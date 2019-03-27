А.Петровская― Добрый день, 11 часов 7 минут на часах в студии «Эха». У микрофона Александра Петровская, напротив меня журналист Андрей Константинов. Андрей, приветствую вас.

А.Константинов― Доброе утро.

А.Петровская― Напомню наши средства связи: смс-портал: +7 931 291 58 00. Так же уже идет видеотрансляция в Youtube, на канале «Эхо Москвы. Спб», там есть чат, можно писать и задавать свои вопросы. Очевидно, что сегодня мы начнем с вами с задержания экс-министра, Михаила Абызова. Это такая борьба эффективная с коррупцией?

А.Константинов― Это борьба с коррупцией в форме сведения счетов между различными группировками и кланами. Когда, грубо говоря, выживают сильнейшие.

А.Петровская― То есть – двух зайцев?

А.Константинов― Да, конечно, так обычно и бывает. А слабейших приносят в жертву. В данном случае мы имеем дело с такой вот историей, в которой, с моей точки зрения, нет ничего супер-интересного и необычного. Это уже давно не первый министр, человек вот такого уровня, к которому предъявляются серьезные какие-то претензии.

А.Петровская― Хорошо. Здесь — история, которая сразу как-то связывает нас вообще с правительством, с Дмитрием Медведевым. Хочется спросить: «Ну что же у вас там происходит-то, в правительстве? Кто же у вас там сидит?!»

А.Константинов― Вам только сейчас захотелось такой вопрос?

А.Петровская― Очередной повод его задать.

А.КОНСТАНТИНОВ: Это борьба с коррупцией в форме сведения счетов между различными группировками и кланами. Когда, грубо говоря, выживают сильнейшие.

А.Константинов― С моей точки зрения, когда такое количество губернаторов и чиновников высшей категории привлечено к уголовной ответственности – это свидетельствует либо о возмутительно плохой работе кадровиков, которые…Нам же рассказывают, что есть детекторы лжи, есть то, есть сё, есть пятое, есть десятое.

А.Петровская― Министры проходят?

А.Константинов― Скажу вам по секрету – есть технологии, позволяющие обмануть детекторы лжи. А есть люди, которых, в силу строения организма, бесполезно проверять на детекторе лжи. Это не говорит о том, что очень хорошее здоровье, или какое-то еще, но скажу такую вещь: один из признаков, если вы страдаете мигренями, например, то высока вероятность, что вам детектор лжи безопасен.

Не страшен. Но если говорить про детектор лжи, то нужно предполагать, что никто ничего не знал, все предполагали, что всё хорошо, а тут «подставил» буквально экс-министр всё правительство, и председателя правительства, такой вот выходкой. А оказалось, что, на самом деле, скрывал – может быть, обманул детектор лжи, может быть еще что-то. Вот так ситуация выглядит? Я правильно понимаю?

Надо смотреть всегда по расходам. Если вы хотите понять, кто как живет – надо смотреть, в чем ходит жена, в чем ездит жена, где люди проводят отпуск. И тогда станет понятно, хватает на все это зарплаты, жалованья, или все же кто-то немножко себе шьет на дому. Это же просто смешно всё. У нас разного рода сообщества – что чиновничьи, что правоохранительные – это такие деревеньки, где ничего ни от кого скрыть нельзя. «Ах, оказалось, вы знаете, вот тут генерал, и он! Кто бы мог подумать!» А вы до этого никогда его не видели в компании молодых очень дорогих девиц «западного пошибу». Видели? А не задавались вопросом: откуда у него деньги на таких дорогих «шмар», так сказать.

А.Петровская― Но, с другой стороны, Андрей: если отталкиваться от того, о чем вы говорите, некоего быта, то можно вернуться к расследованию Алексея Навального, которое он делал в отношении Михаила Абызова несколько лет назад. Он много что рассказывал. Но такие расследования не только в отношении Михаила Абызова выходят. Доверять всем расследованиям, что ли?

А.Константинов― Во-первых, у Навального никаких расследований нет. Это я вам могу сказать профессионально, как человек, который этим занимается много лет. У Навального – это такие шоу, можно сказать. С некими элементами, которые берутся от расследований. Но в основном это шоу для манипуляции определенной. Например, наш юридический отдел в Агенстве Журналистских Расследований ни одному из его расследований визу бы свою не поставил. Это я вам говорю, как человек, который системно этим всем занимается.

