Т. Троянская― 11 часов и 8 минут, добрый день! В студии Татьяна Троянская. Я приветствую Льва Щеглова – доктора медицинских наук, профессора, общественного деятеля.

Л. Щеглов― Добрый день!

Т. Троянская― Лев Моисеевич, добрый день! Наше средство связи: +79312915800. И присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на YouTube «Эхо Москвы в Петербурге». Здесь вы можете задавать вопросы, можете общаться друг с другом. Ну, что… Все уже обсудили послание Владимира Путина Федеральному собранию. Я хочу услышать ваш диагноз этих людей, которых собрал Владимир Путин для того, чтобы сообщить нечто важное.

Л. Щеглов― Вот, это, действительно, и формально и, тем более, раскручено было как важнейшее событие. Поэтому я сказал вот так: сущностно, я ничего не ждал. Но, я понимал, что в связи с резким падением рейтинга что-то должно быть, поэтому, признаюсь, я его просто просмотрел и прослушал с начала до конца. Была такая возможность. Сел я у этого прибора под названием телевизор и все это просмотрел. Ну, у меня, конечно, целый спектр ощущений, о которых я бы сейчас вкратце рассказал. Но в целом, мне кажется, это все очень уныло. И я даже несколько поражен, ну смотрите… 20 лет человек говорит не просто одно и тоже, а почти одними и теми же словами. А вот за эту фразу «нет времени на раскачку» — это уже можно просить какую-то призовую награду в компании сатириков, Жванецкого, Альтова и прочих.

Т. Троянская― Караванная шутка.

Л. Щеглов― Вы представляете: 20 лет! Причем человек одну и ту же фразу. Причем с выражением, я помню в школе, знаете, говорят: «читай с выражением». И президент умеет делать вид выражения. «Вы понимаете, друзья. Нет времени на раскачку»

Т. Троянская― Делать акценты правильные.

Л. Щеглов― Да. Дальше: «пора нам сделать это», «следует», «необходимо». Прозвучали обнадеживающие, ну дальше мы посмотрим, ничем не подкрепленные фразы: «пора к человеку обратить наше внимание». Были совершенно логические фразы, но они висели в воздухе о том, что людей стало многое раздражать. Понимаете, это как бы, опять же, как в боксе есть такое обманное движение как будто удар. А удара нет самого. Вот здесь произошло, как бы, то, что заставило, я понимаю, целый ряд оскорбленных старичков, сделать то, что я помню, сделал в Перми один человек, получив добавку к пенсии 70 рублей и 50 копеек. Он это отправил почтовым переводом Медведеву. Просто отправил. Потому что формально, Ведь формально, действительно прозвучало, что кое-какие небольшие денежки они будут. Но, вы понимаете, это ведь для несчастных старичков и старушек, которых я ни в коем случае не осуждаю, ну добавьте им 500 рублей – они уже счастливы. Решает хоть как-то социальную сферу, жизнь людей – нет. Поэтому, это все напоминает немножко такие… Ну не подачки, а что-то такое формальное совершенно. Далее, я хочу сказать, что это очередной сеанс психотерапии. Это я говорю как профессионал. Есть понятие «коллективный сеанс внушения наяву». Когда пациентов собирают именно вместе, потому что потенциально иногда внушаемость растет. Кстати, между прочим, одно из изобретений Геббельса это было. Телевизора не было в то время, можно себе представить что было. А людей он рекомендовал к стоящим на улицах радиоточкам сгонят обязательно. Чтобы ни один какой-то Ганс слушал и почесывал затылок, что-то думал. А именно плечом к плечу, единое дыхание, толпа, механизм. Но мне кажется, что этот сеанс уже стал, знаете, Воланд уже как-то не очень умеет давать сеанс магии. Совершенно, лица… Это просто, как бы, Брейгель, Босх… Те, кто внимательно смотрел, лица какие-то… Знаете, я в юности не мог понять что такое выражение «снулая рыба».

