А.Нарышкин― Здравствуйте всем. Это программа «Особое мнение», присоединяйтесь, меня зовут Алексей Нарышкин и особое мнение сегодня от Станислава Белковского, политолога.

С.Белковский― Добрый вечер.

А.Нарышкин― Кто подставил Михаила Абызова?

С.Белковский― Михаила Абызова подставил сам Михаил Абызов, естественно. Потому что, во-первых, он один из кошельков Дмитрия Медведева.

А.Нарышкин― Подождите. А фактура, подтверждение, в чем это выражается?

С.Белковский― Ну, в чем выражается кошелек?

А.Нарышкин― Сейчас разные законы принимаются за оскорбление чьих-то там чувств чиновничьих.

С.Белковский― Это никак не оскорбление чувств Медведева. Помните анекдот «у всех суббота, у меня четверг»? Как мулла, православный священник и раввин спорят о том, как защищает их Господь. Муллу одним образом, священника другим, а раввина он защищает так: идет раввин в субботу по улице, что вообще не приветствуется – ходить в субботу по улице. Вдруг видит, лежит толстый кошелек. Но подобрать кошелек нельзя в субботу. Раввин молится Господу, и говорит раввин: у всех суббота, у меня четверг.

А.Нарышкин― Тогда применительно к Дмитрию Анатольевичу?

С.Белковский― Смотрите: Путин очень любит Медведева. Поэтому он последовательно уничтожает центр его автономного самостоятельного финансирования по принципу «спички детям не игрушки» — у тебя есть айпод, вот и играй в айпод, зачем тебе большие деньги?

А.Нарышкин― Как-то унизительно.

С.Белковский― Подождите. Например, у меня есть великовозрастные дети. Если бы я нашел бутылку водки у них в холодильнике, я бы выпил ее сам, или, в крайнем случае, выкинул бы. Именно так поступает Путин.

А.Нарышкин― Ради детей?

С.Белковский: Михаила Абызова подставил сам Михаил Абызов. Потому что, он один из кошельков Дмитрия Медведева

С.Белковский― Ради детей. Так Путин поступает по отношению к Медведеву: зачем тебе деньги? Я тебе все дам, если надо будет. А если будут самостоятельные деньги, значит, возникнут незрелые амбиции – может, подсидеть меня? Особенно, если с твоим приходом вместо меня отменят санкции или смягчат их? Нет, никаких.

Поэтому выманили специально Абызова — вы знаете, что вице-премьер Дворкович, на чей день рождения он приезжал, неожиданно отбыл на межпланетный шахматный турнир имени Остапа Ибрагимовича в Старые Васюки, он же Сан-Марино

А Абызов мог бы сказать точно так же, как Ипполит Матвеевич Воробьянинов сказал местным любителям в Васюках, он мог бы обратиться к фсбэшникам и спросить: «Господа, неужели вы будете нас бить? На что, как и те любители, фсбэшники сказали бы ему «да, будем бить, и жестоко».

А.Нарышкин― В вашей конструкции есть неувязка, мне кажется. Один раз у Медведева была возможность подсидеть Путина – он ею не воспользовался. Откуда тогда страх Путина?

С.Белковский― Он ею не воспользовался, но хотел воспользоваться. И все люди, которые внушали Медведеву, что он может остаться на второй срок, пострадали. Люди такие – сейчас будет перечисление в духе абсолютно Ильфа и Петрова, поскольку это наша главная классика наряду с Высоцким. – Гомер, Ньютон и Поняковский.

Люди такие – Барак Хусейнович Обама, которого Путин ненавидит с тех пор, Владимир Евтушенков, который сел именно за это — и за «Башнефть», и за то что это была попытка создать на базе «Башнефти» отдельную финансовую базу для Медведева и базу второго срока, ну и я тоже пострадал. Ну, я немножко пострадал. Потому что у меня ничего нет, нечего брать, но немножко пострадал тоже. Меня стали меньше любить. Не вы, конечно, вы меня любите – в этом я нисколько не сомневаюсь.

А.Нарышкин― По разному. То есть, это подкоп под Медведева?

С.Белковский― не подкоп, а нейтрализация. Ведь Абызова давно не было в стране, просто надо было закрыть гештальд, что называется. Кроме того, откуда взялся Абызов? Он взялся от Леонида Меламеда изначально.

