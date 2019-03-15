М.Курников― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии «Особого мнения» Станислав Белковский политолог. Здравствуйте.

С.Белковский― Добрый вечер.

М.Курников― Начну с Новой Зеландии — весь день новости оттуда. Получается, не осталось больше тихих уголков на земле?

С.Белковский― Их не было никогда. Мы немножко заложники информационной повестки, как правильно говорит Фарид Закария, известный американский журналист и политолог он написал и издал 10 лет назад книжку «Американ болт», в которой показал, что никакого роста насилия в мире не происходит, просто происходит уровень нашей информированности о насилии.

М.Курников― То есть, мы просто больше знаем.

С.Белковский― Какое-то количество людей гибнет каждый день в автокатастрофах, — нас это не смущает? А их гибнет больше, чем в мечетях. Просто нет хайпа, наша хайпо-зависимость проявляется в том, что эти расстрелы в мечетях мы воспринимаем как большую трагедию, а смерть наших родственников мы воспринимаем как меньшую трагедию.

М.Курников― Тем не менее, это не трагедия, которая случилась сама по себе.

С.Белковский― Имеете в виду, есть ли в этом какой-то тренд? Никакого тренда в этом нет.

М.Курников― Когда происходит что-то на межрелигиозной, межнациональной почве это вызывает всегда чуть более болезненную реакцию по понятным причинам.

С.Белковский― Да, но я все-таки считаю, что эпоха Водолея, в которой мы живем, она ведет к синкретизму, к стиранию противоречий между религиями. Поэтому базовый тренд скорее в обратном. Но всегда, когда есть какой-то тренд – условно говоря, отличник идет на медаль, но может получить и тройку. Вот мир получает тройку по нескольким предметам.

М.Курников― Тогда, если мы философски стали говорить о любой трагедии, мир просто научится не реагировать на это?

С.Белковский― Мир научится реагировать, как говорил Путин, когда посадили Ходорковского «я просил бы правительство истерику прекратить». Вот наша задача истерику прекратить, а относиться к этим трагедиям функционально. Ну да, мы ужасно скорбим. Вот меня немножко забавляет – не хочу сказать «раздражает», — когда умирает какой-нибудь 97-летний человек. И все информационное пространство разражается криками «какое горе», «безвременная кончина», что значит «безвременная»? Они не знали, что он умрет? Наверное, вы думали, что он уже 20 лет назад умер. Понимаете, в этот момент человек жалеет себя не жертву, а себя. Не труп, а себя.

М.Курников― Человек в принципе всегда желает себя – так устроена человеческая жизнь.

С.Белковский― Да, плачет от жалости к себе. Можно чуть меньше плакать от жалости к себе? Можно подумать, что кого-то в нашей стране волнуют трупы в Новой Зеландии. Никого. ЭТ о просто лишний повод пожалеть себя.

М.Курников― Может ли это отразиться на чью-то неустойчивую психику, запустить цепную реакцию?

С.Белковский― Не думаю. Естественно, на всякую неустойчивую психику можно воздействовать, воздействовать негативно. Вот сидит человек на кухне и думает, как бы прославиться и совершить подвиг. Приходит новость – в Новой Зеландии кого-то убили, — это отличный повод отомстить за жертв в Новой Зеландии. Да, в этом смысле что-то негативное может случиться. Но это опять же вопрос психологии и психики, а не каких-то глобальных трендов развития.

М.Курников― Вернёмся в Россию. Госдума и Совет Федерации утвердили новые законы, в том числе, о выражении явного неуважения к власти. Теперь законы лягут на стол президенту, какова вероятность, что он их не подпишет?

С.Белковский― Нулевая.

М.Курников― Значит, мы теперь будем очень вежливы, подчеркнуто корректны?

С.Белковский― А когда это мы были невежливые и не политкорректны власти? Да вы что? В лучшем случае мы использовали в отношении власти только слова, которые официально разрешил использовать нам Роскомнадзор. Например, «мудаки»

М.Курников― Это не будет явным неуважением к власти?

С.Белковский― Нет, это разрешил Роскомнадзор.

М.Курников― Он разрешил в принципе, но не к власти. Наверное, кого-то можно называть, а власть теперь нельзя – я так понял этот закон. Или я неверно понял? Разъясните.

