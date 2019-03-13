А.Нарышкин― Всем здравствуйте, Алексей Нарышкин у микрофона, это программа «Особое мнение» на волнах «Эха Москвы», и прямо сейчас идет трансляция на ЮТьюбе. Мой гость сегодня – политолог Сергей Марков.

С.Марков― Особое подразделение «Особого мнения» — «час правды».

А.Нарышкин― Ну, чуть меньше, к сожалению. Палата представителей США приняла пакет документов, связанных с Россией. В Кремле Дмитрий Песков сказал, что это продолжение «оголтелой русофобской линии». Среди резолюций – это такие поручения американским властям – поручение расследовать активы Путина. Как вы это понимаете? Оно им зачем?

С.Марков― Один из политологов, наших коллег, недавно сказал хорошую фразу: вообще нам уже трудно отличить, где у наших западных партнеров честная русофобская паранойя и они искренне что-то пытаются найти, в частности, капиталы у Путина за границей, а где у них просто чисто лживая пропаганда и они сознают, что они лгут. То есть, когда они правду говорят о нас – бред, или они этот бред думают, или когда они этот бред про нас придумывают – мы не можем уже эту разницу понять.

С.Марков: Даже если представить, что у Путина есть деньги, не будет же он держать их на западе

А.Нарышкин― А в этой конструкции мы исключаем, что американцы могут что-то правдивое про нас говорить?

С.Марков― да, мы исключаем.

А.Нарышкин― По умолчанию?

С.Марков― Конечно. В условиях, когда Путин знает, что Штаты против него ведут войну – представьте, даже если у него есть деньги, — теоретически, что вряд ли.

А.Нарышкин― Может быть, вы не обратили внимание – Путин собственные средства перевел на икону.

С.Марков― Я знаю. Для больших у него денег нет.

А.Нарышкин― Ну, мы видим декларацию перед выборами каждый год.

С.Марков― Да. Большие миллиарды у него вряд ли есть. Потому что он как бывший президент, он всю жизнь будет на государственном обеспечении, у него возможности будут все.

А.Нарышкин― У него даже мобильника нет.

С.Марков― Мобильник ему не нужен, у него охранники есть. Я знаю значительно более меньших начальников — они телефоны никогда с собой не держат. Их все время держат помощники и охранники. По причинам безопасности.

Так вот даже если представить, что у Путина есть деньги, — может быть, кто-нибудь подарил ему эти деньги, или когда он был вице-мэром, бизнес в 90-е годы такой хаотический был, он тогда что-то себе наскреб. Но не будет же человек держать их на западе, при том, что Запад ведет войну против него. Поэтому это, конечно, чистый бред.

А вот бред, в который они верят, или бред, который они осознают, что они лгут, это мы не знаем. Это отдельная большая тема. И тоже имеет значение. Но мы не можем уже отличить.

А.Нарышкин― А главный актив Путина какой?

С.Марков― Главный актив у него государственный статус президента РФ. Он по конституции дает огромную власть.

А.Нарышкин― Вы как по учебнику обществознания говорите. А по вашим ощущениям?

С.Марков― Главный актив это его власть, которую ему дают в руки конституция. Как у вас в квартире главный актив это документ, который дает вам право на квартиру. Что из всех вещей в квартире самое главное? Документ. Телевизор можно выбросить, а если у вас не будет документов, то квартиру не сможете поменять. То же самое и здесь. Бумажка такая.

А.Нарышкин― Зачем крамолу говорите? Телевизор опасно выбрасывать сейчас. Люди работают.

С.Марков― Не придирайтесь к словам. Так вот его конституционное право, конституционная власть его главный актив. Второй актив это поддержка большинства населения.

А.Нарышкин― Народ его актив?

С.Марков― Сейчас к вам кто-то приехал из «Аль Джазира», у них были вопросы, что по поводу антиэлитной борьбы. Сейчас вот пятилетие воссоединения Крыма с Россией, я прямо вам скажу – многие мечтают. Скребут ногтями нестрижеными о том, чтобы разрушился Крымский консенсус. Нате-ка, — не разрушился. Крымский консенсус сохранился. Он выражается в высокой поддержке Путина, которая колеблется между социально-экономической политикой, в отношении которой у населения довольно много проблем и государственной внешнеполитической политикой, где есть полная поддержка.

Поэтому вот эта поддержка Путина против врагов, условно говоря, где ему всегда гарантирована защита – это его второй важнейший актив.