А.Нарышкин― Который, кстати, сегодня пришел в Басманный суд.

С.Белковский― Да. Меламед привел его вначале в «Росэнергоатом», потом они все перешли в РАО ЕЭС России, занимались всякими расчетами и Абызов имел устойчивую репутацию — вполне оправданную. Я имею обыкновение извиняться перед Кадыровым, а тут извинюсь перед Абызовым, что он имел устойчивую репутацию человека, который всех кидает.

А.Нарышкин― В каком смысле?

С.Белковский― В финансовом. А когда ты всех кидаешь, то накапливается какая-то негативная энергетика вокруг тебя. Вот она и накопилась. То есть, это совпадение нескольких факторов и даже не побоюсь этого слова, хотя я и не Екатерина Шульман, трендов.

А.Нарышкин― Мы проводили голосование среди слушателей и больше половины аудитории сказала, что, скорее всего, Абызова просто подставили – то есть, он невиновен, его просто подставили.

С.Белковский― Логика Путина состоит в следующем: если даже ты невиновен в том, что тебе формально инкриминируется, то ты наверняка виновен в чем-то другом. Например, ты убивал людей, а тебе вменили в вину, что ты украл пирожок — это казус Аль-Капоне, который сел за неуплату налогов. При том, что на нем преступлений серьёзных было гораздо больше, но их нельзя было доказать, а неуплату налогов можно было доказать. Вот с Абызовым произошло то же самое, как мне представляется.

А.Нарышкин― А следующий кто? Мне кажется, это уже тенденция — ловить чиновников бывших и нынешних.

С.Белковский― Расскажу анекдот, чукча сидит — надеюсь, мы все понимаем в студии, что вся система русского анекдота построена на том ,что чукча ругается с Рабиновичем, и наоборот. И это не является никакими этническими или другими выпадами, это мифологические, фольклорные образы.

С.Белковский: Так Путин поступает по отношению к Медведеву: зачем тебе деньги? Я тебе все дам, если надо будет

Сидит чукча на дереве и пилит сук, на котором сидит. Кстати, это редкий анекдот, где чукча и Рабинович фигурируют вместе в одном анекдоте. Мимо проходит Рабинович и говорит: чукча, ты еж сейчас упадешь, чукча продолжает пилить сук, на котором сидит, падает на землю и говорит уходящему Рабиновичу: «Шаман, однако».

Поэтому с Абызовым произошло то, что должно было произойти. Зачем он приехал в Россию, кому он поверил, что его не посадят — у меня на эту тему есть только одно предположение, как всегда – что когда ты долго находишься в системе власти и у тебя много денег, у тебя происходит то, что в строительной терминологии, терминологии капитального строительства, называется «отвал башни», — ты действительно веришь, что тебя не посадят.

А.Нарышкин― Думал, что можно откупиться?

С.Белковский― Нет, ты такой крутой и офигительный, что тебя не посадят. На этом погорел первым Ходорковский, которому все говорили: уезжай. Но нет, — как это Ходорковского могут посадить?

А.Нарышкин― А тут, возможно говорили «не приезжай».

С.Белковский― Естественно. Думаю, все друзья ему говорили не приезжать, а кто-то сказал ему, что на дне рождения Дворковича ему ничего не угрожает. Он же скучает, ему нужно было показать свой статус, он должен был появиться на дне рождения Дворковича, чтобы не выглядело так, что он полностью выпал из правящей элиты современной России.

И тут неожиданно случился межпланетный шахматный турнир со всеми ладьями имени Остапа Ибрагимовича и в итоге случилось то, что случилось.

А.Нарышкин― В анонимных телеграм-каналах прочитал версию, что надо приготовиться в плане посадок и преследований Чубайсу и Дворковичу.

С.Белковский― Анатолию Борисовичу точно нет. Он сакральная фигура абсолютно. Он системообразующая фигура современной России.

А.Нарышкин― До сих пор?

С.Белковский― Мне долгие годы говорили, что Путин закроет Центр Сахарова и не увековечит память Солженицына. Я говорил: ребята, все, что угодно может произойти, но не закроет он Центр Сахарова никогда. Потому что бренд Сахарова для него сакрален. Так же, как и бренд «Солженицын». То же самое бренд «Чубайс». И Путин много раз об этом говорил публично — говорил, что Чубайс создатель нашей системы, что он многим обязан Чубайсу. Ничего с Чубайсом не случится, это точно.

