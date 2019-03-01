Т. Троянская― 11 часов 8 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Дмитрия Солонникова, политолога, директора Института современного государственного развития. Дмитрий, добрый день!

Д. Солонников― Доброе утро, я бы сказал!

Т. Троянская― Ну, у кого как. Мы, извините, с 8 утра в эфире, поэтому приветствуем: и доброе утро, и добрый день. Вот, по вашу душу, буквально, публикация на первой полосе в «Новой газете». Называется: «Беглова положили на лопату». И история тут о том, как политтехнологи, которые взялись вести кампанию по выборам губернатора Петербурга, брезжили рейтинг нового губернатора почти до 0. Что вы думаете?

Д. Солонников― Ну, не почти до нуля.

Т. Троянская― А до нуля?

Д. Солонников― Это сильное преувеличение. Я не знаю, на что ссылаются данные публикаторы. Социологи, которые, действительно, проводили опросы и которыми ими делятся, говорят, что Беглов в два раза опережает ближайших соперников. Его поддержка более 20-25% — это немного, правда.

Т. Троянская― А про соперников, про кого именно?

Д. Солонников― Имеется в виду, что за ним два его догоняющих соперника, ну, условно. Мы еще об этом поговорим. Уже заявивших о возможности участия: Оксана Генриховна и Владимир Бортко. Это два ближайших конкурента, которые по рейтингу заметны у нас в городе. Остальные кандидаты, которые, так или иначе, у нас звучали в качестве потенциальных претендентов на выдвижение, они в районе статистической погрешности. Пока об этом, вообще, очень трудно говорить. Рейтинг, действительно небольшой. Это правда. Но говорить, что до нуля – нет. Опять же, у нас была позавчера большая хорошая конференция, посвященная теме «200 дней до выборов». И социолог Марина Мацкевич сказала, что мы сейчас столкнемся с ситуацией, когда будут такие «мусорные опросы», как она говорит. Или в новой транскрипции – фейк ньюс. Люди, которые или вообще ничего не проводили, или проводили опрос среди своего близкого окружения, известный термин, «социальное исследование в штабе нашего кандидата показало высокий рейтинг нашего кандидата». Примерно такие социсследования мы сейчас будем видеть. И каждый будем ими манипулировать. В одну сторону, в другую сторону. Вырос необозримо рейтинг какого-то кандидата X. До нуля упал рейтинг кандидата Y.

Д. СОЛОННИКОВ: За полгода социальные опросы – это измерения очень сильно колеблющейся температуры.

Т. Троянская― Это что, нам не верить никаким рейтингам?

Д. Солонников― Рейтингам, как говорят социологи, можно верить только в одном случае. Во-первых, если стоит известная фамилия и известная фирма, которая подтверждает, что она это действительно делала. Или когда представлены выкладки этого социсследования. То есть, описана целевая аудитория, описан метод проведения, описана выборка, которая была. Если все это представлено и за этим стоит подпись уважаемого лица – да, тогда этому можно верить. Если это просто по данным каких-то социологов или по данным фирмы «три нуля плюс» — это все фейк, на это можно не обращать внимание. Поэтому, еще раз, да, рейтинг не такой высокий, как можно было бы предполагать и который хотелось бы видеть, но он далеко не нулевой, и далеко не такой проблемный, как многим хотелось бы показать. Еще раз, когда мы говорим о реальных социальных исследованиях. Что такое «готовы проголосовать 20-25 процентов»? Это ведь тоже требует определенного пояснения. Это от кого? От всех опрошенных, от тех, кто заявил, что собирается участвовать в выборах. От тех, кто заявил об участии в выборах, и кто участвовал в предыдущих выборах. То есть насколько это ядерный электорат, насколько это жесткая привязка к будущей избирательной кампании. Поэтому, конечно, за полгода, все эти социальные опросы – это измерения очень сильной колеблющиеся температуры. На нее нужно обращать внимание, на нее нужно смотреть, с ними нужно работать, но писать какие-то ужасающие статьи с призывом, что все пропало или наоборот, что мы уже победили – конечно, рано.

Т. Троянская― Хорошо. Я сейчас должна напомнить о наших средствах связи. +79312915800 – это номер, на который можно отправлять сообщения SMS. И на YouTube у нас трансляция ведется. «Эхо Москвы в Петербурге». Здесь вы можете общаться друг с другом и также задавать вопросы нам. Ну, хорошо. А вы считаете, что рейтинг вполне себе приличный у Беглова? Правильно поняла?

