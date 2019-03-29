И. Воробьева― Программа «Особое мнение» начинается. И сегодня со своим особым мнением политик Алексей Навальный. Алексей, добрый вечер.

А. Навальный― Добрый вечер.

И. Воробьева― Первое, про посадки хочется спросить. Абызов, Ишаев — последние буквально новости. Я уже поняла, что тебе никого не жалко.

А. Навальный― Никого из них мне не жалко.

И. Воробьева― И никому ты не сочувствуешь. Я это поняла. Я увидела. О’кей. Хорошо. Расскажи тогда про свои заявления о том, что про Абызова ты давно говорил и что на самом деле уже всем всё рассказывал.

А. Навальный — В 17―м году мы выпустили расследование про Абызова. Даже было не столько расследование, сколько мы показали просто его имущество в Италии. И мы рассказали о том, как он вымывает деньги, высасывает деньги из Новосибирской области. Был конкретный повод. Потому что тогда планировался митинг в Новосибирске. Этот митинг был против повышения тарифа. Что было напрямую связано с Абызовым, тариф для всех жителей повышали для того, чтобы Михаил Абызов, чиновник и министр стал немножко богаче. Кстати говоря, мы тогда победили. Но, собственно говоря, я описал всю схему довольно общеизвестную, честно говоря, не было такой ситуации, что Навальный вскрыл шокирующую схему. Была общеизвестная схема о том, как Абызов обкрадывает жителей Сибири. Но только почему-то власти, все то же самое ФСБ, Следственный комитет не обращали на это ни малейшего внимания. Абызов — крупнейший коррупционер. Его коррупция напрямую связана с Чубайсом, который по-прежнему занимается нанотехнологиями. Ничего с ним не случилось. Я доволен тем, что он, по крайней мере, сейчас привлечен к ответственности, не доволен тем, что это произошло поздно. И Чубайс вместе с ним не привлечен.

И. Воробьева― Подожди. Никто еще не привлечен к ответственности. Еще только заведено уголовное дело.

А. Навальный― Зная, как они сжирают друг друга. То, что мы видим с Абызовым, конечно, это не наказание его за коррупцию, а это просто отъем у него его неправедно нажитых денег в пользу какого-то другого такого же жулика. Поэтому у меня нет сомнений, что Абызову влепят лет 12 в итоге, а его все деньги и активы просто отнимут. Сначала отнимут, а потом продадут какому-нибудь Фридману, например.

И. Воробьева― О’кей. Хорошо. Что там в уголовном деле, мы, по крайней мере, сейчас видим в официальных заявлениях, то, что у тебя было в расследовании, а в реальности за что, как ты думаешь?

А. Навальный― В реальности это просто снижение кормовой базы. В реальности просто есть какое-то количество недвижимости, собственности, активов в стране. Эти активы принадлежат очень часто просто случайным людям, которые их хапнули в ходе приватизации 90-х годов. И сейчас гораздо более злые и голодные всякие ФСБшники, силовики или какие-то более удачливые олигархи, они, естественно жадным взглядом смотрят и друг у друга отнимают куски этой собственности. И у Абызова просто отняли этот кусок.

И. Воробьева― Какое это отношение имеет к справедливости…

А. Навальный― Никакого.

И. Воробьева― Борьбе с коррупцией.

А. Навальный― Никакого.

И. Воробьева― К закону.

А. Навальный― Абсолютно никакого отношения к борьбе с коррупцией это не имеет. Если бы они хотели заниматься борьбой с коррупцией, то сначала был бы арестован Чубайс, при котором могли происходить эти схемы. А потом уже когда-нибудь очередь дошла бы до Абызова. И мы бы увидели некую системную борьбу с коррупцией. Если бы была борьба с коррупцией, то после нашего репортажа об Абызове было бы возбуждено уголовное дело. А так это просто одни плохие люди отнимают деньги у других плохих людей. И они по ходу дела друг друга сажают. Вот Медведев сейчас потерял силу, поэтому медведевских людей можно и по их понятиям нужно сожрать. Отнять у них все. Если они выпендриваются – пересажать их всех. И станцевать тарантеллу на их могилах. Вот то, как устроено сейчас в путинской власти. Друг у друга отнимают деньги.

И. Воробьева― Но согласись, что при президенте Медведеве было чуть получше.

А. Навальный― Конечно, нет. Слушай, что значит чуть-чуть получше. Получше для Абызова. Наверное, для Михаила Абызова было гораздо лучше, у него было все в Италии, он был министром. На черном Мерседесе. А сейчас его возят на автозаке.

И. Воробьева― Но до 26 марта 2019 при всех президентах у Абызова было лучше, чем сейчас. Я имею в виду для страны. При президенте Медведеве было полегче, какие-то законы вступили получше в силу. Было более открыто, доброжелательно. Не так сильно всех сажали. Некоторых освобождали, например. Нет?