С.Белковский― Как говорил великий русский сатирик, равный по классу Жванецкому как мне кажется, Салтыков-Щедрин, в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Россия не страна закона, Россия страна благодати. Переживем.

М.Курников― Значит ли это, что этот закон будет применяться тогда, когда власть захочет…

С.Белковский― Избирательно. Все законы в России существуют исключительно для избирательного применения

М.Курников― То есть, вы не сторонник идеи, что этот закон меняет многое?

С.Белковский: Пиар-служба может работать как угодно, но у политика есть мозги, чтобы оценить эффективность их шагов

С.Белковский― Ничего не меняет. Вообще. Как я заходил два дня назад в эту студию, когда закона еще не было, так я выйду из нее, когда закон уже есть. И ничего не изменится.

М.Курников― А закон о распространении фейков? Насколько он осложнит работу СМИ?

С.Белковский― Я согласен, что всякую вещь надо доводить до абсурда. Можно принять закон о запрете длинных носов, как у меня, или больших ушей, что это изменит? Ничего не изменит.

М.Курников― Тем не менее, это сигнал чего? Власть как будто бы просит нас об уважении?

С.Белковский― Абсолютно правильно. Это сигнал комплекса неполноценности власти. Власть понимает, что рейтинг падает, что количество проблемных ситуаций, в которых неуважение к власти будет нарастать, растет. И поэтому запрещает не уважать себя: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». А вот это «уважать себя заставил» является известным синонимом слова «умер». Вот какой-то трупный запах витает над всем этим делом. Точно так же закон о недопустимости оскорбления президента СССР был принят примерно за год до крушения СССР.

М.Курников― Интересно, что мы не помним об этом законе. Все начали вспоминать царские законы.

С.Белковский― При Горбачеве был принят закон о том, что нельзя оскорблять президента СССР, через год президента СССР не стало. Слава богу, физически он жив и здоров, но не стало как института и поста.

М.Курников― Спрошу вас о ситуации вокруг Спасо-Андрониковского монастыря. Патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать ему это здание. Там сейчас находится музей Андрея Рублёва. Вы здесь на чьей стороне – на стороне музейного сообщества, или на стороне РПЦ?

С.Белковский― Я на стороне РПЦ Московского патриархата только в одном смысле — что ее давно пора распустить к черту. Причем, слово «черт» здесь не является исключительно междометием. Она основана Сталиным в сентябре 1943 года, это сталинская Церковь, Церковь, которая обслуживает интересы государства. Это не Церковь вообще, это не конфессия, это государственная корпорация по обслуживанию определенной системы интересов, связанных с государством, и исключительно с государством. Там были какие-то наметки, что все изменится в конце 80-х – начале 90-х гг., но эти ожидания не оправдались.

Потом доктрина РПЦ-МП подверглась некоторой корректировки благодаря, в основном, владыке Никодиму Ротову, основному идеологу сегодняшней Церкви. – Эта Церковь не только сталинская, но и никодимианская, и патриарх Кирилл был келейником и любимым учеником, секретарем владыки Никодима в Ленинграде, в духовной академии. И никодимианская доктрина – а я сам много читал статьи владыки Никодима в журнале Московской патриархии, — это очень смешно звучит, по-моему, никто не читал журнал Московской патриархии кроме меня. Где очень четко излагалось, что Церковь должна стать инструментом по потреблению ресурсов. Она должна стать корпорацией. И в этом смысле она должна приблизиться к Ватикану. Потому что у Ватикана много ресурсов и много влияния.

М.Курников― Ну, у нас принято ссылаться на западный опыт.

С.Белковский― Да. И, соответственно, Владимир Гундяев, он же патриарх Кирилл, строго следует в рамках этой доктрины и должен забрать все, что плохо лежит – все. Поэтому в этом смысле я на стороне музейного сообщества.

М.Курников― Как вы думаете, какие у музейного сообщества сейчас есть ресурсы, чтобы сопротивляться такому?

С.Белковский― Есть они. Это зависит от того, удастся ли найти правильного человека, который сходит к Путину. Скажем, был наезд на Александра Сокурова два месяца назад — Сокуров позвонил Путину и как-то все сразу решилось. Вот если есть человек, который позвонит Путину, то все сразу решится. Потому что сам Путин не очень доверяет патриарху Кириллу и любит РПЦМП. Он относится скорее снисходительно.