Крупные чиновники должны находиться априори под внимательным взглядом, под определенным подозрением и все такое прочее. Все остальное – пожалуйста, к Ильфу и Петрову. В «Золотом теленке», как известно, упоминается книга «Акулы капитализма», которую Остап Бендер посылал Корейко, где первая фраза была отчеркнута синим карандашом, и звучала она так: «Все самые крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Поэтому нового в этом абсолютно ничего нет. Ильф и Петров, как известно, «Золотого теленка» написали до Второй мировой войны. Поэтому про что мы сейчас с вами говорим?

А.Петровская― Не подозревать же теперь каждого чиновника, который успешен, в том, что он коррупцией занимается?

А.Константинов― Знаете, дорогая моя, я вот так скажу: никогда вам не приходило в голову – а зачем люди идут во власть? Чтобы жизнь народу сделать лучше? Тогда это опасные сумасшедшие, с которыми надо значит что-то делать, потому что – а вдруг укусит? Если человек идет туда, чтобы свою собственную жизнь сделать лучше – я тогда понимаю. И дальше вопрос только некого коридора, в котором он находится.

А.Петровская― То есть, просто должен держаться в коридоре?

А.Константинов― Безусловно. Конечно, а как еще? Потому что полностью избежать всяческих соблазнов… Тогда у нас разговор такой: « Я аскет, я питаюсь сухой корочкой, я не смотрю на женщин и не интересуюсь модой, и я во власть пришел, чтобы, дорогие мои, вам всем было хорошо. Вообще я – Данко! Меня зовут Данко, сейчас я вырву сердце из своей груди, освещу всем дорогу, и вы пойдете за мной! А что, непонятно что ли? Посмотрите на меня внимательно – ну, конечно же, я – Данко».

Поэтому, когда вам начинают говорить о том, что «мы тут исключительно ради того, чтобы…» . Ну, послушайте, прекратите издеваться – над собой, над нами над всеми. Не стройте из нас «лохов чилийских», понимаете? Это нормально, когда человек куда-то идет работать, чтобы ему было лучше, когда он себе ищет лучшей доли. Вопрос – за чей счет, и вопрос в том, насколько это все соотносится со статьями Уголовного кодекса.

А.Петровская― Законно.

А.Константинов― Да, совершенно верно.

А.Петровская― Ладно, оставим эту ситуацию, будем за ней следить. Еще хочу вас спросить по вчерашней повестке, это ситуация в Ингушетии с митингами, с требованиями отставки главы республики. Насколько там вообще взрывоопасная ситуация сейчас в Магасе сложилась?

А.Константинов― Я не большой знаток именно ингушской ситуации, но…где кланы — так это там, на самом деле. И, естественно, люди пытаются ситуацию как-то покачать. Евкуров достаточно крепко стоит, насколько я понимаю, на ногах, и это человек, которого ставил на эту должность не кто-нибудь, а Владимир Владимирович Путин. Который очень не любит, чтобы манипулировали им. Поэтому всем митингующим можно передать большой такой северо-кавказский привет и посоветовать еще раз подумать, против кого они митингуют. Это им кажется, допустим, что они против Евкурова, а в Кремле могут посмотреть на эту ситуацию совершенно иначе.

А.Петровская― То есть, не стоит эту свою позицию выносить?

А.Константинов― Они у себя, в своем ингушском горячем доме, я думаю, разберутся сами. Но так, чтобы дело дошло до какого-то народного восстания – я сомневаюсь.

А.Петровская― Еще к событиям минувшим. Что касается Соединенных Штатов Америки – нам всегда интересно посмотреть, а как там, у них-то дела обстоят? Тем более, что это косвенно касается и России. Заключительная точка поставлена в расследовании, которое длилось довольно долго — в отношении вмешательства России. Вмешательство, как я понимаю, признали, но сговора с Россией – нет.

А.Константинов― Что понимать под вмешательством? Вот мы сейчас обсуждаем с вами ситуацию в Америке – и это микроскопическое, но вмешательство. Потому что мы говорим…

А.Петровская― Уже вмешиваемся.

