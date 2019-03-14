14 марта 2019 года

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» — Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка»

Эфир ведет Алексей Соломин

А. Соломин― Добрый день. Сегодня гость программы «Особое мнение» на «Эхо Москвы», телеканале RTVi и Ютуб-канале «Эхо Москвы» — первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. Здравствуйте.

О. Сысуев― Здравствуйте.

А. Соломин― Добрый день. Я про Боинг начать хотел бы. Потому что все обсуждают сейчас эту тему. Понятно, почему людям это так интересно. Это связано с их собственными страхами летать. Но Боинг — это очень крупная компания. Расследование до конца еще не завершено. Однако очень много самолетов летает этой компании, наверное, очень серьезные издержки будут. Как вы относитесь к решению массовому по запретам полетов этого типа самолетов.

О. Сысуев― Я все-таки буду рассуждать как выпускник Авиационного института в большей степени, чем наблюдатель сторонний. Вернее так, влияние моих знаний в этой области, оно будет оказывать существенное значение. Я думаю, что в данном случае, безусловно, и сама компания пришла к выводу по рекомендации поставить самолеты на землю. Исходя из того, что, видимо, там есть некая неисправность, которая до конца не исследована. И которая требует серьезного исследования. И без ответа на вопросы, почему это случилось с технической точки зрения, они не рискуют давать рекомендацию продолжать эксплуатацию этих самолетов. И я не считаю, что этот акт не оправдан. Я считаю, что видимо, потому что компания сама выступила с подобной инициативой, шагом оправданным. И Боинг это публичная компания и она уже сейчас теряет в капитализации, видимо, потеряет еще больше. И мне кажется, что проблема настолько серьезная, что риски потерять большие деньги на рынке, они, в общем, ниже, чем то, что может быть в итоге, если самолеты не поставят на прикол. И участие в этом самых влиятельных лиц мира сего, даже из политического сектора, как Дональда Трампа и так далее…

О.Сысуев: Боинг это публичная компания и она уже сейчас теряет в капитализации

А. Соломин― Он не сразу принял это решение.

О. Сысуев― Он консультировался с главой Боинга. Вообще говоря, оправдано. Потому что уже второй случай за короткое время, примерно с теми же самыми характеристиками, он наводит на мысль, что все-таки есть проблема в технике, которая требует разбора. Мне кажется еще одна вещь. Мне кажется, что мы говорим о перспективе восстания машин, и мы совершенно точно видим, что сейчас машины и вообще такой технологический подход, исключающий влияние человека, он все больше и больше превалирует во всем. В автомобильном транспорте, в том числе авиационном. И здесь зачастую получается так, что входит в противоречие, может быть очень умная, очень продвинутая, очень инновационная техника с простыми эмоциями, с простыми знаниями, с простыми привычками и навыками человека. Мне кажется, в этом случае как раз и произошло столкновение это и эти противоречия привели к таким последствиям. Потому что я не думаю, что первый случай, когда отказал один из датчиков и автоматика начала выдавать парадоксальную информацию для пилотов. Пилоты начали вмешиваться, в общем, не будучи готовы к такой ситуации. Что после этого случая не было инструкций разослано изо всех источников, включая компанию Боинг, в надзирающие авиационные органы.

А. Соломин― Вы имеете в виду после случая в Индонезии.

О. Сысуев― Да.

А. Соломин― Они были.

О. Сысуев― Они были, безусловно, и на самом серьезном уровне они изучались летным составом и техническим составом, и контролирующими органами. И опять произошла ситуация, очень похожая на эту. И мне кажется, что здесь, видимо, психология человека, который, находясь в воздухе, как пилот и, видя неправильные какие-то эволюции самолета, человек он не машина, он хочет вмешаться в этот процесс.

А. Соломин― И все портит иногда.

О. Сысуев― И зачастую все портит. И забывает обо всех своих навыках, которые он приобретал, сидя на земле. Не отрываясь от нее, будучи в безопасности и не отвечая за жизни большого числа пассажиров. Здесь еще психология имеет большое значение.

А. Соломин― Вы очень верно сказали и если касаться тех рекомендаций, которые рассылала компания Боинг после случая в Индонезии, программа действий была простая: поступать ровно так, как вы всегда поступали при наличии этих симптомов.

