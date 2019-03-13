Д.Гаврилов― 11 часов и 8 минут в Петербурге, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Гаврилов и сегодня «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. Андрей, добрый день!

А. Константинов― Доброе утро!

Д. Гаврилов― Давайте с ответственности за фейковые новости. Вас это непосредственно касается, как руководителя одного из крупнейшего СМИ в Петербурге, и в стране – «Фонтанка.ру». Вы для журналистов какую-то инструкцию разрабатываете, чтобы обезопасить себя от многотысячных исков, штрафов?

А. Константинов― У нас не так это делается. У нас есть юридическая служба, она появилась у нас, наверное, у одних из первых в городе, вообще. Мы это проблемой, юридической безопасности озаботились очень-очень давно. И у нас, во-первых, все, более менее, серьезные материалы должны получить визу отдела юридической службы, без этого просто не ставится. И, во-вторых, с журналистами периодически проводятся занятия на предмет того, значит, как не попасть в какую-то неприятную ситуацию и так далее тому подобное.

Д. Гаврилов― Но, вот эта история, когда в Госдуму прислали факс с просьбой ответить на вопрос о воскрешении Христа – это фейковая новость или не фейковая, как отделять?

А. Константинов― Дело в том, что любой закон имеет толкования какие-то. Любой закон можно применять по-разному, всегда есть какие-то исключительные ситуации. Вот, можно так, а можно вот так. Есть, к тому же, не очень хорошо работающие законы. Когда закон вроде бы есть, а применяется он редко. Допустим, воспрепятствование журналистской деятельности, профессиональной деятельности журналиста. Есть такая статья в Уголовном кодексе. Она применяется, но очень редко. Поэтому вот этот закон о фейковых новостях, о которых вы говорите, о котором очень много говорят последнее время – надо просто посмотреть, какова будет…

А.КОНСТАНТИНОВ: Как бороться с фейк-ньюс никто не знает. Ни у нас в России, ни на Западе, ни в Америке.

Д. Гаврилов― Судебная практика?

А. Константинов― Какова будет практика, да. Правоприменительная. Тогда можно что-то будет…

Д. Гаврилов― Тогда можно будет и закрыть некоторые средства массовой информации.

А. Константинов― Я не уверен, что это для этого делается или принимается. Потому что нас и так уже не так много.

Д. Гаврилов― Хорошо, а зачем это тогда? Смысл-то какой? Есть же статья о клевете, например.

А. Константинов― Она тоже, кстати говоря, очень плохо работающая. Потому что, чтобы она работала, нужно доказать умысел, например. А умысел – это то, что очень-очень тяжело доказывается. Поэтому, все-таки…

Д. Гаврилов― А с фейками понятнее?

А. Константинов― Нет, это, как вам сказать… Вот есть некая проблема. Вот, все-таки, фейк-ньюс, на самом деле, то, что… Такой тренд последнего времени. Как с этим бороться, в общем, никто не знает. Никто не знает ни у нас в России, ни на Западе, ни в Америке – никто везде, в общем, не очень понимает.

Д. Гаврилов― А простое правило проверять информацию из трех источников…

А. Константинов― Да. Только для этого надо как, например, не проверил журналист из трех источников, и? Вот пока что журналист не проверил, а даже не журналист, а если это дело касается тех, кто…

Д. Гаврилов― Блогеров?

А. Константинов― Не под статусом СМИ, и никакой ответственности не наступает. Понимаете, у нас закон о СМИ действующий, он, в общем-то, очень неплохой. Только очень старенький. Он был очень неплохой и передовой на тот момент, когда он принимался – в начале 90-х годов. С тех пор, значит, прошло, что называется, четверть века. И изменилась жизнь, изменились какие-то нормы жизни, изменилось много чего. Общество очень сильно изменилось. И его нужно, безусловно, как-то модернизировать и, в том числе, большей ответственности.

А.КОНСТАНТИНОВ: Самый короткий путь – это пришел и положил стопку денег.

