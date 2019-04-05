Т.Троянская― 11 часов 8 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Антона Мухина, журналиста. Антон, добрый день.

А.Мухин― Здравствуйте.

Т.Троянская― Начнем мы, пожалуй, с Петербурга. Я хочу напомнить, что у нас ведется видеотрансляция на Youtube. Пожалуйста, подключайтесь: «Эхо Москвы в Петербурге». Здесь вы можете общаться друг с другом, задавать вопросы Антону, а также не только слышать нас, но и видеть. Наш смс-портал: +7 931 291 58 00.

А.Мухин― Начнем с Александра Беглова. Врио губернатора постоянно на телеэкранах, и, в частности, на телеканале 78. Я так понимаю, что планируются постоянные встречи с журналистами, ну и через журналистов с жителями Санкт-Петербурга. О том, как происходят все эти встречи написала сегодня «Новая Газета», до этого «Ротонда» тоже поместила публикацию у себя в Телеграмм-канале. В общем, пишется сценарий и все режиссируется для врио губернатора Петербурга. Похоже это на правду?

Почему бы это не могло быть похоже на правду? Смотрите, такого рода мероприятия можно рассмотреть с разных точек зрения: можно смотреть с отвлеченно-либеральных позиций, говорить: «Хорошо ли, что губернатор, встречаясь с журналистами, читает по бумажке?» Или – не читает по бумажке, а отвечает на заранее запланированные вопросы. Нет, наверное, это нехорошо, наверное, так не должно быть.

А.МУХИН: Пишется сценарий и все режиссируется для врио губернатора Петербурга.

А с другой стороны, на это можно смотреть, как на элемент предвыборной кампании, и это не только нормально, но и единственно возможный, наверное, механизм, потому что в рамках предвыборной кампании ты должен показать себя с лучших позиций, причем с тех позиций, с которых ты сам хочешь себя показать. И в этом смысле, естественно, ты должен всячески к этому готовиться, и вести себя таким образом. А поскольку это именно предвыборная кампания, то, в общем, совершенно естественно, что Александр Беглов…Вернее как: я не видел этих бумажек лично, поэтому не могу утверждать, что это так или не так. Но если это так, то это совершенно естественно и нормально, и не вызывает у меня никакого удивления.

Т.Троянская― Хорошо. Если появляется понятие «режиссура», я, как человек, который часто бывает в театре, хочу тогда и хорошей актерской игры. И вот тут получается, что вспоминаются слова Станиславского: «Не верю!». Потому что улыбки Александра Дмитриевича очень неестественны, такое чувство, что вот прямо за кончики губ его пытаются тянуть за ниточки. Он улыбается, а в глазах такая тоска, и все то, что он говорит, настолько не сочетается с его наружностью. Это недоработки режиссуры или просто актерское мастерство дурное?

А.Мухин― Ты хочешь и то, и се, и пятое, и десятое. Какой актер есть – такой и есть. Как же тут можно…

Т.Троянская― А ты веришь ему?

А.Мухин― Я, честно сказать, не очень понимаю, о каких его словах ты говоришь, когда он их говорит, а в глазах у него тоска.

Т.Троянская― Хорошо. 4 стратегии, 4 направления: городская среда станет комфортной, дорожная система – умной, социальные участковые сами отправятся искать льготников. Я открываю 78 канал и вижу стратегическое развитие Санкт-Петербурга.

А.Мухин― Так может быть, это хорошо? Может быть, он честный человек, говорит, что дорожная система станет лучше, а сам в глубине души думает: «Господи, как же я так говорю-то?», и от этого ему становится грустно.

Т.Троянская― То есть, он просто честный человек, который не может врать.

А.Мухин― Да, может быть. Вот привели бы тебе настоящего актера, который бы: «Да, да, ребята! Все будет классно!» А потом бы он соврал. И ты бы говорила: «Как же он?! У него же такие честные глаза были, я поверила, я за него проголосовала, а он обманул!» А тут нет никакого обмана. Есть предвыборная кампания.

