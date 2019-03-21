Е.Бунтман― Добрый вечер! Меня зовут Евгений Бунтман. И сегодня со своим особым мнением Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Олег Николаевич, добрый день!

О.Сысуев― Добрый день!

Е.Бунтман― Давайте начнем с губернаторов. Многие губернаторы ушли. Вместо них придут другие губернаторы, как положено. Вам понятны критерии, по которым предлагают кандидатов. Там какие-то неизвестные люди сначала уходят, потом приходят тоже не самые очевидные люди.

О.Сысуев― Во-первых, надо, наверное, сказать о причинах, почему состоялись отставки. Они могут быть разные, но, мне кажется, основная причина — это то, что люди, которых отставили, не очень вписывались в концепцию укрепления власти. У них был, видимо, не очень хороший рейтинг. И в силу этого они олицетворяли слабую власть, чего Кремль допустить не может. И вообще говоря, это главная магистральная линия Кремля — укреплять всячески существующую власть, ни в коем случае не допускать реализации рисков, ослабления ее и того, чтобы общественно-политическая ситуация была каким-то образом дестабилизирована. Это во-первых.

Во-вторых, я думаю, что все эти люди, которые пришли, их отличает, по крайней мере, одно качество, которое играет на укрепление власти: они зарекомендовали себя очень лояльными людьми. Они зарекомендовали себя людьми, которые могут встроиться в систему, где надо вести себя правильно и не допускать какого-то шараханья и оппортунизма, не дай бог еще какого-то своего, отличного от вышестоящего начальства мнения. Они понимают правила игры. И я, пожалуй, допущу такой термин банальный — в общем, они отличаются такими технократическими наклонностями.

Е.Бунтман― Прошу прощения, я только не понимаю, чем они отличаются от своих предшественников. О них то же самое можно было почти про всех сказать.

О.Сысуев― Они новые. Просто новые лица.

Е.Бунтман― Такие же, только новые.

О.Сысуев― Да, такие же, только новые. Возможно, через некоторое время убедимся, что кто-то из них не проявил себя должным образом с точки зрения Кремля и не укрепил власть. Единственный, кто выпадает из этого ряда, это, безусловно, человек, который стал главой Калмыкии. Там кикбоксер пришел к власти. Хотя он поработал в Совете Федерации, насколько я знаю. Но все равно это спортсмен. Хот это, в общем, не редкость. Со времен зарождения «Единой России», когда Борис Грызлов был лидером партии, там появилось очень много спортсменов.

Е.Бунтман― Карелин сразу в первой тройке.

О.Сысуев― Футболисты были. Еременко был такой, умерший, правда, к сожалению. Там много гимнасток было разной степени известности, фигуристы и так далее. То есть спортсмены составляли значительную фракцию в наших представительных органах власти. Поэтому это тоже неудивительно. Почему бы спортсмену не быть губернатором, лидером республики? Вот он и оказался.

Е.Бунтман― Что для вас такое критерий эффективности губернатора, кроме лояльности, про которую вы говорили? То есть вы с самого начала говорили про рейтинг. От чего это зависит?

О.Сысуев: Со времен зарождения «Единой России», когда Грызлов был лидером, там появилось очень много спортсменов

О.Сысуев― Я знаю, что сейчас ́это публикуется, что вырабатываются различные KPIs различные — это показатели эффективности деятельности губернаторов. Они весьма сложные, они покрывают множество характеристик, но главнейшая, 90% — это лояльность. Лояльность и по возможности, я думаю, что это и называется эффективностью у представителей высшей власти.

Безусловно, хорошо бы, чтобы он разбирался в экономике, хорошо бы, чтобы он разбирался в элементарном менеджменте. Хорошо бы, чтобы он обладал качествами, которые ему позволили бы управлять аппаратом, который существует в регионах. Мне кажется, еще очень важное качество, чтобы он был человеком, которые не взывал раздражения и не дай бог создавал риски каких-то скандалов в истеблишменте региональном, среди людей, в общем, чтобы не вызывал у них отторжения, чтобы всё было гладко, всё было спокойно. Вот, мне кажется, главный критерий.

