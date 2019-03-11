О. Бычкова― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». И с особым мнением Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги. Добрый вечер.

А. Колесников― Добрый вечер.

О. Бычкова― И давайте начнем обсуждать те события, которые у нас происходят. Да, я забыла сказать, обязательно должна это сделать. Что нас можно услышать, увидеть в трансляции «Эхо Москвы» на основном канале «Эха» в Ютубе. Там есть чат, где тоже вы можете принять участие так же, как и всеми предыдущими известными способами можно высказывать свое мнение. Так вот, это эпичная битва «Королевских корги» и «Гурвинека». «Гурвинек» продул, конечно, позорно, неожиданно совершенно для всех, по-моему.

А. Колесников― Может быть даже незаслуженно.

О. Бычкова― Да, может, хорошее кино, мы не знаем. Я не видела.

А. Колесников― Спасибо товарищу Мединскому и его присным, сделали все, чтобы сорвать прокат той картины, которую они хотели продвинуть как отечественную. Хотя там же… Вообще кто помнит Гурвинека, я его хорошо помню из своего детства, это один из веселых человечков.

О. Бычкова― У которого были такие уши и глазки круглые.

А. Колесников― Чешский персонаж, по-моему, еще довоенный. Замечательный совершенно персонаж. Забытый и восстановленный. Мне кажется, что это могло бы быть интересно, и я даже может быть с дочкой бы сходил.

О. Бычкова― Это очень мило на самом деле.

А. Колесников― Просто очень мало сеансов. Я с удивлением обнаружил, что нигде не идет. А потом увидел новость, что… То есть идет, но один сеанс в день в разных отдаленных кинотеатрах. Потом выяснилось, что Мединский провалил это всё. Конечно, «Корги королевский» Британия, несмотря на Скрипаля и Солсберийский собор, выглядит привлекательнее.

О. Бычкова― Бельгийский мультик.

А. Колесников― Ну там же что-то, Бельгия тоже это же Брюссель. Тоже наши враги непосредственные. Вот это очень, конечно, интересный эпизод. И интересность его связана с тем, что наиболее эффектную, эффективную протестную акцию последнего времени провели кинопрокатчики, которых не заподозришь в каком-либо политическом фрондерстве. Уже настолько надоели своими придирками и идиотизмом в регуляции и продвижении отечественного, что пришлось людям высказаться. Проголосовать ногами. И успешно. Мне кажется это очень хороший урок нашим властям, который, безусловно, ни в жисть не выучат, тем не менее, мелочь, а приятно.

О. Бычкова― Ничего себе мелочь. 14 миллионов рублей против 25-ти.

А. Колесников― Производители могут сказать спасибо Мединскому за такую помощь в кавычках. Если бы все так вели на своих рынках себя, может быть, мы жили бы в другой стране уже давно и без всяких Мединских и схожих персонажей.

О. Бычкова― Разбирались бы, да. Но на самом деле с этим понятно, то есть вы считаете, что вот эта вся Мединская регуляция она глупая просто. И кинотеатры высказались соответствующим образом. Но в принципе надо ли заниматься таким вот протекционизмом отечественного производителя, в данном случае фильмов.

А. Колесников― Негде не надо заниматься протекционизмом в отношении отечественных производителей. Иначе они становятся не конкурентоспособными, расслабленными и ничего толком не производят. Но, к сожалению, к этому сходится вся политика как экономическая, так и политика внутренняя. Так и политика внешняя, так и политика в области производства кино, производства всего. Вот сегодня, например, я видело новость о том, что Министерство сельского хозяйства подготовило новую концепцию национальной безопасности.

О. Бычкова― Опять?

А. Колесников― Продовольственной безопасности. Это часть национальной безопасности.

О. Бычкова― Она уже тоже не первая редакция.