А. Навальный― При президенте Медведеве эта власть логическим образом развивалась. Как она начала в 2003 году, оформилась, они решили строить свое корпоративное мафиозное государство, у которого нет других целей кроме обогащения конкретных людей. Она логически развивалась. И ты говоришь, в 2012 или 2011 при Медведеве было лучше. А при первом Путине образца 2003 года было еще лучше. А при Путине образца 1999 года было, многие считают, совсем хорошо. Мне как раз не казалось, что хорошо, но многие считали, что вообще замечательно, пришел такой новый президент, который сейчас начнет наводить порядок. Но просто они развивались таким образом. И то, что делал Медведев в 2010 и в 2011 году просто привело к тому, что медведевских людей сожрали. А так он хотел кого-то сам сожрать, наверное. Просто не смог.

И. Воробьева― Ладно. А что с Ишаевым произошло?

А. Навальный― А Ишаева просто наказали за то, что в Хабаровском крае избрали не того человека. Хабаровский край был абсолютно провален для «Единой России». И не только «Единую Россию», Путина публично отхлестали по щекам жители Хабаровского края. Когда не избрали, не переизбрали губернатором Шпорта. Такого выдвиженца «Единой России», а избрали «единоросса» Фургала. И Ишаев ему тайно помогал. В общем, даже не очень тайно, об этом все абсолютно знали. Он использовал народное недовольство для того, чтобы конкретно влепить пощечину Путину. Ну, потому что никому не интересен Шпорт. Но когда Путин поддерживает кандидата и говорит: алле, жители Хабаровского края, вот вам классный парень, изберите его, ведь я такой популярный. А в Хабаровском крае ему говорят: ты знаешь, нет, ты не популярный, твоего человека мы не изберем. И Ишаев работает на это, его просто таким примерным образом наказали по абсолютно смехотворному, конечно, обвинению. Его обвиняют в хищении 5 миллионов рублей.

И. Воробьева― Даже сам, по-моему, как…

А. Навальный― Он просто сам, наверное, в легком шоке. Это человек, губернатор с 1991 года, ему принадлежит полкрая. Это как Лужков. Только на Дальнем Востоке. И он работал вице-президентом «Роснефти», даже если мы смотрим на его официальный доход, то 5 миллионов рублей это какая-то крохотная капля. То есть против него выдвинули смехотворное обвинение, посадили под домашний арест в качестве наказания. И назидания для всех остальных региональных элит. Ну, типа не ведите двойную игру.

И. Воробьева― То есть региональные элиты и вообще элиты сейчас должны быть по идее несколько напуганы. Причем все. Нет?

А. Навальный― А это не только после Ишаева они напуганы. Они в принципе напуганы, потому что они работают в ситуации, когда они должны Путину и Медведеву, и «Единой России», и всем рассказывать про то, как они классно популярны у них в регионе, а они совсем не популярны. На Дальнем Востоке не зря же, смотри, это случилось в Приморье, где губернатора от «Единой России» кандидата прокинули. В Хабаровском крае. То же самое случилось в Хакасии. На всем Дальнем Востоке рейтинг и Путина и «Единой России» ниже плинтуса. И им крайне сложно опираться на вот эту кремлевскую легитимность, потому что Кремль все не любят. И поэтому, конечно, местные власти находятся в легкой панике. Потому что они должны проводить некие московские решения, эти московские решения нигде непопулярны. И все люди видят, что московские решения приносят только новые налоги и новую бедность. И никого не делают богаче. Ни местных жуликов, ни обычных людей. То есть в принципе сложилась уникальная ситуация, когда от врачей и учителей до местных олигархов – все недовольны Кремлем, потому что Кремль ведет себя тупо, бестолково и бессмысленно.

И. Воробьева― И к чему это приведет? То есть смотри, раз все так недовольны, может ли так случиться, что, что называется, все начнется в регионах.

А. Навальный― В каком-то смысле так и случается. Вот эти поражения и провалы «Единой России» — вот они и начались в регионах. И поэтому мы видим, что власть реагирует двумя доступными им способами. Тремя. Способ номер один – пропаганда, но она во многом себя исчерпала. Ну что еще может сказать Владимир Соловьев или Дмитрий Киселев. То есть пропаганда она почти на сто процентов использована. Вторая вещь, которую она делает – это такой силовой ресурс. Вот Ишаева посадили, но они и так регулярно кого-то сажают, уже большого впечатления не производит. И третье – для того чтобы, собственно говоря, бороться с последствиями недовольства, а именно низким результатом на выборах, они меняют избирательное законодательство таким образом, чтобы было гораздо легче фальсифицировать. Что мы прямо сейчас наблюдаем в Москве. Где протаскивают, сегодня Мосгоризбирком заявил, что теперь люди с временной регистрацией могут голосовать. И будет электронное голосование.

