срослись с Украиной в такую, как я считаю, патологическую пару, как сиамские близнецы. Мы пытаемся всё время что-то узнавать, глядя на Украину, искать свое преимущество, кто-то — искать в ней эталон. Всё это смешно.

М.Курников― Что было, что будет…

Г.Павловский― И там та же самая картина. Знаете, как в фильмах ужасов, когда герой глядит в зеркало, а зеркало ему подмигивает. Так вот это у нас украинское зеркало, оно совершенно не полезно нам, потому что это, действительно, другая страна, это, действительно, другая психология. Мы не можем никак разделиться, вот что интересно. И Путин, кстати, тоже, он прилип к этому зеркалу. Говорят, как Китай, Америка — Китамерика, — говорят, есть такая Укроссия, в которой, собственно, и проходят выборы Зеленского. Поэтому смотрите, как он ведет себя. Он, даже когда говорит по-украински — он хорошо говорит по-украински на самом деле…

М.Курников― Но он перескакивает…

Г.Павловский: Сегодня по всем цифрам, которые мы видим, Порошенко надо совершить электоральное чудо, чтобы победить

Г.Павловский― У актеров не бывает этого случайно. Конечно, он это делает специально. Это он подмигивает.

М.Курников― Для Москвы это скорее хороший результат, что проигрывает Порошенко?

Г.Павловский― Порошенко так не любили, что, наверное, первая реакция — облегчение. Но Зеленский непонятен. Как говорил популярный герой нашего популярного сериала, «невозможно понять логика непрофессионала». С ним может оказаться непросто.

М.Курников― Вы тоже считаете его аватаром Коломойского?

Г.Павловский― Начинать он мог с этого. Но, знаете… господи, у нас есть свой опыт большого количества людей, которые начинали когда-то чьими-то аватарами, но это никогда не работает при усилении. Это всегда забывают, иногда с благодарностью, иногда без нее. Это, вообще, опасная на самом деле позиция — быть тем, кто когда-то тебе помог.

М.Курников― Интересно слушать от вас про Украину, потому что вы ведь там работали. Скажите, где мы свернули не туда? Вот мы, с российской стороны — что мы сделали тогда, что загнали ситуацию в такую…?

Г.Павловский― А это ясно. К сожалению, здесь я должен сказать, что я тоже был в этой ошибке. Проблема Украины стала разрастаться в Кремле очень давно. Она начала разрастаться еще даже в конце 90-х годов. И это постоянно была проблема еще Ельцина, проблема нашего МИДа. А с начала «нулевых» Украина просто превратилась в какой-то, что ли, полигон влажных фантазий Кремля.

При этом никто не мог сказать, а что нам с ней делать, зачем она нам вообще? Да, торговый оборот, который, кстати, продолжает расти, несмотря ни на какую войну и никакую борьбу с контрабандой с двух сторон и санкций с двух сторон — а он растет себе. Очень интересно, между прочим.

Мы стали с какого-то момента думать про Украину больше, чем про собственное национальное строительство. И это очень опасное заблуждение. Это нас отвлекало, как государство отвлекло. Я думаю, что уже к концу первого президентства Путина утверждается эта мысль: глобус Украины — знаете такую шутку? — глобус Украины, мем. Проблема в том, что не Украина живет по глобусу Украины, а Россия живет по глобусу Украины. И вы можете это увидеть, просмотрев наши воскресные ток-шоу. А по этому глобусу невозможно строить страну.

И в итоге мы то ли воюем, то ли не воюем, то ли торгуем, то ли смотрим и злимся. Это ведь какое-то адское наказание, что мы здесь, в России должны все время смотреть истории про жизнь Украины. Это такого специально не придумаешь. Зачем? Зачем?!

И, конечно, я думаю, феномен Зеленского с этим связан. Он играет на этой двойственности. Но это ничего не говорит о том, каким он будет президентом.

М.Курников― А может ли быть так, что люди в России, увидев такую избирательную кампанию, захотят нечто подобное?

Г.Павловский― Вы имеете в виду Аллу Борисовну?

М.Курников― Я имею в виду дебаты на стадионе, разговоры…

Г.Павловский― Ой, вы знаете, дебаты на стадионе — это спектакль, о котором лидеры нашего телевидения могут только мечтать. Они с удовольствием устроят вам дебаты на стадионе. В этом, кстати, нет ничего демократического.

М.Курников― Извините. В принципе, глава государства, который ищет дебатов с оппонентом — ну, мы такого давненько не видели.

Г.Павловский― Нет, мы не видели. У нас, начиная с 91-го года, с первого отказа Бориса Николаевича Ельцина спорить во время выборов с оппонентами. С тех пор этого не было просто. Если речь будет идти о том, что нужно, чтобы успокоить вас, устроить вам дебаты на стадионе — будут вам дебаты на стадионе.

М.Курников― Симулякр.

Г.Павловский― Конечно.

Г.Павловский: Проблема Украины стала разрастаться в Кремле очень давно

М.Курников― Хочу вас успеть спросить про сгоревший Нотр-Дам де Пари. Многие начали говорить о символах, может быть, даже о каких-то предвестниках каких-то событий. Как вы к этому относитесь?

Г.Павловский― Это очень просто решается. Если бы был какой-то опрос, что является символом Европы, все мнения разошлись. А когда ты смотришь в прямом эфире на горящий Нотр-Дам, ты понимаешь, что это символ. Символ вот в этот момент определяется. Выясняется, что для тебя это было символом, начиная с того, когда ты ребенком читал Виктора Гюго.

Это такое визуальное насилие. Ты не можешь оторваться. Это как аутодафе. Почему люди собирались и смотрели? Это казнь в прямом эфире. И то, что это проводка, не проводка… Это неважно. Ты чувствуешь, что это говорит Европа с одного боку. От этого отделаться нельзя.

Г.Павловский: Когда ты смотришь в прямом эфире на горящий Нотр-Дам, ты понимаешь, что это символ

М.Курников― Сегодня еще многие писали, что произошел какой-то объединяющий эффект, что людей это во многом сплотило, а не разобщило.

Г.Павловский― В какой-то степени да, хотя никогда не надо преувеличивать значение зрелища. Впечатления проходят, и мы забывчивы, увы.

М.Курников― Я напомню, сегодня мы слышали особым мнением Глеба Павловского. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. До свидания!

Г.Павловский― До свидания.