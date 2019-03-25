Т.Троянская― 11 часов и почти 8 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Татьяну Протасенко, социолога. Татьяна Захаровна, добрый день.

Т.Протасенко― Добрый день.

Т.Троянская― Я сообщу наши средства связи: у нас работает Youtube канал, «Эхо Москвы в Петербурге», здесь нас можно не только слышать, но и видеть, а также задавать вопросы и общаться друг с другом. И смс-портал: +7 931 291 58 00. Татьяна Захаровна, давайте начнем с Усть-Илимска – неожиданная история, намечается тренд. Девушка Анна 28 лет победила на выборах в мэры Усть-Илимска. Что мы, сидя в Петербурге, должны на этот счет думать?

Т.Протасенко― При этом подчеркну, она – до-мо-хо-зяй-ка.

Т.Троянская― Домохозяйка. Правда, от ЛДПР.

Т.Протасенко― Потому что обычно, когда мы все-таки обсуждаем профессии, кто больше способен управлять и так далее, это тоже…С одной стороны – это конечно удивительно, а с другой стороны, при политике наших властей, наших ведущих партий давить и оказывать большое влияние на формирование окончательного списка для голосования – это не удивительно. Я хочу сказать, что – это уже в Приморье было, и вот сейчас – когда жестко выбраковываются возможные профессиональные серьезные люди, которые могут оказать сильное соперничество лидеру, тем, кто поддерживается федеральными властями или бывшим губернаторам, которые идут на выборы, когда выбраковываются серьезные соперники – такой результат совершенно закономерен.

Кто остается? Они оставляют людей, которые неизвестны, думая: «Ну, уж точно ничего не будет», и прочее. А в результате получается протестное голосование. Оно действительно не прогнозируемо, и может оказаться в лидерах совершенно невероятный человек. Это не те, кто предполагали, и результат будет обратный. Поэтому этот результат меня не удивляет.



Не нужен этот сильный муниципальный фильтр, который у нас до сих пор есть, и который очень сильно, как цензура работает.

―

А какие выводы должны сделать Администрация Президента и Смольный?

Т.Протасенко― Они должны сделать выводы, что не надо выбраковывать. Когда партии серьезные или какие-то движения, даже независимые, представляют программы и предлагают себя или своих коллег на роль губернатора – не надо выбраковывать. Не нужен этот сильный муниципальный фильтр, который у нас до сих пор есть, и который очень сильно, как цензура работает. Список должен быть и большой, и адекватный, и так далее. Ведь, если говорить о Петербурге — мы до сих пор, кроме исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, не можем назвать, кто в этот список в итоге попадет.

Т.Троянская― Периодически всплывает то одно, то другое имя.



В начале февраля было пару опросов, не моих, которые зафиксировали повышенное желание прийти на выборы.

―

Да, кто-то всплывает. Кто-то заявляет, что он будет баллотироваться, а попадет ли он в список окончательный, выставится ли – это неизвестно. И с этим, кстати сказать, связаны большие сложности для проведения предварительных опросов. Потому что мы не можем сформировать список, который может оказаться списком для голосования на выборах губернаторов.

Т.Троянская― Про опросы мы, конечно же, будем говорить, и очень подробно. Тем не менее, вот вы говорите, что Администрация Президента должна прислушаться. Какая фигура может появиться в списках кандидатов, которая не причинит вреда кандидатуре от Кремля? Это Борис Вишневский, это Оксана Дмитриева? Кто должен появиться, который вроде бы успокоит население, но с другой стороны, и не помешает?

Т.Протасенко― Вы знаете, я думаю, что может появиться абсолютно любой человек. Например, может появиться Алексей Кудрин. Он причинит…он будет соперником. А почему бы, собственно говоря, ему и не претендовать?

Т.Троянская― А вы сейчас просто так назвали его фамилию или есть какие-то сведения?

Т.Протасенко― Нет, просто так. Потому что это серьезная кандидатура. Оксана Дмитриева, безусловно, если она наберет достаточное количество голосов. Могут еще быть какие-то кандидатуры. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы в этом списке были не домохозяйки все-таки, потому что я очень сомневаюсь, что домохозяйка в Петербурге может представить программу. Хотя, в принципе, она живет повседневной жизнью, многие проблемы Петербурга может знать, но я думаю, что должны быть серьезные люди, которые представят серьезные программы, и которые бы формировали какие-то взгляды, и обсуждали. И это был бы конкурс программ для развития Петербурга.