Е.Бунтман― Последнее по этой теме, что хотелось бы спросить. Цитата, Дмитрий Песков сегодняшний: «Связь кандидата с регионом не имеет решающей роли». Это правильно, это важно?

О.Сысуев― Не думаю. У нас все-таки федерация. Всегда мне казалось, что не только связь с регионом, но и самостоятельность региона, выборность прямая губернаторов, все-таки привязанность его историческая к этому региону имеет, мне кажется, очень важное начение.

Е.Бунтман― Все меньшее в последнее время.

О.Сысуев― Я, пожалуй, не соглашусь. Но давайте обратим внимание, что у этих назначенцев — не знаю, правда, по поводу Мурманской области, — но у какого-то числа из них — кто-то родился в Челябинской области…

Е.Бунтман― А кандидат в Мурманской области не имеет никакого отношения к Мурманской области.

О.Сысуев― Как раз этого кандидата я знаю лучше всех, потому что я с ним сталкивался с точки зрения разработки реформа жилищно-коммунального хозяйства. Очень грамотный специалист. Я думаю, что один из грамотнейших чиновников, которых я встречал в современной власти. Я имею в виду Андрея Чибиса. Но в существующей системе власти это неважно, это абсолютно неважно.

Е.Бунтман― У почему у национальных республик тогда сложно себе представить, что какой-то человек извне будет? Любой из национальных республик. Я не имею в виду Северный Кавказ. Это может быть Саха, Татарстан, что угодно.

О.Сысуев― Для того, чтобы не создавать беспокойство у местных элит, не создавать беспокойство у людей из-за того, что человек будет не титульной национальности этих республик. Мне кажется, вот какую цель преследуют.

Е.Бунтман― А для остальных субъектов Федерации это неважно — Приморье…

О.Сысуев― Для выполнения задач в существующей системе централизованной власти это абсолютно неважно.

Е.Бунтман― Какой губернатор для вас, кроме, может быть, национальных республик… кого вы считаете успешным? Чтобы просто понимать, от чего отталкиваться.

О.Сысуев― Я считаю успешным того губернатора, который победил на равных, конкурентных с использованием свободных СМИ, без силового давления выборах. Вот этот губернатор…

Е.Бунтман― Такого не было полтора десятка лет.

О.Сысуев― Он априори успешен. Если даже он провалится, то это будет не только его провал, но это будет очень полезный урок для избирателей. Собственно, демократия — это такая школа. Она в первую очередь школа для народонаселения Российской Федерации. У нас вся система отличается тем, что мы очень много говорим про наш замечательный народ, но вместе с тем мы его сильно не доверяем. Мы ему не доверяем выбирать, мы ему не доверяем делать частный бизнес. Мы ему не доверяем во многих-многих аспектах, говоря, что у него есть родовые пятна: он пьет, он не очень любит работать и так далее.

Вот, мне кажется, что если мы не начнем по-настоящему нашему народонаселению доверять и не применим принцип субсидиарной ответственности, в том числе, в местном самоуправлении, в региональной власти, когда люди будут отвечать за свои поступки, в том числе, за поход в избирательный участок или не поход в избирательный участок, то мы не имеем шансов к тому, чтобы у нас люди стали хоть чуточку ответственными, и, таким образом, пони приняли участие в строительстве передового цивилизованного общества.

О.Сысуев: Один из грамотнейших чиновников, которых я встречал в современной власти. Я имею в виду Андрея Чибиса

Е.Бунтман― Говорим про губернаторов. В следующих частях у нас будут другие темы. Олег Сысуев, первый зампред совета директоров «Альфа-банка». Вернемся через мгновенье.

Е.Бунтман― «Особое мнение» Олега Сысуева первого зампреда совета директоров «Альфа-банка». Про Грудинина давайте поговорим. Его не пустили в Государственную думу. Это надуманный предлог, почему его сегодня не пустили или его боятся?

О.Сысуев― Я думаю, что это надуманный предлог вследствие того, что его боятся.

