М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. И со мной в студии — политолог Станислав Белковский. Здравствуйте!

С.Белковский― Добрый вечер!

М.Курников― Стас, скажите, а вот то, что сделал Назарбаев — это уход или повышение?

С.Белковский― Это повышение в смысле ухода в историю, поэтому это уход и повышение одновременно.

М.Курников― А это не повышение в смысле должности, потому что все-таки он будет секретарем Совбеза, будет над президентом…

С.Белковский― Он будет не секретарем, а председателем.

М.Курников― Председателем, да.

С.Белковский― Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Точно так же, как секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева в России называют главой Совбеза. Это не так. Глава Совбеза — президент.

М.Курников― По Фрейду у меня оговорка.

С.Белковский― Ну, принят же закон о первом президенте, основателе Казахстана.

М.Курников― Елбасы.

С.Белковский― Елбасы, да. Там огромное количество всяких полномочий. Но в любом случае с точки зрения формальной иерархии это понижение. Но когда человек уходит из политики в историю, понижение это, повышение ли — это вопрос философский во многом.

Я сегодня внимательно два раза посмотрел обращение Нурсултана Абишевича к народу. Будучи психоаналитиком по специальности, я знаю, как делается психоанализ, и сейчас в течение 20 секунд расскажу всем, как он делается, и вам никогда не надо будет прибегать к услугам психоаналитиов и сэкономите огромные деньги. Читается или слушается текст, который говорит человек и в нем отмечаются некоторые Highlights что называется, где человек повторяется так, как будто он только что это не говорил. И наоборот, что человек хочет опустить, о чем надо было бы сказать. И в третьих: куда направлены глаза человека в тот момент, когда он произносит ту или иную часть своего текста.

В этом смысле психологический анализ текста Нурсултана Абишевича абсолютно красноречив, он абсолютно всё объясняет. Он несколько раз повторил, что Казахстан должен быть современной страной, интегрированной в современный мир, и он уходит, чтобы не мешать этому процессу. Это и понятно. Казахстан переориентируется. Там письменность меняется на латиницу, например. Казахстан ввел безвизовый режим для США. Можно себе представить, что президент Нурсултан Назарбаев подписывает указы на латинице? Нет, нельзя. Он старый советский, партийный работник. Собственно, важно было подчеркнуть, что само обращение было по-русски, а не по-казахски. А почему?

М.Курников― Язык межнационального общения, я напомню, в Казахстане русский. Он не государственный, а межнационального общения.

С.Белковский― Но, согласитесь, было странноватенько само по себе, что не на государственном языке президент объявляет о своем уходе, а на языке межнационального общения. Это объяснимо. Во-первых, как вы знаете прекрасно, казахским языком владеют немногие в Казахстане и обращение по-казахски… Нет-нет-нет… В южных районах… В общем, по крайней мере, русский понимают все.

М.Курников― Я бы поспорил на самом деле. Я не знаю, почему вы так думаете.

С.Белковский― Может быть, ситуация качественно изменилась за несколько лет.

М.Курников― Изменилась абсолютно. Да, конечно, русские, которые там живут, не все выучили казахский, мягко говоря. Но казахи при этом, особенно молодого поколения перешли на казахский.

С.Белковский― Но именно казахи молодого поколения, но не более того. Поэтому он говорил на языке, который понимают все. Это было важно с точки зрения всеобъемлющего характера его высказывания, а не частичного характера его высказывания.

Во-вторых, казахи молодого поколения понимают русский язык и владеют им тоже, несмотря на владение казахским, не так хорошо, как представители предыдущих поколений, но, тем не менее. Русский язык все-таки достаточно старше явление в культурно-языковой иерархии, поэтому говорим о старшем языке. Не говоря о том, что он сам не владеет казахским языком — Нурсултан Абишевич — и, наверное, он решил не лукавить в день своего последнего президентского обращения к народу и не читать суфлер и не делать вид, что он понимает, что он говорит. Это очень понятное простое человеческое желание.

М.Курников― Я, честно говоря, не понимаю, почему вы так думаете, что казахский язык так слабо распространен в Казахстане.

С.Белковский― Он не слабо распространен в Казахстане, но он все-таки не является доминирующим языком. А русский язык тотален на сегодняшний день, он всепроникающ, именно поэтому это обращение было по-русски. Ясно, что казахский язык будет нарастать, этот тренд к нарастанию. Но на сегодня, если мы фиксируем ситуацию на сегодня, всеобъемлющим все-таки является русский язык, а не казахский.

Дважды в своем обращении подряд так, как будто он не говорил об этом только что, Нурсултан Абишевич подчеркивал, что это всё делается ради модернизации Казахстана и его перехода в новое качество. Старики должны уйти, молодые прийти. Правда, приходящий Касым-Жомарт Токаев нельзя сказать, что он безумно молод, разве что душой. Ему 66 лет в мае исполняется.

