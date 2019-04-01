И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением журналист Антон Красовский. Добрый вечер!

А.Красовский― Добрий вечір!

И.Воробьева― По-украински хочет прямо уже?..

А.Красовский― По-українськи можно НРЗБ.

И.Воробьева― Ладно. Про украинские выборы, действительно, хотелось поговорить. Ничего неожиданного не случилось же? Зеленский — первое место, Порошенко — второе.

А.Красовский― Неожиданного не случилось, с какого момента? Неожиданного не случилось с двухнедельной давности. Но, вообще, без всякого сомнения произошла огромная неожиданность и для тех людей, кто входил в избирательную кампанию в декабре и тех людей, кто предсказывал какие-то результаты. Буквально несколько дней назад было понятно, что в первом туре победит Зеленский, но никому не было понятно, что с таким отрывом. И никому не было понятно, что Киев проголосует за Зеленского. Никому не было понятно, что вот эта вся Украина, как вот в студии сейчас висит зеленая тряпка — хромакей — станет зеленой, потому что вся она проголосовала за Зеленского за исключением 4 регионов: 2, где победил Порошенко и Тимошенко в одном (как это ни смешно, в Ивано-Франковской области) и двух, где с очень небольшим отрывом от Зеленского побеждает кандидат России Олег Бойко.

И.Воробьева― Бойко, да.

А.Красовский― Нет, у меня исключительно по поводу его имени есть сомнения. Тем не менее, например, в приграничных, ведущих буквально войну, то есть прифронтовых как бы городах, где особенно голосуют солдаты и офицеры вооруженных сил Украины, как оказалось, тоже все равно люди голосовали за Зеленского, а не за Порошенко, то есть не за главнокомандующего. Весь Мариуполь проголосовал за Зеленского. Только Краматорск целиком проголосовал за Зеленского. И с невероятным отрывом, который тоже никто не мог предсказать, юг весь — за Зеленского, там, по-моему, 43%. Когда мы говорим юг, мы имеем в виду не только Одессу с Николаевым или Херсоном, а, прежде всего, говорим о Днепропетровске. А сам он из Днепропетровской области, из Кривого Рога.

А.Красовский: На выборы Шойгу, Матвиенко, Явлинского, Родина смотрела бы со слезами из смеси кислоты и березового сока

И в этом смысле 30,5%, которые сейчас есть у Владимира Александровича — это, вне всякого сомнения непредсказуемый результат. Он набрал больше, чем два его конкурента — и Тимошенко и Порошенко — вместе взятые. Тимошенко и Порошенко вместе взятые набрали 28%. То есть это, конечно, абсолютно фантастическая победа.

Вот сегодня на «Первом канале»…

И.Воробьева― Внезапно Антон Красовский посмотрел «Первый канал»….

А.Красовский― Нет-нет, я прочел «Медузу». Я не смотрел «Первый канал». Самое смешное, что «Первый канал снимает, «Медуза» каким-то образом пересказывает. Я, естественно, это всё читаю. И там какие-то люди, которые ведут ежедневные 8-часовые вот эти передачи про то, как «хохлы распинают русских мальчиков», рассказывают о том, что Украина проголосовала бы даже за стул или за табуретку.

И.Воробьева― Только бы не за Порошенко?

А.Красовский― Лишь бы не за Порошенко. Это, конечно, забавно, когда эти люди, сильно пьющие и мало думающие, говорят таким образом, но приблизительно в такой же риторике, с таким же пренебрежением и ненавистью к выбору украинского народа сейчас начали выступать в своих Твиттерах и Фейсбуках…

И.Воробьева― Ой, сейчас знакомые фамилии будет, да?

