О. Журавлева― Добрый вечер. У нас в гостях журналист Антон Красовский. Здравствуйте, Антон.

А. Красовский― Здравствуйте, Ольга.

О. Журавлева― У нас сегодня такая дата – 5 марта знаменитая. И много всяких публикаций, много даже мероприятий я бы сказала. И всяких высказываний по поводу смерти Сталина. Вот Доренко даже предложил категорически немедля изъять Сталина с Красной площади.

А. Красовский― Я понимаю, что Сергей Леонидович человек хайпа, ему вообще нравится хайпануть, сделать громкие заявление, которое ничем не закончится, его даже можно выложить на Ютуб. Он там будет размахивать руками. Он вот так ведет свои радиопередачи. У него иначе не работает дыхательный аппарат. Я читал сегодня, вся моя лента как любого когда-то связанного с либерал-демократическим и вообще либеральным движением человека, переполненного восторженными постами по поводу смерти усатого палача, все предлагают этот день каким-то образом сделать даже выходным государственным праздником и так далее. Что свидетельствует обо всех этих людях, включая Сергея Леонидовича Доренко как о людях, по меньшей мере, незрелых и, скажем так, исторически неподкованных. И вообще я вам больше скажу, может быть даже немножко парадоксальную вещь, все эти люди гораздо большие сталинисты, чем те, кто сегодня с таким упоением приходил к этому памятнику Иосифа Виссарионовича на его могиле. На Красной площади.

О. Журавлева― Почему?

