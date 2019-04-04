О.Бычкова― Добрый вечер, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением журналист Максим Шевченко.

М.Шевченко― Здравствуйте.

О.Бычкова― Какой у вас любимый фильм Георгия Данелия?

М.Шевченко― «Не горюй». Это самый прекрасный фильм вообще из мирового кинематографа для меня. Он настолько легкий, сделан на одном дыхании на одной мелодии «Однажды русский генерал вдоль Кавказа проезжал и грузинскую песню по-мингрельски напевал». Это удивительный фильм, сочетает в себе и трагизм, и любовь, и музыку удивительную. Такое пространств света. А еще очень серьезный фильм «Паспорт», который мне очень нравится и после которого Георгия Николаевича стали просто травить, втаптывать в асфальт, перекрыли ему на долгое время возможность творческой работы.

О.Бычкова― Да, я тоже люблю «Не горюй» но еще не могу выбрать между «Мимино»…

М.Шевченко― Ну, там все шедевры. «Джентльмены удачи» это тоже его, «Я иду, шагаю по Москве» — там что ни фильм. «Осенний марафон», Но «Не горюй» просто удивительный.

О.Бычкова― Да, он волшебный.

М.Шевченко― Как музыка Моцарта, маленькая ночная серия. У Германа Гессе в «Степном волке» есть такое видение — Моцарт – там у него все легко, он сопровождает главного героя и есть Брамс, за которым тащатся ноты, преследуют его, лишни звуки. Вот там как будто нет ни одного лишнего звука, там все на одном дыхании, в «Не горюй», И молодой Кикабидзе такой волшебный, и все, кто там, и Вертинская потрясающая совершенно.

О.Бычкова― Это правда.

М.Шевченко: Народ имеет право на протест. И если кому-то не нравится Евкуров, мирные акции протеста — легальная вещь

―

Удивительное произведение искусства. И даже спустя много-много лет его смотришь – конечно, это абсолютная классика мирового кинематографа. «Паспорт» это фильм, который показывал, что Данелия очень точно понимал и чувствовал время, трагизм времени, перелом времени, не боялся идти против мнения среды, общественного мнения тогда. И когда уже Союз распадался, последнее, когда он идет с паспортом через реку, говорит «Браток, не стреляй» — это такая серьезная сцена.

В общем, это абсолютно великий режиссер, к которому нет никаких вопросов, кроме восхищения его творчеством.

О.Бычкова― Да, это прекрасная, достойная, длинная, замечательная жизнь. Эти фильмы. Конечно, останутся с нами. И светлая память, безусловно.

М.Шевченко― Только меня поражает на фоне смерти Данелия лицемерие российских властей и российского общества.

О.Бычкова― Что вы имеете в виду?

М.Шевченко― С одной стороны, Россия — это страна, в которой грузин грузили в самолеты и потом вывозили, Россия с Грузией обращается уже долгие годы, сапогом ее пиная, как только можно. Саакашвили, который у нас тут объявлен врагом и который лично для меня враг, поставлен туда был Москвой, там все было сделано Примаковым и Ивановым – чтобы там был Саакашвили. С Грузией что только ни вытворяли, а теперь они делают вид, что они горюют по Данелия. Веры им ни малейшей нет в этом вопросе.

О.Бычкова― Ну, им нет, конечно, ни малейшей веры – это не обсуждается. Но там же голова легко делится на два отсека. В одном отсеке мы делаем все эти грязные дела и делишки, а в другом отсеке – да, мы зрители, нам нравится про «Джентльменов удачи», «Пасть порву», «Моргала выколю».

М.Шевченко― Это про них, про современную власть, собственно говоря.

О.Бычкова― Как бы так. Я не вижу никакого противоречия. Ну, мало ли таких вещей в нашей жизни? А что, стоять в церкви со свечкой, а оптом заниматься бог знает, чем – это нормально? Это то же самое, абсолютно та же история.

М.Шевченко― Вы совершенно правы.

О.Бычкова― Вас это раздражает? Меня тоже.

М.Шевченко― Нет, меня это не раздражает. Меня в них ничего больше не раздражает. Они просто постыдно смешны.

