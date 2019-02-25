Т. Троянская― 11 часов и почти 9 минут. В студии Татьяна Троянская, в программе «Особое мнение» и я приветствую Юрия Мамина, режиссера. Юрия Борисович, добрый день!

Ю. Мамин― Здравствуйте!

Т. Троянская― Наше средство связи: во-первых, видео-трансляция на YouTube «Эхо Москвы в Петербурге», присоединяйтесь к нам. У нас тут народ уже гадает, о чем мы будем говорить. Посмотрим, угадаете или нет. И наш SMS-портал: +79312915800. Я незатейливо начну с Оскара, поскольку с 4 утра я сегодня смотрела за тем, как все это происходило в Лос-Анджелесе. А вы посмотрели победителей. Вот вообще «Оскар» для вас – это интересно?

Ю. Мамин― Вообще, интересно. Видите, какая штука: дело в том, что фестивали существуют параллельно, мейнстрим параллельно прокату. Прокат получает успех за победу над толпой, когда фильм смотрит огромное количество зрителей и создатели получают деньги – это им награда. А фестивали всегда были мерилом ценности, художественных, которые часто не совпадали абсолютно с успехом у толпы. Но они сохраняли вот этот «табель о рангах» для художников, на который можно было равняться. К сожалению, на моих глазах, в течение моей жизни, эти все вещи смешались. То есть, фестивали были куплены, стали продавливать вот эти успешные экономические проекты, иногда довольно слабые. И «Оскар» не избежал этого. Я должен сказать, что были картины прежних десятилетий, они, действительно, поражали. Там бывали ошибки. Бывало, что второе и третье место занимала картина лучше, чем первая. Бывало, что какую-то пропустили. Но, в принципе, это парад планет. Вот сегодня, совершенно необязательно. Я знаю несколько провальных «Оскаров», когда главный приз был, ну там скажем, французская картина была, я не помню, как она называлась…

Т. Троянская― «Артист»?

Ю. Мумин― Да.

Т. Троянская― Немое кино.

Ю. Мумин― Очень слабенько сделано. Причем, ну видите, и продолжения никакого нет ни от создателей, ни от этого направления. Ну и ряд мюзиклов, которые просто являются чисто американским жанром, причем ни в какое сравнение не входят с прежними и так далее. Что касается всего остального – все равно «Оскар» остается мерилом ценностей и когда проходит фестиваль, я выписываю все подряд номинации и потом начинаю их последовательно смотреть.

Т. Троянская― А смотрите номинации или лауреатов?

Ю. Мамин― Нет, лауреатов.

Т. Троянская― Только лауреатов?

Ю. Мамин― Нет. Все, кто получил. Потом номинации. Сначала все лауреаты по всем направлениям, а потом и номинации, кто был выдвинут и так далее. Вы знаете, часто бывает, что нахожу картину гораздо более для себя интересные и более значительные, чем те, которые завоевали места. Но тем не менее, 2-3 картины всегда находятся в любом «Оскаре», которые можно оценить и которые дают мне пищу для дальнейшей моей работы собственной.

Т. Троянская― А почему вы не делаете это до «Оскара»? Ведь всегда же интереснее посмотреть все, а потом…

Ю. Мамин― Бывает. Но дело в том, что, вообще в мире очень много чего происходит. Вы знаете, ведь есть ряд картин… Мне приходится смотреть наши работы, студенческие работы, читать и вообще времени не хватает. Я должен сказать, что фестивали, в этом смысле, являются некими компасами. Потому что человеку трудно разобраться. Мы смотрим уже на то, что отобрано. Вот среди этого можно посмотреть.

Т. Троянская― В этом году «Оскар» был достаточно предсказуем. Исключение, лишь, главная женская роль, которая досталась исполнительнице главной роли в фильме «Фаворитка», которую прокатили, в принципе, по другим номинациям. «Зеленая книга» — хорошее, но настолько предсказуемое кино, что даже вот противно.

Ю. Мамин― Вы знаете, я смотрел ролик «Зеленой», он мне напомнил очень «Иду».

Т. Троянская― «Зеленая книга».

Ю. Мамин― «Зеленая книга». Он мне напомнил «Иду» польскую. По своей эстетике.