Д. Солонников― Нет, я считаю, что он мог бы быть заметно выше. И тот рейтинг, который есть сейчас – это объективно сложившееся обстоятельство после одного месяца тяжелой зимы в Петербурге. С середины января по середину февраля, действительно, город испытал серьезные потрясения от неубранных улиц. Это сказалось на рейтинге исполняющего обязанности губернатора, без сомнений. Если опрос проводился в этот период, опять же, очень важна дата проведения. Если этот опрос проводился в начале февраля, до 15 февраля, то, без сомнения, это серьезнейшим образом сказалось на результатах опроса. И это объективные цифры, которые есть. Они не очень большие, но они не катастрофичны.

Д. СОЛОННИКОВ: Кандидат может вообще пальцем об палец не ударить, но на «хайпе» за три месяца можно выскочить и выиграть выборы.

Т. Троянская― Хорошо, если действительно подпортил рейтинг Беглова снег, то, что могло не подпортить рейтинг Беглова. За что народ мог бы полюбить Беглова? Что он такое сделал, что рейтинг бы говорил в его пользу? Вы можете это отметить?

Д. Солонников― Ну, смотрите. Во-первых, конечно же, когда мы говорим о руководстве городом, можно избрать две кампании. Избирательных кампаний, если мы об этом будем говорить сейчас. Это такая, очень краткосрочная кампания наскоком, когда приходит новое лицо и исключительно на выступлениях СМИ, на красивой картинке за три месяца делает себе популярность. Этот человек может ничего не делать. Этот кандидат может вообще пальцем об палец не ударить для городского хозяйства, но, исключительно, на «хайпе», как сейчас модно говорить, за три месяца можно выскочить и выиграть выборы. Если речь идет о более долгосрочной кампании, а у Александра Дмитриевича кампания практически год будет длиться, то, конечно же, тут уже будут нужны и результаты. Информационными вбросами картину не изменить. Поэтому нужно, действительно, будет смотреть, что происходит в городе, но именно происходит – делать за один-два месяца невозможно. Что уже сделано. Привлекаются определенные новые ресурсы в Петербург. Об этом идет договоренность и целый ряд крупных компаний, целый ряд финансовых институтов нашей страны заявляют о том, что в город теперь поступит финансирование и из федеральных проектов в том числе. Мы, наверное, это увидим. Хотелось бы, чтобы увидели уже в этом году.

Т. Троянская― То есть за слова?

Д. Солонников― Нет, я надеюсь, что мы увидим уже приходящие деньги и начавшиеся проекты. Слова, что мы пообещаем, уже прозвучали. И это уже есть. А я надеюсь, что за оставшиеся полгода эти слова реализуются и в конкретные финансы здесь и сейчас. А не только в финансы через пять лет. Во-первых. А во-вторых, да, он проводит достаточно много встреч и целый ряд вопросов он брал лично на карандаш, лично этим занимался. Я думаю, что представители метрополитена должны быть ему благодарны, что он, хотя бы, частично перед новым годом долги быть погашены. В эту ситуацию он вмешивался лично и сам занимался тем, что разруливал, оставшиеся ему в наследство долгосрочный багаж сложных ситуаций. Не до конца расплатились. И в этом году проблема недополучения заработной платы в Ленметростой продолжается, это серьезная проблема для города. Дальше ее надо будет решать. То, как Александр Дмитриевич включился в нее в начале года, в конце прошлого года и в начале этого – это, я думаю, что как минимум часть семей заметили.

Т. Троянская― То есть, мы поем осанну врио губернатора за то, что он, в принципе, должен был делать без, в общем…

Д. Солонников― Мы не поем осанну. Мы отмечаем то, что он этим занимается активно. Проблема Ленметростоя складывалась годами и годами она не разрешалась. И годами Ленметростой накапливал долги, работал с арестованными счетами, не осваивал деньги, выделенные из бюджета. Это, действительно, годами накапливалось.

Д. СОЛОННИКОВ: Полтавченко запустил город, его подчиненные запустили, мы видим, что проблемы скопились.

Т. Троянская― То есть Полтавченко был плохой губернатор?

