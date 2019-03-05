А. Петровская― 11 часов и 8 минут на часах в студии «Эха». У микрофона Александра Петровская. Напротив меня депутат ЗакСа, Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте!

Б. Вишневский― Доброе утро!

А. Петровская― Я напомню наши средства связи. SMS-портал +79312915800, а также у нас работает видео-трансляция в YouTube на канале «Эхо Москвы СПб», где можно нас смотреть, слушать, задавать вопросы и комментировать. Вот, например, Озерковский Юрий пишет нам: «Снегопад не только на юге и в центре города. На севере тоже идет снег повсюду. Это факт». Как вы к нам добрались, Борис Лазаревич?

Б. Вишневский― Снег повсюду. Я ехал на такси. И, честно говоря, с большим трудом успел на эфир. Опасался, что опоздаю. При том, что выехали заранее с Васильевского острова. Я живу у метро Приморская. До сюда ехал где-то 45 минут. В обычное время это вдвое меньше. В обычных условиях.

А. Петровская― Но, будем надеяться, что справятся коммунальные службы с очередным снегопадом. Уже натренировались за эту зиму, мне кажется, что уже должно быть все как по маслу. К середине дня снег будет убран, надеюсь.

Б. Вишневский― Я боюсь, что убирать начнут только вечером и ночью. Честно говоря. Днем будут рассчитывать на то, что просто все укатают и как-нибудь оно обойдется. Тем более, что днем, действительно, довольно сложно убирать снег, когда поток машин, которые трудно остановить. И подозреваю, что сегодня будет очень тяжелое дорожное условие. Я сам иногда езжу за рулем в своей машине, хотя я водитель, честно скажу, не очень. И последние недели стараюсь в таких условиях просто не ездить. Перемещаться либо на общественном транспорте, либо на такси, если тороплюсь.

А. Петровская― Да. Ну что ж, посмотрим, как со снегом справятся. Будьте внимательны и бдительны в любом случае. У нас сегодня с вами будет больший блок про выборы. В YouTube уже ждут, когда мы с вами дойдем до этого пункта нашей беседы.

Б. Вишневский― Обязательно.

А. Петровская― Дойдем обязательно. Начнем мы с новостей, скажем так, сегодняшнего и вчерашнего дней. Епархиальный архитектор Санкт-Петербургской митрополии православной церкви предложил не устанавливать предельные высотные параметры для объектов религиозного значения в правилах землепользования застройки. Вот эта инициатива, она, как вам кажется, вообще, с чем связана и насколько она оправдана?

Б. Вишневский― Ну, с чем она связана, это понятно. Она связана с постоянным желанием РПЦ поставить себя в искусительные условия. Вернуть ей даже то, что ей никогда не принадлежало, при том, что никому больше ничего не возвращают. С отнятого в советские времена, обратите на это внимание. Ведь у людей отнимали собственность. Их разоряли, выгоняли из квартир, из домов, отнимали землю. Никому ведь ничего не вернули. Только церковь у нас все время требует: «Верните нам то, что у нас отобрали большевики». Даже то, что, повторяю, никогда и не принадлежало – Исаакиевский собор. Ну, Исаакиевский собор мы не отдадим, это безусловно. Он должен оставаться музеем. Но это стремление к исключительности, поставить себя выше других, очень ярко проявляется предложение господина Борунова. Я хочу вам напомнить, что Санкт-Петербург, его исторический центр – это объект ЮНЕСКО, охраняемый. Охраняются исторические панорамы. Поэтому эти панорамы должны быть такими, какие они есть сейчас. Никакого вторжения быть не должно. Никаких исключений быть не должно. И сегодняшние, даже не то, чтобы правила застройки, а закон о границах охраны, защищающие исторические панорамы от любого искажения, однозначно препятствуют любым предложениям господина Борунова о том, что давайте для храмов сделаем исключение. А с какой стати? Завтра еще кто-то попросит для себя исключение. Я считаю, что этих исключений просто быть не должно. Если идет речь о строительстве новых объектов, то выполняйте те высотные ограничение, которые существуют на этом месте, никаких проблем не будет.

А. Петровская― Я так понимаю, что это связано, как вы уже начали с исторической ретроспективы, скажем так. Потому как речь идет о том, что некоторые объекты, о которых РПЦ заботится, которые РПЦ хотела бы восстановить – они сейчас, уже, ныне находятся на территории, внутренней, скажем так, в конце города. На которую распространяются более жесткие требования по высотным регламентам. Таким образом, восстановить становится невозможным эти объекты на этих участках.

