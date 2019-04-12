М.Максимова― Это программа «Особое мнение», в студии Марина Максимова, приветствую всех, а «особое мнение» сегодня высказывает политолог Валерий Соловей. Добрый вечер.

В.Соловей― Добрый вечер.

М.Максимова― Начнем с новостей, которые приходят по поводу декларации о доходах – чиновники опубликовали декларацию на сайте Кремля, в том числе, президент Путин и Медведев. Получается, что Медведев аж на целый миллион заработал в этом году больше – 8,6 миллионов у Путина и у Медведева 9 миллионов 9176 тысяч. Как так?

В.Соловей― Думаю, надо разбираться в структуре доходов. Вы помните, что Медведев в свое время работал юристом в коммерческой организации, а Путин не работал в коммерческой организации, его мечта поработать таксистом не осуществилась, — помните, когда он вернулся из Германии, он не исключал для себя этого. Полагаю, что это доходы Медведева с тех времен.

М.Максимова― И ничего удивительного нет?

В.Соловей― Для меня лично ничего удивительного нет. Я знаю, что некоторые министры пришли на эти позиции очень богатыми людьми, скажем, господин Трутнев очень успешно занимался коммерческой деятельностью. Меня удивляет. Пожалуй, что столь богатые люди не отказываются от своих зарплат — вот это меня удивляет. Если страна находится в кризисе, — хотя, по словам министра Топилина наоборот, доходы граждан растут с космической скоростью, тем не менее, думаю, что было бы резонно, если бы министры поступили – хотя бы некоторые из них, те, которые сверхбогаты, — как президент Трамп, который отказался от президентской зарплаты, ограничившись одним долларом. Это было бы проявлением национальной солидарности.

В.Соловей: Не бедные опасны, а те, кто вчера еще был не беден, а вот сегодня стал беден, и чьи стратегии обрушились

―

ну, это только мечты.

В.Соловей― Мне кажется, это было бы очень правильной практической политикой.

М.Максимова― С другой стороны, они не скрывают эти миллионы.

В.Соловей― А как это скрыть? Вы просто не знаете, из чего состоят эти доходы. Вот структура скрыта, как правило. Там же было какое-то решение на сей счет – что об активах чиновников категории «А» мы ничего узнать не можем. А как доходы скрыть? А вдруг Навальный, которому кто-то поможет все это вскрыть, и будет скандал – зачем?

М.Максимова― Зато Рауф Арашуков не смог сдать декларацию – человек, который находится под следствием.

В.Соловей― Думаю, мы можем простить ему это.

М.Максимова― Есть несколько новостей — например, почти все финансовые активы в стране принадлежат 3% самых богатых россиян. А есть информация, что статистика еще хуже.

В.Соловей― Скорее всего, да. У нас происходит концентрация основных средств в руках очень небольшой группы, я бы сказал, сверхконцентрация сверхдоходов — в то время, как бедных становится все больше, и мы это видим невооруженным глазом. А средний класс тоже сокращается, причем, буквально гомерическое сокращение. То есть, те, кто у нас еще недавно был в новом среднем классе, это теперь новые русские бедные – и мы это очень хорошо видим. Это особенно заметно в крупных городах, где они в основном концентрировались. Это слишком хорошо заметно.

И это очень плохая тенденция. Потому что когда речь идет о том, кто был беден и в 90-е и в «нулевые», такая застойная бедность, это, может быть, не меньше 12, а то и 15%, — эти люди не испытывают особых эмоций сейчас. А вот те, кто значительно улучшил свое материальное положение, у кого были очень серьезные ожидания, связанные с этим — в «нулевые» годы сформировались, были жизненные стратегии, отдых за границей, какая-то недвижимость, хорошее образование дать детям – для них это крах жизненных стратегий.

То есть, была революция ожиданий, которую пережила Россия и эта революция закончилась — не то, что «пшиком», а тотальным разочарованием. И эти люди очень злы.

М.Максимова― Это чем-то грозит?

В.Соловей― Да, это чем-то грозит. Считается, что вот такая революция ожиданий, обрушившаяся, она торит дорогу социальным и политическим потрясениям. Не бедные опасны, а опасны те, кто вчера еще был не беден, а вот сегодня стал беден, и чьи стратегии обрушились. Вот они особенно опасны с точки зрения социально-политической стабильности.

М.Максимова― Это понимают ли наверху? Каков был процент этого среднего класса, это же была небольшая прослойка.

