28 февраля 2019 года

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» — Максим Шевченко, политик

Эфир ведет Маша Майер

М.Майерс― Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». В студии — журналист Максим Шевченко. Здравствуйте!

М.Шевченко― Здравствуйте!

М.Майерс― Хотела спросить, следите ли вы за тем, что происходит в Индии и Пакистане. Потому что конфликт обостряется, выходит на новые витки. И из последних новостей: воздушный бой. Су-20 и F-16 сошлись в воздушном бою на границе этих государств. Как вы предполагаете, будут развиваться события?

М.Шевченко― Всё это происходит на фоне переподписания очередного американо-китайского 20-летнего договора. Первый договор был подписан в 79-м году. И это вывело Китай к прямым отношениям с США экономическим и обернулось вьетнамской войной, в ходе которой Советский Союз показал свою полную беспомощностью. Не смог помочь Вьетнаму. Китайские войска зашли на территорию Северных провинций Вьетнама. И по-моему, только не так давно закончили ее оккупацию.

М.Шевченко: Каждый такой договор создает новый формат между огромной фабрикой, производством, которым является Китай

Потом, следующее переподписание было в 99-м году. Всё это привело тоже к достаточно драматическим событиям и на Ближнем Востоке и так далее. Потому что каждый такой договор создает новый формат между огромной фабрикой, производством, которым является Китай, и крупнейшим заемщиков американских ценных бумаг государственных и США, которые остаются самой могучей финансовой и военной державой мира.

Сейчас 19-й год, происходит третья пролонгация 20-летнего договора. И эта пролонгация опять-таки не может не вызывать торговлю вокруг него и со стороны Пекина и со стороны Вашингтона. Понятно, что они договорятся, потому что этот договор взаимовыгоден, он обеспечивает могущество Китая и обеспечивает достаточно серьезные позиции США с опорой на Китай как на глобального союзника.

Несмотря на то, что все говорят о якобы противоречиях американо-китайских, на самом деле это теснейшие торговые, финансовые, экономические отношение, ну, и некое военное бряцание. Но чтобы не бряцать напрямую и чтобы, главное, поставить на место Россию, которая в этой ситуации раздувает щеки и делает вид, что она субъект мировой политики, они сейчас покажут, что Россия — это не субъект мировой политики.

Потому что Индия является партнером России и по БРИГС и по разным другим нормам, но Индия является не то чтобы врагом Китая, но противником Китая традиционным. Потому что, напомню, что часть индийской территории оккупировано китайскими войсками с 60-х годов.

Пакистан же в свою очередь является теснейшим союзником Китая. Я в Пакистане был, работал. Многие заводы военные — там танковые заводы — являются просто китайскими технологическими предприятиями. Через Пакистан Китай имеет кратчайший выход в Индийский океан, и около Карачи давно планировался еще — и говорят, что это было одним из поводов афганской войны последней 2000-х годов — огромные порт, который позволил бы Китаю иметь кратчайшую железную дорогу через Кашгар, через Афганистан, через Зону свободных племен, через эти пуштунские территории туда, на Китай. Современная дорога, не чета российским железным дорогам.

Поэтому, я думаю, что это проверка мирового… это как бы толчок, который весь этот регион, готовый как карточный домик рухнуть в пыли и в крови, сейчас подтолкнет. Это очень серьезное событие на самом деле.

Я не думаю, что стороны дойдут до обмена ядерными оружием, хотя и у той и у другой стороны есть ядерное оружие и способы его доставки. Пока все тут пальцами тыкали в Иран, который ни разу не применял никакие ракеты и давно ни с кем не воевал, если не считать нападение Саддама Хусейна на Иран, вторжение армий Саддама Хусейна, а вот Индия и Пакистан имеют современные ракеты, современное ядерное оружие, высокотехнологичные армии, которые способны огромное население — население достаточно фанатичное: с одной стороны, индуистские фанатики, с другой стороны, мусульманская мобилизация идет тоже…

Вот смотрите, что дальше происходит. Сейчас происходит эскалация войны. В Афганистан американцы перебросили порядка 7–8 тысяч игиловцев*, включая и таджиков, которые были в Ираке. Помните, этот полковник, который у Рахмона командовал спецназом, потом возглавил военную организацию ИГИЛ* (запрещено на территории РФ)? По некоторым данным он сейчас находится в районе Кундуза. Порядка 7–8 тысяч боевиков переброшенных туда, естественно, американцами, и опирающихся на базы так называемого Северного альянса, скорей всего, который является, естественно, союзником американцев, а не Российской Федерации. Там ЦРУ всё курировало и американские военные — это была зона их оккупации.