Т.Троянская― Так врут и в том, и в другом случае, понимаешь? Какая разница?

А.Мухин― А глаза-то, глаза? В глаза ему надо смотреть. Это ж специально по телевизору делается. Не в газете какой-нибудь.

Т.Троянская― Чтобы смотрели всю правду в глазах.

А.Мухин― Да, да. Как говорил Дейл Карнеги – людям легче врать, когда они разговаривают по телефону, и тяжелее врать, когда общаются лично.

Т.Троянская― Но, тем не менее, у него получается все-таки, он ка-кто работает над собой, и, может быть, ближе к выборам всё случится, и он научится.

А.Мухин― На самом деле, если говорить об этих вещах серьезно, то, конечно, выступление губернатора – действующего или собирающегося стать губернатором человека – в Петербурге это отдельный специальный жанр, который мы помним со времен Владимира Яковлева. И когда Владимир Яковлев начинал свою губернаторскую карьеру, он тоже не очень хорошо умел говорить и глазами излучать правду, его специально готовили к этому, с ним специально занимались.

Т.Троянская― Но это было как-то всё естественнее! Я помню выступления Яковлева. Я помню блестящие выступления Валентины Ивановны Матвиенко – вот уж кто замечательная актриса, потому что я верила ей в тот момент, когда она говорила.

А.Мухин― Верила Валентине Ивановне?

Т.Троянская― Скажем так – речь как-то срасталась с ней. Речь, которую она произносила. А тут, понимаешь, мухи отдельно / котлеты отдельно. Вот также и Беглов — отдельно, а то, что он произносит – отдельно.

А.Мухин― Конечно, у всех разные способности говорить то, что нужно говорить. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Я бы к этому не цеплялся, потому что тут не актера же выбирают для роли, актер уже есть и под него подгоняют роль. Актер дан нам не за его актерские качества, а вследствие некоторого количества ресурсов, которые за ним стоят, что уж тут. И все, что мы видим – вторично.

Так вот, возвращаясь к истории выступлений губернаторов по телевизору. Все губернаторы всегда выступали по заранее заготовленным вопросам, и общались только с особо приближенными журналистами. Было только одно исключение: Владимир Яковлев в 2002-м, наверное, году, может быть в 2001-м – конец Владимира Яковлева, когда прислали сюда Черкесова, организовали Полпредство, и это Полпредство стало прессовать смольный.

Тогда Владимир Яковлев выступал по телевизору и, если помнишь, приглашал в студию наиболее оппозиционных журналистов. Может быть, это были не самые отморозки, и имели какие-то предварительные договоренности со Смольным, может и нет, я не знаю. Но, тем не менее, когда ему стало плохо, когда его стали мочить полпредовские СМИ, когда ему понадобился хороший, качественный, грамотный пиар именно не на подготовленной территории, а в общении с широкими слоями – тогда он позвал оппозиционных журналистов и стал общаться с ними. Это было действительно красиво, интересно, и хотелось это смотреть. Когда у тебя всё под контролем, есть свой собственный канал, нет врагов, и тебя никто не мочит – ты, конечно, по бумажке читаешь какую-то пургу, которую вряд ли кто-то слушает.

Т.Троянская― Но скучно же.

А.Мухин― Скучно, да. Вот Яковлев с оппозиционными журналистами общался – было интересно. Все остальное, Валентина Ивановна – тоже было скучно ужасно. И Яковлев с про-смольнинскими журналистами – было скучно ужасно.

Т.Троянская― Пришли иные времена. Вот нам и в Youtube и на смс пишут: «Пригласите Беглова». Мы приглашаем, так не приходит же. Он приходит только на телеканал 78. Я могу сейчас обратиться к Александру Дмитриевичу, если вдруг кто-то из его людей слышит нас: пожалуйста, Александр Дмитриевич, мы всегда рады видеть вас на нашей радиостанции.

А.Мухин― А чего ты на меня смотришь? Я не Александр Дмитриевич.