О.Сысуев: Человек он не машина, он хочет вмешаться в этот процесс

О. Сысуев― Алексей Архипович Леонов, с которым я счастливо уже работаю, сотрудничаю больше 20 лет, он мне рассказывал случай, когда был такой космонавт, герой Советского Союза, который получил это звание во время Великой Отечественной войны. Бережной. И вот у него случилась нештатная ситуация на борту. И он рассказывал, что эту нештатную ситуацию он доложил на землю в центр управления полетом, и там собрался весь состав специалистов и экспертов, кто отвечает за это, и начали ему советовать разные варианты выхода из этой ситуации. Поскольку он был генералом, когда улетал в космос, большая редкость была, герой Советского Союза, он отключил связь с землей. Взял инструкцию по полетам на космическом корабле. Книжку. И начал ее изучать.

А. Соломин― Как в фильме «Гравитация».

О. Сысуев― Изучал и делал все по пунктам, как там написано. И он вышел из трудной ситуации. Вот это то, что должны делать люди и пилоты в сложной ситуации. Но мы человека не переделаем, и когда вы находитесь на огромной высоте, просто сегодня по случаю я слушал запись переговоров экипажа. Если вы помните, была катастрофа самолета Пулково, по-моему, под Донецком. Когда они уходили от грозы…

А. Соломин― Сверху пытались облететь.

О. Сысуев― И забыли про то, что самолет не может летать на подобного рода высотах. И он сваливается в штопор. Началась просто паника. На земле паники не будет, когда ты сидишь за учебным классом, либо тренажеры, сейчас тренажеры, которые дают полную полноту ощущений полета. Но все равно он чувствует, что он все-таки…, а здесь совсем другая история.

А. Соломин― Дональд Трамп в своем твите написал, что техника становится слишком сложной для людей. Согласны ли вы с этим? Ведь техника, зачастую многие специалисты говорят, что если полагаться на технику сегодня, это гораздо надежнее, чем если полагаться на человека. Автопилот самолет посадит иной раз лучше…

О. Сысуев― Мы с вами говорим не о технике или технике или человеке, мы говорим о сочетании этих двух: объект и субъект. И когда происходит сочетание, то как они уживаются – это весьма и весьма сложный вопрос.

А. Соломин― Вас несколько человек поправляет: не Бережной, а Береговой.

О. Сысуев― Извините, конечно.

А. Соломин― И наш слушатель А.Н. из Санкт-Петербурга вспоминает, как Дмитрий Медведев снял с эксплуатации супернадежную машину ТУ-134. Это я цитирую нашего пользователя. После трагедии под Петрозаводском.

О. Сысуев― Вот там уж точно, поскольку я был ведущим инженером по этому самолету, ТУ-134 в том числе, там точно мало было электроники. И та техника существенным образом отличалась от нынешней. И там на самом деле да, был автопилот, была возможность минимум использовать 30 на 400, насколько я помню, для посадки. Но все-таки пилоты ощущали и чувствовали машину, они на самом деле, несмотря на триммирование и прочие штуки бустера, они все-таки чувствовали, что они управляют этим самолетом. Не кто-то управляет, не электроника управляет, а именно они управляют этим самолетом.

А. Соломин― Собственно, наш слушатель и отмечает, что причины были прямые ошибки пилота. Я, во всяком случае, ссылаюсь на А.Н. из Санкт-Петербурга. Наш пользователь имеет виду, что, не слишком ли мы увлекаемся, не входим в раж, запрещая самолеты. Помните Когалымавиа, трагедия над Египтом. Теракт. Когда были запрещены полеты компании, когда туда пришли с выемками документов, начали расследование, компания обанкротилась. Компанию уничтожили. Но причина была не в самолете, не в его техническом состоянии, не в делах компании. Вовсе в другом. И у нас всегда так.

О.Сысуев: Мы сразу начинаем искать виноватых. Сразу начинаем привлекать силовые структуры

О. Сысуев― Действительно это мне кажется, все-таки ответ на наши боли фантомные, связанные с тем, что мы сразу начинаем искать виноватых. Сразу начинаем привлекать силовые структуры, которые, как известно, им проще для начала запретить, уничтожить. Нежели провести расследование. Но с другой стороны понимаете, все это связано с жизнями людей и я бы не рискнул так оценивать однобоко действия тех, кто запрещает полеты. В Советском Союзе всегда, когда происходила катастрофа с неизвестными причинами, то на какое-то время тип самолета, просто его сажали на землю. И он не летал. На какое-то время. На разное время до того, как будет выяснена причина катастрофы. Это было достаточно часто. И считалось, что это оправдано, и я не думаю, что у кого-то разумного возникла потребность отстаивать противоположную точку зрения.