Б. Вишневский― Знаете, насколько мне известно, практически все мало-мальски значимое из утраченных когда-то религиозных зданий, оно восстановлено. Или, это восстанавливают там, где, как раз, высотные регламенты этому не препятствуют. Где можно это делать. Но речь то идет о желании получить для себя исключение. Потом, повторяю, если идет речь об историческом центре, то правила землепользования и застройки не регулируют высоту в историческом центре города, в охранных зонах. Их регулирует 820 закон. Это режим охранных зон. Они однозначно запрещают, какие бы то не было исключения подобного рода.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Исторический центр – объект ЮНЕСКО. Эти панорамы должны быть такими, какие они есть сейчас. Никакого вторжения быть не должно.

А. Петровская― Это касается, в общем, некого желания получить привилегии в целом для РПЦ, или это касается конкретных проектов, которые не реализованы.

Б. Вишневский― Я думаю, что это касается общего желания. Мы выше других. Для нас сделайте исключение. Почему? Я не вижу ни малейшего основания для этого. Я ничего, абсолютно, не имею против того, чтобы восстанавливали когда-то разрушенные храмы, но и другие разрушенные объекты надо восстанавливать.

А. Петровская― Давайте пойдем дальше. Первая тройка самых значимых для общества социальных институтов России за последние два года осталось неизменной. И, кстати, как ни странно, в этой тройке не присутствует, если к социальным институтам можно отнести, церковь. По-прежнему возглавляет эту тройку президент, вооруженные силы и ФСБ. Однако, Левада-Центр фиксирует сейчас снижение роли президента по итогам своего свежего исследования общественного мнения. Ну, что касается снижения рейтингов и так далее, об этом много в этой студии мы говорим. Это, во-первых, вещь относительная, во-вторых, некий тренд присутствует в силу разных обстоятельств. Давайте коснемся, как раз, вот этой тройки, которая остается неизменной. Только меняются цифры. Скажем так, эта тройка, которая должна в любом случае всегда присутствовать или она может как-то меняться, по-разному. То есть, как вы видите себе, вообще, тройку, пятерку социальных институтов, которые должны быть в первую очередь уважаемые, в первую очередь, которым доверяют граждане государства.

Б. Вишневский― Знаете, я бы считал, что, в первую очередь, вообще, семья, институт семьи должен быть наиболее уважаем государством. Во-вторых, государство должно быть уважаемым некоммерческой общественно правозащитной организацией. Которые, реально, помогают гражданам. Которые защищают их от безобразия государства. А в третьих, я считаю, что в государстве должна быть уважаема такая структура, как законодательная власть, чего, к сожалению, нет. Потому что именно парламент, избираемый гражданами, избирается для того, чтобы представлять их интересы и защищать эти интересы. Мы, увы, видим совершенно другую картину, очень печальную. Хочу, кстати напомнить нашим слушателям, что через некоторое время, в конце марта, будет 30 лет с первых, относительно свободных выборов в нашей стране. 26 марта 1989 года прошли выборы депутатов, Съезд народных депутатов СССР, на этих выборах уже допускалась политическая конкуренция, хотя и с ограничениями. И был избран тогда еще советский парламент, который изменил реальную ситуацию в стране. Серьезные перемены в стране начались именно с этого момента. Мы, кстати, сейчас с другими политическими партиями, «Яблоко» и «Партия Роста», и другие, которые присоединятся – мы хотим инициировать на 24 марта митинг «Петербургу свободные выборы». Как раз привязать его к 30-летию первых свободных выборов в нашей стране после очень длинного советского перерыва.

А. Петровская― Где будете митинг этот заявлять, сразу хочется вас спросить.

Б. Вишневский― Наверное, на площади Ленина.

А. Петровская― То есть, на площадке, которую с большей вероятностью согласуют?

Б. Вишневский― Да. Там, я думаю, с наибольшей вероятностью это согласуют. И мы хотим сказать на этом митинге, что наш город заслуживает свободных конкурентных честных выборов. Потому что только на таких выборах может быть избрана власть, которая будет прислушиваться к горожанам. Когда власть избирается не на конкурентных или на нечестных выборах, она на горожан, как правило, не обращает никакого внимания. Собственно мы это видели все последние годы.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Когда власть избирается не на конкурентных или на нечестных выборах, она на горожан, как правило, не обращает никакого внимания.