Т.Троянская― Это я так. А ты знаком с темником, о котором писала и «Фонтанка», и та же «Ротонда», то есть список ЦУ, как вообще должны преподносить новости о губернаторе, о врио, и вообще о городе, и какие-то, может быть, заготовленные фразы. Ты знаком, и может быть твое СМИ, «Деловой Петербург», получал тоже такой темник, нет?

А.МУХИН: Выступление губернатора – действующего или собирающегося стать губернатором человека – в Петербурге это отдельный специальный жанр, который мы помним со времен Владимира Яковлева.

А.Мухин― Нет, мое СМИ такой темник не получало. Я, честно сказать, видел его. Достаточно давно «Ротонда» публиковала, по-моему, недели две назад. Я помню, что я его прочитал, ничего в глаза мне…Вот если ты меня сейчас спросишь, что там написано, я скажу, что какие-то общие вещи, я даже ничего не запомнил из него. Обычные какие-то банальные истории, не интересные.

Т.Троянская― А зачем? Что, журналисты сами не могут их сформулировать? Что город – это туристический центр и бла-бла-бла.

А.Мухин― Подожди. Есть большое количество людей, которые работают в предвыборном штабе или команде, или несколько команд, которые должны отрабатывать свой хлеб. В частности, есть подразделение, которое должно отвечать за телевидение, есть люди, которые должны отвечать за публичные мероприятия. Если они скажут: «Давайте ребята-журналисты, вы сами тут грамотные».

Т.Троянская― В общем, просто отрабатывают свой хлеб.

А.Мухин― Да. Во-первых, тогда встанет вопрос – за что они получают свои зарплаты? А во-вторых, всегда, если какое-то СМИ — не хочу сейчас говорить про конкретные СМИ — работает в рамках пиар-кампании поддерживающего СМИ, то оно просто по своей природе должно получать какие-то указания. Потому что иначе это будет какой-то разброд и шатания, начнут спрашивать не то. Начнут спрашивать хорошие вещи, но, может быть, в медиа-плане у губернатора сейчас тема туризма, а его начнут спрашивать «как замечательно вы убирали снег». А он должен рассказывать про туризм. Там же все планируется заранее. Может быть, завтра будет какое-нибудь мероприятие по туризму, он должен подготовить публику к нему. Поэтому, естественно, что в пиар-кампаниях все планируется вот до такой степени.

Т.Троянская― Эх, нет места для импровизации, получается, в пиар-кампании Александра Беглова. Впрочем, пока он у нас еще не кандидат в губернаторы, потому что до сих пор вот это самое главное – не прозвучало.

А.Мухин― Давай перенесемся на некоторое время на Украину, где выборы уже проходят. Проходят – потому что они еще не завершены. Один тур случился, и сейчас все в ожидании дебатов, или «баттла» — между Зеленским и Порошенко. Из свежих новостей – то, что Зеленский призвал в качестве модератора Юлия Тимошенко, или Юлия Тимошенко и ее штаб думают – принимать ли приглашение или нет. Вообще – Украина и выборы на Украине тебе интересны?

Честно сказать, конечно, я немножечко подустал. При том, что я вообще не являюсь телезрителем всех этих государственных каналов, которые рассказывают про Украину каждый день. Но, тем не менее, даже при всем при этом я немножечко подустал от Украины в информационном поле вокруг меня. Поэтому не очень внимательно следил за предвыборной кампанией. В целом мне кажется, что то, что Зеленский предложил Порошенко идти на стадион, а Порошенко отказался….

Т.Троянская― Он не отказался.

А.Мухин― Ой, извините – согласился, да. Порошенко согласился, это…Ну, Зеленский ведет. Зеленский задает правила игры, а Порошенко вынужден…

Т.Троянская― Но не струсил, а согласился. Вот ты можешь представить у нас такую ситуацию, что Путин перед вторым туром соглашается на дебаты с условным Навальным?

А.Мухин― Подожди. Ты можешь себе представить перед вторым туром ситуацию, что у Навального 30%, а у Путина – 15?

Т.Троянская― Ну…. предположим.