Д. Солонников― Не то, чтобы плохой. Видимо те, кто у него отвечали за данное направление, считали, что так оно и хорошо, когда-нибудь само рассосётся. У Георгия Сергеевича был свой подход к управлению городом. Ему город достался в ситуации, когда экономика росла. Вспомним одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатые года, возвращение после первого этапа кризиса. Казалось, что все будет хорошо. Что основная задача городских властей – это управлять ситуации так, как она и складывается. Финансовые потоки растут. Наша задача их перераспределять. Никакого кризисного управления тогда и не предполагалось. И, собственно, в этой парадигме такая система и продолжала жить. К сожалению, к счастью… Без потрясений. Серьезных войн никаких не организовывать…

Т. Троянская― В общем, запустил Полтавченко хозяйство.

Д. Солонников― Он запустил, его подчиненные запустили, но мы видим, что проблемы скопились.

Т. Троянская― Подчиненных выбирал он же. Поэтому, извините.

Д. Солонников― Он и его вице-губернатор. Мы же видим, что клубки проблем есть. Поэтому сейчас нужно разруливать. Какие-то уже начали разруливать.

Т. Троянская― Хорошо, Дмитрий, вы сказали про рейтинги и сказали, что, в принципе, у Беглова рейтинг не такой уж и плохой. И что ему уступают Оксана Генриховна и Бортко. А, во-первых, кто проводил эти исследования, и какой рейтинг у Дмитриевой и Бортко?

Д. Солонников― Ну, смотрите. Исследования проводили несколько компаний.

Т. Троянская― Назовите их.

Д. Солонников― Исследование проводил ФОМ в нашем городе. Про ФОМовское исследование многие, наверное, знали. Это было исследование телефонным образом проведенное. Даже в мою семью несколько звонков поступало, правда, на телефоны моих детей, поэтому они не отвечали, но звонки были. Я могу подтвердить лично, что да, это реальное исследование, оно состоялось. И ФОМ, в общем, уважаемая фирма. Никаких сомнений, что ФОМ исследование реально делало, и была качественная выборка – ни у кого нет. И Институт исследования региональных проблем тоже проводил исследование. Про них говорят, что у них было 15 000, и это был уличный опрос. Это я не могу подтвердить: было или нет. Уличного опроса я не видел, 15 000 – это достаточно большая цифра. Так же, как и была информация, что осенью проводили опрос на выборке в 20 000 по Петербургу, тоже уличник. Но уличник в 20 000 очень многие должны были заметить. Я тоже не видел людей, которые бы сталкивались с уличным опросом. Но, вот, информация о том, что такие исследования проводили, она есть.

Д. СОЛОННИКОВ: Есть процент избирателей, который всегда будет голосовать за существующую власть. Независимо, кто это.

Т. Троянская― И получается, что исследование ФОМ и вот эти уличные опросы, они, в принципе, одинаковую цифру показывают?

Д. Солонников― Ну, они примерно одинаковую.

Т. Троянская― Сколько вы можете назвать?

Д. Солонников― От 20 до 25.

Т. Троянская― Это Беглов. А Дмитриева и Бортко?

Д. Солонников― Чуть больше 10.

Т. Троянская― Тот и другой?

Д. Солонников― Ну, примерно 10 и 13.

Т. Троянская― Тем не менее, видите, вы тоже не совсем доверяете этим уличным опросам.

Д. Солонников― Конечно. Во-первых, в каждом опросе есть погрешность. И любой социолог скажет, что любой опрос, 3% погрешности – это нормально. В некоторых опросах – 5% погрешность, в некоторых 1,5%. Еще раз, это вопрос дальше обсуждения выборки и как она формировалась. И к этому тоже нужно внимательно подходить. Первый момент. Второй момент, насколько это все честно. Про ФОМовский опрос – нет сомнений, что он был. Про остальные опросы – что там было, как это проводили, нужно более внимательно смотреть.

Т. Троянская― А вы видели в лицо человека, который собирается голосовать за Беглова?

Д. Солонников― Да, я таких людей много видел.

Т. Троянская― Я просто не встречала, поэтому и спрашиваю.

Д. Солонников― Это нормальная ситуация. Смотрите, всегда, это вам любой социолог и политолог скажет, есть процент избирателей, который всегда будет голосовать за существующую власть. Независимо кто это.

Т. Троянская― Бюджетники? Которых заставили?