А. Петровская― А давайте тогда еще, раз мы уже с вами про акции и митинги заговорили, пару слов скажем про поправки, которые предложил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, которые будут ко второму чтению приурочены. Будут они рассмотрены?

Б. Вишневский― Да. Обязательно будут рассмотрены. Вчера «Яблоко» подало поправки второму чтению закона о митингах. Там и поправки, которые разрабатывали мы сами и те, которые подал Александр Шишлов. Хочу сказать, что они во многом совпадают, эти поправки. Самые основные из них они касаются, в частности, того, что «гайд-парки», места, где можно собираться без согласования, только проинформировав власть, должны быть в каждом районе города.

А. Петровская― В том числе, и в Центральном.

Б. Вишневский― В том числе, и в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском… Обязательно такое должно быть. Они касаются полной прозрачности процесса подачи уведомлений на проведение публичных мероприятия, чтобы было известно, кто подал, каков результат рассмотрения. Чтобы не говорили гражданам, которые заявляют какой-то митинг, что, знаете, место уже занято, другие уже подали раньше вас. Они касаются, в частности, возврата публичных акций на Дворцовую площадь и на Невский проспект. Потому что, на наш взгляд, запреты эти абсолютно бессмысленны, они касаются сокращения расстояния между одиночными пикетчиками. Потому что нынешние 50 метров, конечно, это полный абсурд. Предлагаем сделать или 10, или 20 метров. Хотя бы. И другие поправки, которые направлены на реальное расширение свободу собрания. Но рассматриваться это будет не раньше, чем в следующую среду. Я, кстати, очень благодарен Александру Шишлову, который сегодня у вас будет в эфире, насколько я знаю.

А. Петровская― Да. Маленький анонс. Сегодня после часа дня.

Б. Вишневский― Он последовательно защищает права граждан, в том числе на свободу собраний. Не боится высказывать свою жесткую позицию, и он защищает права граждан, которых задерживают на публичных акциях. И вмешивается в эту ситуацию, стараясь помочь. Это очень важно.

А. Петровская― Мы об этом поговорим обязательно после часа дня. Я должна извиниться перед слушателями видео-трансляции. У нас какие-то перебои. К сожалению, не удается сейчас исправить. Мы видим, что вы нам пишите, что вас выкидывает из видео-трансляции. Могу вам предложить и попросить вас переключиться на радио эфир. В ближайшее время мы эту ситуацию исправим. Вопросы ваши я вижу, так что можете присылать их дальше. Давайте пойдем дальше. И еще к одному институту, который мне кажется, тоже, чрезвычайно важным. Это институт памяти.

Б. Вишневский― Без сомнения.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Журналистам должна быть обеспечена возможность профессионально работать в Законодательном собрании. Не пускать человека, потому что не служил в армии, какое это имеет отношение к профессиональным его обязанностям?

А. Петровская― У нас много, с одной стороны, уделяется этому внимание. С другой стороны, насколько, я не знаю, продуктивно. Итог уделения этого внимания исторической памяти. Это судить, наверное, гражданам, жителям города, в первую очередь.

Б. Вишневский― Знаете, Саша, я хочу сказать и вам, и вашим радиослушателям, что у нас есть уникальный пример сохранения исторической памяти. Это проект «Память и имя», который сделал замечательный Юрий Исаакович Вульф. На улице Конной дом 10, в мае прошлого года он своими силами сделал такое электронное табло, где в режиме бегущей строки идут имена всех погибших в блокаду. Погибших и умерших от голода. Сейчас, кстати, мы обсуждаем, я уже получил от Юрия Исааковича просьбу о помощи, и буду обращаться, наверное, и в том числе и в школы петербургские. Есть намерения постараться записать аудиофайлы, где разные люди прочли имена всех погибших в блокаду, чтобы можно было, потом, эти файлы выкладывать. Это огромная работа. Понятно, что самому ему не справиться. Потому что нужно около семисот тысяч человек. Вот это реально сохранение памяти.

А. Петровская― То есть, не только 8 сентября.

Б. Вишневский― Конечно. Чтобы это было. Чтобы звучали имена всех погибших во время блокады. Потому что это самая страшная катастрофа, которая когда-либо постигала наш великий город.