А.Мухин― Если предположим, то я могу себе представить, что Путин соглашается. Потому что в нынешней ситуации у Зеленского все хорошо, а у Порошенко все плохо. И Порошенко должен как-то выпрыгивать из штанов, грубо говоря. Я как-то сидел и для себя пытался сформулировать ответ на вопрос: Если бы Порошенко не пошел? Кстати еще не факт, еще избирательная комиссия Украины может сказать, что это незаконно. И будет очень красивая игра: да, Порошенко согласен, но «Извините, у нас тут избирательная комиссия. А что – вы думаете, что я влияю на избирательную комиссию? Ребята, если бы я влиял на избирательную комиссию, у меня было бы не 15%, а 146». Избирательная комиссия у нас честная, она говорит – нет. И все.

Но в целом, по тому, как сейчас это выглядит: Порошенко бежит следом за Зеленским. Зеленский говорит: «Стадион», Порошенко говорит: «Окей, я пойду на стадион». Зеленский говорит: «В переходе метро под Крещатиком будем дебатировать». «Да, хорошо, будем дебатировать там». Это такое следование за лидером, которое само по себе для Порошенко выглядит не очень хорошо, но если бы он отказался – было бы хуже.

Т.Троянская― Ну, Антон, это как анекдот с обезьяной, знаешь? Замужем ли ты, обезьяна? Оба ответа будут не очень хороши – либо «кто же тебя такую замуж возьмет», либо «да кто ж тебя взял такую замуж?» Поэтому в этом смысле, мне кажется, Порошенко поступил правильно.

А.Мухин― Я думаю, что он поступил правильно. Если он действительно имеет влияние на избирательную комиссию, то, конечно, лучше для него, чтобы избирательная комиссия отказалась.

Т.Троянская― А ты считаешь, что Зеленский на стадионе выиграет?

А.Мухин― Опять же, Зеленский задает правила, а Порошенко им следует. И таким образом сам автоматически ставит себя в положение школьника, который «учитель сказал — иди туда, школьник идет туда». А нужно перехватывать инициативу. Наоборот, может быть Порошенко должен был сказать: «Давай в переходе дебатировать, ярдом с простыми людьми. Не те, которые на стадионе, а встанем тут, бок о бок с людьми». И тогда уже Порошенко будет лидером, будет ведущим в этой ситуации, а Зеленский пойдет, и будет вторым.

Дело даже не в том, в каком месте ты дебатируешь, а в том, что ты дебатируешь там, где сказал твой оппонент. То есть ты – второй. Это психологическое восприятие. Наверное, я думаю, что Зеленский, как шоумен, может быть, считает, что Порошенко будет менее комфортно на открытой площадке, чем перед камерами. Но, я думаю, опять же, что это сделано… Не имеет значения – где. Имеет значение, что ты предложил. То есть, это такой большой красивый информационный повод.

Т.Троянская― И как эти дебаты пройдут – это же тоже…

А.Мухин― Вот мы сидим с тобой на расстоянии тысячи километров от Киева и обсуждаем, что Зеленский что-то там сказал, а Порошенко с ним согласился. Вот цель, а не то, где дебатировать. Это вообще не имеет значения.

Т.Троянская― Ну, ладно. Дебаты мы, наверное, тоже будем обсуждать, если они случатся. Ты веришь в то, что Зеленский – прямо вот такой самостоятельный кандидат, и после того, ка кон победит – если он победит – он и будет рулить Украиной?



А.МУХИН: В нынешней ситуации у Зеленского все хорошо, а у Порошенко все плохо. И Порошенко должен как-то выпрыгивать из штанов

А.Мухин― Александр II сказал, что Россией управлять несложно, но бесполезно. Мне кажется, что в случае с Украиной все ровно наоборот. Украиной управлять сложно. То, что мы видим на протяжении последних лет — Украиной управлять сложно. И если Зеленский придет к власти, это совершенно не значит, что он будет управлять Украиной. Потому что Украина, как мы сейчас с удивлением видим, это – демократическая / не демократическая неправильное слово — но это страна, которая развивается по свободному сценарию.