Е.Бунтман― То есть все-таки бояться. Почему?

О.Сысуев― Потому что Грудинин все-таки очень яркий, публичный человек. Он это доказал на выборах президента Российской Федерации. Был весьма привлекателен и популярен. Я-то его считаю выдающимся демагогом. Но вот смотрю на него: он, действительно как публичный политик, он очень привлекательный. И, мне кажется, что поскольку в Думе практически не осталось, как, мне кажется, ресурса оппозиционного в виде Коммунистической партии — люди стареют, дряхлеют, в том числе, Зюганов стареет, дряхлеет…

Е.Бунтман― Все пассионарии коммунистические — и Зюганов и Харитонов, — они немолоды, конечно.

О.Сысуев― И, безусловно, им нужна свежая кровь, которая могла бы им добавить очков в Думе. И, конечно, Грудинин в этом смысле очень ценный актив. И мне кажется, что власть озаботилась тем, что не нужен такой ценный актив в рядах оппозиционной, в общем-то, формально партии. И предоставлять ему трибуну, этому оппозиционеру формальному в Государственной думе для того, чтобы народ смотрел на него, слушал и так далее, мне кажется, что просто, действительно, не захотели иметь такого оппонента серьезного.

Е.Бунтман― То есть не захотели, чтобы фракция КПРФ превратилась бы по-настоящему в оппозиционную, а не то, что в последнее время.

О.Сысуев― Да. И для того, чтобы она снова получила второе дыхание и ею заинтересовались. Я знаю, и это показывали результаты, что Грудинин пользовался популярность. За короткое время он, несмотря на то, что у него были ограниченные возможности доступа к СМИ, он все равно достиг выдающихся результатов с точки зрения рейтинга.

Е.Бунтман― Что будет дальше? Коммунисты проглотят это, как это бывает — я извиняюсь перед коммунистами — почти всегда?

О.Сысуев― Проглотят. На улицу они не пойдут, голодать не будут, в пикеты не встанут и несанкционированные митинги устраивать не будут. Вполне себе системная организация.

Е.Бунтман― с 96-го года проглатывали, да?

О.Сысуев― Конечно. Для них это привычно.

Е.Бунтман― То есть у Грудинина нет при нынешней системе политического будущего никакого? Потому что, наверное, единственный кандидат более-менее оппозиционные, более-менее системный, которые запомнился за последние годы. Потому что кандидат в мэры Москвы от КПРФ — вряд ли кто вспомнит, как его зовут.

О.Сысуев― Судя по всему, у него еще и рыльце в пуху. Он бизнесмен. И, говорят и предъявляют ему наличие счетов, оффшоров незарегистрированных. И я не берусь утверждать, что это не так. Потому что он делал бизнес в современной России и говорить о том, что он абсолютно, кристально чист — не кажется, что это на самом деле так.

Е.Бунтман― Главная, наверное, тема это недели — это уход или неуход Нурсултана Назарбаева. Уже, казалось бы, он нас всех переживет на посту президента Казахстана, но нет, он покинул этот пост. Покинул ли?

О.Сысуев― Конечно, нет. По остроумному выражению одного моего коллеги — он сказал, что у Казахстана просто появилась еще одна семья влиятельная, которая будет наверху власти. Не уменьшилось количество семей. И просто Нурсултан Абишевич переместился поближе к Богу. Занял другой, более высокий уровень власти, которого не существовало до сих пор. Но он занял другой уровень власти, и, безусловно, его влияние, как мне кажется, оно ничуть не ослабло, вследствие того, что он будет являться лидером партии, вследствие того, что он является главой Совета безопасности, если это так называется в Казахстане.

О.Сысуев: Грудинин все-таки очень яркий, публичный человек. Он это доказал на выборах президента

Е.Бунтман― Да, высший орган власти.

О.Сысуев― Вследствие того, что его дочь сейчас будет являться руководителем парламента Казахстана. И, мне кажется, что говорить о том, что Назарбаев ушел от власти, по меньше мере, легкомысленно. Он, конечно, ничуть не ослабил свою власть и влияние.