Что касается Дворковича – он вовремя отбыл на межпланетный шахматный турнир. Поэтому думаю, что его простят.

А.Нарышкин― Сделаем небольшой перерыв. В студии Станислав Белковский, политолог.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем эфир. Значит ли все это, что Медведева все дальше отдаляют от возможности опять сесть в кресло президента?

С.Белковский― Нет, наоборот – его приближают к этой возможности. Возвращаемся к логике «спички детям не игрушки» — не будешь пить водку, будешь преемником. Не нужна тебе отдельная финансовая база, я, отец, тебе все дам.

А.Нарышкин― Получается Медведев, если его двигают в президенты, станет каким-то стерильным или стерилизованным? Абсолютно безобидным.

С.Белковский: Логика Путина: если даже ты невиновен в том, что тебе инкриминируется, то ты виновен в чем-то другом

С.Белковский― Нет, стерилизованным он является сегодня. Но опять же, как в бессмертном романе «Jurassic Park», экранизированным Стивеном Спилбергом, — помните сюжет, когда палеонтологи приезжают на остров динозавров и им говорят, что их не съедят, потому что там только самки. А хищники только самцы.

Ну и палеонтологи не знали, что когда самки остаются без самцов, они могут поменять пол и стать самцами. Поэтому, когда Медведев получит всю полноту власти и выйдет на оперативный простор, он станет самцом. Но он прекрасно понимает, зная правила игры в этой системе и зная своего патрона Путина, что надо дождаться момента, когда можно стать самцом. А пока он самка, он не хищник. Поэтому сначала он всех сдаст.

Это как Хрущев танцевал у Сталина гопак на даче. Поэтому всерьез его никто не воспринимал, все считали его фигляром и клоуном. Как только Сталин умер, Хрущев съел всех: он убрал Берию, основного организатора переворота и возможного убийцу Сталина, Георгия Маленкова, Булганина – всех убрал. И стал единоличным правителем страны. То же самое будет с Медведевым.

А.Нарышкин― Страшный он человек. Придет и будет всем мстить?

С.Белковский― Конечно. А как же? За все унижения он отомстит. Но это же будет после ухода Путина, поэтому Путину на это наплевать. Сталину же было все равно, он в это время лежал в Мавзолее и даже Хрущев вынес Сталина из Мавзолея, то есть, он отомстил даже трупу за свое унижение. О чем тут говорить?

А.Нарышкин― Кому, в первую очередь, Медведев будет мстить? Мы, конечно, сейчас ушли далеко в конструирование, но тем не менее.

С.Белковский― Я сейчас занимаюсь, — извините, что делаю лирическое отступление, но оно имеет отношение к делу. Я сейчас занимаюсь такой важной проблематикой, как христианская индоктринация психоанализа. Соответствует ли психоанализ христианскому вероучению.

Я считаю, что соответствует. Потому что вся история мира это борьба отца с сыном, Творца с творением, — с сыном не Христом, конечно, который является сам Творцом, а с человечеством. Господь сожалеет о том, что сотворил мир, потому что он сам совершенен, а мир несовершенен, поэтому он проливает слезу по этому поводу. Слеза эта выражается в реликтовом изучении при температуре в три Кельвина, в которого был влюблен покойный академик Сахаров, у которого его отбила Елена Боннер, она увела его от реликтового излучения к себе, потому что ее сила характера была страшнее реликтового излучения.

И то же самое происходит и здесь. Мстить он будет, конечно, своему политическому отцу, Путину. А кому еще мстить? А все остальное будет, что называется, то, что на полях шляпы. Но это будет постепенно, как Хрущев индоктринировался в новую систему. Сначала надо было убрать Берию, которого надо было объявить агентом мирового империализма. Потом, в 56-м году, был сделан доклад о культе личности на 20 съезде.

А.Нарышкин― Но для всего этого мышцы должны быть. А мне кажется, что тут мышцы атрофируются. Политические, Медведевские.

С.Белковский― Нет. Возвращаемся к «Jurassic Park» и Спилбергу: самка станет самцом. Мышцы возникнут неожиданно, из ниоткуда. Они будут продиктованы самим постом, который занимает Медведев — если он станет преемником, конечно, в чем сейчас мы не можем быть уверены.