Потому что в Петербурге проблем достаточно. Есть какие-то проблемы, которые — по каким-то опросам мы видим – что волнует. Сиюминутные есть проблемы, которые надо обсуждать, есть проблемы долгоиграющие, и так далее. Серьезное развитие города нужно обсуждать. У нас есть стратегический план развития Петербурга, но он, с моей точки зрения, не очень адекватен, достаточно аморфен, там точки роста неясны, поэтому нужно обсуждать. И это, кстати, главная проблема роста, развития Петербурга, и, самое важное, мне кажется, даже лозунг этой кампании должен быть: «Слышать друг друга».

Избиратели должны слышать губернатора, должны. Что им говорят. И губернатор, кандидаты должны слушать. Меж собой обсуждать – и тогда будет толк. А так…Лозунг такой: «Город, удобный для жизни». А что удобно? Это тоже надо обсуждать.

Т.Троянская― Каждый понимает в рамках того, что…

Т.Протасенко― Да. Между прочим, могу напомнить: этот лозунг — «Город, удобный для жизни» — появился в Союзе Правых Сил на выборах 2002 года еще.

Т.Троянская― Вспоминаем историю. Татьяна Захаровна, согласитесь – Петербург еще не удивлял своим поведением, и, вот вы считаете, если, условно, домохозяйка какая-то появится – возможно ли такое протестное голосование в нашем городе?

Т.Протасенко― По поводу протестного голосования, могу сказать…По поводу социологии мы с вами потом обсудим, но я вам могу сказать, что где-то в начале февраля было пару опросов, не моих, которые зафиксировали повышенное желание прийти на выборы. Раньше обычно месяцев за 8, где-то в феврале, треть примерно говорят, что мы пойдем на выборы. Еще не определились и так далее. А в этих опросах вдруг неожиданно более 50% вдруг сказали: «Да, мы точно пойдем на выборы». Правда, может, это было связано со снегом, может с чем-то еще, но, тем не менее, вдруг зафиксировали некоторый всплеск, желание прийти на выборы. Исходя из своего социологического опыта, скажу, и мои коллеги тоже говорили – это, возможно, действительно связано с тем, что голосование будет протестным.

Что сейчас, на самом деле – мне не понятно. Потому что в городе очень сложно с опросами. К сентябрю, может быть, всё успокоится, там лето, пятое-десятое. Но, тем не менее, было зафиксировано некоторое желание протестно голосовать. Я не думаю, что в Петербурге в итоге…Во-первых, вряд ли у нас домохозяйка пойдет на выборы. Но думаю, что такое протестное голосование может «откусить» определенные кусочки, и тогда будет второй тур. И тогда будут проблемы. Пока только так.

Т.Троянская― Ну, ладно. Давайте к самому интересному. Очень хочется услышать ваш комментарий по поводу ВЦИОМа – 48% процентов Беглову и эта цифра вызвала у многих большие вопросы. Вот вы, как специалист – вообще, откуда взялась эта цифра и нужно ли нам верить?

Т.Протасенко― Во-первых, я могу сказать: социологических опросов, которые проводят петербургские фирмы, в городе практически нет. В свое время довольно много нам заказывал и ЗАКС, и Смольный, мы выигрывали конкурсы, потому что за собственные деньги – это довольно дорогие исследования – мы не можем проводить. Одно-два исследования в год можем сделать в городе, а регулярно – нет. Короче говоря, года полтора назад вице-губернатор Говорунов «оптимизировал» социологические исследования и передал всю социологию и все деньги на нее в Информационно-аналитический центр. И они всё делают, у них там колл-центр, это исключительно телефонные опросы. Мы не всё знаем, очень всё покрыто мраком неизвестности.