Е.Бунтман― Но это начало плавной передачи власти? По возрастным еще соображениям, помимо всего прочего.

О.Сысуев― Да, да, конечно. Он думает об этом. Мне кажется, у Назарбаева есть чувство миссии, и он, безусловно, думает о будущем. Он не только думает о самосохранении и безопасности своей семьи, хотя и это тоже есть. И здесь, собственно, человеческое ему тоже ничего не чуждо ни в малой степени. Он видит, что происходит с теми, кто либо слишком долго задерживается у власти, либо уходит в никуда. Их быстро находят и начинают на их костях зарабатывать себе политический капитал, справедливо либо несправедливо.

Е.Бунтман― То есть, у него, условно говоря, в регионе пример Акаева и пример Туркменбаши.

О.Сысуев― Да. Профессор Акаев поступил таким образом, слабость проявил абсолютно демократично. А здесь совсем другая история. И, мне кажется, что ничего такого, что бы повлияло серьезнейшим образом в связи с этим на взаимоотношения России и Казахстана, внутри Казахстана — у нас там есть некоторый бизнес — мы не считаем, что там произойдут в ближайшее время какие-то серьезные изменения.

Е.Бунтман― Эта модель будет вечной для большинства стран Средней Азии? Потому что после смерти Туркменбаши было ощущение, что будет какая-то борьба, с культом личность. Она чуть-чуть была, но возник потом другой культ личности, его преемника Бердымухамедова. У Казахстана всегда такая модель будет правления? Там придет новый елбасы?

О.Сысуев― Я думаю, что такая модель управления будет достаточно долго. И не надо ждать того, чтобы республики Азиатского континента, либо Ближнего и Дальнего Востока, государства, они быстро пришли к демократии европейского или американского типа. Это быстро не произойдет. Но тренд понятен. С какой-то скоростью, может быть, очень медленно всё движется именно туда.

Е.Бунтман― То есть демократия неизбежна?

О.Сысуев― Неизбежна.

Е.Бунтман― Даже для стран, где ее никогда не было?

О.Сысуев― Абсолютно неизбежно.

Е.Бунтман― Почему?

О.Сысуев― Когда я вижу представителей арабских государств на улицах Лондона, я понимаю: это богатые люди всё, им там хорошо. Вот им там хорошо. Им нравится там заниматься потреблением, им нравится тратить деньги, им нравится приносить себе удовольствие. И, в конце концов, они будут двигаться к тому, чтобы обеспечить себе такой же уровень потребления и возможности такие же у себя на родине.

Е.Бунтман― После ухода Назарбаева с поста президента, тут же заговорили о том, что это, возможно, как одна из моделей Для России. И сегодня вот, например, Bloomberg пишет, что рассматривают среди вариантов в Кремле — не очень понятно, кто именно рассматривает и как рассматривает, на какой стадии рассмотрения находится — но среди основных моделей есть модель объединения России и Беларуси в союзное государство, Путин — лидер союзного государства. Срок все-таки истекает вроде бы в 2024 году. Либо это модель такая: верховный лидер, который над, ближе к Богу, как вы сказали, ближе к небу, но при этом формально уже не президент. Возможен ли какой-то из этих двух вариантов в России?

О.Сысуев― По поводу Беларуси. Я помню — я тогда еще был во власти, — что в конце 90-х, на рубеже века был такой период, когда все заговорили об объединении России и Белоруссии, и эту идею, как казалось нам, очень активно поддерживал, в том числе, и Лукашенко. И было очевидно, что его популярность очень быстро росла, большими темпами в Российской Федерации. Он ездил по регионам, я помню, был такой момент. Везде его воспринимали на ура на фоне слабеющего президента Российской Федерации.

И уже тогда было понятно, что если, скажем, провести объединение и потом выборы свободные, то Лукашенко легко выиграет эти выборы, даже если будут участвовать тогдашние тяжеловесы Лужков, Примаков и так далее. Этого никто, естественно, не хотел.