М.Шевченко: Индия является не то чтобы врагом Китая, но противником Китая традиционным

Мы с Орханом Джемалем были в 11-м году в Мазари-Шарифе и в районе Кундуза, в Пули-Хумри. Делали фильм для «Первого канала», встречались, в том числе, и с руководством Талибан* (запрещено на территории РФ) в этом месте и с руководством Северного альянса. И было очевидно, что Северный альянс — это просто приложение к американской армии. Так вот эти боевики находятся по ту сторону Пянджа, в районе Кнудуза. И вторжение в Среднюю Азию, допустим, 7–8 тысяч таких ребят приведет к тяжелейшим последствиям для Средней Азии. Кто будет в Средней Азии подавлять этот пожар, который возможен сейчас, который будет волной расходиться от индо-пакистанского конфликта? Я не думаю, что Россия с этим справится и что ОДКБ тут сможет что-либо сделать. Я думаю, что китайцы.

Не исключен вариант, что это плата, которую Китай потребовал за пролонгацию договора, очень выгодный Америке договор 20-летний — это контроль над Средней Азией. Это контроль над всеми энергетическими, нефтяными, газовыми потоками. Поэтому, я думаю, что близорукая политика России последних лет, которая следовала за интересами корпораций, а не преследовала национальные интересы государства, в том числе, геополитические, она может привести сейчас к достаточно тяжелым, катастрофическим последствиям.

М.Майерс― А что бы вы на месте Лаврова делали в настоящий момент?

М.Шевченко― При чем тут Лавров? Я думаю, что тут сейчас голова болит у Патрушева скорее. Николай Платонович — человек незаурядный, с геополитическим, масштабным виденьем, патриот безусловный. Те, кто его знают, об этом говорят и не сомневаются в этом. Но он же не определяет до конца политику России. Есть разные лоббистские группы внутри страны. Но, безусловно, ситуация крайне тяжелая. Я не думаю, что российская армия готова к таким масштабным действиям.

М.Майерс― Ну, а дипломатические действия?

М.Шевченко― Вот я недавно делал интервью с Владимиром Квачковым. Его можно посмотреть на моем YouTube-канале. Владимир Васильевич, вышедший из тюрьмы, несмотря на свой разные идеи, которые в его голове есть, остается одним из выдающихся военных специалистов в деле организации армии, диверсионно-террористической работы. Собственно, его докторская диссертация. Он совершенно ясно сказал, что бригадное строение армии — это армия, созданная для подавления внутренних мятежей, потому что бригада — это легкая боевая часть. Я не думаю, что в большой войне армии, построенная по такому принципу бригадному, как российская — так говорят военные многие — сможет активно участвовать. Тут, наверное, военные специалисты лучше скажут.

Но не знаю. Если Индия и Пакистан завяжутся в серьезной войне, то России придется определяться, готова ли Россия сейчас, допустим, вступаться на стороне Индии, к каким последствиям это может привести. Если будут какие-то проблемы для Пакистана, не вмешается ли Китай, не является ли это поводом? Не будет ли это отмашкой для эскалации исламского террористического фактора в Афганистане и вторжении боевиков в Среднюю Азию, например со всеми последующими катастрофическими последствиями от этих событий?

Мне кажется, что вот такие последствия могут быть у индо-пакистанского конфликта, почти апокалиптические для большого региона от Индостана до границ Казахстана, а, может быть, и Казахстан затронет — до границ России.

М.Майерс― Я просто пытаюсь понять, что в этой ситуации можно сделать при нынешнем раскладе?

М.Шевченко― Пусть голова болит у этого режима, который держит деньги в Америке, который уничтожил за последние 30 лет всю военную науку, военные технологии, военную систему образования, систему научно-исследовательских открытий. Вот ему только остается потрясать ракетами, которые на самом деле являются советскими проектами середины 80-х годов, и делать вид, что это современные ракеты какие-то. И потом заявлять, что мы везли в Китай С-400, но они утонули, знаете, вот просто по дороге был сильных шторм и мы должны были их выкинуть за борт. Ну. это, вообще, кто в это поверит? Ребята, почему вы через Уссурийск в Китай по кратчайшей железной дороге не везли те самые С-400? Что с ними случилось?

М.Майерс― Они у нас по МКАДу ездят, вы знаете, бывает. Или по улицам Курска.

М.Шевченко― Я не знаю, где они ездят, я не специалист. Но просто что-то происходит такое, чего мы не видим до конца, потому что, естественно, наши возможности видеть картину в целом, они не такие масштабные, но совершенно очевидно, что мир приближается к серьезным тектоническим сдвигам.