При этом могу сказать, что проводить исследования, вообще — опросы общественного мнения, связанные с выборами — становится все сложнее и сложнее. Люди откровенно иногда врут, не отвечают. Нам же нужно получить выборку – по городу и прочее. Поэтому мы очень часто и по телефону опрашиваем – по мобильному, по стационарному, и на улице. Потом складываем, делим, умножаем, проводим разные математические процедуры, и более или менее точные попадания у нас были. Они же в основном пользуются колл-центром, причем колл-центром, который не только опрос проводит…

Т.Троянская― То есть, это не профессиональные социологи, я правильно понимаю?

Т.Протасенко― Нет, там профессиональные социологи, но там всё как бы в куче. И то, что они пользуются колл-центром, который наряду с этим еще и такси, по-моему вызывает – в общем, там широкая программа – я считаю, что это, увы, не дает…Что они в итоге получают – я не знаю.

Т.Троянская― Давайте про 48% ВЦИОМа. Откуда эта цифра?

Т.Протасенко― Главное для социологов, чтобы понимать – нужно, чтобы проводили опросы разные фирмы, разные структуры, и сравнивали. Это главная вещь. У нас такого нет в Питере. Есть некий аналитический центр и есть опросы ВЦИОМа. Я знаю, что было два опроса ВЦИОМа, один из них как раз и зафиксировал, в том числе, некоторое протестное голосование и там даже был некий список кандидатов. А вот этот…

Т.Троянская― Вы имеете в виду февральский?

Т.Протасенко― Февральский.

Т.Троянская― Там у Беглова была 36 , у Бортко 11%.

Т.Протасенко― Да, там был Беглов, Бортко, по-моему, Нилов и Амосов.

Т.Троянская― Да. А Дмитриевой там не было, и Вишневского там не было.

Т.Протасенко― Не было. Они просто сформировали этот список. А сейчас – это директор ВЦИОМа, руководитель, Валерий Федоров, делал доклад на какой-то секции так называемых «Грушинских чтений». Раз в год в Москве они проводят очень большое мероприятие, всесоюзное, туда приезжают со всей страны, и мы туда ездим, но в этот раз я не смогла. Но я знаю от своих коллег, что он на Грушинских чтениях эти цифры озвучил. Причем, там нужно было точно рассказать – когда, сколько, метод, какой вопрос, что в итоге получили.

А то, что попало на каналы – это достаточно обобщенная вещь, непрофессиональная публикация социологических исследований. Потому что есть правила, международные, что должно быть: кто проводил, когда проводил, сколько проводил, методы, вопросы точные, распределение и так далее. Тогда можно сравнивать. И я вам могу сказать – ни один социолог в Петербурге этим данным не верит. Потому что, после того, как это оказалось на канале, в информационных агенствах, мне поступил шквал звонков, и коллеги звонили, и люди интересующиеся, журналисты звонили – я не могу сказать, откуда они это получили. Потому что у нас собственных данных нет, а как это всё получилось – я не знаю.

Тем более, вы знаете, у меня собственная боль: когда у нас начинаются выборы — все команды политтехнологов приезжают из Москвы. Мы только или на подхвате, или где-то консультантами, или еще что-то. Приезжают из Москвы и все это делают.



У нас есть стратегический план развития Петербурга, но он, с моей точки зрения, не очень адекватен, достаточно аморфен.

―

То есть, вам не поступают никакие заказы?

Т.Протасенко― Нет. Раньше нам поступало, довольно много – мы и для Смольного делали, и для ЗАКСа, и для партий, и для кандидатов, и прочее. Сейчас – ничего. Пустое поле абсолютно. Мы общаемся ведь меж собой, потому что нам действительно нужно получить точные данные. Ничего нет. Никого. Может быть, кто-то закрыто и проводит. Я знаю, что где-то в конце ноября – начале декабря, есть такой политтехнолог и психолог политический, Инга Бурикова, она делала очень большой опрос, 20 тысяч населения. Но полностью он тоже не был распечатан, поэтому — что и как — я тоже особенно не знаю.

Т.Троянская― Возвращаясь к ВЦИОМ: 48 – это просто цифра, вырванная из контекста, и никаких оснований верить…?

Т.Протасенко― Да. Я не знаю, откуда это, посредством какого опроса, сколько, чего – я не знаю. Я бы даже сказала – это заявление журналиста. Что он в итоге говорил, я не знаю, распечатки я не видела.