Д. Гаврилов― А вы согласны с ответственностью за фейк? Как это Госдумой принято.

А. Константинов― Я вам так скажу: с моей точки зрения, как сказать, это все очень трудно будет работать. Вообще с тем, чтобы у журналиста была какая-то ответственность, я очень даже согласен. Вот, например, в законе о СМИ написано, что журналист не то, что право имеет скрывать свои источники информации, а он обязан не разглашать свои источники. А вот теперь представьте себе, что он берет и разглашает. И никакой ответственности, при этом, он не несет. Вот сотрудник уголовного розыска за то, что он рассекретит своего агента, он несет уголовную ответственность. Взял, рассекретил своего агента, того, кто согласился работать на государство на определенных гарантиях. И на четыре года уедет в Нижний Тагил. И совершенно правильно, он риску подвергает, в том числе и физическому конкретного человека. А журналист берет и делает то же самое. С ним согласились сотрудничать, выдать какую-то конфиденциальную информацию на условиях конфиденциальности. А он взял и потом всем назвал этого человека. Его взяли и уволили с работы. Его, после этого, бросила жена, любовница и любимая собака, понимаете? И, значит, пошел он и утопился. А журналисту за это ничего не будет. Поэтому, мера ответственности, это всегда штука важная. Только как это прописать? Вот, например, с теми же источниками информации у журналиста. Это нам с вами в эфире красиво об этом поговорить – это одно. А, допустим, если сотрудник уголовного розыска официально оформляет своего агента, с бумагами, с подписями, с подписками… А у журналиста источники, как сказать… Все на словах, все на рукопожатиях, все на каких-то «эфирных воздусях». Поэтому, значит, тогда что? Придется бюрократизировать это, вводить это понятие, официально оформлять, давать псевдоним. Тоже ерунда какая-то получается. Поэтому, я вам так скажу…

Д. Гаврилов― Может быть, рынок должен сам регулировать себя? И журналисты должны для себя выработать правила, а не Государственная дума наказывать за фейки?

А. Константинов― У вас, как у Явлинского, понимаете, божественная вера в этот рынок, который все сделает сам. Но это не тот случай, когда сама-сама. Рынок вовсе не умеет делать все сам. И он регулирует по-своему иногда, очень уродливо, очень как-то… Вот, пример такой. Бизнесмены такие люди, которые всегда предпочитают идти кратчайшим путем. Именно поэтому они чаще всего становятся участниками коррупционных схем и скандалов. Не потому что они люди аморальные, а потому что закон бизнеса – это ищи самый короткий путь. Самый короткий путь – это пришел и положил стопку денег. Вот вам и пример регуляции рынка, как он выбирает сам.

Д. Гаврилов― Нет, это нарушение закона, подождите.

А. Константинов― Так я вам и говорю, когда рынок стихийно пытается что-то отрегулировать, он иногда будет толкать в сущий блуд.

Д. Гаврилов― Для этого есть суды, а вот та практика, которую прописывают в законе. То есть, вы считаете, что рынок сам себя не может регулировать, например, журналистики?

А. Константинов― Не всегда.

Д. Гаврилов― Далеко не всегда – окей. А вот правоохранительная рука, рука судебной системы – она способна навести порядок?

А. Константинов― Нет, я тоже думаю, что это далеко не всегда способна навести порядок. Я вам уже сказал, наш разговор начинает…

Д. Гаврилов― Тогда, выход какой из этой ситуации?

А. Константинов― Ну что вам сразу обязательно выход? Давайте здесь посидим, тепло и уютно.

Д. Гаврилов― Пока нас не оштрафовали, пока мы еще имеем возможность работать в эфире, пока у нас нет штрафов многотысячных.

А. Константинов― Я думаю, что это все очень грозно только выглядит, все эти законы. Я думаю, что они будут тяжело достаточно работать. Я не думаю, что в этом во всем есть угроза журналистики, тем более, хорошей журналистики. Понимаете, я почему так считаю…

Д. Гаврилов― О ЧВК «Вагнера» вы могли бы рассказать, если этот закон вступит в действие?

