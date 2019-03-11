Т. Троянская― Добрый день, доброе утро! В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую нашего гостя – Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви и общественный деятель. Григорий, добрый день!

Г. Михнов-Вайтенко― Добрый день!

Т. Троянская― Напомню сразу наши средства связи: +79312915800 и, также, присоединяйтесь к нашей видео-трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Здесь вы можете общаться друг с другом, и также задавать вопросы. Начнем со вчерашней встречи с Бегловым. Врио губернатора Петербурга в Прощеное воскресенье, депутаты, в том числе и оппозиционные депутаты ели блин с временным губернатором и общались на важные темы.

Г. Михнов-Вайтенко― Я бы сказал, все-таки, в том числе депутат, не оппозиционный депутат Анохин.

Т. Троянская― Да-да. Вдруг, внезапно такая звезда без причины присутствовала на вот этом Прощеном воскресенье. В общем, сегодня, у нас в эфире был Максим Резник, у которого существует конфликт. Существует конфликт между Бегловым и Резником. И, в общем, прощение не попросил Беглов у Резника.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну и Резник не попросил.

Г. МИХНОВ-ВАЙТЕНКО: Если все-таки брать православную традицию, то прощение просили друг у друга люди близкие по духу.

Т. Троянская― Ну и Резник тоже не попросил. Естественно, все должны были попросить, но встреча была, по мнению Максима, бессмысленной. Потому что был задан вопрос по бюджету, будет ли корректироваться бюджет, поскольку снегоуборочная техника, в частности, не была включена в бюджет. Но на этот вопрос Беглов не ответил. Но, тем не менее, встреча состоялась. Вот, все-таки, это хорошо или это бессмысленно? Упущенное воскресенье.

Г. Михнов-Вайтенко― Хороший вопрос. Начнем с простой его части, по поводу прощения. Если все-таки брать православную традицию, то прощение просили друг у друга люди близкие по духу. Вообще, изначально, когда эта традиция возникла, братья монастырские, уходя в пост, просили друг у друга прощения. Понятно, что в монастыре, все-таки, по крайне мере в идеале, люди заняты одним делом и люди, в общем, по духу близкие. Однако, близкие люди, как известно, могут друг друга тоже так достать и так обидеть друг друга, что, в общем, далекие люди такого себе не могут позволить. И, поэтому, просить прощение было логично. Сейчас, когда все у всех просят прощения, и используют все средства связи…

Т. Троянская― Да… В Facebook ленту открываешь и всё: все просят прощения друг у друга.

Г. Михнов-Вайтенко― Точно. Не только «фейсбучная», и WhatsApp, и Viber, и всё, что угодно. Это, конечно, в лучшем случае, скажем так, наивно. Я не думаю, что надо было на встрече депутатов и губернатора просить друг у друга прощения.

Т. Троянская― Но блины-то ели.

Г. Михнов-Вайтенко― Блины ели, потому что Масленица.

Т. Троянская― Языческий праздник, ладно.

Г. Михнов-Вайтенко― Протокол губернаторский очень хорошо знает, чем кормить приходящих гостей. Кстати, я, в общем, знаю, что там не только обсуждался вопрос бюджета. Встреча продолжалась около пятидесяти минут, как было написано. Естественно, те вопросы, которые задавались, они успели их только задать. За пятьдесят минут… Я, честно говоря, запутался: человек восемь было, да? Семь… В общем, если каждый задаст по 2-3 вопроса, то уже время закончится, даже без ответов. Борис Вишневский, насколько я знаю, подготовил семь вопросов. Причем в письменном виде. Так что, вопросов хватало. Надо ли было губернатору немедленно на все эти вопросы ответить – не знаю. Хорошо, что он их, по крайней мере, выслушал. Встречаться – слава богу, что встреча состоялась. Потому что делать вид, что Законодательного собрания в Петербурге не существует, и, что люди, которые находятся там по праву, будучи избранными, не имеют права задавать исполнительной власти вопросы – ну, это даже не наивность, а это какое-то просто, извините, тотальное бескультурье. Что встреча, повторю, состоялась – это очень хорошо. Будут у нее какие-то итоги – я совершенно не понимаю. Я думаю, что участники встречи, включая господина Беглова не понимают, будут ли какие-то итоги. Если эта встреча для галочки, то, в общем, ничего хорошего. Если эта встреча – некий, такой, слом стереотипа и слом, какой-то, внутренней стенки нежелания разговаривать…

Т. Троянская― У депутатов не возникло ощущения, что это слом стереотипа.