Т.Троянская― Смотрите, в «Новой газете» был опубликован материал какое-то время назад, и там подборка тех или иных цифр. В частности, у нас в эфире Дмитрий Солонников говорил о том, что рейтинг Беглова 20-25%, и дальше 10-13 — Оксана Дмитриева и Владимир Бортко. Также есть «Давыдов. Индекс», у него – 20-25% Беглов, Дмитриева – 15-20, и сказал он, что никакого Бортко на втором месте нет. Соответственно, вот эти фамилии возникают, и как вам, все-таки, по ощущениям – сколько процентов у Беглова сейчас?

Т.Протасенко― Дело в том, что очень важен список, и как спрашивают. Мы, например, спрашиваем: «Как вы относитесь…?», — допустим, к Александру Беглову. Положительно / Отрицательно. Такой вариант мы очень давно исследуем, еще при Валентине Ивановне и прочее. Могу напомнить, что Валентина Ивановна, уже когда уходила с поста – она человек очень харизматичный, но на нее тоже очень сильно повлияли все эти сосули и снежная зима…

Т.Троянская― Да уж.

Т.Протасенко― …и она уходила с рейтингом – у нее был плюс 31%, а минус – 29. При том, что полярное мнение, но очень-очень все-таки…до 48 у нее доходило, но там была такая ситуация, причем она даже задержалась чуть ли не до лета. Этот вопросы мы всегда гоняем, всегда.

Сейчас я согласна, в принципе, что положительное отношение к Беглову, причем у меня есть еще некоторые данные – примерно как раз на уровне 20 с небольшим. А вот отрицательное, может быть, даже больше, чем говорил…а, Солонников не говорил отрицательное…

Т.Троянская― Нет, отрицательное Солонников не говорил.

Т.Протасенко― Отрицательное может быть довольно большое, потому что все-таки эффект…да, при этом очень любопытно — Федоров сказал, что этот пиар, эта лопата Беглова наоборот, отрицательно повлияла. Почему у него такие странные вещи – я никак не могу понять. Кто ему проводил опрос, кто поле делал – я абсолютно не понимаю, потому что для меня это удивительные вещи, просто странно это всё. А вот если говорить о списке, то на втором месте, я думаю, была бы, конечно, Дмитриева.

Т.Троянская― А Бортко?

Т.Протасенко― Бортко…Не знаю. Трудно сказать.

Т.Троянская― А Вишневский?

Т.Протасенко― Я не знаю. Мы не включали… я не проверяла…Думаю, что набрала бы немало голосов Шишкина. Во-первых, как партия, Справедливая Россия. Во-вторых, она достаточно харизматичный лидер. Обошла бы она Дмитриеву – не знаю, но немало бы набрала голосов. Бортко…Ну, во-первых, КПРФ. Он, конечно, известный режиссер, и пятое-десятое, но КПРФ себя так замарала в последнее время – с этим Грудининым и прочее, что она свою идеологию портит, как говорится. Поэтому тут трудно очень что-то сказать.

Т.Троянская― А от чего зависит, как формируется список – когда людям звонят и говорят: вот вы за этого или за этого? Почему периодически выбрасывается Дмитриева, периодически выбрасывают Вишневского? Почему, как, кто решает?

Т.Протасенко― Если бы мы делали опрос – мы бы посмотрели, конечно, газеты, медиа, выступления и прочее. Советуемся с экспертами, иногда сами формируем – потому что регистрации-то еще нет. Смотрим рейтинги. Это достаточно произвольные вещи.

Т.Троянская― То есть, это достаточно субъективно?

Т.Протасенко― Это субъективно. Как правило, список экспертов, список заказчика, список проводящих опрос.

Т.Троянская― По фигуре Беглова – вы считаете, что Администрация Президента уже определилась с кандидатурой, или все-таки еще ведутся какие-то…

Т.Протасенко― Я думаю, что 100% не бывает ни-ког-да. Буквально до августа, я думаю, что есть какие-то…Я вообще на выборах работаю с 96-го года, у меня еще сильные впечатления есть, когда Собчак с Яковлевым конкурировал. Поэтому я многое видела и могу вам сказать, что бывает…

Т.Троянская― Тогда были выборы другие, согласитесь.