А. Константинов― Ну, конечно же, только, смотря как.

Д. Гаврилов― Ну а как вы будете доказывать, что это не фейк? У вас есть источники, которые вы не разглашаете. Ну и что?

А. Константинов― Масса разных способов есть. Я вам скажу так, что в Царской России, где, вообще, никаких законов не было, настоящие журналисты умудрялись совершать невероятные, совершенно подвиги. Просто подвиги, которые сейчас не делает никто. Потому что тогда была эпоха титанов. Потому что тогда Короленко, «Мултанское дело» знаменитое, оправдывал крестьян журналистикой, которых обвинили в ритуальном убийстве. Тогда Дорошевич обманным приключенческим авантюрным путем пробирался на каторгу Сахалинскую, которая была абсолютно закрытая. И описывал ее, и публиковал эту свою книгу. Тогда Гиляровский, выдавая себя за чиновника министерства путей и сообщения, прибывал на место страшной Кукуйской железнодорожной катастрофы, где погибло очень много людей. И мог это все описывать. Его, правда, за это хватали, высылали из Москвы и так далее. Я вообще считаю, что, когда журналисты начинают страдать: «вот, нам мешают работать, мы бы показали результат, но тут такие боярские законы выкатывают в Госдуме, что куда уж нам…»

А.КОНСТАНТИНОВ: Несколько лет назад в США посадили в тюрьму журналистку за ее отказ раскрыть источник информации.

Д. Гаврилов― Вы так и не сказали про ЧВК «Вагнера». Как вы будете доказывать про ЧВК «Вагнера»? Как вы будете доказывать, что это не фейк?

А. Константинов― Я буду тщательнее работать, я буду тщательнее собирать доказательства и так далее. А потом, что значит, прям… У вас все мироздание к ЧВК «Вагнеру» сводится.

Д. Гаврилов― Ну, это одна из ключевых историй.

А. Константинов― Я так не считаю, во-первых. Это ваше мнение. Потому что вокруг всей этой истории очень много взбито пены, сливок и всего, чего угодно. Поэтому я вообще считаю, что одна из проблем нашей журналистики, это, как раз, отсутствие нормальной внятной доказательной базы. Когда нам кое-кто что-то сказал, кто мы не скажем, так сказать, но вот, верьте нам люди. Это тоже, знаете, та еще журналистика. И потом то, о чем вы говорите, это мировая проблема. Потому что несколько лет назад в США посадили в тюрьму журналистку за ее отказ раскрыть источник информации. И как-то мир не увидел в этом трагедии. Никто не пошел на митинги, на забастовки, на демонстрации и так далее. Поэтому, еще раз говорю, что вопрос недостоверной информации, которую выбрасывают на поверхность – это общемировая проблема. И людям надо что-то с этим делать, надо как-то это регулировать. Иначе, значит, могут наступить, как говорил один военнослужащий чреватые последствия. Очень серьезные. Посмотрите, что в Америке творится с этими фейк-ньюс, как их называет президент Трамп. Раскол общества, масса, действительно, какой-то недостоверной информации. Абсолютно непонятно в какую сторону думать: то ли травля идет президента, то ли действительно не президент, а чудовище, которые продался русским и вытворял омерзительные вещи. И то, и другое – вряд ли может быть.

Д. Гаврилов― Наверное, нужно доказывать в суде.

А. Константинов― Наверное.

Д. Гаврилов― Зачем тогда такие законы?

А. Константинов― А зачем такие журналисты, которые безответственно что-то говорят? Поэтому, понимаете, нельзя, чтобы у одних было все и им за это бы ничего не было. Ровно как нельзя и абсолютную монополию давать какой-то другой стороне.

Д. Гаврилов― Ну, окей. Давайте к другой теме. Я напоминаю, что это «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. У нас есть возможность, для наших слушателей, задать вопросы +79312915800 – это SMS, WhatsApp и Telegram. Давайте про Барсукова (Кумарина).