Мы не знаем, кто будет президентом Украины (хотя я предполагаю, что все-таки именно Зеленский победит, но тем не менее). Это страна с открытым финалом. В которой много сил, и эти силы по-разному влияют. Поэтому президент будет одним из игроков, он не будет иметь всю полноту власти, безусловно.

Т.Троянская― А для России – Зеленский лучше Порошенко?

А.Мухин― Как раз когда я не следил за украинскими выборами, единственный вопрос, который меня интересовал: за кого будет Кремль в этой истории. Я видел, например, что протоиерей Всеволод Чаплин, который не является прямым агентом Кремля, но, тем не менее, как-то с ним связан, очень активно агитировал за Порошенко.

Т.Троянская― Да? Я мнение экспертов слышала, что наоборот, хуже, чем Порошенко для России…

А.Мухин― Разумеется. А что он должен был делать? Конечно, он писал, что Порошенко – самый главный враг нас, москалей. «Все мы – москали…», нет… «Порошенко ненавидит всех нас, москалей. Самое ужасное для нас, москалей, если изберут Порошенко». Тем самым он давал сигнал всем нелюбителям России на Украине, которых сейчас большинство, чтобы он голосовали за Порошенко. Это просто один элемент. Не знаю, может это был прямой заказ со стороны сторонников Порошенко Чаплину, и не имеет никакого отношения к Кремлю. Но, тем не менее, это то, что я видел.

Мне кажется, что вследствие того, что любой победивший на Украине человек не будет там авторитарным руководителем, не будет такого, что «придет Янукович и Украину бросит в объятия России, а придет кто-нибудь другой – и не бросит».

Т.Троянская― Может быть, все зависит от человека, который придет?

А.Мухин― В некоторой степени.

Т.Троянская― Или, даже если условный Путин придет на Украину, то Путине не сможет «сделать» Украину?

А.Мухин― Путин, в свое время, в самом начале своего правления в конце 90-х, в 2000-2001-м, сумел победить олигархов. Если Путин сейчас придет на Украину и сумеет там, вследствие своих личных качеств победить олигархов и стать над ними, то, может быть, он сумеет что-то сделать. Почему Путин победил в свое время олигархов – это такая большая история, которая заслуживает докторской диссертации. Как это получилось, почему он их, а не они его.

С другой стороны, все-таки есть принципиальная разница между народом Украины и народом России, которая состоит в том, что народ Украины состоит из двух народов – это восточный народ и западный народ. И дело не в их симпатиях к Западу или к России, а в том, что одни жили в Австро-Венгрии, под влиянием католиков, и они либо сами греко-католики, либо все-таки ближе туда. А другие жили на территории России, соответственно подвергались…не подвергались даже, они – идеологически русские. Эти два народа – у них в парламенте всегда есть какая-то оппозиция мощная, потому что одни за одних, другие за других. А у нас всегда вот эти 86% — один народ, один фюрер, и так далее. И это тоже существенный фактор того, что на Украине демократия получается, а у нас нет.

Т.Троянская― Да, но, тем не менее: завидно тебе, что, несмотря на то, что Порошенко иногда сравнивают с Путиным – по тому, что он говорит – у него 15%, а у нас такого….

А.Мухин― Завидую ли я 15% Порошенко?

Т.Троянская― Завидуешь ли ты тому, что такое возможно на Украине, а в России нет?

А.Мухин― Опять же – нет смысла говорить про лично Порошенко или не-Порошенко. Мне очень нравится, что на Украине есть демократия.

Т.Троянская― То есть ты считаешь, что контекст важнее?

А.Мухин― На Украине есть система, которая дает возможность таким результатам быть. Это не личная заслуга Порошенко, Зеленского, Тимошенко или какого-то конкретного персонажа. Это следствие того, что на Украине есть разные мнения, есть разные силы.