М.Майерс― Дорогие друзья, я хочу сказать, что это программа «Особое мнение». И наш гость — Максим Шевченко. Мы сейчас сделаем короткую паузу, а после вернемся в эту студию. Уже обратимся к российским новостям, потому что у нас масса всего интересного происходит и внутри государственных границ. Это Маша Майерс.

М.Майерс― Журналист Максим Шевченко в этой студии. Я внимательно смотрела, что сегодня происходило вокруг повестки выборов губернатора в Санкт-Петербурге. Вот сегодня стало известно официально, что еще один участник заявил об этом. Бывший министр труда Российской Федерации, депутат законодательного собрания от «Партии Роста» Оксана Дмитриева сообщила о готовности участвовать в выборах губернатора города.

М.Шевченко― Оксана прекрасна, она очень популярна в Петербурге. Он сама — воплощение в какой-то мере души города, и она, конечно, выступала много раз с очень правильными позициями. Она такая классическая социал-демократка европейская умеренная. Я думаю, что Беглову или тому, кто будет вместо Беглова явление Оксаны Дмитриевой — это такой страшный сон. Вот этого они боятся по-настоящему. Они прошлый раз ее снимали с выборов. Я надеюсь, что она пройдет муниципальный фильтр, будет зарегистрирована и даст серьезный бой власти.

А мы подтянемся, если надо будет. Что же нам заранее выдавать-то свои планы? Мы обозначили — мы, я, мои товарищи из КПРФ — мы обозначили свою готовность бороться в разных точках страны: Петербург, Ставрополь, Симферополь, Севастополь, Волгоград, Ульяновск. Ждите нас везде. 20 выборов в 19-м году будет в 20 регионах. Мы не скажем, где мы будем. Мы будем одновременно везде и в каждой точке. Бойтесь! Сегодня мы опубликовали доклад: «Орловщина»: Итоги правления «Единой России» во Владимирской области в 2013–18 году». Показали, каким образом можно было процветающий экономический, военно-технологический регион привести к бедности, нищете и разрухе. И показали, каким образом, мы, использовав и проанализировав все ошибки партии власти и ее ставленников, сумели одержать победу во Владимирской области. Это была первая победа за долгие-долгие годы, когда мы сумели просто волей народа, мобилизацией народного протеста избрать не кандидата от власти, утвержденного властью, а оппозиционного кандидата. Дело не в том, что это Шевченко, Сипягин или кто-либо еще…

М.Шевченко: Пакистан же в свою очередь является теснейшим союзником Китая

―

Клычков в данном случае.

М.Шевченко― Клычков — это несколько иная тема. Главное, что выборы во Владимирской области были первой картой, которая посыпалась в этом карточном домике. За ней была Хакассия, Приморье, Хабаровский край. Три региона сегодня, где есть три демократически избранных губернатора: это Владимирская область, Хабаровский край и Хакассия. Надеюсь, что в 19-м году их будет еще десяток-полтора, а, может быть, все 20. И плюс еще выборы в Мосгордуму. И мы должны им рассказывать, где нас ждать?

М.Майерс― Левый реванш нас ожидает.

М.Шевченко― Нет, это демократический реванш. По списку КПРФ в заксобрание у нас прошли. И вот сподвижник Бориса Немцова Сергей Казаков, который знал его очень хорошо. Был, когда-то, в начале 90-х одним из организаторов «Демократического выбора». И я прошел, который не являюсь членом КПРФ. Сегодня КПРФ является единственной системной партией, которая выступает с требованием соблюдения Конституции, последовательно голосует против антинародного правительства и его бюджета. ЛДПР критикует, как говорится, против правительства, а потом голосует за назначение Медведева, например. А КПРФ последовательна. Плюс мы открыты. Я об этом неоднократно говорил и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, который, на мой взгляд, является единственным системным европейским политиком сегодня на таком уровне в России. Мы готовы к коалиции со всеми демократическими протестными силами, которые стоят на позиции Конституции. Я считаю, что это единственно правильная позиция.

М.Шевченко: Индия и Пакистан имеют современные ракеты, современное ядерное оружие

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Вы ушли от ответа по поводу вашего участия в выборах.

М.Шевченко― Мое участие… Я вам ответил. «Порхай как бабочка, жаль, как пчела», — вот эта фраза Мухаммеда Али является воплощением, по крайней мере, моей политической тактики. Они не будут знать и не должны знать, где им ждать, как говорится, нашей атаки. Но атака будет непременно.

