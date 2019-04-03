А. Нарышкин― Добрый день. С особым мнением сегодня Михаил Хазин, экономист. Приветствую вас.

М. Хазин― Здравствуйте.

А. Нарышкин― У нас эфир на «Эхо Москвы» на канале RTVi и идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, присоединяйтесь. Кстати ровно через час Михаил Хазин будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире нашего канала в Ютубе. Эксклюзивно для зрителей. Готовьте свои вопросы. Но начнем мы с удивления Кремля по поводу данных Росстата о том, что оказывается, трети россиян не хватает денег на покупку ботинок. Вы тоже удивляетесь. Вы с кем: с Росстатом или с Кремлем.

М. Хазин― У нас в нищете живет треть. Я думаю это адекватно. Примерно так.

А. Нарышкин― Но это плохо, это хорошо.

М. Хазин― Это плохо, конечно.

А. Нарышкин― Это наша реальность.

М. Хазин― Катастрофа. Это просто результат экономической политики правительства последних шести лет. У нас экономический спад идет с 4-го квартала 2012 года. Настоящий. Спад доходов населения, который всегда отстает, где примерно 5 лет. Уже с лишним. И вот мы дошли до того, что треть населения живет в тотальной нищете. Это плохо, конечно.

А. Нарышкин― Почему Кремль удивляет на самом деле этой информации?

М. Хазин― Потому что ну смотрите. Кремль теоретически отвечает за правительство. Практически он за него не отвечает. Потому что правительство самостоятельный орган и в рамках некоторого сложного элитного разделения полномочий именно либеральная группа отвечает за финансовую и бюджетно-экономическую политику. Но с точки зрения общественности, Кремль отвечает. Поэтому Кремль не может сказать, что правительство нас дурит. Потому что тогда они кто. Это с одной стороны. А с другой стороны если сказать, что дурит, то в этом случае нужно его увольнять. А если его увольнять, нужно назначать новое. Можно конечно, перетасовать. В очередной раз. Назначить Орешкина на место Набиуллиной, а Набиуллину на место Орешкина. Это очень в стиле…

А. Нарышкин― Получается потом: а вы, друзья, как ни садитесь.

М. Хазин― А вы, друзья, как ни садитесь. Вот они как раз не годятся. Вот проблема. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое мало кто знает. Например, я просто привожу пример, который мне известен. Есть такое у нас учреждение под Министерством экономического развития – Росаккредитация. Она выдает разрешение фирмам, которые лицензируют импорт. У нас, например, еда вся едет по импорту. Практически вся. Молоко, сыр и прочее – это очень часто пальмовое масло, которое идет по импорту. И так далее. Мясо и так далее. Так вот, стоимость вот этих вот импортных лицензий на те товары, на которые выдаются, не на все товары выдаются, увеличилась за последние год-два где-то в два раза, где-то в три, где-то в четыре раза.

А. Нарышкин― А какой вывод?

М. Хазин― Это политика правительства.

А. Нарышкин― Так денег же нет. Я не понял. С лицензией, аккредитацией. Один раз ты заплатил…

М. Хазин― А дальше вы должны снова это сделать. Вот ввели какую-то партию, дальше вы должны новую снова. Она же действует какой-то ограниченный срок. Без этой бумажки вас не пропустят в таможне.

А. Нарышкин― Грабители.

М.Хазин: Это результат экономической политики правительства последних шести лет. Спад идет с 4-го квартала 2012 года

М. Хазин― А что делает Росаккредитация. Она монополизирует рынок, это известно, потому что были слушания в Общественной палате на прошлой неделе. На которых был спор между представителем Минэкономразвития и Росаккредитации с одной стороны и Антимонопольным комитетом с другой. И Антимонопольный комитет ругался. Но он же не может судиться с министерством. Так вот впрямую. Поэтому он пытается ругать те компании, которые Росаккредитация оставляет на рынке вот таких монополистов. Но в общем и целом все же всё понимают. То есть имеет место такое демонстративное, я бы сказал коррупционное действие. Росаккредитация довольно специфический орган, его раньше не было. Злые языки, вы понимаете, говорят, что это шуваловское детище. Когда он был первым вице-премьером. И соответственно люди, которые там сидят это шуваловские. Но это злые языки. Я не проверял. А то, что цены выросли – это факт. И такого рода историй очень много. В результате растут цены на продовольствие. В результате у людей не хватает денег, чтобы купить еду, они вынуждены отказываться от обуви.