Т.Протасенко― Да, тогда были выборы, там, по-моему, 1000 голосов только разница была. Бывает, что решают довольно поздно. Там, конечно, отслеживают, и прочее, поэтому мне трудно сказать. Мозги Администрации я не могу знать, но там много чего. Другое дело – я все-таки еще раз хочу подчеркнуть – решает, в принципе, все-таки Москва. Но Москва, особенно если это не петербуржцы — хотя и у петербуржцев, уехавших в Москву, очень часто менталитет меняется — они не очень хорошо понимают Петербург. Что происходит, почему у нас так, и прочее, и прочее.

И, самое удивительное, что почему-то на всех выборах петербуржцев как бы отстраняют. И всю политику задают москвичи. Вот это меня всегда удивляет. Сколько лет я работала на разных избирательных кампаниях – всегда компании московских политтехнологов приезжают. И сейчас, кстати, очень мало работает тут петербуржцев. Понимать Питер – это надо тут жить. Потому что Питер – непростой город, до сих пор.

Т.Троянская― Действительно так. Питер – непростой город. Про опросы, которые, я думаю, все-таки случатся в Петербурге, мы поговорим после московских новостей.

ЗАСТАВКА

Т.Троянская― Мы продолжаем программу «Особое мнение», Татьяна Протасенко, социолог, у нас в студии. Татьяна Захаровна, просят вас прокомментировать отставку Валерия Шияна, главы жилищного комитета. В частности, уборка снега – причина его отставки.

Т.Протасенко― Вы знаете, я считаю, что это просто находится в ракурсе смены всех в правительстве. Приходит новый руководитель, подбирает себе новую команду. Иногда находится причина для смены, а и иногда, просто — новый…и так далее. И если говорить об опросах, которые мы раньше проводили – поменяли того на этого, как вы думаете? Вы знаете, у населения давно уже сформировалось мнение, что очень многое от нового руководителя не зависит, а зависит от тебя. Надежда на государство, на власть уже немножко отмирает, и люди научились при любых руководителях как-то сами выживать. Поэтому не могу сказать. Думаю, люди на это много внимания и не обратят.

Станет ли лучше – покажет время. Обычно, конечно, когда приходит новый руководитель — у него еще есть запал, энтузиазм, а потом, как правило, все входит в свою колею. Я лично к этому – как избиратель, как человек, как петербуржец – отношусь очень скептически. Потому что, знаете — меняются люди, а в некоторых областях ничего не меняется.



Т.Троянская― Тут смотрите, какой момент: Беглов уволил Шияна за плохую уборку снега.

Т.Протасенко― Уборку снега, да.

Т.Троянская― То есть разобрался, нашёл козла отпущения.

Т.Протасенко― Вы знаете, между прочим, когда у нас начались эти все проблемы со снегом, у нас были некоторые… не то что общие опросы, но были некоторые такие ситуации, мы кое-что опрашивали. Знаете, у нас несколько человек очень оригинально предложили: почему бы в городе не сделать НИИ снега? Которые обобщили бы, где, что, как, что лучше убирать. Вот я лично, как житель Петербурга, например, знаю, видела, что лучше всего, вообще-то, человек с лопатой в этом плане, Беглов, правильно… У меня, например, во дворе убирают прекрасно, у меня нет никаких проблем. То есть, дворники выходят, разбивали всё это… При этом сыпали песок. И у нас не было ни одной травмы. А вокруг…

Т.Троянская― У вас, наверное, ТСЖ хорошее.

Т.Протасенко― Да, да. А вокруг дома – там жутко совершенно на проезжей части и прочее. И вот когда идёт эта машина и счищает снег, а внизу лёд – это жутко травмоопасная вещь. Вот это всё надо проверять. На каких условиях, где, что и как. Вот я живу на Васильевском, там тоже сменили главу района. Не без того, что там плохо убирали, потому что там были травмы, человек чуть не погиб и так далее. Но это, действительно, зависит от метода. Надо это всё проверять, смотреть и прочее. Некоторые, может быть, столетней давности методы и так далее.