Т. Троянская― А «Ида» получила за иностранный фильм.

Ю. Мамин― А этот?

Т. Троянская― А этот получил главный Оскар.

Ю. Мамин― Это не иностранный, не мексиканский фильм разве?

Т. Троянская― Нет. Мексиканский фильм это «Рома» Куарона.

Ю. Мамин― А, «Рома». Я про «Рому» говорю.

Т. Троянская― А, вы про «Рому». А я говорила про главный приз.

Ю. Мамин― А что касается главного приза, это про пианиста, про этого. Ну, очень интересно, я посмотрел. Потому что пианиста этого я знаю, я его ценю и почитаю весьма. Дона Ширли. Но, интересно. Я полагаю, что по сюжету это нечто похожее на «Такси Блюз».

Т. Троянская― Нет. В «Такси Блюз» более изощренная история, я бы сказала.

Ю. Мамин― Нет, конфликт абсолютно тот же. Есть и артист, и злоб, который в том случае – злобный, а здесь, вероятно, приходит к пониманию и уважению к этому самому человеку. Ну, еще вероятно напоминает по стилю «Человека дождя». Собственно говоря, такая же добротная картина, которая была сделана, значит, вызывая много добрых чувств у зрителей.

Т. Троянская― Но она… Я скажу, упрощенный «Такси блюз» и упрощенный «Человек дождя». Еще более упрощенный.

Ю. Мамин― Ну, это вы меня расстраиваете.

Т. Троянская― Нет, хорошее кино. Хорошее.

Ю. Мамин― Ну, знаете, требуется чего-то немного поизысканнее. Мы же много чего видели. И не хочется соответствовать просто вкусам подростков или людей, которые недавно вышли и мало чего смотрели. Кстати говоря, поскольку я преподавал достаточно долгое время, вы знаете, что современная молодежь, которая пытается стать режиссерами – они не знают картины 20-го века. Просто вообще ничего.

Т. Троянская― Классики, вы имеете в виду?

Ю. Мамин― Ну, вообще, 20-го века не знают. А, следовательно, и классики. То есть, это все ушло. Они могут говорить о современных американских картинах, прежде всего. Но вот этого вот – нет, не хватает.

Т. Троянская― Но, вообще-то, они должны получать базовое образование. Я знаю, что ВГИКовцы, во всяком случае, у них есть просмотры.

Ю. Мамин― Есть просмотры, на которые они не всегда ходят. Это я сам проходил это, кому это интересно. Это старье. Это как книги. Не читают ведь классику. Для того, чтобы читать классику надо до нее дорасти. А когда дают только в школе, то от нее отворачиваются на всю жизнь. И начинают читать бульвар, если читают. А то вообще даже не читают.

Т. Троянская― Ну, смотрите, «Богемская рапсодия» — фильм о Queen, о Фредди Меркьюри, получил несколько Оскаров. И специалисты говорят, что это достаточно банальная, как сказал хорошо Роднянский, который комментировал церемонию, он сказал, что это, по сути, экранизация Википедии, статьи о Фредди Меркьюри. Самое сильное, что есть в этом фильме, это десять минут в конце – концерт группы Queen. Но, в принципе, это концерт можно посмотреть на YouTube.

Ю. Мамин― Реальный который. В Венгрии, в Будапеште.

Т. Троянская― Да, да. Его можно посмотреть на YouTube и получить удовольствие, но, тем не менее, дают фильму. И тут, смотрите, еще нюанс. Дело в том, что режиссера этой картины, Брайна Сингера, обвинили в сексуальных домогательствах в январе. И когда лауреаты получали премию, они выходили, и никто не поблагодарил Брайна Сингера. Я, конечно, все понимаю, что сейчас он изгой. Но мне кажется, есть в этом какое-то лицемерие.

Ю. Мамин― Это очень похоже на нашу систему. Когда человека вычеркивают из светского, так называемого, общества. И все, как будто бы он пропал.

Т. Троянская― Но раньше еще из титров удаляли.

Ю. Мамин― Это очень похоже. Это, как раз, связывает все недостатки человечества и общественных организаций. Они что-то имеют общее. Как легко люди предают, благодаря совершенно абсолютно абсурдным, не имеющим отношения к человеку, к его качеству, к качестве произведения, а просто идеологическим, догмам. К каким-то штампам. Это очень печально.