М.Курников― Почему вы делаете такой вывод?

С.Белковский― Из анализа массы фактов как открытых, так и полуоткрытых.

М.Курников― Самое яркое доказательство этого?

С.Белковский: Я на стороне РПЦ Московского патриархата только в одном смысле — что ее давно пора распустить к черту

С.Белковский― То, что, например, Путин не вмешался в церковный конфликт на Украине. А мог бы вмешаться. И если бы Путин провел интенсивные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, то Вселенский Константинопольский патриархат не дал бы томаса об автокефалии Украинской церкви. Но Путин уклонился от этого вообще, потому что ему наплевать. Путин, при всей его жуткой инфернальности, которую мы сами ему придали, он очень не любит неискренность. Он любит, чтобы всякая позиция была последовательной, — как говорил Борис Березовский, мой учитель, — «всяка эффективная позиция должна быть последовательной» — если ты святой, то будь святым, а если ты бандит, будь бандитом. Но быт бандитом и святым одновременно это неправильно.

М.Курников― Сделаем небольшую паузу и затем вернемся в студию.

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М.Курников― Вы упомянули Украину — там впереди выборы. ДО 31 числа осталось немного. Когда вы смотрите, сколько там кандидатов, завидуете ли вы им?

С.Белковский― Я не завидую, потому что обзавидовался уже 15 лет назад, эпоха зависти осталась у меня в прошлом.

М.Курников― А почему вы не работаете там в эту кампанию?

С.Белковский― Потому что я гражданин страны-агрессора, и морально и имиджево неправильно сейчас мне участвовать, вмешиваться хоть как-то.

М.Курников― Мне говорили, что эти выборы чуть ли не самые бедные по количеству денег, которые вбрасываются в избирательную кампанию.

С.Белковский― Мне трудно об этом судить, поскольку я никак в этих выборах не участвую, ни прямо, ни косвенно. Потому что любое появление гражданина России в этом процессе может повредить тому, кому он помогает.

М.Курников― Даже если он считается критиком российской власти?

С.Белковский― Да.

М.Курников― То есть, этого разбора там нет?

С.Белковский― Разбор есть, но это не то же самое, что было в 2004 году, когда я был участником первого Майдана, не то, что было в 13-14 годах, когда я поддерживал информационно второй Майдан. После аннексии Крыма после начала войны в Донбассе, если ты гражданин страны-агрессора это некий токсичный статус. И надо отдавать себе в этом отчет.

М.Курников― Но уверен, что вы следите за избирательной кампанией.

С.Белковский― Конечно. Я всю сознательную жизнь занимаюсь изучением украинской политики. Фаворитов трое – Зеленский. Тимошенко и Порошенко.

М.Курников― Вы порядок назвали случайно?

С.Белковский― Нет. Рейтинги там меняются, но Зеленский всегда остается на первом месте. Тимошенко и Порошенко меняются местами на второй-третий. Но если ситуация будет развиваться в инерционном режиме, если не будет важных эксцессов, введения военного положения, вторжения российских войск, то Зеленский побеждает. И это, на мой взгляд, отражает чаяния и украинских элит и значительной части украинского народа – не в части победы Зеленского как такового, — он человек талантливый, но нельзя сказать, что он политический идеал. А в части, наконец, полного перехода к парламентской республике и упразднения института президентской власти, которая вмешивается во все.

М.Курников― Как это? Просто потому что он будет слабый президент?

С.Белковский― Потому что Зеленский на это пойдет.

М.Курников― Он реформирует систему?

С.Белковский― Да, он реформирует систему.

М.Курников― Тогда немножко о феномене Зеленского поговорим, человек с 5% прыгнул на планку 15-17?.

С.Белковский― У него сейчас 20 с лишним процентов рейтинг.

М.Курников― Можно по всем рейтингам смотреть, но он, как минимум, сильно прибавил. За счет чего?

С.Белковский― За счет того, что он перпендикулярен современным политическим элитам. А политические элиты весьма надоели украинскому народу. Тут своя логика, он первенствовал своей неясностью, тем, что те цели, которые декларировались на протяжении ряда лет, не реализовывались, и наоборот. И конечно, детонатором взрыва стало дело Гладковского – знаете эту историю?