Т.Троянская― А какая демократия есть у нас, в частности, в Петербурге, поговорим после Москвы.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

Т.Троянская― Мы продолжаем наш эфир. Антон Мухин, журналист, в студии программы «Особое мнение». Перебираемся вновь в Петербург, поскольку выборы у нас в сентябре. И пока из кандидатов, из более-менее определившихся персон – это Владимир Бортко, кинорежиссёр, его сначала поддержали местные коммунисты, и не так давно поддержали федеральные коммунисты. Естественно, о своих пожеланиях высказывается Борис Лазаревич Вишневский, и, вроде как, Явлинский не против, но пока партия «Яблоко» не дала конкретного ответа, кто будет. Врио губернатора Беглов тоже пока молчит. Получается, список как-то не определён. Ты видишь эту линейку, представляешь этот бюллетень?

А.Мухин― Я думаю, что список будет определять, понятное дело, Смольный. На месте Смольного я бы, конечно, никакого…

Т.Троянская― Смольный или Кремль?

А.Мухин― Я думаю, что всё-таки Смольный, при каком-то там… Вряд ли Кремль, вряд ли АП заберёт…

Т.Троянская― То есть, главного определит Кремль, а остальные – Смольный.

А.Мухин― Нет. Смотри, здесь работают сейчас люди из АП.

Т.Троянская― Аппарат Президента.

А.Мухин― Администрация Президента.

Т.Троянская― Администрация, да, Президента.

А.Мухин― Я думаю, если они сюда присланы, они уполномочены решать такое вопросы. Вряд ли лично Вайно… Может быть, список кандидатов на уровне Кириенко будет утверждаться. Не знаю. В любом случае, мне кажется, что Бортко – совершенно не нужный Смольному кандидат. И если Смольный имеет возможность не допустить его выдвижения, то он, конечно, его не допустит.

Здесь вопрос в том, что сейчас мы видим, что против Беглова и Ковальчука идёт какая-то федеральная кампания. Если в рамках этой федеральной кампании те люди, которые её ведут, пролоббируют решение на высшем уровне о том, что Бортко должен выдвинуться – то понятное дело, что Бортко получит муниципальные подписи и выдвинется. И это для Смольного будет не очень хорошо. Потому что…

Т.Троянская― Он реальный конкурент?

А.Мухин― Когда мы анализируем перспективы кандидата и его конкурентов, мы должны рассматривать, на каком электоральном поле они играют. Я много раз уже говорил, Ксюша Собчак – вообще не конкурент Беглову, потому что она играет на совсем другом электоральном поле. А Бортко откусывает электорат у Беглова, он ориентируется на пенсионеров, на социально незащищённых, на ностальгирующих – то есть, ровно тот электорат, который бегловский. Поэтому, наверное, он его не победит, но довести дело до второго тура возможно. Смольному такое совершенно не нужно. И если Смольный может это предотвратить, то он, конечно, это предотвратит. В этом смысле Вишневский лучший для Смольного кандидат, чем Бортко.

Т.Троянская― Ты считаешь, что…?

А.Мухин― Конечно, потому что Вишневский в очень незначительной степени откусывает электорат у Беглова. Потому что какая-то часть пенсионеров будет за Вишневского, но в основном за Вишневского будут оппозиционно настроенные люди, которые за Беглова в любом случае не проголосуют. Я слышал про Нилова, который может быть от эсеров, но это опять же зависит от Смольного – дадут ему подписи, не дадут.

Т.Троянская― Тут всё зависит от Смольного, в принципе.

А.Мухин― Если не рассматривать вероятность того, что на федеральном уровне кто-то будет играть против Смольного и попытается, в том числе, играть, подсовывая ему неприятных кандидатов, то да. Если такого сценария не будет, то всё зависит от Смольного, конечно.

Т.Троянская― Хорошо. Тем не менее, по поводу… Допустим, Вишневского Явлинский рекомендует, партия выдвигает Вишневского, условный Нилов… Но у нас есть такая штука, как муниципальный фильтр. И вот здесь интересная история. Сейчас существует порог от 5% до 10% в федеральном законе, или как он звучит?

А.Мухин― Да. Максимум 10% муниципальных подписей, минимум 5%. А у нас в Петербурге… То есть, это вилка, которая задаётся федеральным законом, а потом городской закон конкретизирует, сколько.