А. Красовский― Потому что все эти люди персонифицируют все то зло, которое есть в России. И было в России. Особенно после 17-го года. Скажем так, весь 20-й век. В одном единственном человеке. Мы называем Сталина абсолютным злом. А кто тогда абсолютное добро? Никита Сергеевич Хрущев, человек, который подписал половину сталинских смертных приговоров. Леонид Ильич Брежнев, сталинский боевой генерал. Кто? Константин Устинович Черненко, Юрий Владимирович Андропов, председатель КГБ СССР. Михаил Сергеевич Горбачев, член политбюро ЦК КПСС. Борис Николаевич Ельцин? Кто? Мы все живем в сталинской эпохе. А в сущности конечно, это такой миф хрущевско-горбачевских времен. Давайте мы все зло, которое было внутри 20-го века, упакуем в одного Сталина и немножко примкнувшего к нему Берию. И придадим их анафеме. Внутри этого маленького демократического кружка, который выстроится, как нам кажется в длинную очередь к Соловецкому камню. В какую-то памятную дату и туда же возложит те же самые гвоздики. Как мы видим сейчас людей, которые готовы возложить гвоздики к памятнику Сталину, ничуть не меньше. Вот в этом самом городе, в столице. В интеллигентном городе Москве. К памятнику Иосифу Сталину. И более того, мы все видим, что нация совсем не готова с этим согласиться. Нация, между прочим, не Тимошка. Она считает, что все немножко сложнее. И 30 лет Сталина это, конечно же, не только годы террора, но и годы индустриализации, годы победы в великой войне и годы какой-то послевоенной молодости для многих. В реальности кто страшнее: Сталин или Ленин. Владислав Юрьевич Сурков, видимо, не самостоятельно, самостоятельно мне кажется он не очень способен совершать хоть какие бы то ни было действия. Написал статью в «Независимой газете». Где обозначил несколько периодов развития российской империи. Одна из них была – развитие ленинское. Владислав Юрьевич, конечно же, постеснялся назвать, сказать правду, что это была эпоха сталинская. А никакая не ленинская. Потому что это не очень бы вписывалось в его панегирик Владимиру Владимировичу Путину. В реальности это конечно все не так. Мы, конечно, и тогда и сейчас живем в ленинско-сталинской империи. Никакой путинской империи не существует, не существует никаких времен Горбачева, Ельцина. Это все времена, когда Россия в сущности была растоптана и растоптана не Сталиным лично, вот например, если вы откроете сейчас более-менее какие-то правдивые архивные документы, вы увидите, сколько погибло русских людей разнообразным образом в Первой мировой войне. Это удивительная история, когда боевых потерь и гражданских потерь было приблизительно одинаково – по миллиону. Потому что основное количество боев велось на западной границе. Совсем не соответствует, например, разнице в потерях во Второй мировой войне, мы понимаем, что 30 миллионов, из них две трети – мирное население. А вот теперь посмотрите, сколько людей погибло в гражданскую войну во времена красного террора. Никакого Сталина в реальности и в помине не было. Сталин тогда руководил каким-то административным аппаратом в самом лучшем для него случае. А в обычном случае был членом реввоенсовета, по-моему, в конармии Буденного. Или где-то при Клименте Ефимовиче Ворошилове. И вот в это самое время потери в гражданской войне, которые спровоцированы были правительством Ленина, а не Сталина, это 12 миллионов человек. Включая мирное население. Только в красном терроре, к которому Сталин тогда не имел вообще никакого отношения, просто ввиду незначительности своей личности, погибло больше миллиона человек. А по некоторым оценкам – около 2 миллионов человек. Это те самые оценочные данные, которые потом приписывают 37-28 годам. И это были люди, которые действительно принадлежали к старой России. К той России, которую мы потеряли. А когда мы говорим о сталинских репрессиях, вот задайте себе сами этот вопрос. А вы бы если бы вам сейчас предложили вместо Путина Сталина, вы бы не согласились, чтобы репрессировали Сечина, Патрушева, Бортникова, примкнувшего к ним Орешкина. Силуанова. И прочих людей, которых вы реально ненавидите. Может быть еще Миллера. Вот Наташка Тимакова, которая пела Надежду Кадышеву в джете, судя по окнам, Гольфстрим-650. Вместе со своей подругой из аппарата при председателе правительства. Она достойна того, чтобы ее сослали на 10 лет без права переписки куда-нибудь в Надым по вашему мнению или нет. Вот задайте себе честно этот вопрос. И ответьте себе на него честно. Вы же реально хотите, чтобы все эти люди, которые сейчас руководят страной, оказались в лагерях. Вы же хотите на эти митинги, кричите там «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Не забудем, не простим». Вот как там колонна школьников сейчас шла на последнем шествии. Буквально школьников 12-летних. С транспарантом «Запомним всех по именам» или как-то так. Вы же на самом деле гораздо большие сталинисты, чем те люди, которые сейчас возлагают гвоздики к его могиле. Вы же на самом деле хотите этих люстраций, вы хотите этих казней, вы хотите этих наказаний. Вы хотите нового своего родного ГУЛАГа. Так чем вы лучше Сталина? Чем вы лучше Ежова, чем вы лучше Ягоды? Я даже не буду вам задавать вопрос: чем вы лучше Берии — потому что вы конечно же, не лучше Берии. И это на самом деле здесь для нашей интеллигенции очень важный вопрос. Мы пытаемся все то зло персонифицировать в одном человеке. Не понимая, что зло хранится в каких-то исторических процессах. Да, которые вообще происходили тогда в 20-м веке. Первая мировая война погребла ведь в своих окопах в этих среди гор трупов умерших, погибших от иприта, которым потом генерал Тухачевский символ 80-х горбачевских годов… погибший в 37-м году. И травивший ипритом русский народ потом на волжских восстаниях. Под этими горами трупов погибли все европейские империи, не только российские. Немецкая империя погибла в этой войне и Австро-венгерская империя погибла в этой войне. В конечном итоге и Британская империя в этой войне развалилась. Подумайте. Вспомните, какая была цена жизни вообще в принципе в начале века. Как люди относились к этой жизни. Чего стоило действительно человеческое существование. Стоила жизнь ребенка, жизнь старика. Женщины. Вспомните, подумайте и вы поймете, как трансформировалась эта цена и действительно какая глобальная переоценка человеческой жизни произошла после Второй мировой войны, когда мир увидел чудовищные последствия гитлеровской Германии.

А.Красовский: Мы называем Сталина абсолютным злом. А кто тогда абсолютное добро?

О. Журавлева― Но у меня возникает вопрос, из этой концепции ужасного зла, которым начался фактически 20-й век, следует ли, что только Россия не вылезла из этого состояния, что весь остальной мир понял, что жизнь стоит иного.