А.Красовский― Сторонники Порошенко. Нет, мне совершенно напревать на Айдера, на этого Бабченко — это люди, которые просто находятся на зарплате у СБУ. Они мне неинтересны. А люди, которые все-таки родились в Украине, для которых Украина не чужая страна, родная их страна, и которые являются сами частью украинского народа, вдруг показали, что они на самом деле думают об украинском народе. Там один из не просто сторонников, а из ближайших соратников Порошенко пишет в своем то ли Твиттере, то ли Фейсбуке, что вот сегодня день клоуна и Украина показала, кто они есть на самом деле — украинцы. То есть он говорит о своей нации, о том, что украинцы — клоуны. Второй тоже в этом духе выступает. И всё это показывает, конечно, уровень и отношения и дискуссии вот, собственно, Петра Алексеевича и его команды к тому народу, которым им выпала судьба руководить.

Безусловно, это ожидаемая победа, но неожиданный результат. И сейчас самое главное — сделать так, чтобы этот результат был сохранен 21-го числа, когда будет второй тур. У меня нет никаких сомнений — я, кстати, говорил и прошлый раз и позапрошлый, что Владимир станет президентом. Вопрос, с каким результатом. И вопрос — что будет дальше, когда он будет президентом. Как будет формироваться фракция его парламентских сторонников, например? Как и когда будут объявлены досрочные выборы в Раду, например? Кто в этой Раде сформирует его собственную фракцию? Насколько к его собственной фракции будет иметь отношение, например, не выдвигавшийся в его пользу именно Вокарчук? Какой будет к новому правительству и к новой Раде — и это тоже очень важно — иметь отношение один из его ближайших соратников и идеологов этой кампании Сергей Лещенко? Какие люди из команды Порошенко, которые ушли из команды Порошенко, не согласные с коррупционными схемами ,с очередным жульничеством, с воровством, с мелкими попытками, с одной стороны, обвинять во всем Россию, а, с другой стороны, покупать у России втридорога же вооружение, которое должно якобы с этой же Россией воевать, — вот люди, не согласные с этим войдут или не войдут в команду нового президента? Кто будет премьер-министром?

И это очень важно. Будет ли, как сейчас обвиняет, а на самом деле обвиняет, конечно, его в этом Мустафа Найем, депутат Верховной рады и тоже когда-то бывший членом Блока Петра Порошенко и сейчас поддержавший очень важного кандидата для Запада, бывшего министра обороны Гриценко, — что будет ли блок с Юлией Тимошенко? Я абсолютно убежден, что никакого блока с Юлией Тимошенко не будет.

И.Воробьева― Зеленского?

А.Красовский: Украине нужен человек, который бы все объединил, всех поженил, всех простил и пошел дальше

А.Красовский― Да. Я абсолютно убежден, что никакого блока с Юлией Владимировной Тимошенко у Зеленского не будет просто потому, что никакая Юлия Тимошенко Зеленскому не нужна. Можно задать вопрос: А не нужна ли, например, Юлия Владимировна Тимошенко Коломойскому, который, как мы знаем, оплачивает эту кампанию и был инициатором, конечно же, это кампании.

И.Воробьева― Оплачивает кампанию кому — Зеленскому?

А.Красовский― Зеленскому.

И.Воробьева― Это известный факт, несмотря на то, что Зеленский отрицает.

А.Красовский― Плевать, что там Зеленский отрицает.

И.Воробьева― Действительно, какая разница, что сказал Зеленский.

А.Красовский― Не надо слушать, пожалуйста, то, что говорят политики. Вернее так: не нужно обращать внимания на какие-то вещи, которые для большинства людей очевидны. Понятно, что Зеленский — это непосредственно деньги Коломойского. Это человек, который с Коломойским работает много лет. Более того, в этом нет ничего плохого. Украина устроена таким образом, что она поделена между большими финансовыми структурами, кланами и эти кланы играют огромную роль в политической жизни Украины. И, возможно, благодаря этому в Украине остается демократия.