М.Майерс― По стилистике вы уже ее начали, по-моему. Потому что я вас сейчас слушаю — это вполне предвыборная агитация.

М.Шевченко― Конечно. А что? Сегодня с кем имеем дело? Сегодня мы утверждали уполномоченного по правам человека во Владимирской области. «Единая Россия» выдвинула госпожу Романову, которая является сопредседателем Общероссийского народного фронта во Владимирской области.

В законе об уполномоченном по правам человека ясно сказано: этот пост не могут занимать люди, которые являются членами политических партий или общественных организаций с политическими целями. Про ОНФ и сам Путин говорил, что он ставит политические задачи перед ОНФ. И Песков говорил, что ОНФ выполняет стратегию и тактику «Единой России» и следует по ним. И несмотря на это, когда мы говорим: «Это хороший юрист, достойный человек. Но она не может занимать пост уполномоченного».

М.Майерс― Но она же там как-то выкрутилась…

М.Шевченко― Она не выкрутилась. Она сказала, что она де-юре остается сопредседателем, но де-факто приостановила свое членство. Вот представляете, я иду куда-то депутатом, подаю документы, и я де-юре являюсь депутатом другого заксобрания. Ведь у меня не примут документы, скажут: «Извини — де-юре». А я скажу: «А де-факто я давно туда не хожу на работу и де-факто приостановил свое членство». Нет в уставе ОНФ приостановления. Есть вход и выход. Вот так они действуют. И в ответ они будут получать принцип Мухаммеда Али.

М.Шевченко: Сейчас происходит эскалация войны

Я считаю, что это очень верное решение. Я призываю все оппозиционные демократические силы, безусловно — не Ксению Собчак, которая, когда приезжала вовремя президентской кампании, то Светлана Орлова предоставила ей лучший зал и нагнала туда сотни молодогрвардейцев и активистов «Единой России» на встречу с Ксенией Анатольевной; пусть она сама с администрацией президента объясняется по этому поводу — а все реальные демократические оппозиционные силы в единой борьбе. Пусть она не знают, где они получат проблемы. Пусть они их получают везде. Это наши принципы.

М.Майерс― Вот видите, вы уже призываете, да.

М.Шевченко― Я призываю.

М.Майерс― Раз уж мы заговорили о регионах, в том числе, о губернаторах. Военный комиссариат Красноярского края подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что новый глава Хакассии Валентин Коновалов уклоняется от службы в армии. Это РИА «Новости» сообщило.

М.Шевченко― Он не уклоняется. Он уже не призывного возраста.

М.Майерс― Он не призывного… Да, тут есть разъяснения.

М.Шевченко― Он не уклонялся. Вы что? У вас подряд, что ли?.. Я не пойму, у «Эха Москвы» подряд на черный пиар против Коновалова?

М.Майерс― Конечно.

М.Шевченко― Больше нет губернаторов, про которых надо говорить. Вы выискиваете по всей стране демократически избранного губернатора, который выиграл в трех турах выборов и его обсуждаете. Вы не обсуждаете соседний Красноярский край. Вы полностью довольны Усом? У вас нет к Усу вопросов? У вас нет вопросов к другим губернаторам.

М.Майерс― А у вас есть?

М.Шевченко― Конечно, есть.

М.Майерс― Задайте.

М.Шевченко: Если Индия и Пакистан завяжутся в серьезной войне, то России придется определяться

―

А вот в ходе выборов мы им зададим, а в каких регионах — не скажем. Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Потому что Валентин Олегович Коновалов является достойным человеком, честным, порядочным юристом, семьянином. Там уклонялся, не уклонялся… Он не уклонялся…

М.Майерс― Подождите. Тут есть разъяснение от военкома. Я просто процитирую: «Мы подтверждаем эту информацию. Он уже непризывной. Но для того, чтобы определить степень годности в запасе, он должен явиться на призывную комиссию в военкомат». Явится?

М.Шевченко― Ну, всё. Значит, Валентин Олегович явится на призывную комиссию в военкомат. Имея высшее образование, я уверен, он может получить и офицерское звание. Я тоже являюсь офицером запаса даже в 53 года. Но у меня была военная кафедра. Я не проходил военную службу. Я закончил Московский авиационный институт и по окончании получил звание лейтенанта.

М.Майерс― Ну, вы лейтенант запаса, да. Но вы же явитесь на сборы, если вас призовут? Вы должны явиться?