А. Соломин― Перейдем к другим темам. Сегодня собрание РСПП, сейчас насколько я знаю, идет закрытая часть с участием только президиума. Крупных бизнесменов российских. И что отмечают многие СМИ: на открытой части ни разу не была упомянута фамилия Калви. Хотя это острая тема последних дней. Как вы думаете, почему?

О. Сысуев― Вообще говоря, начнем с того, что, к сожалению, СМИ в этот раз очень скромно освещали это событие.

А. Соломин― РСПП вы имеете в виду.

О. Сысуев― Да, и приезд туда президента. А многие так вообще ни одного сообщения не выпустили по этому поводу. Я посмотрел то, что было доступно, готовясь к эфиру. И главенствующая тема для начала. Это государство, государство и еще раз – государство. Это разговор о национальных проектах и необходимости того, чтобы бизнес участвовал в этих национальных проектах. Второе – это снижение ипотечной ставки. Видимо, каким-то командным способом.

А. Соломин― В районе 8% Путин предложил.

О. Сысуев― Что мы достигнем ее. Ну, дай бог, если рынок позволит, то, видимо, такая и будет. Дать указание по этому поводу, наверное, невозможно я считаю. Поставить такую задачу. Кому ставить ее? Рынку? Не знаю. Второе – была поднята тема взаимодействия банков, застройщиков жилья по… счетам, чтобы не было обманутых дольщиков. Опять-таки задача, которую ставит государство. И так далее. Мы просто делаем вывод, что от предпринимательства, которое предполагает, что частник, человек, который берет ответственность за свою судьбу, за свой бизнес на себя, и он не зависит в этом смысле, не сопрягается с государством, государство только создает условия для успешного бизнеса. Вот в этом смысле у нас предпринимательства нет. Поэтому в аббревиатуре РСПП последняя буква «п», которая обозначает предпринимательство, мне кажется, она как-то так исчезла у нас.

А. Соломин― Заменилась или просто отвалилась?

О. Сысуев― Мне кажется, просто отвалилась в таком первородном смысле этого слова. Исчезает предпринимательство, есть у нас только бизнес, который связан с государством, либо с государством, либо с квазигосударственными структурами, либо с государственными заказами, государственными проектами. Либо с квазигосударственными заказами и государственными проектами. У нас страна бюджетная. И потом шел разговор еще об участии бизнеса, потому что когда уже президент ушел, тоже в прошлом моей теме о социальной проблематике, когда Татьяна Голикова говорила о том, что государство ждет, когда бизнес будет участвовать в решении, в том числе и социальных проблем. Такое приглашение с высокой трибуны. Поэтому я считаю, что это очередное окологосударственное мероприятие в период, когда инвестиционный климат, свободный в России, весьма непривлекательный. Когда нет институтов существенной значимой защиты частной собственности, и когда государство все более и более доминирует практически во всех отраслях экономики. Это государственное мероприятие. Это не съезд РСПП.

А. Соломин― Паркетное?

О.Сысуев: Это государственное мероприятие. Это не съезд РСПП

О. Сысуев― Ну, уж какое есть. Государственное.

А. Соломин― Не все наши слушатели, наверное, поняли, что я имею в виду. И я извиняюсь. Я имею в виду, которая организуется государством и проводится по его правилам, по его протоколу.

О. Сысуев― Да.

А. Соломин― А отсутствие фамилии Калви – тоже некий запрос, связанный с Кремлем?

О. Сысуев― Вот если говорить о проблемах предпринимательства, выраженных в каких-то кейсах, извиняюсь, конкретных. С участием конкретных людей, то вот о чем надо было говорить на российском съезде промышленников и предпринимателей в первую очередь.

А. Соломин― И в кулуарах у участников этого съезда спрашивали очень много именно про эту историю с «Baring Vostok».