А. Петровская― Мы с вами, поскольку заговорили о блокаде, о войне… Инициатива со стороны депутата Четырбока, который считает, что необходимо изменить даты праздника выпускников «Алые паруса», который в этом году выпадает на 21-22 июня. И, как известно, праздник «Алые паруса» заканчивается салютом. И, получается, что салют приходится ровно на 22 июня.

Б. Вишневский― Знаете, это может обсуждаться, но, мне представляется все не таким однозначным. Любой, кто читал книги о войне, прекрасно знает, что, почти, что называется, с выпускных балов мальчики в 41-ом году уходили на призывные пункты. И уходили на фронт. Огромное количество вчерашних выпускников школ прошло этим путем, огромное количество из них потом погибло. Отдали свои жизни за то, чтобы мы жили бы сегодня с вами. Поэтому эти события они тоже связаны. Мне кажется, что это вопрос требует общественного обсуждения. Я бы хотел, чтобы городское сообщество высказалось на эту тему. Мне это, пока, не представляется настолько однозначным, что мне кажется, что события эти, они ментально тоже связаны. Выпуск школьников, «Алые паруса» и начало войны. Именно потому, что вчерашние школьники в огромном большинстве пошли на фронт.

А. Петровская― Но, возможно, что в праздник, просто, будет включено упоминание. Каким-то образом будет включена эта история. Это как раз о том, что нужно сохранять память.

Б. Вишневский― Знаете, Саша, что 27 января, когда была годовщина, 75 лет, полного освобождения нашего города от фашистской блокады, городские власти, в частности, наш врио губернатора Александр Беглов не приняли моего предложения о том, чтобы провести в этот день общегородскую минуту молчания. Как это делается в Израиле, например, в день памяти, когда на 1-2 минуты останавливается просто вся страна, машины, общественный транспорт, работа предприятий, учреждений… И все вспоминают о погибших. Вот мне кажется, что если бы такую общегородскую акцию провели бы 27 января со звучание блокадного метронома на весь город – это было бы очень уместно . Может быть, такую акцию можно провести и 22 июня, напомнить об этом выпускникам, о том, что их предшественники пошли воевать сразу после школы.

А. Петровская― Я напомню, что это «Особое мнение» депутата ЗакСа, Бориса Вишневского. Мы продолжаем. Давайте еще про историческую память немного в другом разрезе. Что касается закона, как вы его называете, «Антисталинский закон». Суть проекта заключается в том, чтобы запретить устанавливать памятники Сталину, называть улицы и так далее. Этот законопроект будет внесен на рассмотрение уже в эту среду?

Б. Вишневский― Он включен в повестку дня Законодательного собрания в эту среду. Это один из, я бы сказал, принципиальнейших законов для «Яблоко», потому что мы – партия, которая очень много внимания уделяет этой антисталинской теме. Мы очень тесно сотрудничаем с обществом «Мемориал». Мы считаем, что не только сталинские преступления не имеют прощения. Мы считаем, что необходимо всячески предотвращать реабилитацию Сталина и попытки построения сталинского государства. Почему мы настояли сейчас? Так сказать, преодолевая серьезные сопротивления Комитета по законодательству на включение этого вопроса на повестку дня. Потому что, мы видим, почти каждый день, как возрождается сталинское государство. Мы видим, что возрождается идеология, при которой человек – пыль под ногами, песчинка под ногами у власти. Его интересы по сравнению с интересами власти не имеют никакого значения. Мы видим, что возрождается сталинское государство, где каждый может оказаться жертвой репрессий, каждый. И, за редким исключением, ничего не может сделать. Я это прекрасно знаю, как человек, который постоянно после публичных акций объезжает отделы полиции, общаясь с задержанными, пытаясь им помочь. Который ходит на суды, где людей судят за то, что они посмели выйти на улицу. Я вижу, что эта репрессивная машина действует так, что защититься крайне сложно. И возрождается сталинское государство, где органы не ошибаются, где суд верит только показаниям полиции и мнению обвинения.