В.Соловей― Она не была большой, но она была довольно значительной для городов. В целом по России от 15 до 20%, — это немало. Этот средний класс как раз составил питательную почву абортированной революции конца 11-12 гг. — помните волнения и прочие вещи?

И тогда стало понятно, что рост среднего класса это угроза. С точки зрения власти это угроза, сточки зрения тех, кто курирует национальную безопасность. Для них было бы проще и безопаснее, как они считают, управлять нищими и бедными.

М.Максимова― Получается закольцованный круг?

В.Соловей― Рано или поздно он прервется. Я думаю, что скорее раньше, чем позже. Эта ситуация не будет бесконечно долгой, уж точно счет будет идти не на десятилетия.

М.Максимова― Появились новые электоральные рейтинги Путина. Он снизился на 15 пунктов, до 55%, — подсчитал «Левада Центр», — в январе 18-го за Путина готовы были проголосовать 70% опрошенных, на выборах он набрал 77%, напомню. Но и альтернативы Путину избиратели тоже не видят, потому что ни один другой кандидат рейтинг не увеличил. Эта ситуация как долго будет сохраняться?

В.Соловей: Если люди 5-6 лет живут в ситуации кризиса – не надо рассчитывать на то, что они будут бесконечно страдать

―

Если вы заказываете политическую площадь асфальтоукладчиками в течение 15 лет, то конечно, там уже ничего не взойдет. Это первое. Второе – альтернатива может появиться вполне. Она может появиться очень быстро, это может быть некая гражданская коалиция. То есть люди, которые, может быть, до этого и не занимались политикой, но представляют из себя что-то в общественном мнении, имеют какую-то общественную репутацию.

И если эти люди будут объединяться – заметьте — то есть, коллективная альтернатива. Альтернатива не в виде человека отдельно взятого. А в виде организации. Или совокупность организаций, которые потребуют изменений. Это может оказаться более перспективным, чем поиск единого безальтернативного кандидата от оппозиции. Такого кандидата точно не появится. Но появление команды, группы людей, вполне возможно.

М.Максимова― Как это появится, если пространство продолжают закатывать?

В.Соловей― Да, продолжают закатывать, но это становится все труднее, — не с технической точки зрения, а с точки зрения политической, — недовольство очень сильное у людей. Причем, они это недовольство выражают разными способами. В сентябре 18-го года они выразили это недовольство в голосовании на региональных выборах. В этом сентябре результаты будут хуже – предполагают, что для «Единой России» они будут гораздо хуже.

А недавно, почти неделю назад, в воскресенье, выразили свое недовольство в Архангельске – я бы сказал, более радикальным способом. Причем, что характерно — полиция не стала им препятствовать, просто испугалась. Сейчас она пытается, конечно, наказать виновных, но наказывают их по московским меркам почти вегетариански – штрафы, трое суток отсидки.

И вопрос в том, вот этот протест, в каких формах будет реализовываться, как быстро и в каких масштабах. Я склонен полагать, что он может внезапно для всех начать развиваться. Причем, именно в городах средних, не очень больших, и не по политическим причинам, а по локальным.

В Архангельске это связано с мусорным полигоном. В Подмосковье эта проблема гораздо острее, — не менее остра, чем в Архангельске. И есть еще масса мест, где множество локальных проблем. И если люди в течение 5-6 лет живут в ситуации социального и экономического кризиса и не видят для себя никакой перспективы – не надо рассчитывать на то, что они будут бесконечно долго страдать и умирать.

М.Максимова― И молчать.

В.Соловей― Особенно, если это угрожает их детям. А мусорные полигоны это прямая угроза жизни детей.

М.Максимова― Делаем небольшой перерыв – Валерий Соловей в студии. Скоро вернемся.

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М.Максимова― Продолжаем программу. В студии политолог Валерий Соловей. Хочу задать вопрос про сегодняшнее заявление Путина об армии, очень расплывчатое – что когда-нибудь мы откажемся от призыва.

В.Соловей― «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Борис Николаевич тоже это обещал. Пока армия от призывников отказаться не может, это совершенно очевидно. Тем более, учитывая не очень хорошие демографические перспективы России.

