С. Бунтман― Всем добрый день. У нас в гостях сегодня Станислав Белковский, политолог. Добрый день.

С. Белковский― Сейчас день или вечер.

С. Бунтман― Когда светло, вот я вижу, что светло через какие-то небольшие жалюзи. Но главное, сегодня он не очень добрый. Потому что умер Георгий Данелия. И как-то вслед за Хуциевым почти сразу. Ведь целая эпоха, целое поколение. Мы на «ты», на «вы» будем?

С. Белковский― Как вам удобно, Сергей.

С. Бунтман― Хорошо. Давайте «вы». Для торжественности.

С. Белковский― Просто мне неудобно с руководством разговаривать на «ты». Это слишком нарочито, как говорил «Молодой папа» Пий 13-й – это было бы слишком нарочито.

С. Бунтман― Хорошо. Стас, все-таки, что для вас Данелия, прежде всего, какие фильмы. Потому что для каждого свои.

С. Белковский― Конечно. Всегда ты любишь в искусстве то, что рассказано про тебя. Поэтому для меня, конечно, фильм «Осенний марафон». Она же «Горестная жизнь плута» по А. М. Володину.

С. Бунтман― Все-таки в первую очередь. Для меня настолько было яркое «Не горюй» всегда.

С. Белковский― Мы только что выяснили, что про кого фильм снят, тот того и любит.

С. Бунтман― Но есть, наверное, для всех. У всех и даже «Слезы капали».

С. Белковский― Естественно, это великий художник и поэтому все его творчество интересно. Но если отвечать прямо на поставленный вопрос, какой фильм самый близкий. Это конечно «Осенний марафон». Было много новых слов.

С. Бунтман― Да. Кстати. Ну что, Георгия Данелия очень жалко. И мы будем его помнить и смотреть. Все-таки большое везение, когда художник уходит, когда писатель, художник, кинематографист, мы можем видеть, читать, вспомнить предметно, а не просто как-то туманными какими-то своими взглядами. Я бы хотел вернуться к нашим политическим делам. И в первую очередь спросить не про Украину, не про что. Ингушетия. Вот Ингушетия – это что? Всяк описывает по-своему. Калой Ахильгов рассказывал о своеобразии ингушских протестов. А вот как вы видите ингушские протесты и их последствия.

С. Белковский― Это в первую очередь восстание против Чечни. Против Рамзана Ахматовича Кадырова. Поскольку отношения между чеченцами и ингушами никогда не были, скажем, слишком хорошими. Никогда не были благостными. Потому что чеченцы смотрят на ингушей свысока. Ингуши соответственно отвечают им как все люди, на которых смотрят свысока. И стремление Рамзана Ахматовича Кадырова подмять под себя Северный Кавказ весь, и должно было привести к такому результату. Рано или поздно. Всякая мина замедленного действия всегда взрывается. Даже если мы игнорируем ее демонстративно, как это любит делать наша федеральная власть во главе с В. В. Путиным.

С. Бунтман― А это мина новая относительно со времен Рамзана или это мина со времен…

С. Белковский― …времен.

С. Бунтман― Незапамятных. Ее усугубило в свое время. Были и те другие высланы при Сталине. И одна судьба.

С. Белковский― Нет. Судьба одна, но это не значит, что это их сблизило как-то. Еще когда существовала единая Чечено-Ингушская АССР, это все усугубилось. Несомненно, тогда Руслан Аушев уговорил Бориса Ельцина все-таки Ингушскую республику выделить из состава. Потому что было понятно, что только в условиях тоталитарного режима эта единая конструкция может существовать. Точно так же как Абхазия и Осетия могли входить в состав Грузии только в условиях тоталитарного режима. Как только тоталитарный режим рухнул — эта мина тоже взорвалась.

С. Бунтман― Но если в случае, Россия-то помогла отделить Абхазию и Южную Осетию от Грузии. А здесь что Москва делает? У себя в хозяйстве.

С. Белковский― Москва делает вид, что это не касается. И все это возложено на Рамзана Ахматовича Кадырова, который по не формальному распределению обязанностей в голове Владимира Владимировича Путина должен отвечать за Северный Кавказ. То есть, есть некое делегирование полномочий. А также полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Анатолия Матовникова. Который хотя является генералом федеральной службы охраны, но де-факто это человек Кадырова. Он бывший начальник его охраны. Именно по этой причине он стал полпредом.

С. Бунтман― Но если Чечня и Ингушетия сейчас, это так просто не кончится. Потому что сейчас расформированная есть целая часть в Ингушетии. Она же никуда не делась. Их же не расстреляли.