А. Нарышкин― Давайте зафиксируем. Если мы попытаемся все-таки виновного назвать в том, что у россиян мало денег.

М. Хазин― Это правительство и ЦБ.

А. Нарышкин― Вот там у нас Кремль по отношению к студии. Туда у нас Белый дом.

М. Хазин― Кремль у нас демонстративно не занимается экономической политикой. Демонстративно. При этом он не может об этом сказать вслух. Потому что в понимании общества Кремль он все решает. А в реальности — Белый дом. Вот он тут для вас справа, для меня – слева. И еще ЦБ. ЦБ у нас вон там.

А. Нарышкин― Я все равно не понимаю. Может быть, мы по второму кругу пойдем. Путин, когда получает статистику от Росстата, даже наверняка не через новости, а по своим каналам. И ему же как президенту должно быть грустно от того…

М. Хазин― Ему грустно.

А. Нарышкин― И что он делает?

М. Хазин― У него два варианта. Вариант первый: он должен…

А. Нарышкин― Терпеть.

М. Хазин― Терпеть, да. И он до тех пор пока терпел. Либо он должен увольнять правительство, причем не просто увольнять, а ставить на его место других людей. Принципиально. Еще раз повторяю: менять местами Силуанова и Набиуллину больше не получится. У нас Улюкаев, помните его замечательную траекторию. Первый зам. министра финансов, первый зампред ЦБ, а потом значит министр экономического развития. И так они все так бегают. Набиуллина была первым зам. министра экономического развития. Потом она была начальником экспертного управления администрации. Потом она была помощником президента, потом она стала председателем ЦБ. Правда в Минфине она еще не работала, так что у нее все еще впереди. Это все одна команда. Условно можно ее назвать гайдаро-чубайсовская. Набиуллина пришла в министерство экономики, ее взяли, она ученица Ясина, ее взяли я могу сказать точно когда. Это было лето 1994 года. Потому что мы с ней пришли в одну неделю в Министерство экономики и в один департамент. И она с тех пор там дошла до зам. министра и ответственного секретаря правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. Потом ее в 1998 году уволили. Потом она через ЦСР грефовский стала первым замом Грефа. И больше она уже не выпадала из обоймы.

А. Нарышкин― Вы сейчас говорите о том, если я вас правильно понял, что у нас какой-то кризис с кадрами. Но, черт возьми…

М. Хазин― Это не кризис с кадрами.

А. Нарышкин― 140 миллионов человек.

М. Хазин― Еще раз повторяю. В любой элите всегда имеется некоторое распределение обязанностей. Вот эта группа занимается этим, эта – этим. Мосты строит Ротенберг. Это никого не удивляет? А экономическую политику…

А. Нарышкин― Мосты же может еще кто-то строить.

М. Хазин― Как видите, строят Ротенберги.

А. Нарышкин― Наверное, он строит лучше всех.

М. Хазин― Наверное. Во всяком случае, он их строит. И они стоят. А эти, хотя они определяют экономическую политику уже с 1992 года, правда, с очень маленьким перерывом. Они как видите, не умеют. Я могу вас уверить, что если бы у Ротенбергов бы упал Крымский мост, обвалился, больше они бы мостов не строили. А эти ребята, у них постоянно обваливается все. Они почему-то сидят. Видимо, у них крепкая крыша. Злые языки говорят – в Вашингтоне.

А. Нарышкин― Вы часто в эфире «Эхо Москвы» говорите о крыше вашингтонской. Я не понимаю, почему нельзя найти новых каких-то себе лиц, которые могут на эти ответственные должности сесть. Потому что, например, губернаторов тяжеловесов, которые давно возглавляют регионы, мы же можем менять. И туда, скажем так, однотипная новая молодая генерация приходит.