Т. Троянская― Ну, ладно. Желаю вам приятного просмотра лауреатов оскаровских. Действительно, там есть достойные картины, поэтому, я думаю, что будет это приятно. Перейдем к Петербургу. Вчера был митинг, посвященный памяти Немцову на площади Ленина. Это была согласованная акция. Все прошло достаточно мирно. Люди пришли, выступили, там, Борис Вишневский, Лев Щеглов выступали. Новицкий спел песню. Сказали «Россия будет свободной» и разошлись. Все мирно, тихо и спокойно.

Ю. Мамин― Я скажу вам: и уже привычно.

Т. Троянская― Ну, нет. Было без задержаний.

Ю. Мамин― Достаточно привычно.

Т. Троянская― Ну не привычно.

Ю. Мамин― Ну, видите. Теперь скажут, ну давайте, видите, что оказывается можно и не задерживать, и не стрелять, и газом не травить. Можно и так сделать. Разойдутся, в общем, ничего и не произойдет. В Москве была акция, действительно, значительная.

Т. Троянская― Ну, в Москве, наоборот, было шествие, но не было выступлений. Здесь такая, обратная ситуация. У них шествие, а у нас митинг. Вот, на ваш взгляд, все-таки несогласованная акция, с точки зрения пользы общественного резонанса, она лучше?

Ю. Мамин― Любая хороша. Потому что, когда люди имеют возможность и побеждают некий страх или лень, выходят на улицу. Все-таки, это свидетельствует о том, что у них есть какие-то зачатки гражданского сознания. Если они вообще умрут, и они будут сидеть как Илья Муромец сиднем дома тридцать лет, то тогда надежд у народа нет никакой. Тогда процветает только наша бюрократия и власть, которая заботится исключительно о том, чтобы сохранить свое благополучие. Собственно вся картина нашего мира.

Т. Троянская― Вопрос, сколько людей пришло на площадь Ленина. Около тысячи человек. Это крайне мало, мне кажется.

Ю. Мамин― Вы знаете, я должен сказать, вероятно, население, их возраст был достаточно великий, потому что… Ну, Немцова молодое поколение в общем то и не знает уже. Это произошло уже позже. О нем не говорят. СМИ сообщает совершенно о других вещах. И, вообще, очень легко забыть лидера, забыть человека. Мгновенно, в обществе. Иногда бывает так, что забывается нынешним поколением, а потом возникает в последующих веках. И становится главной ведущей фигурой. Так было много раз в истории. Но, я должен сказать, что пусть тренируются выходить. Если люди привыкли выходить и свое мнение демонстрировать, значит, у них есть потенциал еще кого-то вовлечь, и, в принципе, они не усмирены. Если их так запугают, что они побоятся выйти за пороги собственного дома – вот это будет гораздо хуже. Но я полагаю так, что ситуация в стране настолько остра, что люди могут очень быстро доведены до крайнего отчаяния. Причем таких уже сегодня много. И вот тогда их не остановит порог дома, ни дубинка, ни даже смерть.

Т. Троянская― То есть, они выйдут…

Ю. Мамин― Выйдут, потому что пролетариату нечего терять кроме своих цепей, как говорили когда-то возбудители нашей революции. Да, так может начаться. Вполне.

Т. Троянская― Но, возвращаясь к таким митингам. Не кажется ли вам, что от таких спокойных митингов народу становится скучно. Знаете, это как Грушинский фестиваль – встретились, попели песни, «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Россия будет свободной» и разошлись.

Ю. Мамин― Это как, помните, ситуация с арестом временного правительства. Обсуждали очень серьезную ситуацию в Петербурге, в Петрограде тогда. Обсуждали, что делать завтра. И тут открылась дверь, вошел матрос, сказал «Вы все арестованы». Взяли их очень легко. Это ситуация, конечно, когда люди не понимают остроты. Они убаюкивают себя. На самом деле, бог с ними, что обсуждать. Он достоит того, чтобы о нем говорить, в данном случае, Немцов. Если бы не вышли, это было бы гораздо хуже. Потому что это было бы оскорбление его памяти. Нашлось хоть и немного народа, которые, все-таки, решили прийти, вспомнить его, выразить благодарность и обратить какое-то внимание. У этих людей есть дети, они их слушают, вероятно. Вы знаете, бывает так, что незначительная часть общества, взявшая вымпел, эстафету от прежнего поколения, способно довести ее до финала. Так бывает.