Для того, чтобы отказаться от призывников, нам надо решительно изменить свою внешнюю политику. То есть, не считать, что великая Россия окружена со всех сторон враждебной Украиной, враждебным блоком НАТО, враждебными США. Попытаться наладить с этими потенциальными противниками более дружеские отношения. Тогда нам не нужна будет многочисленная армия – не очень, кстати, эффективная. Потому что реальное соотношение эффективной и неэффективной части Российских ВС 30 к 70. 30-40% эффективно, а 60-70 – не очень. И тогда, может быть, проблема призыва будет решена полностью, окончательно и бесповоротно.

М.Максимова― Что касается эффективности – это исключительно наш вариант? Ведь он существует и в других странах.

В.Соловей― Я имею в виду, что если верить неким международным стандартом, то есть, те, кого мы можем действительно считать эффективными вооруженными силами, это меньшая часть от общей численности наших ВС, меньшая часть. И эта меньшая часть, я бы сказал, используется на полную катушку.

М.Максимова― Зачем было сделано это заявление? Это попытка поднять слегка пошатнувшийся рейтинг?

В.Соловей― У нас всякий президент – правда, их было не так много в нашей истории, вот все три президента не могут не обещать этого. Понятно, что это адресовано матерям, молодым людям. Тем более, что именно у матерей сейчас, особенно в провинции, есть очень сильная усталость от милитаристской пропаганды. Если мужчины в больших городах еще пытаются гордиться тем, какие у нас замечательные вооруженные силы, что нас все боятся, то в провинции испытывают чувство глубокого разочарования тем, что Россия восстанавливает школу в Сирии, помогает венесуэльским товарищам – хорошо, что не помогает суданским товарищам.

В.Соловей: Армия от призывников отказаться не может. Тем более, учитывая не очень хорошие демографические перспективы

Зато не помогают Воронежу. Пскову, Нижнему Тагилу — там очень сильное разочарование, в русской провинции этой частью внешней политики. Это прагматичный взгляд Мне кажется, это очень здоровый подход.

Кстати, Россия находится как раз в тренде здорового подхода. Людей гораздо больше занимает внутренняя политика, чем внешняя. Несмотря, а может быть, благодаря всем пропагандистским усилиям.

М.Максимова― Тогда поговорим о политике совсем далекой, которая в космосе — все-таки День космонавтики.

В.Соловей― С удовольствием.

М.Максимова― ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян уверены в лидерстве России в космосе — 76% так считают. Эти люди живут в другой стране?

В.Соловей― Эти люди просто не знают о том, что реально происходит. Они живут советской мифологией, которую российская пропаганда воспроизводит и поддерживает. В реальности Россия, конечно, пока еще не аутсайдер, потому что на этом рынке не так много игроков, но она отстающая страна. Она явно отстающая страна.

На первые позиции выходят энтузиасты вроде Илона Маска, которые очень успешно завоевывают рынок космических пусков. И, к сожалению, наши перспективы не очень хороши, надо отдавать себе отчет. По очень простой причине: если инженер в Роскосмосе получает 30-35 тысяч рублей, ходит в растянутом свитере и экономит на обедах, — какие ракеты он может делать? Инженеры оттуда уходят. Оттуда уходят квалифицированные рабочие, научно-кадровый, научно-технический потенциал потерян. Поэтому нас ждет прогрессирующее отставание.

Даже если мы сейчас будем проводить самую правильную политику, подкрепленную большими деньгами, понадобится 10-15 лет для восстановления позиций. А возможно, мы их никогда и не остановим.

М.Максимова― Но на космос выделяются гигантские деньги.

В.Соловей― А у нас на все, что касается космоса, обороны, идут гигантские деньги, конечно. Вопрос в эффективности, — как это эффективно. У нас и Зимняя Олимпиада оказалась самой дорогой за всю историю олимпийского движения. А как быть с результатами этой Олимпиады? Они же были спущены в унитаз в прямом смысле слова после допингового скандала. Вот это называется эффективность самой дорогой в мире Олимпиады. То же самое с ракетами и всем прочим.

М.Максимова― Намерены открыть большой новый космический центр, нашли на него 25 миллиардов рублей. И несколько лет назад нашли очередные хищения в Роскосмосе на 1,6 млрд. рублей — это тоже разворуют?

В.Соловей― У меня нет сомнений, что Национальный центр будет построен. Только кто в нём будет работать? Это как в старом одесском анекдоте «вам шашечки, или ехать?» Вот нам центр нужен, или нам необходимо восстановить научно-техническую школу? Если школу – тогда деньги надо вкладывать в людей, а не в здания.