А. Петровская― Борис Лазаревич, но с другой стороны, ведь то о чем вы говорите, это касается некого осознания принятия истории. Не только вопросы: называть ли улицы, ставить памятники…

Б. Вишневский― Оно касается недопустимости политической реабилитации Сталина и сталинизма. Если в стране будет установлен жесткий запрет на установку памятников, бюстов, мемориальных досок со Сталиным. Если нельзя его именем будет называть улицы, площади, мосты и набережные. Это будет ясный сигнал, что, все-таки, государство отходит от этого, постсталинского пути. А если откажутся это сделать – это тоже будет знак что по этому пути хотя идти. Я почти уверен, что не только коммунисты, но и депутаты от «Единой России» постараются завтра не допустить рассмотрения этого вопроса и исключить его из повестки дня.

А. Петровская― Почему?

Б. Вишневский― Потому что очень страшно обсуждать. Потому что любая дискуссия на эту тему выйдет на неизбежную дилему. Или пойти против, хоть и осторожно, но, все-таки, против слов, которые говорят первые лица государства о недопустимости прощения Сталинских преступлений и осуждение репрессий. Или поддержать, фактически, реабилитацию Сталина. В этой ситуации, скорее всего, они предпочтут спрятать голову в песок и совсем не допустить дискуссий на эту тему. Я это предвижу, к сожалению. Мы примем, конечно, меры. Я предвижу, что попытка эта будет сделана. Я же видел как это все обсуждалось: зачем, зачем вы разжигаете, зачем вы раскачиваете лодку.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Идеология — давайте выберем кого-то единого демократического кандидата — она вредная не только политически, но и арифметически.

А. Петровская― Борис Лазаревич, фактически, вы говорите, что, получается, нет консенсуса. То есть, нет единого мнения в отношении исторического наследия Иосифа Сталина.

Б. Вишневский― Во-первых, естественно, этого консенсуса, по отношению к Сталинским преступлениям, нет, к сожалению. Мне кажется, что в нормальной стране отношение к преступнику, который был главным организатором, вдохновителем массовых репрессий, в результате которых погибли миллионы, если не десятки миллионов человек – это должно быть объектом абсолютного консенсуса. Как можно относиться к серийному убийце и преступнику, каковым, с моей точки зрения, был Сталин. Если сохранились документы с его личной подписью, с резолюциями, с требованием расстрелять, утверждением смертных приговоров. О чем тут можно говорить? Тем не менее, находятся люди, которые и сегодня нам рассказывают про великого Сталина, про то, что он выиграл войну. Не Сталин выиграл войну. Наши граждане, наши предшественники, наши предки выиграли войну.

А. Петровская― У нас уже вовсю в YouTube, я напомню, что у нас с перебоями, но идет трансляция. Обсуждают выборы, ближайшие губернаторские. Мы перейдем к выборам после «Московских новостей». Две минуты до «Московских новостей», хочу вас спросить еще о ситуации в Законодательном собрании. Вы, как депутат, вашим основным местом работы является ЗакС. Как вы оцениваете ситуацию с недопуском журналиста «Эха» на заседание?

Б. Вишневский― Я считаю, что это абсолютно неправильно. Журналистам должна быть обеспечена возможность профессионально работать в Законодательном собрании. Это их работа. Не пускать человека, потому что не служил в армии, какое это имеет отношение к профессиональным его обязанностям? На мой взгляд, абсолютно никакого. Я надеюсь, что эта ситуация будет исправлена. Я надеюсь, что наши, скажем так, коллеги из аппарата Законодательного собрания, решили оказать «медвежью услугу». Не просто руководство ЗакСа, а всего городского парламента, потому что ситуация дискредитирует весь городской парламент. Когда журналиста не пускают освещать его работу. Ну как же можно это делать?

А. Петровская― А что внутри ЗакСа происходит? Вы как-то участвуете в этом процессе, если дискредитируют весь ЗакС, все Законодательное собрание. Фактически, каждого депутата и Бориса Вишневского в том числе.

Б. Вишневский― Мы стараемся на эту тему, естественно, разговаривать. Но проблема в том, что решение об этом принимает не Законодательное собрание. Его принимает управление по связям с общественностью, пресс-служба. Она здесь является тем, кто принимает решение. Мы можем их убеждать и стараемся их убеждать немедленно исправить эту ситуацию. Надеюсь, что это будет сделано.

А. Петровская― Мы прервемся на «Московские новости», а потом продолжим.

НОВОСТИ

А. Петровская― Возвращаемся в студию. Борис Вишневский, депутат ЗакСа у нас сегодня в «Особом мнении». И мы продолжаем. Остановились мы на том, что пришли к выборам. И, собственно, в преддверии выборов Борис Вишневский хочет сделать объявление маленькое.