С.Белковский: Россия не страна закона, Россия страна благодати. Переживем

М.Курников― Нет.

С.Белковский― Ну, Порошенко ведь делает вид, что он злейший враг России, хотя он является фаворитом и ставленником Кремля, безусловно.

М.Курников― Спорный момент на самом деле.

С.Белковский― Все моменты спорные. И там «страна-агрессор», пятое-двадцатое. Несколько примеров о прямой лжи могу привести. Порошенко кричит, что моряки, которых арестовала ФСБ и погранслужба после инцидента в Керченском проливе, являются военнопленными.

М.Курников― Они сами это утверждают.

С.Белковский― Нет, они сами утверждают по одной причине. Но они не могут быть военнопленными юридически никак, поскольку статус военнопленного относится к войне, официально объявленной войне. Формально между Россией и Украиной нет войны. Если бы Украина объявила России войну, тогда можно было бы сказать, что там есть военнопленные.

М.Курников― Там есть нюансы – к военнопленным относятся еще и люди, захваченные в результате приграничных конфликтов.

С.Белковский― Нет и пограничного конфликта. С точки зрения права это квалифицируется как незаконное пересечение границы, а это не является приграничным конфликтом. Это не как Индия и Пакистан в Кашмире, это совсем другое.

Их заставили, заставляют называть себя военнопленными, чтобы они не давали показаний. И все адвокаты этих так называемых военнопленных моряков, — которые формально военнопленными не являются, конечно, — ходят согласовывать свою позицию с СБУ. Потому что самое страшное – чтобы не дай бог кто бы ни проболтался, как был на самом деле устроен конфликт в Керченском проливе, что это был договорной матч между Порошенко и Кремлем. Но бог с ними, со всеми этими дураками. Прошу прощения, — под «дураками» я ни в коей мере не имею в виду моряков, а только украинских политиков определенных.

И дело Гладковского. Олег Гладковский является ближайшим партнером Порошенко по военно-промышленному комплексу, формально он занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. И вдруг неожиданно выяснилось пару недель назад, и это расследование проводил журналист Денис Бигус и его команда — ну, ест подозрения, что Главная Военная прокуратура Украины немножко помогла этому расследованию, но это не имеет никакого значения. Важно, что его результаты, скорее всего, являются подлинными.

Что Олег Гладковский и связанные с ним компании закупали контрабандные запчасти для вооружения в России и поставляли их на оборонные предприятия Украины с наценкой в 250-300 процентов. И после этого кричит «страна-агрессор», как ненавидит Россию. Ну, эта ложь и лицемерие настолько достали украинский народ, что конечно, комментарии излишни.

М.Курников― Неужели у избирателя не возникнет какого-то страха — елки-палки, голосуем за комедийного актера.

С.Белковский― Во-первых, это в некоторой степени соответствует глобальному тренду – американский великий народ выбрал комедийного актера, Трампа, итальянский великий народ выбрал комедийного актера Беппе Грилло и сейчас его партия является ключевой в правительстве, ее представитель премьер-министр Италии, Эммануэль макро в известной степени, хотя и неформально, является комедийным актером. Ну, что такого?

Быть комедийным актером лучше, чем торговать со страной-агрессором контрабандным товаром.

М.Курников― В этой мужской паре затесалась Тимошенко как кандидат №3. Каковы ее шансы?

С.Белковский― Зеленский ее съел. Если бы он не участвовал в выборах победила бы она и это для нее является большой психологической проблемой. Тимошенко, которая еще 3 месяца назад считала себя гарантировано победителем этих выборов, очень сильно сейчас дергается. Это видно даже по тому, что она пускается вовсе тяжкие, то есть, она уже обещает вернуть вклады СССР, дает априори несбыточные обещания.

М.Курников― В последние недели начинается розыгрыш национальной карты – как называют украинские политологи — «пятая графа» Зеленского. Насколько это так или не так?

С.Белковский― Все три фаворита президентских выборов являются этническими евреями, что, по большому счету, сегодня уже даже не отрицается. Отец Тимошенко был старостой синагоги в Днепропетровске, его звали Владимир Абрамович. Я ответил на ваш вопрос.