Д. Солонников― Нет. Это люди, которые искренне голосуют за существующую власть. Была КПСС – они голосовали за КПСС; стали демократические выборы в России – они будут голосовать за демократические выборы в России; стал наш дом – Россия – они будут голосовать за наш дом – Россия. Это известная притча, как бабушка в храме, в Серакузах, молится за здоровье тирана Сиракузского. У нее спрашивают: бабушка, что же ты делаешь? Тиран Сиракузский уничтожил твоего сына, послал на войну твоего мужа, а ты молишься за его здоровье. А она говорит: я старая женщина, я прожила много лет и знаю, что любые перемены ведут только к худшему, поэтому пусть он будет здоров. И есть люди, которые искренне считают, что какая власть есть, пусть такая и остается, никаких перемен нам не нужно. Еще раз, это осознанный совершенно выбор, это не те люди, которых специально загоняют. Это отдельно.

Т. Троянская― А вы уверены, что Беглов уже точно будет кандидатом в губернаторы или все-таки здесь еще ведутся какие-то споры, и, в общем, у самого Александра Дмитриевича нет уверенности в том, что он будет претендентом на губернаторы.

Д. Солонников― У меня нет сомнений, что он будет. Мы об этом говорили с самого начала. В истории страны не было ни разу ситуации, чтобы назначенный президентом исполняющий обязанности губернатор потом не пошел на выборы. Такой ситуации в стране не было ни одного раза. И предположить, что на Петербурге будут ставить эксперименты, будут какую-то новую схему предлагать – мне кажется, малореально. Поэтому, я с самого начала предполагал, что Александр Дмитриевич будет основным кандидатом от вертикали власти на выборах. Если что-то чрезвычайное не произойдет. Чрезвычайно, я имею в виду даже скорее в геополитическом масштабе, введут санкции новые против России какие-нибудь чудовищные, что возможно.

Т. Троянская― А какая связь?

Д. Солонников― Ну, смотрите. Я продолжу. Введут санкции, резко обострится социально-экономическая ситуация, начнется резкое протестное движение в разных городах. Нужно будет серьезнейшим образом менять конфигурацию власть и в регионах, и в федеральном центре. Тогда будет череда передвижений, череда перестановок, в рамках которых Александр Дмитриевич может оказаться на каком-от совершенно другом месте.

Т. Троянская― Где он будет полезнее.

Д. Солонников― Где потребуется в данный момент. Такое возможно – почему нет. Опять же, ни один политолог, ни один социолог не скажет вам как будет выглядеть ситуация к 8 сентября этого года. Пока что ничего катастрофичного не произошло, но целый ряд сценариев обсуждают. Если мы почитаем последнюю неделю, уже договорились до локальной ядерной войны на планете.

Т. Троянская― Но, надеюсь, все-таки, этого не случится. Вернемся к кандидатам. Оксана Генриховна Дмитриева, которая пока никак не может определиться, все-таки, идти ей на губернаторские выборы или нет. С чем это связано? Почему? Вчера она, вроде бы, уже снова собирается.

Д. Солонников― Ну, она не снова собирается. Она говорит, что она может выдвинуться.

Т. Троянская― Но не пройдет муниципальные выборы.

Д. Солонников― Да. У нее просто очень аккуратное… на не сказала, что она однозначно выдвинулась и что всё, она начала избирательную кампанию. Ряд таких заявлений именно в таком контексте уже были. У нее заявления гораздо более спокойные. Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Во-первых, конечно, в том виде как есть, это некое предложение к торгу. Предложение к тому, чтобы попытаться договориться. Договориться и с оппозиционными партиями, давайте проведем переговоры, посмотрим, кто от нас может быть основным кандидатом. И предложение к той же вертикали власти: давайте договоримся. Может быть, будут какие-то предложения, я тогда в выборах участвовать не буду. И, конечно, все участники избирательной кампании, и со стороны оппозиционных партий, и со стороны лояльных партий, и со стороны власти – все находятся, пока, в ситуации неизвестности, относительно «муниципального фильтра». На прошлой неделе состоялись совещания в центре, в Сберкоме, в Администрации президента по поводу внесения изменений закона выборов.

Т. Троянская― По поводу 5% фильтра.