Б. Вишневский― Дорогие друзья! Значит, я все годы своей работы депутатской, я уже второй созыв депутатов отчитываюсь перед избирателями. Сейчас будет отпечатан, в ближайшие пару дней, мой депутатский отчет. Первые два года работы в этом Созыве ЗакСа. И в следующий вторник, 12 марта в 19:00, в Интерьерном театре, Невский проспект 104, я буду представлять этот отчет на встрече с избирателями. Очень прошу вас. Те, кто интересуется моей работой, приходите, я с удовольствием расскажу, что я делал и отвечу на любые вопросы. Мне будет очень приятно вас видеть и отчитаться о том, что я делаю как депутат Законодательного собрания.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Что касается рейтингов – мне хотелось бы понять, кто их мерил. Опросы, которые проводятся в интернете, показывают самые разные результаты.

А. Петровская― Это для тех, кто не состоит в социальных сетях и не может наблюдать за работой Бориса Вишневского ежедневно. По тому, как там – ежедневные отчеты о том, чем занимается депутат Борис Вишневский.

Б. Вишневский― Тем не менее, сейчас я все это собрал в брошюру. Получилось неплохо. Мне, в общем, есть, что сказать о своей работе за эти два года в Законодательном собрании.

А. Петровская― Давайте поговорим теперь о выборах. О выборах тоже, наверняка, вам есть что сказать.

Б. Вишневский― Конечно.

А. Петровская― И у нас ситуация каждый день меняется. Добавляются новые кандидаты. В частности, стало накануне известно, что КПРФ выдвинет на выборы режиссера Бортко. И он, предположительно, будет участвовать в выборах губернатора Петербурга. Как вы к этому известию отнеслись?

Б. Вишневский― Знаете, КПРФ, естественно, имеет право выставить своего кандидата. Я вообще считаю, что любая политическая партия, тем более парламентская, имеет безусловное право на участие своего кандидата в любых выборах. Тем более, в Петербурге, где КПРФ имеет фракцию у нас, в Законодательном собрании, значит, что ей, как и «Яблоку», как и «Справедливой России», как и «Партии Роста» и другим партиям не надо доказывать, что она уже имеет поддержку, необходимую для участия в губернаторских выборах. Нам же, когда вводили «муниципальный фильтр», объясняли: надо отсечь тех, у кого поддержки нет. У КПРФ она, конечно, есть. Но, что касается персоналии, мне кажется, что персоналия выбрана крайне неудачно.

А. Петровская― Почему?

Б. Вишневский― Мало того, что господин Бортко отъявленный сталинист, хотя КПРФ, вообще, сталинская партия. Но, не только. Одного этого нам должно быть достаточно, чтобы Петербург не проголосовал за губернатора-сталиниста. Но господин Бортко безумное строительство партии Охта-центра, он подписывал позорное письмо с призывом построить эту башню, этот «газоскрёб» 400-метровый. Против которого мы боролись всем городом, не допустили его строительство. Он выступал в открытую за передачу РПЦ Исаакиевского собора, при том, что подавляющие большинство горожан против этой передачи. Мне не нужен такой губернатор, скажу вам сразу.

А. Петровская― То есть, на ваш взгляд, конкретно Бортко – не петербургский кандидат?

Б. Вишневский― Нет. Он имеет право участвовать, но я уверен, что его не выберут. Потому что Петербург не выберет губернатора-сталиниста, губернатора, который выступал за Охта-центр и который требует передать Исаакий церкви.

А. Петровская― А кто тогда петербургский кандидат?

Б. Вишневский― Петербургских не мало, на самом деле. Я считаю, что к петербургским кандидатам относятся такие люди, как Оксана Дмитриева и Марина Шишкина, такие люди, как Алексей Ковалев и Максим Резник. К петербургским кандидатам я считаю, что отношусь, уж простите, и я. Человек всю жизнь живущий в нашем городе и работающий десятки лет для петербуржцев.

А. Петровская― Борис Лазаревич, чем больше кандидатов – тем лучше? Спрашивает Виктор Епикуров в YouTube трансляции.