М.Максимова― С надеждой на светлое будущее говорим.

В.Соловей― Без надежды в России жить нельзя. Здесь остались, как говорит мой знакомый, только оптимисты, а пессимисты уже ее покинули.

М.Максимова― Вы говорите, что нас закатывали в последнее время в асфальт — что будет потом?

В.Соловей― Что касается альтернативной политики – да, любые ростки инакомыслия, альтернативной политики да, закатывали в асфальт.

М.Максимова― И сейчас у нас суверенный интернет – очередной закон принят.

В.Соловей― Поступило указание пропагандистам называть его не «суверенным» и не «автономным», а «надежным интернетом». Это будет закон о «надежном интернете» — имейте это, пожалуйста, в виду.

М.Максимова― И более того, в интернете была подборка, как большие СМИ меняли эту формулировку. Там был вариант о «надежном», «устойчивом», «безопасной работе Рунета», о «защите Рунета».

В.Соловей― Поступили рекомендации — «надежный» и «безопасный» — есть мнение, что лучше называть так. Да, технически к этому готовятся очень интенсивно, и я знаю, что по оценкам американских специалистов 2021 году Россия действительно технически будет готова. Но ценой колоссальных потерь – финансовых, социальных, интеллектуальных, технологических. И потерь для пользователей. Потому что по оценкам тех же американских специалистов, по крайней мере, 70% программ, сервисов мы сможем пользоваться. Ну, может быть, они преувеличивают, клевещут, но 50 – точно.

Другое дело, что те люди, которые приняли стратегическое решение о создании «надежного Рунета», они читают интернет в распечатках. И компьютерами они не пользуются – они просто боятся пользоваться, — я не шучу: что их могут подслушать, могут проникнуть в святая-святых. Поэтому они не очень представляют себе, какую роль это все играет в жизни тех поколений, которые с этим выросли. И поэтому они не очень себе представляют возможные социальные последствия попыток повышения надежности и безопасности интернета в России.

М.Максимова― Выгодоприобретатель в этой ситуации понятно, что власть, но мне непонятно – зачем это нужно, что сейчас не устраивает? Разве сейчас не тишь да гладь?

В.Соловей― Пропаганда, которую мы с вами наблюдаем, становится все менее эффективной. Аудитория социальных сетей не превышает территорию телеканалов, но она уже сопоставима. Что еще важнее — растёт доверие к социальным средствам информации. Соответственно, власть теряет контроль. Над чем? — над умами. Если она теряет контроль над умами, это означает, что она рассматривает социальные сети и все это как потенциально враждебную среду.

А как все это мотивируется — что враг нам угрожает, — но вы понимаете, что все это притянуто за уши.

М.Максимова― Разве недостаточно закона о фейковых новостях, о неуважении к власти?

В.Соловей― Не бывает мало хороших законов, — думают они. Надо обложить все частоколом законов. И частокол должен быть высокий. И, в конце концов, реакция, мне кажется, окажется очень сильной, прямопропорциональной тому давлению, которое власти оказывают на общество. Здесь нельзя переходить определенный предел. А этот предел в России определяется только эмпирически.

В.Соловей: Именно у матерей сейчас, особенно в провинции, есть очень сильная усталость от милитаристской пропаганды

Это как если вы пытаетесь закрепить ржавые конструкции, зажимая ржавую гайку — еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, а еще чуть пережали – что будет с конструкцией? Она полетит к чертям. Но будет уже слишком поздно. Лучше было бы недовернуть. Потому что пока она шаткая, она гибкая.

Но это все от страха как раз. Мы с вами начали с этого — чем это угрожает. Это все от глубинного страха, что все может пойти совсем не так, как хотелось бы, а мы тут о транзите думаем, транзите системы, трансфере. А все может полететь. Значит, надо от этого защититься превентивно.

М.Максимова― Прерываемся на выпуск новостей и вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Максимова― Продолжаем программу, наш гость — политолог Валерий Соловей. Мы говорим про суверенный Рунет. Хочу сказать про то, как проголосовал спикер Госдумы Володин – там почти детективная история. Он был в Саратовской области, но при этом проголосовал.

В.Соловей― Принял участие. Наверное, доверил кому-то свою карточку.

М.Максимова― Так теперь же нельзя – он сам об этом говорил.