С. Белковский― Еще много лет назад старый эксперт Белковский предлагал…

С. Бунтман― Белковский?

С. Белковский― Да. Помните такого? Предлагал все-таки предоставить независимость исламским регионам Северного Кавказа, как единственный способ решения этого комплекса проблем в целом. Мне кажется эта постановка вопроса никуда не исчезла.

С. Бунтман― Но это, пардон, сепаратизм. И как сказать: отрицание целостности российского государства.

С. Белковский― Никоим образом.

С. Бунтман― По закону.

С. Белковский― Сепаратизм – это когда я призываю, я сам хочу отделиться от России.

С. Бунтман― Но, призывая кого-то отделиться…

С. Белковский― Не-не-не. Давайте филологический анализ проведем того, что я сказал. Я предлагаю России предоставить им независимость. Это не является сепаратизмом.

С. Бунтман― Предоставить.

С. Белковский― Я не призываю никого отделиться.

С. Бунтман― А предоставить. Чтобы Москва предоставила. Пока этого нет. Что Москва делает. Помните, в самом начале протесты против изменения границ, тогда ходил такой слух, что Путин говорит «не трогайте их». Вот не надо их сейчас, люди выйдут, не трогайте их.

С. Белковский― Ну, конечно, не трогайте. Поскольку была надежда на то, что это все рассосется само собой. Но это не рассосалось само собой. Потому что не исчезли причины этого. А причины этого – глубокое противостояние между Ингушетией и Чечней. И ингушским и чеченским этносами, которые насчитывают сотни лет.

С. Бунтман― Но при этом сейчас далее что происходит. Мы уже говорили, что это расформированная часть. Ингушская. Она никуда не делась. Оппозиция — потенциальные участники протеста, причем грамотные. Там и так люди грамотные. Потому что все это называется сходами старейшин организованными. Это все не кончится.

С. Белковский― Нет, не кончится.

С. Бунтман― Что же тогда, совсем зажать гайки. Что будут делать? Стрелять?

С. Белковский― Стрелять тоже невозможно, потому что ведь все это очень маленькие пространства. И каждый знает каждого. Это в городе Москве можно не доехать из Ясенево куда-нибудь в Медведково за всю жизнь. А там все это на одном пятачке, где все противоречия проявляются сразу. И они никуда не рассасываются. Кроме того, они все налагаются, я имею в виду на личные отношения, и на родовые. То есть тейповые отношения. Которые сильны по-прежнему. Туда ведь Р. А. Кадыров, надо отдать ему должное, он очень сильно вырос, конечно, как политик, как лидер с момента, когда он заходил в тренировочном костюме в кабинет президента Путина в 2004 году. Он вырос невероятно.



С.Белковский: Я уже вижу, что Зеленский хочет быть похожим на молодого Рейгана

―

Но ему же сказали, что надо попроще одеться.

С. Белковский― Нет, тогда погиб его отец в тот день. И он уже совсем не тот. И сделал ставку на исламизацию. Почему? Очень хорошо понятно. Потому что этим самым уменьшает роль адата, то есть традиционных верований и тем самым родового тейпового начала. Поскольку многие тейпы против него. Тейпы, тукхумы, старейшины. Он хочет этот институт фактически упразднить. Он не может упразднить его официально и сразу. Поэтому в рамках исламизации уменьшается роль адата и значит, уменьшается роль тейпового начала. И когда Рамзан Ахматович Кадыров говорил, что он хочет быть начальником охраны мечети Эль-Акса в Иерусалиме, многие воспринимали как анекдот. Но не ваш покорный слуга. Нет. Это не анекдот. Тем самым он подчеркивал, он прекрасно понимает, какое значение имеет мечеть. Она находится на Храмовой горе в Иерусалиме. Это третья по значению святыня ислама. С которой с этого места, почему там стоит эта мечеть Эль-Акса – с этого места пророк Мохаммед возносился на небеса, единственный раз видел Аллаха. На коне Аль-Бураке лико Аллаха было закрыто тысячью покрывал. И тем самым подчеркивает, что он претендует на определенную роль в исламском мире вообще, а кроме того мне кажется, содержится еще такой иезуитский намек на то, что мечеть Эль-Акса это место, куда не пускают евреев. И очень всегда почетно руководителем места, куда не пускают евреев.

С. Бунтман― Хитрый ход.

С. Белковский― Поэтому исламизация…

С. Бунтман― Может быть, слишком хитрый.