М. Хазин― Их терпели очень долго. Вот этих старых губернаторов. И сейчас началась смена. Поэтому есть шансы на то, что смена начнется и в правительстве.

А. Нарышкин― Вы сами сказали, что терпят с 90-х годов. Эту команду. Выращенную Гайдаром.

М.Хазин: Кремль у нас демонстративно не занимается экономической политикой. При этом он не может об этом сказать вслух

М. Хазин― В 2000 годы был экономический рост. И было ощущение, что, может быть, все-таки они могут сделать экономический рост. Но было на самом деле по двум причинам. Первая, не считая восстановительного роста, сразу после дефолта 1998 года рост был по двум причинам. Первая была кредитно-денежная политика Геращенко. Это первая половина 2000-х годов. А потом соответственно это было связано с нефтяными ценами. Было два периода роста у нас. А соответственно после этого у нас уже устойчивого роста не было. А с 2012 года – спад. Но еще раз повторю, смена экономической политики – это смена много чего. Это люди, отвечающие за связь с МВФ. А МВФ – это рейтинг всех российских компаний на Западе. Если соответственно назначить, условно говоря, завтра Глазьева председателем ЦБ, то дальше Кристин Лагард в своей ближайшей речи…

А. Нарышкин― Стоп, секундочку. Перерыв мы сделаем. Михаил Хазин в нашей студии.

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А. Нарышкин― Я вас прервал. Вы пытались озвучить рецепт счастья.

М. Хазин― Нет, нет. Глазьев – это наиболее известный человек, из другой команды. Вот вы назначаете Глазьева. Глазьева не любит МВФ и Кристин Лагард.

А. Нарышкин― А они знают, кто это?

М. Хазин― Кто? Кристин Лагард?

А. Нарышкин― Она знает, кто такой Глазьев.

М. Хазин― Ну какая разница. Знает или нет. Когда будет назначен председателем ЦБ – будет знать. На самом деле знает и знакома. И вы не забывайте, что Глазьев был министром в правительстве Гайдара. Он там всех знает. Когда происходит назначение Глазьева, Кристин Лагард объявляет, что политика России в финансах неправильная. На следующий день все рейтинговые агентства на основании слов Кристин Лагард снижают российский суверенный рейтинг. Как только они снижают российский суверенный рейтинг, автоматом падают рейтинги всех российских компаний. У которых довольно большая задолженность перед Западом. И они должны будут эту задолженность быстро выплатить. Обращаю ваше внимание, что Путин в своем послании эту тему уже озвучил де-факто. Он сказал, что у нас уже резервов достаточно, чтобы вернуть все долги. То есть он фактически сказал: ребята, это больше не угроза. Но есть и другие угрозы. И если вы посмотрите на то, что сейчас происходит, то увидите, что это проблема общая. В разных странах мира начинают выбирать руководителями людей спорных, а то и совсем спорных. По мнению многих экспертов, Трамп очень спорная фигура. С моей точки зрения он абсолютно адекватен, очень последователен. Только в рамках другой модели. То есть не либерально-финансовой. Он в другом работает варианте. Фактически речь идет о том, что нашу экономическую политику нужно из рецептов либерально-финансовых перевести в рецепты консервативные а-ля Трамп. То есть мы даже уже в этом смысле не будем первыми. Но пока вот боятся.

А. Нарышкин― По бывшим республикам советским давайте пойдем. Я узнал с удивлением, но может быть просто признак моего какого-то невежества, что у нас 2 апреля отмечается день единения Белоруссии и России. Примерно так называется.

М. Хазин― Я тоже не знал.

А. Нарышкин― Появились к этому новости о том, что мы готовим им очередной кредит дать на 600 миллионов рублей. Почему нельзя Белоруссию как-то забрать уже наконец-то…

М. Хазин― А зачем? Это странно, даже во времена СССР была независимой республикой.

А. Нарышкин― В чем ценность для России белорусского суверенитета.

М. Хазин― Вообще говоря, это независимая страна. Что значит ценность. Вот видите, в части Крыма мы не проявили уважение к суверенитету Украины.