И. Воробьева― Они рассматривают. Нет, подожди. Они рассматривают эту вероятность. То есть не сказали, что все точно будут голосовать. И уж тем более не сказали, что будет точно электронное голосование.

А.Навальный: Абызов — крупнейший коррупционер. Его коррупция напрямую связана с Чубайсом

А. Навальный― Не сказали, но пригласи меня, пожалуйста, в эфир в сентябре, где мы с тобой обсудим, что вот как я сказал, так оно все и было. Будет электронное голосование и будет голосование, они будут говорить, что это для людей с временной регистрацией, на самом деле это означает, что они мобилизуют 400 тысяч киргизов, проживающих в Москве, которым дали российское гражданство и которые работают в основном в московской системе ЖКХ, для того чтобы повлиять на результаты выборов. Чтобы их автобусами возить, они голосовали на участках. Потому что иного способа выигрывать выборы у них нет.

И. Воробьева― Мы сейчас прервемся буквально на полсекунды. Алексей Навальный в программе «Особое мнение». Никуда не уходите. Но если хотите посмотреть на Алексея, можете включить трансляцию на Ютуб-канале «Эхо Москвы».

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И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Хорошо. Про голосование в Москве, мы еще к этому вернемся. Про Якутию хотела спросить, раз уже ты про киргизов заговорил. И про всех людей, которые приезжают работать. В Якутии довольно жестко руководство региона поступило. И ты вчера об этом говорил в своем Ютуб, как называется, Навальный…

А. Навальный― Я слышу легкое пренебрежение моей суперпопулярной между прочим…

И. Воробьева― Я согласна.

А. Навальный― Это программа Навальный… Сам забыл. Программа «Россия будущего». Которая выходит на моем Ютуб-канале каждый четверг.

А.Навальный: В 2017 году мы рассказали о том, как Абызов вымывал, высасывал из деньги из Новосибирской области

И. Воробьева― Да, всем сейчас стало стыдно в этой студии. Что забыл, как называется. Короче. Я смотрела, и ты просто сказал, что то, что руководство края приняло, точнее области принято решение не пускать всех работать в определенные отрасли – это такой популизм. Не решает проблему. А как решить проблему в таком случае?

А. Навальный― Ограничить миграцию. Проблема очень сложная. Она связана с тем, что в первую очередь, конечно, Россия вымирает. И население сокращается стремительным образом. Везде сейчас уже даже оно не растет, на Северном Кавказе в основном, потому что русское-то население и население многих других народов, например, якутов, оно сокращалось огромными темпами все это путинское время. Сейчас…

И. Воробьева― А почему русское сокращалось, а все остальное не сокращалось?

А. Навальный― Ну потому что рождаемость…

И. Воробьева― Российское ты имеешь в виду.

А. Навальный― Нет, есть население, есть люди различных наций. Например, у русских рождений на семью меньше, чем на Северном Кавказе. Это объективный факт. То же самое у якутов, они рожают меньше детей, чем в среднем рожают в семье на Северном Кавказе. Это абсолютно нормально.

И. Воробьева― Всегда было так.

А. Навальный― Всегда было так. Безусловно, это было так. Поэтому просто одни нации в России вымирают быстрее, чем другие нации. Население очень сильно сокращается и у Путина всего его 20 лет была основная стратегия – что это сокращающееся население заменяют постепенно мигрантами. И вот прошлый год стал первым годом, когда даже приезжающие в огромном количестве мигранты из Средней Азии не могут заметить собой вымирающее население. То есть они едут, едут, едут, уже пол-Таджикистана, пол-Узбекистана в основном и Киргизии приехало. Но все равно население сокращается. И вот это главная проблема. Но вторая проблема заключается в том, что миграция абсолютно бесконтрольна. У нас нет даже визового режима со странами Средней Азии. Без которого нельзя даже начинать говорить про урегулирование проблем миграции. И власти ждут, ждут, ничего не делают. Потом случается, естественно, какой-то грандиозный скандал на уровне реального погрома. Очень опасного для всех. И это произошло в Якутии. И когда оно случается, когда гром грянул, мужики из власти начали судорожно креститься. А в частности делать какие-то идиотские заявления, что этот год без мигрантов и так далее. Ну, то есть это звучит какой-то дичью, реальным экстремизмом. Вместо того чтобы регулировать миграционный процесс, они сначала не делают ничего, а потом, не будем называть это каким-то фашизмом, но это абсолютно нечто, лежащее за пределами правового поля в России. То есть нельзя говорить о том, что мы подвезли сюда этих киргизов, а теперь мы их объявляем людьми второго сорта. Потому что произойдет тогда обратное. Вот сейчас восставшие якуты, говоря простым языком, зашугали киргизов, они куда-то там разбежались, их запугали. Они боятся избиений и погромов. Но их очень много. Если их держать на положении людей второго сорта, так, рано или поздно, произойдет обратная реакция.