А. Красовский― Да не следует. Слушайте, давайте мы посмотрим. Вот Александр Максимович, сидящий за камерой сказал про Голодомор, в котором 6 миллионов человек погибло. Шесть миллионов действительно погибло в этом Голодоморе. Шесть миллионов только евреев было сожжено самой культурной, самой главной, самой цивилизованной европейской нацией. Всего за два года. А другая культурнейшая цивилизованная европейская нация в эти печки подбрасывала кокс. Поляки. Это было время смерти. Это было время, когда человеческая жизнь нигде не стоила ни черта. Мы говорим о том, что Сталин потом после войны вернулся и начал уничтожать дальше. Да, начал уничтожать. Вспомните, что происходило в Америке в годы маккартизма. Вспомните охоту на ведьм, вспомните Алана Тьюринга, которого насильно, героя войны, человека, благодаря которому Британская империя победила во Второй мировой войне. Которого заставили насильно лечиться и насильно химически кастрировали только за то, что он был геем. В великой цивилизованной послевоенной Британской империи. Уже королевой Великобритании тогда была нынешняя королева Елизавета и у нее уже была коллекция корги. Она была уже замужем за тем человеком, за которым она замужем сейчас. И они до сих пор не умерли. Какая переоценка ценностей произошла за эти десятилетия во всем мире. Мы говорим о том, что да, Германия сейчас выглядит по-другому, Германия по-другому относится к Гитлеру. Германия действительно по-другому относится к Гитлеру, чем она относилась к Гитлеру в 39-м году. Но возможно по одной только причине: потому что Германия проиграла в этой войне. А если бы Германия выиграла в этой войне, то была бы приблизительно такая же ситуация, как сейчас. Гитлер бы сам помер, вот какого-нибудь 5 марта 1953 года, а на его место пришел, например, Борман. И либеральная общественность немецкая и потомки этой либеральной общественности немецкой восхищались бы этим Борманом, как восхищаются сейчас Хрущевым и рассказали о том, как он спас и либерализовал жизнь в Третьем Рейхе. Но этого не случилось, потому что победили союзники. Я, собственно говоря, это говорю не к тому, что Сталин не кровавый палач. Сталин, безусловно, вне всякого сомнения, однозначно кровавый палач и сволочь. Ровно такой же кровавый палач и сволочь, как и все те, кто лежит на Красной площади у этой стены.

О. Журавлева― Ладно, там есть космонавты, физики…

А. Красовский― Наверное, есть два космонавта, которых сожгли и замуровали вместо двух выпавших уже кирпичей. Но в реальности все те люди, которые там находятся – это, конечно же, люди сталинской эпохи. Сталинских ценностей и соучастники ленинско-сталинских преступлений. Как и все люди, которые жили в то время на самом деле в стране. Как и, между прочим, большинство этих людей, которые являются символом вот этого самого 37-го года. Я вот, собственно, это говорю как человек, родившийся в семье, моя мать не видела никогда отца. Потому что он был каким-то советским чиновником, таким же подонком, как и все эти советские чиновники. Таким же уродом, который расстреливал, сажал, проводил коллективизацию где-то в Смоленской области. В 37-м или 38-м году он погиб. Это была заслуженная смерть. Или незаслуженная. Я вот спрашиваю сам себя, как его внук. Была его смерть более ценная или менее ценная, чем смерть, например, Николая Степановича Гумилева. Который сказал, что он не поэт Гумилев, а поручик Гумилев. И был расстрелян в 21-м году. А самое главное – была ли эта смерть — смерть России или все-таки это была действительно смерть революционного трибунала. Мы говорим о Сталине как об абсолютном зле, мы – я имею в виду это самое демократическое крыло. На самом деле никаким образом не пытаясь коррелировать с тем отношением, которое есть к такого же типа кровавым палачам по всем мире. Ну, есть Кромвель, например. Он кровавый палач? — да, вне всякого сомнения. Десятки тысяч англичан погибли при Кромвеле. Не считая короля. И памятник этому человеку стоит прекрасно в Лондоне. А Робеспьер – кровавый палач?