А. Колесников― Да. Но там есть такой критерий – самодостаточность. Самообеспечение. То есть если отрасль может сама себя обеспечить, — тогда обеспечена безопасность. Это настолько дико и архаично в век свободного движения, по крайней мере, товаров, что выглядит совершенно дико. И главное это не имеет отношения к собственно сельскохозяйственному производству. Люди занимаются бизнесом сельскохозяйственным и вот им начинают рассказывать, в каком смысле они самодостаточны, в каком нет. Им главное произвести и продать. Как это происходить, в общем, их мало волнует. Есть такой миф, что закрытие наших рынков после 14-го года сельскохозяйственных двинуло вперед аграрное производство. Аграрное производство росло до санкций и контрсанкций.

О. Бычкова― Это факт.

А. Колесников― Цифры, которыми оперируют сейчас, они не очень точны. Потому что Росстат при прежнем еще руководстве, он их скорректировал в сторону снижения. Редкий случай. Рост агропроизводства в разных его секторах.

О. Бычкова― Почему?

А. Колесников― Чего-то пересчитали, получилось меньше.

О. Бычкова― А почему они так сделали?

А. Колесников― Так они сделали. Они же работают по международным методикам, просто досчет идет, когда они дособирают какую-то информацию. У них есть база сбора информации, и если бы им дали больше денег, база была бы шире и информация статистическая была бы точнее. Тут никакого злого умысла нет. Статистика.

О. Бычкова― Ясно, что там такие циклы длительные в сельском хозяйстве, что невозможно за 2-3-4 , несколько лет вот так взять и все двинуть. Потому что там все такие процессы, которые занимаются по 10 лет или больше. Это большая серьезная длинная история. Люди действительно начали вкладываться в это гораздо раньше.

А. Колесников― Да.

О. Бычкова― В начале 2000-х.

А. Колесников― Абсолютно. Там масса нюансов, как свинина росла, как что-то еще росло. Какие хозяйства это производят.

О. Бычкова― Как строили эти огромные какие-то фабрики, как это все закручивалось. Это большие проекты.

А. Колесников― Конечно. В действительности очень сильно упрощается. Становится некоторой такой мифологией.

О. Бычкова― Ну хорошо. А тут еще у нас одна мифология. Или это не мифология. Потому что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России сказал, что на самом деле законопроект об изоляции российского сегмента Интернета направлен на защиту свободы в Интернете. И никто не собирается вовсе даже из властей нажимать на кнопку и отключать Интернет. Наоборот, нас всячески спасают от того, что кто-то за океаном, — сказал Песков, — нажмет на эту кнопку и отключит нас с вами от этого самого Интернета.

А. Колесников― Вот российские политики, споуксмены, споуксвумены такие немножко комические персонажи. Это каждый раз выглядит как такое шоу эстрадное скорее. Даже всерьез обсуждать довольно странно, что есть у кого-то кнопочка, он нажмет на нее и отключит Россию от Интернета. Россия бедная останется в изоляции, будет кормиться только теленовостями. И бумажными газетами государственного происхождения. Мы слышали сейчас в новостях мнение одного из коллег, что все, что говорит Песков — это ложь. Но это даже не ложь, это какая-то перевернутая действительность. Которая выдается за реальность. Так устроено нынешнее политическое информационное поле. Вот так его трактуют. Какой-нибудь Володин говорит, что есть огромный спрос населения на изменение Конституции. Поэтому ее нужно поменять. Где он этот спрос увидел. Ни одного соцопроса нет, свидетельствующего о таком спросе. И вот это пример из того же ряда. Но понятно, что Песков человек современный и ему не хотелось бы терять Интернет, всегда кто-то виноват за границей в том, что у нас происходит, какие-то беды, и мы сами делаем какие-то глупости. Но это показательно весьма, что, в общем, наше информационное поле превращается просто в театр абсурда абсолютный. И всерьез невозможно обсуждать и анализировать.

О. Бычкова― Вот нам Серафим пишет, например, в чате трансляции Ютуба. Он говорит, что это комические куплеты. От Пескова.