А.Навальный: Если бы я был избирателем в Петербурге, проголосовал бы за коммуниста

И. Воробьева― Хорошо. А как введение визового режима повлияет на количество приехавших сюда? Не лишимся ли мы большого количества людей, которые готовы выполнять работу или заменять…

А. Навальный― Если мы считаем, что здесь есть рабочие места и нужно выполнять работу, мы должны посчитать эти рабочие места. И выдать виз столько, сколько нам нужно рабочих мест. Это же логичная ситуация. Ты, в конце концов, не можешь приехать в Германию и сказать: здрасьте, я решила у вас здесь жить, я Ира Воробьева.

И. Воробьева― Почему не могу?

А. Навальный― Не можешь, потому что как минимум тебе нужно получить визу Шенгенскую. Потому что Европа говорит, что никакая Ира Воробьева нам не нужна. Хочет сюда попасть – пусть заявку подает, мы решим. То же самое должно быть и с этими людьми. Нам, безусловно, нужны люди нормальные работники, которые сюда приедут из Узбекистана или Киргизии и будут честно работать. Но хотелось бы это регулировать и самим решать, сколько мы людей пустим, а сколько не пустим. Сейчас любой житель Узбекистана или Киргизии, может быть, он прекрасный человек и чаще всего, в 99% случаев он прекрасный человек, законопослушный. Но он просто покупает билет и, не спрашивая ни тебя, ни меня, ни всех остальных жителей страны. Он покупает билет, приезжает и живет. Это неправильная ситуация как мне кажется.

И. Воробьева― Напомню нашим слушателям, что вопросы можно присылать по номеру +7-985-970-45-45. По традиции я должна в каждом эфире с Алексеем Навальным сказать, что мы друг к другу на «ты» обращаемся. Это нормально всегда. И не будет меняться. Мы не будем делать вид, что мы на «вы». Тут очень много сообщений об этом. Как же так, нашего Алексея на «ты» называют. Боже мой.

А. Навальный― А мне приходят сообщения: как же так, называете Ирину Сергеевну на «ты».

И. Воробьева― Поэтому мы не будем, будем протестовать против такого подхода. Вступившие в силу законы, которые запрещают оскорблять власть, привели к тому, что сегодня в твиттере Алексея Навального появился такой манифест с оскорблениями или не оскорблениями. Ты пытался оскорблять власть?

А. Навальный― Мало того, я сейчас то же самое хочу сделать, честно говоря, в вашем эфире. Это принципиальная позиция. Они приняли свой абсолютно мерзкий закон. И, несмотря на то, что возможно по этому абсолютно идиотскому закону вашу радиостанцию оштрафуют на 100 тысяч рублей или на 500 тысяч рублей, но при всей моей любви я, безусловно, могу повторить: да, я считаю, что ГД это сборище жуликов и воров. Просто тупых абсолютно людей. И мерзавцев. Совет Федерации, который принял этот закон о запрете оскорблений, является точно также сборищем врагов России. Чтобы оскорбить, я не могу здесь нецензурно, конечно, выражаться, хотя в первую очередь эти фразы возникают в моей голове, но мерзавцы, негодяи и воры. И человек, который внес непосредственно этот закон – вор. И Путин, в интересах которого этот закон принят – лидер этой самой организованной преступной группы. Я могу их оскорблять до конца эфира. Ты будешь просто ругаться, что я забрал эфирное время.

И. Воробьева― Я хочу уточнить. Ты назвал все эти слова, что все в ГД тупые?

А.Навальный: Нам нужны работники, которые приедут из Узбекистана или Киргизии и будут честно работать. Но хотелось бы это регулировать

А. Навальный― В ГД есть… В Совете Федерации все тупые, в Совете Федерации нет нормальных.

И. Воробьева― Вообще ни одного…

А. Навальный― То есть это в принципе орган, который задуман для того, чтобы самые такие отбросы вертикали власти, когда их снимают с каких-то должностей, с губернаторских, министерских или еще откуда-то, их отправляют в Совет Федерации. То есть худшие из худших сидят в Совете Федерации. Или там просто места, которые продали региональные чиновники, чтобы какого-то жулика засунуть в Совет Федерации, чтобы он сидел с каким-то мандатом. В Совете Федерации прямо все кошмарные и чудовищные. В ГД там же не только «Единая Россия» есть, там коммунисты есть. Я не могу их всех назвать тупыми. Они все равно…

И. Воробьева― Все-таки не все.