М.Курников― Всё познается в сравнении. По сравнению с Назарбаевым молод.

С.Белковский― Да, тем не менее, нельзя сказать, что он представитель молодого поколения. У него другие преимущества. Он китаист. Он был советникам еще посольства СССР в Ките в 80-е годы. Он провел в Пекине и учился в Пекинском специальном учебном заведении, я забыл как называется. Изучал китайский язык 10 лет. Безусловно, это является знаком того, что Казахстан будет в очень значительной степени ориентироваться на Китай в это время. И здесь очень важна еще мифология Чингисхана, которую Нурсултан Назарбаев насаждал в Казахстане последние лет 15, если мне не изменяет память. Вот эта идея о том, что казахи являются потомками Чингисхана и, может быть, Чингисхан сам тоже был казахом, она, конечно, не была частью идеологии республики Казахстан, но она насаждалась весьма активно.

И здесь начинается сложная садо-мазо игра «Китай — Чингисхан», поскольку Чингисхан был покорителем Китая. Как известно, он сверг династию Дзинь чжурчжэньскую, взял Китай под контроль. При этом сама чужрчжэньская династия Дзинь была чуждой как бы доминирующему этносу Китая, поскольку Чжурчжэн — это, если мне память не изменяет, тангуткие рабы в переводе на русский, северные племена то что называется.

Но философия Китая самого в точности описана — чтобы долго не тратить время на изучение философии Китая как государства Поднебесной, она описана в рассказе Рэя Брэдбери «Были они смуглые и зеленоглазые» о том, как земляне прибывают на марс и вдруг неожиданно становятся марсианами. Китай, он впитывает всё. Это не страшно, что его покорят, потому что покорители станут китайцами все равно. Отсюда, собственно, представление о Поднебесной, за пределами которой нет ничего.

К чему я эту всю тираду философскую затеял. Там самым Казахстан подчеркивает, что он будет ориентироваться на Китай и на США, потому что Нурсултан Абишевич сказал, что три языка должно быть — в своем обращении он сказал — говорить на трех языках: соответственно, казахский, русский и английский.

М.Курников― Дочь Нурсултана Назарбаева буквально три-четыре года назад сказала, что эти три языка: казахский, китайский и английский. Ну, то есть это дочь, это не он, тем не менее.

С.Белковский― Посмотрим. Вполне возможно, что это была такая хитрая разводка, и завтра будет уже объявлено новым президентом Касым-Жомартом Токаевым, что именно такая диалектическая триада и будет. Во всяком случае сам факт его назначения свидетельствует о развороте казахской политики в направлении Китая. Собственно, Казахстан давно дрейфует в направлении Китая, это не новость. Но фигура нового президента акцентирует этот вектор. Да, вполне возможно, что завтра это будет расшифровано именно так. Потому что Казахстан очень заинтересован в реализации проекта «Великий шелковый путь», то есть сухопутного транзита из Юго-Восточной Азии в Западную Европу через себя, минуя, конечно, Российскую Федерацию.

И в этом смысле это весьма тревожный сигнал для нынешних российских властей, которые находятся в астрале настолько, что вообще не в состоянии понять, что происходит, на мой взгляд. Здесь последним оружием русских остается, конечно, Мария Владимировна Захарова, директор департамента общественных связей Министерства иностранных дел, потому что она китаист, она училась в Пекине. И мне кажется, что когда я смотрю ее пресс-конференции, когда неожиданно меняется выражение лица, меняется эмоциональное состояние, она все-таки мечтает быть послом в Пекине. И ее очень тяготит работа, которой она занимается сейчас. Может быть, это стоило бы сделать.

М.Курников― Если отметить еще одну вещь об этом человеке — мало того, что он работал в Китае, он был министром иностранных дел, он работал в ООН.

С.Белковский― Он был зам генерального секретаря ООН.

М.Курников― Значит ли это, что как раз для Назарбаева самая важная точка того, что будет потом, после него — это как раз внешняя политика и отношение с другими странами?

С.Белковский― Разумеется. Это по Фрейду было проговорено в конце его выступления, когда он сказал, что самое важное — ни от кого не зависеть и опираться только на себя. По факту это означало ровно обратное: самое главное — найти свое место в мире, то есть найти, от кого зависеть.

М.Курников― Хорошо, мы сейчас прервемся ненадолго и после этого вернемся в студию.

М.Курников― Продолжаем слушать «Особое мнение» Станислава Белковского. Я вот что хочу уточнить и сказать, что у нас не понимают. То есть, на ваш взгляд, для Кремля, для российских экспертов, для российских элит это заявление Назарбаева стало сюрпризом?