Сейчас, как мне кажется, наш российский президент гораздо более популярен, в том числе, мне кажется, высока его популярность и в Белоруссии. Но в силу опять-таки простых человеческих качеств, а именно возможности и необходимости самосохранения себя, этого не допустит Лукашенко. Лукашенко, как мне кажется, этого просто не допустит.

Есть ли желание у нас объединяться с Белоруссией? Думаю, что тоже нет. У нас уже такие гири висят в виде Восточной Украины, Крыма, Осетии, что еще Беларусь, так сказать, трансформировать и каким-то образом ее реструктурировать под наши реалии, мне кажется, это было бы верхом безумства.

О.Сысуев: Нурсултан Абишевич переместился поближе к Богу. Занял другой, более высокий уровень власти

Е.Бунтман― А казахский вариант?

О.Сысуев― По поводу казахского варианта. Я думаю, что мы не настолько азиаты. Мы, безусловно, азиаты, но не настолько азиаты.

Е.Бунтман― А почему? Что мешает вот так сделать? Вроде бы в этой модели нет ничего… Во-первых, она уже как-то существовала в том или ином виде — модель между сроками Путина.

О.Сысуев― Это у меня интуитивное мнение по этому поводу. Я просто вижу заседание парламента Казахстана, когда парламент Казахстана принимает решение о переименовании столицы при живом президенте, улиц, установление памятника, и как это всё воспринимается и какой это антураж. Я не могу себе этого представить.

Е.Бунтман― Там еще забавная была деталь, что второе чтение прошлое через полторы минуты после первого в парламенте Казахстана. Это тоже очень характерно.

О.Сысуев― И при всех недостатках нашей демократии я не могу себе представить, чтобы это было…

Е.Бунтман― А наша Государственная дума настолько далеко отстоит от парламента Казахстана?

О.Сысуев― Я говорю о том, что наша Государственная дума все-таки является в немалой степени департаментом исполнительной власти, но я не могу себе представить, чтобы исполнительная власть додумалась до такого.

Е.Бунтман― Дай бог. Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров Альфа-банка. «Особое мнение». Вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. Олег Сысуев у нас в гостях. И хотел бы к вам обратиться как к банковскому менеджеру, первому зампреду совета директоров «Альфа-банка». Про ипотеку. Я не собираюсь просить ипотеку. Это Володин просит ипотеку…

О.Сысуев― После передачи поговорим.

Е.Бунтман― Нет-нет, спасибо. Володин поручил профильному комитету Государственной думы обсудить с банками снижение ставки до 8%. И Путин об этом говорил до о снижении ипотечной ставки. Это реально? Это получится какая-то социальная программа или что? Как банки должны себя вести?

О.Сысуев― Надо иметь в виду, что сейчас по активам заметно большая часть сектора — это государственные банки. И вообще есть НРЗБ банки, где больше 50% принадлежит государству, например, «Сбербанк». С ними сложнее. Им, наверное, можно приказать, либо дать директиву членам советов директоров этих банков провести какое-то решение, которое, безусловно, будет убыточное для банка, для его бизнеса.

Е.Бунтман― Это ударит по другим банкам частным.

О.Сысуев― Если регулировать ипотеку, то оно будет убыточное. Наверное, это можно сделать в теории. Частным банкам вряд ли можно скомандовать снизить ипотечную ставку или уговорить их или я не знаю, что сделать…

Е.Бунтман― Сделать предложение, от которого нельзя отказаться.

О.Сысуев― Это уже будет не рыночная экономика. Это экономика, которую мы знаем, мы в ней жили, мы в ней работали. Но это уже другая страна, это другая экономика, другие лозунги, это другие праздники, это другие герои. Думаю, что до этого не дойдет. Речь может идти о том, что государство решит использовать свои ресурсы, бюджет, резервные фонды для решения этой проблемы, для компенсации процентной ставки. Кстати, государство делает по многим направлениям, в том числе по экспортно-ориентированным, по лизингу — компенсируют процентную ставку при кредитовании. Сельскому хозяйству существуют большие, очень объемные направления, когда государство компенсирует процентную ставку. Теоретически можно себе представить, что государство решит компенсировать. Но это очень и очень большие деньги. Насколько я знаю, в бюджете, по крайней мере , 2019 года такие деньги не заложены.