Т. Троянская― Дождались момента, когда вам показали это.

Л. Щеглов― Ну, вы понимаете, если просто дремали – это как-то естественно, недоспали. А это какой-то такой морок, они находились в состоянии анабиоза какого-то. Было видно, что им ничего не интересно. Аплодисменты, не надо этим обманываться. Я знаю, как в телевидении сидит толпа на всех этих шоу. Всем по 300 рублей получают. В определенный момент, когда нужно, помощник режиссера начинает хлопать – это для них сигнал.

Т. Троянская― Все от режиссировано.

Л. Щеглов― Они все сдвигают ручки и получаются аплодисменты. Ну, не прокатывает это. Далее, давайте теперь, по сути. Послушайте, первое, что продемонстрировал президент. Полное ручное управление. Уже даже не скрывает это. Это как-то оно называется, поручение прямого действия. Ну, это же, в такой громадной стране, это провал политики. Значит, президент дает прямое указание, если в этот момент у него грипп – вся страна не работает. Потому что он не может дать прямых указаний. Второе, скажите, пожалуйста, зачем весь этот зал с вот этими личиками? Ведь все, что он говорил — требует пяти помощников и пяти юристов, которые знают, как оформить. И он говорит, значит, так, по этим вопросам вот это, по детсадам то. Они записывают, и потом еще пять юристов оформляют это в виде указа. Зачем там эта толпа, с грандиозными фантастическими зарплатами, которые с видом восторженных первоклассников слушают то, что должно составлять ежедневный момент их работы.

Т. Троянская― Может эта игра не на них, а на публику, на нас?

Л. Щеглов― Тогда это шоу. Совершенно верно. Это шоу и они играли роль статистов великолепно. Ну, если это игра и шоу, я так думаю, вот если бы взяли они все и сняли свои часы, кольца и серьги… Ну, половина того, что он обещал, уже можно было выполнить. Просто, все это взяли и сняли, сдали в какую-то емкость. И это пошло на все долгоговорение. Теперь в самом говорении, послушайте. Ну, это же издевательство над здравым смыслом любого самого простого человека. Значит, совсем недавно, с ведома всех первых лиц нашей власти, такие дамы как Голикова, Скворцова медицину разрушили. И об этом писалось официально. Возникло куча райцентров, где ликвидированы больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Теперь, президент говорит: «Надо создать фельдшерско-акушерские пункты». Слушайте, это же какое-то полуанекдотичное. Они, эта власть, вчера все разрушили, а сегодня с выражением говорит: «Слушайте, надо чтобы доступно было в каждом уголке нашей родины медицина». Так вы, лично здесь находящиеся, все вчера уничтожили. Значит, это как минимум, глупость и не профессиональность, непригодность для этой работы. Как максимум, ну мне даже странно подумать… Это же может быть специально, удар по бюджету, удар по людям. Теперь, удивление демографической ситуации. Видимо, настолько провал, что скрыть это невозможно. Ведь какой у нас экономический рост, уже все, кто можно, топтался на этом. Как только назначен был новый глава РОСТАТа, у нас резко на 1% сразу же увеличился рост. Видимо, ему сейчас по рукам бьют. Потому что, это уже слишком неприглядно. А то, что у нас демографический провал…

Т. Троянская― Ну, он же сказал: войны. Двадцатый век вспомнил. Вспомнил сегодня двадцатый век.