А. Константинов― Давайте.

Д. Гаврилов― Обвиняют в организации преступного сообщества, 25 лет, практически, 25 лет просит обвинение. Кумарин уже сидит, долгое время сидит. И там разные дела: и покушение, и вымогательство, и за что он только не сидит. И были сообщения о том, что его подозревают как заказчика убийства Галины Старовойтовой. Как так получается, что, вроде бы сел человек, а обвинения продолжают падать?

А. Константинов― Этот человек же непростой.

Д. Гаврилов― Это что: недоработка следствия, что сразу не могли выяснить.

А. Константинов― Сразу, вообще, никогда ничего не бывает. Понимаете, друг мой, сел он не один. Село много его разных знакомых. Знакомые, посидев какое-то время и понимая, что они уже немолодые люди и что остаток жизни провести в тюрьме не всякий захочет. Даже изначально тот, который по-пацански на жизнь глядит. И вот когда понимают, что время-то идет, счетчик тикает, часики идут, и начинают люди «распрягаться», как это принято говорить.

Д. Гаврилов― Сдавать?

А. Константинов― Ну, конечно. А как же? Называется это сделка с правосудием, сделка со следствием. Ты нам рассказываешь какую-то интересную историю, как где-то кого-то убили и закопали, и даешь верный набой на то, что это непросто ты выдумываешь, а с какой-то объективной реальностью.

Д. Гаврилов― А сроки давности?

А. Константинов― Что сроки давности?

Д. Гаврилов― Есть же сроки давности дела.

А. Константинов― Не на все преступления, во-первых, они есть. Где-то вышли сроки давности, а где-то не вышли сроки давности. Кстати говорят, например, по предыдущей теме. По журналистским делам, особенно с честью и достоинством, вообще, никаких сроков давности не существует. Вот я что-то 25 лет назад написал, я уже забыл. И какие-то там переезды из редакции в редакцию, какие-то архивы, все это теряется и так далее. Но может прийти человек, сказать, что 25 лет назад в газете «Смена» в разделе «Объявления» я прочитал, что я продаю белку, а я не белку, я сурка. А, давайте-ка, в суд, милейший Константинов. А, давайте-ка, я сейчас вас прижучу и пойду я, солнцем палимы.

А.КОНСТАНТИНОВ: Разгул организованной преступности начался именно при Собчаке .

Д. Гаврилов― Хорошо. Барсукова-Кумарина называют лидером тамбовской преступной группировки. Как так получается, что во время правления Владимира Путина, которого тоже связывают с тамбовской преступной группировкой…

А. Константинов― Ну, это глупости полные…

Д. Гаврилов― Его названный лидер сидит…

А. Константинов― Не знаю, это ваша выдумка совершенно. Вы выдумываете на «Эхе Москвы», и сами от себя претесь. Значит, идите, Дима, в букинистический магазин.

Д. Гаврилов― Про Гиляровского?

А. Константинов― Найдите там Константинова «Бандитский Петербург». Потрепанную книжку первого издания, которая выходила как раз 25 лет назад. Внимательно прочитайте: нет там ничего про Путина. Хотя сам Путин еще не был ни президентом, ни тем, ни пятым, ни десятым. Но, это потом стали выдумки такие выдумывать на предмет…

Д. Гаврилов― А с чего? Почему вдруг?

А. Константинов― Значит были те, кто… Есть, кто, во-первых, к Путину не очень хорошо относится. Это первое. Второе, знаете, такого рода придумки достаточно легко делать. Потому что у нас город небольшой. И в этом городе все друг друга знают, особенно из того среза, где чем-то таким кто-то активно занимается.

Д. Гаврилов― Тогда, наоборот, сложно придумать.

А. Константинов― Почему?

Д. Гаврилов― Потому что все всё знают.