Т. Троянская― Я подправлю. Наши слушатели пишут, что было много молодежи вчера, так что…

Ю. Мамин― Ну это меня еще более радует. Я не был. Я обычно всегда посещаю все митинги.

Т. Троянская― А почему вы не были вчера?

Ю. Мамин― Я сейчас скажу вам. Я должен закончить быстро картину про своего ушедшего друга, режиссера Виктора Аристова, который привел меня на Ленфильм. Которого я почитаю. Прошло 25 лет с его смерти.

Т. Троянская― Документальное кино?

Ю. Мамин― Документальное кино. Это делает студия АКВ, образовавшаяся после, по существу, развала этих внутренних студий Ленфильма. Она делает последовательно фильмы про людей, ушедших и делавших, ну, вложивших свой талант в развитие кинематографии. В данном случае, ленинградской, петербургской. И вот, для меня очень дорога эта картина. И нужно спешить. Я в авральном режиме. Поэтому я все время посвящаю ей. Мне некогда просто этим заниматься. А так, ведь я постоянный посетитель всех этих мероприятий. Я выступал неоднократно, как вы знаете на них. Активно себя вел.

Т. Троянская― Раз мы немножко отвлеклись. Все-таки, я спрошу. А на какие деньги вы делаете этот документальный фильм, потому что я знаю, чтобы получить финансирование…

Ю. Мамин― Деньги мы получаем от Министерства культуры. Но это деньги ничтожные. Это ничтожные деньги.

Т. Троянская― Понятно.

Ю. Мамин― Вы знаете, их выбивали очень долго. Я и не знал, получим ли мы эти деньги. Но вдруг мне сказал директор, что деньги получены. «Ура, приступай». Но нам нужно очень срочно сделать. Мне надо очень срочно сделать. Я улетаю в Нью-Йорк. У меня там проект будет, вероятно.

Т. Троянская― Ого! А что за проект, если можно говорить?

Ю. Мамин― Тот, который закрыл здесь Мединский. Он закрыл его по соображениям, неприятию меня, вообще, как режиссера и творчества. Во-вторых, все-таки речь идет о переводчиках, которых загубили в концлагерях за то, что они обожали творчество Джойса и хотели познакомить своих соотечественников с ним. То есть благородная миссия. То есть подвиг передачи культуры, вот за это они были наказаны как английские шпионы. Он не хочет это будить. Потому что, вообще-то, они все сталинисты, по большинству. И наше движение страны, я наблюдаю, оно очень быстро скатывается, причем на глазах. Неделя за неделей к сталинизму, ко всем формам, которые тогда были. Вероятно, остается только организовать концлагеря, потому что бесплатный труд и возможность заставить что-то такое изобретать – это ведь нам досталось. Так успешно работал Иосиф Виссарионович. Треть страны бесплатно трудилась в лагерях, строила города, заводы. А ученые в шарашке создавали оружие. Вот это идеал. Люди, которым не надо платить, которые позволяют этим самым, нашим правителям и тех, кто называет себя «элитой» сегодня… На самом деле, всплывает не только элита. Всплывает дерьмо. На самом деле, бывают такие ситуацию в обществе, когда только оно и всплывает, что мы наблюдаем сегодня. Так вот, это мечта. Как бы так организовать, чтобы они бесплатно работали и ученые бесплатно. А мы бы сохраняли все свои… Вот, к сожалению, не пускают заграницей кое-кого. Не можем мы так свободно, как еще год назад на яхтах подставлять задницу и брюхо солнечным экваториальным лучам.

Т. Троянская― Я думаю, выход найдется. Не переживайте. За них не переживайте.

Ю. Мамин― Найдут. К сожалению, слишком много людей готовы взять взятки, коррупционных. Это далеко не только наша страна.

Т. Троянская― Они тоже люди. То есть, в Америке, как я понимаю, этот проект состоится?