О. Сысуев― Причем, видимо, не только с участием президента, но с участием силовых структур, которые рассказали о своей практике подобного рода решения вопросов, рассмотрения подозрений, когда людей сажают в тюрьму и не выпускают и мне кажется, что вот это является главной темой сейчас для российского предпринимательства. А поскольку у нас предпринимательство стало исчезать, то и темы такой нет.

А. Соломин― А вы слышали комментарий Владимира Путина, пересказанный, правда, потому что он реагировал на этот кейс в рамках встречи с главными редакторами российских СМИ. Если мне не изменяет память. Помните, что он сказал?

О. Сысуев― Наверное, типа того, что у нас органы не ошибаются. Нет?

А. Соломин― Вроде того. Он сказал, что сам он предварительно не одобрял посадку его в СИЗО, предпринимателя Калви я имею в виду. Но речь идет о преступлении очень большого уровня. 2,5 млрд. рублей, по-моему. Что тут все-таки следственные органы знают, что делать, — в этом духе, во всяком случае, был его комментарий. Это означает, что поддержки, что у силовиков развязаны руки в этой ситуации.

О. Сысуев― Это еще одна тема – усиление роли силовых структур в жизни нашего государства. Существенное усиление. Я очень хорошо помню, что например, по газете «КоммерсантЪ», у нас раньше новости судебно-криминального характера в газете «КоммерсантЪ» (в первую очередь она интересна политикам, бизнесменам) они умещались на четверти полосы. Сейчас и полосы не хватает. Вообще говоря. В этих условиях живем и работаем. И это существенно, я просто знаю по бизнесам, что влияние присутствия ожидания участия каких-то силовых структур во всех бизнесах без исключения, оно весьма и весьма серьезно. И в этом смысле я слышал от бизнесменов, что они чувствуют себя защищенными. Чем защищенными? Не президентом, это неправильно, когда президент по какому-то конкретному случаю снимает трубку, звонит и говорит «отстаньте от кого-то». Они должны быть защищены, прежде всего, законом, независимыми судами. И общественным мнением в виде СМИ. Свободных многочисленных.

А. Соломин― Но смотрите, законы вроде бы написаны и в пользу предпринимателей. Например, по экономическим статьям… Последнее обращение президента к федеральному собранию — ровно об этом говорилось — о необходимости уменьшения влияния силовиков на субъекты экономической деятельности. Но происходит ровно обратное. И вот мне очень понравилась фраза, я ее зацитирую, по-моему, это издание «КоммерсантЪ», точно, репортаж «Коммерсанта». Чем бы ни закончилось дело Калви, предпринимателя, уже называют его последним гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата страны. С другой стороны я эту фразу про последний гвоздь, про последнюю каплю, ниточку, которую обрезали – слышу уже на протяжении очень многих лет. И мне кажется, с момента дела ЮКОСа каждый раз мы говорим про последнюю каплю. А когда она в действительности наступит – последняя капля-то?

О. Сысуев― Вообще-то, возвращаясь к вопросу, что называют предпринимательством. У нас государство и официальные СМИ называют предпринимательством то, что связано с государственным бюджетом. Я не считаю, что это предпринимательство. У нас сейчас 80% экономики связаны именно с этим. Поэтому у нас второе, существующий режим санкций он просто как бы заставил многих участников экономической жизни РФ забыть о том, что они могут быть международными инвесторами, что они могут свободно пересекать границы, образно говоря и так далее. И они вынуждены работать с кем? – с государством здесь.

А. Соломин― Так вот и получается, что бизнес просто принял правила игры. Он не развалился, бизнес не исчез как класс в России.

О. Сысуев― Он просто мимикрировал под правила, которые государство установило и государство вынуждено было здесь принять правила вследствие своей, мне кажется недальновидной внешней политики.

А. Соломин― Вы поручитель за Майкла Калви и за второго фигуранта этого дела – Вагана Абгаряна. Вы из личных симпатий или отношения к этим людям стали поручителем или по общественным каким-то…

О. Сысуев― И из личных тоже. Я знаю этих людей лично, и поэтому я поручился. И я знаю как бизнесменов. У нас вместе с «Baring» был совместный проект, где я участвовал. Это компания СТС-медиа. Мы работали вместе в совете директоров этой компании. Ваган Абгарян вообще был нашим сотрудником, одним из ключевых. Я его хорошо знаю как сотрудника, как бизнесмена. Поэтому это и личное, и профессиональное отношение к этим людям.