С. Белковский― Нет, он не слишком. Рамзан Ахматович, вообще его на хромом коне Аль-Бураке не объедешь.

С. Бунтман― Но все равно придется когда-то объехать…

С. Белковский― Я вижу, объехать Рамзана Ахматовича на чем угодно только одним способом, который я уже называл, чтобы не провоцировать наши правоохранительные, правоприменительные органы, не будем повторяться.

С. Бунтман― Только этим.

С. Белковский― Да.

С. Бунтман― Я скажу, что на это никто никогда не пойдет.

С. Белковский― Вы знаете, вы еще молодой, я родился в Советском Союзе и слышал в середине 80-х, что никогда не распадется Советский Союз. Никогда Коммунистическая партия Советского Союза не уйдет от власти.

С. Бунтман― Я об этом тоже в детстве слышал.

С. Белковский― Один из важнейших принципов политики: никогда не говори двух слов – «никогда» и «всегда».

С. Бунтман― Никогда не говори «никогда» и всегда не говори «всегда». Хорошо. Теперь даю вводную. Никогда не будет единого государства Белоруссии и России.

С. Белковский― Да, думаю, что не будет. Опять же не никогда. Думаю, что не будет. Не будет – потому что сейчас этого не хочет Александр Григорьевич Лукашенко. Он не собирается никому отдавать власть. Он не для того столько лет ее выковывал и удерживал в своих руках, чтобы неожиданно все взять и отдать. Во-вторых, при преемниках Александра Григорьевича просто ускорится европеизация, европейский путь Белоруссии. Неслучайно сегодня ролевой моделью для молодежи по социологическим опросам, не помню, какие, но они были в прошлом году. Для молодежи, для активной части населения является великое княжество Литовское. Литовско-русское, а не Россия. Не российская империя. В этом направлении Белоруссия будет двигаться и с этим, к сожалению, или к счастью, почему, к сожалению, – с этим ничего не сделаешь. К сожалению – была оговорка по Фрейду, выдающая во мне тайного имперца.

С. Бунтман― Это «к сожалению». А почему все-таки, давайте углубимся в тайного имперца. Зачем нам это нужно. Нашей империи. Зачем нужна еще и Белоруссия.

С. Белковский― Считается, что объединение с Белоруссией обсуждается для пролонгации полномочий Владимира Владимировича Путина. В 2024 году. На фоне создания нового государства. Но я так не считаю. Я, во-первых, считаю, что если Владимир Владимирович захочет остаться в 2024 году, он прекрасно может поменять российскую Конституцию, это очень быстро он сделает.

С. Бунтман― То есть это не единственный способ пролонгации…

С. Белковский― Мягко говоря, это не самый простой способ. Идти на скандал со всем миром и перегибать через колено Белоруссию и Александра Григорьевича, чтобы всего лишь решить такую ничтожную проблему как пролонгация его полномочий в 2024 году. Вопрос в том, хочет ли он этой пролонгации. В чем я глубоко не уверен, скажем так.

С. Бунтман― Даже так.

С. Белковский― Угу. Понимаете, ведь Владимир Владимирович все рассказывает про себя сам. Если внимательно слушать то, что он говорит. На пресс-конференциях, на подходах к прессе. Его же спросили: хотите ли вы умереть на посту президента. Он сказал: «Нет, я не хочу умереть на посту президента». И в данном случае он не лукавил.

С. Бунтман― Но это же не значит, что он собирается умирать в 20-х годах 21-го века.



С.Белковский: Считается, что объединение с Белоруссией обсуждается для пролонгации полномочий Путина

―

Нет. Он не собирается умирать…

С. Бунтман― Он собирается долго жить, насколько я понимаю.

С. Белковский― Поэтому на посту президента или нет – это другой вопрос. То есть я думаю, что он готов в принципе внутренне к тому, чтобы уйти в частную жизнь. Потому что у него изменилось самоощущение. Он величайший диктатор мира и в принципе ему все равно. Он не верит в то, что с ним случится что-то плохое. Что кто-то поднимет на него руку. Раньше верил. Это ощущение постоянной опасности, того, что его обидят, тронут. Этот образ Муаммара Каддафи с черенком лопаты в заднем проходе. Который во многом заставил его вернуться в 2011-2012 годах на президентский пост. Хотя по моим данным вполне был. И не только по моим и не столько по моим, а по данным также Барака Обамы и Алексея Кудрина, Анатолия Чубайса и многих других. Неизмеримо более информированных людей, чем я. Он в общем был вполне готов уходить с концами. Но «арабская весна» подкосила ситуацию. И ливийский сюжет, когда вопреки его желанию Дмитрий Медведев не наложил вето на резолюцию по Ливии в Совете Безопасности ООН. И тогда Владимир Владимирович подумал, что Дмитрий Анатольевич не удержит ситуацию. Что будет то же самое, что в Ливии в России. И чтобы этого не случилось…

С. Бунтман― А почему он сейчас перестал бояться?