В.Соловей― Ну, спикеру, наверное, можно – если нельзя, но очень хочется, то можно. Тем более, спикеру. Вряд ли мы его этим смутим. Все эти досужие критиканы, а уж журналисты точно не смутят спикера Госдумы.

М.Максимова― Это демонстрация чего-то?

В.Соловей― Нет, не демонстрация – просто пренебрежение. Обычное пренебрежение. Закон же писан для челяди, для плебса.

М.Максимова― Неужели закон так важен, что его голос нужен?

В.Соловей― Важен, это очень важный закон. Я бы сказал, что это одна из скреп России — будущих скреп России. Конечно, надо, чтобы спикер проголосовал.

М.Максимова― Мы целых полчаса говорим о том, что все хуже и хуже становится, а тут кажется потепление наступило, или скорее вопрос, что бы это значило – на этой неделе перевод Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде, а Майклу Калви заменили на домашний арест, что это значит?

В.Соловей― Это не значит, что какая-то новая тенденция возникла. Просто в связи с Серебренниковым оказалось очень сильное давление по различным каналам. В том числе, просьбы освободить его шли от людей, к мнению которых Путин лично прислушивается. Эти люди все-таки сказали: ну, стоит ли из-за какого-то режиссера ссориться со всей этой сплоченной группой театральной интеллигенции? Давайте просто смягчим – ну, суд идет, пусть он останется под подпиской.

М.Максимова― То есть, это не какой-то позитивный сигнал?

В.Соловей― Скорее всего, сигнал позитивный. Думаю, что, в конечном счете, все для него… ну, это сигнал позитивный лично для Серебренникова и для небольшой влиятельной группы. А с Калви выглядит аналогичным образом. Тут на носу российско-американские консультации, возможная встреча в верхах – надо же какой-то жест сделать доброй воли? Все довольно просто.

А вот если какого-нибудь Николая Петровича Сидорова в каком-то не очень отдаленном регионе арестовали за перепост, так за него никто не вступается. Вот если бы их не трогали, чёрную кость. А их будут продолжать трогать. У нас послабления для тех, за кого кто-то вступается. Вступаются очень влиятельные и долго просят. Так что это то, что называется небольшие флуктуации», небольшие отклонения, не более того.

М.Максимова― А что касается Калви, если давать прогноз, вектор как-то сместился?

В.Соловей― Вектор в отношении чего?

М.Максимова― Чем закончится это расследование, чем закончится это дело?

В.Соловей― Не берусь предрешать. Потому что есть очень влиятельные игроки, которые настаивают на том, что «реальные пацаны» не отступают и если мы его освободим, это значит, что мы дали слабину, а это значит, что под сомнение поставлено решение президента – они же все апеллируют к президенту.

А есть другие, которые говорят, что если мы хотим привлечь западных инвесторов, а тут и американцы приезжают, опять же, давайте сделаем хоть какой-то жест доброй воли.

В.Соловей: Россия находится в тренде здорового подхода. Людей гораздо больше занимает внутренняя политика,чем внешняя

―

А это как-то повлияет? Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что домашний арест Калви хороший знак для инвест-климата.

В.Соловей― Нет, конечно. Это уже ничего не изменит. Хорошим знаком было бы, если бы его не трогали вообще. А раз его тронули, а теперь под условия, домашний арест, — ну, какой это знак? Все напуганы. Это произвело очень тяжёлое впечатление на всех инвесторов.

М.Максимова― По поводу отпустили — не отпустили. Важная история основателя «Викиликс» Ассанжа, которого задержали в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанж это икона справедливости и правосудия?

В.Соловей― Он слишком сомнительная личность. Я бы сказал, что это международный авантюрист, который довольно удачно использовал маску борца за свободу слова, за справедливость и тому подобные вещи.

М.Максимова― А разве не так?

В.Соловей― Думаю, что не совсем так. Думаю, что действительность несколько сложнее. В любом случае, это типичный конфликт между свободой слова и национальными интересами. И здесь даже заход в область, которая называется государственной изменой. И здесь любое государство будет соблюдать свои интересы.

А случай Ассанжа интересен тем, что он вступил в конфликт с самым могущественным государством современного мира, которое свою национальную юрисдикцию считает глобальной. И это государство добилось своего.

С моей точки зрения, это очень важный пример того, как работает американская государственная машина. Вы видите, как на вас движется бульдозер – вам смешно: он неповоротлив и неуклюж. Дело в том, что этот бульдозер дойдет до финиша. Вот так работает американская государственная машина. И неважно, Ассанж это, или фирма «Хуавей» — это не имеет никакого значения – дойдет до финиша. У меня нет сомнений.

