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Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» телеканал RTVi и Ютуб-канал «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Мой гость сегодня – журналист Артемий Троицкий. Я вас приветствую.

А. Троицкий― И я вас.

А. Нарышкин― Хотят в ГД приобщиться к высокому. К искусству и посмотреть коллективно фильм Павла Лунгина «Братство» про войну в Афганистане. В общем, там что-то усмотрели. У нас в эфире буквально полчаса назад был депутат, который такой показ даже пытается организовать. Потому что общественность очень жалуется. Ветераны жалуются.

А. Троицкий― Нет, ну в киношку сходить на халяву, конечно. А чего бы нет.

А. Нарышкин― То есть вы считаете, что ветераны просто не могут себе позволить купить билет на сеанс и хотят еще раньше выхода на экраны посмотреть…

А. Троицкий― Я так думаю, что вряд ли ветераны этот фильм видели. Потому что…

А. Нарышкин― Говорят, что видели.

А. Троицкий― Потому что если депутаты его не видели, а они у нас премьерная аудитория, то думаю, что ветераны тоже вряд ли. Я думаю, что они что-то слышали про это дело. Я, честно говоря, даже и не слышал, не говоря уже о том, что не видел. Зная Павла Лунгина…

А. Нарышкин― То, что вы не слышали, это не должно вас абсолютно никоим образом сдерживать. Мне кажется это модно. Не слышал, не видел.

А. Троицкий― Я не сдерживаюсь, я как раз говорю, что, зная Павла Лунгина как человека и художника, я могу предположить, что Лунгин сам не то чтобы сервильный, но в высшей степени компромиссный и разумный и любящий, а может и не любящий, но все равно держащий себя в рамках. Поэтому я уверен, что никакой не будет там звягинщины, дуровщины и прочей крамолы. Думаю, что фильм вполне себе корректный. Сделанный со всеми возможными скидками и с учетом всех возможных обстоятельств, как это у Лунгина всегда и бывает.

А. Нарышкин― Вы сейчас можете выступить в качестве свидетеля защиты. То есть вы подтверждаете, что Павел Лунгин не тот человек, который может оскорбить потенциально чувства ветеранов.

А. Троицкий― Ни в коем случае. Это человек умный, хитрый, ушлый. И с хорошей социально-политической интуицией. Я думаю, что то, что могло не понравиться ветеранам, это какие-то сугубо безобидные на самом деле вещи. Про которые Лунгин был уверен, что это-то можно. Это-то никого не заденет. А вот поскольку ситуация в стране постоянно меняется к худшему и цензурные гайки завинчиваются, то еще вчера было можно, а вот сегодня уже на грани, то ли можно, то ли нет. И соответственно возбудились какие-то ветераны, активисты и так далее. Я могу просто навскидку сказать, вот что там могло ветеранам не понравиться из того, что Лунгин счел бы абсолютно безобидным. Скажем, что наши солдаты в Афганистане курят травку. Что там естественно делали поголовно абсолютно все. Потому что там травка просто распихана по всем пригоркам. Да, естественно, и там они все затягивались косяками и чувствовали себя почти как дома в результате. Вот что-нибудь такое. Я думаю, что вот это и не понравилось.

А.Троицкий: В России будущего дума примет закон о полном и безусловном отделении культуры от государства

А. Нарышкин― Что депутат говорит сам. Инициатор этого показа. Со ссылкой на ветеранов. «Наши солдаты и офицеры представлены как мародеры, алкоголики, сброд, который только вредил».

А. Троицкий― Депутат, насколько я понимаю, сам-то фильма не видел. По поводу представлены как алкоголики, опять же вполне допускаю. Ну может быть даже у Лунгина там этих косяков нет, может они там пьют из фляжки, а потом смачно ругаются. Не знаю. Но вот я думаю, что вся крамола примерно на таком уровне. Мародеры, ну что значит, это же фильм, насколько я понимаю про вывод войск из Афганистана. Ну так естественно, прихватывали ребята сувениры. Кто дубленочку, кто кинжальчик. Ничего такого, из Германии знаете, сколько всего вывезли, включая произведения искусства. Классические.