А. Нарышкин― Прецедент-то есть.

М. Хазин― Извините, после того как там был референдум. Вот если в Белоруссии будет референдум о присоединении к России, после этого можно будет на эту тему разговаривать. Пока референдума нет, мы же не страна-агрессор, мы соответственно страна, которая чрезвычайно уважительно относится к международному праву. Даже я бы сказал, слишком уважительно. И по этой причине до тех пор, пока в Белоруссии не будет референдум, эта тема вообще обсуждаться не будет. О том, как будет взаимодействовать Россия с Белоруссией в рамках союзного государства, это отдельная тема. Могут быть разные варианты. Если говорить о взаимодействии иногда конфликтов, которые мы просто видим, то нужно понимать, что Лукашенко он патриот своей страны. И выколачивает деньги для Белоруссии отовсюду, откуда можно. И он абсолютно прав. Он занимается тем, чем должен заниматься руководитель государства.

А. Нарышкин― Скажете, что Путину есть чему поучиться у Лукашенко.

М. Хазин― Путину есть чему поучиться у Лукашенко. Прежде всего, в части ответственности правительства перед обществом. Последняя история с увольнением губернатора за коров, обиженных им, она в этом смысле очень показательна. У нас этих коров практически нет. Они по сравнению с тем, что было во времена СССР. У нас, между прочим, известная история, в 90-е годы потребление мяса и рыбы народонаселением резко упало. Потом стало немножко восстанавливаться. Но, судя по тому, что нет денег даже на обувку, ситуация ухудшается. Особенно если учесть, что то, что сегодня в магазинах называется мясом, очень часто мясом не является.

А. Нарышкин― Мясной продукт.

М. Хазин― Да. Молочный продукт, маргариновый продукт и так далее. При этом там мяса может вообще не быть. Так вот в этом смысле, когда каждый раз я читаю про очередной конфликт или про очередной кредит. Белоруссия кредиты обслуживает. Мы же им кредиты не списываем. Какие проблемы. Я их вообще не вижу. Построили атомную станцию на российские кредиты. Так, ребята, простите, а деньги-то получили российские компании, которые ее строили. Так о чем речь. То есть это вообще не вопрос. У американцев вообще была технология, знаете, была такая книжка замечательная лет 10 назад «Исповедь экономического убийцы». Почитайте там, как использовались американские кредиты для того чтобы разрушить независимость государств. Мы не разрушаем независимость Белоруссии. Поэтому я бы назвал все эти истории спекуляциями. Но опять же журналисты – писать нечего, конфликта нет, значит надо чего-то придумать…

М.Хазин: Есть шансы на то, что смена начнется и в правительстве

А. Нарышкин― Единая валюта нужна?

М. Хазин― Если посмотреть, чем занимается Трамп. Он разрушает либеральную систему глобализации. Почему. Потому что либеральная система глобализации построена на долларе, но который контролируется не США, а транснациональными банками. Он у них этот контроль попытается отобрать. Именно из-за этого конфликт между Трампом и руководством ФРС. Если доллар становится национальной валютой США, то возникает вопрос: а что в тех частях мира, куда доллар не дотянется. Валютные зоны, мы описывали эту конструкцию в 2003 году. В книжке «Закат империи доллара и конец «Pax Americana»». Валютные зоны. Бэннон не так давно в своих выступлениях разных примерно озвучивает, кто бы мог быть лидерами этих валютных зон. Если валютные зоны, то и Россия является одним из как бы лидеров, то в этом случае рубль должен находиться за пределами России. То есть в этом смысле объединение, появление единой евразийской валюты, может быть не рубля. Евро это не марка, не франк и так далее. А может быть рубль нужно усиливать. Этот вопрос технический и будет решаться в течение ближайших лет. Но теоретически этот вопрос да, он встанет в ближайшее время на повестку дня.

А. Нарышкин― Дальше по соседним республикам пойдем. Удивили ли вас выборы на Украине?