А.Нарышкин― Расскажете про третий? – я уверен, что он есть. А почему вы так же, как и Путин считаете, что есть «враги» с большой буквы?

С.Марков― Так он сами об этом говорят.

А.Нарышкин― Не слышал никогда, чтобы англичане и американцы говорили, что мы враги.

С.Марков― Ну как? Тереза Мей много раз говорила «враги», «они отравили Скрипалей», «это вражеская страна», сенат много раз, Конгресс. Ну, Трампа мы чуть уводим с этой стороны.

А.Нарышкин― Но с американцами разобрались — они больные, у них русофобия, недуг.

С.Марков― Нет, почему? Американцы не больные, это великая нация.

А.Нарышкин― Это правда.

С.Марков― Которая является доминирующей в современном глобальном мире. В современном человечестве именно американцы главная доминирующая сила.

А.Нарышкин― Кроме шуток, вы на полном серьезе?

С.Марков― Конечно, это факт. У которых высокие технологии.

А.Нарышкин― Тогда вам с Путиным надо признать, что американцы велики и у них немножко своих амбиций.

С.Марков― Он много раз это признавал, у него множество цитат на этот счет. Это факт. Это очевидный, достаточно всем известный факт. И это одна из трагедий России, что ли, что мы оказались в конфликте с лидером современной цивилизации человеческой. Лидером, которая теряет при этом во многом это лидерство. Утрачивает лидерство в области экономики – Китай вырывается сейчас, постепенно отгрызает сектора. Он теряет лидерство в области морального авторитета. Потому что после того, что американцы в последние годы понаделали – например, в России моральный авторитет американцев рухнул во многой степени. Они подорвал бомбардировками Сербии, поддержкой террористов в Сирии. Ливии. И самая главная катастрофа – госпереворот и утверждение неонацистской хунты в Украине.

Помните, в 90-е годы какой был огромный авторитет у американцев в России?

С.Марков: Это одна из трагедий России, что мы оказались в конфликте с лидером современной цивилизации

А.Нарышкин― Вы какими данными оперируете?

С.Марков― Социологией.

А.Нарышкин― Можно порядок цифр?

С.Марков― Ну, я не помню.

А.Нарышкин― Это старая песня у нас с вами, Сергей.

С.Марков― Я помню качественные вещи. Я же не энциклопедия ходячая. Но я не вру вообще.

А.Нарышкин― У вас чутье?

С.Марков― Не чутье, я просто помню. Качественный смысл этих цифр, количественных показателей и этот смысл я и передаю, а не конкретные цифры. Так вот в 90-е годы был авторитет, потом он начал падать, особенно после дефолта, который наше население связывает с американскими советниками. Катастрофически упал после бомбардировок американцев Сербии, потом немножко увеличился, потом еще больше увеличился на фоне сочувствия нашего населения трагедии американцев в связи с 11 сентября. Потом уменьшался, но после украинской катастрофы, за которую американцы несут всю полноту политической ответственности, ни о каком авторитете, думаю, здесь говорить уже нельзя.

А.Нарышкин― Есть какой-нибудь третий актив?

С.Марков― Огромный опыт политический.

А.Нарышкин― А народ как актив это означает, что Путин может вертеть этим народом как угодно, принимать какие угодно законы?

С.Марков― Нет. Вот ситуация с пенсионной реформой и, я считаю, ошибкой налог на самозанятых, показал о том, что весьма ограничены возможности как угодно вертеть. Можно что угодно делать, но не противоречить народу.

А.Нарышкин― Делаем небольшой перерыв.

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А.Нарышкин― Продолжаем программу.

С.Марков― Да, так вот пенсионная реформа отобрала процент рейтинга и показала ограниченность такого рода экспериментов. Кроме того, ситуация с Южными Курилами тоже нанесла серьезный ущерб.

А.Нарышкин― Так там же ничего не произошло?

С.Марков― Там не произошло падение рейтинга, там качественное изменение произошло поддержки в ядре пропутинского большинства, у патриотически настроенной части общества.

А.Нарышкин― То есть, сам факт обсуждения каких-то конфигураций по Курилам поколебал веру настоящих патриотов?

С.Марков― Ну да. Во-первых, это ошибка — полагать, что уступка территорий приведет к каким-то позитивам. И люди не любят поддерживать лидера, который ошибается. Во-вторых, это некий отход от патриотических принципов. При том я думаю, что Кремль не собирался отдавать эти острова – насколько я знаю. Это была специальная информационная кампания.