А. Нарышкин― Чем объясняется желание ГД, это не первый на самом деле случай, когда они хотят говорить о кино, хотят смотреть кино. Помните как Поклонская носилась, скажем так, с фильмом Учителя «Матильда». Помните, как запрещали этот фильм, комедия британская про Сталина.

А. Троицкий― Это как раз, Алексей, очень легкий и простой вопрос. Они занимаются там вот этими вещами, потому что, во-первых, в стране больше нет проблем. А вот это как раз проблема высшего порядка. Проблема духовная, проблема скрепная. И так далее. Во-вторых, потому что разбираться им в тонкостях экономики, финансов, даже, хотя это намного проще, но все-таки тоже есть там какие-то нюансики в тонкостях внешней политики, скажем – это западло. На это у них извилин не хватает. А вот кино, спорт, искусство всяческое — вот это ради бога. По-моему, Шнуров Сергей поделился своим соображением недавно, зачем-то их с Макаревичем запихнули в какой-то совет по культуре. При ГД. Я думаю, что более бесполезной организации себе представить невозможно. Так что я сожалею о том, что два моих кореша, один бывший, второй настоящий протирают штаны в этом беспонтовом местечке.

А. Нарышкин― По-моему, они не так часто там собираются. Не беспокойтесь за их штаны.

А. Троицкий― Я надеюсь, да, что штаны не протрутся в результате. Шнуров сказал, правда, не на заседании, а вот кишок на то, чтобы сказать об этом во время заседания, у него не хватило к сожалению. Он сказал где-то там в коридоре перед заседанием, ну естественно на камеру, чтобы страна услышала. Он сказал, что он вообще на фиг распустил бы министерство культуры. На что ему потом строго ответил министр Мединский, а, да, и добавил, что как это происходит во всех цивилизованных странах. На что ему Мединский дал отповедь, сказав, что Шнуров вообще ничего не знает и не понимает. И вот что во Франции и в Англии есть министерство культуры. И ошибся. Во Франции, это вообще страна отсталая, там действительно министерство культуры есть. У них какие-то остаточные традиции с века просвещения идут. А в Англии нет министерства культуры. Там есть департамент, то есть отдел, который занимается в равной степени 4-мя примерно равно важными вещами. Спорт, туризм, массмедиа и культура заодно. Отдельчик всего-навсего, даже на министерство не потянул. Ну ладно.

А.Троицкий: Майкл Калви — это просто катастрофически идиотская ошибка. Силовики тут сильно сели в лужу

А. Нарышкин― …Потому что Британия бедная с культурной точки зрения страна.

А. Троицкий― Да. Короче говоря, в двух странах, которые поставляют я думаю процентов 90 мирового культурного продукта. Это касается и музыки, и кино, и литературы, и изобразительного искусства, эти две страны, разумеется, США и Соединенное Королевство Великобритании. Так вот ни в одной из этих стран министерства культуры нет. И надо было бы конечно, не то чтобы министерство культуры распустить, а вообще сделать гораздо более серьезную вещь. И я надеюсь, в думе следующего созыва. Где не будет партии «Единая Россия», а заодно коммунистов и всей прочей этой шелупони…

А. Нарышкин― Так никого не будет.