А.Константинов― Мы обсуждаем. Мой приятель Михаил Веллер, который на «Эхо Москвы» когда-то, до известного скандала, имел свою передачу часовую – мне лично рассказывал, как он агитировал буквально за Трампа, и считает, что повлиял на результат. Потому что, как он говорит: «Мои приятели, которые живут в Америке, и уже граждане американские, русскоязычные, они слушали и поменяли свое мнение, свое решение. Они собирались изначально за Клинтон голосовать, но я их переубедил, и они пошли голосовать за Трампа».

А.Петровская― Интересно, они не разочаровались, вы не знаете?

А.Константинов― Я не спрашивал у Михаила. Но смысл-то в чем: получается, что он направленно, системно, осознанно вел вот такую работу.

А.Петровская― Вот кто влиял!

А.Константинов― Нет, ну еще раз вам говорю – это не моя оценка, а его собственная, своих действий. И, надо сказать, что вот этот последующий скандал с Бычковой, когда он кинул в нее чашкой, был связан с этой историей. Потому что после того, как Трамп победил, Миша уверовал в то, что он самый главный влиятель, и захотел все то же самое сделать в отношении Макрона. То есть, не дать Макрону прийти к власти. А Бычкова его сбивала с этой темы, и не давала ему…

А.Петровская― Влиять.

А.Константинов― …рассказывать, какой Макрон ужасный. Да, влиять на мировую политику не давала. И он обиделся, кинул в нее чашкой, и сказал, что она…плохая девочка.

А.Петровская― И в итоге мы знаем, что Макрон оказался…

А.Константинов― И вот поскольку не дали влиять Веллеру, то Макрон и оказался президентом Франции. Вот так вот иногда бывает. Поэтому вопрос – что понимать под влиянием? Называется: «давайте договоримся о терминах». Мы говорим: «Давайте договоримся», но никто не договорился, и поэтому каждый в своем праве. Можно сказать, что Россия влияла, раз тут у нас Веллер сидел и «топил». Уже этого хватит, чтобы все кары небесные сюда прислать.

С моей точки зрения, вмешательства никакого не было. Потому что, если оно было – нужно дезавуировать итоги выборов точно совершенно. Потому что значит это было нечестное соревнование, значит, нужен перезабег какой-то. Но в этом едины все американцы, что никакого перезабега не надо, все признали эти результаты. И дальше получается какая-то…

А.Петровская― У них там довольно сложная система выборов, не такая простая и…

А.КОНСТАНТИНОВ: Надо смотреть всегда по расходам. Если вы хотите понять, кто как живет – надо смотреть, в чем ходит жена, в чем ездит жена, где люди проводят отпуск.

А.Константинов― Она просто старая очень. Она древняя, совершенно не подходит к XXI веку, но американцы, бывает, очень цепко держатся за свои традиции, за какие-то странные статьи в законодательстве штатов. Есть просто какие-то невероятные совершенно. Мне рассказывала одна американская балерина, что есть штат, где могут посадить за определенную сексуальную позу.

А.Петровская― Есть целая, мне кажется, книжка с рассказами про удивительные законы отдельных штатов в Америке. Это тема для отдельной программы. Что касается России – для нас итоги этого расследования как-то меняют ситуацию в двусторонних международных отношениях?

А.Константинов― Как вам сказать… Есть такая надежда, что теперь, после того, как Трамп вышел чистый и ни в чем не виноватый, юный и прекрасный, как олимпийский снег, что может произойти какая-то перезагрузка. Частично одна из таких надежд уже оправдалась: он же подарил признание Голанских высот территорией Израиля. Это же абсолютно пророссийский поступок.

А.Петровская― А, то есть это для нас?

А.Константинов― Конечно! Потому что после этого Россия может стоять в позе и говорить: «Да как можно?! Как же так?! Да где ж международное право?! Да мы же вместе с мировым сообществом!»

А.Петровская― Да вроде бы и говорят так.