А. Навальный― В ГД не все. Но руководство ГД и «Единая Россия», которая там сидит, — это, конечно, партия жуликов и воров.

И. Воробьева― А что, и воры тоже все?

А. Навальный― В ГД?

И. Воробьева― Ты сказал, что сборище воров.

А. Навальный― «Единая Россия» — да. Все, абсолютно все.

И. Воробьева― А есть решения суда, есть…

А. Навальный― Да мне не нужно никакого решения суда. Я на улицу выхожу и вижу, что происходит. Я вижу, что те законы, которые «Единая Россия» принимает с момента своего существования, с 2003 года, это законы, направленные на то, чтобы обкрадывать население. На то, чтобы тебя делать беднее, а себя делать богаче. И много-много лет и мы ведем расследование я, и Фонд борьбы с коррупцией расследуем деятельность этих людей и ни разу мы не видели ничего обратного. Все они воры или негодяи. Некоторые из них не участвуют в воровстве в плане того, что они не забирают себе эти миллионы, но все они обеспечивают эту схему. То есть, грубо говоря, одни вынимают деньги из кассы, а другие стоят на стреме. Но они же все равно участвуют в этом ограблении.

И. Воробьева― Видишь ли, в чем дело. По решению двух российских судов…

А. Навальный― Да мне, честно сказать, наплевать на эти решения …

И. Воробьева― …Алексей Навальный тоже вор и мошенник.

А. Навальный― Хорошо. У меня есть два решения Европейского суда. Которые говорят о том, что эти дела сфабрикованы. И я материалы всех этих уголовных дел выкладываю в Интернет. Где они и висят. И любой человек может прийти, посмотреть и еще раз убедиться, что эти дела были сфабрикованы. На решение суда российского мне наплевать.

А.Навальный: Путина публично отхлестали по щекам жители Хабаровского края. Когда не переизбрали губернатором Шпорта

И. Воробьева― Вот так.

А. Навальный― Абсолютно.

И. Воробьева― То есть неуважение к суду уже пошло.

А. Навальный― Не уважаю ни капли российский суд и тоже считаю их сборищем абсолютных мерзавцев и негодяев. Врагов России на самом деле. И это касается уже дело не только меня, ни один человек не может в российском суде добиться справедливости. Ты придешь туда по какому-то не политическому делу, будешь судиться по поводу ЖКХ с мэрией Москвы, правота у тебя будет стопроцентная. И ты никогда не выиграешь, потому что суды московские и любые заточены на то, чтобы человек всегда проигрывал, а чиновник всегда выигрывал.

И. Воробьева― Не боишься, ты написал в твиттере, такой смелый, классный, а вот люди, которые подумают: ладно, Навальный, смотрите смелый и классный, я тоже буду смелым и классным. Навальному ничего не будет, а второму человеку будет…

А. Навальный― Не боюсь. Мало того, я уверен, я думаю, что и мне может быть что-то такое, они же не хотят, чтобы кто-то подавал пример. Но я, безусловно, считаю, что главным инструментом борьбы с этим законом о запрете оскорблений чиновников должно быть массовое неповиновение. То есть все: и ты, и я, и каждый радиослушатель должен говорить про эту власть все прямым текстом. Оскорблять ее, если угодно. И когда, безусловно, все это будут делать, кого-то они показательно оштрафуют. Ну, пусть миллион человек их в Интернете костерит, 10-20 или 30 человек они оштрафуют. Мы лучше соберем им деньги на штрафы, но покажем массовое неповиновение.

И. Воробьева― А зачем оскорблять? Вот хорошо, я понимаю, что там разбираться не будут, и критика и оскорбления будет одно и то же для них. Тем не менее, зачем оскорблять?

А. Навальный― В том-то и дело, мы их не оскорбляем. Это все абсолютная правда. Когда я говорю, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров или в Совете Федерации сидит жулье – это же чистая правда. Абсолютная. Мало того, ты помнишь, когда Валентина Матвиенко там шутила на тему мемов, как она говорит, и вот этих законов про то, что если напишешь правду, то тебя оштрафуют, а если похвалишь власть – то тебя привлекут за «фейк ньюс». Они же смеются почему? – потому что они понимают это все. Потому что любая правда про эту власть звучит как оскорбление, потому что любая правда про твоего мэра города будет о том, что мэр города мошенник и жулик. Любая правда про депутата будет звучать как: бездельник, который получает зарплату в 450 тысяч рублей. Любая правда про члена Совета Федерации будет про то, что это отставленный губернатор, жулик, которого вместо того чтобы посадить, сажают в Совет Федерации. Поэтому никаких оскорблений здесь нет. Слушайте, мы же не переходим на какие-то личности, я же не высмеиваю их внешность или какие-то там манеры или еще что-то. Я даю политическую оценку этим людям. И такую смысловую оценку. Бытовую.