А.Нарышкин― Мы какой срок рассматриваем?

С.Белковский― Откуда я знаю? Это зависит от Путина, когда он решит нас покинуть.

А.Нарышкин― В политическом смысле?

С.Белковский― В любом смысле. Особенно в политическом, — скажем так.

А.Нарышкин― Перейдем к Украине.

С.Белковский― Да, от греха подальше.

А.Нарышкин― Что вы чувствуете сейчас, за несколько дней до выборов?

С.Белковский― Социологические опросы – я рекомендую слушателям делать просто — я читаю 12 украинских СМИ каждый день по три раза. Там все написано.

А.Нарышкин― Не верите своим глазам?

С.Белковский― Нет, верю. И ушам верю, и всем органам чувств. Не до конца верю, но в значительной степени.

А.Нарышкин― Зеленский сейчас третий?

С.Белковский: Путин говорил, что он многим обязан Чубайсу. Ничего с Чубайсом не случится, это точно

С.Белковский― Зеленский обходит сейчас по рейтингу Порошенко и Тимошенко в два раза. У него рейтинг 32, а у Порошенко 17. Поэтому, если все будет по-честному, то Зеленский побеждает, конечно. Напоминаю о том, что 8 апреля нынешнего года я в Киеве устраиваю лекцию-концерт, который называется «Как все будет» и приглашаю на него приходить – все анонсы опубликованы в интернете, покупайте билеты, приходите – не пожалеете.

Но ни Порошенко, ни Тимошенко сдавать власть просто так не собираются.

А.Нарышкин― А Тимошенко какую власть собирается не сдавать? Она у нее где?

С.Белковский― Она у нее в умах людей. Она не собирается отказываться от власти, поскольку для нее это последний шанс стать лидером. Порошенко тоже ничего не собирается. И что будет делать Порошенко, уже понятно — ну, помимо легенды о том, что он враг России, хотя он и есть прямой ставленник Путина и прямой партнер Медведчука, основного консультанта Путина по украинским делам. Просто они неожиданно поняли, что для того, чтобы Порошенко победил, нужно не хвалить его, а ругать на российских каналах. Тогда это мобилизует электорат центральной и западной Украины вокруг Порошенко.

А.Нарышкин― То есть если они его ругают в России, мы должны его наоборот поддержать, — такая логика?

С.Белковский― Конечно. В украинских СМИ, собственно, все это и сказано. Порошенко эту тему постоянно эксплуатирует. Концепция его предвыборной кампании: «если не я, то Путин», где любой кандидат устаревает Россию. Кроме меня, Порошенко.

На самом деле ровно наоборот. Это все чистая ложь и разводка. Там сейчас генпрокурор Луценко сказал, что будет уголовное расследование против Медведчука, который является официальным российским шпионом, и он этого не скрывает совершенно. И никогда не скрывал, ну, «агентом влияния», — «шпион» это юридически неправильная формулировка.

И Юрия Бойко, основного пророссийского кандидата в президенты, лидера оппозиционной «Платформы», где в ознаменование украинского антисемитизма есть два участника — это Бойко и Вадим Зиновьевич Рабинович. И они ездили в Москву демонстративно, чтобы получить российское финансирование.

А.Нарышкин― И встречались с Медведевым и Миллером.

С.Белковский― Да, конечно.

А.Нарышкин― Вот они-то и агенты как раз Кремля. Порошенко же не ездил никуда.

С.Белковский: Неожиданно поняли, что чтобы Порошенко победил, нужно его ругать на российских каналах

С.Белковский― Бойко является спарринг-партнером Порошенко. Изначальный план на Банковой, где администрация президента Украины. Они специально так делают, потому что это мобилизует пророссийский электорат вокруг Бойко и мобилизует антироссийский электорат, которого большинство, вокруг Порошенко.

Изначальный план был в том, что Порошенко и Бойко должны были выйти во второй тур и Порошенко, естественно, побеждает Бойко как бык овцу, потому что количественное соотношение двух этих сегментов электората несопоставимо.

Но здесь дело пошло не так. Во-первых, Тимошенко очень активно проводит свою кампанию, а во-вторых, возник Зеленский, который «кандидат против всех», то есть, он олицетворяет неприятие очень значительной части украинского электората политической элиты в целом.