А.Константинов― И говорят так. И Трамп подарил возможность стоять так и говорить. А на самом-то деле это еще один прецедент, который говорит: «Так нет, если Голанские высоты можно, то почему с Крымом-то нельзя? Потому что в Крыму-то еще заодно и референдум был». И никому, в общем, особо нечего сказать, потому что шлепанье губами на тему «нууу, это разные истории!» — это не аргумент. Потому что все истории – разные. Нет в истории одинаковых историй. Ничто полностью не совпадает.

Поэтому, конечно, это абсолютно пророссийский поступок, буквально, что называется «расследование прекратили, тут он и выкатился на следующий день». Ясное дело, что агент Москвы. Очевидно совершенно.

А.Петровская― А вот этот подарок нам – он чего будет стоить Ближнему Востоку, и миру там?

А.Константинов― Мир на Ближнем Востоке – это химера.

А.Петровская― Подождите. Трамп недавно – буквально еще месяца не прошло – обещал, план у него есть, урегулирование арабо-израильского конфликта.

А.Константинов― Так у него план был и по урегулированию корейского кризиса. Обещал, что скоро всё будет очень хорошо. Уехал – все как было, так и осталось. Вы понимаете – врушка он, самый обычный. И обманывает не только женщин, но и взрослых мужчин тоже.

А.Петровская― Вы так сразу прямо! Может он верит в то, что у него получится.

А.Константинов― Это самый высший ранг вруна. Тот, который сам верит. Вы знаете, настоящий мошенник не должен выглядеть мошенником, иначе ему никто не отдаст деньги. Это первый закон бизнеса. И вообще в бизнесе, если ты не врун, делать нечего абсолютно. Если ты не умеешь блефовать и так далее.

Значит, на Ближнем Востоке… Если к вам придет человек, солидный и в дорогой жилетке, и скажет: «Дорогая Александра, сейчас я вам напишу план, как все обустроить на Ближнем Востоке», — вы можете его веником гнать от себя подальше, это жулик. Лучшие умы человечества за десятилетия ничего особого придумать не смогли. Был небольшой прорыв, Кэмп-Дэвидские соглашения. Но, опять же, это немножко «для лохов» прорыв, потому что кардинально проблема решена не была. И она не может быть решена.

Иногда бывают ситуации, как в греческих трагедиях – неразрешимые. Вот «Антигона», допустим. Антигона хочет похоронить брата своего Полиника, потому что он ее брат, и она обязана, как сестра, предать его земле. Но царь Фив Креонт говорит: «Его хоронить нельзя, потому что он — государственный преступник и тело его должны съесть дикие звери и склевать птицы». И как, интересно, договориться Антигоне с Креонтом, каким образом? Наполовину похоронить? Это невозможно. Он должен либо быть сожран дикими зверями, либо все-таки быть похоронен. То есть, принцип греческой трагедии – в неразрешимости, по большому счету, конфликта. Так бывает в жизни.

И если Израиль занимает простую и достаточно убедительную позицию, которая зафиксирована в Конституции Израиля, что Израиль – это государство еврейского народа, а палестинцы говорят, что мы немножко по-другому смотрим на эту территорию, у нас есть земля, которую мы считаем своей, и мы должны не подконтрольно, а как нам нравится, здесь жить. И нам, кстати, нравится заодно евреев резать, уж извините – такая вот у нас национальная особенность. Нам это очень приятно и хорошо. И как вы собираетесь этот вопрос решить? Что, придет Трамп и всем даст по доллару, что ли? И скажет: «Братья, живите в мире, вы же все-таки, можно сказать, один народ. И вы, и вы – семиты»?

А.Петровская― Но в Иерусалиме-то как-то все-таки удается это сосуществование?

А.Константинов― Да ничего не удается, на самом деле. Понимаете, есть просто…как сказать…это как застарелый сифилис – то немножко на убыль, то, когда организм слабеет, снова все не очень хорошо. Поэтому, из мировых конфликтов есть такие точки на территории Земли, где…Это даже не Гордиев узел, который можно взять и разрубить мечом, как делал когда-то Александр Македонский. Это тяжелая очень проблема, и, помимо Палестины есть другие арабские страны, которые говорят: «Мы вообще-то один народ. У нас есть на эту тему четкое представление и убеждения». А сейчас еще и много денег есть, например, у таких стран, как Саудовская Аравия. И они частично эти деньги «отруливают», чтобы…

Поэтому это такая вечная горелка, вулкан, который дает температуру, дает лаву, дает сотрясение почвы. Еще раз говорю, что никакой Трамп решить эту ситуацию не сможет. Трамп может только выполнять свои обязательства, которые у него были перед евреями Израиля. В первую очередь, перед кланом Нетаньяху и теми, кто за ним стоит.