О.Бычкова― С другой стороны, это прекрасно и говорит о том, что какие-то остатки здравого смысла и здоровых реакций сохраняются.

М.Шевченко― Тогда взяли бы и отменили визы для грузин. В Грузии для граждан России виз нет, а в России есть визы для грузин.

О.Бычкова― Ну, потому что тупость такая. Но хорошо, что все-таки все равно мы продолжаем любить грузинское кино, грузин, открывать грузинские рестораны.

М.Шевченко― Да и в Грузию сейчас ездят больше отдыхать, чем в эти Сочи и так далее. И в Грузии всех принимают легко и волшебно. Очень популярен туризм из России в Грузию. Многие на машине туда едут через Владикавказ, многие на самолётах летают. Как угодно.

О.Бычкова― Слава богу, что люди нормальные все-таки.

М.Шевченко― Да, большинство нормальные. Политики психованные, а люди нормальные. Как в фильмах Данелии — то же самое. Я вспоминаю эпизод из «Не горюй», когда главный герой – не Кикабидзе, а старший, у которого дочь умерла при родах – как он устаревает собственные похороны. Вот в этом прекрасное. Это самый грузинский фильм, который можно только представить, наиболее понятный еще и русскому человеку фильм. Кто не смотрел – посмотрите, пожалуйста. Молодое поколение не смотрело, думаю.

М.Шевченко: Считаю, что Евкуров достойный руководитель региона. Потому что я помню, каким он взял регион в 2008 году

―

Но с другой стороны, у Данелии так много блистательных и фантастических фильмов.

М.Шевченко― Но «Не горюй» главный, даже не «Я шагаю по Москве». Он задал лейтмотив всей его творческой жизни.

О.Бычкова― Это правда. Давайте поговорим про политику. Конечно же, это Ингушетия. Теперь уголовные дела заводят на организаторов протеста.

М.Шевченко― Пока административные – пока 10 суток еще только.

О.Бычкова― Передо мной сообщение – на организатора митинга, главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаутдина Хаудиева завели два уголовных дела. Об этом говорит местное «Яблоко» — это сообщает МБХ-Медиа. Призывы к массовым беспорядкам, применение насилия к представителям власти, — ну, стандартная история.

М.Шевченко― Судя по видео, которое опубликовал первым Навальный, когда в правоохранителей кидали стульями – они же не били никого дубинками и даже не оттесняли толпу. Судя по всему, это были такие же ингуши, как и те, кто был на митинге. Они же могли применить силу, но в них кидали стульями, железными разными штуками – это делать было абсолютно не надо, это вообще не ингушская традиция. Тем более, в толпе кричали «это чеченцы» — на ингушском. То есть, кто-то науськивал, развивал конфликт между чеченцами и ингушами.

Я вообще отношусь к этим событиям следующим образом — я считаю, что народ имеет право на протест. И если кому-то не нравится Евкуров, я считаю, что мирные акции протеста это вполне легальная и разрешенная вещь. Но на фоне этого я отчетливо вижу, что кто-то стравливает ингушей с чеченцами. И это мне абсолютно не нравится.

С этой точки зрения для меня очень важна позиция Хамзата Чумакова, лидера общины в Насыр-Кортской мечети, которого долгое время называли ваххабитом, алавитом, и так далее, на него была масса покушений. Это очень достойный человек.

О.Бычкова― Это какая-то известная мечеть?

М.Шевченко― Да, очень известная в Ингушетии. Мечеть, которую много раз проклинал Рамзан Кадыров, про Чумакова говорил – были такие времена, про Ису Сысоева и Хамзата Чумакова. Это очень авторитетный человек, которого духовенство местное, муфтий Хамхоев проклинал всячески.

И вот Хамзат сказал в последней проповеди, что он понимает молодежь, которая вышла на митинги, но он совершенно осуждает тех, кто начал кидаться стульями и затеивать акты насилия, что это не ингушская традиция и не исламская традиция и что последствия будут крайне тяжелыми, что это дискредитирует и ингушский народ и дискредитирует даже сам формальный демократический протест против Евкурова, например.

Хотя я лично считаю, что Юнус Бек Евкуров достойный руководитель региона. Потому что я помню, каким он взял регион в 2008 году, когда на него было покушение террористов. Тогда это был страшный, парализованный войной террористический регион, где выйти в сумерках было нельзя, проехать из Назрани в Мужичи.