А.Нарышкин― Насколько появление Зеленского было неожиданным для нынешних властей Украины?

С.Белковский― Оно было ожидаемым. Но я считал, что кандидатом должен был быть Святослав Вакарчук, кстати, сегодня он выступил против Зеленского и понятно, почему.

А.Нарышкин― Он не называл его фамилию. Сказал, что не надо голосовать «по приколу».

С.Белковский― А нам нужен переводчик, чтобы понять, что он имел в виду?

А.Нарышкин― По-моему, около 40 кандидатов в бюллетене.

С.Белковский― Не надо голосовать «по приколу», а надо голосовать за серьезных кандидатов и серьезную команду. Он имел в виду, что не надо голосовать за Зеленского, и понятно, почему. Потому что он теперь сам жалеет, что не занял это место. Это ревность чистая.

Но Зеленский популярен, во-первых, в разных регионах Украины. Если Вакарчук больше ассоциируется с Западной Украиной, украиноязычной культурой, — не надо забывать, что на Украине русскоязычная культура весьма сильна, сам Зеленский все эти регионы – Днепропетровск, и так далее. Которые являются проукраинскими с точки зрения оценки перспектив государственности. Но русскоязычные все готовы Зеленского поддержать.

И Банковая просто не разработала этот сценарий, Порошенко конечно, мощный чувак. Он миллиардер.

А.Нарышкин― В чем его мощь?

С.Белковский― В его властолюбии, в его деньгах, в его жадности беспрецедентной абсолютно. Казалось бы, можно заработать не 3 миллиарда долларов, а только полтора – нет, нельзя. Собственно, в этом его проблема и состоит. Если бы он немножко умерил свои амбиции, то имел бы гораздо меньше политических проблем.

Он практически бизнесмен на троне, он не политик. Это и сильная и слабая его сторона. Но ложь Порошенко настолько очевидна для многих, — о чем он не догадывается. Он действительно думает, что Луценко возбуждает дело о незаконном пересечении Медведчука и Бойко границы, потому что запрещено авиасообщение между Киевом и Москвой, — что кто-то в это поверит. Да поверит меньшинство.

Потому что всем известно, что Медведчук на своем частном самолете летает каждую неделю в Москву, что же вы не возбудили дело раньше, что же вы додумались это сделать только сейчас? И так далее.

А.Нарышкин― Может, радар сломался?

С.Белковский― Если радар сломался, то это та же ответственность президента.

А.Нарышкин― Что Зеленский реально может предложить украинцам?

С.Белковский― Главное, что Зеленский должен предложить украинцам, это парламентскую республику. То есть упразднение поста президента в его нынешнем виде и ликвидацию дуализма власти, при которой нет четкого разграничения полномочий между президентом и парламентом. В силу чего нынешний президент Порошенко во многом контролирует законодательную и исполнительную власть по конституции, не обладая такими полномочиями. Потому что у него и крупнейшая фракция в парламенте, интриги, скандалы, расследования.

Нужна классическая парламентская республика, при которой президент является церемониальной фигурой. Думаю, что Зеленский это и должен дать Украине. Это абсолютно европейская модель власти.

А.Нарышкин― И тогда что произойдет с Украиной?

С.Белковский: Главное, что Зеленский должен предложить украинцам, это парламентскую республику

С.Белковский― Она приблизится к статусу европейской страны. Это не значит, что она станет ею в один день, но важный шаг в этом направлении будет сделан. Нужно убрать постсоветских бизнесменов от власти. Потому что постсоветские бизнесмены умеют только воровать. И их приоритет — украсть.

А.Нарышкин― Постсоветские бизнесмены на Украине это кто?

С.Белковский― Все, кроме Зеленского. Ну, не все, конечно. Это те, кто сейчас находятся у власти. И мы знаем дело Гладковского, которое мы обсуждали. И сегодня мы узнали неожиданно из расследования издания «Собеседник», что, оказывается, Россия активно употребляет украинские батарейки для российской армии. Помните: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».

То есть, вся эта риторика страны-агрессора во многом фальшивая, неискренняя и лицемерная. Потому что идет очень активный бизнес между нынешним руководством России, уголь из самопровозглашенных ДНР, ЛНР, которые официально называются отдельные районы Донецкой и луганской областей, поставляется на Украину через Ростов-на-Дону и Новороссийский порт.