А.Петровская― А почему у него обязательства перед Нетаньяху? Он же президент Америки?

А.Константинов― Ну и что? Ему надо было побеждать в этой гонке, у него должны были быть союзники.

А.Петровская― Вы же только что рассказывали про то, как в России за Трампа…Этого недостаточно?

А.Константинов― Конечно, недостаточно. При всем моем уважении к Мише Веллеру, я думаю, только его усилий с «Эхом Москвы» не хватило бы. Еще нужны были евреи Израиля, которые умеют кое-что делать, и достаточно серьезное еврейское лобби в Америке. Это, кстати, разные совершенно силы, которые не всегда совпадают, и между которыми иногда искры проскакивают. Нетаньяху вы помните, как ненавидел Барака Обаму, который вообще парень со всех сторон очень симпатичный, только вот задумал он, понимаете, Израиль слить. И для этого сделал очень многое, в том числе все эти бешеные террористические банды на Ближнем Востоке, Исламские государства (прим.ред.: деятельность организации запрещена на территории РФ) и прочее – это прямой результат деятельности демократов, в том числе и старушки Клинтон с ее верным другом Обамой.

Поэтому еврейское лобби в Америке вынуждено было пойти за Трампом, ну а Трамп уже, еще раз повторю, определенные обещания давал. Потому что нельзя только брать. Он понимает, что с этими ребятами шутки плохи — надо отдавать. Поэтому его шаг в плане переноса посольства для него самого, как для человека, который не очень хорошо разбирается в ближневосточной проблематике, это вообще, НРЗБ как арабы говорят, ничто. Подумаешь, посольство перенести! А признать то, что по факту, Голаны и так под контролем еврейским находятся…В Европе, в Канаде, где угодно – покричат, побузят, и успокоятся.

А.Петровская― А успокоятся?

А.КОНСТАНТИНОВ: Трамп же подарил признание Голанских высот территорией Израиля. Это же абсолютно пророссийский поступок.

А.Константинов― До общего уровня как «до того», конечно. Пройдут вспышки ярости, и болезнь будет проистекать себе далее.

А.Петровская― Андрей, мы сейчас с вами сделаем перерыв на московские новости.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А.Петровская― Возвращаемся в студию «Эха», 11:34 на часах в студии. Это «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. И мы продолжаем разговор. Переезжаем с вами в Петербург – всё, время на международную повестку у нас с вами закончилось. В Петербурге спорят по-прежнему, какой там рейтинг у временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Он при этом ещё не сказал, что он вообще на выборы-то пойдёт, но все уже женили, сказали, что, видимо, пойдёт. И рейтинг этот измеряют. На брифинге в Москве директор ВЦИОМа Фёдоров сказал, что 48% вроде как. Вы как субъективно оцениваете, близко это к правде?

А.Константинов― Правда, как говорит русский народ, она как собака – на кого спустишь, того и кусает. Ошибка многих наблюдателей и журналистов заключается в том, что, рассуждая об исполняющем обязанности губернатора, они говорят, что это Беглов. А это на самом деле не Беглов совсем. Это Владимир Владимирович Путин, который показал на Беглова перстом огненным и сказал: «Се аз есмь». И любой, кто в такой ситуации будет что-то говорить против – он, стало быть, умышляет на государя, а ни на какого не на Беглова. А у государя у нашего рейтинг может быть любой, но побеждает он всегда со счётом 7 – 0.

Поэтому я к рейтингам отношусь, к любым, с чувством юмора. У меня нормальное чувство юмора, я люблю, когда мне поют эротические песни о рейтингах, у кого какой он большой. К этому не нужно относиться всерьёз совершенно. Это абсолютно полная чепуха, никаких противников реальных у Беглова нет, потому что все эти политические дистрофики типа «Яблока» и прочих – ну, это просто несерьёзно, и всё. Тем более, люди представляют партию, которая не хочет побеждать. Хотели бы побеждать – учитывали бы настроение избирателей, а не говорили бы о том, что надо срочно вернуть Крым.