М.Максимова― И что ждет Ассанжа, долгая тюрьма?

В.Соловей― Да, долгая тюрьма. Его ждет долгая тюрьма. Будет суд.

М.Максимова― А как же заверения Эквадора?

В.Соловей― Дело в том, что Эквадор оказался перед тяжелым выбором — или МВФ одобряет ему кредит на 6 миллиардов долларов, или не одобряет. Ну, что тут Ассанж? Он что, может принести Эквадору такие деньги? Товарищу Ленину, президенту Эквадора, он может принести такие деньги, или нет? А МВФ может. Цинично, но политика, к сожалению, вещь циничная.

М.Максимова― А что касается того, что он сделал, масса документов, которые были опубликованы – получается, что подавляющее большинство населения особенно даже не заинтересовалось ими, их даже не стали исследовать. Получается, это все впустую, народу не нужно?

В.Соловей― Это нужно тем, кто это может использовать в каких-то своих целях. А люди пользуются только тем, что им подают. Находится какое-то СМИ, традиционное или влиятельное, группа исследователей, которые по каким-то своим мотивам в чем-то разбираются, и, препарируя определенную информацию, в нужном для них виде подают ее обществу.

А вообще на самом деле я бы не сказал, что существует такая уж глобальная заинтересованность в раскрытии всех тайн, срывании всех покровов. Это все требует ресурсов и усилий. Если перед вами огромное количество информации, вам надо потратить много времени, чтобы найти жемчужное зерно. Но для кого-то оно жемчужное, а для вас это все равно будет информационный сор, информационный шум. Интересантов не так много.

М.Максимова― Получается печальный прогноз. И еще одна тема — украинские выборы.

В.Соловей― Но там действительно выборы. С неожиданным совершенно исходом.

М.Максимова― До сих пор непонятно, кто выиграет во втором туре.

В.Соловей― Судя по поведению украинской элиты, украинского истэблишмента, они все разворачиваются в сторону Зеленского.

М.Максимова― Почему в это воскресенье – у нас вся редакция готовилась — слушать дебаты. А их не будет. Во всяком случае, команда Зеленского сказала, что он не готов.

В.Соловей― Не готов Зеленский?

М.Максимова― Да.

В.Соловей― Ну, его команда рассудила цинично, но верно. Она посмотрела данные социологии, и без дебатов она гарантировано побеждает. Ну, стоит ли тогда тратиться? Тем более, что дебаты могут обернуться для Зеленского, человека, не очень опытного в политике, я бы сказал, совсем неопытного, хотя и обладающего хорошо подвешенным языком и навыками лицедейства, могут обернуться поражением. Может быть, это не повлияет так на исход выборов, не решит судьбу второго тура, но зачем рисковать?

В.Соловей: Власть теряет контроль над умами. Она рассматривает социальные сети как потенциально враждебную среду

―

А это не будет для него минусом?

В.Соловей― В чьих глазах? Наших с вами?

М.Максимова― Для людей, которые еще не определились. Подумают, что струсил.

В.Соловей― Пусть они думают, что хотят – с точки зрения стратегов команды Зеленского. Пусть они свою позицию выразят на парламентских дебатах. Пока социология безусловно в его пользу. Плюс элита в его пользу – она чувствует, что он будет президентом.

М.Максимова― Вопрос ершен, можно считать?

В.Соловей― Нет, я бы все-таки оставил какую-то долю – может быть, не процент, а какую-то долю процента тому, что может произойти чудо.

М.Максимова― Что должно произойти, чтобы победил Порошенко?

В.Соловей― Зеленский должен отказаться от участия в выборах. Тогда будет третий кандидат, Тимошенко, и Порошенко ее победит.

М.Максимова― Ну, это какая-то невозможная ситуация.

В.Соловей― Так вы у меня спросили. Ну, хорошо – прилетают инопланетяне, похищают Зеленского. Это реально. Реалистический вариант это когда прилетают инопланетяне и делают реформы за нас, а есть фантастический – мы делаем сами.

М.Максимова― Потрясающе. В любом случае, посмотрим – осталась неделя до второго тура. Посмотрим, кто победит. А прогнозы сегодня давал на украинские выборы, в том числе, политолог Валерий Соловей. В студии была марина Максимова. До свидания.