Если будет принято решение, то, наверное, мы подумаем о том, участвовать ли в этом проекте с точки зрения компенсации со стороны бюджета процентной ставки или нет. А так мы действуем, исходя из рыночной конъюнктуры, исходя из ставок, которые существуют на рынке, исходят из собственных стратегических задач развития.

Е.Бунтман― Это благая цель, наверное, со стороны государства — как-то сократить ипотечную ставку, потому что они достаточно высоки все-таки в России? Они сильно выше, чем в Европе?

О.Сысуев― Конечно.

Е.Бунтман― А почему так происходит?

О.Сысуев― А потому что у нас нет других показателей совершенно в экономике, другая развитость экономики. У нас другая инфляция, у нас другой рост экономический, у нас другие риски в стране.

Е.Бунтман― То есть это не от жадности банкиров происходит?

О.Сысуев― Мы не спрашиваем, почему у нас ставки по депозитам тоже в разы больше, чем в Европе. В Европе вы никогда по депозиту не получите ни 7, ни 6, ни 5, ни 4, и не 3 процента. А у нас такая ставка. Тут риски совсем другие.

Е.Бунтман― Выше риски — выше ставки.

О.Сысуев: Есть ли желание у нас объединяться с Белоруссией? Думаю, что тоже нет. У нас уже такие гири висят

О.Сысуев― Да.

Е.Бунтман― Ипотечные каникулы — вот вторая часть. Это немножко другое. Насколько это реально? Во-первых, как вы это понимаете? Как это будет — ипотечные каникулы?

О.Сысуев― Не знаю, как это будет. Это красиво звучит: каникулы. Я люблю каникулы.

Е.Бунтман― Это хорошее, красивое, яркое слово.

О.Сысуев― Это солнце, это всегда море, это всегда лыжи, наверное, и так далее. Но это стоит денег. Все эти каникулы стоят денег. И надо понимать, какие это деньги и надо понимать, откуда эти деньги брать. Мы как частная структура — думаю, что и другие частные структуры — не готовы платить за чьи-то каникулы. Мы и сами-то экономим на собственных каникулах. Но за чьи-то каникулы мы платить не готовы. Если государство решит платить за эти каникулы, это будет решение государства.

Е.Бунтман― Если вернутся к снижению ставки до 8%, предположим, заставят государственные банки, действительно, снизить до 8%. Ну, понятно, что это будет какое-то решение консолидированное добровольное. Но это демпинг для частных банков. Никто же не пойдет брать кредит, условно, в «Альфа-банк», если там 16% ставка. Это я из головы 16%, я не знаю, какая…

О.Сысуев― Безусловно, это нарушение. Конечно, не сможем конкурировать. Собственно, и до сих пор было тяжело конкурировать со «Сбербанком» в силу его доминирующего положения, в силу такого объема пассивов и такой стоимости пассивов и так далее, но все-таки мы конкурируем. А если государство еще будем помогать ́этому процессу, тогда частный сектор, в том числе, в банковской сфере будет сужаться, съеживаться и его может вообще не остаться, что плохо для экономики в целом.

Е.Бунтман― Как не останется банковского сектора, как это можно представить?

О.Сысуев― Если государство будет помогать государственным банкам своими деньгами, то тогда частные банки не смогут конкурировать на рынке.

Е.Бунтман― Это сложно себе представить даже как-то в теории. Только в Венесуэле можно себе представить.

О.Сысуев― Да. Мы на самом деле не Венесуэла, слава богу, пока. И, мне кажется, что подобного рода мысли… во всяком случае, я не жду от нынешнего состава, по крайней мере, экономического блока нашего правительства.

Е.Бунтман― Несколько тем хотелось бы еще обсудить, они важные. Дело Колчака, как вы слышали из новостей. ФСБ открывает архивы, но не всех допускает. Почему так получается, что дела столетней давности они могут быть под грифом «Секретно»? В этом есть, вообще, какой-то смысл?