М.Шевченко― Но я учился в советское время. Я учился в государстве, в котором был какой-то смысл. Я и сам являюсь, как уверен, что и Коновалов явится. Но копаться постоянно в его жизни… Мы в ответ же начнем копаться в жизни других губернаторов и сотрудников администрации президента. Если они это не прекратят. Я это честно говорю. Если они так любят обсуждать Коновалов, давайте тоже обсуждать фамилии, нам всем известные.

М.Майерс― Давайте.

М.Шевченко― Вот и будем обсуждать. Договорились. К следующей программе подготовим материалы.

М.Майерс― Еще дальше по новостям. В Мюнхене племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева приговорили к двум годам и трем месяца лишения свободы.

М.Шевченко: Не надо никому затыкать рот. Я лично выступаю за свободу дискуссий

―

Я не хочу это обсуждать, потому что я не вижу в этом смысле. Племянник Киселева для меня ничем не отличается от племянника Иванов. Я Киселева критикую не за то, что его племянник что-то сделал, а за то, что Дмитрий Киселев занимает неправильную политическую позицию, в частности, по отношению к советскому прошлому.

М.Майерс― А ведущий, вообще, должен занимать какую-то правильную или неправильную политическую позицию, комментировать советское прошлое?

М.Шевченко― Вот он в интервью Дудю сказал, что советские люди были социальными иждивенцами. На мой взгляд, это оскорбление советского народа. По крайней мере, мои точно дедушки и бабушки, мамы, папы не были социальными иждивенцами. Работали всю жизнь, занимались высококвалифицированной высокотехнологической работой.

М.Майерс― Киселев в последней своей программе показывал, куда должны полететь ядерные ракеты с подводной лодки из Тихого океана.

М.Шевченко― Да мне плевать, что он показывал. Я не хочу Киселева обсуждать НРЗБ.

М.Майерс― А вы вступаете с ним в дискуссию в контексте, были ли советские люди иждивенцами или нет. Кого это волнует?

М.Шевченко― Киселев является законченным либералом. Поскольку ваш режим путинский — вы просто абсолютно не понимаете, Маша — это абсолютно либеральный режим, который прикрывается консервативной такой рваниной, понимаете? Вот они достали из гроба Николая II вот эту позолоченную парчу на сгнившем трупе Российской империи, закутались в нее, смердит от них.

Но они являются либералами, потому что верят они только в деньги. Как сказал один умный человек: «А в глазах у них только бабы и бабки». И ничего другого у них там нет.

М.Майерс― А это главное свойство либерализма? То есть поясните здесь терминологию.

М.Шевченко― Этого — да, конечно. Либерализм Герцена подразумевает дискуссию, свободу… Вот я, допустим, считаю себя либералом. Я выступаю всегда за свободу слова…

М.Майерс― Вы только что путинский режим в такой довольно негативной коннотации называли либеральным…

М.Шевченко― Неолиберальный экономический режим. Они никакие не либералы в смысле содержательном.

М.Майерс― Но вот давайте как бы по смыслу разберемся.

М.Шевченко― Давайте разъясним эту позицию. Я всегда выступаю за свободу слова. Вот у меня есть твердая позиция по разным вопросам: по кавказскому, по палестино-израильскому, по истории советского времени. Но я считаю, что не стоит тащить исторические боли в нашу современность. Я считаю, что можно свободно обсуждать Сталина, Ленина, другие исторические фигуры. И не надо никому затыкать рот. Я

лично выступаю за свободу дискуссий. Никто меня не обвинит, что я выступал против свободы дискуссии. И это, на мой взгляд, позиция либералов. Тут я опираюсь на Герцена, потому что Герцен начал эту традицию. Будучи не согласным с Хомяковым и Аксаковы, допустим, он вполне о них тепло и с уважением пишет в «Былом и думах», которая является одной из главных русских книг на самом деле.

Когда мы говорим «либералы», конечно, мы оскорбляем понятие «либерал» как человека, который преследует идеалы свободы, свободного мышления, свободного сознания и самоопределяется со своей жизнью и смертью. Мы в данном случае имеем в виду, что они верят только в рынок и только в деньги и больше ни во что вообще не верят.

М.Майерс― Но либеральная экономика тоже должна быть либеральной в этом контексте.

М.Шевченко― Она не имеет отношения к либерализму. Вот есть такой парадокс: либеральной экономике выгодней всего фашизм. То есть когда финансовые корпорации создают шовинистический авторитарный режим, который с помощью боевиков и тотальной мобилизации консолидирует общество — для капитала это самый выгодный способ существования. Недаром тут все нашил либералы клялись то Пиночетом, то Ли Куан Ю, понимаете? И все говорят: «Вот такая хорошая организация жизни». Так им и Франко понравился бы и Салазар. Они, правда, жили в другую эпоху, когда не было еще либерально экономики в таком виде, как сегодня.