Д. Солонников― В частности. Там речь идет о том, что будут менять фильтр не в вилке от 10 до 5. А будет написано, что до 5% «муниципальный фильтр» без нижней границы дальше НРЗБ. Первое предложение. Второе, что в федеральном законе будет введено понятие самодвиженца, а не только выдвиженца от партии. И то, что очень сейчас нравится избирательной комиссии, это идея голосования по месту жительства, а не по месту регистрации. Система мобильного избирателя. Создание мобильных выездных точек для голосования. Такой пакет. Вроде как договорились, что соответствующие изменения в федеральный закон будут приняты. А дальше мы не знаем как это будет проходить. Законопроекта пока нет в Госдуме. В Госдуму он не внесен. И даже «Единая Россия» вроде как поддержала, что она будет это вносить, но вопрос – когда. В весеннюю сессию? Если в весеннюю сессию, то как? Весеннюю сессию поставят на первое чтение или в весеннюю сессию быстро пройдут все три чтения, тут же в Совет Федерации и тут же на подпись президенту. Успеют это сделать до мая или нет? Если успеют. Это первое если. Может, не успеют, может, вообще, это на осеннюю сессию оставят.

Т. Троянская― И тогда вообще нас это не касается.

Д. Солонников― Если в осеннюю сессию – нас это вообще никак не касается. Если это в весеннюю сессию, то второй момент тоже очень важный. Приняли это в весеннюю сессию, даже президент подписал. Какой переходный период для изменения регионального законодательства будет поставлен в этом законе? Что там напишут? Предположим, в марте приняли все изменения и написали: «Два месяца на внесение изменений в региональное законодательство». Тогда понятно, что к маю наше законодательство должно измениться. Или написали, что два года на изменение регионального законодательства. И тогда федеральный закон сейчас изменили, а региональный поменяют к 21-ому году. Вот, мы этого не знаем, как это произойдет. Поэтому ожидания изменений с точки зрения «муниципального фильтра» они для всех одинаковые. Все смотрят, что произойдет в Москве. К сожалению, Петербург пока ждет вести из столицы.

Д. СОЛОННИКОВ: Я не думаю, что снятие Бориса Вишневского каким-то образом сильно отразиться на итогах избирательной кампании.

Т. Троянская― Понятно. То есть вся реакция будет именно оттуда. Но, возвращаясь к выборам, у нас накануне был Александр Бельский, представитель Комитета территориального развития, который говоря о выборах, сказал, что нужны наблюдатели от Общественной палаты города как в Москве. Для того, чтобы выборы были чистыми и честными. Что вы думаете? Поддерживаете его?

Д. Солонников― Да, конечно. Это тоже тренд, который уже несколько избирательных сезонов активно проводится. И на президентских выборах уже общественные палаты активно представляли своих избирателей. Мы проводили «Ночь выборов» — «Election night», по итогам президентских выборов. И, как раз, представители общественной палаты рассказывали, как наблюдатели активно участвовали в избирательном процессе. Тогда была федеральная кампания, на ней опыт участия общественной палаты был успешно отработан. Признан, действительно, реальным. Признан позитивным и рекомендовано, чтобы общественные палаты теперь своих наблюдателей и на региональные выборы выставляли тоже. Так что у меня нет никаких сомнений, что такой институт будет у нас работать.

Т. Троянская― Подождите. Есть же «Наблюдатели Петербурга», которые, в принципе, хорошо справляются со своей работой. Зачем?

Д. Солонников― Больше наблюдателей хороших и разных. «Наблюдатели Петербурга» — это одно общественное движение. Почему бы и не быть другим общественным движением и другим структурам как-то, институализированным, при этом. «Наблюдатели Петербурга», о которых мы говорим, у них нет юрлица, у них нет возможности для институциональных, опять же, контактов с теми же избирательными комиссиями. Они-то своих избирателей тоже проводят через какие-то другие институты. Или через партии, или их пытаются замаскировать под журналистов, или еще как-то. Но это тоже, знаете, такой, не сильно работающий момент. Ну, почему общественные наблюдатели должны маскироваться под наблюдателей от партий, участвующих в выборах. Ну, это тоже, согласитесь, не очень здоровая ситуация. Если это общественный наблюдатель, он должен быть как общественник – пришел, я представляю кого. Давайте Общественную палату, что здесь такого.

Т. Троянская― И еще про выборы. Во вторник приезжал чиновник из аппарата президента Андрей Ярин и проводил совещание с главами районов, с Макаровым и с госпожой Совершаевой. Зачем он это делал? О чем они договаривались?