Это всё равно что знакомиться с девушкой и говорить: «Я хочу с вами познакомиться, хочу, чтобы у нас всё было по-честному и глубоко, поэтому я расскажу вам сейчас о своих неприличных болезнях, чтобы вы оценили, какой я правдивый». Девушка с визгом убегает и абсолютно права.

А.Петровская― Разве там важно, с чем выходить, если муниципальный фильтр есть?

А.Константинов― Муниципальный фильтр будет преодолён тем, про кого будет решено, что он будет хорошим спарринг-партнёром.

А.Петровская― То есть, эта программа уже не так важна? То, о чём вы говорите – какая партия, с чем выйдет, про что расскажет.

А.Константинов― Я думаю, что да. Понимаете, тем более, что обозримого какого-то, серьёзного противника… Бортко – он очень хороший режиссёр и замечательный совершенно человек, и с чувством юмора у него всё в порядке. Но его будет выдвигать коммунистическая партия с товарищем Зюгановым. И подумать о том, что Зюганов может умыслить на человека, которого поставил сюда Владимир Владимирович Путин… В такой вот смуте заподозрить и измене старика Зюганова — я не могу. Мне совесть не позволяет.

А.Петровская― Но с другой стороны… Андрей, простите, с другой стороны, мы сейчас с вами просто перебираем возможных соперников. А после выборов, например, и в Приморье, и того, что буквально на днях случилось в Иркутской области, становится понятно, что иногда и соперник-то не нужен, иногда страшнее, что его и нет.

А.Константинов― Я с вами согласен. Как говорил Дзержинский Феликс Эдмундович в своё время: «Никто и никогда не может скомпрометировать коммунистов, если коммунисты только сами себя не скомпрометируют». И, в общем-то, этот милый чекист, любивший кокаин, был, конечно, прав. Поэтому любой серьёзный кандидат от власти должен иметь нормальную, вменяемую команду, которая будет давать рекомендации не смешные, а внятные. Так, чтобы не выглядело, что человек сражается с алюминиевым ковшиком и получает от него тяжёлые травмы. И тогда всё будет хорошо. Понимаете?

На сегодняшний момент очень многие люди, обсуждая то, какая команда работает с исполняющим обязанности губернатора, пожимают плечами, и говорят, аккуратно так, что «мы не всё понимаем». Судя по всему, в тех рекомендациях, которые выдаются. Потому что всерьёз с Бегловым Александром Дмитриевичем никто пока не пытался биться, его не пытались «мочить», его не пытались как-то огорчать и так далее, тому подобное. Может быть, поэтому такой высокий рейтинг у него огласили в Москве. Хотя я, конечно, немножко с улыбкой об этом говорю.

А.Петровская― Просто интересный момент. Есть ли такая опасность для Петербурга, что повторится ситуация, как в Усть-Илимске недавно? Что окажется совершенно, казалось бы, не претендующий на эту должность.

А.Константинов― Сашенька, Петербург – это всё-таки не Усть-Илимск.

А.Петровская― То есть, не будет? Нам здесь пишут просто в чате Youtube-трансляции: «Буду голосовать на выборах за домохозяйку». Не знаю, за какую, но, видимо, это возврат как раз к истории с Усть-Илимском. Мне, правда, не нравится постоянное упоминание этой профессии у кандидата от ЛДПР, мне кажется, это не столь важно – домохозяйка или нет. Но тем не менее.

А.Константинов― Опасность протестного голосования есть, но она не столь велика, как об этом говорят оппозиционные депутаты. Она есть. Но ещё раз вам говорю, это не ситуация обречённости какой-то. Потому что… «А Баба-Яга против!», и так далее. Да, Приморье показало, что такое бывает, но…

А.Петровская― Но не в Петербурге.

А.Константинов― Петербург значительно более благополучный город, нежели приморские все эти истории.