Да, вся эта как говорит Путин «истерику прекратите», — истерика на тему страны-агрессора — это все чистая пиар-кампания, которая не имеет под собой реальной смысловой и политической основы.

А.Нарышкин― Сделаем небольшой перерыв и вернёмся к этой теме через несколько минут.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем эфир. С особым мнением сегодня Станислав Белковский, политолог. Вам вопрос слушателя от Лены Лимовской: «Спросите у Стаса, почему он топит против Порошенко? Ему Коломойский башляет?»

С.Белковский: Крым останется в составе России. Все разговоры, что мы вернем его завтра – чистый блеф

С.Белковский― К сожалению, нет. Я бы с удовольствием обратился к Коломойскому за деньгами и, пользуясь случаем, просил бы Лену Лимовскую передать Коломойскому, что мои гигантские заслуги по защите демократии на Украине нуждаются в финансировании. Пока, к сожалению, этого не случилось.

А.Нарышкин― Вы думаете, они дружат?

С.Белковский― Она же спрашивает, значит, как-0то с ним связана.

А.Нарышкин― Может, это сам Коломойский, только под псевдонимом.

С.Белковский― Тем более.

А.Нарышкин― Что Зеленский может предложить для мира на Украине?

С.Белковский― Ничего. Конфликты эти неурегулируемы. Ясно, что Крым останется в составе России – это все понимают. Все разговоры о том, что мы вернем Крым завтра – чистый блеф. Но это все понимают. Порошенко, который обещает вернуть Крым на следующий день после выборов недооценивает, насколько понятно, что это ложь. Он думает, что в это кто-то может поверить? — в это никто не может поверить.

А конфликт на Донбассе может быть урегулирован. Но во-первых, нет концепции этого урегулирования. И во-вторых главное, что между Россией и Украиной, — а Россия устроила эту войну – лежат 12 тысяч трупов. И кровь этих трупов, как сказано в Писании «вопиет от земли». Поэтому помириться в ближайшие годы не удастся.

Но как Франция и Германия, с течением времени, десятилетий – да, Россия и Украины могут помириться, но со сменой политических поколений и поколений вообще.

А.Нарышкин― То есть, все будет продолжаться: люди гибнуть, обстрелы и прочее? И ни Путин не пойдет на встречу, ни победитель выборов?

С.Белковский― Нет концепции. Совершенно непонятно, как это урегулировать. Это замороженный конфликт Приднестровского образца. Сколько существует независимое Приднестровье, никем не признанное? Существует уже 27 лет. То же самое будет с отдельными районами Донецкой и луганской областей. Хотя ход истории ускорился в нашу эпоху.

А.Нарышкин― Если бы победитель выборов на Украине попросил бы у вас совета – что бы продолжили, как замирить Донбасс с остальной частью Украины?

С.Белковский― У меня рецепт есть – надо воскресить 90 тысяч человек. Если победитель выборов не в состоянии это сделать, в отличие от Господа нашего Иисуса Христа, то тогда лучше этот вопрос не ставить.

А.Нарышкин― Из троицы лидеров Порошенко самый удобный России?

С.Белковский: Между Россией и Украиной лежат 12 тысяч трупов. Поэтому помириться в ближайшие годы не удастся

С.Белковский― Да, Кремль делает на него ставку безусловно, поскольку это бизнесмен, который активно интегрирован в различные деловые схемы, связанные с Россией. И, безусловно, за него поручается Медведчук, который был и остается ключевым советником Путина по украинским вопросам.

А.Нарышкин― Вы не в первый раз говорите, что Порошенко удобен для Кремля. Почему украинцы, как мне кажется, не замечают этого?

С.Белковский― Во-первых, часть украинцев является объектом тотальной пропаганды, которую Порошенко исповедует. Соответственно, и российские телеканалы, которые его мочат – а вы знаете, что в нашу гуманитарную эпоху надо говорить не «почить», а «увлажнять»?

А.Нарышкин― Перебью вас срочным сообщением – Басманный суд арестовал Абызова.

С.Белковский― Кто бы сомневался. Естественно.

А.Нарышкин― Отказались отпустить под залог в один миллиард рублей.

С.Белковский― Естественно. Жернова истории работают только в одну сторону и зерно, попавшее в эти жернова, просто так выйти не может, оно должно быть перемолото.