С.Белковский: Революционер всегда виноват революции, которая приносит блага тем, кто на него потом и нападет и сожрет

С.Белковский― В какой-то степени. Ведь оно во многом напоминает заявление Бориса Николаевича Ельцина и указывает путь Владимиру Владимировичу Путину, что вот так тоже можно. А почему нет? Вот конструкция, как уйти, нарисована и нарисована не в России, а в стране, которую Россия психологически в силу своих неизбытых и неизжитых имперских комплексов до сих пор считает своим сателлитом. Это главная задача Казахстана — перестать им быть. И если, действительно, транспортный коридор, этот «Великий шелковый путь» будет проложен в обход России, Казахстан решит все свои проблемы.

М.Курников― Тем не менее, значит ли это, что экспертиза по Казахстану сильно хромает в России?

С.Белковский― Ну, как вам сказать. Снявши голову, по волосам не плачут, извините, что я повторяю эту пословицу в третий раз за две наши программы с вашим участием за последние несколько дней. Но экспертиза хромает по всем направлениям, особенно она хромает по российским направлениям, поэтому то, что она хромает по казахстанскому направлению — это вторично в данном случае.

М.Курников― Я просто прочитал уже несколько мнений по поводу того, что в Казахстане произошло. Вот Тина Канделаки, например, пишет: «Параллели напрашиваются сами собой». Ну, естественно, параллели с Российской Федерацией.

С.Белковский― Не только параллели, но и перпендикуляры напрашиваются сами собой. Как говорил чеховский Ионыч, «с вашей стороны это весьма перпендикулярно». То есть Казахстан явно акцентируют тем самым уход из постсоветской орбиты. Потому что сама фигура Назарбаева как типично постсоветского и советского лидера… Я хочу напомнить, что в первый и последний года правления президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, то есть тот единственный год, кодга он был президентом, Назарбаев был его фаворитом, и он сватал его то не премьер-министра СССР, то на вице-президента СССР. И ему казалось, что если это случится, тогда Советский Союз не развалится.

Но это была такая типично советская привычка давать преимущество личному перед историческими трендами. Ясно уже было тогда, что для Нурсултана Абишевича было главным уйти из-под контроля Советского Союза и объявить независимость Казахстана. А Михаил Сергеевич всё еще витал в облаках, думая, что витиеватая, рахат-лукумная восточная лесть, которой окружает его Нурсултан Абишевич, действительно, означает то, что казахстанский лидер хочет ему сказать и что он хочет сделать на практике.

С.Крючков― Тем не менее, насколько это сценарий, который, мы сейчас видим, на наших глазах разворачивается, возможен в России?

С.Белковский― Вполне. Теперь как-то уже даже неприлично поступить по-другому. Ведь Казахстан считался до сегодняшнего гораздо более азиатской страной, чем Россия. И, собственно, то, что Назарбаев сегодня говорил в своем обращении, — он подчеркивал, что «нет, мы более европейская страна, чем Россия». Он этого не сказал, но в подтекстах его выступления это абсолютно четко читалось: «Мы более европейская страна. Я ухожу все-таки. Я устал, я ухожу. Вот никто не верил, что я уйду окончательно, а я ухожу, тем самым даю пример и зажигаю маяк, свет маяка для всех постсоветских стран, которые еще не осмыслили такую перспективу».

М.Курников― А по факту, на ваш взгляд, Казахстан, действительно, является более европейской страной сегодня?

С.Белковский― Нет, он не является европейской страной по базовой ментальности и по циивилизационной принадлежности. Он, конечно, страна азиатская. Поймите правильно, в этом нет ничего плохого. Это блестяще и замечательно для Казахстана. А было бы еще более блестяще и замечательно для России — считать себя европейской страной, которой она является на самом деле, если перестанет отказываться от того естественного преимущества европейскости, которое у нас, у нее есть.

С.Белковский: В Москве столько денег, что уворованное, оно не так бросается в глаза

М.Курников― Если вдруг в Казахстане начнутся какие-то изменения в сторону любую другую, кроме российской, те миллионы русских, которые там живут, во-первых, как это будет воспринимать? А, во-вторых, как будет воспринимать Россия «мучения» тех 2–4 миллионов русских?..

С.Белковский― Ну, все эти годы с 1991-го Россия никак особенно не вмешивалась в судьбу русских в Казахстане, согласитесь.

М.Курников― Ну, потому что Казахстан декларировал всегда и везде пророссийскую позицию.