А. Троицкий― Нет, я думаю, там будут сидеть честные компетентные люди. В светлой России будущего. Так вот одним из первых законов, который эта дума примет – будет закон о полном и безусловном отделении культуры от государства. Вот как отделили церковь от государства, вот также культура должна быть отделена от государства. Может быть образован маленький опять же департамент, который будет заниматься одной-единственной вещью – а именно финансовым поддержанием или содержанием заведомо убыточных, но очень важных вещей. Скажем, Большой театр, Эрмитаж. То есть, есть у нас учреждения, несомненно, относящиеся к разделу культуры. Которые без поддержки государства, ну или каких-то могучих частных фондов ну никак не выдержит. И вот их надо поддерживать. А всю остальную культуру, уж тем более культуру коммерческую, а кино это коммерческая разновидность культуры. Так вот, кино, популярную музыку, всякую литературу — вот это все надо вообще отделить от государства берлинско-мексиканской стеной. И чтобы вообще государство…

А. Нарышкин― Не выдавать вообще денег на кино государственных.

А. Троицкий― Для этого имеются всякие фонды, благотворители.

А. Нарышкин― Ходите по миру с протянутой рукой.

А. Троицкий― Когда я смотрю современное российское кино…

А. Нарышкин― Я вас перебью, сейчас должны перерыв небольшой сделать. Расскажете.

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А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Про культуру и политику.

А. Троицкий― Да, вторая половина фразы. Когда я смотрю всякое новое хорошее русское кино «Война Анны», фильмы Звягинцева и так далее, то перед началом фильма обязательно возникает огромный иконостас из всяких логотипов, лейблов и так далее. Какие-то там телевидения, какие-то фонды, какие-то институты. И все при этом иностранные. Так спонсируется все хорошее русское кино. А всякое русское киноговно типа какой-нибудь там «Движение вверх» и прочее – вот там везде написано: при господдержке министерства культуры. На фига нужна эта господдержка от министерства культуры, если фильм не собирает…

А. Нарышкин― По-моему, «Левиафан» тоже снимался при господдержке…

А. Троицкий― Нет.

А.Троицкий: За говном – к Мединскому. За свободой творчества – к частным лицам

А. Нарышкин― Мединский жаловался…

А. Троицкий― Это был последний фильм Звягинцева, где он обратился за поддержкой к министерству культуры. И я думаю, что об этом скорее сожалеет. «Нелюбовь» уже не имеет никакого отношения к российскому государству, культурному спонсорству.

А. Нарышкин― Если ты получаешь государственные деньги, это не означает автоматически, что твой фильм будет говном.

А. Троицкий― Но это означает автоматически, что государство имеет право с тебя спросить за то, как были израсходованы эти деньги. Целевым ли способом.

А. Нарышкин― Как договоришься. Зависит от фигуры режиссера.

А. Троицкий― Это зависит от содержания фильма. Имеется вот классический хрестоматийный пример по имени Кирилл, по фамилии Серебренников. Который тоже получал от государства всякие миллионы и тратил их на всякий авангардизьм, формализьм, русофобщину и прочие антискрепные постановки. Ну и получил соответственно за это по полной программе. Слава богу, выпустили. Так вот я считаю, что пусть лучше ходят с протянутой рукой по всяким фондам российским и иностранным, по всяким друзьям, знакомым, олигархам. Вот я снимался в нескольких фильмах, скажем, фильм «Даун хаус», пожалуй, из них самый известный. Такой культовый и так далее. Никто этот фильм не поддерживал. Спонсировал его просто владелец одного банка. Ему это было по приколу.

А. Нарышкин― …четверть века назад же было.

А. Троицкий― Это было нет, 15 лет назад. Ну, чуть больше, да. В любом случае имеется сейчас очень мощное телевидение, очень мощные интернет-компании, слава богу, всякие эти Netflix, НВО и так далее, они спонсируют очень качественные фильмы и необязательно даже какие-то кассовые коммерческие.

А. Нарышкин― У вас так все просто. То есть выбор: либо к Мединскому и фонду кино, либо Netflix.

А. Троицкий― Да.

А. Нарышкин― А полутонов нет.

А. Троицкий― За говном – к Мединскому. За свободой творчества – к частным лицам. И компаниям.

А. Нарышкин― Хорошо. Про совет ГД, где протирают штаны ваши кореша.