Л. Щеглов― Я на это месте чуть не подпрыгнул. Война Великая Отечественная закончилась 75 лет назад. Каким образом это может влиять на то, что сегодня у нас 25-35-летние не очень хотят рожать. Я этого не понимаю. Дальше, вскользь, что это еще и 90-е. Ну, у нас сейчас такая присказка – все 90-е. Пардон, а начиная с президента и ползала. Разве они в 90-е не руководили страной? Ну, пусть не на этих постах, немножко левее, правее, чуть выше, чуть ниже. То есть тут еще было бы более логично вспомнить Монгольское нашествие, это Хан Батый, наверное, регулирует нашу сегодняшнюю рождаемость. Вот здесь я оживился, мне было это дико непонятно. Далее, честно говоря, разговор про то, что медицина сейчас должна быть приближена к человеку – мне просто напомнило старый еврейский анекдот. Когда к раввину прибегает измученный совершенно человек и говорит: «Слушайте, ужас. У меня тут дом на две комнаты. А там 8 детей и 19 внуков. Мы задыхаемся, просто. Я думаю о самоубийстве». А раввин ему говорит: «Козу заведи в дом». «С ума сошли? – Заведи козу!». После этого приходит, плачет. «Еще корову прямо в дом». Боже мой, но раввин же мудрец, надо исполнять. Он заводит и говорит, что все, мы решили покончить жизнь самоубийством. Раввин ему говорит: «Теперь выведи козу из дома». Спрашивает его: «Ну как вы?», тот отвечает: «Слушайте, полегче стало». «А завтра корову выведи». Потом спрашивает: «Ну как вы?», тот говорит: «Почти счастье». Ну, вот точно разрушенное, оказывается, надо теперь восстановить. Потери колоссальные, никто не наказывается. Все это очень мило. Следующее, у меня недоумение, дикое недоумение вызвало. Президент говорит, я рад был это слышать, что эти лишние затраты мы обязательно проведем, есть у нас деньги.

Т. Троянская― Да, я тут тоже удивилась. Когда он сказал, что мы знаем, где их взять. Я подумала…

Л. Щеглов― Подождите, подождите! И ведь несколько лет назад, когда еще санкций не было. И значит, по логике, и нефть была повыше. Денег было больше. Что сказал второе лицо, господин Медведев? Женщине, которая выла, что ей жить невозможно на пенсию. Он сказал, что просто денег нет. Вы держитесь тут. Денег нет, но вы держитесь. Оказывается, деньги есть.

Т. Троянская― Я, честно говоря, думала, что он скажет: «Друзья, давайте скинемся». И, действительно, если бы скинулись, то деньги бы появились.

Л. Щеглов― А если деньги есть, к чему была вот эта, вздыбившая всех людей, история с тем, что на пенсию позже выходить. И даже этой нищенской пенсией мы еще на пять лет вас зажмем. Но, дикое недоумение. И кое-что у меня взвыло, я должен сказать, неприятие. Тему мусора он не мог обойти. Потому что полубунты начались. И что же говорит первое лицо, которое решает все в этой громадной стране. Там какая-то история, он как бы жалуется. Я говорил вот здесь убрать, а ничего не происходит. Пока не выставили охрану… Ну это же бессилие! Полное. То есть, президент, кроме всех Росгвардий, бесконечных силовиков, которых расплодилось уже дикое количество, должна быть, видимо, еще какая-то своя гвардия, которой он дает указания. Но это же признак слабости, а не силы. Дальше, вот теперь сугубо психологическое замечание. Ну, во-первых, я надеялся, потому что это даже формально было бы очень неплохо, пускай все вот эти мантры, заклинания, «надо», «следует», «времени нет на раскачку» и на это все закончить. Нет, в конце снова началось: «ракеты», «подлеты»…

Т. Троянская― Любимая песня.

Л. Щеглов― «Мы вам устроим!» Да более того, я, который выслушал за свою жизнь десятки тысяч людей, я нюхом своим профессиональным почувствовал, что до этого, как я уже упоминал, читалось с выражением. Но не очень-то с большой душой. Но как только заговорилось о ракетах, подлетах, вы плохо считаете, Россия будет суверенной, как будто кто-то посягает, кто-то хочет сейчас захватить нас, вообще нереально. Дикое воодушевление я почувствовал. Это очень президенту интересно. И в этом он очень искренен. Это его тема, понимаете.