С.Белковский: Эпоха Водолея, в которой мы живем, она ведет к синкретизму, к стиранию противоречий между религиями

М.Курников― Тогда спрошу по поводу нового Майдана. Насколько эти выборы пройдут чисто?

С.Белковский― Истерика нарастает – это я вижу из анализа украинской медиа-среды. Ясно, что господа Порошенко и Тимошенко проиграть не готовы внутренне, и они будут что-то делать, чтобы не проиграть любой ценой. Зеленский готов проиграть, потому что, в общем, никто его за это не осудит – он не считался серьезной величиной. Ну, допустим, проиграет.

Но вопрос в том, как это примет активная часть украинского общества. Украина не Россия, украинский народ выйдет на Майдан для защиты.

М.Курников― Ну, наверное, нет разницы, кто победит в первом туре, потому что второй тур, судя по всему, неизбежен.

С.Белковский― Да, неизбежен.

М.Курников― И истерия будет нарастать со второго тура?

С.Белковский― Будет нарастать. И главный фактор, который может повлиять на результаты выборов в пользу Порошенко это возможность российского вторжения. То есть, возможность каких-то военных эксцессов. Вот этого я опасаюсь.

М.Курников― А насколько это вероятно?

С.Белковский― Не знаю. Это решает Путин. Ну, посмотрим.

М.Курников― И его кандидат, как вы говорите, Порошенко?

С.Белковский― Порошенко. И там еще Виктор Медведчук является модератором всей этой ситуации, известный украинский политик, бывший руководитель администрации президента Украины и лидер движения «Украинский выбор». И он, безусловно, за Порошенко – он является его бизнес-партнером.

М.Курников― В украинских медиа как-то это проговаривается, — что Порошенко, возможно, выгоден Москве?

С.Белковский― Постоянно проговаривается. Просто надо читать украинские медиа, что я делаю каждый день. Это не «бином Ньютона», как говорил известный политтехнолог.

М.Курников― В общем, посмотрим, к чему все это приведет. Еще хотелось бы поговорить об одной стране – Беларусь. Там белорусский МИД довольно жёстко высказался о российском после, Бабиче, назвав его «перспективным бухгалтером» и еще несколько довольно обидных определений — судя по всему, они задели посла России, потому что он начал отвечать и продолжает это делать, что происходит?

С.Белковский― Бабич готовит некий проект углубленной интеграции России и Белоруссии — ну, создание единой системы судов, эмиссионного центра, — что, естественно, для Лукашенко абсолютно неприемлемо. Но Лукашенко не может хамить Путину, он понимает, что это перебор. Поэтому хамят пока послу.

М.Курников― То есть, в его лице хотели бы нахамить кому-то постарше.

С.Белковский― Да, Бабич является маской Путина. Ну, кроме того, Бабич человек жесткий, он несет в себе эмоционально всю эту агрессию российскую, поэтому ему очень приятно нахамить в этом смысле.

М.Курников― В этом смысле белорусский МИД последователен, потому что само назначение этого посла воспринималось ими довольно болезненно.

С.Белковский― Сначала Бабич должен был стать послом на Украине. Украина не дала ему агреман. Тогда его перебросили на белорусский фронт. И поскольку сейчас принято считать, что объединение России и Белоруссии является сценарием решения проблемы 2024, — То есть, сохранение Путина у власти без изменения российской конституции, хотя само объединение не может пройти без изменения российской конституции, поэтому некоторая смысловая избыточность в этом наблюдается. Но поэтому и происходит вся та петрушка, которую мы наблюдаем.

Естественно, Лукашенко скорее умрет, чем согласится отдать власть. И это не только метафора.

М.Курников― Более того, была такая фраза «когда мы уйдем надо понимать, кто останется после нас». А есть понимание будущей модели взаимодействия? Или так далеко они не смотрят?

С.Белковский― Россия и Белоруссия разошлись слишком далеко. Кроме определённых экономических аспектов, то есть, кроме стремления Белоруссии получать льготы и выгоды от российской экономики без реформирования экономики собственной, нас ничего не связывает.

М.Курников― Но это немало. По марксизму это вообще главное.

С.Белковский― Нет, по марксизму это не главное. Главное это развитие производительных сил, по марксизму, а не деньги. Деньги важны, но как топливо, как инструмент.