Ю. Мамин― Идут переговоры. Дело в том, что ведь этот проект о Джойсе. А Джойс для ирландцев, это все равно, что для нас Пушкин. И даже те, кто его не читал, а его читал меньше всего человек, потому что он очень сложен для прочтения. Но гордятся им сегодня безумно. Когда его выперли из страны за антинационализм, за отсутствие патриотизма, как сегодня говорят: «Уезжай, если не любишь президента». Но, теперь, гордятся им.

Т. Троянская― Я вам желаю удачи в этой поездке.

Ю. Мамин― К черту.

Т. Троянская― Мы вернемся на нашу бренную землю. Вот, Борис Вишневский направил ВРИО губернатора запрос о необходимости корректировки бюджета города весной, а не осенью. Иначе зима застанет нас врасплох. Дело в том, что вновь не выделены деньги по этому бюджету на закупку снегоуборочной техники при этой весенней корректировке. То есть, получается, что Беглов либо не будет губернатором, и в принципе, его уже не волнует, что будет следующей зимой.

Ю. Мамин― Либо надеется, что здесь следующая зима будет теплой. Как всегда было, ну, пятнадцать лет была теплая зима.

Т. Троянская― Вот, вопрос. Почему снова? То есть столько много говорили, сказали, что, действительно, снегоуборочной техники не хватает и вот опять.

Ю. Мамин― Не знаю.

Т. Троянская― Что происходит?

Ю. Мамин― Меня так мало волнуют проблемы, которые происходят вот там вот наверху.

Т. Троянская― Так они нас касаются с вами. Нам же ходить по улицам.

Ю. Мамин― Ну что вы можете сделать? Не надо избирать их, полагаю, этих самых.

Т. Троянская― А мы избираем?

Ю. Мамин― Ну, значит мы не избираем, значит мы в этом смысле беспомощны. Надо добиться того, чтобы мы избирали их. Вот что полагается.

Т. Троянская― Как это сделать? Вы знаете как?

Ю. Мамин― Не знаю. Я знаю, что надо поменять систему правления. Это для меня абсолютно, безусловно. Но, к сожалению, я сталкиваюсь. Вы знаете, эта передача, которую мы ведем с «Эха Москвы», я их слушаю как слушатель. Я с вами выступаю, говорю. Мы ломимся всегда в открытую дверь. Нас слушают ровно те люди, которые разделяют нашу точку зрения. Те же, кто не разделяет это патриотическое или невежественное большинство – они смотрят первый и второй канал. Они пишут гадости абсолютные в ответ на самую убедительную аргументацию. «Сволочи, жиды» и прочее, прочее. Что они там только и могут себе позволить, поскольку они анонимны. Так вот, их должны сильно тронуть для того, чтобы они изменили свою точку зрения. Потому что идеологическое внушение оказалось очень сильное. Я даже сам не ожидал, что так может подействовать телевидение, окно в мир на массу людей. Если оно с утра до вечера вколачивает им какие-то понятия, которые идут сверху, которые им должны внушить. Получается, внушаемые люди, тем боле лишенные культуры, они дошли до такой степени невежества, что в последнее время мы переживаем абсолютно наглядное возвращение средневековья. На таком уровне, когда шаманы сжигают верблюдов, а ведьмы, которые собирают целый съезд, они колдуют на то, чтобы помочь нашему правительству, Путину и так далее. Это что, свидетельство полной беспомощности? Это свидетельство, вообще, такого мракобесия. В любом случае, это было бы очень смешно, если бы мне дали снимать кино. У меня такое количество сюжетов. Кстати говоря, когда мы с вами разговаривали об «Оскаре», вы спросили меня, посмотрел ли я. Вы знаете, меня больше всего интересует обычно даже не кино. Хорошее кино не так сложно снять, если у тебя есть способности к этому. Есть способности. Тебе достаточно посмотреть какое-то количество хороших фильмов, и если у тебя душа к этому откликается как у музыканта на ноты, если у него есть природный слух, то ты легко это сделаешь. Самое трудное – выбрать историю, которую ты снимаешь. Вот неслучайно же говорил Жан Габен — есть три главных условия для создания хорошего фильма: сценарий, сценарий и сценарий. Правда. Если у человека есть способности делать движущуюся картинку, у него есть к этому природный дар, остальное дело только за сценарием. Если хорошая история у тебя в кармане, а ее легко проверить. Рассказал ее своим близким и глаза загорелись – значит, у тебя есть впереди хороший фильм. Так вот эта история про музыканта, она же самоигральная, ее легко представить себе. Мексиканская – неинтересная. Ее нужно сделать как-то так…

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу, поскольку «Московские новости».