Д. Солонников― Ярин отвечает в Администрации президента за выборы в Центральном федеральном округе, в принципе. Это его зона ответственности. Среди чиновников Администрации президента федеральные округа тоже так распределены. Северо-Запад, Центр, Дальний Восток, Урал, Поволжье и разные специалисты отвечают за разные регионы. Мы попадаем в перекрестную зону и к нам, периодически, ездят разные руководители из Администрации президента. Харичев приезжал, Ярин приехал. Мы много кому интересны.

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем, Дмитрий, паузу, поскольку у нас московские новости. На самом интересном остановимся.

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Т. Троянская― Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Солонниковым, политологом. На самом интересном месте. Про Ярина мы говорим, который приезжал и тут проводил совещание с Вячеславом Серафимовичем Макаровым, в том числе.

Д. Солонников― Да. Еще раз, на мой взгляд, ничего удивительного не происходит. Представитель Администрации президента приезжает в целый ряд субъектов. Проводят совещания и с главами субъектов, и с руководителями законодательных органов власти, и с видными политиками. Проводят встречи с общественностью. Но это тоже, это их работа, в общем и целом. Поэтому то, что проводят совещания в Смольном, может быть, для нас это не очень привычно, и мы немножко были в стороне от общего процесса. Но выборы прошлого года показали, что Администрация президента, конечно, сейчас гораздо более серьезно будет относиться ко всем начинающимся кампаниям. И влияние, и свой контроль, и рука на пульсе будет теперь, практически, везде. Ситуация, когда три-четыре кампании отпустили и что-то пошло не так, как, иногда, принято говорить – повториться не должна в их представлении. Поэтому теперь мы будем жестко следить, они считают, мы будем жестко следить за всем, что происходит в регионах. Следить, контролировать, проводить совещания, собирать отчетность. Не факт, что это поможет победить вертикали власти в регионах. Не факт, на самом деле. Но стараться влиять на ситуации. Стараться снимать информацию. Максимально быстро, максимально оперативно. Стараться, с каждым из политиков, иметь личный контакт и личные договоренности, что он и как делает в конкретной ситуации – да, конечно, будут.

Т. Троянская― А как вы оцениваете профессионализм политтехнолога Александра Серавина? Он снял Шлозберга и других реальных конкурентов в Пскове. Не будет ли примерно такая же ситуация в Петербурге, где даже не будет Бикбаева, условного.

Д. Солонников― Ситуация в Петербурге, конечно же, по своей технологии будет отличаться от ситуации в Пскове. И там, и там есть свои региональные нюансы, есть свои особенности кампании, которые при проектировании кампании, без сомнения, будут учитывать. Если говорить о том, что представителя партии «Яблоко» сняли в Пскове и у нас Бориса Вишневского в этом отношении тоже должны будут снять – я не думаю, что снятие Бориса Вишневского каким-то образом сильно отразиться на итогах избирательной кампании. Да, конечно, партия «Яблоко» в этой ситуации своего кандидата иметь не будет. Но, честно говоря, пока он сильно в рейтингах и не лидирует. Опять же, на этой неделе, на прошедшей Явлинский сказал, что партия, скорее всего, выдвинет именно Вишневского. И вроде бы, конфликт кто пойдет от «Яблока» уже нивелирован, вроде как определились. Но, опять же, все эти договоренности пока договоренности до момента подписания протокола. И, в целом, в ряде партий мы такие ситуации тоже видели, когда говорят-говорят про одного кандидата, а в конечном итоге получается иная фигура. Как уже она появляется в списках, кто что пролоббировал, то какие интересы в данной ситуации отследил остается, очень часто, за кадром. Пока, да, Борис Вишневский официально, на уровне руководства партии, подтвержден как основной кандидат в кандидаты от «Яблока» на выборах губернатора. Если говорить, опять же, в параллели с Псковом, я не думаю, что кампания будет точно такая же. Я думаю, что, конечно, в Петербурге будут и красивые знаковые участники политического процесса.

Т. Троянская― А вот кто? Знаковый и красивый? В потенциале.

Д. Солонников― Я не знаю, посмотрим.

Т. Троянская― Обозначенные Бортник и Дмитриева.