О. Журавлева― Без сомнения.

А. Красовский― Вне всякого сомнения. И ни у одного француза не будет по этому поводу никаких, вообще никаких сомнений. И, тем не менее, Франция живет с гимном, который появился при Робеспьере. Хотя и был написан, между прочим, придворным композитором Марией-Антуанеттой. Которой этот самый Робеспьер отрубил голову. Жизнь победителя, жизнь, скажем так, победителей кровопийц и историческое осознание роли победителей кровопийц – оно немножко сложнее, в том числе и в понимании народа, которыми они руководили. Чем кровопийц проигравших. Поэтому когда люди говорят, что Сталин был хуже, чем Гитлер, — это все-таки не совсем так. Потому что с точки зрения истории, победитель немножко лучше, чем проигравший. 30 лет Сталина они, конечно, были гораздо сложнее, чем 37-й год. Или чем коллективизация. Или чем Голодомор. Было немножко сложнее, чем дело врачей. Это было немножко сложнее, чем Михоэлс. Это было 30 лет жизни огромной нации. В которой были и радости, в которой был великий советский кинематограф. В котором была индустриализация. И более того, говорят, что Сталин принял Россию с сохой, оставил с ядерной бомбой. Но ведь это так и есть. А оставил он ее с ядерной бомбой не потому, что Сталин эту ядерную бомбу изобрел. А потому что Сталин вернул утраченную Лениным Россию на европейскую арену. Сталин получил Советский Союз изгоем, а оставил Советский Союз одним из основателей ООН. Членом Совета Безопасности. Вот это тоже надо помнить. И ни у кого тогда среди основателей этой самой ООН не было никаких сомнений, что вот этот самый кровавый палач Сталин, а каждый из этих людей, который сидел с ним тогда за одним столом, прекрасно понимал, что он кровавый палач. Не было никаких сомнений, что он имеет право сидеть с ними там, рядом и курить вот эту свою трубку. Потому что он был главой нации победителя. И вот в этом смысле эта оценка тоже важна для понимания ситуации. Мы говорим о чудовищных страданиях этой великой нации в 37-м году. Забывая о том, что первую половину 20-го века эта великая нация страдала каждый день. Чудовищно страдала. Разнообразным образом страдала. Вот Александр Максимович сказал, что 6 миллионов человек на территории Советского Союза умерли от так называемого Голодомора. А мы можем много, понятно, что можно встать на сторону украинской историографии и рассказывать о том, как Сталин лично убивал украинскую нацию. Или поволжских крестьян. Сталин действительно не очень хорошо относился к крестьянам. Но давайте вспомним, сколько например, жителей российской империи, советской тогда уже России погибло от испанки. В целом в Европе тогда погибло 60 миллионов. 15% из них погибло на нашей территории. То есть 9 миллионов человек. Люди умирали бесконечно. Люди погибали в разнообразных обстоятельствах, на войнах, в лагерях. От болезней, от которых не было лечения. Люди привыкли видеть смерть. И люди относились к этой смерти повсеместно по всему миру абсолютно не так, как мы относимся к этой смерти сейчас. Когда люди научились рожать здоровых детей, лечить неизлечимые казалось бы, болезни и когда в целом градус гуманизма, так называемый градус гуманизма стал гораздо выше. Вот говорят, все извлекли уроки, а мы не извлекли.

А.Красовский: Мы и тогда и сейчас живем в ленинско-сталинской империи. Никакой путинской империи не существует

О. Журавлева― Мы же тоже извлекли.

А. Красовский― Конечно, извлекли. А у нас что, градус гуманизма относительно 37-го года не повысился что ли? У нас что, Орешкина повесили или, может быть, у нас Сечина Игоря Ивановича расстреляли? Тройкой. Или может быть у нас…

О. Журавлева― Ты же говоришь, что глубинный народ этого и хочет.

А. Красовский― Конечно.

О. Журавлева― Где же тогда гуманизм?

А. Красовский― Народ-то хочет…

О. Журавлева― Но ему не дают.

А. Красовский― Вернее не народ, а либеральная общественность. Она, может быть, и хотела бы, это же не народ призывает всех люстрировать.