А. Колесников― Да, совершенно очень точный термин. Они есть, есть чечеточники, забытый жанр. Так и видишь этого человека в шляпе с палочкой, отбивающего чечетку. Вместо звуков чечетки – вот эта чушь, которую он произносит публично.

О. Бычкова― Но будет ли это все иметь какое-то значение на самом деле для нас. Если говорить об этих законопроектах, что фейковые новости, это все, что неуважение к властям. В принципе вся эта история с Интернетом тоже укладывается в эту же кучку. Но на самом деле как вы считаете, насколько далеко может зайти применение этих законопроектов? Вот СПЧ, например, предложил Совету Федерации отклонить эти законы. Отклонят?

А. Колесников― Совет Федерации уже бежит, сверкает пятками с криками: надо отменять, это репрессивная рестриктивная мера это ужасно, что они вытворяют, и Матвиенко бежит впереди всего этого. Да нет, конечно, все утвердят и подпишет президент. Все будет нормально и будут закрывать сайты, будут закрывать пользователей социальных сетей. Невероятно путаный закон, который дает колоссальные основания для усмотрения. Гомерически смешные рассуждения вокруг этого, что традиционные СМИ регулируются другим законодательством.



А.Колесников: Совет Федерации уже бежит, сверкает пятками с криками: надо отменять

―

Это же на самом деле так и есть.

А. Колесников― В интернет-издания это не традиционные СМИ? В сайты традиционных СМИ, например, «Российская газета». Вот у нее есть бумажная версия, есть интернет-версия. То есть бумажная версия – традиционное СМИ, а интернет-версия – это традиционное СМИ.

О. Бычкова― Так у нас то же самое. У нас на радио та же самая история.

А. Колесников― Когда мы говорим в эфире — это традиционное СМИ, когда мы пишем в Интернете – это не традиционное СМИ. Они просто запутывают все, деликатно выражаясь. Не понимая предмета регуляции. Где там прямой умысел, косвенный.

О. Бычкова― Они запутывают специально или от непонимания, глупости, чрезмерной активности.

А. Колесников― Это смешение того, и другого. Нельзя не обнаружить здесь глупость. Здесь есть и некоторые недостатки в юридической технике, потому что это нормы не определенные. Их можно употреблять любым способом. Абсолютно. Господин Клишас, у которого есть вроде как юридическое образование, прекрасным образом понимаем. Просто он трудится на благо не столько родины, сколько тех, кто хотят закрыть страну окончательно, закрыть любое живое движение здесь. Ну, там разберутся когда-нибудь на том свете, кто прав, кто виноват. И как кому гореть в аду, а кому есть яблоки в райском саду. Но это чудовищные абсолютно вещи. Представить себе лет 10 назад, что такое произойдет, может быть, это предсказывали в своих статьях, но никто не верил, что это в действительности возможно. Потому что на самом деле возможно абсолютно все. Начиная с присоединения Крыма, такого вопроса не существует. Могут сделать все, что угодно. Хоть присоединить Северный полюс, хоть закрыть все организации какие только здесь имеются. И закрыть Интернет.

О. Бычкова― А как они сами будут, что там люди делают в Интернете обычно. Вот как сами будут смотреть кино, предположим…

А. Колесников― А как товарищ Сталин смотрел кино…

О. Бычкова― Смотреть порно. Что делают эти люди в Интернете. Зачем им нужен Интернет, просто мне трудно…

А. Колесников― Сидел товарищ Сталин в Волынском, ему привозили кино в кинозал. Порно, может, он не смотрел. Товарищ Киров, Калинин, товарищ Александров, глава отдела пропаганды и агитации ВКПБ, они порно себе устраивали с балеринами и певицами отдельно, без картинок. Поэтому они-то найдут себе способ. Население огромной страны, сколько там 143 без Крыма, 146 — с Крымом, вот как оно будет существовать в этой ситуации – сказать трудно. Но повторюсь, после Крыма возможно всё абсолютно. Любые шаги, любые глупости. Репрессии любого масштаба. Точечные, массовые, какие угодно. Верить в то, что этот режим развернется в сторону разума – это смешно. Верить в то, что этот режим начнет какие-то реформы экономические – тоже смешно. Не может уже, уже логика его саморазвития ведет к тому, что движение может происходить исключительно в одном направлении – в сторону более авторитарного режима.