Т.Троянская― И у нас конкретизировал — 10%.

А.Мухин― У нас конкретно 10%, по максимуму стоит.

Т.Троянская― Но руководитель ЦИКа Элла Памфилова сказала, что, в общем, в Петербурге нужно сделать «пятёрку».

А.Мухин― Она это хочет…

Т.Троянская― Она рекомендовала, скажем так. Четырбок, глава Комитета по законности, соответственно, утверждает, что, скорее всего, не успеет это сделать местный ЗакС. Тебе кажется, это действительно так?

А.Мухин― Тут есть два пути. Первый путь – ЦИК меняет… Вернее, не ЦИК, а на федеральном уровне меняется законодательство. И вот эта вилка, которая сейчас стоит от 5% до 10%, она понижается до 0-5%. Такой закон уже внесён, но он внесён к радости, при поддержке, насколько я понимаю, при инициативе Центризбиркома. Он согласован с Администрацией Президента, но у него будет долгая судьба. Его рассмотрят, потом на четыре чтения, плюс совет федераций, плюс подписание президентом, плюс, может быть, его ещё отправят на какое-нибудь согласование с регионами. А срок у нас для его принятия – до начала июня, потому что…

Т.Троянская― 5 июня должны.

А.Мухин― Я не помню точно дату. У нас есть дата где-то в начале июня, когда должны назначить выборы губернатора. И уже после этой даты никаких изменений. Выборы будут проходить по тому закону, который есть на дату на момент назначения. Поэтому вряд ли на федеральном уровне успеют.

Второй вариант – это если наши депутаты по собственной инициативе, по просьбе Эллы Памфиловой, в рамках существующих 5-10% снижают до 5%. Тогда там возникнет коллизия о том, что у нас есть второе требование федерального закона – о том, что должно быть не менее 3⁄ 4 муниципалитетов. То есть муниципальных подписей должно быть от муниципалов, представляющих не менее 3⁄ 4 муниципалитетов.

У нас 111 муниципалитетов, 3⁄ 4 от них – это 83. То есть, если мы понизим до 5%, то, в принципе, да, мы можем уложиться… Нет, не уложимся. У нас сейчас нужно 150 с чем-то муниципальных подписей, это 10%. Если мы их понизим до 5%, то будет, условно говоря, 75-76. А 3/4 – это 83. То есть, у нас в любом случае получается, что не меньше 83 должно быть подписей, а это больше 5%. Где-то 6-7%. Но принципиально это ничего не поменяет абсолютно, потому что…

Т.Троянская― То есть это не поможет ни Бортко, ни Вишневскому.

А.МУХИН: Мы видим, что против Беглова и Ковальчука идёт какая-то федеральная кампания

А.Мухин― Вообще никому. Потому что у нас есть один муниципалитет, который держат эсеры – это Автово. Все остальные или полностью, или в большинстве своём под «Единой Россией».

Т.Троянская― Говорят, что не просто под «Единой Россией», а под Вячеславом Макаровым, спикером Законодательного Собрания. Который, в общем, не сказать, что замечен в сильной дружбе со Смольным. Поэтому, может быть, есть какая-то надежда? Может быть, Вячеслав Серафимович попытается немножко отомстить Смольному?

А.Мухин― Здесь же есть вопросы, в которых ты можешь мстить. Например, написать какой-нибудь неприятный депутатский запрос, его инициировать. Или проверку контрольно-счётной палаты организовать. Или ещё что-нибудь. Это такая вот мелочь. А есть вещи федеральные, которые будут рассматриваться как бунт.

То есть если, условно говоря, Смольный получает от Администрации Президента карт-бланш на выдвижение кандидатов, приходит в «Единую Россию» и говорит: «Вот вам, ребята, список кандидатов. Вот согласование Администрации Президента, вот, пожалуйста, эти кандидаты должны получить подписи, больше никакие не получают подписи», а потом раз, и получается иначе – то это прямой бунт против Администрации Президента, за это расстреливают во дворе просто сразу. Поэтому понятно, что на такое никто не пойдёт.