И каким он сейчас является — при всем том, что там есть проблемы, есть, как по всей России, элементы коррупции, есть еще что-то. Но в целом это порядочный человек очень. Евкуров. Но при этом я допускаю, что есть люди, которые его терпеть не могут и имеют право против него протестовать.

О.Бычкова― Но там существует проблема.

М.Шевченко― Главная проблема не в этом. Это следствие фальсификации выборных процессов, как на Кавказе, так и по всей России. И на Кавказе, и по всей России не избираются настоящие парламенты – особенно там. Не избирался Евкуров. Если бы Евкуров не был назначен сверху Путиным, просто туда поставил и сказал: «Вот, ингуши, вам Евкуров». Если бы это были выборные процессы, и он конкурировал бы там с Мухарбеком Аушевым, например, с Михаилом Гуцериевым — ну, среди ингушского народа немало лидеров разных. И я уверен, что его авторитет и легитимность были бы гораздо больше.

Сейчас, когда фактически в кавказские регионы сверху ставят руководителей, потом имитируют якобы выборный процесс внутри парламента выборы, которые тоже все ставят под сомнение. И мы видим, как парламент себя повел во время осеннего кризиса, когда сначала они согласились с этой границей, потом вышли, сказали «мы не подписывали» — веры никому нет.

А были бы открытые выборы, были бы в этом парламенте депутаты того же «Яблока», тот же самый Хаутиев или Муцольгов, были бы там представители местной КПРФ, если она там есть, «Единой России», «Справедливой России», да хот независимые какие-нибудь уважаемые старики были бы в парламенте, а не просто люди, которым это надо по мотивам бизнеса.

И этого конфликта на улицах бы не было сегодня. Он разрешался бы нормальными демократическими способами. Да, были бы, наверное, споры, были бы юридические трения, возможно кипели бы страсти. Но все это было бы в рамках нормального конституционного поля.

Сегодня, когда нет доверия, благодаря власти, конституционному полю, — Кавказ почему-то особой территорией, где люди, граждане России почему-то не заслуживают конституционных принципов, они как бы не имеют права избирать.

Когда спрашиваешь разных больших людей в Кремле или силовиков, — почему? Говорят: у них кланы. А в Москве у вас не кланы, что ли? Собянинский клан это не клан? А Алиев это не клан? А Хуснуллин это не клан, извините?

О.Бычкова― А в любом другом регионе – там что?

М.Шевченко― Да, там не кланы, что ли? Везде кланы. Как губернатор, так вокруг него сразу клан образуется. Даже у нас во Владимирской области есть клан Аникеева, пельменного короля. Мы знаем, кто из депутатов содержится просто им.

О.Бычкова― А что вы тогда говорите, что на Кавказе особые условия?

М.Шевченко― Я никогда это не говорю. Я считаю, что везде люди склонны к тому, чтобы группироваться по каким-либо принципам — с одной ли улицы они произошли, из одной ли школы КГБ, которую они закончили, работали ли они у Собчака когда-то заместителями в его аппарате, или происходят с одного района Урус-Мартановского или Малгобекского.

Это нормальное человеческое свойство. «Эхо Москвы» это тоже клан. «Я работал на «Эхо Москвы». Вот Корзун давно не работал, но все говорят — Корзун это который «Эхо Москвы» — тоже клан в каком-то смысле. Трайбализм у вас тоже.

О.Бычкова― Извините, нет. Это другой трайбализм.

М.Шевченко― Какой другой? А у ингушей плохой трайбализм, что ли? Хороший трайбализм.

О.Бычкова― Я не знаю про ингушей. Но мы не имеем отношения к власти.

М.Шевченко― Ой ли, Оля? Когда власть столько раз беседовала с Венедиктовым, корила его, укоряла его, шутила над ним, Венедиктов отвечал властям.

О.Бычкова― Венедиктов не является президентом РФ.

М.Шевченко― Но он является одним из самых влиятельных журналистов России, которого журит публично президент России.