Вот я помню, в Петербурге, в 50е годы… Там даже убирали, были снега, сугробы посередине Невского, но трагедий таких не было. Дворники были и всё прочее. Поэтому надо обобщать всё, делать. И поэтому каждый раз снег – это трагедия. Последний раз такая снежная зима, хочу напомнить, была в последний год правления Валентины Ивановны. И это на неё…

Т.Троянская― В общем, святой человек Полтавченко, его…

Т.Протасенко― Очень крупно ему повезло. Очень повезло, что во время его правления не было таких снежных зим. В этом плане, конечно, Беглову очень не повезло.

Т.Троянская― Хочется спросить: «Совпадение? Не думаю!»

Т.Протасенко― Не знаю! Учитывая, что, между прочим, Валентина Ивановна с Бегловым менялись в своё время.



Думаю, что набрала бы немало голосов Шишкина. Во-первых, как партия, Справедливая Россия. Во-вторых, она достаточно харизматичный лидер.

―

Да-да-да!

Т.Протасенко― Беглов у нас исполнял уже обязанности, потом пришла Валентина Ивановна. И так далее. Так что тут, конечно…

Т.Троянская― Да, тема для размышления. Но всё-таки вернёмся к социологическим опросам. Вы сказали, что, несмотря на то, что Смольный не работает сейчас с местными социологами, вы всё-таки хотите провести опрос.

Т.Протасенко― Да. Собственно говоря, у нас, конечно, есть довольно сильное местное сообщество социологов, и фирмы есть, которые занимаются… Частично нам, к сожалению, маркетингом заниматься приходится, другими какими-то вещами. Но мы тут обсуждали, у нас было желание где-то в феврале месяце провести краудфандинг, то есть собрать деньги и провести опрос. Потом мы пообсуждали и поняли, что пока, может быть, это рановато, потому что, действительно, нет списка. Нет понимания, кто пойдёт, что и как.

Но вот в свете этих цифр, которые появились от ВЦИОМа, от Фёдорова и прочее – как говорится, у нас собственная гордость профессиональная! И надо понять, это действительно так, или нет. Поэтому не исключено, что в ближайшее время, я не знаю, каким образом и прочее, но опросы будут.

Т.Троянская― Как вы их будете делать? За какой счёт? За чей счёт?

Т.Протасенко― Пока трудно сказать. Может быть, нам кто-то и закажет федеральный. Потому что заинтересованные люди есть. Может быть, нам какая-нибудь партия закажет. Но вот где-то в течение двух недель максимум мы этот вопрос будем решать.

Т.Троянская― А вы не хотите провести, например, краудфандинг и сделать независимый опрос?

Т.Протасенко― Если мы будем делать краудфандинг, то, конечно, может быть, мы это сделаем просто через… фирмы скинутся меж собой. Потому что интересно! Все звонят и спрашивают. Мне очень часто звонят журналисты, и ваши коллеги, и спрашивают: «Какой рейтинг?» Не могу я сказать! Потому что мы не опрашиваем. Возможно, мы это сделаем. Но пока вот это мы решаем просто. Главная проблема, на самом деле… Можно, конечно, выяснить проблемы города, что волнует, можно выяснить явку и всё прочее. Но главная – проблема списка. Длинный очень список в опросах очень сложно задавать. Главная, например – проблема Оксаны Генриховны. Пойдёт, не пойдёт. Ещё кого-то.

Т.Троянская― Может быть, потенциальные кандидаты и ждут этих опросов? Для того чтобы решить.

Т.Протасенко― Думаю, возможно.

Т.Троянская― Потому что не хочется же опозориться …

Т.Протасенко― Если они ждут, тогда они бы заказывали, всё-таки. Понимаете? Конечно, хорошо ждать на халяву, как говорится. Но сейчас мы, например, не располагаем такими… Один опрос стоит довольно большие суммы денег. Мы не располагаем такими. Но сейчас обсуждаем. Потому что мы поняли, что если не сами, не мы проведём – то, извините, будут появляться такие цифры, которые вызывают… Может, они и такие, я не знаю. Но они какие-то как упавшие с неба.

Т.Троянская― Но с другой стороны, вы сами сказали, что соцопросы в последнее время делать всё сложнее и сложнее…

Т.Протасенко― Сложно.

Т.Троянская― …Потому что люди не говорят правду. Как выйти из этой ситуации? Чётко формулировать вопросы или…?