А.Нарышкин― Вернемся на Украину. Крым это история, которая не готова провернуться назад ни в чьем исполнении?

С.Белковский― По крайней мере, в ближайшие десятилетия точно нет. Хотя бы потому, что если завтра приходит вместо Путина Медведев, или Нарышкин, или Белковский, — и что они делают? Вот вы стали президентом. Подавляющее число населения Крыма против возвращения в состав Украины, подавляющее число населения России тоже, что вы будете делать?

Вы ничего не сможете сделать. Вам нужно будет поддерживать статус-кво. И это украинские политики прекрасно понимают. Они врут как сивые мерины, если обещают вернуть Крым в ближайшие времена. В предвыборных целях.

А.Нарышкин― Но это же плохо – дурить людей?

С.Белковский― Плохо, согласен.

А.Нарышкин― Это мечта рядового украинца, их на самом деле заботит вопрос Крыма?

С.Белковский― Не очень. Потому что Крым на самом деле органически не является частью Украины. И в этом смысле то, что Донбасс, Луганщина и Крым покинули Украину, как раз предопределяет невозможность успеха политиков типа Януковича. Янукович выезжал на голосах Донецкой и Луганской областей, Крыма — востока в целом. Но после того как эти регионы отпали, уже президент типа Януковича невозможен.

Поэтому в известной степени это выгодно для проевропейского и про-евроатлантического выбора Украины.

А.Нарышкин― Верну вас к Абызову.

С.Белковский― Надеюсь, не в прямом смысле – мне в камере было бы не очень комфортно.

А.Нарышкин― Ваш прогноз – Абызов в итоге?

С.Белковский― «А там в итоге калечат ноги».

А.Нарышкин― Вчера, как только сообщили, что Абызов задержан, появилась цитата из УК, что за организацию преступного сообщества можно получить до 20 лет.

С.Белковский― Ну, думаю, он получит не один год. И здесь простой договорённости не будет именно потому, что Евтушенков это все-таки одно – Евтушенков сделал много полезного для системы, например, привез Януковича в Ростов-на-Дону, профинансировал всю эту историю.

А.Нарышкин― Добровольно?

С.Белковский― Конечно. Они с ним очень дружили. Евтушенков через Януковича решал многие свои вопросы на Украине, в том числе по поводу судьбы принадлежащей ему компании МТС. И согласился отдать «Башнефть» без единого звука. Да и то отсидел под домашним арестом.

С Абызовым так просто все не будет, он что-нибудь, да получит. Я не утверждаю, что 20 лет, но сколько-то лет получит.

А.Нарышкин― Откупиться нельзя?

С.Белковский: Готов поспорить, что сейчас Язов начнет рассказывать, что во всем виноват Горбачев

С.Белковский― Это не стоит денег. Опять возвращаемся к казусу Ходорковского – там тоже стоял вопрос, можно ли откупиться. Наверное, можно. Или Алексея Улюкаева – что, Улюкаев такой страшный враг режима? Нет, он не страшный враг режима.

Просто есть логика системы, логика машины, которая может как Китобраз, описанная в российской мифологии и Солженицыным — он может двигаться только в одну сторону. Потому что логика Путина состоит в том, что нельзя мешать силовикам доводит дела до конца. Ибо, если начать им мешать доводить дела до конца, то тогда вообще никаких дел не будет — они будут бояться возбуждать уголовные дела и быть последовательными в реализации сценариев этих уголовных дел.

А.Нарышкин― Мог ли Медведев заступиться?

С.Белковский― А за Улюкаева мог заступиться? Мог. А не увольнять Наталью Тимакову с поста своего пресс-секретаря мог? Мог.

А.Нарышкин― А он ее уволили?

С.Белковский― Она же не работает больше пресс-секретарем?

А.Нарышкин― Ну, это могло быть и добровольным.

С.Белковский― Добровольно это случилось, потому что Наталья поняла бесперспективность дальнейшей работы в этом правительстве, а не потому, что она хотела уйти. Естественно, ее политическое влияние гораздо больше было на прежней должности, чем на нынешней, — при всем уважении к «Внешэкономбанку».

Нет — надо танцевать гопак. Медведев это прекрасно понимает, — что Сталин не будет тебе доверять, если ты не танцуешь гопак и не изображаешь из себя клоуна. Надо играть клоуна до конца.