А. Троицкий― Я думал вы меня про Серебренникова.

А. Нарышкин― Сейчас спрошу. У меня память еще не подводит. А вы бы разве не хотели протирать там штаны. И периодически туда приходить и депутатам напоминать может быть об их обязанностях, обязательствах. И о том, что они должны на самом деле делать, кроме просмотра фильмов.

А. Троицкий― Алексей, все зависит от того, каким депутатам и о чем напоминать. Я думаю, что вот этому депутатскому составу можно напоминать только о том, что перед едой надо руки мыть.

А. Нарышкин― Вот смотрите, вы же с ними не общались. Вы можете о них судить только по картинке в новостях

А. Троицкий― А вам этого недостаточно? Я сужу не только по картинке. Я и по речам их тоже сужу. Я понимаю, что, в общем, особо в моих-то напоминаниях они точно не нуждаются.

А. Нарышкин― Артемий Троицкий ждет два или три года до следующих выборов в ГД.

А. Троицкий― Я думаю они еще раньше пройдут. Я думаю, волна народного гнева сметет всю эту накипь…

А. Нарышкин― Это интересно.

А. Троицкий― …с пространства России.

А. Нарышкин― А какие признаки, просто даже улыбку свою не скрываете.

А. Троицкий― Признаки волны народного гнева? Ну вот, антимусорная манифестация по всей стране, начнут с мусора, закончат мусорами. Поверьте мне.

А. Нарышкин― Выходят сотня человек, ну тысяча максимум. На акции несогласованные Навального два года назад, тут же юбилей можно было отмечать, выходило на Тверскую несколько тысяч человек. Молодая генерация, подростки.

А.Троицкий: Иван Ургант парень умный, с хорошим чувством юмора. Я думаю это прямая аналогия Зеленского

А. Троицкий― Ну и хорошо. Подростки подрастают как положено по названию.

А. Нарышкин― И становятся такими же старыми как мы с вами.

А. Троицкий― Генерация генерирует. Нет, нет, я думаю, то есть если говорить серьезно, то вы же понимаете прекрасно, что ситуация на самом деле ужасная. Ужасная. И люди это видят и чувствуют. И всякие даже эти социологические опросы, в которые я никогда не верил абсолютно, даже они, даже какие-то эти ВЦИОМы, ФОМы сервильные, даже они показывают, как падает рейтинг Путина. Рейтингу ГД, по-моему, вообще уже и падать некуда. Рейтингу правительства тоже и падать некуда. Что получается. Получается, что народ против. Соответственно кто за власть. Ну за власть исключительно силовики, которых эта власть подкармливает как может. Я так думаю, что настанет момент, когда и силовики тоже будут против или просто испугаются народа. То есть я не верю в то, что в них совесть проснется. Но вот в то, что они решат, что уже невыгодно охранять эту власть – я думаю, что такой момент уже довольно скоро настанет.

А. Нарышкин― Если вспомнить итоги президентских выборов…

А. Троицкий― Это было давно.

А. Нарышкин― В 2018 году были. Все-таки не кажется, что у нас 70 с лишним процентов россиян избирателей это силовики. Потому что таков был результат Путина.

А. Троицкий― Результат во-первых, естественно, сфальсифицированный. Во-вторых, я говорю, это было давно. Это было до пенсионной реформы. Это было до всех последующих скандалов уже последнего времени. Думаю, что если бы сейчас прошли такие выборы, то даже при всех этих накручиваниях Путин бы больше 51% бы точно не получил. А без накручивания думаю, что и 30 не получил бы.

А. Нарышкин― Вам не страшно было бы?

А. Троицкий― Что?

А. Нарышкин― В такой ситуации оказаться. Когда Путин, которому вы, я, наш оператор, мы все к нему привыкли почти что за 20 лет, он не выигрывает. И кто? Кто там вместо него.