Г. Михнов-Вайтенко― Я понимаю.

Т. Троянская― Резник сказал, что это похоже на PR-акцию Беглова. В общем, так она и выглядела.

Г. Михнов-Вайтенко― Понимаете, для PR-акции я, все-таки, думаю, что в таком случае это большой прокол PR-службы. Потому что там не было 28 городских телеканалов, 56 блогеров и прочей пишущей братии.

Т. Троянская― Но все написали, тем не менее, об этой встрече.

Г. Михнов-Вайтенко― Все-таки недостаточно. Возможно, конечно, PR-служба посчитала, что присутствующие депутаты, во главе с Максимом Львовичем, начнут кидаться блинами в господина Беглова. И предпочли не вести съемку, на всякий случай.

Т. Троянская― Я думаю, что депутатов важны их мандаты. Поэтому, вряд ли бы они решили кидаться блинами.

Г. Михнов-Вайтенко― Я тоже так думаю. Но дело даже не в том, важны мандаты или нет, мне кажется, что все-таки важнее сама возможность задавать вопросы и получать на них ответы. Пусть даже, к сожалению, конструкция парламента такова, что оппозиционеры не могут своими голосами продавить то или иное решение. Большинство, как известно, в «Единой России». Если они не поддержат, то ничего не будет. Но, все-таки сама возможность вынесения в общественное пространство, в обсуждение, в официальное пространство, в официальную переписку всех тех вопросов, которые они задают – это очень важно.

Т. Троянская― Ну, то есть, скорее хорошо, чем плохо.

Г. Михнов-Вайтенко― Наверное, скорее хорошо.

Т. Троянская― Тем не менее, мы каждый раз спрашиваем гостей «Особого мнения» о том, будет Беглов и дальше, в общем, оставаться на своем посту, и станет ли он кандидатом в губернаторы. Вот, ваше мнение: это вопрос решенный или сейчас, все-таки, существуют некие прения и прочее на эту тему.

Г. Михнов-Вайтенко― У меня есть ощущение, что у нас в стране, вообще, практически, не существует решенных вопросов. У нас власть уже много лет действует по обстоятельствам. То есть, куда повернет…

Т. Троянская― Вот вопрос: по каким обстоятельствам? Можно ли снег, который не прекращается в марте, воспринимать как обстоятельство?

Г. Михнов-Вайтенко― Знак свыше.

Т. Троянская― Знак свыше, что не стоит Беглову быть губернатором Петербурга.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, а может быть, наоборот, как недавний юбиляр однажды сказал «Идет дождь, а мы и не взирая». Вот, идет снег, а мы не взирая ни на что, все равно идем на выборы. Посмотрим. Я не думаю, что вопрос с «выборами», простите, закавычу это слово, Беглова – вопрос решенный. Другое дело, что, на мой взгляд, вот той корпорации, которую у нас принято называть словом «власть», выдвижение Беглова очень выгодно.

Т. Троянская― Это понятно, да.

Г. Михнов-Вайтенко― Почему? Потому что им очень выгодно показать свою значимость, что, собственно говоря, эти выборы без них не состоятся. Плюс бюджеты. Плюс, скорее всего, некие новые дополнительные преференции, когда удастся такого, «плохоизбирабельного» кандидата, протащить. Это то, на что они рассчитывают. Поэтому, мне кажется, что, скорее всего, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств, цунами, пыльной бури, где-нибудь летом… Скорее всего Беглов будет выдвигаться и будут стараться его продавить, скажем так.

Г. МИХНОВ-ВАЙТЕНКО: Рассчитывать на то, что люди запомнят неубранный снег, всерьез не приходится. Люди запомнят события в июле-августе.

Т. Троянская― А что делать с рейтингами, которые, мягко говоря, не в пользу Беглова.

Г. Михнов-Вайтенко― Вообще вопрос рейтингов – этот вопрос решен замечательно. Потому что, собственно говоря, то, что сейчас происходит, некие замеры общественного мнения, это, конечно, не совсем фальстарт, но близко к этому.

Т. Троянская― Почему?