М.Шевченко: Считаю, что Венедиктов гораздо более влиятельный, чем Евкуров. Слово Венедиктова гораздо больше значит

―

Но это не то же самое, что быть президентом в Ингушетии.

М.Шевченко― Конечно, нет. Я считаю Венедиктова гораздо более влиятельным человеком, если честно. Я считаю, что Венедиктов гораздо более влиятельный, чем Евкуров человек. Слово Венедиктова гораздо больше значит.

Допустим, Евкуров увещевает этих митингующих, а они его открыто посылают. С Венедиктовым так дело не пройдет.

О.Бычкова― А почему вообще невозможно эту историю разумно разрешить?

М.Шевченко― Да вот эта ситуация с границей с Чечней яйца выеденного не стоит. В Сунженском лесу несколько территорий, которые принадлежат тейпу Арцхой — мы уже устали объяснять, уже этот тейп Арцхой выучила вся страна, благодаря «Эху», мы уже этому передач 10 посвятили.

Там несколько десятков или сотен – это маленькая территория, которая наполнена абсолютно непроходимым лесом, в котором в свое время когда-то Доку Умаров скрывался и другие террористы. Проблема же не в этом, а в другом.

О.Бычкова― Так почему Евкуров допустил это?

М.Шевченко― Пока Евкуров ругался с Кадыровым, никаких митингов в Ингушетии не было, заметьте. Как только Евкуров с Кадыровым побратался, как только они совместно выступили за отмену блокпостов — Черменского, Хасавюртовского, других – сразу начались у Евкурова большие проблемы.

О.Бычкова― Почему?

М.Шевченко― У меня есть версия, которую я уже высказывал — возможно, те, кто заинтересован в существовании этих незаконных федеральных блокпостов, не предусмотренных никаким нормативным документом конституционным.

О.Бычкова― А они федеральные?

М.Шевченко― Они так называются, хотя я спрашивал у сотрудников – что такое федеральные? — «Мы существуем на основании указа министра внутренних дел» — так это тебе указ, это ты капитан, ты ему подчиненный, а я ему не подчиняюсь. Ты и исполняй. Почему люди должны там досматриваться?

О.Бычкова― А зачем они там стоят?

М.Шевченко― Собирают деньги с проезжающих – другого мотива нет. Собирают спиртовые деньги на выезде из Осетии. Вот осетины очень переживают: вот, уберут Черменский пост. А у вас когда уберут пост на границе с Кабардино-Балкарией? Когда у вас вызревает кукуруза — я сам видел груженые по ось КАМАЗы – это что? Со всех получают деньги. Там огромные деньги. Тем более дорога идет из Грузии, из Армении, через Ларс.

О.Бычкова― То есть, эта проблема искусственная?

М.Шевченко― Нет. Там есть три момента. Есть люди, которые недовольны Евкуровым, считают, что он засиделся. И это их полное право, — кстати, так же считает и Евкуров, я вас уверяю, — что это их полное право его не любить и митинговать – им никто не запрещало митинги.

О.Бычкова― И для этого есть простой рецепт – свободные выборы.

М.Шевченко― Да. И был разрешенный митинг. Там митинг разрешили. Но потом кто начал кричать «это чеченцы, бей их»? Кто начал кидать стулья в полицейских, которые не атаковали толпу? Толпа же первая атаковала, это видно на видео.

О.Бычкова― Неужели этот глава молодежного совета, Хаутиев, кидал стулья?

М.Шевченко― Я ничего не говорю про Хаутиева. Он является организатором этого митинга, скорее всего. Митинг разрешили. Но кто-то начал кидать. Кто начал кидать? Я допускаю, что это провокаторы.

О.Бычкова― То есть, это такая Болотная площадь, переводя на русский?

М.Шевченко― Нет, это не Болотная площадь. Болотная полиция атаковала людей. На Болотной полиция работала дубинками. В Ингушетии полиция, прикрываясь щитами, уходила из-под града предметов, которые в нее кидали. Я редко сочувствую силовикам, но это очевидно было видно, что это была какая-то провокация с целью перевести мирный митинг протеста в митинг абсолютно не мирный. По отношению к которому, естественно, теперь ввели и какие-то подразделения из других регионов, и там сообщают, что какие-то войска, или внутренние войска, или Росгвардия, — все на свете.