О. Бычкова― Но не тем более развернуться в сторону разума, например, просто из соображений здравого смысла. Потому что это же самоубийство просто делать то, что делается.

А. Колесников― До сих пор же срабатывало. Как в анекдоте: я решил жить вечно. И что? Пока получается. Мы решили быть вот такими. И что? Пока получается. Ничего, народ глотает это все. Не верит до конца, что может стать гораздо хуже, но это, естественно, поверить в это сложно. После того как был 1989 год, после того как 1991 год, после того как был Ельцин, после того как было несколько лет экономического роста, основанного на рыночной экономике. При том же самом Путине. Как поверить в то, что все обрушится. Мы не верили в то, что можно аннексировать территорию чужой страны. Оказывается это возможно. Все это проглотили. Большинство. Одобрили. Это считается фундаментом национального консенсуса. Это и есть фундамент национального консенсуса. Несмотря на то, что крымский эффект уже не вызывает серьезных эмоций, он лежит в основе единства нашей нации.

О. Бычкова― Я вижу сообщение, что по итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы в России впервые обогнал телевидение. Говорит ассоциация коммуникационных агентств. Интернет-реклама теперь выросла на 22% и это 203 млрд. рублей в прошлом году. А в телевизоре – 183, что уже заметно меньше.

А. Колесников― Будут давать рекламу телевизору и традиционным СМИ, переориентируются. Если нет других носителей – будут использовать эти. Хотя пример упомянутой нами кинопрокатчиков показывает, что иногда даже далекие от политики сообщества профессионалов начинают взбрыкивать и вести себя протестным образом. Может быть рекламодатели, несмотря на то, что весьма консервативно, адаптивно и всегда поддерживают мейнстрим политический, может быть они способны к таким неожиданным шагам как протест против закрытия Интернета. Например.

О. Бычкова― Это значит, наверное, что вообще меняется реальность. Когда деньги перетекают из одного места в другое место. Это значит, что картинка, весь этот пейзаж, который нас окружает, становится другой и Интернет это уже не что-то такое, что пишется в кавычках и с большой буквы, как это люди продолжают делать, а это уже такая совершенно реальная реальность, которая стоит 203 млрд. рублей.

А. Колесников― Да, здесь два варианта. Либо этот режим доведет нас до берестяных грамот, наскальной живописи и вся реклама будет на скалах, на берестяных грамотах. Либо кто-то взбрыкнет и взбунтуется, и каким-то образом приведет в чувство эти самые власти. На самом деле та акция в защиту Интернета, которая прошла в Москве давеча, она же собрала существенное число людей. Больше, чем другие протестные акции по разным поводам. Это говорит о том…

О. Бычкова― Сравнимо с тем, что сейчас было на марше Бориса Немцова. Примерно такое же количество.

А. Колесников― Да. Это говорит о том, что определенной категории людей эти вещи не безразличны. И Интернет, право на Интернет становится политическим правом. Кстати говоря, естественным образом через право свободы слова гарантировано Конституцией, которая у нас имеет прямое действие, о чем все время забывают наши партнеры, сидящие наверху в Кремле и прочих местах. Типа Совета Федерации. К которым апеллирует СПЧ.

О. Бычкова― А вы считаете, что это количество людей, которое конечно как толпа на Сахарова, и как люди на многочисленных картинках в социальных сетях, выглядело, конечно, впечатляюще. Но, тем не менее, большое ли это количество людей, которые решили как-то продемонстрировать свое недовольство по сравнению, например, с количеством пользователей. Которых миллионы.