А. Соломин― Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка». Никуда не уходите, мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Соломин― 17.34. В студии «Эхо Москвы», телеканала RTVi и Ютуб-канала «Эхо Москвы» Алексей Соломин. И у нас в гостях Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка». Мы с вами говорили о том, что государство взывает бизнес к социальной ответственности. Параллельно с этим мы успели в перерыве рассказать о новости, СПЧ обратился к президенту с просьбой, ой, извините, это не та новость. Сейчас, может быть, мы до нее дойдем. С инициативой выступил глава СПЧ Михаил Федотов, предлагает ввести институт приемных семей для пожилых бездомных. То есть решение социальных проблем на откуп самих граждан. Так а может быть это и правильно? Может быть в принципе социальными проблемами должны заниматься сами граждане.

О. Сысуев― Не знаю.

А. Соломин― И бизнес, кстати, должен быть более социально ответственным. И тогда будет все нормально работать.

О.Сысуев: Слово «должен» по отношению к бизнесу, ну оно не работает

О. Сысуев― Слово «должен» по отношению к бизнесу, ну оно не работает. Бизнес предполагает свободу выбора, свободу рыночной экономики, свободу движения средств, мыслей. И производительных сил, вообще говоря, в цивилизованном мире. Социальную ответственность в нашем понимании предполагает приказ начальника. Быть социально ответственным. Я, наверное, неоднократно приводил этот пример, но я в качестве образчика нашей социальной ответственности, всегда у меня перед глазами письмо на имя одного из руководителей, в прошлом представителя президента в одном из южных округов. Был генерал-полковник, по-моему, в прошлом. И письмо было от школы с просьбой помочь купить компьютеры, и он там нанес резолюцию: «Авену к исполнению». Это как бы образчик понимания социальной ответственности. Когда собираются и говорят: нам надо провести Олимпиаду, мы должны быть социально ответственными, пожалуйста, вот разнарядка. Давайте действуйте и мы проведем Олимпиаду.

А. Соломин― А как это должно выглядеть?

О. Сысуев― Это должно выглядеть очень просто. Что если бизнесу выгодно, устраивается тендер на заказ такой-то, он участвует в нем. И невыгодно – не участвует.

А. Соломин― Но это не ответственность в таком случае. Это бизнес.

О. Сысуев― Ответственность бизнеса заключается в том, чтобы он платил налоги, чтобы он действовал в соответствии с российским законодательством. Вот ответственность бизнеса. Действовал в соответствии с законодательством по широкому кругу вопросов. Это налоговое законодательство, это трудовое законодательство, это любое другое законодательство, которое касается ведения бизнеса. Вот и все.

А. Соломин― То есть правильно я понимаю, когда предприятие содержит школы определенных городов, строит общежития в этих городах, помогает своим сотрудникам жить как бы в более приличных условиях в этом городе. Это не только как должен быть устроен…

О. Сысуев― Он делает это исключительно и только для успеха своего бизнеса. Если он считает, что для успеха своего бизнеса надо сотрудникам построить стадион и содержать его, то, наверное, он так и сделает. Либо для успеха этого бизнеса нужно, чтобы люди чувствовали себя хорошо, и они водили детей в лучшую школу, лучший детсад – они строят школы и детсады. У нас страна такая, когда экономика образовалась, в том числе за счет закрытых городов, закрытых территорий отдаленных и так далее. Уверяю вас, у меня найдется много примеров, когда частные бизнесмены и в прошлом и в настоящем, они именно так понимают свою задачу. Они содержат больницы, они тратят на это деньги. Они помогают школам. Строят школы. Там, где государство не может дотянуться до решения этих проблем. Они знают, что если они этого не сделают, люди просто уедут. Какую бы зарплату они там ни платили.

А. Соломин― А, в этом смысле. Это им невыгодно. Поэтому они поступают иначе.

О. Сысуев― Да.

А. Соломин― А когда Владимир Путин вот сейчас на РСПП в частности вновь заявил о нацпроектах, это такая глобальная идея нового президентского срока и говорит, что бизнес здесь непосредственный и важнейший участник. Это уже другая история. Это там, где бизнес фактически заставляют в этом принимать участие.