Т. Троянская― Помните, в прямой линии, когда он уныло говорил о стране и сразу возбуждался, когда речь шла о внешней политике.

Л. Щеглов― Все так и есть. Какие-то люди, их проблемы, какая-то рождаемость, какие-то старички. Детсады. Я с радостью услышал от президента, что у нас тема с детсадами закрыта. Вот для кого это говорится? Для тех, кто, может быть, в силу одиночества не имеет знакомых, родственников. Как она закрыта, когда во всех микрорайонах, вот Шушары, это дичайшая проблема. И это Санкт-Петербург.

Т. Троянская― А в Санкт-Петербурге?

Л. Щеглов― Это второй город в России. И я знаю лично людей, которые… Кому-то удалось и они выбегали место, но это стоило диких усилий и решалось совсем не так. Я пришел, я записал и до свидания. И я знаю конкретно подругу моей внучки, которая до сих пор не может решить. И хотелось бы работать, сидеть дома. Потому что это новый район выстроен. И как у нас сейчас строят, мы прекрасно знаем – главное коммерсантам прибыль, а аптеки, детсады, школы, поликлиники… Они подписывают какое-то обязательство, что да-да. Чтобы отмахнуться. А потом они его не выполняют или протягивают годами .

Т. Троянская― Но он верит в то, что он говорит?

Л. Щеглов― Он очень хочет в это верить, я так думаю.

Т. Троянская― Но правду знает.

Л. Щеглов― Я не думаю, что он целиком оторван от жизни. Но любой правитель, любой, очень хочет, чтобы все было хорошо. Ведь гонца с плохой новостью убивали еще когда. И я думаю, что все те, кто допущен к нему, ну конечно, вот так. У нас с вами хорошие отношения, вы хотите меня расстроить? Ну, вряд ли.

Т. Троянская― Подождите, но если…

Л. Щеглов― Конечно, все сведения, поступающие к нему, причесаны, немножко передернуты. Но целиком, чтобы вот взять и поверить что у нас решены многие проблемы, человеку, который в то же время говорит… Официально признал, 19 миллионов за чертой бедности. Вы понимаете, люди многие не очень понимают. Говорит, что 19 миллионов человек очень плохо живут. Это они не плохо живут. Они умирают в настоящий момент. Есть черта бедности. Очень бедный человек считает копейки. А есть за чертой бедности. Это медленное угасание. Поэтому, президент – человек очень неглупый. И я не могу себе представить, чтобы в мозге одного человека совмещалось, что у нас два десятка миллионов завалились за черту бедности и в тоже время с садиками все решено, то, что медицину разрушили – это прекрасно, потому что сейчас будем строить еще лучшую. Меня дико порадовала фраза «Для страны, в которой треть населения газа не имеют». И там, что-то, что 15% ходят в туалет типа очко на улице. «Мы создадим искусственный интеллект и будем лидерами в мире». Понимаете, вот такой винегрет, где существует представление реальное и лживое представление, и фантазии, и, увы, неправда. И все это вместе замешано в каком-то фантастическом коктейле. Вот это очень трудно мне принять. А вот одно из последних замечаний я, честно говоря, не ожидал. И, на мой взгляд, это недопустимо. И на мой взгляд, это очень плохо. Когда президент говорил о наших потенциальных противниках – США. И, конечно же, саттелизирующихся с США странах Европы, являющимися цивилизованными. Он всегда очень уважительно называет их «коллегами» и «партнерами». А тут он сказал, что вот США желает то-то, а Европа и все эти, они же ей «подхрюкивают». Слушайте, это язык главы цивилизованного государства.

Т. Троянская― Ну вас это удивило, по-моему, это не первое все-таки…

Л. Щеглов― Меня это удивило, потому что это продуманная речь. А кто «подхрюкивает»?

Т. Троянская― То есть, не вырвалось?