Ю. Мамин― Давайте.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Жалко, нас не слышали наши дебаты с Юрием Борисовичем во время новостей, поскольку мы продолжали говорить о кино, продолжали обсуждать «Оскар». Давайте уже прекратим про «Оскар» говорить.

Ю. Мамин― Давайте.

Т. Троянская― Сегодня 60 лет исполнилось бы Балабанову, нам напоминают.

Ю. Мамин― Режиссер возник на моих глазах. Я тогда уже успел снять, по-моему, два или три фильма, или два вероятно. А Герман в это время… Это было время перестройки. Знаете, я должен сказать, что если и было самое яркое время в моей жизни – это была перестройка. Перестройка она была тем хороша, несмотря на отсутствие продуктов, и отсутствие холодно зимы, я помню, замечательный был Новый Год с 2006 на 2007 год. Когда не было даже водки, для того, чтобы согреться. Но во всех кинотеатрах на Невском проспекте показывали «Праздник Нептуна», мой фильм, методом нон-стоп, бесплатно. И все зрители сидели во всех залах. И мы с женой прошли по Невскому, заходя во все кинотеатры. И всюду, всюду люди смеялись, получали удовольствие, потому что это тогда был самый смешной фильм. И я был счастлив. И я считал, что начинается новая эра. Что Россия никогда не вернется к прежнему. Были отставлены старые сановники, в том числе и в кино. Имя Никита Михалков, Бондарчук и так далее. Кто же думал, что вдруг все это возвратится и в такой геометрической прогрессии, в таком мощном развитии. Они уселись на кресло еще прочнее. И так стали давить и душить. В общем, после того как нас обманули второй раз, первый раз – это была Хрущевская перестройка, я был еще школьником старшим, но мои родители с восторгом воспринимали разоблачение культа личности Сталина. Когда появились новые поэты, новые картины, новая литература. Это был вздох. Новый фестиваль международный. Этим жила страна очень долго, вплоть до перестройки. И перестройку совершили эти люди от «хрущевской оттепели». И вот когда обманули после перестройки, уже веры нет никакой. Если раньше был горизонт, пускай коммунистический, пускай какой угодно. Но люди понимали, что справедливое общество можно построить. Сейчас его нет совсем. Поэтому людям как скоту, обещают прибавку в каких-то деньгах, в каких-то продуктах, хотя на самом деле это все вранье, а у них нет возможности уже это прибавить. Сегодня нет никакого, в данном случае, будущего. И людей может всколыхнуть не жажда свободы, они ее не понимают, не знают, не понятно, что защищать в нашей стране, когда говорят о патриотизме и что должны что-то защищать. Свободу – нет. Еду – нет. Природу – ее уничтожили, люди, которые живут с своих насиженных местах, не могут подойти к озеру, где они выросли. Потому что все огорожено заборами. Хорошо если проходик, по закону, сохраняют, потому что нужно маленький заплеванный пляж выделить несчастным людям, которые хотят, там где они провели свое детство, еще раз что-то вспомнить, искупаться, посмотреть… Но все отравлено. Вот эту защищать страну? Защищать этих чиновников, которые разбогатели и продолжают врать нам бесконечно, во главе с президентом? Так вот, когда кончилась эта перестройка, закончилась вот этим вот реваншом самых темных, самых ужасных сил, бесчеловечных, бессовестных, которые сейчас во всех сферах. Мои коллеги есть, которые примкнули к этой кавалерии придворной. Тогда просто будущего я не вижу страны. Вот есть возможность сделать проект, если он возникнет в штатах. Это большое счастье, это редкая удача, если это произойдет. Да, даже если и не произойдет, там будет сценарий мой. Я посмотрю, попытаюсь вдохнуть хоть воздухом свободы. Это раз. Второе, когда мы с вами говорили по поводу… Я уже забыл, потерял нить.

Т. Троянская― Про фильмы, наверное. Почему, действительно так, уровень «Оскара» падает, вы про это?