С.Белковский― Нет. Он вступал во все союзы, совершенно и Китаем в то же время. Он демонстрировал ту самую многовекторность, условно. Не то что он был сателлитом России. Нет, не был никогда и не собирался им быть. С каждым годом от России отдалялся. В этом смысле сегодняшний уход Нурсултана Абишевича лишь закрепляет те тренды, которые сложились еще в момент его прихода к власти. Ничего качественно нового не возникло. Лишь акцентировались эти тренды сегодня.

Нет, просто для России были очень интересны права русских в Латвии. Права русских в Средней Азии, в Центральной Азии, где их уничтожали — в Туркмении там — это никого не волновало, лишь бы газ поставляли. Соответственно, я думаю, что чем больше обязательств будет у Казахстана перед США, а не Россией, тем более защищены будут права русских, — я скажу такую парадоксальную фразу. Потому что, в общем-то, страна, где к русским относятся очень плохо, где полностью их уничтожают, ограничивают их права каждый день, лишают их гражданских прав и свобод, — эта страна называется Российская Федерация.

М.Курников― Давайте тогда в Российскую Федерацию и вернемся. Тем более, что у нас тоже произошла отставка. Это отставка губернатора Челябинской области господина Дубровского.

С.Белковский― «Спокойно, Маша, я Дубровский». Я уверен, завтра будет половина заголовков такого типа приблизительно.

М.Курников― Напрашивается, чего уж. У нас принято пошутить по поводу фамилий.

С.Белковский― «Когда в лихие года пахнет народной бедой…». Помните песню Борис Борисыча?

М.Курников― Конечно. Замечательная песня.

С.Белковский― Тогда в полуночный час тихий неброский из леса выходит старик. А вглядись — он совсем не старик, а напротив, совсем молодой — красавец Дубровский.

М.Курников― Так это начался очередной губернаторопад?

С.Белковский― Начался. Это ничего не изменит — придут такие же.

М.Курников― А что значит «такие же»? Такие же хорошие?

С.Белковский― И такие же плохие, потому что граница между добром и злом проходит в сердце человека. Такие же хороше-плохие. То есть такие же представители правящей элиты с такими же приоритетами воровства.

М.Курников― По каким критериям сегодня принимаются такие решения?

С.Белковский― Борьба кланов, с одной стороны, то есть какой клан побеждает, тот ставит своего губернатора. С другой стороны, естественно, какие-то количества, что называется косяков в хорошем, некриминальном смысле этого слова. Если губернатор сильно напортачил, это увеличивает его шансы на отставку, но не делает их абсолютными. А абсолютными их делает поражение того клана, который он представляет в аппаратной борьбе.

М.Курников― Есть ли какое-то представление, какой набор в этот раз побеждает? Потому что обычно какие-то наборы предсказывают.

С.Белковский― Это совершенно уже очевидно. Отставка президента Калмыкии Орлова, губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Я даже не собираюсь грузить слушателей и вас, Максим, этим списком, потому что это абсолютно не имеет существенного политического значения.

М.Курников― Как же так? Это люди, от которых зависит, как страна развивается?

С.Белковский― А вы видели этих людей в лицо? В 90-е годы, когда были выбираемые губернаторы, мы все их знали. Вот в Самарской области сидит Титов. В Москве — Лужков, на Дальнем Востоке — Наздратенко. Мы могли относится к ним хорошо или плохо, но мы понимали, кто это такие. Сейчас мы не понимаем, кто это такие.

М.Курников― А девальвация губернаторского кресла произошла всерьез и надолго или это какое-то временное явление?

С.Белковский― Это временное явление. Хотя нет, как известно, ничего более постоянного, чем временное. Когда будет изменен тренд, все-таки Владимир Владимирович разделит участь добровольно Нурсултана Абишевича Назарбаева, тогда, конечно, начнется возрождение федерализма, и губернаторы снова станут яркими политиками, а не чисто клановыми назначенцами, которыми они являются сегодня.

С.Белковский: Заявление Назарбаева напоминает заявление Ельцина и указывает путь Путину, что вот так тоже можно

М.Курников― Раз уж мы заговорили о чем-то временном и постоянном, я вот о чем хочу у вас спросить по поводу высказывания господина Володина про Крым и про то, что мы еще с Украины денег попросим, как они хозяйствовали. Насколько, вам кажется, это было обдуманные слова, насколько согласованные с Кремлем, в конце концов? Или это такая самодеятельность?

С.Белковский― Это самодеятельность, потому что господин Володин насколько переживает по поводу снижения своей роли в политической системе Российской Федерации и совершает экспромты, которые ему кажутся уместными, в том числе, это было сказано накануне праздничного визита Владимира Владимировича в Крым. Ему казалось, что Владимиру Владимировичу это очень понравиться — потребовать денег с Украины. Тут неожиданно возникло соображение, которое высказали очень многие спикеры и совершенно не обязательно антикремлевски и критически настроенные по отношению к нынешней власти, о том, что, в общем, давайте потребуем еще с российской власти деньги за недоразвитие всех наших регионов.