М. Хазин― Нет. Но они на самом деле и не интересны. Дело в том, что все пытаются рассматривать ситуацию на Украине с точки зрения, грубо говоря, старых конструктов. Этой самой либеральной глобализации. Трамп ее разрушает. Поэтому надо смотреть с точки зрения той конструкции, которую видит Трамп. А Трамп видит эти самые валютные зоны. Теперь вопрос: в какую валютную зону может войти Украина. Центра силы два. В окрестностях. Это франко-германский центр и евразийский. С франко-германским центром проблема. Там я думаю, Восточную Европу они выкинут. Потому что она дотационный регион.

А. Нарышкин― А как ее можно выкинуть?

М. Хазин― Ну как.

А. Нарышкин― Выкинут из ЕС, из еврозоны.

М. Хазин― Из еврозоны выкинут, скажут, что не соответствует, и из ЕС могут выкинуть. Сначала объявят «ЕС двух скоростей». А потом скажут, ребята, вы не соответствуете. Если вы не будете соблюдать, то будьте любезны.

А. Нарышкин― И кто что от этого выигрывает?

М. Хазин― Это вопрос бессмысленный. Потому что в рамках какой модели. С точки зрения либеральной глобализации, все проигрывают. С точки зрения национальных интересов Франции и Германии – они выигрывают.

А. Нарышкин― Зачем объединялись тогда вообще.

М. Хазин― Объединялись в рамках другой модели. Другой экономической модели. А все, она больше не работает. Теперь новая. А в рамках новой модели Украина никому не нужна. Вообще никому. Денег не будет давать никто. Рынки свои закроют и Запад, и Восток. И куда она денется. И совершенно непонятно. То есть это будет очень сложная ситуация. Это будет сильная, еще более сильная деградация и всей Восточной Европы. Причем там, в общем, всё понимают, потому что Виктор Орбан уже говорил о том, что экономическое будущее Венгрии на Востоке, а не на Западе. Отдавая себе отчет. Очень сильны соответствующие направления в Польше. В Польше почему ЕС, Брюссель, то есть либеральная команде евросоюзовская так активно противодействует брекзиту. Понятно, почему. Потому что если выйдет Англия, то следующей выходит Польша. А Польша выходит по банальной причине. Потому что с 20-го года Брюссель объявил, что больше дотаций не будет. А без дотаций ЕС Польше не интересен. Потому что польский экспорт в ЕС маленький. Без дотаций. То есть на самом деле начинает меняться вся картинка. Вся проблема состоит в том, что эту новую картинку никто целиком не описал. Вот никто даже не пытался, все сейчас, грубо говоря, такие более-менее известные СМИ описывают мир в таком смысле: есть либеральная глобализация, есть сумасшедший Трамп. Который непонятно что делает. А правильная картина такая: есть разрушающиеся либеральные глобализации и есть Трамп с другой моделью. И нужно сначала описать эту другую модель, а потом посмотреть, что где в рамках этой модели может быть Польша, Венгрия, Украина, Россия, Япония и так далее. У меня на моем сайте Хазин.ру этой работой достаточно активно занимаются. По крайней мере, я этим занимаюсь. Этим занимается еще один человек – Андрей Школьников. Он даже тут книжку написал по этому поводу. Она выйдет к осени. Но, вообще говоря, очень мало людей, которые этим занимаются. В США этим занимается Бэннон. Но он, как и полагается политику, на люди говорит процентов пять. Из того, что у него…

А. Нарышкин― В голове. Россия заинтересована в том, чтобы ЕС развалился?

М. Хазин― Опять-таки, а что мы хотим. Мы покупаем или продаем. У нас нет цели. А когда нет цели, то бессмысленно говорить, выгодно, не выгодно. Есть такие расклады, есть такие. Можно так. Можно сяк.

А. Нарышкин― При каких раскладах России нужен ЕС?

М. Хазин― Еще раз говорю…

А. Нарышкин― Сейчас ЕС это вредная международная структура, которая консолидировано вводит санкции против России…

М. Хазин― Да перестаньте. Да ну, вводит санкции, хорошо, когда рассыплется — не будет вводить. Но она зато «Северный поток-2» и все остальное. Наверное, вообще лучше бы, чтобы он рассыпался. Просто чтобы не путался под ногами.