А.Нарышкин― Вброс?

С.Марков― Да не просто вброс. Мощнейшая информационная кампания, включающая в себя десятки, если не сотни вбросов, имеющих целью как раз подорвать контракт политический, договор между Путиным и патриотическим ядром российского общества. А для чего это нужно? Если будет российский Майдан для свержения Путина, то вот в Украине получилось, что никто не вышел поддержать Януковича. Поскольку не было к нему доверия. А вот организаторы российского Майдана хотят, чтобы российские патриоты не вышли поддержать Путина, что он настолько как бы якобы оскорбил, как с этими Южными Курилами получилось, чтобы они восприняли как оскорбление, чтобы они сказали: в принципе, нам эти проамериканские, Майдан нравится еще меньше, но прямо на улицу выходить за него мы не будем. Вот такой ситуации они добиваются.

А.Нарышкин― Организаторы российского Майдана – это кто? По фамилиям, пожалуйста. Кто эти люди, я их знаю, вы их знаете?

С.Марков― Думаю, что это спецслужбы США и Великобритании, прежде всего.

А.Нарышкин― Они организуют Майдан у нас?

С.Марков― Да.

А.Нарышкин― По-моему, безуспешно. Уж сколько лет пытаются и бьются.

С.Марков― Ну, есть у них свои достижения.

А.Нарышкин― А по персоналиям здесь кто агенты?

С.Марков― Ну, здесь, наверное, Навальный. Вообще я бы сказал так — вот те люди, которые против Путина и против того, что Крым в составе России, вот это главнейший ресурс российского Майдана.

А.Нарышкин― Если тебе не нравится Путин, если ты против того, что Крым отошел к России, то ты автоматически агент Госдепа, «пятая колонна»?

С.Марков― Вот я думаю, что вы против Путина и против Крыма.

А.Нарышкин― Не залезайте ко мне в голову, не надо.

С.Марков― Вы ресурс Майдана. Но необязательно…

А.Нарышкин― Еще скажите, что я рупор Майдана.

С.Марков― Информационный различный ресурс. «Новая газета», я думаю, активно в этом деле будет принимать участие, когда все это будет разворачиваться, она на пропаганду очень активна. Плюс еще в элите эти люди. Их тоже легко вычислить.

А.Нарышкин― Ну, кого-нибудь?

С.Марков― Газета «Ведомости», без сомнения. Ее постоянные колумнисты это идеологи этого российского Майдана. Ну, у вас, например, постоянно бывает Евгения Альбац.

А.Нарышкин― Но значит это плохие идеологи Майдана, если он пишут свои колонки, статьи, приходят в эфиры, а Майдана все нет. Сизифов труд какой-то.

С.Марков― Ну что бы, это не Сизифов труд. Не надо, это достаточно квалифицированные люди, умные, образованные.

А.Нарышкин― Вода камень точит, что ли? Всему свое время?

С.Марков― Во-первых, всему свое время. Во-вторых, им противостоит огромная сила. Им противостоит Россия с ее тысячелетней историей государственности.

А.Нарышкин― И ФСБ с засекреченным бюджетом.

С.Марков― И примерно 500 лет постоянной государственности. Им противостоят мощные российские спецслужбы, большинство народа России, в конечном итоге, исторический опыт, все понимают, что если вы сделаете Майдан, как в Украине, то в стране наступит катастрофа. Представляете себе, каковы амбиции и вера в собственные силы этих людей, организаторов российского Майдана. Несмотря на все это они верят, что им удастся сломить, им удастся свергнуть Путина. Можно только восхищаться. Это все равно как дворовые мальчишки мечтают стать чемпионами мира по футболу.

А.Нарышкин― Амбициозно. Конгрессмены еще просят свои спецслужбы провести собственное расследование убийства Немцова. Поддерживаете эту идею?

С.Марков― Я за тщательное расследование. Я полагаю, что Немцов был убит в результате заговора, инициаторами которого выступили службы безопасности Украины, — наиболее вероятно, или военная разведка генштаба Украины.

А.Нарышкин― Или американцы.

С.Марков: Организаторы российского Майдана – это спецслужбы США и Великобритании, прежде всего

С.Марков― Нет, американцы — уверен, что не просто не участвовали, а…

А.Нарышкин― А украинцам это зачем?