А. Троицкий― Ой, да столько кандидатов. Столько симпатичных девчонок, хороших парней сильных и смелых. Да нет, в России при всей той отрицательной селекции, которая, конечно, прошлась по стране с косой, тем не менее, осталось достаточное количество умных, а главное – честных и смелых людей. Со смелостью хуже всего обстоит дело, пожалуй. Что все-таки все эти войны они смельчаков повыкосили. Тем не менее, я уверен, что в России осталось много хорошего человеческого материала.

А. Нарышкин― Просто затаились.

А. Троицкий― И не все еще уехали. Они…

А. Нарышкин― Заняли выжидательную позицию.

А. Троицкий― Да, они еще не решились и не организовались, они ждут какого-то внутреннего сигнала. Который я думаю или поступит сверху, или взорвется снизу.

А. Нарышкин― Вы знаете, что есть примеры, когда молодые, кстати, люди что-то такое замышляют, обсуждают, а потом вырастают из всего этого дела «Новое величие» например.

А. Троицкий― Да, или дело «Сети» и так далее. Это еще было мало таких молодых людей и плохо они были организованы. И не соблюдали правила конспирации. В общем, начинали они с нуля. Если взять историю 19-го века, там же история заговоров длинная. Сначала декабристы, потом пошли народники, потом народовольцы. Это все крепчало, крепчало, ну и, в конце концов, эсеры, большевики и дело сделано.

А.Троицкий: Украине вообще с кандидатами не повезло

А. Нарышкин― Просто то, о чем вы говорите, это практически, если в текстовом формате представить – это готовое обращение в прокуратуру. Или в ФСБ. Потому что оказывается, Троицкий об этом сказал в федеральном эфире, что что-то тлеет в России. И в общем, как будто бы это призыв: уважаемые органы, реагируйте. А то будет потом плохо…

А. Троицкий― Нет, вы знаете, если это призыв, его можно трактовать совершенно диаметрально противоположными способами. Или как призыв к силовым органам или как призыв к молодежи. И пойди, разберись, что я имел в виду. Я думаю, что прокурор запутается.

А. Нарышкин― Про Серебренникова. Определенно же признаки есть оттепели. Потепления. Серебренников у нас переведен под подписку о невыезде. И даже уже в театре своем родном появился. Где его встречали овациями и определенные подвижки наметились в деле инвестора Майкла Калви. Которого завтра, судя по всему, из СИЗО переведут под домашний арест. Нельзя, конечно, без радости смотреть на это. Не так ли? А вы говорите, что волна идет.

А. Троицкий― По поводу Майкла Калви я скажу, что мне совершенно фиолетово все насчет Майкла Калви. Я считаю, что это была просто катастрофически идиотская ошибка. И силовики тут просто реально сели в лужу. И сильно я думаю, испортили отношения не только с пресловутыми этими полугонимыми сислибами. Но и с более серьезными людьми, которые просто заинтересованы в поступлении иностранных инвестиций в Россию, а значит и в свои собственные карманы. Так что, Калви это был лояльнейший дядя. Который уговаривал иностранцев вкладывать деньги в Россию. Демонстрируя себя как пример того, что сколько он миллиардов заработал на каких-то венчурных историях в РФ. Ну и огреб соответственно абсолютно по заслугам. То есть не фига на самом деле подкладывать чужие деньги под диктатуру. Что касается Кирилла Серебренникова, я очень за него рад. Он прекрасный режиссер. Хороший парень. Но это, как там было в песенке: я думала это весна, а это оттепель. То есть это даже не оттепель, это так. Это сосулька одна упала. До оттепели я думаю, нам еще предстоит некоторое время прожить. Это просто были исправлены некоторые жуткие ляпы силовых органов. Ну, с Калви там вообще все понятно. С Серебренниковым тоже, поскольку он известный престижный человек. Если взяли бы вот за точно то же самое не Серебренникова, а Васю Пупкина, то сидел бы он еще у себя…

А. Нарышкин― Продолжим этот разговор. У нас сегодня в гостях Артемий Троицкий.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Продолжается программа «Особое мнение». Артемий Троицкий сегодня в нашей студии. Эфир ведет на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, присоединяйтесь, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Что еще надо сказать. Вы же тоже, кстати, блогер. И занимаетесь этим.