А. Константинов― Нет. Значит, легко. Вот член тамбовской банды. Потому что вот он, на фотографии рядом. На фотографии рядом, это, знаете, ни о чем. Жириновский, он без конца со всеми фотографировался. У кого больше всех фотографий с тамбовскими, так это Владимир Вольфович Жириновский. У него какой-то талант был с братвой в обнимку.

А.КОНСТАНТИНОВ: Путин никакого отношения к тамбовской преступной группировке не имел.

Д. Гаврилов― Ну, Жириновский не руководил Петербургом, когда тамбовская преступная группировка имела влияние здесь, в Питере.

А. Константинов― А вы знаете, кто руководил Петербургом, когда тамбовская преступная группировка имела здесь влияние? Я вам скажу. Собчак. На которого вы, так сказать, молитесь.

Д. Гаврилов― А кто была правая рука Собчака

А. Константинов― Я не знаю, правая или левая рука, был Путин у Собчака. Но то, что разгул организованной преступности здесь начался именно при мсье Собчаке – это факт, совершенно. Потому что «Игры доброй воли», который он организовал, и которые злые языки называли «Играми доброго Толи», потому что именно под эти игры безакцизно беспошлинно ввозилась сюда масса разных товаров. На которые эти сами группировки и сделали первые деньги: на вине, на компьютерах, на много на чем… Вот это прямая заслуга Анатолия Александровича Собчака, конечно, безусловно.

Д. Гаврилов― А внешними экономическими связями. За них отвечал Владимир Путин, он ими занимался.

А. Константинов― Путин отвечал, может быть, и за внешние экономические связи. Но я вам скажу, что именно в этих связях и именно в тот период, товарищи бандиты были очень несильны. Они этого всего не знали, не умели, побаивались. Они долго решали, как к иностранцам-то поступить. Они не очень сразу финнов взяли под свою жесткую опеку. Это уже потом, к концу 90-х годов, они уже такие были, ходили гоголем и на всех смотрели сверху вниз. Так что, тамбовские – да. Но, вообще-то, тамбовские, допустим, с середины 90-х годов они были одной из группировок. Ну, может быть, они были и самыми сильными. Но, на самом деле, группировок было очень много и они такими королями еще не стали. То есть, абсолютным королем Кумарин, конечно, стал к рубежу, к концу 90-х годов, когда уже все. Война с Костей Могилой закончилась, которую, они там миром, вроде бы, закончили, но на самом деле Костя проиграл ее. Впоследствии был убит в Москве, и все такое прочее. Поэтому все не совсем так было, как вы говорите: тамбовская преступная группировка, а Путин, он там… Он никакого отношения к ней не имел. Я-то это дело знаю точно, потому что я искал эти связи. Потому что я пытался, мне интересно было, а есть или нет, там еще что-то такое. Ровно как никакого отношения к тамбовскому преступному сообществу никогда не имел губернатор Яковлев. Тоже такой бред. Открыто пытались его в этом обвинять. Но это чушь собачья, совершенно. Они существовали в одно время, в одном пространстве. Но это не значит, что каким-то образом были взаимозависимы, и так далее. При этом, тамбовское преступное сообщество обладало заходами в сторону власти. У них свои депутаты в Государственной думе были.

Д. Гаврилов― Депутаты только?

А. Константинов― Депутаты были.

Д. Гаврилов― То есть они двери в Смольный не открывали?

А. Константинов― Значит, как вы говорите, ногой – нет.

Д. Гаврилов― Ну, ногой – нет. А рукой?

А. Константинов― Не открывали. Покупать пытались. Но это чиновников и вице-губернаторов, конечно… Я так скажу: не всех и… Знаете, как устроен бандитский мир?

Д. Гаврилов― Давайте об этом чуть позже. Самое интересное. Пока новости, потом продолжим.

НОВОСТИ

Д. Гаврилов― Напоминаю, что это «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. Мы прервались, когда вы, Андрей, сказали, что вот, я вам сейчас расскажу, как устроен бандитский Петербург.