С. Белковский― Потому что он затроллил Запад. Он почувствовал все уязвимые места Запада. Вот можно я сделаю небольшое лирическое отступление, но оно является частью ответа на ваш вопрос. Поэтому вы меня простите. В 2013 году сдался России Эдвард Сноуден. Известный аналитик, подрядчик Агентства национальной безопасности США. Ключевой американской спецслужбы, которая всех прослушивает. Причем Китай был уже готов, он сидел в Гонконге, Китай готов был выдать его американцам. И тут Сноуден использовал свой последний шанс. И сбежал в Россию. Где якобы жил в капсульном отеле аэропорта Шереметьево-2. Естественно, мы понимаем, что полная ерунда. Он был немедленно доставлен на дачу одной из спецслужб под Москвой. И Сноуден раскрыл Владимиру Путину, как говорил в «Моцарте и Сальери» Александр Сергеевич Пушкин: глубокие пленительные тайны. О том, как США прослушивает всех, включая самого Владимира Владимировича. И тогда на пресс-конференции в 2013 году, когда Путина спросили: «А как вы оцениваете казус Сноудена». Он ответил очень откровенно. Он сказал: «Я завидую, что США могут так поступать и им за это ничего не будет». После чего он приступил к сеансу адского троллинга США. Он решил дать понять, что ему тоже все можно. Это «все можно» закончилось Крымом, попыткой переворота в Черногории. Как начинался этот адский троллинг. Начинался так. Что он начал кампанию дезинформации, на которой, кстати, спалилась часть агентуры, но это уже его не волнует. Где находится Сноуден. Потому что Америка очень хотела заполучить Сноудена. Себе. Первый акт дезинформации был, что Сноуден находится в самолете президента Боливии Моралеса. Который совершил визит в Москву и возвращался к себе в Боливию в Ла-Пас. (неразборчиво) Гарвардский профессор, человек очень мягкий. Как известно. Дал приказ поднять истребители с главной военной американской базы «Рамштайн» в Германии и принудительно посадить самолет Моралеса в Вене. И забрать Сноудена. Посадили самолет в Вене. Сноудена нет.

С. Бунтман― Моралес есть?

С. Белковский― Жозефина де Бош и Хосе Аморалес. Помните. Необыкновенные концерты. Кстати, в перерыве я вам расскажу о том, кто профинансировал…

С. Бунтман― В перерыве можно рассказать только Ютубу.

С. Белковский― Группа «Рамштайн». Поскольку я знаю, что самый высокий рейтинг имеют светские новости независимо от политической повестки. На любом украинском сайте висит: Зеленский то, Тимошенко се, Порошенко это. Но все равно главная новость – Тина Кароль вышла в прозрачном боди. И ее рейтинг…

С. Бунтман― На украинской ленте…

С. Белковский― Рейтинг этой новости всегда втрое выше остальных. Я вам расскажу про светские аспекты группы «Рамштайн», которая сейчас сняла новый ролик «Deutschland». Очень хороший, на мой взгляд. Дальше идет новая информация, что Сноуден находится в самолете Аэрофлота, вылетающем в Гавану. Соответственно 120 журналистов купили билеты на этот самолет Аэрофлота, вылетающий в Гавану только для того, чтобы проехаться в аэропорт Хосе Марти Гаваны, не обнаружив в самолете никакого Сноудена. В общем, Владимир Владимирович понял, что на всякого мудреца довольно простоты. Что не только Америка может его принижать. Но и он Америку. И на этой почве он немножко успокоился.

С. Бунтман― А вот все эти грязные топорные дела вроде Скрипалей, хакеров на американских выборах — это тоже троллинг?

С. Белковский― Это элементы той войны гибридной, это гибридная война. В марте 2014 года…

С. Бунтман― Но это же тупые провалы. И чем дальше, тем хуже. Или это воспринимается как победы.