М.Майерс― Журналист Максим Шевченко в этой студии.

НОВОСТИ

М.Майерс― Мы возвращаемся. В студии — журналист Максим Шевченко. Я обещала, что мы вернемся к вашим воспоминаниям.

М.Шевченко― Так вот «Хэнка» Гринберг сказал — он был пожилой человек, замечательный американский финансист и крупнейший бизнесмен, — что приходит время авторитаризма в мире, сегодня деньги будут заинтересованы в авторитарных режимах. Он сказал это лет 6 назад, я помню. И это сбывается.

М.Майерс― А как вы расцениваете в этом смысле историю вокруг Майкла Калви, например?

М.Шевченко― Это не связанные вещи. Это внутрироссийские какие-то разборки. Где-то что-то, я думаю, какие-то партнеры российские где-то, что-то кому-то наступили, не занесли… В России такие вещи происходят по нескольким причинам: кто-то кому-то чего-то не занес или не донес; чья-то «крыша» потекла и так далее.

М.Майерс― Но это же про экономику в авторитарных условиях.

М.Шевченко― Здесь нет экономики. Российская экономика, она не авторитарная.

М.Майерс― А какая она?

М.Шевченко― Потому что она такая… феодально-сословная. Когда какой-то барон на свою территории пускает каких-то людей пахать землю и в ответ они дают ему долю — это не про авторитаризм. Это феодальный такой принцип.

М.Майерс― Сегодня коллегия МВД, и там всякие разные интересные заявления звучат. Я Владимира Путина процитирую, например: «Предприниматели в значительной степени сами виноваты. Они тут приходят, жалуются друг на друга, а мы вынуждены в силу действующих законов, так или иначе, на это реагировать».

М.Шевченко― Видите, значит, кто-то пришел пожаловался на Калви. Он всё рассказал. Путин же умный человек, он же фиксирует то, что говорят. Вот он вам рассказал, что на Калви кто-то донес, стуканул. И поэтому у Калви проблема. Какой-то другой предприниматель. А какой другой предприниматель? Вот там и ищите.

М.Майерс― Да. Эта фамилия уже звучала много раз. Чего там говорить-то.

Шеф-редактором русской редакции RT, Russia Today — собственно, о ней речь — назначена Мария Баронова, хорошо вам знакомая, журналистка, куратор правозащитного проекта движения «Открытая Россия», — это я цитирую РБК, — Она будет развивать проект «Дальше действовать будем мы» в соцсетях и мессенджерах. По словам Бароновой единственная и главная мотивация в ее работе — делать мир лучше. Как вы расцениваете?

М.Шевченко― Мотивация замечательная.

М.Майерс― Если бы мы говорили о сословной феодальной экономике, то какая у нас журналистика?

М.Шевченко― Russia Today не российская журналистика. Russia Today — это особый феномен журналистики, существующей между мирами. Это компания, которая не живет по российским законам. В ней собраны целенаправленного разного рода интеллектуалы и оппозиционеры левые и правые со всего мира, такие звезды реальные типа Ларри Кинга и так далее. Реальную Russia Today внутри России мы особо не видим, если честно.

М.Майерс― Нет, мы только читаем Твиттер Маргариты Симоньян.

М.Шевченко― Russia Today совершенно ясно, разумно дает мнение контрэлитных кругов внутри США, ее реально внутри США смотрят на Западе. Пусть Russia Today на русском языке дает мнение контрэлитных кругов о российской власти. Это будет тоже интересно. Если Russia Today получит такую экстерриториальность, станет чем-то роде Западного Берлина, которые и не советский и не натовский и будет вещать, как говорится… Вот туда Ассанж вещает, а сюда, допустим, Алексей Навальный. Пусть станет тоже обозревателем Russia Today и из студии Russia Today рассказывает нам про Чайку или про Золотова. И пусть Золотов угрожает тогда обозревателю Russia Today, что он его в фарш превратит перед рядами своих бойцов.

Я думаю, тогда Russia Today завершит просто свою конструкцию. Может быть, Маша — это первый шаг. Может быть, Рита Симоньян просто подстраховывается и как бы берет человека Ходорковского, человека, который долгое время работал с Ходорковским в «Открытой России» и так далее, для того, чтобы на случай крушения режима иметь, как говорится все табуреточки под собой. Я буду только приветствовать. Потому что англоязычная версия Russia Today великолепна. Она очень хорошая, реально хорошая. Она интересная.