Г. Михнов-Вайтенко― Потому что, собственно, еще ни один кандидат не выдвинут. И это замеры некой медиа известности. Некой картины, которая складывается. Да, мы спрашиваем гражданина на улице: «Вы знаете фамилию Беглов?». Он говорит: «Знаю, гад, не хочу за него голосовать, снег не убран». «Знаете фамилию Вишневский?» — «Знаю, — говорит человек, — он с сосульками борется». «Знаете фамилию Дмитриева?» — «Знаю» — говорит человек. Все, никакой другой замер сейчас невозможен.

Т. Троянская― Но связь медиа известности, в принципе, вполне себе влияет.

Г. Михнов-Вайтенко― Она влияет только на стартовой позиции.

Т. Троянская― А потом?

Г. Михнов-Вайтенко― На выбор не влияет. На выбор влияет масса совершенно других факторов, которыми надо будет заниматься тогда, когда уже, собственно, выборы будут объявлены.

Т. Троянская― Вы, правда, думаете, что потенциальный человек, который идет голосовать, он думает о каких-то глобальных вещах? Сегодня в журнале «Город 812» был опубликован опрос горожан, будут ли они голосовать за Беглова или нет.

Г. Михнов-Вайтенко― Я еще не видел, интересно.

Т. Троянская― И, в частности, продавец, по-моему, какого-то магазина сказал: «Я буду голосовать за Беглова, если он разрешит делать вывески на доме, где жил, там, какой-то музыкант».

Г. Михнов-Вайтенко― Класс.

Т. Троянская― Видите как все просто: разрешил вывеску – получил голос.

Г. Михнов-Вайтенко― Правильно. Так вот, я об этом и говорю, что на рейтинг и на выбор будут влиять события… У нас у всех достаточно коротка память. Поэтому, рассчитывать на то, что люди запомнят неубранный снег, вот, всерьез не приходится. Люди запомнят какие-то события, которые будут происходить в июле-августе. И вот они будут влиять. И, понятно, что у действующего исполняющего обязанности губернатора, конечно же, масса рычагов. Ту же самую табличку он может запретить…

Т. Троянская― Разрешить.

Г. Михнов-Вайтенко― Разрешить или запретить. Неважно. Какую-то плохую табличку запретить. Другие кандидаты этого будут лишены. Кстати, очень интересный вопрос. Вообще-то, по закону, насколько я помню, человек, который баллотируется в губернаторы, должен уходить в отпуск на время предвыборной кампании. Это интересная коллизия. У нас есть исполняющий обязанности, вместо него надо назначать, по большому счету, другого, исполняющего обязанности на время предвыборной кампании.

Т. Троянская― Он может уйти в отпуск, как врио, но при этом действовать, как кандидат в губернаторы.

Г. Михнов-Вайтенко― А как он, как кандидат в губернаторы будет разрешать таблички?

Т. Троянская― Здесь найдутся, может быть, его соратники. Это знаете, как Ленин умер, но дело Ленина живет. Поэтому Беглов уйдет в отпуск, но…

Г. Михнов-Вайтенко― Но дело его будет жить.

Т. Троянская― Наказы его будут исполнены. А потом, летом и ЗакС отдыхает.

Г. Михнов-Вайтенко― ЗакСу, как раз, очень хорошо. Те, кто будут в ЗакСе баллотировать…

Т. Троянская― Кого допустят.

Г. Михнов-Вайтенко― Кого допустят. Но, понимаете, у нас же сейчас, в любом случае, идут праймериз. Где-то в районе Старой площади, в Москве идут праймериз, и идет процесс оценки, кого допускать и кого не допускать. Тут, конечно, никаких иллюзий быть не должно.

Т. Троянская― А вот, кстати, иллюзии. «Муниципальный фильтр», набивший оскалину, вот это снижение его с 10% до 5%. Я слышала комментарии Гудкова-младшего, и он говорил о том, что для Питера это не имеет значения.

Г. Михнов-Вайтенко― Не имеет.

Т. Троянская― Тут никто не пройдет и с 5%.

Г. Михнов-Вайтенко― При нынешнем составе.

Т. Троянская― При нынешнем раскладе. И мы знаем, кто рулит муниципальными выборами. В Москве это было бы существенно, принципиально. Вы согласны?