Вне всякого сомнения будущим властям — я не говорю, будущему президенту — то есть этой государственной системе, которая должна воцариться в Украине, придется принимать какое-то антитрастовое законодательство, чтобы влияние украинских капиталистов на украинскую политику стало меньше; чтобы влияние олигархов на, как сказали бы украинцы, политикум, слишком велико. И это очевидно всем.

Но, тем не менее, сейчас данность такая. Понятно, что, конечно, сам Владимир Александрович является ставленником Игоря Коломойского, человека, которому когда-то принадлежал «ПриватБанк», человек, который сейчас не можешь въехать на территорию Украинской республики и находится в Израиле, потому что у него чудовищный, огромный очень старый конфликт с нынешним президентом.

И.Воробьева― Значит, поменяется президент — и поменяется что — он сможет вернуться?

А.Красовский― В смысле Коломойский? Коломойский, мне кажется, человек склада Березовского…

И.Воробьева― Прости, а можно я тут поставлю запятую? Я ждала, когда будет какое-то развитие этой истории, чтобы сделать небольшую паузу в программе «Особое мнение». Журналист Антон Красовский. Можно нас смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube и писать вопросы на +7 985 970 45 45. Сейчас вернемся

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Антон Красовский, Ирина Воробьева. Коломойский — Березовский.

А.Красовский― Да, и, мне кажется, что Коломойский буквально ежедневно ведет такой заочный диалог с покойным ныне Борисом Абрамовичем, с которым они, конечно, были хорошо знакомы и часто, я уверен, выясняли и отношения и бизнес-отношения, собственно, в величину политических событий своих стран. И я уверен, что каждый день Коломойский говорит Борису Абрамовичу: «Вот ты, чувак, не смог, а я смог. И я смогу».

И я вижу, как у Коломойского это, действительно, получается. И знаете, почему? Потому что Борис Абрамович как любой русский еврей в те самые времена, он, так или иначе, ставил на обкомовскую плесень. Ему, как и Ельцину, как и вообще всем людям в те годы, казалось вот то, что все сейчас начинают писать и говорить в русском медиасегменте: «А что такое Зеленский? А какой у него опыт? А что он сможет сделать?»

И.Воробьева― Ну, он же, вообще, кавээнщик.

А.Красовский― Что значит, кавээнщик? Клоун. Он же клоун, что он сможет сделать? А Коломойский понял очень правильную вещь: В будущее можно идти и с клоуном, лишь бы этот клоун не имел никакого отношения ко всей той системе, которая управляла Советским Союзом и Украиной все эти годы. Лишь бы человек никогда в своей жизни не был ни в обкоме, ни в каком-нибудь райкоме ВЛКСМ, ни сотрудничал ни с каким-нибудь Криворожским комбинатом, пытаясь его разворовать, украсть, распродать за границу. Чтобы этот человек не был 25 лет в политике, пытаясь выиграть хоть какие-то выборы, чтобы сесть на какой-нибудь «НафтаГаз» или стать вице-премьером «на трубе». Чтобы этот человек не был, как, например, Гриценко, министром обороны, причем не просто министром обороны, а еще американским министром обороны…

И.Воробьева― Ой-ой!..

А.Красовский: Я счастлив, что к власти в Украине могут прийти люди, для которых важнее мир любой ценой

А.Красовский― Ну, а как? Гриценко реально учился на курсах повышения квалификации в американском военном университете пару лет, то есть он физически приехал и стал министром обороны в кабинете Ющенко с дипломом американского военного. Он американский военный. И именно поэтому, кстати, надо сказать, Гриценко занял второе место во Львовской области, вообще, во Львове. Потому что за него запад очень сильно голосовал, потому что для Западной Украины нет ничего плохого в том, что этот человек — американский военный. Люди хотят в НАТО, и люди это провозглашают. И в Украине большое количество лет несколько президентов, кроме разве что Виктора Федоровича Януковича, провозглашали этот путь в НАТО как правильный. Он сейчас является частью национальной доктрины.