А. Колесников― Вы знаете, последнее время мне стало казаться, что не измеряется протестный потенциал числом тех людей, которые вышли на улицы.

О. Бычкова― Не измеряется?



А.Колесников: Верить, что этот режим начнет какие-то реформы экономические – тоже смешно

―

Нет. Многие не выходят по каким-то своим личным причинам. Кто-то боится, это естественно. Полиция показала, как она может эффективно работать и как человек может получить уголовный срок ни за что. За то, что он оцарапал шлем какому-нибудь космонавту омоновцу. Или не дай бог поцарапают круп лошади Первого полицейского полка, который посетил Путин, 7 марта он поздравлял женщин там, скакал на конях с женщинами из Первого полицейского полка. Если вчитаться в описание Первого полицейского полка, он занимается разгоном митингов и демонстраций. То есть то ли это казачество прогрессивное женского пола, то ли что-то еще. В общем, они приспособлены исключительно для таких целей. Люди, в общем, получили возможность выражать свое неудовольствие разными способами. Они могут в интернете выражать это свое неудовольствие. Они могут прийти на региональные выборы, не проголосовать за позитивную программу, потому что ее нет и нет кандидата у людей. Люди не представлены вообще в этой власти, ни в региональной, ни в федеральной. Но выразить свое неудовольствие методом голосования против кандидата власти, как показал опыт сентября 18-го года, — можно. Есть немножко разные инструменты. Но и страна у нас тоже очень неравномерно развита. Ее можно сравнить к гидроцефалом. Гигантская голова – Москва, немножко увеличенная рука – Санкт-Петербург, чуть меньше ручка – Новосибирск. А дальше идут какие-то многоножки такие. И не везде выходит равномерно. Но мне кажется, что ценность 10-ти людей, вышедших в маленьком городе вспоминать Немцова, она не меньше, чем цена того большого количества людей, которые вышли в Москве.

О. Бычкова― Это абсолютно так. Да, конечно.

А. Колесников― И много весит.

О. Бычкова― И ценность может быть вот этих многочисленных фоток этих синих шариков, которые в автозаке и в полиции, это конечно…

А. Колесников― Кстати, еще одно выражение абсурда.

О. Бычкова― Понять совершенно невозможно. Но действительно это то, что увидят миллионы пользователей или, по крайней мере, сотни тысяч.

А. Колесников― Кажется, пчелы что-то подозревают. Если выйти с таким количеством шариков, в общем, голубых при этом. Можно, конечно, попасть под каток этих пчел.

О. Бычкова― Это интересно, когда дают указание, например, шарики задержать категорически, то что в голове у людей как вы думаете.

А. Колесников― Можно разыгрывать целую пьесу. (неразборчиво) значит, запрашивать начали, товарищ капитан, что делать, тут шарики провокационного содержания. Забирай. Могли бы и хлопнуть что ли. Каким-то образом уничтожить.

О. Бычкова― Это был бы красивый экшен тогда.

А. Колесников― Они устраивают это задержание. Это выглядит абсолютно дико.

О. Бычкова― Полицейские, которые лопают шарики — это так же круто, как экскаваторы, которые давят сыр. Это абсолютно из того же сериала. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это Андрей Колесников в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Бычкова― И мы продолжаем программу «Особое мнение». Нас можно слышать по радио, нас можно видеть в трансляции в Ютубе на основном канале «Эхо Москвы». Там есть чат, так же как есть sms-номер и номер в твиттере для отправки ваших самых разных сообщений. Как, например, спросил Владимир в бане, но мы сейчас на другую тему пойдем. Просто прочитаю. Что эти свежие законы имеют ли они обратную силу. За уже ранее написанное или сказанное будут репрессировать или только за вновь сказанное или написанное.

А. Колесников― За последние 80 лет приблизительно большую работу проделать можно, да.