Ю. Мамин― Да. Я хотел сказать, что падает уровень, потому что зритель помолодел. Пришел школьный зритель и, может быть, младшие студенты и люди стали… Возникла инфантилизация общества, когда вполне пожилые люди смотрят сказки типа «Властелина колец» или там «Аватара» на последних сеансах. Это хорошие картины, которые я бы с удовольствием смотрел бы в школьном возрасте. Но когда люди… Понимаете, ведь как складывается человеческая жизнь? В детстве ребенку читают сказки. Это очень простые упрощенные модели жизни, чтобы помочь ему как-то войти в будущую жизнь. Потом возникают приключения, истории, герои. Джек Лондон, я не знаю, там, Вальтер Скот. А потом он переходит к более сложным вещам как Достоевский, Толстой, Чехов. Вот такова, примерно, структура развития.

Т. Троянская― Ну, ладно, Толкин, все-таки, не такая прям банальная история. Мне кажется, что эту историю можно в любом возрасте считывать.

Ю. Мамин― Да, нет. Это сказка. Это сказка, она очень примитизирована. Плохие – добрые. Знаете, когда все делится на добрых и злых, это очень примитивная штука, такая же, как вестерн американский. Очень примитивный, по своему содержанию, фильм. Могут быть сделаны хорошо, могут быть сделаны хуже. Но примитив необычайный.

Т. Троянская― Сейчас Клинта Иствуда вы обидели прям.

Ю. Мамин― Ничего подобного. Но он очень простой примитивный герой. Знаете, вот для молодежи. Которому подражают, бесстрашный и так далее. Человеку, у которого, в принципе, нет личных проблем. Они все заменяются внутренним героизмом и какими-то привычками, которым хочется подражать отдельной манерой своей игры. Это очень упрощенная вещь, которая по зубам подросткам. Как и, собственно говоря, «Великолепная семерка». Очень простые фильмы по своему содержанию. Они просто зрелищные. Но когда человек сохраняет в течение жизни этот принцип, эту эстетическую платформу, тогда видно, что общество деградирует. И когда сегодня ориентируются на школьников, возникает такое явление, когда все сюжеты повторяются. Приходит новое поколение школьников, они этого не видели, их повторяют еще раз, и бесконечно будут повторять. Если вы просмотрите сюжеты картин на будущий год, вы увидите, что все это вы уже знаете, вы видели многократно. Вот ничего нового не приходит. А большая литература она обладала тем, что она, во-первых, поднимала нас на новую ступеньку. Она давала возможность нам прожить модель жизни, очень сложную. Понять психологию наших партнеров, прежде всего с тем, с кем ты живешь в браке, предположим. Сегодня и этого нет, собственно говоря.

Т. Троянская― Ну, Юрий Борисович, я читаю сообщения от наших слушателей, все равно помнят ваши фильмы, как я уже вспоминала. Помнят Балабанова, опять же, его тоже помнят.

Ю. Мамин― А я повторяю, мы ломимся в открытую дверь. Те, кто нас слушают, они нас знают, они нас помнят, они разделяют нашу точку зрения. А хочется обратиться к этой большой неразвитой массе, которой ударили сильно очень рублем по пенсии. Это был один удар.

Т. Троянская― И они это почувствовали.

Ю. Мамин― И они это почувствовали. И им нужен еще один удар для того, чтобы они проснулись окончательно.

Т. Троянская― Юрий Борисович, а вот этот удар по пенсии плюс очередное выступление Владимира Путина, конечно Федеральному собранию обращено было, но мы тоже его все слушали, так или иначе. Вот это как-то отрезвит население, ведь даже официальные опросы нам говорят о том, что рейтинг Путина сейчас очень низкий.