С.Марков― Помните, они верили, что для того, чтобы произошло прямо сейчас свержение Путина, нужен какой-то триггер, нужна священная жертва.

А.Нарышкин― Это у нас 15-й год, да?

С.Марков― Да, и в качестве такой священной жертвы, накануне референдума о воссоединении Крыма с Россией и был убит один из главных противников этого референдума, противников президента Путина в Москве. Совершенно очевидно – священная жертва.

А.Нарышкин― Хорошая версия, только вы перепутали — Немцов был убит через год после референдума.

С.Марков― Я же и говорю — накануне годовщины референдума. Почитайте.

А.Нарышкин― А у украинцев в 15-м году больше не было никаких проблем, кроме как убивать Немцова? У них там война своим чередом идет.

С.Марков― Вы же разумный человек. Почитайте, что они говорят. И тогда говорили. Они все говорят, что их главная надежда не на то, что они сами победят Донбасс. Их главная надежда, что Запад сломает Россию. И вот Россия когда капитулирует… Немцов был избран ими как священная жертва — священная жертва играет большую роль в раскручивании механизма протестов.

А.Нарышкин― Получается, просчитались?

С.Марков― Просчитались. Они много чего просчитались.

А.Нарышкин― Хотя вроде школа у них одна, советская с нашими спецслужбами.

С.Марков― Ну, они с тех пор…

А.Нарышкин― Компетенции утратили?

С.Марков― Не надо. СБУ достаточно сильная организация, хотя и террористическая, конечно.

А.Нарышкин― Террористическая?

С.Марков― Безусловно.

А.Нарышкин― По каким признакам определяете?

С.Марков― Теракты проводит. Вот Моторолу, Гиви – они же. Либо СБУ, или военная разведка. Послушайте, есть огромное количество свидетельств о том, что есть тайные тюрьмы СБУ.

А.Нарышкин― «Огромное количество свидетелей» это как визитки Яроша, которые иногда оставляют.

С.Марков― Есть огромное количество свидетельств людей, зря вы их игнорируете – это факт, потом вам стыдно будет, что вы их игнорируете – тайных тюрьмах СБУ, многочисленных пытках силами офицеров СБУ. Даже европейские какие-то — не то парламентарии, не то какие-то европейские организации хотели посетить какие-то тайные тюрьмы СБУ в районе Донецкой и Харьковской областей, и им не дали это сделать. Поскольку там случаются массовые пытки. Плюс СБУ участвовало в подготовке массового убийства в Одессе.

А.Нарышкин― Вы человек умный, объясните мне связь: у нас в деле об убийстве Немцова исполнители – чеченцы. И там даже есть персонаж, который служил в батальоне «Север». А украинцы здесь каким боком? Они отдавали приказ, указ, заказ?

С.Марков― Во-первых, найти эти связи это как бы очевидная задача следственных органов наших. Они должны этим заниматься. Это раз. Во-вторых, у киевской хунты был явный мотив, явный интерес убийства Немцова, а у чеченцев никакого мотива не было. Якобы чего-то он там плохое сказал про Кадырова, про Чечню.

Послушайте, плохое про Кадырова и Чечню в вашем эфире сказали сотни людей.

А.Нарышкин― Давайте зафиксируем: украинские спецслужбы отдавали приказ чеченцам убить Немцова?

С.Марков― Считается, что украинские спецслужбы захватили каких-то добровольцев чеченских, которые на стороне ДНР-ЛНР участвовали в боевых действиях. Они как-то их вынудили принять участие в этой спецоперации, угрожая жизнью. Плюс есть чеченские подразделения какие-то, которые воюют на стороне хунты. Это, по-моему, батальон имени Джохара Дудаева – что-то такое. Вот эти вот люди.

А.Нарышкин― А Рамзан Кадыров заявил, что не верит в виновность Заура Дадаева в убийстве Немцова. Кадыров не первый раз заступается за Дадаева. И я не понимаю, как это все можно увязать, чеченцы, которые уже отбывают срок, украинские спецслужбы, для которых Немцов сакральная жертва и Кадыров, который заступается за убийцу, за человека, который стрелял. Объясните мне, что это за коктейль?

С.Марков― Кадыров считает, что неправильно было проведено следствие.

С.Марков: Я полагаю, Немцов был убит в результате заговора, инициаторами которого выступили службы безопасности Украины

А.Нарышкин― А Кадыров знает, что это украинцы за всем стоят?