М.Курников― Сделаем здесь паузу, а затем вернемся в эфир.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем программу. Станислав Белковский в студии «Эха». В новостях мы услышали, что Канада ввела дополнительные санкции, расширила список, внесла туда даже Сечина. Насколько это еще имеет значение?

С.Белковский― Как гласит русская народная пословица, «мертвому пожар не страшен» — по большому счету, это значения не имеет. Итак все находится под санкциями. Думаю, что это совершенно логично, находится в полном соответствии с базовой логикой отношения западного мира к российско-украинской войне, и всеми эксцессами, с этим связанными. НО еще как нюанс — сейчас не очень стабильна позиция премьер-министра Канады Жюстена Трюдо, а в Канаде весьма сильна и влиятельна украинская диаспора.

С.Белковский: Зеленский всегда остается на первом месте. Тимошенко и Порошенко меняются местами на второй-третий

М.Курников― Он с ней заигрывает таким образом?

С.Белковский― В том числе. Это не является единственной и главной причиной, эта причина третьестепенная, но она тоже должна рассматриваться.

М.Курников― Просто сегодняшняя новостная лента состоит из таких новостей: Евросоюз расширил санкции против россиян, США расширили санкционный список.

С.Белковский― Евросоюз внес просто некоторое количество офицеров пограничных войск.

М.Курников― И США. И они связывают это с азовским конфликтом.

С.Белковский― Это было абсолютно ожидаемо. И поскольку Путин хочет санкций, то они и происходят.

М.Курников― А почему он их хочет, на ваш взгляд? Это же подрывает экономику и ему это невыгодно, в конце концов. Нет?

С.Белковский― Слушайте, когда аннексировали Крым, нельзя было спрогнозировать, что так оно и будет?

М.Курников― Прогноз был, но задача ставилась: вот вы и разруливайте, чтобы выйти с меньшими потерями.

С.Белковский― «Вы» — это кто?

М.Курников― Вы – министры профильные.

С.Белковский― Когда Ельцин в январе 1996 г. заявил, что «во всем виноват Чубайс», хотя дословно он так не говорил, он сказал, что если бы не Чубайс, то «Наш дом-Россия» получил бы на выборах 20% вместо 7, которые он получил. После чего возникла известная шутка – да, если бы не Чубайс, то 20, если бы не Черномырдин, то 40, а если бы не Ельцин, то 50. Какие министры, когда вы аннексировали Крым, ребята, в нарушении международного права и устроили войну на Донбассе, кровавую баню? Что могут решать министры в этой ситуации?

М.Курников― А тогда это осознавалось, что будут такие последствия?

С.Белковский― Осознавалось. В 2016 г. известный российский психоаналитик Белковский, опубликовал статью «Путин и немного нервно», в которой точно излагался психоанализ этой ситуации. Путин пошел на третий цикл саморазрушения. Он дважды – это все описано в работе Зигмунда Фрейда и уроженки Ростова Сабины Шпильрейн, — я помню прекрасно, что она Анастасия Шевченко, которой сегодня продлили домашний арест, когда мы с ней гуляли по Ростову, показывала мне дом, где родилась Сабина Шпильрейн и мемориальную доску, и, пользуясь случаем, я передаю Анастасии Шевченко лучи ее поддержки, поскольку она моя личная приятельница и для меня вся эта история имеет еще и немного личный оттенок.

Так вот, описано в книге Фрейда и Шпильрейн «По ту сторону принципа и удовольствия» — Путин всегда выгодоприобретал на крушении тех систем, которым служил. Первый его карьерный рывок был связан с крушением СССР, хотя, казалось бы, он был ему предан и служил верой и правдой – потому что он превратился за два года из никого в первого заместителя мэра Петербурга и если не хозяина – как говорят в Одессе «если и не первый человек, но и не второй».

Потом, после поражения Собчака и, казалось бы, полного крушения его карьеры, он неожиданно стал президентом России. Он пошел на третий цикл саморазрушения, человек всегда воспроизводит тот сценарий, который приносил ему успех на уровне психологии бессознательного – не сознательного. Если спросить его, так ли это на самом деле, он скажет, что нет.