А.Навальный: Ишаева просто наказали за то, что в Хабаровском крае избрали не того человека

И. Воробьева― А когда ты говоришь, что всё это чистая правда, ну правда это же такая штука: либо факты, либо кем-то подтверждено.

А. Навальный― Это факты.

И. Воробьева― Ну вот где факты?

А. Навальный― Мной подтверждено, нашими расследованиями подтверждено. Извини меня, но ГД, я говорил, что ее руководство мошенники и жулики. Ну, так мы выпустили расследование про то, у мамаши 80-летней председателя ГД Володина квартира сколько там, 500 квадратных метров и он не может нам объяснить, где он ее взял. Это разве не правда? – правда. Когда лидер «Единой России» Неверов рассказывает нам о том, что свое гигантских размеров поместье он купил, потому что продал двухкомнатную квартиру в Междуреченске что ли, ну так я ему говорю: вы лживый абсолютно мерзавец и жулик. И это правда. И это факты.

И. Воробьева― По фактам еще пройдемся после перерыва. Это программа «Особое мнение» с Алексеем Навальным. Никуда не уходите.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа. Алексей Навальный. Ирина Воробьева. И про очередной съезд партии «Россия будущего», в очередной раз пытаетесь зарегистрироваться. Зачем вы все время собираетесь и карточками голосуете. Фотки классные, но зачем все это.

А. Навальный― Потому что мы имеем полное право на регистрацию партии. И страна нуждается в нормальной оппозиционной партии, которая не трусливая, которая честная и которая последовательно будет отстаивать и представлять интересы граждан. Нас не регистрируют, потому что боятся. Но это наша принципиальная позиция. Мы сказали, что у нас есть партия, есть люди, есть региональные отделения, в этом ни у кого нет никаких сомнений. По закону для регистрации партии нужно 500 сторонников. Есть у нас 500 сторонников, никто не сомневается. И мы сказали, что это будем делать и делаем. Мы не прекращаем делать ничего другого. Деятельность наша в основном, конечно, на 80% лежит совсем в несистемной области. Митинги. Расследования и так далее. Но мы сказали, что будем регистрировать партию, — мы ее регистрируем. Мы требуем, требуем и будем требовать.

И. Воробьева― И вот вопрос, центральный совет партии «Россия будущего» был избран – ни одной женщины. Алексей Анатольевич, как так?

А. Навальный― Я был возмущен. Мне тоже это не очень понравилось. Но это решение съезда. Люди собрались, два человека, Соболь Любовь, мы избирали 6 человек, 6 человек – это центральный совет и Соболь попала в 6 человек. Но там процедурно просто ей не хватило большинства членов собрания, распределились голоса, довольно много женщин участвовало. Но получилось так, что не прошли. Безусловно, это нехорошо. Но это демократия. Люди так избрали и у нас в партии никогда, и я горжусь этим, не бывает список Навального или согласованная какая-то штука. Я вот в «Яблоке» этого насмотрелся и решил для себя, что я делать так не буду никогда.

А.Навальный: На всем Дальнем Востоке рейтинг и Путина и «ЕР» ниже плинтуса

И. Воробьева― В «Яблоке» были списки для Явлинского?

А. Навальный― Ты так говоришь, каждый раз во всех партиях делается, что раздается некий список, как руководство рекомендует голосовать. В основном люди и зарекомендованные люди выигрывают. Я никогда не выступаю, не рекомендую никаких людей. Как проголосуют, так и проголосуют. У нас самая настоящая конкуренция и демократия. В этот раз проголосовали так, что нет ни одной женщины. Это довольно досадно. У нас на самом деле женщины очень хорошо представлены и в наших штабах, и в ФБК большинство работает женщин. И на руководящих постах много женщин. Но вот так получилось, это досадно.

И. Воробьева― Про Любу Соболь, ее выдвижение расскажи, как выбирали, где именно выдвигаться. Как это все будет происходить. Есть ли шанс зарегистрироваться.

А. Навальный― Шанс собрать подписи — ну есть стопроцентный. Соболь идет по Центральному округу, это Хамовники-Арбат-Пресня. Этот район, она сама принимала все решения, она выбрала этот район. Наверное, в том числе, потому что сейчас ее главная деятельность заключается в борьбе с этим пресловутым поваром Путина, который поставляет некачественное продовольствие в московские школы и детсады. Было массовое отравление. И радиостанция освещала это тоже много раз. Сотни детей пострадали. Соболь представляет родителей пострадавших. Организовала коллективный иск. Эти пригожинские люди за ней бегают, то есть там на самом деле она ведет довольно опасную и смелую деятельность. Она большой молодец. И очень много взаимодействует со школами именно в Центральном округе. Поэтому она выбрала именно эту часть Москвы. Я очень поддерживаю ее выдвижение. Я уверен, что она сможет собрать все подписи. Их нужно много. Я уверен, что она получит достаточную поддержку. Ну и, безусловно, опасения наши связаны с тем, что мэрия просто испугается ее и попытается просто не пустить на выборы. Как она чаще всего и делает.