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно, да, конечно. Это абсолютно правильно. Посмотрим, что будет на муниципальных выборах. Потому что, так или иначе, все замеры общественного мнения, о которых мы говорим, это не рейтинги. Это как раз замеры общественного мнения. И говорят о том, что, все равно, уровень неких протестных настроений, так или иначе, колеблется от 25 до 30%. Это достаточно много. То есть, по идее до 30% муниципалов, например в Петербурге. То есть, что это будет означать на практике уже на следующих выборах, если снижается до 5%. То есть, порядка 6 кандидатов независимых можно будет получить. Сейчас, действительно, эти голоса можно получить только из рук, собственно говоря, контролирующих органов.

Т. Троянская― А вот эти замеры… Вот эти истории, что периодически, например, выбрасывают Бориса Вишневского. Или, там, один появляется, а другой убирается. Вообще, это имеет какое-то существенное значение? Это сейчас попытка понять возможную конструкцию. Если говорить о тех замерах, которые проводят более менее какие-то серьезные структуры. Потому что замеры в любой группе вКонтакте, создание опросов, или в Facebook – в зависимости от того, кто создает, дает предпочтения той или иной категории.

Т. Троянская― Нужные результаты.

Г. Михнов-Вайтенко― Понятно, что когда купчинская группа, где, действительно, Оксана Генриховна много чего делала и так далее, практически, целиком голосует за Оксану Генриховну. Другое дело, что странно, когда после этого она заявляет о том, что у нее потрясающая поддержка в городе. Это поддержка определенной группы. То же самое касается все остальных: и Вишневского, и Резника, который, вроде, и не собирается баллотироваться.

Г. МИХНОВ-ВАЙТЕНКО: Для Беглова важно тоже количество процентов. 51 – это один результат. Выиграть во втором туре – это другой результат.

Т. Троянская― Резник не собирается баллотироваться. По-моему, только Вишневский сейчас заявил, что он готов идти на выборы, поскольку с Оксаной Генриховной тоже не понятно.

Г. Михнов-Вайтенко― Не до конца понятная история.

Т. Троянская― Понимаете, Оксана Генриховна как котик, который стоит у двери, ему открываешь дверь, а он думает, идти или не идти.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, это, вообще, конечно, хорошая позиция. Она более осторожная и более, наверное, гибкая.

Т. Троянская― А от чего она зависит? Просто вопрос. Потому что, с одной стороны, Оксана Генриховна имеет достаточно четкую позицию, и заявляет о ней. Но при этом, какие сомнения гложут Оксану Генриховну? Понятно, что это вопрос к ней, наверное.

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что эта позиция совершенно понятна. И, кстати говоря, она не только для Оксаны Генриховну, и не только для предстоящих выборов, которые, повторю, надеюсь, все-таки состоятся характерными. Очень не хочется проиграть. Разные позиции, скажем так, стартовые выдают разный результат. Для кого-то проигрыш – это большой выигрыш на будущее.

Т. Троянская― Для кого, например?

Г. Михнов-Вайтенко― Например, известный городской деятель Красимир Врански, когда он заявил о том, что он пойдет на губернаторские выборы. Я считаю, что для него это уже большая победа. Потому что он привлек внимание к своей персоне, у него берут интервью. Правда, некие достаточно мелкие издания, но тем не менее. Он изменил некий свой статус. Он был деятель общественный, стал деятель политический.

Т. Троянская― Это какое-то очень легкое…

Г. Михнов-Вайтенко― Но, тем не менее. Он уже, я считаю, многое приобрел. Я не сомневаюсь, что выдвижение Вишневского вне зависимости от того, допустят или не допустят, проиграет или выиграет, с каким результатом – это сильная позиция. Потому что те результаты, которые были в том же самом Центральном районе, где он баллотировался в ЗакС, они показывают, что у него очень серьезная поддержка. Если удастся эту поддержку увеличить, пусть даже на 2%, это значит, что по крайне мере, человек не сдал назад.

Т. Троянская― То есть, вы считаете, что Вишневскому важна не победа, а количество процентов?

Г. Михнов-Вайтенко― Победа важна для любого. Для Беглова важно тоже количество процентов. Потому что выиграть 51 – это один результат. Выиграть во втором туре простым большинством – это другой результат. Получить 98 – это третий результат. Понимаете, все важно, потому что от этого будет зависеть следующая конструкция власти. То же самое мы видели на президентских выборах. У Оксаны Генриховны, у нее неудачный опыт участия в Петербургских выборах. Я думаю, что ее это останавливает. Потому что сейчас громко заявиться и потом не пройти фильтр, с одной стороны…

Т. Троянская― Всегда же можно свалить на то, что фильтры особенные у нас.