Т.Протасенко― Задавать много разных взаимоисключающих. Но это уже методика, мы это отработали. Там много вопросов должно быть. Разных, что-то не впрямую, и когда видишь, что один ответ противоречит другому – значит, мы что-то выбраковываем. Мы опрашиваем больше, чем, допустим… В общем, там есть методики, которые, всё-таки, позволяют. Потому что, например, когда идут уже выборы, идут голосования – есть такая методика, как «экзитпол», «опрос на выходе». Выходишь, спрашиваешь: «За кого проголосовали?» Ну, часть не ответит. Мы, например, на выборах президента опросили 11 тысяч человек. Я уже не помню сколько, но там довольно много отказалось. Но мы построили методику, посмотрели и в итоге у нас очень чёткие получились данные.

Т.Троянская― То есть, они соответствовали итогам выборов.

Т.Протасенко― Да, почти. Очень точно. Потому что мы там посмотрели, сравнили. Сошлось.

Т.Троянская― Скажите, а вот пока нет заказов, чем вы занимаетесь? Всё-таки какую-то же аналитику вы…

Т.Протасенко― Ну нет, мы делаем. У нас есть какие-то исследования жизни вообще. Например, стройкомпании нам некоторые что-то заказывают по поводу жилья, что людям надо. Маркетинговые есть. Кстати сказать, например, недавно я консультировала одну, так сказать, структуру. Там есть проблемы в том, что… Это торговая структура… Проводил для них и для их конкурентов, не помню, как раз ВЦИОМ, и там были проблемы. Я в последнее время столкнулась с некоторыми нареканиями на них.

Маркетинговые есть, есть разные. Хотя, действительно, у нас сужается… Но, кстати, мы некоторые… Телевидение и прочее выясняем. Вообще СМИ. Есть у нас заказы, некоторые конкретно…

Т.Троянская― Но всё не касается выборов.

Т.Протасенко― Нет.

Т.Троянская― А вот эти аналитические центры, которые теперь занимаются…

Т.Протасенко― Аналитический центр. Один.

Т.Троянская― Да, аналитический центр, который занимается соцопросом. То, что они делают это по телефону – согласитесь, сейчас стационарных телефонов практически…

Т.Протасенко― Да, но у них там не только.

Т.Троянская― У них ещё мобильные?

Т.Протасенко― У них мобильные. Мобильную выборку, надо сказать, формировать очень сложно, потому что нужно знать, где человек. У нас это называется «территориально рандомизированная выборка». То есть, это привязка человека, где он живёт. Он должен быть по всему городу распределён. Но есть такие выборки, где можно определить так называемый «биллинг». Я в этом мало понимаю, но это выясняется, где ночует – ночует! – допустим, этот смартфон или телефон.

Т.Троянская― Просто понимаете, за всю свою жизнь я не получила ни одного звонка с соцопросом.

Т.Протасенко― А я попадала.

Т.Троянская― Да?

Т.Протасенко― Я попадала, да, и мало того, я вам могу сказать, что первый опрос ВЦИОМа в феврале когда был, он был довольно большой. И мне несколько человек знакомых, которые не имеют к социологии никакого отношения, позвонили и сказали: «Слушай, меня только что опросили». Сослались на ВЦИОМ, вот этот список, потом это всё сошлось. Нет, это бывает.

Т.Троянская― Это как раз те 38 % Беглова в феврале…

Т.Протасенко― Да, это тогда было.

Т.Троянская― Вообще удивительно, что 38 %… Человек, который только заступил на пост и какое-то прямо вот…

Т.Протасенко― Я вам и говорю, нужно аккуратнее вопросы формулировать. Поэтому мы думаем, как говорится.

Т.Троянская― А про Шевченко уже забыли все, про Максима? Комета пролетела и…

Т.Протасенко― Вы видите, вместо него вроде бы Бортко, всё-таки. Предполагалось, что он может от КПРФ пойти. Хотя он человек, конечно, активный, но не знаю, что он бы имел какую-то тут вообще популярность. Хотя кто его знает!

Т.Троянская― Будем следить за новостями. Спасибо большое. Татьяна Протасенко, социолог, была сегодня в «Особом мнении».

Т.Протасенко― Спасибо!

ЗАСТАВКА