Но вдруг Коломойскому стало понятно, что нужен совсем другой человек которые не связан вообще ни с чем из этих ментально, человек другого поколения и более того, очень хорошо, что он, например, не из реального сектора. Это значит, что у этого человека не было возможности не попасть ни в какую коррупционную схему, ни в какую систему откатов-заносов, что он никогда никому не было должен, и никто не было должен ему. Что он никогда не крестил детей в Киево-Печерской лавре с каким-нибудь генеральным прокурором или начальником СБУ или с кем они обычно это делают. Что у него нет собственного архиепископа или митрополита, который поддерживает его по какой-нибудь церковной линии и принесет ему неграмотно написанный свиток с надписью: «Томос».

Вот нет у этого человека ничего. Зато у этого человека есть много лет, действительно, довольно большой опыт создания собственного медийого бизнеса. Вы называете его клоуном. Да вы сами клоуны. Очень смешно, что клоуном называют человека люди, которые сидят на зарплате в одной из дирекций «Первого канала» или там 2-го канала, какого угодно. Реально профессиональные клоуны… Вернее так: реально непрофессиональные клоуны. В отличие от вас, друзья, Зеленский мало того, что профессиональный клоун, то есть он нравится людям — он правда смешной, он правда крутой. Он еще создал собственную медиаинституцию под называнием «95-й квартал», где он владелец бизнеса. И этот бизнес создавался долго, сложно. Этот бизнес конкурировал и в Украине и в России с огромными империями .вышедшими, так или иначе, из недр империи КВН. Это и «Камеди Клаб» и «АМиК» и структура, связанная с СТС.

И этот человек не просто продержался, а создал, действительно, очень доходный и очень дорогой бизнес, работающий в медиа. Никому из вас не удалось — их тех людей, которые сейчас его обвиняют в клоунаде. Поэтому вы обвиняйте, пожалуйста, в клоунаде своих хозяев, своих продакшнов, которые вам сейчас недоплачивают зарплату, потому что деньги у вас кончились, потому что все деньги разворовали.

И.Воробьева― Можно не про «Первый канал»? Вот тот портрет, который ты сейчас нарисовал Зеленского — это просто идеальный кандидат какой-то.

А.Красовский― Идеальных кандидатов не существует. А вообще, в принципе, не существует идеальных кандидатов. Ничего идеального в мире не существует, поэтому мы, возможно, померев, окажемся в раю, где немножко более идеально.

И.Воробьева― Но для нашего времени, когда все во что-то уже вляпались успели — коррупционные схемы, воровство, крестины детей и так далее…

А.Красовский― Я считаю, что Зеленский сейчас — это для Украины самый правильный и самый обнадеживающий выбор. Я считаю, что у Зеленского есть шанс сделать то, чего в Украине не удалось бы сделать никому из тех людей, которые, так или иначе, на протяжении 25 лет этой страной управляли. Вот если вы посмотрите на всех тех людей, которые рядом с ним стояли в списке действительно, всех этих людей Украина знает 25 лет — всех! Юлия Владимировна Тимошенко пришла в политику в 1996 году.

А Петр Алексеевич Порошенко был, если мне не изменяет память, секретарем Совбеза еще при Викторе Андреевиче Ющенко. А человек по фамилии Бойко стал председателем «НафтаГаза», по-моему, еще при Кучме, а министром и вице-премьером он стал при первом Януковиче. А Гриценко был министром обороны при Викторе Андреевиче Ющенко еще в начале «нулевых».

Это люди, про которых Украина знает буквально всё. Она всю жизнь с ними прожила. Это как если бы сейчас мы на полном серьезе обсуждали демократические выборы, в которых участвуют следующие кандидаты: Сергей Кужугетович Шойгу, Голикова… нет, не Голикова — Валентина Ивановна Матвиенко; Владимир Владимирович Путин и, например, Григорий Алексеевич Явлинский. Вот такие бы у нас были демократические выборы. И Родина на это бы смотрела со слезами, состоящими из смеси соляной кислоты и березового сока, как обычно всегда у нашей Родины.