А.Петровская― Давайте тогда про Петербург ещё поговорим. В марте в нашем городе вышел комикс Ольги Лаврентьевой о блокаде на основе рассказов её бабушки. Ещё перед выходом этой книги Ольге стали писать злые комментарии, что это «не дозволено». На ваш взгляд, где та красная линия, за которую уже, действительно, заступать нельзя? Особенно когда мы говорим про петербургскую аудиторию.



А.КОНСТАНТИНОВ: Я к рейтингам отношусь, к любым, с чувством юмора. У меня нормальное чувство юмора, я люблю, когда мне поют эротические песни о рейтингах, у кого какой он большой.

А.Константинов― Саша, вот смотрите. Тут надо, как сказать… Вопрос тонкий. Особенно старшее поколение, и в нашем городе, и в стране, относится к понятию «комикс» как к чему-то такому неприличному. «Комикс – это у американских пиндосов, а они по определению дебилы, и там нарисованы голые женщины и культ насилия и чистогана». Поэтому само слово «комикс» несёт в себе некую отрицательную коннотацию.

А.Петровская― То есть, вопрос в термине.

А.Константинов― Да, вопрос, во-первых, в термине. При этом на западе к комиксу совершенно другое отношение.

А.Петровская― Он и называется там иначе.

А.Константинов― Он воспринимается иначе. И, кстати говоря, если уж мы говорим даже о русской культуре, то, вы знаете, я для себя с большим удивлением узнал, что очень много выдающихся художников этого направления, комикса – они были русскими, из русской эмиграции. И, в частности, это те, которые работали на территории Югославии после революции, между двумя мировыми войнами. Они внесли просто огромную лепту. И они, в том числе, в комиксовом варианте пересказывали такие книги, как «Тихий Дон», например. То есть, это серьёзная работа, это вовсе не стебалово какое-то, так сказать.

А.Петровская― «Графический роман» называют это на западе.

А.Константинов― Графический роман. Ну, комиксы разные есть. Я на ярмарке литературной в Ницце видел, например, серьёзных стареньких художников. И вот они сидели, рисовали, я думаю: «Что же они такое рисуют?» Мужичкам лет под 80. А они порнокомиксы рисовали, понимаете.

А.Петровская― Это уже разные жанры, да.

А.Константинов― Поэтому разное бывает. Что эта девочка нарисовала? Если это серьёзная работа, если это как то, что русские художники-эмигранты делали с романом Шолохова «Тихий Дон»… Понимаете, надо к чему-то новому нормально относиться. Я с детьми часто спорю. Я им говорю: «Вы комиксы любите, значит, вы тупые дебилы». А они говорят: «Пап, ты ничего не понимаешь, ты просто замшелый НРЗБ». И есть совсем нормальные какие-то вещи. Да, нам нравится Готэм и вся эта культура, а ты просто её не знаешь и не воспринимаешь».

Поэтому то, что само по себе девочка нарисовала по словам бабушки – я не думаю, что она хотела поиздеваться и как-то «понеуважать» свою бабушку. Давайте сначала посмотрим, что же она сделала, какова мера её таланта, а потом уже только будем её осуждать. Потому что осуждать всегда легко.

А.Петровская― У нас с вами совсем не остаётся времени. Последняя тема, на которую хочется поговорить – сотрудничество на уровне муниципалитетов. Большая Охта подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР. Это нормальная практика, как вам кажется?

А.Константинов― Я не знаю, мне хотелось бы посмотреть на лица тех людей, которые подписывали эти соглашения. И уже по лицам можно сказать, это делается для пиара или это делается, действительно, для того, чтобы помогать людям на каком-то низовом уровне.

А.Петровская― А чтобы помогать, договоры нужны?

А.Константинов― Да. Потому что очень часто без регламентирующих каких-то соглашений людей не берут на работу. Дворником трудно бывает устроиться. А мне жалко этих людей, потому что они говорят на том же языке. Ну, с акцентом лёгким, «гхакают» и всё такое прочее. А, это вы мне лица показываете? Девушка симпатичная, очень похожа на беженку из ДНР.

А.Петровская― К нам подключился Валерий Нечай, который уже готовится к информационному выпуску. На этом мы закончим. Спасибо большое. Андрей Константинов, журналист, был у нас в гостях. Спасибо.

А.Константинов― До свидания.