Г. Михнов-Вайтенко― Понимаете, два раза – это уже, однако, тенденция.

Т. Троянская― Не знаю.

Г. Михнов-Вайтенко― Поэтому, я думаю, что она справедливо осторожничает, гарантий нет ни у кого. Администрация президента или Смольный ничего никому не обещал. Никому не обещали, что будет легко. Понятно, что парламентским фракциям будет значительно легче выдвигаться, чем самовыдвиженцам. В этом смысле я не завидую господину Врански, подозревая, что все-таки он фильтр не пройдет.

Т. Троянская― Я думаю, что, в общем, ему это и не надо.

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что тоже, ему это не надо. В любом случае, как стартовая позиция для человека, который решил дальше заниматься политической деятельностью, это хорошо. Жалко, что он долгие годы говорил о том, что ему не нужна политика, и он просил, чтобы на его мероприятия политики не приходили.

Т. Троянская― Времена меняются. Поэтому и Красимир Врански ,в какой-то момент, почувствовал себя политиком. Но, сегодня не прозвучало имя еще одного кандидата возможного. Это режиссер Владимир Бортко. Я хочу сказать, что мы голосования устраивали здесь на «Эхе»: Бортко или Беглов. И за пост «г» из двух «б» победил Бортко у нас в эфире. Понятно, может быть, лишь бы кто, но не Беглов, но тем не менее.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, это именно так. За любого, кроме Беглова. Знаете, я думаю, что это, вообще, ситуация достаточно очевидная. Дело не в кандидатуре Бортко, дело в том, что все-таки у КПРФ достаточно слабая позиция именно в Петербурге. Петербург никогда не входил в красный пояс.

Т. Троянская― Думаете, что голосуют за партию?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, все-таки. Понимаете, все равно у любого кандидата должен быть некий ядерный электорат.

Т. Троянская― Вот на этом словосочетании мы остановимся. После Москвы вернемся.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви у нас в студии. Общественный деятель. Мы на самом интересном остановились. Как там, ядерная гонка…

Г. Михнов-Вайтенко― Про ядерный электорат мы говорили. Потому что, понятно, что у любого городского политика существует какое-то количество людей (я имею в виду, известного и реально действующего городского политика), который проголосуют за него в любом случае. В частности, я практически не сомневаюсь в выборе слушателей радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге», за кого будут голосовать они.

Т. Троянская― А за кого?

Г. Михнов-Вайтенко― За Вишневского.

Т. Троянская― А Оксана Генриховна?

Г. Михнов-Вайтенко― В меньше степени.

Т. Троянская― Окей. Это ваше мнение.

Г. Михнов-Вайтенко― Это если говорить именно про ядерный электорат. Возвращаясь к этой ситуации с режиссером, с замечательным режиссером, снявшим прекрасные фильмы, Владимиром Бортко…

Т. Троянская― Один прекрасный фильм.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, вы знаете, остальные мне, честно говоря, тоже кажутся на фоне того мусора, который демонстрирует сейчас в эфире телеканалов федеральных, так это просто все же шедевр.

Т. Троянская― Кино нужно смотреть в кинотеатре, а не…

Г. Михнов-Вайтенко― Да. В общем, мне кажется, что в Петербурге у него шансов практически нет. Да, если не возникнет вот такая ситуация, которую попытались смоделировать все в эфире. Вот эта модель «за любого, только не за Беглова». Но она, мне кажется, очень неправильная.

Т. Троянская― То есть, вы не согласны с Навальным?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, я не согласен с Навальным. Потому что надо голосовать не против, надо голосовать за.

Т. Троянская― А если не за кого?

Г. Михнов-Вайтенко― Понимаете, если не за кого, то мы об этом будем думать, наверное, уже в июле.

Т. Троянская― Хорошо.

Г. Михнов-Вайтенко― И, действительно, думать. И, действительно, собираться. И, действительно, решать, что делать. Но сейчас нужно готовиться к тому, чтобы всеми способами убеждать людей, которые проводят праймериз, что городу Петербургу, Санкт-Петербургу, культурной столице России нужен тот губернатор, который нужен его жителям. А не тот, который нужен в Москве. Потому что я не сомневаюсь, что если жители Петербурга выберут того, кто нужен им, то этот человек договориться с администрацией президента.

Т. Троянская― Разным жителям Петербурга нужен разный губернатор. Вот в чем дело.