Д. Солонников― Ну, во-первых, это тоже уже знаковые и красивые представители, без сомнения. Заявился Максим Шевченко – это, на мой взгляд, странное заявление. Год назад он обещал жителям Владимирской области, что он теперь будет с ними и никогда не бросит. Он теперь избрался, он теперь там. «Я теперь буду работать на вас». Год прошел, он их бодро кинул и поехал в другой регион. Точнее, даже года не прошло. Ну, как-то так, сомнительный шлейф. Кинул одних, приехал к другим.

Д. СОЛОННИКОВ: 95% муниципальных депутатов – это депутаты партии, которую возглавляет Вячеслав Серафимович Макаров.

Т. Троянская― Мне кажется, что у нас все чиновники и губернаторы, и прочие с такими шлейфами, примерно.

Д. Солонников― Не все, но многие. Это просто только что произошло. Это событие вот оно сейчас, на слуху. Человек бодро заявлялся, что он теперь плотно будет вот здесь, на этой земле работать. И тут же готов всех предать. Нормально. Еще раз, это отдельный факт. Но фамилия известная, фамилия звучащая. Поэтому, кто к нам еще сюда может прийти, посмотрим. Но фамилия может быть много. И выборы, действительно, знаковые и интересные. На мой взгляд, к ним преувеличено внимание. И, конечно же, основные выборы сезона 19-го года – это выборы в Мосгордуму. Революции делаются в столицах. И, конечно же, именно в столице основной политический накал идет страстей. Кто будет контролировать законодательную власть в столице, тот во многом будет определять повестку дня в столице. Это федеральная повестка дня. Как бы мы не любили Петербург, мы находимся в 700 км от столицы и на ее политику влияем постольку поскольку. Больше, конечно, чем города, находящиеся за Уралом но все-таки. Вот Мосгордума – это основное. И потому что Сергей Собянин один из основных претендентов в рамках транзита власти. И потому что, еще раз, это столица и митинги около Мосгордумы – это гораздо более серьезно, чем митинги около Мариинского дворца. И заявление, сделанное там, и попытка тех или иных в будущем, возможно, оппозиционного депутата Мосгордуму проводить встречи с населением где-нибудь на площади Сахарова. Это гораздо более заметнее, чем встречи с населением на площади Ленина у Финляндского вокзала. Вот это вот все – это основное в этом году. И основной момент, на самом деле, будет прикован сюда. Мы здесь постольку поскольку. Нашу повестку дня тоже надо отыграть. Возможно отыграть так, чтобы помочь состояться основным выборам, московским и это, на мой взгляд, основное, что будут делать политтехнологи, упомянутые только что. И поэтому посмотрим. Эта связка будет очень важная в этом году.

Т. Троянская― То есть Равин важнее там, чем здесь?

Д. Солонников― Не то, что он важнее там. Он будет работать здесь.

Т. Троянская― А он хороший профессионал?

Д. Солонников― Во-первых, о коллегах плохо говорить – это моветон.

Т. Троянская― Можно промолчать.

Д. Солонников― Нет, он хороший профессионал, без сомнения, я тут даже могу не промолчать.

Т. Троянская― Но его профессионализм здесь, в Петербурге, не особо нужен.

Д. Солонников― Нет, почему не нужен.

Т. Троянская― Справятся и так.

Д. Солонников― Он будет руководить кампании здесь, в той части, которая ему будет поручена. Но мы же уже начали это обсуждать. Здесь будет очень много московских технологов. Здесь будет очень много представителей из федерального центра, которые будут смотреть за тем, что происходит. И Александр будет действовать в той зоне, которая будет ему определена. Конечно же, он не будет играть против того, что будет идти от федералов.

Т. Троянская― Есть устойчивое мнение, что муниципальными выборами занимается у нас В.С. Макаров. Вот, в этом смысле, как вы считаете, нужно сильно договариваться с Вячеславом Серафимовичем? И, действительно ли, это так? Действительно ли он управляет муниципальными выборами?