О. Сысуев― Я бы сказал так: пока подвигают. Посмотрим, какие дальше будут использоваться методы. Надеюсь, что не олимпийские методы. И я так понимаю, что государство готовит какой-то пакет мотивирующих мер, чтобы с экономической точки зрения заинтересовать бизнес в участии в этих проектах.

А. Соломин― Чуть-чуть развернемся, поменяем тему. С чисто экономической, хотя я держу руку на пульсе, слежу за тем, что дают СМИ по сегодняшним бизнес-встречам. Павел Грудинин, помните, наш кандидат в президенты.

О.Сысуев: Бизнес предполагает свободу выбора, свободу рыночной экономики, свободу движения средств, мыслей

О. Сысуев― Да. Выдающийся красавец, демагог от Коммунистической партии.

А. Соломин – В―о-от. Так он теперь стал депутатом. Ему передали мандат Жореса Алферова, который, как известно, умер не так давно. И теперь кандидат в президенты будет с трибуны ГД, как вы говорите заниматься демагогией.

О. Сысуев― Ну, во-первых, кто ему даст. С трибуны этой ГД, которая, как известно, не является местом особым для дискуссии, чего-то там говорить. Там министрам, насколько я помню, рот затыкают ничтоже сумняшеся. Поэтому мне кажется, что в этом составе ГД и в этой логике поведения ГД я думаю, что ему не удастся раскрыть своих гениальных ораторских способностей в полной мере.

А. Соломин― А разве Павел Грудинин не был таким красавчиком в предвыборной борьбе. Мне кажется это одна из позитивных находок КПРФ. Это совсем не тот человек, которого мы привыкли видеть коммунистом. Это бизнесмен, успешный. Построил не то город, не то сад. Который занимается такой популярной, действительно любимой народом темой. Сельским хозяйством. Чем он вам не угодил?

О. Сысуев― Я просто видел эволюцию в идеологических фундаментальных установках этого человека. И у меня подобного рода люди всегда вызывали сомнения. Потом мы же знаем, насколько понимаю, акт передачи мандата в какой-то степени это попытка его защитить. Потому что ему там на хвост наступили с точки зрения офшоров. И прочих вещей.

А. Соломин― Неприятности у него.

О. Сысуев― И, по-моему, его лишили мандата то ли муниципального депутата, он же был муниципальным депутатом. За эти деяния. И это тоже такое ловкачество со стороны фракции КПРФ. Он действительно яркий человек, не Зюганова же нам на самом деле реанимировать и рассчитывать на его яркость. Человек, который всем давно уже надоел. И что-то надо свеженькое. Я думаю, что конечно, расчет на то, что Грудинин со своими навыками поможет как-то все-таки КПРФ в деле того, чтобы об этой партии вообще вспомнили.

А. Соломин― …спрашивает у вас: «В чем, по вашему мнению, заключается «демагогия» Грудинина?»

О. Сысуев― Я сейчас не буду его цитировать. Потому что в том-то и дело, что я не помню ни одного цельного обобщения, ни одной цельной мысли. Мне кажется, он, как и любой демагог всегда говорит то, что хотят услышать. И всегда говорит очень не конкретно, общо. И с очень правильной хорошей интонацией как это бывает. Я думаю, я считаю, что это демагогия.

А. Соломин― С вашей точки зрения в кресле депутата ГД от фракции КПРФ Павел Грудинин представляет бизнес? Или коммунистов.

О. Сысуев― Я думаю, что он в первую очередь циничный деловой человек.

А. Соломин― Но деловой. Бизнесмен разве не циничный…

О. Сысуев― Который спасает себя в том числе. Прикрываясь мандатом депутата. Я думаю, что он на самом деле, насколько я понимаю, циничный, рациональный деловой человек, который в существующих условиях мог бы достичь больших успехов в политике. Если бы ему не мешали.

А. Соломин― Вы сами упомянули про затыкание рта министру, судя по всему, имея в виду экономического развития. Максима Орешкина. Которого отчитал Вячеслав Володин, спикер ГД. Отправил его поработать над ошибками. Вернуться, когда будет готов. А как вы отнеслись к этой истории, является ли она для вас знаковой. Или это рядовое явление.

О. Сысуев― Я отнесся к ней ностальгически.

А. Соломин― Почему?