А. Константинов― Нет, я не это имел в виду. Бандитский мир. Как устроен бандитский мир – я не схему буду давать. Значит, бандиты – ужасные хвастуны. И подкупят одного, я не знаю, полковника милицейского, он что-то им, какую-то услугу окажет, денежку возьмет. А потом они бегают и рассказывают, что у них вся ментовка, значит, на пристяжи. Что все купили, все вопросы решаем, круче некуда. При том, что никогда никто не в состоянии купить всех. Это, знаете, открытие еще Дюма принадлежит, когда в «20 лет спустя» Д’Артаньян говорил, что господин кардинал, может быть, и настолько богат, чтобы купить каждого депутата по отдельности, но даже его богатств не хватит, чтобы купить парламент чохом. Всех, так сказать. И в организованной преступности такая же история.

Д. Гаврилов― Как Кумарин относился к тому, что его называли «ночным губернатором Петербурга»?

А. Константинов― Я думаю, это ему льстило. Он, вообще, достаточно тщеславный человек. Знаете, он любил внимание. Его за это не все понимали, например, тот же Могила Костя, я когда его уговаривал: «Давай сделаем с тобой интервью». Он мне так отвечал: «Я не Кумарин, я никогда на это не соглашусь. Ты – говорит, — потихоньку спрашивай меня, я тебе расскажу, между нами. Но так, чтобы официально, я давал тебе интервью – нет, это не по понятиям». А Кумарин очень любил внимание прессы, и к нему иностранные журналисты ходили, и наши. Он, в общем-то, редко кому отказывал, потому что ему это нравилось.

Д. Гаврилов― А как вы считаете, будет ли ему в итоге предъявлено еще одно обвинение, как заказчику преступления против Галины Старовойтовой?

А. Константинов― Не знаю. Мне кажется, что тенденция такова, что он сам понимает, что, скорее всего, он до конца дней своих останется в тюрьме. А уж каким образом технически вопрос этот будет решен, это, в общем, с моей точки зрения, не так важно. Я скажу, что в этой истории виден забавный парадокс. Он не забавный, что уж тут забавного, когда речь о тюрьме идет. Кумарин не пионер с полянки. Кумарин – очень серьезная фигура. И вы о нем, действительно, можете много чего почитать в «Бандитском Петербурге», ему посвящены многие страницы. И то, что с ним происходит, это закономерный итог его жизни. Но, при этом, можно сказать, что даже, когда наше государство поступает, вроде бы, справедливо. Удивительным образом, все равно, это может выглядеть как произвол. Я имею в виду историю с его арестом, задержанием и прочими всякими вещами.

Д. Гаврилов― Я не очень понял.

А. Константинов― Потому что, вы, как сказать…

Д. Гаврилов― Не в контексте.

Д. ГАВРИЛОВ Не в контексте. Я думаю, что многие… Это, все-таки, дела давно минувших дней. Извините, сколько лет-то прошло.

А. Константинов― Да, безусловно. У нас просто нет времени рассказывать подробности.

А.КОНСТАНТИНОВ: Это все политические гопники, основная задача которых – капитализировать самих себя.

Д. Гаврилов― «Бандитский Петербург», в библиографический магазин заходите и читайте.

А. Константинов― Ну, кстати, он и в обычном магазине продается и, по-моему, аудиокнига должна появиться. Будет очень такая толстая-толстая электронная книга.

Д. Гаврилов― Продолжаете зарабатывать. А, кстати, хорошо сейчас зарабатываете на том достоянии, которое вы написали? На «Бандитском Петербурге»?

А. Константинов― Значит, книгами уже давно никто хорошо не зарабатывает.

Д. Гаврилов― Ну, авторские же какие-то идут, от того, что тираж, вас выпускают.