С.Марков― Я не знаю.

А.Нарышкин― Но, наверное, Кадыров не глупее вас? Почему вы знаете, а он не знает?

С.Марков― Знаете, сказать, что я знаю, нельзя. У меня знаний нет на этот счет. Никаких оперативных данных. Мое дело политического аналитика это показывать возможные варианты логики развития событий. Я говорю – наиболее вероятна именно такая логика развития событий. Есть, кстати — могли вполне и чеченцы у нас, — это тоже есть. Но вероятность этого значительно меньше. Каковы основания у Кадырова не верить, что Дадаев участвовал тогда, я, честно говоря, не знаю. Наверное, у него есть какие-то основания. Как мы знаем, Кадыров очень умный человек.

А.Нарышкин― Продолжайте, ему приятно.

С.Марков― Да. И у него, наверное, есть основания. Но пока я не слышал, как он объясняет, как Дадаев не виноват. Такого объяснения я пока не слышал.

А.Нарышкин― Заказчиков мы когда узнаем?

С.Марков― Думаю, после ликвидации бандеровской хунты в Украине будут какие-то документы.

А.Нарышкин― Еще раз – «бандеровская хунта» это кто у нас? Порошенко?

С.Марков― Бандеровская хунта это группа военных преступников, иностранных агентов, которая захватила власть в Украине с помощью иностранной помощи.

А.Нарышкин― Которые здесь, руками чеченцев, в Москве, перед Кремле убивали Немцова?

С.Марков― Да.

А.Нарышкин― Отлично. Делаем небольшой перерыв. Политолог Сергей Марков сегодня у нас в гостях.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем программу. В гостях у нас политолог Сергей Марков, трансляция программы идет в ЮТьюбе, присоединяйтесь. Прокомментируйте мне, пожалуйста – Саакашвили, бывший губернатора Одесской области, бывший президент Грузии, рассказал интересную историю о том, что в 2014 году Порошенко ему якобы говорил, что Киеву стоит свыкнуться с идеей о том, что Крым останется в России. И вместо этого Украина будет в какой-то перспективе в составе Евросоюза. Верите ли вы в то, что такой разговор мог быть?

С.Марков― Вообще говоря, мог быть, насколько мне известно, в Украине практически все уверены в том, что Крым навсегда в России.

А.Нарышкин― Только боятся сказать?

С.Марков― Кроме тех случаев, что Россия рухнет. Тогда они надеются, что не только Крым, тогда они надеются забрать в Украину Краснодарский край. Ростовскую область, Воронежскую.

А.Нарышкин― Оно им надо это все?

С.Марков― Не знаю, наверное, надо. Но это не я сказал тоже.

А.Нарышкин― А кто это сказал?

С.Марков― Это бывший советник при президенте России Андрей Илларионов, который сейчас в Штатах обретается. Он все это рассказал.

А.Нарышкин― Что, украинцы хотят это забрать?

С.Марков― Ну да. Почитайте. Описывал это. И Там есть множество публикаций на этот счет.

А.Нарышкин― Это при каком президенте было?

С.Марков― Он года два-три назад сказал. При Порошенко, уже при хунте. А так они не верят – если Россия будет, они не верят, что Крым получат назад. Но просто для полотёрских целей они должны это говорить.

Почему? — я сказал – в Украине диктатура. Вам кажется странным: яростная борьба за пост президента, да, и диктатура – как они совмещаются, казалось бы? Да очень просто. Это примерно как выборы полицая в украинском селе при фашисткой оккупации. Тоже, возможно, были в качестве эксперимента, выборы такие проходили, может, были конкуренты, друг друга бутылкой водки по голове там били. Но при этом диктатором был ведь не полицаи в украинском селе. Диктатором была немецкая комендатура.

Точно так же диктатором в Украине является не президент Украины, а являются Спецслужбы США, — ну, там они аффилированы, сейчас там не только американские. Сейчас там говорят все, что американские спецслужбы в Украине постепенно замещаются британскими – вот такая информация из Киева приходит.

С.Марков: У киевской хунты был явный мотив, явный интерес убийства Немцова, а у чеченцев никакого мотива не было

Так вот этот диктатор позволяет своим холопам друг с другом бороться. В рамках этого в чем стратегия? Вы знаете, что Порошенко ненавидит абсолютно большинство граждан Украины. А он должен обязательно победить на выборах. Потому что если он не побеждает на выборах, если его конкуренты типа Тимошенко, то ему немедленно выдадут за многочисленные коррупционные дела и плюс после смены какой-то режима, трансформации, еще и за военные преступления тоже ему тюрьма.