Но я считаю, что первопричина это, конечно же, то, что лидеры двух вайнахских регионов, ключевых на Кавказе, подали друг другу руки и стали взаимодействовать в рамках создания единого экономического пространства. Единого пространства дорожно-транспортной сети, там военная база большая должна быть, какие-то полигоны. То есть, в принципе, хотели превратить этот регион – потому что ни в Чечне, ни в Ингушетии нет никаких блокпостов.

О.Бычкова― Значит, они плохо это делали, плохо объяснили это своим жителям.

М.Шевченко― Я тоже так считаю — во всем виноват, как всегда, Кадыров. Это любой вывод, как только мы обсуждаем Кавказ, особенно с либеральными журналистами — Кадыров всегда во всем виноват. Поверьте, есть то, в чем Кадыров виноват. Он, допустим, виноват в бессмысленном преследовании журналистов «Кавказского узла» или «Мемориала» — тут мы с него не снимаем вину. Но в этом-то случае это было правильное требование.

О.Бычкова― Совершенно неважно, как зовут этого человека – Кадыров, Евкуров, Путин, Медведев.

М.Шевченко― Кто начал кидать стулья в полицию?

О.Бычкова― Они хотят как лучше, но плохо объясняют это людям.

М.Шевченко― Это правильно – то, что объясняют плохо, с этим я согласен. Согласен, что можно было по-другому это сделать.

О.Бычкова― А вы сразу про Кадырова. Откуда мне знать, Кадыров, или не Кадыров?

М.Шевченко― На «Эхе» традиционно такие уроки «Кадыроведения» проходят.

О.Бычкова― Это у вас кадырофобия в сочетании с кадыроманией.

М.Шевченко― Может быть. Но на самом деле вопрос, кто затеял агрессивные действия по отношению к людям с щитами. Я понимаю, что народ горячий, но мнение Хамзата Чумакова для меня является тоже значимым мнением. Это человек, которого власть преследовала, арестовывала, прихожан его мечети, в чем только ни обвиняли. Его позиция для меня является очень важной в этом вопросе.

О.Бычкова― Другой вопрос, находят ли, арестуют ли, заводят уголовные и не уголовные дела на тех, кто действительно нападал на полицейских и опасно кидался стульями, или на тех, кто как обычно, находится под рукой.

М.Шевченко― Думаю, что там все знают, кто кидался, уверен просто. В этой местности люди друг друга знают в лицо. Все знают, кто. Там не бывает так, чтобы человек был абсолютно незнаком. Причем люди там говорили не на русском языке, на ингушском.

О.Бычкова― С какой стати они должны были говорить на русском?

М.Шевченко― Я просто говорю, что там каждого человека люди опознают. Кто это начинал и зачем. Уверен, что Хаутиев абсолютно не виноват. Если он организатор, то по закону он должен отвечать за то, что на митинге, который он организовывал, произошли акты насилия. Но если это провокации, то надо разбираться с провокаторами. Те, кто кидал стулья, пусть сами явятся и скажут, что они это делали. Потому что это абсолютно неправильное было действие, которое нарушало смысл мирного протеста и переводил его в хулиганские действия.

О.Бычкова― Задушат всю эту историю, договорятся, или сделают по-своему?

М.Шевченко― Многие пытались задушить ингушский народ. Ни у кого не получилось. Поэтому я думаю, что не задушат ни в коем случае.

М.Шевченко: Как только Евкуров с Кадыровым побратался– сразу начались у Евкурова большие проблемы

―

Это программа «Особое мнение» и Максим Шевченко в нашей студии. Скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Бычкова― Продолжаем программу. Ну что, поговорим про Украину?

М.Шевченко― Давайте.

О.Бычкова― Если выйдут, например, Порошенко с Зеленским.

М.Шевченко― Уже вышли. На дебаты?

О.Бычкова― На дебаты на стадионе в 70 тысяч человек. Кто кого переборет?

М.Шевченко― Конечно, Зеленский Порошенко переборет, уверен. Он гораздо точнее чувствует аудиторию, импровизирует, не боится людей, раскрепощеннее и у него больше маневра в этой дискуссии.

О.Бычкова― А вы за кого болеете?