М.Курников― Такой поведенческий принцип «чем хуже, тем лучше»?

С.Белковский― Конечно. Вне всякого сомнения. В двух словах могу изложить всю схему нынешней мировой политики, чтобы мы не возвращались уже к этому вопросу.

Это политика «бандит-полицейский». Россия в роли бандита, США в роли полицейского. У бандита много методов работы, в основном, криминальных, — что делает сегодняшняя Россия, практикует. Но все равно он очень боится полицейского. Поэтому это сложная психологическая игра. Бандит не может пойти против полицейского впрямую. Именно поэтому я считаю, что большой и открытой войны не будет.

М.Курников― Тем не менее, когда говорим о санкциях, появляются новые обстоятельства. Илья из Ярославля задает вам вопрос: «Как вам кажется, чем завершится расследование финансовой разведки США, которой поручено найти деньги Путина и почему до сих пор этого не сделал Навальный?»

С.Белковский― Опять же, известный психоаналитик Белковский издал книгу «Бизнес Путина» еще в 2005 году, — тогда впервые эта тема была проблематизирована. Думаю, что финансовая разведка найдет все, что угодно, но только не деньги Путина. Потому что они не оформлены на Путина. А все институции США достаточно формализованы. А они оформлены на других людей – все эти «виолончели» и кавалькада инструментов в 4 миллиарда долларов — помните деньги Ролдугина? — мы же здравомыслящие люди, не можем поверить, что это для исполнения игры на виолончели.

М.Курников― Думаю, что в разведке США тоже здравомыслящие люди.

С.Белковский― Но, кроме того, чисто психологически, американские элиты понимают, что Путина нужно раздражать до определенного предела, что нельзя уже совсем доводить его до белого каления. И этот предел отодвигается всегда, как говорил Ленин «исчезает не материя, а пределы, до которых мы ее знаем». Но все равно остается.

М.Курников― В этом же пакете документ по расследованию убийства Немцова и указано, что Путин пытается скрыть того, кто совершил это убийство.

С.Белковский― Пытался скрыть, да.

М.Курников― Насколько этот документ может повилять на расследование этого убийства? Или это наоборот, тот самый раздражитель?

С.Белковский― Убийство уже расследовано, там нечего расследовать, все известно. Просто Путин запретил обнародовать результаты этого расследования, а также обнародовать имена организаторов и предъявлять претензии к организаторам. Вот и все.

М.Курников― Насколько такие документы могут мотивировать кого-то что-то обнародовать? Получается обратный эффект?

С.Белковский― Нет, если эти документы окажутся в распоряжении каких-то влиятельных людей на Западе, они могут быть обнародованы. Но опять же, возвращаемся к принципу «внявши голову по волосам не плачут». После аннексии Крыма, войны на Украине, после гибридной войны в целом, которую устроила Российская Федерация в мире, после вмешательства в выборы в разных странах, после попытки госпереворота в Черногории, еще и это не качественно изменит отношения России и мира, а лишь количественно.

М.Курников― Спрошу вас про депутата Белоусова, которого обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей – суд отказал в аресте депутата. Это оттепель какая-то? Мы упоминали

С.Белковский― Если считать взятку оттепелью, то да.

М.Курников― Ну, под арест человека не взяли – часто ли такое у нас бывает?

С.Белковский― С такими деньгами не сядешь, — есть у нас такая поговорка. Мы можем только догадываться о причинах, по которым суд не взял депутата под стражу.

М.Курников― Но Арашуков же сел.

С.Белковский― Арашуков сел, потому что это связано с переделом власти в «Газпроме», а цена вопроса передела власти в «Газпроме» гораздо больше, чем деньги Арашукова. Но дело Белоусова еще не закончено – он еще вполне может сесть, дело еще пойдет на новый виток. А в «Газпроме» нужно было сменить несколько менеджеров, убрать зам.предов. А кресло зам.преда «Газпрома» стоит как минимум миллиард долларов. Поэтому на этом фоне сенатор Арашуков был мелкой технической фигурой. При всем к нему уважении.

Начало падения сенатора Арашукова началось с того, что он приватизировал туалетную кабинку в Совете Федерации. На этаже, где находится сенатор Арашуков, — а сенаторы, если они не начальники, сидят в маленьких кабинетиках. Там у них нет отдельных туалетов и комнат отдыха. И он в одной туалетной кабинке сделал замок, ключ от которого был только у него, Арашукова.