М.Майерс― Это правда, да.

М.Шевченко― Осталось только такую же русскоязычную версию Russia Today сделать, такую же патриотическую, контрэлитную, интеллектуальную. Вот, допустим, я предлагаю Диму Дёмушкина, чтобы он был ведущим Russia Today русскоязычной например. Он описал совершенно потрясающе свои пытки, как его пытали в «Матросской тишине» и потом в тюрьме во Владимире. Потому что пытки реальные. Вот ни Шаламов, ни Солженицын не описывал такое содержание в лагере. Там был лагерь, где труд, который должен был стать владыкой мира, как бы уничтожал людей в какой-то мере, перемалывал их — в лагерях сталинских. Здесь же целенаправленная пытка, чтобы сломать человека, уничтожить душу человека. 8 месяцев держать человека в ШИЗО, в специальном бараке, чтобы сломать его волю к сопротивлению, волю к жизни. Мусульман кормят свининой сознательно. Демушкин рассказывает, как он, русский националист, конфетам подкармливал чеченцев, потому что они от голода — не ели свинину — падали в обмороки. И он отдавал им то, что ему приходило, когда его уже подняли с ШИЗО. Он 8 месяцев провел в этом бараке…

М.Майерс― Ну да, свинина, конфеты — так кормят в российских изоляторах?

М.Шевченко― Нет, это не изолятор, это тюрьма. Нет, конфеты приходят своим, если ты находишься на общем режиме, а свинину дают просто всем, независимо, мусульманин ты или нет, не имеет никакоо значения. Мусульмане не едят свинину многие и голодают. Им специально дают свинину. Поэтому чего мы обсуждаем?

Вот пусть он — человек с ясными взглядами, православный русский человек, который прошел путь от радикального национализма и кавазофобии к диалогу и братанию с Рамзаном Кадровым, с чеченцами с дагестанцами, — вот пусть он будет ведущим русской Russia Today. Вы можете быть ведущей русской Russia Today.

М.Майерс― Спасибо. Нас и здесь неплохо кормят.

М.Шевченко― Чего мы обсуждаем Russia Today, которая вещает на английском языке.

М.Майерс― Я, конечно, не обсуждаю Russia Today. Мы не об этом говорим. Мы начали с вами говорить о российской экономике. Я предложила вам контекст, просто прецедент…

М.Шевченко― Но вы Машу Барнову упомянули, что она пошла на Russia Today.

М.Майерс― Потому что это прецедент российской журналистики. Это как бы знаковая история. Потому что не каждый раз люди, которые рвут рубаху на груди, защищая светлые идеалы, транслируемые Ходорковским, переходят на Russia Today. Маша Баронова довольно резка в своих высказываниях, поэтому я вас как журналиста спросила.

М.Шевченко: Они являются либералами, потому что верят они только в деньги

―

Russia Today, которая не вещает на Россию, защищает тоже светлые идеалы. Поверьте, она не про Путина вещает. Ларри Кинг и Джулиан Ассанж не про Путина там пропаганду ведут, а они наносят удары по миру Капитализма, как Ассанж, по информационному обществу. Лари Кинг, наверное, по Трампу наносит удары, ненавидя его, будучи демократом. Там сейчас писали, что журналистка, которая была возлюбленной Пабло Эскабара, тоже будет на Russia Today работать, которая прославлена в этом прекрасном сериале «Наркос» великолепном. Всем советую, кстати, посмотреть. Еще раз говорю: англоязычная Russia Today — это абсолютно экстерриториальная журналистика. Но русскоязычная Russia Today, которая вещала бы на Россию с той же энергией, той же ясностью и с таким же вскрыванием пороков — это было бы прекрасно.

М.Майерс― Это было бы прекрасно.

М.Шевченко― Но эту роль во многом «Эхо Москвы» играет на самом деле.

М.Майерс― Например, да. Поэтому я и говорю, что нам и здесь хорошо.

М.Шевченко― Но у вас не хватает патриотической составляющей.

М.Майерс― У нас есть вы для этого.

М.Шевченко― Ну, я за левых отвечаю — маловато. Раньше был Проханов. Его не хватает. Давайте Демушкина позовем. Дугина почему не зовете?

М.Майерс― Давайте донесем эту мысль до главного редактора. Я думаю, что вы можете зайти в соседний кабинет — он вас услышит.

В Чечне скандал в социальных сетях развернулся. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати, информации Джамбулат Умаров на свое странице в Инстаграме ответил на вопросы блогера.