Но Украина, видите, родила неожиданного кандидата…

И.Воробьева― Ну, подожди. Не Украина — Коломойский все-таки…

А.Красовский― Что значит, Коломойский? Коломойский — человек, который, наверное, прекрасный «серый кардинал». Коломойский, вне всякого сомнения, такой… очень умный еврей, который думает, думает… у него в голове схемы, но и Владимир Александрович тоже, поверьте мне, очень и очень умный еврей, прямо чистокровный…

И.Воробьева― Это имеет какое-то значение — то, что ты сейчас сказал?

А.Красовский: Я незнаком с Зеленским. Но я очень хорошо знаю этот тип. Мы из одной как бы тусовки

А.Красовский― Это, конечно, имеет значение, потому что мы говорим сейчас о выборе, который, например, в политике в России сразу бы отсутствовал: «Как же мы можем его поставить кандидатом? Он же еврей».

И.Воробьева― Да ладно!..

А.Красовский― А что в России у нас были, действительно, когда-то кандидаты евреи?

И.Воробьева― Насчет президентов, наверное, точно не было.

А.Красовский― Конечно, потому что это первое, что обсуждается на любых выборах: «А он не еврей случайно?»

И.Воробьева― Правда, что ли?

А.Красовский― Конечно. В России никогда не проголосуют за еврея — говорит любой кандидат, любой политтехнолог. Хотя я говорю, что Россия проголосует а еврея, если это будет «правильный» еврей, и еврей будет нравиться России. Ну, например, Евгений Вадимович Ройзман ведь нравится своим избирателям, он нравился своим избирателям там, на Урале. А Урал — это ой, какое стрёмное место. Там старый храм сейчас пытаются поставить прямо на городском пруду. То есть там царебожцы какие-то. А тем не менее, народ его избирал мэром.

То есть нету такого закона, что еврей не может где-то избраться, но при этом в России такая традиция есть. А, видите, Украина его на самом деле второй раз — этот закон — опровергает. Потому что Петр Алексеевич нет-нет, да и да. А уж Владимир Александрович прямо уж совсем чистокровный. И тут он, мне кажется, может переевреить еврея Коломойского. А это сейчас очень важно, потому что сейчас… я должен бы сказать если, но я абсолютно уверен, что будет когда если вдруг не случиться… ну, какой-то прямо подставы со стороны Порошенко…

И.Воробьева― Ты имеешь в виду, что выиграет Зеленский второй тур?

А.Красовский― Да. Ему, конечно, придется сейчас равноудаляться от всех и равноудалять всех от себя. И это будет очень сложный и травматический путь, который должен понимать и Коломойский, и он понимает, наверное. И поэтому я и говорю, что родила Украина. Это выбор Украины. Смотрели же многих людей. Променяли Вокарчука… И хорошо было бы Вокарчука. Вокарчук, вообще, отличный. Но вот нация сказала на каких-то, наверное, опросах, что милее им вот такой. И верят они больше в «слугу народа» чем в человека, который написал «Обійми» и другие классический украинские песни.

И самое главное, что нация захотела человека центрового. Почему вся «зеленая» Украина? Потому что нация не захотела человека с запада, и нация не захотела человека с востока. Нация захотела снова днепропетровского, вот как Кучма. Нация захотела человека, который бы эту нацию смог объединить, потому что нация, конечно, очевидно разъединена. И, конечно, люди на западе считают людей на востоке предателями. Они могут бесконечно говорить про Путина: Путин ввел войска, Путин то, Путин сё… Но в реальности они сразу же… вот у них прямо встык за Путиным, который оккупировал их страну, идет то, что восточные украинцы, они вообще не украинцы. Уже писали эти сумасшедшие наши бывшие коллеги, что надо прямо расстреливать людей на востоке… Ну, это даже бессмысленно обсуждать. Но в действительности, такое недоверие к людям, которые живут на востоке, в Донецкой и Луганской областях, огромно на западе. И Украине нужен человек, который бы все это объединил, всех поженил, всех простил и пошел дальше.