А если будет какая-то игра, если одна башня Кремля будет за одних, другая за других, третья ещё за третьих – то вот тут да, тут возможны варианты лоббирования, когда в «Единой России» будут говорить Смольному: «Вы знаете, уважаемый Смольный, конечно, мы полностью вас любим и всё такое, но понимаете, нам тут звонят и говорят, что надо Бортко, а что мы… Вы решите там сами, на высшем уровне, вы договоритесь с этим Кремлём, как только вы договоритесь, мы сразу же — всё». На таких вот играх – да, тут можно как-то полавировать. Но это зависит, в конечном итоге, от того, насколько цементированной будет позиция Кремля по выборам в Петербурге.

Т.Троянская― С другой стороны, представляешь, Макаров делает всё как ему говорят, а потом Беглов на посту губернатора… Вытерпит ли он Вячеслава Серафимовича в качестве спикера, или случится на поле замена?

А.Мухин― Когда Беглов только пришёл, все думали, что первым делом он начнёт как-то потихонечку восстанавливать контроль Смольного над Законодательным Собранием. Однако, все так думали, а в результате получилось всё ровно наоборот. Потому что мы видели, что Смольный сдал свои позиции, в частности…

Т.Троянская― Потому что снег случился, потому что проблем много.

А.Мухин― Нет, я думаю, дело не в снеге. Я думаю, дело в том, что Смольный боится перед выборами ругаться с Макаровым. Потому что Смольный, я думаю, чувствует себя не очень уверенно и опасается, что если сейчас поругаться с Макаровым, то будут какие-то неприятности, которые…

Т.Троянская― Ну, какие неприятности! Только что сказал, что если АП скажет, как и что…

А.Мухин― А кто уверен, что АП скажет?

Т.Троянская― Понятно.

А.Мухин― Нет, если АП скажет, то вообще всё хорошо. Вот просто всё хорошо! Но уверенности такой нет. И судя по тем болезненным реакциям у Смольного, которые есть на какие-то проявления негатива в свой адрес, они не очень уверены. Поэтому они хотят подстраховаться по всем направлениям. Чтобы никакой муниципалитет внезапно ничего не выкинул. Ну и там даже дело не в том, что кто-то кому-то подпись отдаст, подпись-то – это, в общем, ладно. А контроль над избирательными комиссиями, а будут ли они полностью лояльны или не полностью, а в своё время Макаров очень хорошо…

Давайте сформулируем мягче. В своё время, когда формировались территориально-избирательные комиссии, влияние ЗакСа на их формирование было достаточно высоким, как я понимаю. Это моё оценочное мнение. И во всех этих сложностях Смольный решил не пороть горячку. И, по крайней мере, сейчас он с Макаровым помирился. Но сохранится ли этот мир после выборов – не факт. Поэтому здесь могут быть, конечно, разные варианты.

Т.Троянская― У нас наблюдение, естественно, каждый день. Практически каждое мгновение. Тем не менее, закончить хочется статистикой, что 20%... Ой, не 20%... Население мечтает уехать за рубеж, сколько там в процентном соотношении?

А.Мухин― Да, 20%, Гэллап посчитал.

Т.Троянская― 20%.

А.Мухин― И это самый большой показатель за всё время подсчётов.

Т.Троянская― О чём это говорит?

А.Мухин― Это говорит о том, что всё очень плохо, потому что уезжают-то умные люди. Рабочие на стройке не уезжают, уезжают люди образованные, уезжают программисты, те, кто востребован на западе. Это значит, что наша экономика их теряет. А нефть – это плохой драйвер для экономики, хороший драйвер для экономики – это мозги. Когда ты теряешь мозги, ты теряешь будущее.

Т.Троянская― Ладно. Надеюсь, что мы останемся пока здесь. Во всяком случае.

А.Мухин― Мы не уезжаем, мы никому не нужны!

Т.Троянская― Мы с вами, да!

А.Мухин― Мы с вами.

Т.Троянская― Антон Мухин, журналист, сегодня был в студии «Эха». Спасибо.