А. Троицкий― Да какой я блогер. Я клоун. А, я легендарный ди-джей. Вот я кто. Так что, гордое звание блогера это для меня недостижимо.

А. Нарышкин― Легендарный ди-джей Артемий Троицкий, мы тут пытались вспомнить, в чем обвиняют футболистов Мамаева и Кокорина. Началось рассмотрение дела по существу. Любопытные показания дают свидетели в суде. И прокурорское обвинительное заключение тоже довольно интересное. Вот их волна потепления, на них упадет маленькая сосулька, о которой вы сказали. В виде гуманизации их…

А. Троицкий― Я, честно говоря, совершенно не в курсе этого дела. Алексей, когда вы спросили про Мамаева и Кокорина, я думал два парня, которые вышли во второй тур выборов в Украине. Оказывается футболисты какие-то. Нет. Ничего не знаю. То есть если там кого-то изнасиловали с особым цинизмом — то нет. А если по пьяни в машину в чью-то важную въехали, то думаю, что коснется…

А. Нарышкин― По лицу они дали. Не одному.

А. Троицкий― Опять же, смотря кому. Если менту, то нет, будут сидеть и дальше.

А. Нарышкин― Чиновнику министерства промышленности и торговли.

А. Троицкий― Это я не знаю. Это такая спорная ситуация я бы сказал. Это должны присяжные решать. Вот что я вам скажу.

А. Нарышкин― К сожалению, у них, по-моему, не суд присяжных. То есть подождите. Вы бы еще подумали на месте фигурантов этого дела.

А. Троицкий― Я посмотрел бы на размер синяка. Ну, в общем, там есть нюансы.

А. Нарышкин― Понятно. Про украинские выборы давайте все-таки поговорим. Я вас спрашивал про то, что например, если Путин набрал маленький результат, с кем бы мы оказались. И кто бы мог здесь быть его преемником.

А. Троицкий― Ну, вот Иван Ургант.

А. Нарышкин― По аналогии.

А. Троицкий― По аналогии с Владимиром Зеленским. Вполне.

А. Нарышкин― А кроме шуток. Это не смешно. Ургант здесь мне кажется он просто гораздо дальше от политики, чем Зеленский.

А.Троицкий: Никому из нормальных людей России от высокообразованных до дворников эти скрепы на фиг не нужны

А. Троицкий― Послушайте, я знаю чуть-чуть Ивана Урганта. Могу сказать, что он вполне мог бы оказаться при большом желании со своей стороны на месте Зеленского. Поскольку корпоративы он проводил среди практически всех наших олигархических кланов. А также во всех силовых структурах, всех знает. Все к нему хорошо относятся. При этом парень умный, с хорошим чувством юмора. Я думаю это прямая аналогия Зеленского.

А. Нарышкин― Хорошо, по-вашему, этот набор качеств это все, что нужно для того чтобы стать президентом России или Украины.

А. Троицкий― Я думаю, что нет. На мой взгляд, Украине вообще с кандидатами не повезло. То есть там эти четверо, которые набрали больше всего процентов, один вообще московская марионетка. Этот Бойко. Вторая такая Валькирия. Властолюбивая.

А. Нарышкин― Подождите. Московская марионетка.

А. Троицкий― Юлия…

А. Нарышкин― Подумаешь, один раз прилетел на частном самолете и встретился с премьером. Сразу так бросаетесь обвинениями.