М.Хазин: Путину есть чему поучиться у Лукашенко. Прежде всего, в части ответственности правительства перед обществом

А. Нарышкин― Замечательно. Давайте перерыв сделаем. У нас сегодня в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» и в эфире канала RTVi экономист Михаил Хазин.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Мы продолжаем. Мы все дальше от России удаляемся. Хотя это связано. В американский сенат внесли очередной законопроект о санкциях против — угадайте кого. И это уже ответ на вмешательство в выборы президента. Что с этим делать?

М. Хазин― Комиссия Мюллера или Миллера, как его там, признала, что никакого вмешательства не было и сговора не было. И еще чего-то, на самом деле было вмешательство со стороны украинцев. Вот это было точно. Но поскольку украинцы друзья друзей Мюллера, то по этой причине Мюллер не расследовал. А российское вмешательство неубедительно.

А. Нарышкин― Предполагается, что американским бизнесменам запретят сделки с суверенным долгом России, инвестиции в российский энергетический сектор. Критично?

М. Хазин― Они через офшоры все это сделают. Я кстати не уверен, что они пройдут, поскольку Трамп вчера сказал, что надо все-таки нормализовывать отношения с Россией. Он теперь не боится импичмента. Он теперь не боится Мюллера.

А. Нарышкин― Вот вы сидите здесь, это замечательно, вы такой умный. Знаете, что будет работать, что не будет. Американцы дураки и в сенате и в палате представителей они не понимают, что меры, которые они принимают, они абсолютно…

М. Хазин― Во-первых, я прошу прощения. Я вчера разговаривал с таким человеком Николаем Злобиным. Который вообще, конечно, наш по происхождению. Но вообще приехал к нам из Америки и он там хорошо знает, что происходит. И мы с ним обсуждали как бы…

А. Нарышкин― И он вам все объяснил…

М. Хазин― Текущее состояние российской советологии. Он говорит, что после 1991 года всю школу советологии, руссоведения, потому что в те времена был Советский Союз, ее просто ликвидировали. И сегодня в США, причем это было сделано не только по СССР, России, но и по всем другим странам. Почему? Потому что как раз произошел переход в рамках глобализации от страноведения, когда были школы китаеведения, школы корееведения, школы японоведения, школы германо… По каждой стране, по крайней мере, было несколько центров. А по СССР было много центров. Или по Китаю. Они перешли к логике глобального пазла. Когда вместо…

А. Нарышкин― Укрупнения.

М. Хазин― …специалистов по конкретной стране появились такие системщики, которые выкладывали картинку. Это другой подход. И в результате узких специалистов не осталось. За поколение они вымерли. Старые вымерли, новых не вырастили. И в результате они теперь пользуются услугами ну таких достаточно спорных персонажей. Например, большими специалистами по России считается Ходорковский, Пионтковский. Я прошу прощения, Каспаров. И многие другие. Илларионов. Они, конечно, в чем-то может быть и не глупые люди. Пионтковский так просто неглупый. Но у Пионтковского слабость: он дико не любит лично Владимира Владимировича. По неизвестной мне причине. А все остальные. Ну, Илларионов он даже в своей статистике непрерывно врет. И что самое главное – они все из-за этого состояния ненависти и из-за категорического желания быть при делах, они, в общем, сочиняют сказки. Кстати, это довольно известно.

А. Нарышкин― Вы 4 фамилии назвали. Вы уверены, что это все аналитики и все данные, на которые могут опираться США.

М. Хазин― Может еще есть. Вот в реальности как специалистов по стране, вот этот набор. Крайне узкий. А вы это на самом деле можете увидеть. Если вы посмотрите, что пишут иностранные газеты про Россию, то в качестве экспертов очень мало людей выбирается. Очень мало. Вот.

А. Нарышкин― А посол зачем здесь сидит?