М.Курников― Тут приходил вопрос про Татарстан. Стоит Татарстану попросить?

С.Белковский― Да. Поэтому это высказывание было довольно рискованно, я бы сказал, не до конца продумано. Оно свидетельствует о нервозности господина Володина или неполной уверенности на том посту, который он занимает, что для человека с таким огромным политическим опытом, может, даже несколько странновато.

М.Курников― Это говорит о том, что какая-то турбулентность идет?

С.Белковский― Ну, в голове его идет турбулентность. Сколько тысяч тонн в моей позорно легкомысленной головенке, — как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский. Нет, конечно, его никто не снимет с поста спикера до истечения полномочий нынешней Государственной думы. Но то, что другие фигуры, в частности Сергей Владиленович Кириенко уже становятся гораздо более влиятельными, чем Володин во внутренней политике, спикера беспокоит.

М.Курников― Тем не менее, вы наверняка обратили внимание на изменение парадигмы празднования даты присоединения или аннексия, кто как призывает. Гораздо тише, гораздо менее масштабно и народно. Больше интервью и встреч президента в Крыму. Почему так?

С.Белковский― Потому что президент хочу показать… знаете как сердце святого НРЗБ разрывалось от любви к Господу, так сердце Владимира Путина сейчас демонстративно разрывается от любви к российскому народу, который несколько этой любовью был последние годы обойден. Было очень много литавр. Знаете, есть такой термин литавромахия? Было очень много танков, пушек. «Камеди Клаба», мобящегося за строительство храма в Екатеринбурге. Да и вообще какого-то сплошного, военизированного «Камеди Клаба».

М.Курников― Православный военизированный Камеди Клаб.

С.Белковский― И как сказал Алексей Максимович Горький в пьесе «Последние» на эту тему, это такой трагический балаган. Вот этот трагический балаган нас всех утомил. Всем хочется, чтобы президент снова стал отцом родным, и поэтому он немножко позиционируется в роли отца родного, который хочет похлопать ребенка по щечке, поцеловать женщину в ту же самую щечку, а мужчине пожать крепкую мужественную руку.

М.Курников― Одновременно как политтехнолога и психоаналитика вас спрошу: Сработает в очередной раз?

С.Белковский― Нет?

М.Курников― Почему?

С.Белковский― Потому что легитимность Владимира Путина держится на его сакральности как президента. То есть сакральность и легитимность — это синонимы. И никакие действия не меняют этой легитимности, пока действует монархический ритуал из трех пунктов, которые я столько раз произносил в этом эфире, что без риска быть убитым Алексеем Алексеевичем Венедиктовым я повторять их точно уже не буду. Все могут прогулить, что называется, этот «монархический ритуал». Но есть гигантский кремлевский аппарат, который должен выдавать какие-то нагруженные смыслом продукты. Он и работает. Вот теперь говорят, что происходит падение рейтинга исполнительной власти. Президент ведь не входит в систему исполнительной власти.

М.Курников― Формально не входит.

С.Белковский― Нет, фактически он является всеми ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной, поскольку он распоряжается судами. Но формально он не входит. Он является высшим должностным лицом. А высшим коллегиальным органом исполнительной власти является правительство Российской Федерации. К чему сказал — что падение рейтингов органов власти не означает падения рейтинга президента, который стоит за пределами в народном сознании системы власти как таковой. Но рейтинг-то власти падает, потому что все разворовали. И, скажем, в Москве еще не так заметно, просто потому, что в Москве столько денег, что уворованное, оно не так бросается в глаза. А выедешь куда-нибудь в Рязань, так видишь, что разворовали всё окончательно, просто до последнего гвоздя разворовали. Это не очень нравится великому русскому народу, строителю капитализма, поэтому рейтинг власти падает на всех уровнях.

В этой ситуации президент должен проявить отеческую заботу. Но особенно он должен проявит отеческую заботу о населении Крыма, потому что в Крыме тоже всё разворовали — всё до последнего гвоздя. Это подтверждает и активные общественные Крыма, в частности ведущий блогер сайта «Эхо Москвы» Александр Горный. При этом есть некоторые отличие между Крымом и другими регионами. Оно состоит в том, что Крым еще 5 лет назад входит в состав Украины, и еще сильна память о тех временах, когда тоже воровали очень много, но, во-первых, воровали не всё, что-то еще оставалось, чтобы разворовать следующим поколениям, которые пришли вместе с российскими властями, а на самом деле почти одни и те же люди. Просто раньше они были украинскими чиновниками, теперь стали российскими. То есть большой ротации кадров на самом деле не произошло. Произошла смена флажка на пиджаке.