И.Воробьева― Антон Красовский. Продолжим.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Антон Красовский, Ирина Воробьева. Мы продолжаем про Украину, потому что тут в перерыве выяснилось, что Антон Красовский встречался с Порошенко аж дважды.

А.Красовский― Да, я, действительно…. Ну, мы начали обсуждать это отношение сотрудников Порошенко к людям, и я просто вспомнил свои собственные какие-то от него впечатления. Я встречался с ним два дня подряд во времена Майдана в 2014 году. Это были последние дни Майдана, буквально за день до событий на Грушевского и Банковой, когда то, что мы сейчас называем «Небесной сотней»… Первый раз мы с Ксенией Анатольевной Собчак брали у Петра Алексеевича как у одного из лидеров Майдана тогдашнего интервью. И на меня он произвел очень благоприятное впечатление, как сказали бы в газете «Советская Россия». Он говорил очень правильные вещи хорошим языком. Я не знаю, были ли они заученными или он действительно так думал. Но на фоне тех людей, с которыми я на тот момент общался в Украине — я имею в виду людей старшего поколения, — он мне показался очень западным и полезным для этой страны.

А.Красовский: Люди хотят идти по собственному пути, не с Россией, но при этом не хотят воевать с Россией на самом деле

А потом, на следующий день мне позвонил один из его помощников и предложил встретиться с ним и его коллегами на предмет избирательной кампании. Потому что уже у меня тогда были опыт избирательной кампании Михаила Дмитриевича Прохорова. А как вы понимаете, Петр Алексеевич тоже олигарх. Ему показалось, что было бы неплохо встретиться поговорить. Я приехал в этот самый офис на Днепре. И там сидели все эти люди вместе с ним.

И вот эта встреча на меня произвела удручающая совершенно впечатление, потому что я понял, что на самом деле это сборище ужасно бессмысленных, непрофессиональных людей, то есть людей, которые вообще не понимают и не могут предположить даже… притом, что всё вокруг них происходит, и они всё знают даже то, чего не знаю я. Условно говоря, они знают о том, что будет эта бойня. То есть каждый человек в этот день из принимающих решение, понимал, что эта бойня будет. Сейчас они будут рассказывать, что нет-нет-нет, это кто-то там, это Янукович заставил стрелять… А, между прочим, где виновные-то? Все знали в тот момент, что будет эта бойня, что будут эти жертвы.

Я не знаю, кто стрелял. Много людей мне рассказывали разные версии. Но точно стрелял не Виктор Федорович Янукович. То есть приказ отдавал точно не он. Вот поверьте мне, человек находился тогда в таком состоянии, что никаких приказов стрелять он отдавать не мог. Более того, были подписаны уже меморандумы известные о том, что выборы должны состояться в 2015 году, и, собственно, на этот предмет мы и встречались.

И вот они мне говорят: «Ну вот у нас на западе всё вообще отлично, — ну, мы видим: и до сих пор неплохо, — А вот про восток мы ничего не понимаем. Мы даже не понимаем, Антон, вот какого артиста русского привезти? Мы же вообще их не знаем. Вот кого привези? Стаса Михайлова, может?» Вот на таком уровне был разговор. Ну, чтобы поддержал. Я говорю: «Петр Алексеевич, а почему вам вообще эта тема волнительна? У вас сейчас другая проблема». Он говорит: «Потому что я точно знаю, что моим конкурентом на выборах будет Янукович», — говорил он за два дня до того, как Янукович бежал в Ростов. Я говорю: «Ну, как же Янукович? Вы видите, что творится в Киеве сейчас. Как Янукович? Никакого Януковича не будет. У вас будут другие совершенно конкуренты. Ваши конкуренты — это те люди, которые с вами сейчас стоят на трибуне — это и Кличко, и Юлия Владимировна, которую вы отпустите. И Тягнибок, который, между прочим, куда-то исчез, и все про него забыли, будто его и не было. И Яценюк — вот они ваши конкуренты, с кем вам придется действительно сражаться, с кем придется вести борьбу».