Как говорил Сомерсет Моэм устами главной героини книги «Театр», — «никогда не делай пауз». Если взял ее, держи до конца. Вот эту паузу Медведев держит до конца.

А.Нарышкин― Переместимся в Литву – там суд вынес решение против маршала Язова. И этот человек, довольно пожилой, получил 10 лет заочно.

С.Белковский― Думаю, что для маршала Язова это очень положительная новость, поскольку теперь у него будет стимул прожить еще 10 лет. А ему сейчас больше 90, то есть он доживет до 120 — по известному еврейскому пожеланию. Они устроили хайп вокруг маршала Язова, а когда человек, будучи маршалом и бывшим министром обороны находится на пенсии, ему становится скучно. А тут такой хайп устроили. У него интерес к жизни проснется снова. Он начнет давать интервью, и так далее, рассказывать, как все было на самом деле, что во всем виноват Горбачев.

Готов поспорить на бутылку недорогого коньяка, что сейчас Язов начнет рассказывать, что во всем виноват Горбачев, что это он давал приказания.

А.Нарышкин― А почему Горбачева не судили в Литве?

С.Белковский― Потому что Горбачев лауреат Нобелевской премии мира и общепризнанный в международном сообществе человек. Поэтому, поскольку Литва ориентируется на США. ЕС, она прекрасно понимает, что этого делать не нужно.

А.Нарышкин― Тоже сакральная фигура?

С.Белковский― Да, сакральная. Язов – нет, а Горбачев – да.

А.Нарышкин― А если опустить, что Горбачёв сакральная фигура, надо его судить?

С.Белковский― Знаете, «не судите, да не судимы будете» — как сказано в писании. Кроме того, я для себя давно постановил, что поскольку я не работаю ни судьей, ни прокурором, я никого не обвиняю и никого не сужу. Я не должен высказывать точку зрения, кого надо судить, а кого не надо, поскольку я прекрасно понимаю, что осудить можно и меня в любой момент. Особенно в нашей правовой системе.

А.Нарышкин― У подобных событий есть срок давности?

С.Белковский― Нет. Юридически есть, конечно – по УК. А исторического срока давности вообще не существует. Можно пересмотреть решение какой-нибудь римской империи. Как сказал Маяковский: «Время – вещь чрезвычайно длинная». Время начинается с сотворения мира. До сотворения мира времени нет.

Как сказал святой Франциск Ассизский в своем трактате «О теории времени» и святого же, по версии Католической церкви, и блаженного, по версии Православной церкви, Августина, — «Ах, мой милый Августин, все пройдет».

Соответственно, время закончится в момент восхищения Церкви и конца света. Но пока это время существует, существует и история, она является функцией времени. Поэтому срока давности нет.

А.Нарышкин― Перенесёмся в США. Был опубликован доклад спецпрокурора Мюллера. Не было фактов сотрудничества.

С.Белковский― В этой группе очень нехватало Штирлица. Если бы он там был, эта система имела бы абсолютно законченный характер.

А.Нарышкин― Вы с каким чувством восприняли то, что не было факта сотрудничества между штабом Трампа и Кремлем?

С.Белковский― Их и не было. Для меня это было совершенно очевидно, — что Трамп отмажется от этой истории. Это не исключает возможность его импичмента и поражения, но это не исключает и его победы. Поскольку 35% электората Саши Барона Коэна, его знаменитых фильмов — он за Трампа остается все равно. И чем больше наездов со стороны либеральных СМИ…

Я читаю каждый день только два издания — «Нью-Йорк Таймс», которая выражает точку зрения оппонентов Трампа и легендарное издание «Breitbart», которое выражает точку зрения самого Трампа. Причем, главным редактором был Стивен Беннет.

А.Нарышкин― Это какие-то ультраправые дела?

С.Белковский― «Breitbart» более популярен, чем «Нью-Йорк Таймс», там значительно больше подписчиков, но это не значит, что он более влиятелен, потому что «популярен» и «влиятелен» не синонимы. И там все понятно – идет борьба «Нью-Йорк Таймс» с «Breitbart», но «Breitbart» не пропьешь, то есть, иными словами, исход этой политической борьбы не предрешен.

А.Нарышкин― Спасибо вам огромное. И это политолог Станислав Белковский в студии «Эха».

С.Белковский: А 8―го апреля, пожалуйста, в Киеве.