О. Журавлева― Почему, в чате Ютуба, что да, вот этих, конечно, стоит.

А. Красовский― Конечно. Так вот я вас уверяю, что если бы был Ютуб в 37-м году, такой же человек с ником, например, Алекс1878 говорил бы о том, правильно Тухачевского и правильно Блюхера. И правильно Зиновьева. И Каменева правильно. И Бухарина правильно. А чего, нет что ли? Видите, просто положите руку на сердце, скажите мне, а что, неправильно что ли. Они чего, не виноваты что ли? А Троцкий, которого грохнули ледорубом, он чего, не преступник кровавый что ли? Не палач. Не организатор революционных трибуналов. Не один из авторов красного террора. Это не тот ли человек, благодаря которому погибло 2 миллиона русских людей. То есть он не заслужил этого. То есть вот Сечин Игорь Иванович заслужил, а Троцкий не заслужил. Орешкин заслужил, а вот Бухарин с Зиновьевым и Каменевым не заслужили что ли. А Ягода, который собственноручно расстреливал и пытал – он не заслужил что ли этого? Вот кто из них этого не заслужил. Понятно, что сейчас в дискуссию вступит дело о колоске. О том, что помимо вот этих ужасных упырей, которых Сталин, может быть, действительно заслуженно расстреливал, хотя не бывает никаких заслуженных расстрелов, есть только система судебная. Но была огромная нация и миллионы человек, которые погибли в этой мясорубке. Да.

О. Журавлева― За анекдоты, за шпионаж.

А. Красовский― Конечно, погибли миллионы человек в этой мясорубке, точно так же как миллионы человек, я еще раз повторяю, погибли в мясорубке 18-23-го годов, как миллионы человек погибли в 29-м году, как миллионы человек начали гибнуть с того момента, как был основан ГУЛАГ. Как тысячи людей погибали на Соловках. Как тысячи людей просто так погибали потом на освоении Средней Азии. Как миллионы, десятки миллионов человек погибли во время Второй мировой войны, просто от голода и холода. Это не боевые потери. Мы знаем цифру 30 миллионов человек, который потерял Советский Союз. Но это же не боевые потери, у нас боевых потерь, по-моему, 11 миллионов. То есть 19 миллионов или 18 миллионов в зависимости от оценки — это люди, которые погибли от голода, за станками, тачая эти снаряды и производя танки для этого фронта и отдавая все последнее этому фронту.

О. Журавлева― Антон Красовский со своим особым мнением. Ваши реплики мы читаем в чате Ютуба. А также можно присылать на номер +7-985-970-45-45. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами «Особое мнение» Антона Красовского. Можно коротко подвести итоги. Сталина трогать не надо.

А. Красовский― Нет, неправильно.

А.Красовский: Десятки тысяч англичан погибли при Кромвеле. Не считая короля. И памятник этому человеку стоит в Лондоне

О. Журавлева― Могилу.

А. Красовский― Неправильные итоги. Я же сказал, что Сталин заслуживает ровно того же, чего заслуживают все люди, которые там у этой стены лежат. Кроме Юрия Гагарина, возможно. Я считаю, что Сталин не больший кровавый палач, чем Ленин, Сталин не больший кровавый палач сам по себе, чем любой другой человек, который находился у власти и был расстрелян в 37-38 годах. Я говорил о том, что наше понимание персонификации зла, то есть мы хотим персонифицировать зло лично в Сталине и считаем, что смерть этого человека 5 марта избавила нацию от огромного количества тех злодеяний, которые нация, то есть мы с вами могли бы еще совершить. Но нация не досталась другим людям. Ленинско-сталинская система продолжала жить и живет до сих пор.

О. Журавлева― Но все-таки убивать стали меньше.

А. Красовский― Людей в принципе убивать стали меньше.

О. Журавлева― Почему?