А. Константинов― Ну, это копейки. Это не те деньги, которые были в начале 90-х. В начале 90-х, когда у тебя большие тиражи, это были, действительно, деньги очень большие. А сейчас век омерзительного интернета и люди не любят покупать книги. Они всё то же самое…

Д. Гаврилов― Копируют, скачивают…

А. Константинов― Копируют, скачивают, конечно. Можно даже скачать и самому себе распечатать, понимаете, в любом формате, любым шрифтом и так далее. Поэтому сейчас нет авторов, которые много бы зарабатывали книгами. Даже женские романы, кто пишет.

Д. Гаврилов― Поэтому вы не пишете сейчас? Если только на «Фонтанку».

А. Константинов― Женские романы? Честно, не пишу.

Д. Гаврилов― Давайте о выборах в Петербурге предстоящих.

А. Константинов― Давайте.

Д. Гаврилов― Тут еще один кандидат появился на пост губернатора города. Это Виктор Перов из партии «Социальной защиты» из Сланцев. Уже он пытался участвовать в выборах областного губернатора, но не прошел регистрацию.

А. Константинов― Дима, это все политические гопники. Это такая политическая шпана, основная задача которых – капитализировать самих себя.

Д. Гаврилов― Ну, сейчас много будет появляться таких кандидатов.

А. Константинов― Да. И я не думаю, что нужно помогать им… Вот мы с вами чем дольше будем о них говорить в эфире этой станции или другой, может быть, станции, тем больше мы им будем помогать капитализироваться. А они, с моей точки зрения, не очень достойны этого.

А.КОНСТАНТИНОВ: Я заглянув Беглову в глаза и понял, что это очень добрый человек.

Д. Гаврилов― С другой стороны, вот те люди, которые заявляют, что «Да, я бы пошла на выборы губернатора»… Я не говорю здесь конкретную фамилию. «Но не могу преодолеть муниципальный фильтр!» Вот что об этих людях можно сказать? Зачем такие заявления? Я пойду, но я не пойду. А вы меня еще спросите: пойду ли я на выборы губернатора. Да, я пойду.

А. Константинов― Если речь идет о женщине…

Д. Гаврилов― У нас много таких кандидатов, которые заявляют, что если бы не муниципальный фильтр…

А. Константинов― Женщинам свойственно кокетство. А есть мужчины, которые похожи на женщин и им тоже свойственно кокетство. Поэтому, как вам сказать… Люди делятся на две категории: одни говорят, что это невозможно и начинают перечислять 143 препятствия, которые не позволяют. А другие молча делают, невзирая и несмотря.

Д. Гаврилов― А, кстати, молча можно сделать? И как это можно сделать? Я имею в виду «муниципальный фильтр»?

А. Константинов― Слушайте, пример Москвы и этой трагической фигуры Навального показывает, что все возможно.

Д. Гаврилов― Ну, подождите. Ему же дал губернатор голоса.

А. Константинов― Не важно. Знаете, был такой кинофильм «Цирк» в советское время. И он заканчивается очень интересным образом, когда Орлова, которая играла американку, родившую черного ребенка, она, с таким вот американским акцентом говорит: «Итс ампоcсибл, Петрович». А Петрович говорит: «Поссибл, поссибл, у нас в стране все поссибл». Он говорит, что у нас в стране все возможно.

Д. Гаврилов― То есть, вы хотите сказать, что Беглов даст муниципальные голоса и Оксане Генриховне Дмитриевой, и Борису Лазаревичу Вишневскому, и Красимиру Врански, может быть.

А. Константинов― Я, вот, в пятницу, 8 марта, с Бегловым виделся, разговаривал, и мы пожимали друг другу руки. Это было все на премии Андрея Миронова. И я, заглянув ему в глаза понял, что это очень добрый человек. К нему надо только подход уметь найти. Поэтому, чего жаловаться? Нет не открывающихся замков, берите ключик. И будет у вас все, дорогие друзья. Поэтому, что вы жалуетесь, что у вас что-то не получается. Делайте, не взирая, не смотря. Войдите в легенду. Станьте успешными, а что вы ноете-то, сидите.