О. Бычкова― То есть это как покатит, наверное.

А. Колесников― На самом деле, в чем еще одна проблема мне видится – в избирательности применения такого рода законов. Случайности применения. Иногда по усмотрению и по глупости того или иного судьи, допустим. Или работника следствия. Иногда в зависимости от того, кто как начнет трактовать этот закон. В этом проблема. Нет больших ресурсов для администрирования этих законов. Ну, будут администрировать случайным образом. Брать тех, кто плохо лежит что называется.

О. Бычкова― Ну да. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Иван Колпаков снова становится главным редактором «Медузы». После известного скандала. Это нормально?

А. Колесников― Я, честно говоря, не вижу здесь какой-то уж очень серьезной проблемы. Тем более что до конца так никто ничего не понял, что там происходило. Какие морально-этические или формальные нормы были нарушены. Существует дефицит главных редакторов, приходится использовать предыдущих. Мне кажется здесь какой-то совсем уж сверхъестественной коллизии, на которую стоит обращать сверхъестественное внимание, мне она не очень ясна и понятна. И не хотелось бы комментировать такого рода сюжеты, не зная деталей.

О. Бычкова― А каких деталей вы не знаете? Уже все всё написали про это. Все уже вывернулись просто наизнанку. Все раскрыли все подноготные.

А. Колесников― Мне кажется, немножко не дотягивает до… «Медуза» как источник информации – вполне себе интересный для меня ресурс. Я, честно говоря, не очень заметил изменения, которые произошли с уходом главного редактора, с приходом, с возвращением и так далее. Но вот опять же, мне очень, честно говоря, не хотелось бы комментировать решение коллег. В этой нашей медийной сфере.

О. Бычкова― Пускай коллеги сами разбираются действительно. Внутри своего издания. Что для них лучше, что правильнее. Хорошо. Тогда другой вопрос. Тоже имеющий отношение к городу Рига. Латвия построила на границе с Россией забор длиной в 93 километра. В некоторых случаях высота с колючей проволокой около трех метров. 21 миллион евро. И еще это не все работы, которые там сделаны. Все будут завершены только в следующем году. Говорят, что это против проникновения в Латвию нелегальных мигрантов из третьих стран.



А.Колесников: Начиная с присоединения Крыма, такого вопроса не существует

―

Мы даже знаем третью страну.

О. Бычкова― Третью или вторую.

А. Колесников― Вторую, она же третья. Дело в том, что это всеобщее умопомрачение, оно распространяется из такого эпицентра, находящегося в России на сопредельные страны, в том числе входящие в состав, скажем так, бывшего СССР. Трамп не справился со строительством забора, а латвийское государство уже его построило и на очень серьезном расстоянии. 93 километра все-таки не шутка. Это серьезная работа. Я не думаю, что масштабы нелегальной эмиграции и стремление российских граждан проникнуть на территорию Латвии столь заметно.

О. Бычкова― Они говорят третьих стран. Это значит, что кто-нибудь, например, из какой-нибудь Азии через Россию будет проникать в Латвию и в прекрасную Европу.

А. Колесников― Это совсем, это вот постсоветская глупость. Есть такая рубрика. Этой глупости очень много на Украине, несмотря на все стремление этого государства в ряды демократических стран, там происходит очень много глупых вещей. Латвия тоже очень сильно фрустрирована восточным соседом. Отсюда проистекают вот такие, мне кажется немножко диковатые решения. Не соответствующие масштабу проблемы, а именно проникновение каких-то там людей на территорию Латвии. На территорию Латвии много кто проникает, у них там мне кажется очень много других каких-то проблем. Забор эти проблемы не сильно решает. Не говоря о том, что это любимое место отдыха российской элиты. И Юрмала, насколько я понимаю, превратилась в филиал Рублево-Успенского шоссе. И не только Юрмала, но и люди меньшего достатка очень любят там проводить время, покупать недвижимость и просто жить.