И. Воробьева― А вот опять же в этот раз вы как-то согласовываете, кто, где будет выдвигаться. С Гудковым, например.

А. Навальный― Гудков на самом деле, я знаю, что Соболь вела с ним переговоры, Гудков поступил очень правильно и разумно. Он изначально планировал, насколько я знаю, я не хочу за Гудкова говорить, он планировал идти по этому округу. И с Соболь они договорились, что он уходит, он баллотируется на северо-западе, где и до этого баллотировался. Она остается в центре. Это правильно. Это очень хорошо. Получилось так развести. Мы понимаем очень хорошо, что невозможно будет все округа развести на сто процентов, но какие-то, то, что можно сделать – мы делаем.

И. Воробьева― Про выборы в Санкт-Петербурге спрашивают. Вообще на самом деле спрашивают про все выборы и про «умное голосование», про которое идет речь. Не будет ли подставы с «умным голосованием», что голосовать придется за какого-то совсем неприятного кандидата. Как в этом смысле поступать?

А. Навальный― Так будет сто процентов. И это не является подставой. Это является осознанной стратегией. Потому что выборы устроены каким образом. Туда пускают в основном только системную оппозицию так называемую. Чаще всего представители несистемной оппозиции, ну не чаще всего, довольно часто бывают весьма одиозными чуваками. Говоря вообще просто прямым текстом. Если мы хотим свалить «единоросса», который сидит в этом округе, то мы должны все вместе голосовать за кого-то одного. То есть мы должны голосовать за того, кто занимал до этого второе место. За второго кандидата. Почти всегда это коммунист. Это бывает «справедливоросс», это бывает ЛДПРщик. И, конечно, когда нам придется, если мы хотим свалить «единоросса», голосовать за коммуниста или ЛДПРовца, ну то есть там конечно будут люди, которые топят за Сталина или выступают с какими-то одиозными вещами. Вот ты сказала, выборы в Санкт-Петербурге. Там претендует на власть абсолютно гнусный Беглов, как его называют – Сбеглов, потому что он убегает от журналистов, от любых дискуссий.

И. Воробьева― Ну что это…

А. Навальный― Гнусный – это совершенно правильное выражение.

И. Воробьева― Я про коверкание фамилии.

А. Навальный― Это же не коверкание фамилии, это как говорит Матвиенко — мем, который пристал к нему, потому что Беглов в буквальном смысле постоянно убегает от вопросов и убегает даже от депутатов законодательного собрания. Ну так вот, мы, естественно… Мы, ладно, я в Москве живу. Жители Санкт-Петербурга, петербуржцы не хотят Беглова. Но Беглов же контролирует своих конкурентов. Он выберет себе, с кем ему конкурировать не страшно. И это будут какие-то довольно одиозные люди. И нам для того, чтобы по принципу, по лозунгу, который сейчас уже популярен в Санкт-Петербурге – «за любого, кроме Беглова» – придется голосовать за каких-то довольно неприятных людей. Будем за них голосовать, да, это так. Они будут какими-нибудь сталинистами или вообще какими-то экзотическими персонажами. Но будем голосовать. Потому что мы хотим нанести максимальный политический урон «Единой России». И в Москве будет то же самое. Будут округа, где есть весьма приятные кандидаты типа Милова или Соболь, или Гудкова. Будут округа, где будут приятные кандидаты, но не имеющие ни малейших шансов и будут неприятные кандидаты, которые могут победить «единоросса». И стратегия «умного голосования» заключается в том, что в этой ситуации мы будем голосовать за неприятных, но тех, которые могут свалить «единоросса».

И. Воробьева― И в связи с этим два коротких вопроса. Первый: чем политически отличается сейчас КПРФ, ЛДПР от «Единой России». Вообще все эти партии, неужели они чем-то правда отличаются друг от друга. Они все «Единая Россия», разве нет?

А. Навальный― Ну, нет. Это большое упрощение. Они, конечно, в основном подконтрольны администрации президента. Но, тем не менее, они все равно не часть власти. Но ровно поэтому Кремль так болезненно реагирует на проигрыши своих кандидатов в губернаторы. В общем, если бы ты была на сто процентов права, им было бы все равно. Какая разница, коммунист победил в Приморье или «единоросс». Тем не менее, они отменили выборы в Приморье, сфальсифицировали новые выборы для того, чтобы протащить «единоросса». Все-таки там разные люди. И да, мы понимаем, что системная оппозиция это не то, о чем мы мечтали. Было бы хорошо, если бы партия «Россия будущего» принимала участие в выборах. Но сейчас тактическая задача – максимальный ущерб «Единой России». Поэтому будем голосовать и за коммунистов, и за «справедливороссов», и за «яблочников» и так далее.