А. Троицкий― Да нет, про Тимошенко в общем, уже давно все известно. А два вот этих, которые остались в сухом осадке. Зеленский — это, я бы сказал, что это называется украинская рулетка. Украинская рулетка – это когда имеется револьвер. Барабан, шесть дырочек и вот в пяти дырочках патроны, а одна дырочка пустая. И вот одна пустая дырочка это шанс на то, что Зеленский окажется прекрасным президентом, что он будет честным, сильным, умным, смелым. Прозорливым. Дипломатичным в то же время, в общем, что получится из него какой-нибудь там, из некоторых актеров хорошие президенты, как известно, получались. Ну а остальные пять это соответственно, что он окажется слаб, труслив и прочее, прочее.

А. Нарышкин― Из этого я делаю вывод, что Артемий Троицкий, выбирая между стабильностью и экспериментами, выбирает все-таки эксперименты.

А. Троицкий― Все зависит… Я в Украине не был уже давно. Год примерно не был, если не больше. Я тамошнего воздуха не нюхал и настроения народных масс я, честно говоря, не чувствую.

А. Нарышкин― Оставьте на секунду Украину. Путин и Ургант.

А. Троицкий― Я не знаю, насколько достал Украину Порошенко. То есть если достал уже вот по самое не хочу, то я думаю, что, конечно, Зеленскому зеленый свет. А если еще не до конца достал, то может и у Порошенко есть шансы. Хотя, разумеется, тоже вариант такой, это статус-кво, а статус-кво в Украине сейчас тухлый. То есть это продолжение войны, это продолжение олигархии, это вся вот эта подвешенная ситуация. А если выбирать между Ургантом и Путиным, то вообще вопроса нет. Естественно, Ургант.

А. Нарышкин― Что Ургант понимает в политике? Это кот в мешке.

А. Троицкий― Послушайте, все неглупые люди кое-что понимают в политике. Вопрос не в том, что он понимает и чего не понимает. Я так думаю, что Путин, когда заступил на должность президента, он лучше всего тоже понимал, во-первых, всякие свои кагэбэшные навыки, а, во-вторых, как заниматься финансовыми операциями в городе Петербурге при поставке какого-то там продовольствия или обмене его на оборудование. И как направлять при этом финансовые потоки.

А. Нарышкин― Это опыт и службы, и работы.

А. Троицкий― Это не имело никакого отношения к политике. Это имело отношение только к коммерческой деятельности. Что касается Урганта, то опять же, он ведет передачи, которые скажем так, не вполне чужды политике. Допускает какие-то сатирические высказывания. Из которых ясно, что он в курсе…

А. Нарышкин― На Первом канале, не чуждые политике.

А. Троицкий― Да, я сам слышал своими ушами. Иногда кого-то подначивает. Ерничает так слегка. Потом опять же у него огромный опыт ведения корпоративов. А это опыт бесценный. Он дает такое количество…

А. Нарышкин― Вы второй раз подчеркиваете это.

А. Троицкий― Да.

А. Нарышкин― Ну контакты есть. Контакты среди будущих его спонсоров что ли.

А. Троицкий― Контакты, информация – это в постиндустриальном обществе, как известно, это главная валюта. Этим Ургант располагает. Ну, естественно, Ургант ни в какие президенты не пойдет. Потому что у человека есть голова на плечах. Но у нас есть другие желающие, в общем, тоже вполне симпатичные ребята. Вот Израилю опять я так понимаю, не повезло. Потому что какая-то у них была альтернатива, причем я понимаю, даже довольно убедительная. Опять избрали этого Нетаньяху, который, по-моему, там уже всем осточертел уже хуже Путина.

А. Нарышкин― Я не знаю, про какие…

А. Троицкий― Он же там впервые стал премьером, по-моему, в середине 90-х годов. Было очень давно.

А. Нарышкин― Скажем так, он опытный политик. Но понимаете, осточертел он израильтянам, тем не менее, у Израиля есть чем похвастаться в плане экономики. Мы в дневном эфире на «Эхе» об этом говорили с нашим коллегой из Израиля.