А. Красовский― Потому что Россия, и это тоже отдельная тема для разговора, не является самостоятельно плывущим по Млечному пути космическим кораблем. Мы живем в неком общественном пространстве…

О. Журавлева― То есть стало неприлично убивать…

А. Красовский― … на этой планете, в которой происходит огромное количество параллельных вещей. И на нас с вами и на нашу страну влияет огромное бесконечное количество разнообразных обстоятельств. Экономических, политических, эмоциональных, эстетических. Да, стало не очень прилично убивать. Да, после того как вскрылись…

О. Журавлева― А кому-то до сих пор прилично камнями забивать.

А. Красовский― Да, но те люди не живут в этом европейском пространстве после Второй мировой войны. У них свое летоисчисление. Они забивают камнями. И поэтому будет третья мировая война, итоги которой установят новые правила уже для всего человечества. Она точно будет. Она, вне всякого сомнения, будет. И в этом смысле Сталин, поверьте мне, покажется вам всем и нам всем не большим палачом, вернее такого же размера палачом, как какой-нибудь Юлий Цезарь.

О. Журавлева― Давай про последние всякие…

А. Красовский― Еще раз говорю, сейчас понятно, что меня объявят сталинистом. Я не сталинист, я просто вообще ненавижу большевиков. И вообще ненавижу, вот мне Федя Павлов-Андреевич пишет: а как я должен вообще воспринимать Сталина, мой дед был первым секретарем отдела Одесского обкома, а другой дед был каким-то там зам. наркома. Ну а как вы простите, пожалуйста, вы 20 лет расстреливали людей, которые управляли великой российской империей на протяжении столетий. Вы занимали их квартиры, вы уничтожали их семьи, вы их пытали.

О. Журавлева― Но расстреляли-то не за это.

А.Красовский: А у нас что, градус гуманизма относительно 37-го года не повысился что ли?

А. Красовский― Подожди секунду. Конечно, расстреляли не за это. Но почему вы считаете своих предков невинными жертвами. Почему человек вот действительно, у которого один дед руководил обкомом, а второй был наркомом считает их невинными жертвами. Я вот этого понять не могу. У меня это в голове не укладывается. Как же невинные. Да, были. Но реально невинные жертвы это были те люди, вот Николай Степанович Гумилев был невинной жертвой. Вот кто невинная жертва.

О. Журавлева― Про Гумилева вообще отдельно. Возвращаемся в наш гуманный мир, в наше гуманное сегодня. Профильный комитет ГД одобрил ко второму чтению законопроект от ответственности за неуважительные публикации о всяких проявлениях власти и о «фейк ньюс». При этом «фейк ньюс» не будет касаться традиционных СМИ.

А. Красовский― Я не знаю, что там делается с этим законом Клишаса.

О. Журавлева― Зачем это делается?

А. Красовский― Я не знаю, я думаю, что был в итоге первоначально внесен некий один законопроект, который основывался на одних соображениях. А потом когда эти соображения дошли до правоприменителя и разных лоббистских групп, стало вот это. В итоге это все превратится в очередные, никому не нужные законы. У нас в России, в общем, все громкие законы это никому не нужные законы. Это законы, которые принимаются, не пойми зачем. Совершенно точно никаким образом они не улучшают жизнь русского человека. Ни один из этих законов жизнь русского человека не улучшит.

О. Журавлева― Но мы всегда ждем, что любой из этих законов ухудшит жизнь русского человека.

А. Красовский― Возможно. Это очень может быть. Скорее всего, поскольку это репрессивные законы. Так или иначе. Это законы, которые требуют какого-то наказания для кого-то. Они, конечно, в какой-то степени кому-то усложняют жизнь. Но ввиду того, что российское законодательство как мы знаем необязательно для исполнения, и происходит не только в ленинско-сталинской России, но и происходило еще при государях императорах разнообразных. Начиная с Ивана Грозного.

О. Журавлева― То можно не напрягаться.

А. Красовский― Можно, наверное, не напрягаться. Но кого-нибудь наверняка заметут. Может быть меня вот.

О. Журавлева― Не являющимся традиционным СМИ.

А. Красовский― Я во всех смыслах не традиционное.

О. Журавлева― Хорошо. Еще вот интересная затея. В Федеральный закон о статусе военнослужащих внесли поправки, касающиеся морального состояния военных. Можно вообще предположить, что начальники военнослужащих будут оценивать их психологическое и моральное состояние и как-то их приводить к нужному градусу.