М. Хазин― Какой? Американский. Это другое дело. Они пишут какую-то фактуру. Но вы же понимаете, когда большие начальники, они не читают отчетов. Это невозможно. Им нужно что – им нужны выжимки. Сидит первая группа аналитиков, которые делают выжимку первого порядка. Потом вторая группа, которая делает выжимки из выжимки. А потом сидит третья группа, которая читает эти выжимки из выжимки из выжимки, а дальше они звонят по телефону своим знакомым: Илларионову, Ходорковскому, Пионтковскому. Слушай, ты можешь это проинтерпретировать. И тот радостно интерпретирует. Иногда это раскавычивается. Иногда так и идет в кавычках. Но я просто знаю, как это происходит у нас. И в общем, как это: жалкое зрелище душераздирающее…

А. Нарышкин― Какая страшная картина. Мощные фильтры в лице Ходорковского, Пионтковского…

М. Хазин― Это объективная ситуация. Как только вы убираете школу специалистов, вот еще раз повторяю. Это произошло в США в силу этой либеральной глобализации. И теперь сегодня команда Трампа она просто, ей просто спрашивать некого. Вот людей, которые могли бы интерпретировать, старых специалистов. Коля Злобин сидит здесь. Я думаю, ему звонят тоже. Но ему звонят люди из спецслужб, и проблема эта не попадает в СМИ.

А. Нарышкин― Подождите. Когда американцы думают над очередным пакетом санкций и мер против России, они, если упростить – звонят Ходорковскому?

М.Хазин: Кто-то платит за то, чтобы из России сделать токсичное государство

М. Хазин― Например. Ну а как вы хотите. А сенатор Рубио кому он звонит? Ну вот ну кому он звонит.

А. Нарышкин― Михаил, а кому бить. Говорит Ходорковский.

М. Хазин― Он скажет, мы тут придумали такую пакость. Вы как. Или придумайте нам какую-нибудь новую пакость. А как еще. Ну откуда.

А. Нарышкин― А в чем интерес Ходорковского здесь?

М. Хазин― Как в чем? А вдруг чем сильнее надавят, а вдруг отдадут чего-нибудь. Деньги.

А. Нарышкин― Ходорковскому? Деньги?

М. Хазин― Ну да.

А. Нарышкин― США.

М. Хазин― Почему США.

А. Нарышкин― А кто, я запутался.

М. Хазин― Если США нажмут, ему отдадут денег. Он хочет обратно деньги, которые он считает своими.

А. Нарышкин― Как интересно. Санкциями надавят на Россию.

М. Хазин― Ну да. В России придет к власти…

А. Нарышкин― Кто?

М. Хазин― Я не знаю, кто. Силуанов. Кудрин. Вот Кудрин придет к власти и скажет: как мы нехорошо раскулачили ЮКОС. Надо все вернуть обратно Ходорковскому. Почему нет.

А. Нарышкин― Кудрин придет к власти?

М. Хазин― Я не верю.

А. Нарышкин― А что мешает ему? Это же близкий человек к Путину. Почему Путин не сделает так…

М. Хазин― Что здесь близкий. Не надо путать. Личное. Мало ли что, соответственно у Трампа есть много людей, к которым он лично близок. Поскольку про Трампа много разных ходило слухов, есть какие-то барышни, с которыми Трамп был близок. Это же не повод, чтобы этих барышень назначать министрами или еще куда-то. Так и тут.

А. Нарышкин― Хорошо вы Кудрина сравнили с барышнями Трампа.

М. Хазин― Ну хорошо. Он из либеральной команды. Поскольку нелюбовь к либеральной команде сейчас составляет у населения примерно 90%, то по этой причине вряд ли Кудрин будет назначен на какой-то исполнительный пост. Тем более премьера или как говорит народ – приёмника.

А. Нарышкин― Путин сегодня открывает завод «Мерседес-Бенц» в Подмосковье. Радостная новость?

М. Хазин― Ну почему нет. Открыли завод. Чего плохого-то. Будет работать. Вы любите на «Мерседесах» кататься?

А. Нарышкин― Я никогда не катался.

М. Хазин― И я не катался. Правда, сейчас покатался.