М.Шевченко― За Зеленского, конечно.

О.Бычкова― Почему – конечно?

М.Шевченко― Потому что Порошенко замаран кровью, человек, который имеет отношение к этому преступному прошлому Украины, которая привела к гражданской войне. А Зеленский это совершенно новое лицо, это надежда демократическая и человеческая надежда Украины на возрождение, на переговоры с Донбассом. Зеленский сказал, что он готов — я так понял его слова, по крайней мере – что надо садиться за стол переговоров. То есть, он имеет в виду, что надо с теми гражданами Украины, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, надо разговаривать. А Порошенко отказывается с ними разговаривать, для него это просто объекты войны.

О.Бычкова― Потому что Порошенко – президент войны.

М.Шевченко― Он президент войны, а мне не нравится война. Хотя я считаю, что в том, что Порошенко стал президентом, виновен Путин. Потому что Путин признал его президентство в 2014 году. Если бы тогда Россия не признала бы те президентские выборы в Украине, которые проходили на фоне расколов, в которых не участвовали миллионы граждан Украины, на фоне начинающейся войны, то я думаю, не было бы и трагедии лета 14-го года со всей этой АТО и с гибелью огромного количества военнослужащих и мирных граждан.

О.Бычкова― Единственный плюс вижу в том, что вы говорите — что касается России, моей страны.

М.Шевченко― Потому что Кремль кроме газовой трубы на Украине вообще ничего не интересует. Их совершенно не интересуют ни украинцы, ни русские – это все вранье на самом деле.

О.Бычкова― Единственный плюс, что, может быть, не отнимали бы Крым.

М.Шевченко― Оль, Крым никто не отнимал. Давайте реально посмотрим правде в глаза. Если бы не было такой тотальной поддержки людей, не было бы никаких «зеленых человечков». Я прекрасно знаю, что было в Севастополе, знаю Чалова – я был в эти дни там. Там на самом деле русскоязычное население целиком было против того Киева, который тогда был в Киеве.

Я видел, как части украинские капитулировали в Перевальном, например. Как окружили. Эти «зеленые человечки» — у них было оружие, но не было боекомплектов, не было рожков в автоматах, они были не вооружены. А в украинской части стояли танки, БТРы. Хотели бы воевать, воевали бы. Никто не хотел воевать.

О.Бычкова― Это старый спор с известными аргументами.

М.Шевченко― Я помню, как полковник Слюсаренко ходил на переговоры о капитуляции своей части.

О.Бычкова― Аргументы заключается в том, что если что-то плохо лежит, это не значит, что вы должны это прикарманить.

М.Шевченко― А почему это «плохо» и почему «прикарманить»? Я вообще не верю ни в какие Беловежские соглашения. Для меня эти границы это вообще несущественная вещь. Какие-то группировки в Москве и Киеве захватили советские республики, делают вид, что это какие-то суверенные территории. Это вообще какая-то просто абсурдная идея. Так не делится.

Я вообще против этого раздела Советского Союза был. Он был вопреки референдуму советского народа. Это же не воля народа была, это было требование внешнего победителя в «холодной войне». Я понимаю, что проигравший должен плакать и не собираюсь тут долго ныть по этому поводу. Мы проиграли, сдали бездарно огромную страну, великую страну. Поэтому естественно все это случилось.

Но дальше, если бы не было Донецкой войны, поверьте, и с Крымом не было бы такой острой коллизии, как она сейчас возникла. Донецкая война была уже следствием серьезного конфликта внутри украинских элит. Кто-то полагал, что может сейчас победить Ахметова навсегда, других – Таруту, и так далее. И они начали между собой эту войну. Было же две попытки – Северодонецкий съезд, юго-востока, Харьковский съезд – это же было все провалено. Весь внутриукраинский диалог.

Я думаю, когда-нибудь нам станет до конца известна вся подоплека этой трагедии. Но то, что Москва признанием Порошенко просто подтолкнула его к военной операции, у меня нет сомнений в этом.

О.Бычкова― А направлением туда российских людей она не подтолкнула ничего?

М.Шевченко― Слушайте, всегда есть какие-то люди, десятки, — там не так много их было, две сотни – Стрелков и активисты.