А. Троицкий― С экономикой все в порядке. Я думаю, что это его и спасло. Но у Путина с экономикой ничего не в порядке.

А. Нарышкин― Зато скрепы.

А. Троицкий― Скрепы, послушайте, скрепы это вообще слово, употребительное исключительно средствами государственной пропаганды, это один вариант. И в ироническом смысле – это второй вариант. Никому из нормальных людей России от высокообразованных до дворников эти скрепы на фиг не нужны. Зуб даю.

А. Нарышкин― Кстати, если возвращаться к юмору и политической сатире. Это в принципе может быть тем инструментом, который начинает режим расшатывать.

А. Троицкий― Я думаю, что это всегда помогает. Это не может быть главным инструментом. Но я считаю, скажем, для обрушения советской власти некоторые вещи, которые не имеют никакого отношения ни к политике, ни к экономике, ни даже к социальным проблемам, тем не менее, сыграли огромную роль. Это в частности юмор, анекдоты, это в частности музыка и в частности западная музыка. То есть вот такие вещи они создают атмосферу в стране, создают атмосферу этой самой десакрализации власти. А это принципиально важно. Власть вообще не может быть сакральной. Все эти фразочки типа «вся власть от Бога», то есть даже если быть верующим человеком, то надо понимать, что это не Иисус Христос сказал. А это сказано в каком-то послании апостола Петра, по-моему, и то сказано в таком контексте, совершенно не в таком, в каком его преподносят наши церковники и их подхрюкальщики из ГД и прочих теплых местечек.

А. Нарышкин― Но если у сатиры есть такой потенциал, почему же никто особенно на политические темы у нас не шутит.

А. Троицкий― Почему?

А. Нарышкин― Ургант не в счет.

А. Троицкий― Да нет, естественно, не Ургант. Анекдотов на самом деле сейчас гораздо меньше, чем при советской власти. Я так думаю, потому что… Это не потому что не все так уж плохо, а потому что все слишком плохо.

А. Нарышкин― Не до шуток.

А. Троицкий― Алексей, я жил при советской власти. Я родился в 1955 году.

А. Нарышкин― Я попозже.

А. Троицкий― Соответственно первые 30 лет своей жизни я жил при абсолютно дистиллированной советской власти. Потом уже пошла перестройка. Еще плюс пять лет. И могу точно сказать, что атмосфера как бы какая-то вот такая человеческая душевная в Советском Союзе была гораздо лучше, чем в путинской России. Гораздо лучше. Люди были веселее, людям было легче. Было чувство безнадеги, несомненно, это чувство безнадеги не было таким давящим и таким раздражающим, как сейчас. Потому что одно дело, если ты живешь в стране, ничего другого не видел и не привык. Как было в СССР. Другое дело, когда ты живешь в стране, где ты можешь ее сравнить с другими странами. Где-то можешь даже сравнить нынешнее положение с тем, что было, скажем, еще 10-15 лет назад. Или 20. Когда было все намного и свободнее, и вольготнее, и сытнее.

А. Нарышкин― Получается вы ностальгируете по «совку».

А. Троицкий― Я абсолютно не ностальгирую по «совку». Потому что у «совка» были некоторые черты совершенно омерзительные. И я никогда не прощу, не забуду, не прощу «совку» того, что я так и не увидел на концерте Beatles или Led Zeppelin или какие-то еще прочие мои любимые группы. Из-за того, что никого кроме особо избранных за границу вообще не пускали. Да нет, там было много всякой ужасности и мерзости…

А. Нарышкин― Много, у нас времени не хватит, к сожалению.

А. Троицкий― Но сейчас подлее, конечно, если вспомнить известное высказывание классического поэта 19-го века.

А. Нарышкин― Спасибо огромное. Артемий Троицкий сегодня был гостем в нашей студии. Счастливо.