Б. Вишневский― Да, тем лучше. Объясняю почему. Вот, идеология давайте сразу выберем кого-то одного, который будет единый демократический кандидат — она вредная не только политически, но и арифметически. Потому что все оппозиционные кандидаты разные. У них разные группы сторонников. Они чем-то общие, чем-то они отличаются друг от друга. Чем больше будет зарегистрировано кандидатов от оппозиции, тем больше вероятность того, что выборы не закончатся в один тур, тем больше демократических партий придет на выборы голосовать за своих кандидатов и дальше, кто из демократов выйдет во второй тур, вот тот и будет уже, по факту, единый кандидат. Но я считаю, что сегодня задача городского сообщества является оказание такого политического давления на «Единую Россию», чтобы заставить зарегистрировать оппозиционных кандидатов от разных парламентских партий. И от «Яблока», и от «Справедливой России» и от «Партии Роста». Вот потребовать этого.

Б.ВИШНЕВСКИЙ: Даже при нынешнем «муниципальном фильтре» есть возможность зарегистрировать 7-8 кандидатов от оппозиции.

А. Петровская― Вы, в данном случае, не боитесь конкуренции, например, с Оксаной Генриховной, которая говорит о том, что у нее достаточно высокие рейтинги сохраняются. Одни из самых высоких шансов стать губернатором. Стать, по крайне мере, кандидатом от оппозиции. Вы чувствуете эту конкуренцию?

Б. Вишневский― Конкуренция, конечно, чувствуется. Я ее совершенно не боюсь. Что касается рейтингов – мне хотелось бы понять, кто их мерил. Опросы, которые проводятся в интернете, показывают самые разные результаты. В каких-то из них куда больше уровень поддержки у меня, в каких-то больше у Оксаны Генриховны, в каких-то еще у кого-то. Официальных опросов и их данных я не видел. Утечки о том, что ВЦИО делал какой-то опрос я не видел, но там, в этом опросе, вообще нет меня. Что крайне удивительно. Оксана Генриховна есть, а меня нет. Поэтому сегодня говорить о том, кто там самый популярный и у кого большие шансы преждевременно. Была бы объективная социология, которой все бы поверили, тогда можно говорить у кого изначально шансов больше. Но, опять же, дальше это определяется избирательной кампанией. Хочу вам сказать, что, например, на выборах 2016 года в моем одномандатном округе на старте кампании социологи мне фиксировали результат, там, где-то около 10%. Получилось почти 30% после проведения избирательной кампании. Довольно существенно.

А. Петровская― Борис Лазаревич, но до того, как будут делать выбор, собственно, граждане, петербуржцы, будут еще некий отбор с помощью «муниципального фильтра». Вот здесь, шансы тоже можно как-то оценить? Это уже не связано с соц.опросами.

Б. Вишневский― Это как раз к тому, о чем я только что говорил. Нужно давление городского сообщества на «Единую Россию», на муниципальных депутатов. Мы с марта месяца, сейчас, запускаем наконец-то, как только закончится снегопад, публичную кампанию по сбору подписей граждан и в интернете кампанию «О давлении на муниципальных депутатов». Будем от них требовать зарегистрировать кандидатов от оппозиционных партий. Дать им всем возможность участвовать.

А. Петровская― Но что значит требовать?

Б. Вишневский― Даже при нынешнем «муниципальном фильтре» есть возможность зарегистрировать 7-8, как минимум, кандидатов от оппозиции, с помощью муниципальных подписей.

А. Петровская― Что значит требовать?

Б. Вишневский― То и значит – требовать. Мы хотим, чтобы граждане, собрав достаточное число подписей, показали муниципальным депутатам, что они настаивают на реальную политическую конкуренцию. Я об этом говорил в самом начале, помните, дорогие радиослушатели. У нас был Георгий Сергеевич Полтавченко, который в 2014 году был избран в неконкурентных выборах, абсолютно. Он и 4 статиста. Что мы получили? Его абсолютное равнодушие, к сожалению, ко многим городским проблемам. Что он не чувствовал себя зависящим от избирателей. Только губернатор, избранный на конкурентных выборах, чувствует, что он избирателям обязан своим местом, а не президенту. И думает о том, как решать их проблемы. Я уверен, что первейшей задачей является обеспечение конкуренции. А не попытки заранее померится рейтингами, и сказать, кто лучше, у кого в его группе сторонников больше рейтинг.

А. Петровская― Давайте еще про «муниципальный фильтр». Собственно, приезжала Элла Панфилова сюда в Петербург. Вы были на этой встрече.