М.Курников― Человек умеет выбрать ресурсы. Хочу

С.Белковский― Умеет человек устраиваться. Вот он и устроился в следственный изолятор.

М.Курников― РБК написала о том, что на выборах в Петербурге Беглов планирует выдвинуть Матвиенко своим кандидатом в сенаторы. Напомню, что губернаторы теперь еще указывают и потенциальных сенаторов. Это такое повышение ставок?

С.Белковский― Нет, это не повышение ставок. Это попытка спастись от электоральной катастрофы, в зоне которой находится Беглов. Потому что Матвиенко все еще остаётся в городе популярной, и с помощью ее популярности он пытается выйти из прорыва, в котором находится.

М.Курников― А если он проиграет с Матвиенко в списке?

С.Белковский― Нет, все-таки это означает, что решение уже принято и игра пойдет ва-банк. И это еще один из способов, чтобы петербуржцы поддержали в лице Матвиенко еще и Беглова. Ну, тут все понятно, вопросов нет. Ясно, что любой кандидат уровня Алексея Кудрина или Ксении Собчак победил бы Беглова на выборах.

М.Курников― А Дмитриева, Бортко?

С.Белковский― Бортко – нет, Дмитриева – да. Потому что Бортко воспринимается как вообще отъехавший головой старый коммунист. Дмитриева, безусловно, да. Но Кремль все-таки должен решить, окончательно он ставит на Беглова, или нет и, судя по всему, это решение будет принято в пользу Беглова. Потому что за ним стоит клан Ковальчука, наш повар Пригожин. И это достаточный аргумент в пользу того, что Кремль сделает на него окончательную ставку. Но нужно этому придать какой-то антураж, компания Беглова начиналась очень странно – он переводил старушек через улицу, раздавал лопаты.

М.Курников― Это пиар-служба так работает, или действительно у Кремля такое представление сейчас о выборах?

С.Белковский― Пиар-служба может работать как угодно, но у политика есть собственные мозги, чтобы оценить эффективность тех или иных шагов.

М.Курников― Хочется верить.

С.Белковский― Поэтому «Пожелаем друг другу успеха и любви до конца, олимпийское громкое эхо остается навеки в сердцах» — как пелось в песне.

М.Курников― Для меня сюрприз, то, что вы сказали, что Матвиенко хорошо воспринимается петербуржцами. Я помню, что когда она оттуда уходила, ей вслед улюлюкали.

С.Белковский― Каждый предыдущий губернатор воспринимается лучше, чем последующий. Кажется, что станет лучше, а становится всегда хуже. И поэтому они теперь сожалеют, что Матвиенко там нет.

М.Курников― Логично. Но вы говорите, что если примут решение, то так и будет. Но выборы это процесс, агитационная кампания. И тот же Навальный явно направляет свои усилия…

С.Белковский― Навальный направляет усилия на муниципальные выборы.

М.Курников― Не на губернаторские?

С.Белковский― Нет. Он хочет использовать протестный ресурс для того, чтобы провести энное количество кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга.

М.Курников― Там есть тактика, что «мы поддержим любого самого популярного, кто будет противостоять основному кандидату».

С.Белковский― Вопрос, кто это будет – посмотрим.

М.Курников― Насколько эта тактика может сработать?

С.Белковский― Вопрос в том, победит ли поддержанный кандидат. Для Навального это не так важно. Для него важен хайп, который направлен на повышение его политической капитализации, каким бы этот хайп ни был.

М.Курников― Но выборы в Питере будут интересными, настоящими?

С.Белковский― Это неизвестно. Это зависит от состава кандидатов. Сейчас до конца марта определится состав кандидатов, и тогда мы узнаем, будут ли они живыми, настоящими и интересными, или будут выборы из одного кандидата. Но с точки зрения муниципальных выборов, в которых участвует Навальный, как спонсор процесса, это неважно. Важно, что он хочет взять всю протестную энергию и направить ее на победу своих кандидатов на муниципальных выборах. И этот расчет, в общем, вполне разумен и рационален.

М.Курников― И это был Станислав Белковский.

С.Белковский― Спасибо большое.