А. Нарышкин― Ну а как это возможно, если же Россия вроде с каждым годом образ ее создается такой, что токсичная страна с токсичными руководителями. Лучше вообще никакие дела не иметь.

М.Хазин: Оказалось, что Россия в рамках либеральной глобализации не сломалась. Все считали, что она сломается

М. Хазин― Если звезды зажигают – значит это кому-то нужно. Кто-то платит за то, чтобы из России сделать токсичное государство. Или государство изгой. Не получается. Очень хочется. Тут «RAND Corporation» выпустила доклад, в котором написала, что Китай – противник, но не изгой. А Россия – изгой, но не противник. Это хотелки. Ну, кому-то хочется. Вот, а Трамп говорит, что надо нормализовывать отношения. Вы поймите, ситуация банальная до жути. Оказалось, что Россия в рамках либеральной глобализации не сломалась. Все считали, что она сломается. Она не сломалась. Теперь неожиданно выясняется, что и США не сломались. Вот пришел Трамп, за него же проголосовали. Причем это было понятно за несколько лет. Я уж про это много раз рассказывал. Что 4 ноября 2014 года были в США промежуточные выборы, которые четко показали, что те силы, которые стоят за консервативную революцию против либеральной, они уже усилились настолько, что могут своего человека выдвинуть в президенты. И он даже может выиграть. 5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции в городе Дейтоне штат Огайо я про это сказал вслух. Еще не было Трампа. Я не знал, кого они выберут. Они выдвинули двух человек. Сандерса и Трампа. Выиграл Трамп. И по этой причине точно также все наезды на Трампа, начиная от Мюллера и кончая всем остальным, это такая же атака соответственно как на Россию в рамках попытки сделать из нее страну изгой. Но просто делать из США страну изгой не получается. Потому что именно США контролирует эмиссионный центр. Но не забудем, что в 2011 году была попытка вытащить из-под США эмиссионный центр. И это была публичная программа, она обсуждалась на G8 и G20, называлась «ЦБ Центробанков», и тогда американцы довольно жестко ее остановили. Через дело Стросс-Кана. Но была такая попытка. Так что все не так-то просто. И нет никакой монополии на власть. Есть очень сильные конкурирующие между собой группы, и у разных групп разные интересы. То же самое, что с Украиной. Прежде чем описывать то, что происходит на Украине, предъявите мне картину мира Трампа. И как только вы ее предъявите, вы поймете, что все выглядит совсем не так, как кажется. И по этой причине все выборы на Украине они особого смысла не имеют. Почему? Потому что все те люди, которые сегодня там избираются, за исключением может быть Зеленского, у которого есть некоторая свобода.

А. Нарышкин― Только не говорите, что всех президентов Украины согласовывают в Вашингтоне.

М. Хазин― Их, безусловно, согласовывают. До Вашингтона далеко. Ну что вы, Вашингтон это во, а это… Это делается на уровне американского посла в Киеве.

А. Нарышкин― Зеленский на поклон пойдет…

М. Хазин― Нет, Зеленский не пойдет. Жизнь изменилась, еще раз повторю. А, кроме того, простите, американский посол с кем будет разговаривать. Он будет разговаривать с банкирами или с Трампом. Тоже хороший вопрос. И на самом деле очевидного ответа нету. Понимаете. Одно дело, когда соответственно Набиуллина работает с Кристин Лагард. Но у Набиуллиной же нет с министром финансов США прямого контакта. А у Кристин Лагард есть. Почему – а потому что уже дело дошло до того, что либо с этим, либо с этим. По этому поводу та же самая история. В бытность Набиуллиной первым замом Грефа, все начальники департамента разделились на две большие группы. Одни ходили к нему, а другие — к другому. И никак иначе.

А. Нарышкин― Спасибо. Экономист Михаил Хазин сегодня был гостем программы «Особое мнение». Для зрителей канала «Эхо Москвы» в Ютубе напоминаю, что буквально через 13 минут у нас начинается прямая трансляция программы «ДайДудя», где Михаил Хазин тот самый будет отвечать на ваши вопросы в течение часа. Готовьтесь и задавайте.

М. Хазин― До свидания.