А. Красовский― Откровенно говоря, я смотрю на все эти законы, законопроекты, понимаю, кто является их инициаторами. Приблизительно знаю, как происходят пятничные совещания в администрации президента. Мне правда всегда, у меня только один вопрос есть: вот вы видите, что народ недоволен. Прямо это видно, очевидно. Есть опросы, вы видите настроения в регионах, вы видите, что уровень протеста понизился. И он ушел от московской образованной публики вниз туда. Все это связано и с пенсионной реформой, и дальнейшим обнищанием народа, с обесцениванием рубля. С реальной покупательной стоимостью. С увеличением платы за предоставляемые услуги ЖКХ и так далее. Вы видите, что народ вам больше не верит. Вы все это читаете и более того, вам открыто об этом уже говорят даже довольно бессмысленные ваши социологические институты и не очень бессмысленные ФАПСИ, которые проводят свои самостоятельные опросы и показывают реальные цифры, которые ни ВЦИОМ, ни даже Левада не показывают. Они еще ниже. И там еще выше определенный рейтинг недоверия и к президенту, и к премьер-министру, у которого рейтинг недоверия вообще зашкаливающий. А рейтинг доверия находится на нуле. Просто. И ко всем институтам власти, начиная от полиции и заканчивая…

О. Журавлева― ФСБ?

А.Красовский: Сталин заслуживает того же, чего заслуживают все, которые у этой стены лежат. Кроме Юрия Гагарина, возможно

А. Красовский― Санинспекцией. ФСБ там даже не промеряют. И вот в этих обстоятельствах принимаются или инициируются совершенно никому ненужные законы. То есть законы, которые вообще никакого отношения к улучшению жизнедеятельности человека русского не имеют. Все эти законы созданы для того, чтобы просто производить законы. Вот в свое время упомянутый мной Сурков стал, как вы помните руководителем аппарата правительства РФ. Его с великолепной должности первого зам. главы администрации отправили в Белый дом вместе с В. В. Путиным. И там у него была функция… В смысле с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, по-моему. И там у него была функция документооборота. Вот у руководителя аппарата это главная функция. И вот я спросил: «Слав, как твоя жизнь теперь». «Ну а что, моя жизнь такая: сто бумаг вошло, сто бумаг должно выйти». Это то, что сейчас происходит вообще с законотворчеством в РФ это про это. Если есть ГД и Совет Федерации, должны быть бумаги, которые должны туда входить и должны оттуда выходить. Это как с поросенком и осленком Иа с этим хвостиком.

О. Журавлева― Входит и замечательно выходит.

А. Красовский― Вошло и вышло, и вот все что сейчас мы видим в качестве законопроектов, как правило, если они не инициированы так называемым третьим сектором.

О. Журавлева― То есть практически работающим бизнесом. Например.

А. Красовский― Нет, это не бизнес. Третий сектор, например, не коммерческий сектор. Например, закон о паллиативной помощи. Который был пролоббирован Нютой Федермессер, донесен до Владимира Владимировича Путина. За это пришлось вступить даже в этот самый ОНФ, чтобы этот закон был принят. И вот этот закон, наверное, принят. Он, наверное, очень ценный закон. Благодаря ему, наверное, будет организовано что-то, хотя я в это не верю. Потому что я понимаю, что помимо закона существует еще реальная практика и реальные люди, которые должны реально работать где-то в городе Магнитогорске. А не то чтобы здесь на улице Доватора. Поэтому я считаю, что все, что происходит сейчас в публичном поле в парламенте это исключительно пиар и к сожалению, это очень плохой пиар. Потому что люди, которые там этим занимаются, в пиаре не понимают ни черта. Вот если бы они в этом хоть что-то понимали, можно было бы производить тоже бессмысленные законы, но которые бы выглядели…

О. Журавлева― Всем нравились.