Вдруг какой-то очень старый человек — я буду говорить по-русски, но он со мной разговаривал по-украински — вот прям дід Панас як з мого дитинства говорит: «Вот Антон, я возглавлял избирательную кампанию Кравчука (то ли Кучмы). Я вот всё знаю про эту страну. И я точно говорю, что Витя никуда не уйдет». Ну, вот так они всё знают про свою страну.

Поэтому я ужасно счастлив, что этих людей, которые усе знают про свою страну, больше не будет. Я очень счастлив, что людей, которые на протяжении 5 лет воровали народные деньги, торговали с так называемой страной-агрессором, для которых эта война еще важнее, чем для так называемых глав ДНР и ЛНР и уж точно важнее, чем для руководства России. Вот я рад, я счастлив, что этих людей не будет больше в Украине . И я счастлив, что к власти в Украине могут прийти люди, для которых важнее мир любой ценой.

И.Воробьева― А Зеленский такой?

А.Красовский― Конечно. Зеленский — человек того поколения, для которого мир важнее всего. Правда. Вот для нашего поколения это так. Поколение людей, которым западло зарабатывать… даже не поколение, а это такая группа людей. Понятно, что 40-летних людей очень много, которые зарабатывают на войне и будут счастливы… Но я точно знаю. Вот я незнаком с Владимиром Александровичем Зеленским. Но я очень хорошо знаю этот тип. Мы из одной как бы тусовки. Мы никогда не встречались. Но вот он выходил из гримерки, я в нее входил. И нет людей в этих гримерках, в которых было бы не запало зарабатывать на смерти людей, перед которыми они выступают. Это очень важно.

И.Воробьева― Самый популярный вопрос, который задают слушатели за этот эфир. Можно догадаться: «Сколько Зеленский платит Красовскому за пиар».

А.Красовский― Да нисколько. Я вас уверяю, что огромное количество сейчас, может быть, даже отвернется от Зеленского из-за моего этого выступления, потому что москаль сидит и топит за Зеленского и против Порошенко. Вот они пойдут и проголосуют за Порошенко, потому что москаль топит. И нисколько Зеленский мне не платит. Еще раз: не встречался ни с Зеленским, ни с Коломойским никогда. Просто я считаю Украину моей страной. Я там вырос, и для меня это очень важно — то, что там происходит.

И.Воробьева― Надо сказать, что у нас много разных слушателей, в том числе, с Украины, которые сейчас не согласны.

А.Красовский― Из Украины.

И.Воробьева― С Антоном Красовским. С Украины, из Украины — как вам будет угодно на самом деле.

А.Красовский― Нам украинцам угодно «из Украины».

И.Воробьева― Я говорю так, как говорят по-русски. Я буду говорить по-русски.

А.Красовский― Нет, мы тоже говорим по-русски. И Владимир Александрович Зеленский, как вы видите, большую часть своей кампании говорит по-русски.

И.Воробьева― Это, кстати, очень странно.

А.Красовский― Нет, это совершенно не странно, потому что большая часть людей на Укр… Видишь, я тоже говорю «на Украине» периодически — в Украине говорит и думает по-русски. В этом нет ничего стыдного. Русский — это часть украинской культуры. Гоголь писал по-русски. И Гоголь придумал и описал украинский мир по-русски, русским языком, вот тем языком, на котором думала просвещенная часть, грамотная часть людей, которые на тот момент жили на той территории, которую мы сейчас называем Украиной, в составе Российской империи.