Порошенко очень этого боится и не хочет этого допустить. В чем его стратегия на выборах? Во-первых, взять себе националистическую часть электората, для этого оттолкнуть всяких националистов, чтобы они были, самому там быть лидером. Но это немного населения, это примерно 20%, максимум 25% населения. Дальше фальсифицировать выборы.

Ну, смотрите – население Украины убыло за счет Крыма, Донбасса, из-за многих уехавших. А в списках избирателей наоборот. Увеличилось на миллион человек. То есть, на самом деле у Порошенко резерв – фальсифицированные списки избирателей. Плюс — вот сейчас тот же Аваков рассказал про то, как люди Порошенко готовят фальсификации. Они идут к очень бедным людям, пенсионерам, говорят: будете голосовать за Порошенко, получите тысячу гривен. Ну, из них процентов 30 соглашается, они идут тогда в мэрию, там берут из бюджета эту тысячу гривен, им дают и говорят: получайте.

Короче, фальсификация. Но извините, фальсификация чтобы была, нужно одобрение западников — европейских структур, американских. Для этого американцы должны принять решение по этому вопросу. Порошенко выдвинул идею: все Путинские, только я один против России. А Саакашвили противник Порошенко. Поэтому он наносит Порошенко удар по самому главному направлению. Он хочет зародить у американцев подозрение, что не будет этот Порошенко до смерти, до последнего украинца воевать с Россией. Вот такой Саакашвили нанес удар в интересах, думаю, Тимошенко, с которой находится в альянсе.

А.Нарышкин― Сама идея, что Украина попадает окончательно в сферу влияние Евросоюза и отказывается навсегда от претензий на Крым, она как вам? Это хорошее решение Крымской проблемы? Для Украины, для России, для мирового сообщества?

С.Марков― Нет, абсолютно нет. В Украине живут – я полагаю, — русские, российское население составляет где-то 80% населения. Они имеют право жить в России. Граждане Украины имеют право высказать свое свободное мнение, в какой стране они хотят жить. И если большинство, как мы предполагаем, жителей Харьковской областей, Запорожской, Николаевской, Одесской…

А.Нарышкин― Мы же говорим не о том, чтобы страну менять?

С.Марков― Почему? А я говорю о том, что надо Украине менять страну.

А.Нарышкин― Но теоретически Украина может войти в ЕС, и открываются разные возможности экономические.

С.Марков― Это сказки. Евросоюз сказки рассказывает, абсолютно разрушенное учреждение.

А.Нарышкин― А вы предлагаете сразу страну менять? Как будто, если ты входишь в какие-то европейские структуры, ты автоматически теряешь свой суверенитет.

С.Марков― Я полагаю, что в условиях, когда была разрушена…

А.Нарышкин― Вступление Украины в ЕС поддерживает 50% украинцев.

С.Марков― Конечно.

А.Нарышкин: В Нато― 46%

С.Марков― Это, кстати, думаю, что немножко фальсифицировано.

А.Нарышкин― Ну, понятное дело – это же Украина и Порошенко.

С.Марков― Но то, что хотят многие стать членом ЕС, поскольку они помнят, что ярдом с ними были нищие вполне Румыния и Болгария, а сейчас они живут на порядок лучше, чем Украина. Естественно, они хотят пойти по этому же пути, по пути Польши, Румынии. Болгарии — это вполне разумное и рациональное решение.

Но у них нет такой возможности, поскольку ЕС переполнен уже странами. Они уже говорят, что ошиблись, что приняли как раз Румынию и Болгарию.

А.Нарышкин― Украина обречена, она ни в ЕС не войдет, ни Крым не вернет?

С.Марков― Почему? Она не обречена — думаю, что Украина в случае, если будет ликвидирована хунта, будет правительство. Я считаю, что Украина должна быть переформатирована, эта государственность. Либо они в этом качестве единым целым сохранятся, но с двумя государственными языками, русским и украинским — примерно как Белоруссия, будут. Либо они будут разделены на, условно, Западенскую часть, Галицию, и так далее, — ну, думаю, 15-20% захотят там жить. И большинство, процентов 70-80, которые захотят жить либо в отдельной Новороссии, либо захотят воссоединиться с Россией.