Л. Щеглов― Нет. А кто «подхрюкивает»? Подрюхивают свиньи. А можно выстроить отношения с целой страной, с целыми странами, которых я считаю свиньями. Это, на мой взгляд, очень печальная, хотя казалось, совершенно формальная история. Ведь потом мы удивляемся, почему иногда такой хамский агрессивный тон в устах нашего представителя ООН? Сверхзнаменитой Маши Захаровой, иногда и у Лаврова, а то еще и с матерком. Потому что, это же камертон для них. Президент дал камертон. Они будут играть свои партии в этой тональности. Кто на контрабасе, кто на трубе, но в этой тональности. А потом мы говорим, ну Маша Захарова, ну что это безобразная, коммунальная, хамоватая? Так камертон прозвучал. Чтобы подытожить, я вам скажу, что я читал одну статью Лилии Швецовой. На мой взгляд, я бы с удовольствием себе присвоил, ну не характерно мне это. На мой взгляд, идеальная короткая характеристика послания президента. «Бессилие всесилия». Понимаете, ведь он же всесильный. Ведь выстроена вертикаль. Ведь все знают, что Жириновский ему пел в лицо «Боже, Царя храни» и Путин спокойно это слушал. Царь. То есть, он всесилен. А ощущение, что это бессилие всесилия.

Т. Троянская― Другой вопрос, а когда это все завершится. И чем?

Л. Щеглов― Это безусловно завершится. Потому что ничего вечного не будет. Но в ближайшее время, нет. Я вывалился бы из кресла, с удовольствием, если я бы услышал в послании не вот эти подачки, а скажем так: меняется бюджетная политика. Мы урезаем у Рогозина, который губит миллиарды, какую-то часть. Мы и так достаточно вооружены и можем дать отпор любому. Поэтому отсюда, это все идет на медицину, на здравоохранение.

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу на «Московские новости». После чего вернемся.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем наше «Особое мнение». Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Мы первый час посвятили обсуждению Владимира Путина.

Л. Щеглов― Это важно.

Т. Троянская― Да. Поскольку мы живем в этой стране. Но, все-таки, возвращаясь ко второй части послания, которое так воодушевило Владимира Владимировича. Я имею в виду ракеты и прочее.

Л. Щеглов― Это очень печально. То, что это радует, занимает. Но я глубоко убежден, что это в основном, все-таки, для нас с вами. Это на внутренний рынок. Но, послушайте, неужели мы не понимаем, что возможности крупных стран в плане вооружения, просвечиваются спецслужбами других стран. Это нормально. Поэтому, неужели мы не понимаем, что вот сидели американские генералы и им переводчики переводили. И Путин сказал, что вы посчитайте, мы там раз и все. И они все упали со стульев, побледнели и забились в судорогах. Это сказки даже не для детей детского садика, а ясельной группы. У них, как у нас о них, как и у них о нас есть достаточно собрано объективной информации. А вот эти заявления, они, к сожалению, на внутренний рынок. И они, к сожалению, вновь вот в этом, я бы не сказал боевитом, а вновь в каком-то агрессивно-духовитом ключе. Что было сказано: вы посчитайте сначала, а потом что-то заявляйте. Мы может раз и вот так вот. Ну, окей, значит в ближайшее время истерика телевизионная на украинцев, американцев, Сирию – так оно и будет продолжаться. То есть, вот этот угар какой-то совсем ненужный. Потому что, да, определенных целей достигают пропагандисты. Про то, что ежедневно ежемесячно растут цифры в квитанциях, которые к нам приходят. Что появляются девять яиц и растут цены на все – как-то меньше на это идет внимание, потому что внимание не бесконечно и энергия человека не бесконечна.

Т. Троянская― Это не вдохновляет. Не вдохновляет.

Л. Щеглов― Да! Вокруг враги. Люди уже такие вещи… Их больше интересует, сколько там пролет махов, то, что раньше только физики знали, чем исчисляется. То есть, вот, сидит человек, у которого сын не может найти работу и пьет поганую водку, а кресло под ним разваливается. Как он будет оплачивать всякие коммунальные растущие услуги он не знает. Но тут – настоящая жизнь. Там злобные враги, но они дурачки. Ведь мы же великие и мы со своей нравственности придумали такое оружие, что как дадим по всем и все тут.