С. Белковский― И то и другое. Ну, бывают провалы, бывают победы. Дураков всегда много. Мы будем это повторять. «Можем повторить» – этот слоган известный дурацкий про Берлин. Он в голове Путина сидит. Что бойтесь меня, как сказал В. В. Маяковский: «Бойтесь меня, я великим не чета. Я над всем, что сделано, ставлю «nihil»». Уж у вас там есть демократические институты, какие-то процедуры. А у меня этого ничего нет. Я что хочу, то и ворочу.

С. Бунтман― Долго это может продлиться?

С. Белковский― На мой взгляд, нет. Потому что в соответствии с первым всеобщим законом Белковского – нельзя идти против истории. А Владимир Владимирович идет против истории.

С. Бунтман― А сколько всего законов Белковского?

С. Белковский― 127. Ровно 127.

С. Бунтман― Хорошо.



С.Белковский: Он величайший диктатор мира. И в принципе ему все равно

С. Белковский― Но это первый всеобщий закон. Поэтому, на мой взгляд, это продлится недолго, несколько лет. Но Владимир Владимирович так не думает. Он думает как-то по-другому, как – я точно не знаю, естественно, поскольку я с ним не общаюсь. Он думает, что хватит еще запаса прочности на все. Дождя хватит на всех, — как сказал Виктор Робертович Цой. Великий русский поэт.

С. Бунтман― Ну да. «Сноуден ничего нового не рассказал, — пишет Аль-Назир, в чате Аль-Назир пишет сам, — и 146% Белковский лжет». Вот как сурово-то.

С. Белковский― Ну что, Аль-Назир сам сказал.

С. Бунтман― Ну если Аль-Назир сказал.

С. Белковский― Мы не можем возражать Аль-Назиру. Это себе дороже.

С. Бунтман― Почтение конечно, Аль-Назиру…

С. Белковский― Сноуден в частности передал распечатки телефонных переговоров Ангеле Меркель, которые были записаны американскими спецслужбами по спутника. Это вштырило Владимира Владимировича.

С. Бунтман― То есть он понял…

С. Белковский― Как шестеренки спутника летают, летают, шестеренки крутятся, крутятся. Это все было подробно описано уже много лет 15 назад в фильме известном «Враг государства». Голливудском.

С. Бунтман― Больше чем 15 лет назад. Почти 20.

С. Белковский― Но никто в это не поверил. Все подумали, что это художественный вымысел. А так и есть на самом деле.

С. Бунтман― С тех пор вообще все рассказано про Большого Брата столько всего. Что он все слышит, все видит. Что уже во все это можно верить совершенно спокойно. Ну, а вот, например, Лукашенко долго ли он продержится. Потому что Лукашенко пока достаточно даровито держит свою Беларусь. Хотя ему приходится брать 600 миллионов.

С. Белковский― На погашение белорусского…

С. Бунтман― Которые тут же нужно вернуть.

С. Белковский― То есть сам себе. Чисто бухгалтерская операция. Они эти деньги не пересекут никакой границы. Проводка просто. Александр Григорьевич будет сидеть до последнего, вы знаете известную шутку: доколе будет Лукашенко у власти в Белоруссии. До Коли. То есть до собственного сына. Пока он сможет передать власть своему сыну. Что-то такое будет, я не вижу никаких перспектив, чтобы Александр Григорьевич добровольно ушел.

С. Бунтман― Нет, он добровольно не собирается уходить. Но вот это его хождение по канату. Это действительно хождение по канату между Западом и Россией?

С. Белковский― Понимаете, Александр Григорьевич в отличие от Владимира Владимировича внесистемный был изначально политик. Тут очень важен опыт человека. Владимира Владимировича поставила семья Ельцина, за его спиной была вся мощь государственной машины. Спецслужбы, поддержка телеканалов и так далее. А Александр Григорьевич как черт из табакерки выскочил. Будучи директором совхоза и председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией. Не имея никакой опоры в элитах, стал президентом. Поэтому его так просто на хромой козе, как и Рамзана Ахматовича на коне Аль-Бураке не объедешь. Он не собирается сдаваться. Сейчас, когда он укоренился уже. Когда он пустил корни. Когда в каждой точке пространстве Белоруссии есть его какой-то элемент. Он будет держаться до конца.

С. Бунтман― Зачем он сносит народный мемориал в Куропатах. Мне напомнил Михаил1569. Но я сам хотел спросить. И возмутился наш друг Тадеуш Кондрусевич. Который у нас был архиепископ. Какой-то странный жест.

С. Белковский― Я вынужден признать, что я не знаю.