В любом случае, поймите, принципы демократии требуют, чтобы граждане Украины сами определяли, какое у них правительство, и хотят они жить в единой стране…

С.Марков: Диктатором в Украине является не президент Украины, а являются Спецслужбы США

А.Нарышкин― Так вот сейчас они и определят — на выборах.

С.Марков― Нет, у них нет такой возможности. Как я уже сказал, выборы будут фальсифицированы, пройдут в условиях террористической диктатуры, в условиях террора.

А.Нарышкин― А у нас не фальсифицированы выборы?

С.Марков― Нет.

А.Нарышкин― У нас честные выборы, а украинскому ЦИКу вы не верите, я понял.

С.Марков― Ну, известные воспоминания людей, что Порошенко в первом туре – кстати, он тогда был популярным, но в первом туре он не набирал больше 50% голосов. Американские спецслужбы…

А.Нарышкин― Помогли.

С.Марков― Они боялись, что произойдет раздрай между Порошенко и Тимошенко, что не удастся консолидировать этот режим после госпереворота. И они отдали приказ Тимошенко не рыпаться, а ЦВК получила приказ фальсифицировать выборы, вместо 40 написать 53.

А.Нарышкин― Оставим Украину. Прокомментируйте две российские темы.

С.Марков― А можно я скажу, как дальше выборы будут, прогноз мой маленький? Можете проверить, — я полагаю, что Порошенко вбросит несколько миллионов голосов, американцы с этим согласятся, ион бортанет Тимошенко в первом туре. И во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко.

А.Нарышкин― И Порошенко победит в итоге.

С.Марков― Без шансов Порошенко победить в таких выборах, честных, во втором туре у Зеленского. И тогда мы окажемся в очень опасной ситуации, поскольку Порошенко будет заинтересован в теракте на территории Украины. И я очень боюсь, что Порошенко может отдать приказ вот этим своим некоторым подконтрольным террористическим организациям, организовать такие теракты на территории Украины, в Одессе.

А.Нарышкин― И будут сакральные жертвы.

С.Марков― Ну, такие массовые, для того, чтобы сломать ход избирательной кампании и обеспечить себе такие возможности для массовых фальсификаций.

А.Нарышкин― Путин завтра будет встречаться с предпринимателями, обсуждать инвестиции, строительство, экологию, цифровую экономику. Вам не кажется, что у Путина слова часто с делами расходятся? Когда речь заходит о предпринимательстве, о бизнесе, инвестициях, о зарубежных инвестициях?

С.Марков― Да не особо. Какие там зарубежные инвестиции? Не смешите. Страна, которая под санкциями, под жесточайшим давлением – никаких зарубежных инвестиций. Все, что идет как зарубежные инвестиции на самом деле это наши бизнесмены через офшоры это делают.

А.Нарышкин― Что будут предприниматели просить у Путина?

С.Марков― Думаю, что они будут просить, чтобы он, во-первых не столько уменьшил налоги, сколько не меняли их все время — не он, а чтобы правительство не меняло. Самое главное нужно понизить ставку рефинансирования ЦБ – она душит российскую экономику, а Путин, к сожалению, верит Центробанку и министру финансов пока еще.

Они будут также просить, чтобы деньги — у нас профицитный бюджет. В условиях профицитного бюджета растут налоги. Это полное противоречие, граничащее с вредительством каким-то. И они будут просить, чтобы раз уж профицитный бюджет, то чтобы не повышались налоги, а лучше немножко и снизились.

Кроме того, они будут просить защитить его от наезда бюрократии, которая, это известно тоже, грабит бизнесменов. У них там альянс, будь здоров. По полной программе бизнес коррумпирует бюрократию, а эта коррумпированная бюрократия, одними бизнесменами коррумпированная, разрушает бизнесы другой бюрократии. А к Путину приходят и те и другие. Он должен сказать: вы не делайте так, что вот ты, Иванов, идешь к бюрократу Петрову, его подкупаешь, а потом бюрократ Петров разрушает бизнес бизнесмена Сидорова. Ну, вы же сами все делаете. А они ему говорят: Владимир Владимирович, стукни кулаком по столу, наведи порядок.

И в этом я с бизнесменами полностью согласен. Пожестче надо, Владимир Владимирович, пожестче. Это вам просьба от бизнеса и российского народа.

А.Нарышкин― Политолог Сергей Марков и Алексей Нарышкин были с вами в программе «Особое мнение». Спасибо, счастливо.