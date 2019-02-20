А.Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVI «Особое мнение» меня зовут Алексей Нарышкин. Мой гость – временный – вместо Кирилла Рогова, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Приветствую вас.
А.Венедиктов― Добрый день. Временно исполняющий обязанности Кирилла Рогова.
А.Нарышкин― Про вчерашний опрос ВЦИОМ. Масштабное исследование в рамках Курил. Про то, что жители Курил не хотят передачи островов. Что с этим делать?
А.Венедиктов― Смотри, я думаю, что вообще любой переезд, даже из квартиры в квартиру, всегда катастрофа. В мое время говорили, что переезд – это пожар в публичном доме во время наводнения. Справиться с этим, как ты понимаешь: все кричат, бегают, теряют вещи. И любой отъезд и переезд, спроси кого угодно. Это первое.
Вторая история, конечно, при таком информационном накате так и должно быть. Но я думаю, что если Владимир Владимирович скажет и объяснит, что, ребята, мы заканчиваем Вторую мировую война, кто хочет – останется, а кто не захочет – у того будут подъемные территории, большие. Получите льготы, получите возможность, чтобы дети бесплатно поступали в лучшие университеты. Набор социальных мер. Я думаю, что эта цифра упадет до 20%.
А.Нарышкин― То есть все зависит от соуса?
А.Венедиктов― Все зависит от соуса. У меня один знакомый повар, который работает в звездочном мишленовском ресторане в Париже говорил: мясо пожарить каждый дурак может – ты соус сделай. Вот это у меня всегда было: мясо это вы на костре сделаете, а соус – это таинственный соус. И здесь все зависит от соуса.
Я очень понимаю тех, кто не хочет переезжать, это понятно. По разным причинам. По сумме причин. По патриотизму, потому что вообще переезд всегда штука такая. Но я думаю, что при таком доверии, которое там население испытывает к президенту, каждое его решение сначала да, а потом – а что нам за это будет. Вот так приблизительно. Нормальная цифра, 96%. Я еще смотрел, кто предатель родины, скажет: отдайте нашу территорию врагу. Тебя спрашивают, подходят на улице здоровые мужики: мы из социологической службы, из ВЦИОМ, правда, товарищ майор? – правда, товарищ лейтенант. Скажи, пожалуйста, ты за то, чтобы отдать? — Идите отсюда нафиг, конечно, нет. Ну слушайте, вообще соцопросы в России имеют такую составляющую. Есть целые исследования на эту тему, что люди понимая, что их опрашивают публично и неанонимно…
А.Нарышкин― Риски.
А.Венедиктов: Владимир Владимирович так на меня посмотрел и сказал: и все?
А.Венедиктов― Да. Опросы же не анонимные. К тебе приходят либо на улице, либо звонят по телефону. Значит, твой номер знают. Мало ли. Вдруг там. Мы же все параноики. К ним спецслужбы. Внесут куда-нибудь как сторонника Навального.
А.Нарышкин― Кстати, ответишь, что ты за передачу островов, и выяснится, что где-нибудь есть уголовное дело о нарушении территориальной
целостности.
А.Венедиктов― Конечно. Есть. Может, хорошо бы только штрафом обошлось. Конечно. Люди у нас умные. Напрасно Андрей Макаревич говорил, что в мире 80% идиотов. Знаешь, они идиоты, идиоты, я себя отношу к этим 80%, а пользу свою, безопасность свою любой идиот понимает.
А.Нарышкин― Слушайте, у Путина же образ в последние годы как такого собирателя земель. Крым.
А.Венедиктов― Да, собиратель земель. Но у него есть и другой образ. У него есть образ человека войны, если говорить о мире. У него была война, на Украине идет. Идет война в Сирии. Он человек войны. Кто закончил Вторую мировую войну? Я говорил, надо мной все смеялись. Меня просто обсмеивали все, включая некоторых кремлевский моих визави. А не прошло и 2 недель, выходит Песков и на вопрос Соловьева, а зачем это нам надо, после переговоров что сказал Песков? Мы не про острова – мы про то, чтобы войну закончить. Опаньки. Так кто посчитал правильно? Венедиктов? А, потому что умный.
А.Нарышкин― Получается, это история с очередной попыткой вписать себя в учебник истории.
А.Венедиктов― А у него остается только это. Я абсолютно уверен, если говори о президенте, что одна из задач, которую он ставит перед собой, — конечно же, задача собственной безопасности и безопасности семьи. Конечно же, удержание власти. Но и историческое наследие.
Я же рассказывал, как в 2008, когда он уходил, ушел уже, он у меня спросил: ты учитель истории, (н уже не был президентом, он был премьером), что попадет из первых моих двух сроков в школьный учебник истории. Сидели вдвоем, как раз шла грузинская война. Я поскольку представлял школьный учебник истории, сказал: ну, Владимир Владимирович, обидел я его, ну, может быть, объединение Белой и Красной церкви. Он так на меня посмотрел и сказал: и все? Я говорю: а что, Россия с колен в учебниках не пишется.
А.Нарышкин― Зафиксировали: Венедиктов – человек, который спровоцировал.
А.Венедиктов― Нене, я просто знаю. Кстати, вчера же была история. Вчера РБК опубликовал, на кого подписан Путин. Он там под номером один…
А.Нарышкин― «Дилетант», я вас поздравляю.