Б. Вишневский― Я был на этой встрече, да.

А. Петровская― До этого шли разговоры о том, что будет изменен порог «муниципального фильтра».

Б. Вишневский― Возможно.

А. Петровская― Успеют ли к сентябрю? Как вы думаете?

Б. Вишневский― Я думаю, что могут успеть. Знаете, это вопрос политической воли. Была бы эта воля, например, уже бы завтра фильтр, вообще, отменили для парламентских партий, которым не надо ничего доказывать. «Яблоко» вносило уже такой проект. Законодательное собрание его, к сожалению, не приняло. Я не исключаю, что, действительно, «муниципальный фильтр» будет снижен. Но это кардинально не решает проблему. Он должен быть или вообще отменен, или должно быть оказано такое давление на власть, чтобы заставить зарегистрировать кандидатов от оппозиции. Понимаете, есть разные люди, которые имеют полное право претендовать на участие в выборах. Ряд из них уже вам назвал. Это все уважаемые люди, я к ним отношусь с большим уважением, готов с ними, в том числе, конкурировать. Наш главный конкурент, конечно, это или нынешний временно исполняющий обязанности или тот, кого могут поставить на его место. Мы должны не между собой бороться, мы должны бороться с властью, требуя регистрации оппозиционных кандидатов. И, когда зарегистрируют, уже бороться за победу, за то, что эта власть, может быть, не вышла во второй тур.

А. Петровская― Объединение оппозиции возможно на этапе, когда будет понятно, что, например, зарегистрировали не всех оппозиционных кандидатов. И объединиться вокруг того, кого зарегистрировали.

Б. Вишневский― Зависит от того, сколько зарегистрируют. Если в результате зарегистрируют только одного, тогда, естественным путем это может произойти. Если зарегистрируют нескольких, то дальше все очень просто. Заранее договориться об абсолютном договоре о ненападении. Мы не критикуем друг друга, мы критикуем власть и ее кандидата. А дальше, кто из нас выйдет во второй тур, тот и окажется уже единым демократическим кандидатом и надо будет ему помогать. Это стандартная технология. Например, я абсолютно уверен, что город заслуживает конкурентных выборов. Каждому из нас есть, что сказать. И мне, в том числе, с учетом опыта, репутации и сделанного. Как мы хотим управлять городом. Я хочу сказать, что последняя, самая главная проблема, на мой взгляд, которую надо решать и чего не хватает. Не хватает зависимости власти от горожан. Власть горожан не слышит, не следует их мнению. То есть их мнение ей безразлично. Вот это надо восстановить. Нам нужна городская власть, которая будет зависеть от горожан, слушать их голос и поступать в соответствие с их волей. Вот я на это, в первую очередь, буду настаивать.

А. Петровская― Еще про выборы. У нас минутка остается. Не только Элла Александровна приезжала в Петербург. Еще приезжал Андрей Ярин, начальник управления президента по внутренней политике. Состоялось закрытое совещание в Смольном. Вообще, все говорят о том, что повышенное внимание со стороны Москвы к петербургским выборам. Это говорит о том, что они будут открытые честные прозрачные?

Б. Вишневский― Во первых, это говорит о том, что они глубоко не уверены в своем кандидате, в нынешнем, в господине Беглове. Который, на мой взгляд, из любых вариантов решения, уверенно выбирает наихудшее.

А. Петровская― Это значит, что его поменяют? Простите, Борис Лазаревич.

Б. Вишневский― Не исключаю. Во-вторых, это говорит о том, что они идут на абсолютное нарушение закона. Кстати, я и несколько других депутатов подписали обращение в прокуратору, с просьбой проверить законность этого совещание. На наш взгляд, это абсолютное превышение должностных полномочий, наказуемые в уголовном порядке. Они не имеют права собирать такие совещания, требовать отчета от глав районов и муниципалов, требовать указаний, насколько лояльны муниципальные депутаты и прочее. Вот если власть начинает выборы с беззакония, значит она будет стремиться делать выборы нечестными. Наша задача – этому противостоять всеми силами.

А. Петровская― Спасибо большое! На этом мы вынуждены сегодня закончить.

Б. Вишневский― Спасибо!

А. Петровская― Борис Вишневский, депутат ЗакСа был у нас в гостях. Спасибо!

Б. Вишневский― Спасибо!