Д. Гаврилов― А избиратель простит такой оппортунистический поступок?

А. Константинов― Я не знаю, насчет простит-не простит, но, мне кажется, что если ты говоришь «Я иду на выборы», то надо идти с целью победить. Любое, все остальное, так сказать, это какой-то мазохизм. Поэтому, допустим, эта странная партия «Яблоко», которая, говорит, что мы пойдем на выборы, но при этом мы будем говорить, что Крым надо отдать, при этом мы понимаем, что абсолютное большинство населения нам это не простит, но мы вот это будем делать. Но тогда вы должны понимать, дорогие товарищи-яблочники, что у вас ни малейшего шанса, так сказать, даже приблизиться к победе, нет. Тогда вы и идете на выборы не с целью побеждать. А, видимо, идите на выборы с целью получить ваше сомнительное мазохистическое удовольствие. Но тогда, я не знаю, вы должны что-то такое для себя понять. Вам что важнее: победа или ваш поюзанный, покоцанный избиратель, который вам что-то простит или что-то не простит. Понимаете, это странная логика. Я понимаю, что я никогда не победю, но зато я останусь со своим избирателем, нам с ним будет очень хорошо, мы с ним будем в обнимочку.

Д. Гаврилов― А как вы оцениваете заявление Бортко… Кстати, он дал интервью «Фонтанке» и сказал, что…

А. Константинов― Еще бы не дал.

Д. Гаврилов― Ну, он и нам тоже давал интервью, так что…

А. Константинов― Вы тоже крутые.

Д. Гаврилов― Все в порядке, да. Бортко сказал по поводу Навального, что если Навальный его поддержит, то будет очень хорошо, он будет рад. А вот к чему относится заявление? Тоже к его избирателям?

А. Константинов― Не знаю. Я не его пресс-секретарь. Бортко – человек очень широких взглядов. В этом смысле он способен на маневр. Никогда не забуду: мы однажды с ним летели самолетом в Москву. А Бортко очень боится летать самолетами, так сказать. И вот, когда мы сели в бизнес-класс, он сразу подозвал стюардессу, попросил рюмку водку, выпил и перекрестился. Я говорю: «А как же так, Владимир Владимирович, как это вы перекрестились, вы же коммунист и вы же атеист?» Он так посмотрел на меня недоуменно, развел руки и сказал: «Так мы же в самолете, это совсем другое дело». Он абсолютно, такого, универсально-широкого спектра человек, монумент, режиссер и дипломат. Поэтому, Навальный, не Навальный… Он, как раз, человек цели. Если он увидит, что какой-то там Навальный может стать ступенькой под его ногами на пути к багровому трону, он запросто, совершенно, на него наступит.

Д. Гаврилов― Ну, это, наверное, любой политик так сделает.

А. Константинов― Ну, если он политик. Если он политик. А не цаца, так сказать, в голубом платьице, понимаете, вся в яблоках.

Д. Гаврилов― Ну, давайте. У нас меньше минуты остается. Последняя тема. Вы же курите, Андрей, да? Балуетесь?

А. Константинов― И пью.

Д. Гаврилов― Смотрите, тут Минздрав хочет всякие электронные сигареты, вэйпы… Ополчился на них и хочет приравнять к обычным сигаретам.

А. Константинов― Мне хочется пожелать дорогому Минздраву вот эти все предметы засунуть себе в одно место. Потому что какая-то травля идет. Мы – курящие, как будто мы не люди. С нами надо как с индейцами американскими: загнать в резервации и одеяла, зараженными оспой, нам всем выдавать, чтобы мы побыстрее все окочурились. А мы такие же люди. У нас такие же права. И мы любим, иной раз, и покурить, хотя, я советую всем не курить в первую половину дня. Вот, замечательная ведущая пришла, улыбается и поддерживает меня полностью. Я знаю почему.

Д. Гаврилов― Это «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова.

А. Константинов― До свидания!

Д. Гаврилов― Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Счастливо!