А. Красовский― …в глазах народа не только его либеральной части, вполне себе удобоваримыми. Всегда можно поддержать ветеранов, мать-одиночку. Причем, не вкладывая в это бюджетный рубль. Всегда можно производителя отечественного поддержать. Каким-нибудь образом. При этом тоже абсолютно на бумаге. То есть существует бесконечное количество механизмов, как производить ерунду, но при этом не вызывая раздражения у публики. К сожалению, эти люди к этому неспособны. Они не умеют не вызывать раздражения.

О. Журавлева― Еще недавно было довольно много людей, которые производят ерунду, не вызывая раздражения.

А. Красовский― Это кто?

О. Журавлева― Куда они делись. Ну как-то были вроде бы не каждый день выходило и той же ГД…

А.Красовский: Я считаю, что нынешнее руководство ГД это худшее руководство ГД, которое когда-либо было в этой ГД

А. Красовский― Во-первых, я считаю, что нынешнее руководство ГД это худшее руководство ГД, которое когда-либо было в этой ГД. Потом все-таки есть еще Совет Федерации. Эта ГД превратилась в абсолютно аппаратный механизм и больше не представляет из себя никакого, скажем так, дискуссионного клуба. Когда-то какой-то председатель ГД сказал, что это не место для дискуссии, тем не менее, это всегда оставалось местом для дискуссии. И самое главное – депутаты представляли из себя хоть какую-то ценность. Сейчас как вы понимаете, депутаты – это просто сотрудники Вячеслава Викторовича Володина. Сотрудники побольше, сотрудники поменьше, начальники департаментов, рядовые просто столоначальники. Но, так или иначе, они все просто сотрудники Володина. Это его управление, такое управление администрацией президента по делам ГД. Это никакая не ГД. Поэтому все, что там происходит, это мало имеет отношение к тому, что должно было бы там происходить согласно Конституции РФ. И вообще каким-то банальным представлениям о даже не очень сформированном парламентаризме. Даже, скажем так, игрушечном парламентаризме, который есть в России, даже согласно этим представлениям это не совсем то.

О. Журавлева― А как выходить мы будем…

А. Красовский― Да никак.

О. Журавлева― Это будет длиться вечно?

А. Красовский― Это будет длиться вечно, да, Оля. Это надо признать. Никто не хочет это признавать, вот товарищ Сталин умер сам 5 марта 1953 года, и было товарищу Сталину на тот момент 73 года. Если мне не изменяет память. Он 80-го года рождения, на 10 лет младше Ленина. Тогда люди жили недолго, и много занимались вредной работой по ночам, курили. Пили все время. Нынешнее руководство РФ не курит, не пьет. Никуда не собирается. Так что живите долго, ждите. Не дождетесь. Потому что вы пьете и курите. А они – нет. Поэтому поверьте мне, не будет никакой проблемы 24-го года, я все время говорю. Не будет никакого тебе транзита…

О. Журавлева― А гуманизация-то будет понемножку двигаться.

А. Красовский― Нет, не будет никакой гуманизации. Мы видим сейчас уже по всем законам, которые есть и по всем инициативам – нет никакой гуманизации и есть просто равнодушие. Это как бы ощущение изнутри. Но все-таки еще раз говорю, Россия это не отдельно плывущий в космическом пространстве корабль. Это страна, которая связана огромным количеством обязательств и обстоятельств. И вокруг России происходит движуха. И то, что…

О. Журавлева― Мы же вроде бы плюем на всю движуху вокруг.

А. Красовский― Вам кажется, что мы плюем. А на самом деле мы же не плюем, у нас нефть больше добывать нечем. Потому что у нас нет технологий, у нас реально таблетку спрессовать нечем. Потому что у нас нет технологий, нам их не дают. А с одного бока у нас Китай, который выясняет отношения с США, с другого бока у нас Европа, которая живет какими-то своими законами, мы не знаем, какими. Очевидно, что мир будет меняться. И некая послевоенная модель заданная, она поменяется. И мы должны будем посмотреть, какое место тут займет Россия. Я почему-то абсолютно убежден, что место это будет незначительное, несмотря на количество ядерного оружия, но не последнее. И наличие этого места, так или иначе, повлияет, конечно, на дальнейшее политическое развитие, в том числе и нынешней власти.

О. Журавлева― Спасибо большое. Журналист Антон Красовский со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.