С. Бунтман― Я думаю, что эта история будет развиваться. И здесь можно не знать то, что произошло буквально вот-вот-вот. И только что было заявление Тадеуша Кондрусевича. О том, что он удивлен снесением белых крестов, которые были поставлены на месте убийства многих и многих людей. Мы прервемся.

НОВОСТИ

С. Бунтман― И мы продолжаем передачу. Я бы здесь солидаризовался с Белковским. И гневно бы отмел то, что Белковский ошибся в своих прогнозах первого тура на Украине.

С. Белковский― Совсем не ошибся.

С. Бунтман― Я читал распечатку. Там ошибся, конечно, 32 — меньше чуть у Зеленского. Но все в принципе остается то же. И что вполовину меньше получили основные кандидаты.

С. Белковский― Да, конечно.

С. Бунтман― Получится ли поехать в Киев, на той неделе обещали.

С. Белковский― 8 апреля моя лекция-концерт, необыкновенный концерт. Под названием «Как все будет». Я всех приглашаю туда прийти.

С. Бунтман― Все, кто будет в Киеве. Будете Киеве – приходите.

С. Белковский― А не будете в Киеве – так приезжайте в Киев накануне. Для вас редкий шанс увидеть Белковского, которому запрещен въезд, потому что он гражданин России в возрасте лот 18 до 60 лет.



С.Белковский: Кадыров как политик вырос невероятно

―

Да не запрещен там въезд. Ну не надо!

С. Белковский― Это была шутка.

С. Бунтман― Оставьте это.

С. Белковский― Это была шутка. Я уже это оставил. Конечно, я там был.

С. Бунтман― Военное положение уже отменили. А правда, что Порошенко…

С. Белковский― Ангела Меркель звонила.

С. Бунтман― Отменить это дело.

С. Белковский― Просто сказали, что все всё знают. Вот сейчас были дебаты на стадионе. Это главное событие. Что вчера Владимир Зеленский, Владимир Александрович, я предлагаю называть его отныне как президента Владимиром Александровичем, тем более мне кажется имя-отчество Владимир Александрович для «Эхо Москвы» сакрально.

С. Бунтман― Замечательное имя-отчество. Просто прекрасное.

С. Белковский― Владимир Александрович Зеленский вчера записал ролик с призывом Петра Алексеевича Порошенко прийти на стадион «Олимпийский» в Киеве и там провести дебаты на стадионе. По соотношению сил уже видно, Петр Алексеевич записал ответный ролик.

С. Бунтман― Стадион так стадион. Мы ждем.

С. Белковский― Соотношение сил, я не то что призываю, но предлагаю нашим слушателям посмотреть оба ролика. Это займет у вас в общей сложности пять минут.

С. Бунтман― Сегодня на Ютубе.

С. Белковский― Они везде.

С. Бунтман― Саша с Таней показывали утром в Развороте.

С. Белковский― С помощью Гугла или Яндекса вы легко найдете. И там видно, кто победит. Уже по соотношению этих роликов. Зеленский – это ролик будущего. Это абсолютно легкий остроумный человек, который выходит на стадион и поднимает руки. А Петр Алексеевич что-то стоит и бубнит перед своим зданием администрации.

С. Бунтман― Похоже на новогоднее поздравление.

С. Белковский― Администрация на Банковой. Притом, подчеркивая тем самым свой бюрократический статус. И, не отдавая себе, видимо, отчета в том, что именно бюрократия всех и достала. И его бюрократический образ и работает против него. То есть он усугубляет.

С. Бунтман― Но при этом Порошенко говорит абсолютно осознанно в этом ролике. Стадион так стадион, но дебаты это серьезный разговор о серьезных делах. О войне и так далее.

С. Белковский― Во-первых, Петр Алексеевич Порошенко с патологически присущей ему склонностью к вранью, даже нельзя это назвать ложью, это вранье.

С. Бунтман― А этому есть подтверждение постоянное, что Порошенко лжец постоянный?

С. Белковский― Есть, конечно. В этом ролике он уже успел соврать. Он сказал, что есть…

С. Бунтман― А где?

С. Белковский― Прям в самом начале. Во-первых, он отклонился от темы, что является нарушением законов жанра, потому что в любом политическом выступлении действует реляционная модель. Собственно, как устроено правильное политическое выступление. Оно строится на реляционной модели. То есть один факт в одном месте. То есть если ты говоришь о железной дороге, ты не должен говорить о кораблях. И второе – модель рондо, это Анна Каренина. Как в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого действие начинается на железной дороге и заканчивается. Петр Алексеевич нарушил все эти каноны. Нарушили его спичрайтеры. Значит, он таких спичрайтеров подобрал. Опять же это его проблемы. И он сказал, что якобы, отклоняясь от темы дебатов, Зеленский не отклонялся ни единой секунды. Что якобы у него Порошенко и у Зеленского разные геополитические векторы кардинально. Ничего подобного. В программе Зеленского записаны те же геополитические цели: вступление в ЕС и НАТО. Что и у Петра Алексеевича Порошенко.