И. Воробьева― И второй вопрос. Вот эти вторые кандидаты, за которых ты призываешь голосовать, а вдруг они изберутся и перейдут в «Единую Россию».

А. Навальный― Есть такая вероятность. И будут их сманивать. И будут их подкупать. Кто-то перейдет, большинство не перейдет все равно.

И. Воробьева― Чем это отличается от стратегии, которая была в 11-м году, на фоне которой потом было так много протестов. На выборах…

А. Навальный― Она отличается тем, что здесь стратегия про одномандатные округа, и она гораздо более сложная. Стратегия на губернаторских выборах или на партийных списках: голосуй за любую партию кроме «Единой России». Или голосуем за любого, кроме Беглова. Она гораздо проще. Потому что там идет и какой-нибудь Бортко от коммунистов. И я слышал, выдвинули Стаса Барецкого. Ну, или что-то такое. Каких-то суперэкзотических людей. Выбирай за любого, кроме Беглова. Стратегия по одномандатным округам она гораздо более сложная. Потому что там есть конкретные фамилии. Там будет какой-то «единоросс» Васечкин, коммунист Иванов и «справедливоросс» Петров. И мы должны будем выбрать Иванова или Петрова. Иванов или Петров они наговорили чего-нибудь такого в Интернете, все загуглят, скажут, Господи, за кого вы нам предлагаете голосовать. И, тем не менее, нужно, наступив на горло собственной песне, забыв про адские цитаты Иванова из Интернета, понимать, что мы голосуем не за Иванова или не за коммуниста или за ЛДПРовца. Мы голосуем за максимальный политический ущерб партии «Единая Россия».

И. Воробьева― Пара минут осталась. Про Ингушетию не могу не спросить. Сегодня появились новости, что там расформировали батальон полиции, который во время митинга в Магасе отказался разгонять протестующих. Будете ли вы поддерживать этих…

А. Навальный― Будем поддерживать. Потому что это та самая полиция, которая с народом. Вот часто звучит этот лозунг. Раньше звучал, сейчас мало звучит. Полиция с народом…

И. Воробьева― Он украинский.

А. Навальный― Он международный. Я бы сказал. Часто звучит. Редко это случается. В Ингушетии какая-то часть полицейских на самом деле выступила на стороне народа, их расформировали. Но нужно их поддерживать. И я уверен, что они, может быть, перестали быть полицейскими, по крайней мере, внутри себя они ощущают, что они остались честными людьми. И они имеют очень большую поддержку от своих просто друзей и знакомых. А для любого человека это важно, на Кавказе это гораздо более важно, потому что там все эти семейные традиционные связи в сто раз важнее. Я, между прочим, сегодня просто на улице встретил, мы с Ильей Яшиным вместе шли, подошел к нам человек из Ингушетии и пожаловался на то, что туда свозят иногородний ОМОН. Потому что местный, естественно, отказывается своих соседей разгонять.

И. Воробьева― И что, вот всем этим полицейским простим все, что было до? Будем поддерживать.

А. Навальный― А что было до?

И. Воробьева― А вдруг там что-то было.

А. Навальный― Если что-то было до, то нужно с этим разбираться. Чаще всего обычный полицейский он никаких ужасных преступлений не совершал. Это обычный полицейский. Ну, Господи, человек армию отслужил. Работать негде. В Ингушетии работы нет вообще. Ну, куда он пошел. Он пошел работать. Потому что ты пошел работать полицейским, получаешь хотя бы 35 тысяч. А если ты не устроился на бюджетную должность, ты работу кроме как за 19 не найдешь.

И. Воробьева― Последний традиционный мой теперь уже вопрос. Если все-таки в Ленобласти пойдет в Санкт-Петербурге Собчак. Таки да, после Беглова Собчак.

А. Навальный― Да нам вообще все равно. Если уж там Стас Барецкий идет, то Собчак это уже даже меньший фрик, чем Стас Барецкий. За любого, кроме Беглова. Наша задача упрощается. Если бы я участвовал там, я бы проголосовал за коммуниста Бортко.

И. Воробьева― Ну вот, начинаются призывы…

А. Навальный― Если бы я не участвовал, если бы я был бы избирателем. Я бы проголосовал за коммуниста.

И. Воробьева― Вот так наш любимый вопрос Алексею Навальному про Ксению Собчак, теперь уже надо новый какой-нибудь вопрос придумать. Спасибо большое. Это было «Особое мнение». Если не видели и не слышали, пожалуйста, посмотрите, послушайте на сайте «Эхо Москвы».