О. Сысуев― Я вспомнил, что подобного рода случаи бывали на заседании партийных комитетов Коммунистической партии, на заседании райкомов комсомола, когда отчитывали какого-то нерадивого товарища. И, в общем, эта интонация, сама нота была именно такая. И мне тоже приходилось выступать перед депутатами ГД, тогда, правда, больше половины их было оппозиционная. А здесь непонятно, выступает член правительства «Единой России» с таким огромным большинством «Единой России» и устраивается публичный спектакль. Хотя он говорил, в общем, достаточно понятные, он образованный человек, толковые вещи. Это была такая демонстрация дубины, демонстрация силы ГД, правда, использовали своих, что называется. Бей своих, чтобы чужие боялись.

А. Соломин― Есть интересная история с Германом Грефом. Сегодня в новостях тоже увидел. Он выступал на форуме «Лидеры России», это такая можно ли назвать организацией, такая система, которая должна позволить получать новые государственные кадры. Новых губернаторов, новых чиновников и так далее. Многие критикуют, кстати, но сейчас не об этом. Так вот, Герман Греф заявил, во-первых, он порассуждал на тему либерализма в России, который, как известно, у нас многие кусают. «Я либерал, — сказал он. И мне не стыдно себя признать либералом. Я абсолютный либерал в экономике и не знаю ни одну другую экономическую систему, которая построена не на либеральных принципах и дает эффективный результат». Вы согласны с этим?

О. Сысуев― Да.

А. Соломин― Есть еще несколько историй. Про сталинистов я тоже опущу, потому что времени не так много. По поводу главной проблемы в России. Герман Греф указал, что неэффективность государственного управления, отсутствие эффективной системы государственного управления – главная российская проблема. Он сказал: «Если решится она, все остальные будут преодолены автоматически».

О. Сысуев― Лукавит Герман Оскарович.

А. Соломин― Почему?

О. Сысуев― Я думаю, что он хорошо понимает, что наши проблемы находятся даже, у нас плохая система государственного управления, но она такая, какой она может соответствовать существующему общественно-политическому порядку. Не свободному, авторитарному, с отсутствием независимой судебной системы. С отсутствием независимых СМИ, с подавлением инакомыслия политического и отсутствием политических настоящих свобод, лифтов и политической конкуренции. При отсутствии политической конкуренции не будет никогда – это мое мнение и убеждение – эффективного государственного управления.

А. Соломин― А «Лидеры России», вот целый форум. Рейтинг, соревнуются молодые люди, участвуют в этом проекте. Герман Греф приходит и воодушевляет…

О. Сысуев― И они попадут в систему, которая не сможет, я вижу этих молодых людей, они действительно многие талантливые, образованные. И так далее. Но как только они попадают в эту систему, где главным является проявление лояльности и выполнение команд и соответствие в аппаратном смысле существующей плохой системе управления, они быстро под нее подстраиваются.

А. Соломин― Или уходят в бизнес.

О. Сысуев― А бизнеса становится все меньше и меньше. Куда уходить. Летайте самолетами Аэрофлота.

А. Соломин― В государственные компании.

О. Сысуев― Да, чем же еще летать.

А. Соломин― Где тоже нужна лояльность, где тоже нужна…

О. Сысуев― Все то же самое.

А. Соломин― Но на государстве это работать не может. Правильно я понимаю. Хорошо, есть еще, все-таки вернули вас к тебе либерализма. А здесь почему вы на его стороне?

О. Сысуев― По поводу либерализма. Я тоже считаю, что с точки зрения, если Герман Оскарович имел в виду либерализм в широком смысле и общественно-политический, и экономический — я точно на его стороне. Я знаю, что он всегда отстаивал…

А. Соломин― Бизнес — это всегда очень авторитарные структуры.

О. Сысуев― Мы говорим об экономике. А не о бизнесе. Мы говорим в целом об экономике государства. И действительно я тоже в этом смысле либерал. Ведь Герман Оскарович работал с нами в правительстве. Может быть не так высоко, как после нас. Но он работал в нашем правительстве, он пришел из известного клана питерцев молодых реформаторов с Чубайсом, Кохом, Кудриным и так далее. Поэтому чего уж сомневаться в его либерализме.

А. Соломин― Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» в эфире радио «Эхо Москвы», RTVi и Ютуб-канала «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо вам.

О. Сысуев― Спасибо.