О.Бычкова― А, активисты?

М.Шевченко― Ну, я не знаю.

О.Бычкова― Да-да.

М.Шевченко: Зеленский Порошенко переборет, уверен. Он точнее чувствует аудиторию, импровизирует, не боится людей

―

Ну, сидели они там в Славинске — я был там, в Славинске. Там все было блокировано по периметру. Ну и что, из-за этого? Но это несравнимо было с масштабами того, что началось 13 июня. 13 июня огромная группировка двинулась туда и началась полномасштабная война.

О.Бычкова― И возвращаясь к сегодняшнему?

М.Шевченко― Зеленский — это надежда на мир. Надежда на консолидацию украинского народа, на восстановление Украины, нормального общества. Это надежда на прекращение всей этой братоубийственной бойни, которая там идет – сейчас не с такой интенсивностью, но все равно уносит жизни людей по обе стороны фронта.

О.Бычкова― Что думаете по поводу истории с Белоруссией, Куропатами и крестами, которые начали сносить под видом благоустройства территории и арестовывать активистов, которые протестовали?

М.Шевченко― Думаю, что надо бережнее относиться к тому, что люди почитают для себя как память о погибших. Кресты сносить вообще никогда не стоит, лучше это было бы сделать заповедной территорией. Думаю, что в данном случае сами эти кресты и могли бы стать мемориалом, наверное. Ну, что тут еще комментировать?

О.Бычкова― Наверное, они и стали мемориалом.

М.Шевченко― Каким-то формальным, чтобы решили формально там сделать мемориал.

О.Бычкова― Благоустройство там провести, убрать лишнее?

М.Шевченко― Каждая власть хочет по-своему мести. Каждая метла хочет по-своему.

О.Бычкова― Не понимаю, почему Лукашенко считает, что он должен решать, могут там стоять кресты, поставленные людьми?

М.Шевченко― А кто должен решать, где должны стоять где-либо кресты?

О.Бычкова― Но люди их поставили.

М.Шевченко― Кто должен решать, могут ли в коридоре «Эха» стоять кресты?

О.Бычкова― Нет, извините, территория «Эха» не является местом массового захоронения многих тысяч людей.

М.Шевченко― Но никто не предлагает забыть это место захоронения, предлагают сделать мемориал, как я понимаю.

О.Бычкова― Но там уже сложилось стихийно как-то.

М.Шевченко― Тут я тоже считаю, что надо уметь договариваться.

О.Бычкова― Там сложилась традиция ставить кресты – ну, пусть и ставят. Жалко, что ли?

М.Шевченко― Я с вами тут соглашен, между нами здесь нет никаких разногласий.

О.Бычкова― Я только что, на днях, была на Бутовском полигоне. Там тоже стоят кресты. Не самодеятельные, но там стоит гигантский огромный крест, которые люди на руках, своим ходом, привезли с Соловков.

М.Шевченко― Как будто там только христиане похоронены, как будто там только коммунистов нет расстрелянных. Может, там красные звезды тоже поставить? Вообще-то там людей расстреливали за то, что они были троцкистами, за то, что они были коммунистами, там и сталинисты лежат расстрелянные, которые, наверное, не хотели бы, чтобы кресты стояли на их могилах. Думаю, там лежат люди разных вероисповеданий — мусульмане, евреи лежат. Почему везде кресты надо ставить, на каждой могиле?

О.Бычкова― Знаете, почему там это так? Потому что Русская православная церковь, и в том числе, Зарубежная, которая там поставила храм, почему-то сочли необходимым за своих людей поставить крест. Потому что там очень много священнослужителей. А сталинисты не сочли это необходимым, вот и все.

М.Шевченко― Ну, не знаю, что дальше обсуждать в этом вопросе. Я должен скорбно с вами согласиться. Я за то, чтобы люди почитали память павших, как они хотят их почитать. Тут нет вопросов. Никто не отвергает, что были расстрелы – там были расстрелы, тут были расстрелы.

О.Бычкова― Просто для меня непостижима логика в данном случае.