О. Бычкова― Так это же всем на радость.

А. Колесников― Да, но тут какой-то забор. То есть как в случае с Грузией, отдельная вещь – туризм, а другая совершенно вещь – политические отношения двух стран, которые невероятно плохие.

О. Бычкова― И волшебным образом как-то одно с другим прекрасно сочетается.

А. Колесников― Да, мы сейчас услышали рекламу на «Эхо», реклама туризма в Польшу. Польшу в нынешнем состоянии нельзя назвать большим другом путинской России. У них там свои есть некоторые проблемы. Ну а туризм отдельно. Это удивительные вещи, которые никак не пересекаются. Между ними – 93-километровый забор. Отдельно — туризм. Отдельно – отношения.

О. Бычкова― То же самое с Великобританией, то же самое с Гейропой. Этой ужасной чудовищной. То же самое с Майами. Что ни возьмите просто.

А. Колесников― Абсолютно. И вот это раздвоение сознания это свойство нашего специфического времени. Когда-то считалось, что это спасет Россию, что раз у российской элиты все там на Западе от детей до недвижимости, значит, они будут себя здесь вести рационально, в соответствии со здравым смыслом. И не будут переходить каких-то красных границ. Красных линий. Они их переходят. Это не спасает, национализация элиты не доведена до конца, какие-то дети остаются там, какие-то возвращаются. Начинают служить в государственных банках и компаниях. У своих пап в основном. Недвижимость остается. И этого просто перестали стесняться. Вот что произошло. Какая красная линия перейдена. Берем товарища Клишаса. Дом в Лазании, турбийоны, кто там у него, собаки. Или у кого-то собаки, корги у Шувалова.

О. Бычкова― И у всех…

А. Колесников― И у всех собаки.

О. Бычкова― Красивые машины. Не Жигули и не Москвич.

А. Колесников― Абсолютно никого не волнует. Продолжаем движение к закрытию страны. В общем, живя мыслями и телом частенько там. Нормально.

О. Бычкова― То есть отпала даже необходимость как бы связывать…

А. Колесников― Перестали объясняться и объяснять. Эта линия была перейдена где-то в прошлом году, позапрошлом.

О. Бычкова― Не раньше?

А. Колесников― Раньше пытались как-то, может быть, да, может быть и раньше. Потому что национализация элит она была года 4 назад или 5 даже.

О. Бычкова― А вы сказали, что на Украине много глупостей делают. Каких, например. Это я к тому, чтобы вас спросить про выборы и очередные опросы социологические.



А.Колесников: Существует дефицит главных редакторов, приходится использовать предыдущих

―

Вы знаете, все, что на Украине связано с прошлым, касающимся украинских националистов, превращение их в героев, мне очень трудно судить, это глупость или целенаправленная политика в целях воссоздания национальной идентичности на чрезвычайно неудачной почве. В России, в общем, взгляды такого типа приветствуются фактически на государственном уровне. Я думаю, что половина спецслужб как минимум придерживается ультранационалистических взглядов, безусловно. Но даже в государственной политике к этому относятся несколько осторожно. И пытаются как-то взвешивать риски этого самого национализма. Выскажется Сурков, я бы сказал с резко ультра крайне правых позиций в своей статье, это как бы частное мнение, хотя и государственного чиновника, хотя и высказанное в противоречии полном с Конституцией РФ.

О. Бычкова― Ну так он и высказался и все. И все как-то два дня или полтора пообсуждали и уже давно об этом забыли.

А. Колесников― Да. Здесь когда Бандера становится национальным героем, меня никто не убедит в том, что это правильно. Что это он боролся за независимую Украину. Сколько крови было пролито в борьбе за Украину такими вот способами и методами. Мое сознание не способно это воспринять.

О. Бычкова― Хорошо. Воспринимает ли ваше сознание Владимира Зеленского в качестве президента Украины? Потому что, например, социологическая группа «Рейтинг» говорит, что он сейчас вырвался вперед — 17%, 12 — у Тимошенко, 10 – у Порошенко всего лишь.