А.Красовский: Русский — часть украинской культуры. Гоголь писал по-русски и описал украинский мир по-русски

А сейчас грамотных людей больше, поэтому больше, поэтому большее количество людей говорит по-русски. Я последний раз был достаточно давно…. Это был 15-й уже год. Помню, я на машине ехал из Киева во Львов. И когда мы въехали на Западную Украину — Ровно… я сам вырос в Ровненской области. И я начал искать украиноязычное радио. И это была одна единственная радиостанция на Западе Украины. То есть на самом деле страна живет в русскоязычном мире. И что бы там сейчас украинцы не говорили (понятно, что большое количество украинцев говорит по-украински, для них это родной язык), но в действительности то, что мы видим сейчас на избирательной кампании Зеленского — вся Центральная Украина, она устала от этой войны языков, войны вер, от этих томосов — от всего от этого. Это всё на самом деле очень вторично.

Первично же совершенно другое: люди хотят жить, люди хотят работать на своей земле, люди хотят зарабатывать на свое земле; люди хотят гордиться своим трудом в своей собственной стране; люди хотят, чтобы их дети жили в этой стране и гордились этой страной, и чтобы им не хотелось уезжать в Польшу или Россию, или хоть в Исландию. Люди хотят идти по собственному пути, не с Россией, но при этом люди не хотят воевать с Россией на самом-то деле. И люди поэтому не хотят слышать каждый день про войну. Эта вот бесконечная вина, она людей достала.

И поэтому в программе Зеленского, очень лаконичной, очень, кстати, популистской, как программа любого абсолютно политика, который идет на президентские выборы… я их много написал, и еще больше прочитал — он они все всегда такие. Но самая главная история программы Зеленского — это история сосредоточения на себе — то, что сейчас очень важно понять Украине. Поэтому я говорю, что русский язык, он такой же украинский. Вот украинцы имеет на русский язык такое же право, как и русские. Это такой огромный диалект русского языка, который украинцы имеют право приватизировать, как ирландцы имеют право на английский совершенно свободно. Поэтому украинцы имеют право требовать и сами от себя и от меня, и от тебя говорить «в Украине » или «из Украины».

И.Воробьева― Сейчас, я чувствую, рейтинг медиаперсон, которых травят, может поменяться. А.Красовский― А мне плевать!..

И.Воробьева― Хочется все равно про Украину спросить. Весь эфир про Украину говорим. Мне интересно другое. Зеленский сможет ли подружить обратно Украину и Россию?

А.Красовский― Вот это самое главное. Здесь вопрос не подружить Украину и Россию. Начать надо не с этого, не с дружбы Украины и России. Это сложный процесс. Вот то, что с чего я начал полчаса назад — с того, что надо подружить восток и запад. Западные украинцы должны понять, что восточные украинцы — это тоже украинцы. Вот как я говорю, что русский язык — это такой же украинский язык, он такое же право имеет на эту территорию, потому что люди не нем говорят и думают. Вот так же и люди, которые живут на востоке Украины, которые живут в Донецке, Луганске, Мелитополе, в Краматорске, Славянске — везде, имеют такое же право на Украину, как и люди, которые живут в Вараше, в Луцке, в Ковеле, во Львове или в Ужгороде. Это очень важно — вот это осознание единой страны, которой на самом деле пока не произошло. Оно должно произойти именно возвращением восточных территорий ментально и физически. И Зеленский в первую очередь должен сделать это, он должен вернуть Восток Украины на родину. Восток Украины принадлежит Украине. Это абсолютно всем очевидно. Более того. это в первую очередь очевидно самим жителей этих земель — Донецкой и Луганской областей. И я уверен, что у него есть шанс, чтобы это произошло.

И.Воробьева― Спасибо большое, это было «Особое мнение» Антона Красовского. До встречи!