М.Шевченко― Логика власти всегда и везде одна и та же. Власть хочет по-своему. Но иногда общественность хочет по-своему. Вот общественность решила сломать в Америке памятник генералу Ли, во что бы то ни стало. Каждый хочет по-своему что-то переписать. Вот глава НАТО, Столтенберг, поставил в один ряд Гитлера, Сталина и «Исламское государство» (*).

О.Бычкова― Террористическую организацию, запрещенную в России, — я должна это произнести.

М.Шевченко― Да. Лучше бы он принес извинение за 30 тысяч норвежцев, которые воевали на территории СССР в частях Вафен СС добровольцами.

О.Бычкова― А Сталина с Гитлером нельзя сравнивать?

М.Шевченко― 30 тысяч были вспомогательные части, 15 тысяч были в элитной части Ваффен СС, которые под Курском воевали, под Прохоровкой.

О.Бычкова― Почему нельзя сравнивать Сталина и Гитлера?

М.Шевченко― Он сказал чушь абсолютную – что нельзя было договариваться. Значит, Черчилль с Рузвельтом были глупее, чем Столтенберг?

О.Бычкова― Нет, он не так сказал. Он сказал «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами. Думаю, что невозможно остановить мирными протестами человека, который сжигает миллионами людей в печах.

М.Шевченко― Особенно если на его сторону переходить норвежскому правительству и норвежской армии, а потом толпой записываться в ряды Ваффен СС, толпой норвежцев – остановить, конечно, будет трудновато, — на самом деле так.

Второе – цитату про Сталина. Хочу сказать, что Столтенберг сказал абсолютную хрень.

О.Бычкова― Вы хотите гнобить Столтенберга по национальному принципу?

М.Шевченко― Не надо переводить стрелки. Рузвельт, Черчилль и Чан Кайши со Сталиным договаривались, оставили о диалогах с ним прекрасные воспоминания. Столтенберга даже рядом не подпустили бы к этим людям.

О.Бычкова― Столтенберг сказал: «Сталина нельзя было бы сдерживать словами».

М.Шевченко― А кто его пытался сдерживать словами?

О.Бычкова― Они и не пытались сдерживать его словами.

М.Шевченко― Это полное вранье. Вот договорились с Британией по Греции, что коммунисты, что Сталин не будет оказывать поддержку Греции. И ничего, сдержали. В Потсдаме были договорённости, которые соблюдались с обеих сторон. По крайней мере, пока Рузвельт был жив, эти договоренности точно соблюдались.

О.Бычкова― То есть, Сталин был отличный, договороспособный чувак.

М.Шевченко― Великолепный, один из лучших договороспособных политиков в истории человечества, честно говоря, без его договорённостей Англия стала бы просто нацистской страной, если бы СССР не договорился с Англией, а Англия с Советским Союзом, то немцы просто оккупировали бы Англию и все бы закончилось в 41 году.

О.Бычкова― Вы в курсе, что такого государства как Англия, уже нет? Оно скоро появится, но пока еще нет.

М.Шевченко: Зеленский — это демократическая и человеческая надежда Украины на возрождение, на переговоры с Донбассом

―

Хорошо, Великобритания.

О.Бычкова― Короче говоря, я поняла ваши аргументы

М.Шевченко― Мои аргументы такие, что лучшие политики в истории 20 века договаривались с ним и считали его великолепным партнером, разумным человеком, выдающимся политиком. А Столтенбергу, конечно, маленькому норвежскому генералу, который…

О.Бычкова― Ну, все.

М.Шевченко― Оля, вы в Норвегии бывали?

О.Бычкова― Я даже Столтенберга видела.

М.Шевченко― Видели там брошюрки, восхваляющие Ваффен СС норвежские? Брошюрки. Я владею немецким языком, норвежский мне чуть понятен – там описывается, как они убивали наших людей.

О.Бычкова― Столтенберг выступал в качестве главы НАТО в той цитате, о которой мы говорим.

М.Шевченко― Пусть он не лезет в нашу страну. Норвежцам есть за что каяться за Вторую мировую войну. Перед нашим народом точно, по крайней мере.

О.Бычкова― Все, заканчиваем – Столтенберг, не лезь в нашу страну.

М.Шевченко― «Не лезь» – это правильно.

О.Бычкова― И это была программа «Особое мнение» и Максим Шевченко.



(*) — группировка запрещена на территории РФ