А. Колесников― Мне кажется, что украинский народ, вглядываясь в это меню, решил для себя, собственно, чем хуже телевизионный комик господ олигархов, кто-то из которых был когда-то у власти. Кто-то из которых сейчас находится у власти. К сожалению, они сами себя дискредитируют. На постсоветском пространстве не только в России дискредитируют элиты сами себя и ведут себя не слишком адекватным образом с точки зрения коррупции, с точки зрения развития. Поэтому на самом деле Украина с одной стороны, может быть, разочаровалась в предыдущих лидерах, в предыдущих майданах, а с другой стороны Украина получается в тренде. Если представители движения «Пять звезд» в Италии побеждают на выборах и становятся одной из руководящих направляющих сил общества и государства, почему бы в такой крупной стране как Украина не пойти по тому же самому пути. У нас просто невозможна никакая альтернатива и наш вождь сочетает в себе качество и коммуниста, и либерала, и ультранационалиста, и комика в том числе. И шоумена. Как мы видим все эти истории с амфорами, тиграми и последнюю историю с конями.

О. Бычкова― Нас спрашивает, кстати, человек, не могу прочитать этот ник. Инкульто – что там такое. Он спрашивает: говорили ли уже про коней и Путина. Мы. Нет, мы еще не говорили. Только начали сейчас.

А. Колесников― Подробно не обсуждали.

О. Бычкова― Подробно не обсуждали. Мы жалеем животных.

А. Колесников― Это с удивительным упорством кремлевские пиарщики или кто там, они все бьют в одну точку, они бьют в точку мачизма. И все время начальника пытаются представить таким вот суперменом. С сильным мужским началом. На любой встрече с какими-то безумными активистами, с группами людей, которые имитируют гражданское общество – всегда рядом с Путиным ставят девушку какую-нибудь, а то и две. Или три. Обязательно она стоит. И подчеркивает, что вот стареющий руководитель, в общем, не чужд внимания к женской красоте. Здесь его окружили просто цветником, который скакал на конях и сам он скакал успешно на коне.

О. Бычкова― Не очень успешно.

А. Колесников― И кони были белые. А у него конь был коричневый. И вот что они пытаются доказать.

О. Бычкова― Там еще были какие-то сомнительные шутки про каких-то там ухажеров и массажеров. Чего-то в этом роде.

А. Колесников― Часто бывшие работники спецслужб путают круг своих товарищей с более широкой аудиторией. Чем дальше, тем чаще они это делают. Это все проникает в свободную прессу.

О. Бычкова― Кстати, хороший вопрос. Почему Путина опять сажают на коня или еще куда-то, а не изображают, например, из него интеллектуала, допустим. Или какого-нибудь умудренного жизнью человека, который знает всё.

А. Колесников― У него все-таки есть несколько образов. Это лишь один из них. Человек, который способен пошутить про ядерную войну. Про рай, который достанется гражданам его страны после того, как произойдет ядерная катастрофа. Что очень утешительно. Человек, который не стесняется нырять за амфорами, ну вот это перебор. Но в то же время он может представать закрытым человеком в галстуке, который говорит на совершенно канцелярском казенном языке. И что-то там такое обещает. Для какой-то части аудитории это достаточно убедительно. Но повторюсь, меня удивляет, почему бьют все время в эту самую одну и ту же точку мачизма. Которая мне кажется уже не очень работает.

О. Бычкова― Ну как-то да.

А. Колесников― Судя по рейтингу.

О. Бычкова― Да, годы идут.

А. Колесников― Он очень воинственный, но это не поднимает рейтинг. По-моему, это просто политтехнологическая ошибка. Это становится постепенно смешным.

О. Бычкова― Учтите, граждане политтехнологи. Это была программа «Особое мнение». Спасибо всем.