М.Курников― Много в этом случае фотографий: люди сидят в одних и тех же кабинетах, но с разными флагами.

С.Белковский― Да, совершенно верно. Но, с другой стороны, при Украине-то была свобода. Можно было выйти, плюнуть чиновнику в лицо, собрать митинг, объявить кого-то жуликом и вором и ничего за это не было. А сейчас-то свободы нет. И вот чтобы эти сравнения были минимальными, чтобы ни в коем случае народ Крыма не задумывался, насколько полезно было присоединение Крыма к России или насколько полезна была эта аннексия, конечно, о Крыме нужно проявлять особую отеческую заботу.

М.Курников― Мы сейчас прервемся, а потом продолжим интервью со Станиславом Белковским.

НОВОСТИ

М.Курников― Мы продолжаем слушать «Особое мнение» Станислава Белковского. Я последний вопрос, закрывая тему Крыма, хочу задать от нашего слушатели Ильи из Ярославля, он спрашивает: «Как вам кажется, в Кремле до сих пор считают, что захват Крыма был оправданным действием? Проще говоря, не пожелали?»

С.Белковский― Нет, ни в коей мере. Дело в том, что значительная часть представителей исполнительной власти России были против и в момент захвата. Но человек склонен оправдывать свои поступки и доказывать задним числом, что даже совершенные им ошибки были абсолютно правильными деяниями. И Владимир Путин никогда не признает свою ошибку, так же как никогда не признает своих ошибок в любых принципиальных ситуациях.

М.Курников― Даже самому себе?

С.Белковский― Так самом себе — это самое главное сказать, что ты не ошибся. Потому что человеку нужна внутренняя легитимность. А если человек начинает признавать свои ошибки, тогда у него должен быть внешний источник легитимности. А где ему взять внешний источник легитимности, если он самая главная и последняя инстанция власти в России. Если бы у него был свободный парламент, он могу выйти к парламенту, спросить: «А не совершил ли ошибки». И парламент сказал: «Нет, старик, ты не совершил ошибку». Нет свободного парламента, которому мог бы доверять.

С.Белковский: Владимир Путин никогда не признает свою ошибку

Кстати, я еще хочу заметить в продолжение казахстанской темы. Сейчас во время рекламной паузы вы вспомнили, что Касым-Жомарт Токаев, ныне новый президент Казахстана учился в МГИМО. И Назарбаев упоминал это в своей речи. И он сказал: «Токаев закончил МГИМО». Но что это за МГИМО, он не сказал. Ведь это вуз, находящийся на территории другого государства. Было бы логично это в деталях объяснить. Но это Нурсултану Абишевичу не пришло в голову. Он человек абсолютно все-таки еще советского сознания: понятно, что такое МГИМО. Столица в Москве. Это на уровне психологии бессознательного. То есть он борется, борется за свободу от Москвы, но бессознательно у него столица все равно в Москве.

М.Курников― Еще одна тема, связанная с иностранцами, но при этом в России. Основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться, так как он не хочет политизировать дело. А он умный парень.

С.Белковский― Вмешивайся, не вмешивайся — в этом смысле ничего не изменится. Если, действительно, есть какие-то договоренности, скажем так, меркантильного свойства в его освобождении, то они, безусловно, сработают и в этом смысле вмешательство консульства США контрпродуктивно. Но опять же возвращаемся к рассказу Рэя Брэдбери «Были они смуглые и зеленоглазые». Это до какой степени надо было стать русским, чтобы понимать, что все решается по понятиям, а законы не имеют никакого значения.

М.Курников― Получается, он полностью принимает правила игры здесь и отказывается от защиты там.

С.Белковский― Да. Он стал полностью русским, ментально, да.

М.Курников― Может быть, это такой героический шаг, чтобы, понимая, что он может стать какой-то разменной монетой, отказывается от того, чтобы его меняли.

С.Белковский― Понимаете, в англосаксонском сознании это не принято. Надо все-таки следовать закону.

М.Курников― То есть он в любом случае стал русским.

С.Белковский― Он полностью стал русским, да. Он провалился с марсианскую почву зеленую и всё.

М.Курников― Продолжая эту тему. Путин призвал прокуроров оказывать предпринимателям эффективную защиту и поддержку.

С.Белковский― Вот это лучшая шутка Владимира Владимировича. Это оно да. Вы меня спрашивали про шутки.

М.Курников― Да, я, действительно, в перерыве спрашивал, какая шутка больше всего понравилась. Вот эта, на ваш взгляд, самая смешная?

С.Белковский― Очень смешная, да.

М.Курников― А вам не кажется, что шутка, повторенная 20… 100 раз, она перестает как-то работать?