Т. Троянская― В общем, детский сад.

Л. Щеглов― Печально это все. Вот я бы, я могу менять мнение. Многие считают, что мы здесь, а пропагандисты на телевидении, каждый в свою дуду дует. Но если бы президент, вот то, что я пытался начать перед перерывом, вдруг вышел и сказал бы, что разворачиваемся по настоящему к человеку. Значит, первое – жесткая независимость судов. Выгнать большую часть, набрать, следить. Я заявляю, что это приоритет. Жесточайшее за воровство и коррупцию, начиная с первых лиц. Как происходило в ряде режимов, и только тогда успокаиваются. Страшнейшее наказание и выгон чиновников за демонстративную роскошь, за миллиарды, триллионы, биллионы и прочее. Я бы с радостью вывалился из кресла. Но пока я вываливался, наблюдая за этим.

Т. Троянская― Но, подождите, кто-то кого-то же арестовывает.

Л. Щеглов― Ну, потому что да. Кто-то кого-то. Более того, я вам скажу, не надо превращаться совсем в каких-то безумцев. Какая-то часть денег, какая-то. Если раньше 90%, то сейчас, может быть, процентов 40 доходит до строительства моста, здания. Другое дело, что потом, через десять лет это здание падает, почему-то. Там взрываются. То есть воровство оно тоже не тотально.

Т. Троянская― Лев Моисеевич, надо прекращать, иначе мы не перестанем говорить о Путине.

Л. Щеглов― С таким настроением нам слона не продать.

Т. Троянская― А у нас есть свои городские проблемы. Элла Панфилова, глава Горизбирком, сейчас глава центра Избиркома.

Л. Щеглов― Женский Чуров.

Т. Троянская― Да, да. Вы ее так приговорили. В общем, заявила она, что происки и попытки провести нечестные выборы не мытьем, не катаньем не позволят.

Л. Щеглов― Ух ты! А что случилось?

Т. Троянская― Никакого подвоза бюджетников, голосование по спискам и так далее не будет. И досрочки тоже не будет. Вы верите?

Л. Щеглов― Нет. Я человек нерелигиозный, но некоторые религиозные тексты очень впечатляют. Есть понятие «единожды солгав». Есть понятие, что когда мальчик баловался и кричал «Волки, волки», потом никто не пришел на помощь. Мы знаем, как Панфилова себя проявляла уже, когда в ответ на явные безобразные подтасовки и нарушения, она искренне, полуплачущим голосом заявляла, что все по-честному, все хорошо. Я это представляю себе как некую, ну такую манипуляторную игру. Ведь у Путина снизился рейтинг. И как бы не пытались подписать, расписать, но это факт. Очень трудно полностью игнорировать. Так и здесь. Все-таки, видимо, их социологические щупы показали, что люди вообще уже презирают эти выборы, все начинают говорить «так называемые выборы». Что-то немножко, самое наглое надо как-то чуть-чуть убрать. Вот в этом плане я ей верю.

Т. Троянская― То есть, без скандала чтобы все было?

Л. Щеглов― Пилюлю надо подсластить. Мы все равно проглотим их пилюлю. Только если вчера они вообще поливали, и это пилюля могла быть посыпана солью, а ты глотай ее. Сейчас они немножко сахарком подсыпают. Вот и все. Но то, что принципиально что-то меняется в плане выборов, в плане манипуляций и подтасовок? Нет, просто их самих, наверное, раздражает совсем безобразие. Когда действительно автобусы курсируют туда-сюда, расческами запихивают члены правительства. Это становится… Вот, кстати, заметьте: благодаря чему все это? Благодаря великим открытиям в плане гаджетов и возможности, втихаря, пускай, что-то фотографировать и записать. И что же мы сразу видим сегодня? Запрет военным пользоваться смартфонами, айфонами. Послушайте, мы откуда узнали, что чудовищные пытки, потому что все-таки записывает и выкладывает это безобразие. А вот армейским теперь нельзя. Потом нельзя будет полицейским, потом учителям.