С. Бунтман― Неделю назад вы согласились с тем, что ни у кого их них нет программы как таковой.

С. Белковский― Формально она есть. Я имею в виду, что Зеленский также продолжает двигаться в направлении ЕС и НАТО, и главным препятствием на пути этот движения является не Россия. Она наоборот этому способствует своей агрессией. Чтобы быстрее принимали Украину в НАТО и ЕС. А гигантская коррупционная машина, которая была создана задолго до Порошенко, но которую он не только не разрушил, но и укрепил. И с такими ценностями в Европу не придешь. О чем Европа много раз Порошенко и говорила и как публично, так и не публично. Соответственно в этих дебатах, конечно, побеждать будет Владимир Александрович. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И я уже вижу, что он хочет быть похожим на молодого Рейгана. Потому что он использует даже некоторые приемы Рейгана. Призыв пройти медицинское освидетельствование, это чистый римейк к агитации Рональда Рейгана 1984 года. Против Уолтера Мондейла. Когда Рейган сказал…

С. Бунтман― Во время второй кампании.

С. Белковский― Да. Когда Уолтер Мондейл был его соперником на выборах. Он сказал, когда его спросили: «Какие у вас есть претензии к вашему сопернику». Он сказал: «Какие могут быть претензии к инвалиду». После чего сделал трехсекундную паузу, сказал: «Ой, извините, я оговорился». Но понятно, что он тем не дезавуировал только что сказанное. То есть видно, что Зеленский хочет быть молодым Рейганом. У него это, в общем, получается.

С. Бунтман― Ну да, потому что приводят все время примеры — как же актер президент. А вот у нас актер президент был Рейган. Но Рейган был губернатором аж Калифорнии.

С. Белковский― Ну и что. Дональд Трамп никем не был. И собственно он объявил себя…

С. Бунтман― Когда мы говорили о чертике из табакерки, это еще один пример.



С.Белковский: Нельзя идти против истории. А Владимир Владимирович идет

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Эммануэль Макрон никем не был, став в 39 лет. Зеленскому – 41. А Макрон в 39 лет стал президентом Франции, став самым молодым лидером Франции после Наполеона Бонапарта. После Наполеона Первого. А Беппе Грилло – комик известный, который выиграл выборы в Италии и сейчас фактически глава правительства Италии Маттео Сальвини, который представляет Лигу Севера, но формально представитель именно Беппе Грилло, «Движения пяти звезд» является премьер-министром Италии. Это мировой тренд и в этом смысле Владимир Зеленский абсолютно мейнстримен. Он никоим образом не маргинален. В своем актерском качестве. Но хочу заметить, что Петр Алексеевич Порошенко, и Владимир Александрович Зеленский в своих роликах сделали по две ошибки. С точки зрения грамматики украинского языка.

С. Бунтман― Так. По две – можно.

С. Белковский― В официальном выступлении продолжительностью 2 минуты, который учитывается…

С. Бунтман― Ну а кто будет считать. Пусть первый кинет камень в Порошенко и Зеленского, кто сделает меньше двух ошибок.

С. Белковский― Я бы не сделал ни одной. Я могу сказать, что, например, Петр Алексеевич Порошенко не использовал звательный падеж. Обращаясь к Владимиру Александровичу. Он сказал: «Владимир Александрович». А надо говорить: «Владимиру Александровичу». С точки зрения канонов украинского языка. В звательном падеже. В русском звательного падежа нет. Но он есть — о, боже. А в украинском он есть официально. А Зеленский не склонял фамилию Порошенко. Хотя должен был ее склонять. Он сказал: «Я звертаюсь до Петра Порошенко». А говорить надо было: «Я звертаюсь до Петра Порошенка». О чем это говорит? К чему, не только я не хотел бы демонстрировать тем самым как хорошо я владею украинским языком, хотя, естественно, хотел. А то, что у них родной язык – русский. И дома они говорят по-русски. И поэтому когда в следующий раз вы будете, в семье, да, поэтому когда в следующий раз вы будете слушать призывы к запрету русского языка, помните просто, сколько лицемерия в этих призывах.