С.Белковский― НРЗМ самая смешная. Потому что оказывать предпринимателям прокурору всяческую поддержку — это значит, их арестовывать по большому счету или как минимум организовывать им такие проверки, после которых от них камня на камне не останется.

М.Курников― Вы наверняка слышали об истории в Псковской области. Там девочка и ее мама жаловались, что после того, как они обратились за помощью и эту помощью оказали разные люди, их якобы начали травить и так далее. Власти говорят — никто там никого не травил и так далее. Вы верите, что люди в деревне ни с того ни с сего, из-за того, что кому-то стало жить лучше, начать травить.

С.Белковский― Конечно.

М.Курников― Почему, объясните?

С.Белковский― Как работает зависть вообще. Люди живут в нечеловеческих условиях, абсолютно скотских, но они оправдывают это тем, что других условий не у кого не бывает. И вдруг неожиданно из кучи дерьма вылезает кто-то, кто говорит: «Нет, бывает». Естественно, а как такого человека не затравить? Понимаете, это самый классический сюжет мировой истории и литературы. Что это удивительное.

М.Курников― Но, тем не менее, они, судя по всему, живут не хуже, чем их соседи.

С.Белковский― Так с этого все начинается. Вы знаете, эксперимент Белковского. Я знаю, что мой пример несопоставим, он является несколько снобским, за что я приношу извинения, с тем удручающим положением в Псковской области. Но вот, скажем, ты приходишь на стойку бизнес-класса в аэропорту. В России, естественно (а Западе такого не бывает). Там стоит 125 человек, ты, естественно, понимаешь, что эти 125 человек не имеют никакого отношения к бизнес-классу. Они самовольно там стоят.

М.Курников― Ну, просто столько мест в бизнес-классе нет.

С.Белковский― Нет, по всем признакам ты видишь, что это не оно. Я всегда обхожу стойку, говорю: «Простите, а эти люди, действительно, обладают билетом бизнес-класса?» Сразу выясняется, что нет. И, соответственно, из 125 человек остается 5. И вот эти 4, кроме меня, немедленно начинают меня обвинять, что я встал без очереди. То есть я устроил для них революцию, я позволил им восстановить справедливость и законность, я сэкономил им полчаса, минут 40 времени, но виноват я. То есть это я без очереди встал, не все те, 120 человек, которые стояли без очереди, они не смели пикнуть из безнес-класса, чтобы удовлетворили их законные права. Виноват я.

Это судьба революционера, простите. Революционер всегда виноват революции, которая приносит блага тем, кто на него потом и нападет и сожрет его. Поэтому в Псковского области происходит в миниатюре вот это самое: Не надо высовываться. Зачем? Мы все живем в дерьме, и все должны быть в дерьме. А зачем?

Просто это такая банальность, что мне даже неудобно ее произносить.

М.Курников― Просто так часто говорят, что вот, надо сменить режим, тогда все изменится. А с таким подходом что-нибудь меняется оттого, кто возглавляет страну?

С.Белковский― Режим надо сменить, естественно, в собственной душе. Это я всегда говорю и не устаю повторять. Кровавый режим живет в душе каждого из нас, и пока он не будет изжит каждым из нас, в том числе, мною — я же не отделяю себя от всего этого, я тоже жертва и заложник всех эти идеологических стереотипов, этих пороков, этих исторических наслоений, всех этих монгольских завоеваний. Все это лежит во мне пластами, и в вилах нет позвоночника. Конечно.

М.Курников― Я перейду к вопросам, которые приходят от слушателей, тем более, что некоторые из них практически философские. Соббер спрашивает вас: «Как вы думаете, возможно ли, что между Российской Федерацией и США существует тайная договоренность не наносить атомный удар даже при военном столкновении наших армий? И возможно ли, что именно поэтому сейчас риторика такая отвязная, что есть такая договоренность?»

С.Белковский― Нет. Как мы говорили с вами в прошлой программе с вами же, Максим, это отношение «полицейский — бандит». Полицейский — США, бандит — Россия. Полицейский и бандит могут договариваться о чем угодно, но только не о том, что бляха полицейского перейдет к бандиту, а статус бандита к полицейскому. Внутри России так случилось: произошло полное сращивание криминальных структур с правоохранительными так называемыми органами, силовыми структурами.

Но в глобальном масштабе так случиться не может, поэтому такого типа договоренность невозможно. Возможны какие-нибудь тактические договоренности, подковерные. Там обвиняют Майкла Калви какого-нибудь, заложника, взятого американцами, такое возможно. Но так, чтобы обсуждалась, в принципе, обсуждалась система: наносить или не наносить ядерный удар — нет. Хотя бы потому, что между странами нет никакого доверия, как и между полицейским и бандитом. И никогда бандит не подпишет признательные показания.