Г. Михнов-Вайтенко― Вот, поэтому нужен губернатор большинства. Губернатор, это вообще, все-таки, как и президент, это фигура…

Т. Троянская― То есть Беглов?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, почему. Почему Беглов?

Т. Троянская― Ну… Большинства.

Г. Михнов-Вайтенко― Мы с вами знаем, что те самые рейтинги, которые мы не очень хотим обсуждать, так называемые, показывают, что поддержки у губернатора нет.

Т. Троянская― Потому что история с расческой, она вечна.

Г. Михнов-Вайтенко― Это да, я согласен. Но, понимаете, что сейчас люди, которые говорят, что они будут голосовать за Беглова, они собираются голосовать за должность. Просто понимая, что человек находясь на должности, может это сделать.

Т. Троянская― Хорошо, Григорий. Есть еще Ксения Собчак.

Г. Михнов-Вайтенко― Есть.

Т. Троянская― Пока она не заявила о своем желании, но имеет шансы сделать это.

Г. Михнов-Вайтенко― Имеет, конечно, как и любой взрослый человек, достигший определенного возраста, имеет право избирать и быть избранным. Знаете, что касается Ксении Анатольевны, то мне на президентских выборах, скажу честно, был вполне симпатичен этот проект. Но симпатичен был не столько в силу личности Ксении Анатольевны, а сколько в личности покойного Игоря Евгеньевича Малашенко. С которым мы были знакомы еще со времен его работы на «Первом», тогда это называлось «Общественное Российское Телевидение». Когда он был зам, а потом еще недолгий период времени генеральным директором. Я к нему относился всегда с очень большим уважением и симпатией, и, поскольку он возглавлял ее штаб, воспринимал эту историю достаточно всерьез. В общем, так, как она и была заявлена. Возможность вынести в федеральный эфир определенные вопросы, определенную повестку и так далее. Штаба, насколько я понимаю, того уже по объективным причинам нет, и быть не может. Кто будет представлять, кто будет помогать Ксении Анатольевне? То есть это расчет на что? Просто на некую медийную фигуру, которая приедет и сделает нам красиво.

Г. МИХНОВ-ВАЙТЕНКО: Решения Синода говорят о том, что в РПЦ тоже начинается некое переформатирование. Начинается подготовка к транзиту власти.

Т. Троянская― Ну, кто ей тогда помогал? Красовский, Белковский…

Г. Михнов-Вайтенко― Красовский поругался, Литвинович…

Т. Троянская― Белковский… нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Литвинович, я не знаю, Марина будет работать или нет. Игоря Евгеньевича нет в живых.

Т. Троянская― Белковский, например?

Г. Михнов-Вайтенко― В Петербурге?

Т. Троянская― А почему бы и нет? Это как вариант.

Г. Михнов-Вайтенко― С точки зрения некого шоу – да, наверное. С точки зрения…

Т. Троянская― Потом, у Ксении Анатольевны сейчас очень талантливый друг появился – Константин Богомолов. Талантливый режиссер, который может срежиссировать все, что угодно.

Г. Михнов-Вайтенко― Кстати, я сейчас подумал, что это может быть интересно для некой такой иезуитской политики Кремлевских башен, которая может показаться интересной. В очередной раз стравить Ксению Анатольевну с Алексеем Анатольевичем. Вы же говорили, что за любого, кроме Беглова! Вот, предложите своим, так сказать, потенциальным сторонникам голосовать за Ксению Анатольевну. С учетом их чудных отношений, это будет интересно.

Т. Троянская― Они же вдвоем не будут баллотироваться. Я имею в виду, Беглов и Ксения. Будет Беглов, Ксения и еще кто-то. Поэтому можно предлагать…

Г. Михнов-Вайтенко― Иванов, Петров и Сидоров.

Т. Троянская― Да. Давайте не будем виснуть уже на … Поскольку, я думаю, не раз еще встретимся и будем говорить на эту тему. По вашей части. Петербургский митрополит Варсонофий больше не управделами Московской патриархии. Что случилось и к чему все это может привести? Почему его освободили?

Г. Михнов-Вайтенко― Помните стихи «Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия»? Вот, примерно, из этой серии. Ситуация, в общем, это конечно, закат карьеры. Потому что все предыдущие, например, управляющие делами, если уходили с этой должности – чаще всего это был закат карьеры. Есть один единственный пример обратный – это история патриарха Алексея Ридигера, который перестал быть управделами, но зато стал митрополитом Ленинградским и Новгородским. Тогда это была очень серьезная статусная позиция, которая позволила ему, собственно говоря, в дальнейшем стать патриархом. Для митрополита Варсонофий, я думаю, что это в любом случае закат карьеры.