О.Сысуев: Это все-таки хорошая практика, когда алкоголь продают с 21-летнего возраста

О.Сысуев― Я думаю, что в этом смысл исключительно политический, и это не так просто. Дело в том, что, обратите внимание, что мы все более как страна пристально смотрим назад. Мы реанимируем старые символы советские, мы реанимируем старых героев советских, мы героизируем тех, кого история уже называла преступниками и кого история называла негодяями.

Е.Бунтман― Сталина вы имеете в виду.

О.Сысуев― Я имею в виду Сталина, большевиков и всё то, что они делали. И этим занимается официальная пропаганда, этим занимается кинематограф, государственно-ориентированный, я бы сказал. И так далее. И если сейчас допустить всех к архивам, то это будет подтверждением того, что негодяи были негодяями, что людоеды были людоедами, что надо сказать правду о нашей истории. Вот правду говорить о нашей истории, как мне кажется, в любом случае сейчас никто не хочет. Почему? Потому что считается, что полная правда, она вредит патриотическому настроению масс.

А я так не думаю. Я думаю, что как раз полная правда, она и будет воспитывать в нас патриотов, людей, которые хотят страну сделать лучше, которые не хотят повторения того, что было раньше, о чем мы очень хорошо знаем и чего мы не хотим допустить. Вот, мне кажется, в чем причина. Это расходится с парадигмой официальной пропаганды.

Е.Бунтман― Что касается официальной пропаганды, я до сих пор не очень понимаю, почему такое отторжение встречает доска Маннергейма… О’кей, хорошо, там еще все-таки Отечественная война присутствует. Памятники Колчаку тоже встречают отторжение совершенно безусловное. Почему? Ведь какое-то примирение, может быть, произошло, и официальная пропаганда точно так же прославляет Николая II, как и большевиков, примерно в одинаковой степени. Почему такая проблема возникает?

О.Сысуев― Мне кажется, что здесь не места пропаганде. Здесь должна быть объективная история. И для людей должно быть всё открыто. Они сами решат, кто прав, кто виноват. И факты, которые перед ними откроются, они помогут им самим своими мозгами дойти до того, что хорошо, что плохо. Не надо им насильно вот так вот очень плотно, за счет всего телевидения государственного рассказывать, что хорошо и что плохо. Не надо им за счет указаний, что конкретно в учебниках должно быть… Мне кажется, учебники должны просто вести школьника как раз к архивам, чтобы они сами разбирались. Направлять их туда. Сейчас возможности электронного обучения, возможности электронных средств огромные. Вот, мне кажется, задача государство — обеспечить свободный доступ к информации, а уж героев человек сам себе выберет, как мне кажется.

О.Сысуев: Собственно, и до сих пор было тяжело конкурировать со «Сбербанком» в силу его доминирующего положения

Е.Бунтман― Последний вопрос. Предложение запретить продавать алкоголь до 21 года. Вы его скорее поддерживаете? Как-то по-человечески, не знаю, как экономист…

О.Сысуев― Я скорее как человек, который прожил в эпоху, когда алкоголь можно было купить практически в любом возрасте…

Е.Бунтман― И в любое время… нет, не в любой время все-таки — в любом возрасте.

О.Сысуев― Мне кажется, что если иметь в виду международный опыт, то надо ориентироваться на лучшие практики. Это все-таки хорошая практика, когда алкоголь продают с 21-летнего возраста. Почему? Потому что мы знаем, что у нас не самая благополучная в этом смысле страна, И если существуют в мире подобного рода примеры, которые себя хорошо зарекомендовали, мне кажется…

Е.Бунтман― Англия — это хороший пример

О.Сысуев― Да, и в США, мы знаем, что там без ID, который подтверждает твой возраст, если ты похож на молодого человека и ничего не купишь. Мне кажется, это хорошие практики, их надо перенимать.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров Альфа-банка был со своим особым мнением. Всего доброго!