М.Курников― То есть они не изображают эту игру, а играют по-настоящему?

С.Белковский― По-настоящему веря в это, но, естественно, не собираясь доводить дело до ядерного удара, потому что все понимают трагические последствия для всего мира. Другое дело, что иногда логика полицейского и бандита подводит их. И кажется, что никто не хотел стрелять, а уже пришлось.

М.Курников― Случайный какой-то выстрел.

С.Белковский― Да.

М.Курников― Еще одна тему, о которой успеем поговорить. Все-таки подписаны эти «законы Клишаса», о которых мы с вами, так или иначе, говорили уже в этой студии. Но тем не менее, это законы, которые будут работать как законы или которые будут работать как орудие точечного применения к кому-то?

С.Белковский― А все законы в России существуют только для избирательного, точечного применения. Как говорил опять же Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, строгость российских законов компенсируются необязательностью их исполнения.

М.Курников― А то, что мы сейчас видим, это какой-то апогей строгости по отношению к соцсетям или СМИ или это только начало увлекательного законотворческого процесса?

С.Белковский― Это начало большого романа, да. Это еще и конкурентная борьба, потому что мы видим, что Яндекс, Mail.Ru, другие агрегаторы социальные крупные и IT-компании России поддерживают эти законы в надежде вытеснить Google, Facebook и тем самым перехватить большие рынки.

М.Курников― Но я бы не сказал, что они все поддерживают.

С.Белковский― Поддерживают, поддерживают.

М.Курников― Ну, в на уровне руководства да, какие-то заявления были. А вы думаете, что они не осознают, что это оружие против них, в том числе?

С.Белковский― Российский бизнес никто не осознавал, что уничтожение против режима обернется против него. В этом смысле он всегда был абсолютно лишен социально-политической ответственности еще с середины 90-х годов.

М.Курников― Это же не вопрос ответственности, а вопрос сохранения.

С.Белковский― А нет инстинкта самосохранения. Русский человек… Вот Эрос и Танатос — русский человек больше танатеет, чем эротеет обычно. И российский бизнес всегда он не в состоянии долгосрочно мыслить. Он лишен долгосрочного мышления, потому что он сам сформировался на краткосрочном мышлении — быстро хапнуть. Он же не формировался с бизес-планом на 40 лет вперед. Нет. Российский бизнес, который начал формироваться в начале 90-х годов XX века, всегда знал, что надо быстро украсть и убежать, а иначе посадят. Потом немножечко раздобрел, понял, что не сразу надо бежать, а потом. Но все равно потом были нечестные выборы Ельцина, которые при всем уважении к Борису Николаевичу, российский бизнес поддерживал, не понимая, что нечестные выборы обернутся против него.

Потом была полная поддержка Владимира Владимировича Путина, полная поддержка авторитаризма, отмена выборов губернаторов, полная поддержка гонений на своих бизнес-конкурентов и использование силовых структур. И никому не приходило в голову, что эти силовые структуры могут быть использованы против тебя же.

Вот сейчас российский IT-бизнес поддерживает эти законы, думая, что он сильно капитализируется на том, что будут ущемлены интересы мировых игроков — Google, Facebook, Apple. По-моему, Яндекс подал в суд на Apple — что-то такое сегодня случилось. Я вот видел новость, когда ехал, бегущей строкой на здании ТАСС. Ну, конечно, всё обернется против них. Но стратегически же никто не мыслит из этого бизнеса. Они не понимают, что да, сегодня вы хапните лишний миллиард долларов, а завтра окажетесь в тюрьме. Ну, там вам самое и место, дорогие друзья.

М.Курников― Какой вы жестокий.

С.Белковский― Я жестокий? Или те люди, который положили сотни трупов в борьбе за свой бизнес, сейчас душат свободу — мою свободу очень бедного человека, но гражданина Российской Федерации.

М.Курников― С этими «законами сенатора Клишаса» как-то все не заметили закон о том, что теперь дети обязаны будут содержать родителей. Теперь будет процедура закреплена.. Это ведь хорошо? Это хорошо, что старики у нас будут под защитой закона?

С.Белковский― Я с этим согласен, но это надо воспринимать в контексте упразднения традиционной пенсионной системы и перехода к китайскому варианту пенсионной системы, при которой пенсий как таковых почти нет, хотя это меняется в сторону их увеличения, то есть тренд направлен на расширение пенсионного обеспечения. А у нас, наоборот, будет китайский вариант, при котором дети должны содержать родителей, и поэтому пенсий государство платить не должно. Это можно оценивать хорошо или плохо, но просто надо понимать, о чем идет речь.

М.Курников― На этой радостной ноте мы заканчиваем «Особое мнение» Станислава Белковского. Спасибо!

С.Белковский― Спасибо большое, всем привет!