С. Бунтман― А они будут призывы к запрету русского языка?

С. Белковский― Я думаю, при Зеленском будет поменьше. Но будут все равно. Потому что, естественно, язык является важнейшим фактором самоопределения нации, становления национальной литературы. И я согласен с тем, что развитию украинского языка должно быть с точки зрения национальных интересов уделено приоритетное внимание.

С. Бунтман― А слушайте. Здесь спрашивает слушательница: «А может ли Зеленский продать свою победу?»

С. Белковский― Я в это не верю, скажем так. Буду посылать голову пеплом, если это случится. Но понимаете, я уверен, что идея баллотироваться в президенты принадлежит самому Зеленскому. А не Игорю Валерьевичу Коломойскому или кому-то еще. Как ходят слухи. Кто угодно мог поддержать эту идею. Но сам факт съемок сериала «Слуга народа», который уже существует несколько лет, говорит о том, что эту идею, видимо, он вынашивал давно. И человек, который находится на финишной прямой достижения главной цели своей жизни, — нет, я что-то не верю, чтобы он продал победу. Понятно, что для нас для России опыт Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского говорит о том, что это в порядке вещей. Но это не в демократической среде, где победить можно.

С. Бунтман― Там это вообще один из принципов политики этих людей. Выдвинуться и быстро сдать. Выдвинуться и сдать. Здесь этого нет.

С. Белковский― Нет.

С. Бунтман― Ни у кого.

С. Белковский― Ни у кого.

С. Бунтман― Что может быть еще. Чьи голоса могут быть у Зеленского, чьи у Порошенко?

С. Белковский― Порошенко получил 16% голосов. Все остальные де-факто получил Зеленский. Электорат не переносит Петра Алексеевича Порошенко физиологически, и этот успех он создал себе сам.

С. Бунтман― Что, и Тимошенко тоже…

С. Белковский― Скажем, по две трети электората каждого из других кандидатов перейдет к Зеленскому. Поэтому его победа, в общем, неизбежна, если только не будет каких-то эксцессов военного плана или чрезвычайных ситуаций.

С. Бунтман― Только это может быть. Неделю назад говорили, что Порошенко может что-то спровоцировать вроде Керченского пролива.

С. Белковский― Может-может. Но вопрос в том, насколько силовики будут ему подчиняться в этой ситуации. Украинские силовики не так подчинены политическому руководству, как российские. К тому же против Порошенко есть заметное раздражение… Да, Порошенко сегодня вообще дошел до последней степени тяжести. Администрация начала раздавать указания и молиться за Порошенко. Православные церкви Украины с предстоятелем Епифанием. А в программе «Русская провокация», которую, по-вашему, Сергей, и Алексея Алексеевича поручению я вел на «Эхо Москвы», я говорил еще когда Томос об автокефалии давали, что Господь Бог оценивает мотивы поступков. Поэтому даже если поступок очень хороший, но мотив его корыстный, то Господь не воздаст за него. Вот с Томосом была та история. Поскольку Томос был предвыборным проектом, было понятно, что он не спасет Петра Алексеевича. Он не вытянет его на поверхность. И поскольку мне 78 лет, как известно, я хотел бы дать Петру Алексеевичу, он миллиардер президент, я – никто. Но как старик я хотел бы дать молодому человеку отеческий совет. У Петра Алексеевича, это я знаю лично, видел своими глазами, есть очень одна трогательная черта, может быть единственная. Он очень любит искренне свою жену Марину. Почему бы не заняться последующие 30 лет своей женой Мариной. Необязательно же заниматься политикой, бизнесом. Признать существующее положение вещей.

С. Бунтман― Интересно. Но все-таки что дадут дебаты. У нас есть три недели.

С. Белковский― Дебаты я думаю, дадут победу Зеленскому. Потому что Петр Алексеевич, видимо, думает, что эти дебаты будут состоять из цифр, фактов, которые он знает. А Владимир Александрович не знает. У Владимира Александровича прекрасная актерская память. Он же актер профессиональный. А у актеров всегда прекрасная память. Они запоминают тексты.

С. Бунтман― Но там еще нужна реакция. Импровизация.

С. Белковский― Как раз по реакции и импровизации Зеленскому, по-моему, равных нет.

С. Бунтман― Ну что же. Спасибо большое.

С. Белковский― Спасибо большое.

С. Бунтман― Станислав Белковский. Мы на этом завершаем нашу программу. Вел ее Сергей Бунтман. До встречи.

С. Белковский― Всего доброго.