Т. Троянская― В общем, работа ведется.

Л. Щеглов― Работа ведется. До конца не получится это, но двигаться будут в этом направлении.

Т. Троянская― История с «муниципальным фильтром», который сократился до 5%. Вы считаете, это дает шанс для многих оппозиционных кандидатов?

Л. Щеглов― Я бы, например, сказал для начала так – дает. Если бы я не знал этих людей, которые это придумали. Значит, они так просчитали хорошо, что это почти ничего не дает. Вот я уверен. Потому что за «Единой Россией» долгие годы правления. Как долгие годы правило КПСС. Ну, на излете Советского Союза нормальные люди разве верили КПСС? Да нет, конечно. Да ни один нормальный человек, даже ненормальный не верил. Но «Единая Россия» подошла примерно к такому. Поэтому, я как считаю, формально, вроде бы, получше, они дают историю. Ну, я же знаю, кто это дает. Значит, я так предполагаю, что так мощно просчитано, что может быть, где-то один какой-то несчастный, полуоппозиционный кандидат, выскочит, которого загасят тут же. Но, формально, это якобы получше. То, что это изменит ситуацию в плане полной справедливости выборов – совершенно не верю.

Т. Троянская― История Резник и Беглов.

Л. Щеглов― Ой, противно просто.

Т. Троянская― То, как Резник подал в суд на Беглова, и в общем это случилось. Но вы знаете, чем это закончилось – практически ничем. Максим будет продолжать свою борьбу…

Л. Щеглов― Вот. Это к вопросу о независимости судов. Значит, один человек, который врио градоначальника, в принципе, нанес оскорбления. Потому что, если мне приписывают слова, которые я не говорил, для любого нормально человека это оскорбление. Ладно бы, были приписаны слова, что он сказал, что в Петербурге, я не знаю, лопаты с неправильными ручками. Но ведь тема, действительно, дико болезненная для Петербурга – блокада. И вот я, в скобках Резник, Иванов, Петров, Сидоров, не говорил, а мне начальник приписывает, что я сказал, что Ленинград надо отдать фашистам и все тут. Разве это не тяжкое оскорбление? Это первое. Второе, как я уже сказал, вся цена независимых судов. Чтобы ни сказал и как бы не сделал начальник – он побеждает. Наконец, третье. Я все равно не устаю поражаться начальству. Да, Беглов, как все губернаторы, назначен, а не нами избран. Но все-таки, насколько мы его принимаем или насколько категорически не принимаем – это важно для любого градоначальника. Ну, вот представьте себе, на мой взгляд, как могло быть. Беглов встал и сказал: «Я приношу извинения Максиму Резнику. Ну, случайно у меня вырвалось это, бывает» Слушайте, и у меня это бывает. Я бы его зауважал. И его тысячи горожан бы зауважали.

Т. Троянская― Пацаны бы не поняли.

Л. Щеглов― Нет, вот именно. Потому что есть «мы» — начальство и есть «они» — всякие эти, типа нас с вами.

Т. Троянская― То есть вы считаете, что дальнейшая борьба Максима Резника не имеет никаких перспектив. Все бессмысленно.

Л. Щеглов― Я считаю, что Максим Резник должен до упора рубиться, потому что даже если трое людей проснуться и поймут в чем дело, значит, это результат. Но он не победит.

Т. Троянская― Но мы будем наблюдать за этой историей, во всяком случае, пока она не завершена.

Л. Щеглов― Безусловно!

Т. Троянская― Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель был сегодня у нас в программе «Особое мнение». Спасибо!

Л. Щеглов― Всех благ!