М.Шевченко― Которого на «Эхо Москвы» обозвали радикалом.

М.Майерс― Там контекст касается высказывания его о нападении боевиков на Буденновск в 95-м году. Я процитирую: «Буденновск, конечно, воспринимался тогда с героикой. Ничего удивительного, что Ахмат-Хаджи Кадыров — тогда он был муфтием республики, помечает «Лента.ру», это отметил в своем воззвании — нет, потому что он тогда изъявил волю народа. Ахмат-Хаджи всегда исходит и воли народа. Народ был загнан бомбежками, террором военщины, беспределом. Любая передышка тогда воспринималась как героизм». Вот чего с этим делать?

М.Шевченко― Да ничего с этим не делать. Это абсолютная правда. Я помню прекрасно Чечню 95го, 96-го года.

М.Майерс― Как на это реагировать сегодня?

М.Шевченко― Я помню убитых детей чеченских. Я помню убитых российских солдат. Это был страшный конфликт, развязанный ельцинской бандой, которая сидела в Кремле, которая бросила умирать Российскую армию, которая стала убивать российских граждан, еще недавно советских, чеченской или русской национальности, какой угодно. Главное ведь — никто в Кремле не понес ответственность за эту чудовищную бойню, которую они развязали. Честь и слава Борису Немцову, который выступал против чеченской войны. Буденновск, безусловно, это жестокий террористический акт, который не имеет оправдания. А имеет оправдание бомбежка НРЗБ, в ходе которой было убито 11 детей? Я видел видео, где их трупики выложили вот так, в ряд? А имеет оправдание то, как чеченцев расстреливали просто на улицах, потом грузили в машины их трупы и везли и кости перемалывали в бетономешалках — это имеет оправдание? Я считаю, что русский, чеченский народ российских солдат Российской армии и чеченских тогда ребят просто бросили друг на друга враги России, абсолютные смертельные хищники, которые пришли грабить, уничтожать и рвать на части нашу страну. Поэтому Джамбулат Умаров сказал всё правильно. И Ахмат-Хаджи, которого я лично знал, сказал всё правильно.

И Ахмат-Хаджи принял потом тяжелейшее решение в 2000-м году, когда он перешел на сторону федералов, потому что он понимал: если он это не сделает… то сегодня мы бы о чеченцах писали в прошедшем времени, поверьте, о больше части чеченцев. Там не было ни закона, ни справедливости, ни правды. Это даже войной называть нельзя. Это было просто истребление народа. Причем русских там истребляли федеральными бомбами, ельцинскими бомбами. Я не хочу армию в этом обвинять. Ей дали приказ, и военные пошли как машины. Преступники в Кремле были. Русских убили во время штурма Грозного, понимаете, столько, сколько… Чеченцы-то все по селам разошлись, в Грозном русские во основном были.

М.Майерс― Я просто вижу проблему таких конфликтных дискуссий…

М.Шевченко― Здесь нет проблем. Здесь есть честная позиция человека, который занимает госдолжность и при этом является ученым, историком. Я очень хорошо знаю Джамбулата. Это человек, владеющий несколькими языками. По-настоящему образованный человек, тонкий человек, умный человек, человек прошедший тоже через боль и через ужасы этой войны.

М.Майерс― Да, я все это понимаю. Просто проблемы сегодня, в нынешнем контексте война…

М.Шевченко― Зачем сейчас разжигать эту войну? Вот зачем вам надо разжигать этот конфликт?

М.Майерс― Я задала вам вопрос.

М.Шевченко: Russia Today, которая не вещает на Россию, защищает тоже светлые идеалы. Поверьте, она не про Путина вещает

―

Я вам скажу, что многие люди, допустим, Магомед Даудов, герой России, храбрый человек, он был на той стороне, потом он перешел на нашу сторону, на сторону мира, я считаю. Получил награду Героя России. Многие чеченцы сделал выбор, который не был понят современниками, но который будет понят потом. Но никто ничего не забыл.

М.Майерс― Хорошо, что не забыли. Потому что речь идет… чеченская война — да, теракт в больнице, в родильном отделении.

М.Шевченко― Сейчас вы что хотите? Вы хотите осудить? А никто не оправдывает Басаева. Никто не оправдывает террориста и, скорей всего, сотрудника российских спецслужб Шамиля Басаева. Знаете, что сказал в интервью «Новой газете» Ахмат-Хаджи Кадыров, когда его спросил Орхан Джемаль про Шамиля Басаева? Спросите об этом у Бабича, — сказал Ахмат-Хаджи.