Ю. Мамин― Я должен сказать, население на простом примитивном уровне… Есть люди, которые слушают его открыв рот, потому что они просто влюблены. Хочу такого как Путин, чтоб любил, чтоб не бил и так далее. Но, они конечно понимают, что его слова расходятся с делом. Я так вспоминал только слова Чацкого, обращенные к Молчалину: «Послушай, ври, но знай же меру». Как сказал Чацкий. И он в начале напоминал барона Мюнхгаузена, потому что на таком подъеме говорил абсолютное вранье, что казалось, что он сам в это верит. Но, что касается всего остального, разница колоссальная между огромным населением России в сравнении с небольшой вот этой частью, которая называет себя элитой. И вот, любопытно посмотреть на эту элиту. Это камарилья, которая окружает. Которую правильно, кстати, мой коллега доктор Щеглов, коллега по «Эху Москвы», сказал, что они напоминают картины Брейгеля, Босха и еще несколько средневековых художников, которые совали морды, рыла, хрюндели, хари. Вот эти вот хари, хрюндели, рыла – это просто паноптикум такой.

Т. Троянская― Вы видели этот ролик шикарный, четырехминутный, молчание и показывают просто зал и лицо Путина, во время исполнения гимна. Но все это на молчании. И в конце Путин говорит: «Как страшно. Вот и все».

Ю. Мамин― Ха. Нет, не видел. Это хорошо.

Т. Троянская― Посмотрите, шикарный, такой, мини-фильм.

Ю. Мамин― Обязательно. Ну а потом у Соловьева, перебивая друг друга, они совершенно поразили. Не только Путин, который повторяется и он уже предсказуем, а сколько их восторги. Они о нем узнали такое, чего раньше не видели. Оказывается, мы на подъеме. И у нас закончился кризис. Соловьев говорит, что стоп, но народ же не может купить продукты! «Нет, у нас 2,5% повышения годового дохода ВВП!». Он говорит: «Я понимаю все, но загляните в магазин!» Короче говоря, бред, это все для комедии. Я вынужден обратиться. Вот у меня такое количество сюжетов и столько бы я мог смешного рассказать, самое то сильное, когда ты выступаешь и смешишь общество. Вот когда после моих картин люди выходили со слезами на глазах от смеха, я понимал, что я победил. Что спорить тут бесполезно. Когда ты приводишь на том же эмоциональном уровне аргументы, как это бывает на каналах первом и втором, идет сплошная ругань и она бесконечная. Люди друг друга поливают и готовы за грудки схватиться, что часто бывает. А когда ты их рассмешил, вот тут уже ты победил полностью. Человек, над которым смеются, он уже не встанет.

Т. Троянская― Да, безусловно. Вам тут признаются в любви, видимо, и за то, что вы говорите. Не только за то, что вы сняли, но и за то, что вы говорите. У нас, тем не менее, выбор губернатора. У нас осталось две минуты до конца. В сентябре, и тут Элла Панфилова побывала в Петербурге и сказала, что все должно быть честно. Вы верите Элле Александровне?

Ю. Мамин― Нет. Я не верю никому из этих людей, которые обслуживают власть. Абсолютно. И мало того, я призываю не верить.

Т. Троянская― А что делать? А голосовать вы пойдете?

Ю. Мамин― В лучшем случае я картину буду снимать. Или договариваться. Так что голосовать я не пойду. И здесь, если бы я пошел я бы выбрал бы… Знаете, я жду, когда Навальный станет кандидатом. Я буду голосовать за него.

Т. Троянская― Но, в Питере он не стане кандидатом. Он уже сказал, что не имеет права быть кандидатом в Питере.

Ю. Мамин― Но кого он порекомендует. Я верю этому человеку. Я буду голосовать за того, кого порекомендует Навальный. Он специалист в этой области.

Т. Троянская― Вы ему доверяете полностью?

Ю. Мамин― Да. Сегодня я доверяю ему полностью. Это не значит, что так будет завтра. Люди меняются на посту. Но поскольку он поставил условие: «Вы меня смените, даже если я что-нибудь там натворю. 4 года, не больше». Меня это совершенно устраивает в глобальном уровне.

Т. Троянская― Владимир Владимирович тоже говорил. Когда-то давно.

Ю. Мамин― Вот именно. Поэтому я вам и говорю, что сегодня я на его стороне полностью, разделяю. Мне нравится его оптимизм. Мне нравится, что он не жестокий критик власти, смурной, зимний. А он веселый и энергичный, который всех заражает своей энергией и, собственно говоря, я такой же человек.

Т. Троянская― Не стоит забывать Ланселота и сказки Шварца всегда живы. Спасибо! Юрий Мамин, режиссер сегодня был в программе «Особое мнение».