Д. Солонников― Ну, не то, что он управляет муниципальными выборами. Он управляет партией «Единая Россия», которая имеет подавляющее большинство, которая закрывает все муниципальные образования. В сравнении: 95% муниципальных депутатов – это депутаты партии, которую возглавляет Вячеслав Серафимович. Дальше, конечно же, связка депутатов Законодательного собрания и муниципальных образований в целом ряде районов выстроена достаточно жестко. Не во всех и не каждый из муниципалитетов работает, прежде всего, на депутата ЗАКСа. Конечно, это не так. Но, во многом, да. Такая связка присутствует. Поэтому у него есть серьезные рычаги влияния и на нынешний депутатский совет, на их состав. И на ту политику, которая будет сейчас разворачиваться на муниципальном уровне. У него реальные рычаги в руках. Поэтому, конечно, он один из главных игроков, которые здесь будут организовать. При том, что если оппозиционные партии будут, конечно, пытаться создаваться независимые группы, группы самовыдвиженцев. Будут пытаться какие-то молодежные организации играть, чтобы провести своих представителей. Но, пока что, такой институциональный крупный рычаг, прежде всего, у него. Он его будет двигать вправо, влево, вперед, назад.

Т. Троянская― Смотрите, вчера стало известно о назначении Путиным нового главы ГУ МВД и этот Плугин, говорят, займется «чистками». И некоторые Telegram каналы пишут о том, что эти «чистки» могут коснуться и всяких больших строительных компаний, и, в частности, упоминалась фамилия Селегеня, который является тестем… Во всяком случае, дочь Вячеслава Серафимовича замужем за сына Селегеня. Не является ли это, скажем так, устрашением для Вячеслава Серафимовича. Мол, Вячеслав Серафимович, давайте муниципальные выборы будут такие, как мы хотим, и тогда у вас все будет хорошо с вашими родными и близкими.

Д. Солонников― Ой, я бы не стал внимательно комментировать назначения в структуре МВД. Я никаким образом не включен в информационные потоки внутри структуры МВД, что там происходит, почему оказался один чиновник вместо другого, почему чиновник поехал к нам, а не в Екатеринбург. На самом деле, огромное количество подводных камней, течений и центров силы внутри самого МВД, которые друг с другом борются. Кто победил и почему победил – очень часто наружу никогда не выплывает и не выплавит. С точки зрения Telegram каналов, ну, раньше выпив рюмку водки, выкурив сигарету Беломор на кухне обсуждали политику, пикейные жилеты собирались на площади в Черноморске… Потом перешли на кухни в коммунальных квартирах. Ну, сейчас, они же пересели в Telegram. То, что там пишут – очень часто, крайне субъективное мнение, которое комментировать тоже нет смысла. Люди точно знает, зачем он сюда приходит. Он им это сказал? Он где-то публично сказал, что он сюда едет разбираться со строительными компаниями?

Т. Троянская― Ну, собираются всякие источники, поэтому, естественно, делается анализ. Кстати, на кухнях иногда звучала правда. Поэтому, не нужно говорить о всех Telegram каналах, что это «бла-бла-бла».

Д. Солонников― Я понимаю. Просто их так много и там столько все информации, что, конечно же, на кухне кто-то что-то честно сказал, и кто-то честно сказал на кухне про ядерные реакторы. Но 90% разговоров – это хорошие досужие приятные разговоры. Приятно было в них участвовать, на самом деле. Если вспомнить советское время, конечно, приятно было поговорить о том, что мы все примерно представляем. И Гондурас сильно беспокоил. Но сейчас это там обсуждается, тоже иногда забавно почитать. Но крупица истины очень маленькая в той большой куче соломы.

Т. Троянская― Хорошо. Если по выборам, вот эти вот муниципальные фильтры действительно все успеют. И 5% будет. Имеют ли шансы наши оппозиционеры преодолеть вот эту планку в 5%? Потому что я слышала комментарии Гудкова, который сказал, что специально эту планку понижают, в Петербурге никто не преодолеет эту планку, в Москве – да. Вот его 7%.

Д. Солонников― Смотрите, я тоже об этом уже говорил. На самом деле, в Петербурге без понижения планки была возможность преодолеть и 10% планку. Сейчас, уже весной, будет праймериз «Единой России». Очень многие из ныне действующих кандидатов уже весной не пройдут этот праймериз, и это будет известно и с ними, конечно, можно будет договариваться. Они никак уже не будет связаны с партией власти. Вопрос переговорного процесса самих оппозиционных депутатов. Вот они: смогут или нет, это их потенция. Если они заранее расписываются в своей недееспособности – ну что делать? Это их право.

Т. Троянская― Выборы впереди. Поэтому, мы еще много-много будем говорить и о процедуре, и о кандидатах. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития был у нас сегодня в студии, спасибо!

Д. Солонников― Спасибо! До свидания!