Т. Троянская― Но не позорный закат карьеры?

Г. Михнов-Вайтенко― Пока нет.

Т. Троянская― То есть еще может добавиться какой-то нюанс, который…

Г. Михнов-Вайтенко― У нас любят пинать поверженного льва в любой структуре. Церковная не исключение. Знаете, это свидетельство, на самом деле… Вот, вообще, некие решения Синода, которые последний в русской православной церкви который состоялся, они говорят о том, что в РПЦ тоже начинается некое переформатирование. Тоже начинается подготовка к некому транзиту власти, сейчас самая модная тема, что будет, когда не будет Путина. Это примерно из той же серии. Что будет, когда не будет Кирилла? С одной стороны, это, вообще, очень правильный подход. Потому что рассчитывать на собственную вечность, земную – это, мягко говоря, очень легкомысленно. Понятно, что после нас хоть потоп, но, все-таки, видимо, не до такой степени. По крайне мере окружающие, близкие к делу должны задумываться о том, что произойдет через несколько лет, когда уже физических сил не будет руководить. Мне кажется, что эта отставка, отстранение точнее, митрополита Варсонофия от управления делами Московской патриархии, это очень серьезный удар, который говорит о том, что, все-таки, в Москве тоже оценили все неудачи. Потому что понятно, что город заинтересован в сохранении Исаакиевского собора как музея, но для Варсонофия это проигрыш. Проигрыш крупный. То, что он не смог выстроить отношения сначала с Полтавченко, а теперь не очень складываются, судя по всему, с Бегловым – это тоже минус. В общем, такие минусы, минусы, минусы, они и привели к этому результату.

Г. МИХНОВ-ВАЙТЕНКО: Самое интересное в этом митинге, это то, что очень скоро в России возникнет новая политическая фигура по имени Павел Дуров.

Т. Троянская― То есть, для чиновников минус – это ничего, а для служителей церкви минус это…

Г. Михнов-Вайтенко― Понимаете, был человек главой района. А стал зампредом Смолинского комитета. То есть, конечно, он остается в касте. Он принадлежит касте чиновников.

Т. Троянская― Ну, скорее, почетная пенсия .

Г. Михнов-Вайтенко― Это уже да. Это уже некое изменение статуса, которое не факт, что позволит в дальнейшем вернуться к позиции более активной.

Т. Троянская― Григорий, у нас пара минут до конца. Тем не мене, про законопроект Клишаса хотелось бы пару слов. Митинг в защиту интернета, рунета был в минувшие выходные в Москве. В Петербурге еще не разрешили, и в ряде городов собрал где-то 15 тысяч.

Г. Михнов-Вайтенко― Это в Москве.

Т. Троянская― В Москве, естественно, речь о Москве сейчас. Но, в целом, что вы думаете по этому поводу? И, говоря о Петербурге, если бы у нас разрешили, мы бы могли похвастаться количеством людей, которые выйдут на улицу?

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что самое интересное в этом митинге, это то, что очень скоро в России возникнет новая политическая фигура по имени Павел Дуров. Я не сомневаюсь, что очень скоро он придет в политику. По крайней мере, на неком следующем этапе, когда транзит власти завершится. Потому что, такое количество людей, оно во многом было обеспечено тем, что Telegram и Дуров разослали, опубликовали свое обращение с призывом приходить на этот митинг. Потому что если нужно пара слов про законопроект Клишаса, то пара слов такая: полный бред.

Т. Троянская― Алексей Навальный, то, что вписался в эту историю?

Г. Михнов-Вайтенко― Вот это очень хорошо, на мой взгляд. Потому что, все-таки, чем больше Алексей Навальный проявляет договоропригодность, тем лучше. Потому что, когда по любой теме Навальный предпочитал проводить самостоятельные акции, мне кажется, что это хуже, потому что не работает на, собственно говоря, конечный результат, ту самую прекрасную Россию и будущее, о котором мы все мечтаем.

Т. Троянская― Все больше и больше Алексей Навальный становится политиком. Спасибо! Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви был сегодня в программе «Особое мнение».

Г. Михнов-Вайтенко― Спасибо!