А.Венедиктов: Острова – модель будущего Крыма
А.Венедиктов― 2. Один в резиденцию, один домой. Я же знаю, что Путин интересуется историей. Я же знаю, что он реально пытается понять. Вот эти все его истории с Екатериной Второй, с Александром III. Это совершенно не противоречит. Мы просто «Дилетантом» попадаем в него. В интересы. У нас интересный журнал. Мы с ним сверстники. Мы в СССР учили историю сухо. Учебники истории были… Ну, пятый хороший, шестой ничего, седьмой – уже похуже. А девятый-десятый – вообще забыли. Сухо, неинтересно. И он сейчас узнает нового. Не только мы, конечно, — ему много кто чего говорит. И в этом смысле я себе представляю, мне так кажется, что историческое наследие, о котором он говорит, о своей исторической миссии, не политической, — да, и Курилы. Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, это моя точка зрения, что Курилы с этим связаны, а с чем еще? Ну вот какой смысл отдавать территорию, которую 96% населения считает российской.
А.Нарышкин― Как будто вам хочется, чтобы президент, не важно, голосовали за него или не голосовали, был все-таки поближе к народу и меньше думал о…
А.Венедиктов― А народ поддерживает, не волнуйся.
А.Нарышкин― Да, опять история про соус.
А.Венедиктов― Да, опять история про соус. Народ поддержит, а чего. Вот смотри, история с пенсиями очень интересная. Очевидно, что пенсионная реформа назрела и перезрела. В 2003 году Греф говорил. А он говорил: нет, нет, нет, нет. А пришло время, когда просто, с его точки зрения, это перезрело. Он прекрасно понимал реакцию. Он прекрасно понимал, что на одной чаше весов – любовь за Крым. Слово неправильное. То есть слово правильное – любовь. Благодарность за Крым, за восстановление исторической справедливости. Эмоциональное отношение. Не голосование, а чувства. А с другой стороны — обида.
Вот есть чувство «спасибо», а есть чувство «обиды за пенсии». Думаю, что Акела промахнулся. Думаю, что он разочарован реакций на это. Реакцией на пенсии.
А.Венедиктов: Вот есть чувство «спасибо за Крым», а есть чувство «обиды за пенсии»
А.Нарышкин― Чем можно объяснить нежелание многих сейчас в России, даже могу судить по своему окружению, тоже отдавать острова, опять же?
А.Венедиктов― Я не понимаю.
А.Нарышкин― Многие считают, что если Путин сейчас отдаст острова, передаст их Японии, то это поражение.
А.Венедиктов― Нет, просто настоящего обсуждения нет. Его нет, потому что на госканалах не знают финальную позицию Путина. Вся история. Нет команды. И там иногда отдельные эксперты говорят: какой кошмар. И эти же самые эксперты, если Путин скажет: все, отдаем, — будут говорить: какое мудрое государственное решение.
А.Нарышкин― Гибкие эксперты.
А.Венедиктов― Очень гибкие, беспозвоночные эксперты. Даже не гибкие. Беспозвоночные не могут быть гибкими. Слушай, они никакие не эксперты, они ничего не считают по этому поводу. Это вопрос будущего. Острова – модель будущего Крыма. Понятно, что когда-то придется с Украиной по поводу Крыма чего-то там решать. Если ты думаешь, что наши власти не понимают, что Крым они забрали нечестно. То ест историческая несправедливость восстановлена нечестно. Я говорю их позицию. И с Украиной надо будет как-то договариваться. И вот тут как с ней договариваться. Надо будет находить новые…
А.Нарышкин― У российского руководства есть желание договариваться?
А.Венедиктов― Безусловно, есть желание, потому что Украина… Кстати, по поводу сегодняшнего обращения к Парламенту: а что, было слово «Украина»? Вы представляете? Мы ведем войну. У нас главная тема на всех каналах – Украина. А что, было слово «Сирия»?
А.Нарышкин― Нет
А.Венедиктов― А мы там ведем войну. А нету! Перевернутая реальность. Конечно, есть желание.
А.Нарышкин― Спичрайтеры подвели.
А.Венедиктов― Да, уборщица воду взяла.
А.Нарышкин― Спасибо, Алексей Венедиктов. Ротация небольшая в эфире…
Комментарии13
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ljfry 20 февраля 2019 | 19:32
Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в программе «Футбольный клуб» извинился за слова в адрес «Зенита», сказанные в эфире неделю назад, и объявил об уходе с передачи.
«В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору [Алексею Венедиктову], который узнал обо всем от меня.
Я хочу принести свои извинения. Во-первых, болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным. И хочу принести извинения всем слушателям и главное – коллегам, потому что я плюнул во всю нашу профессию.
Хочу сказать, что коллеги в тоже ни в чем не повинны. И они по какому-то недоразумению, может быть, тоже считали меня своим.
Место таким выступлениям даже не особенно на трибуне, а, может быть, где-то в пабе – с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке. В этом я абсолютно уверен.
Я предупредил главного редактора, что я не имею никакого права сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права вести «Футбольный клуб». Я и не буду это больше делать.
Мое место – на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду. Думаю, что вы меня поймете.
Это больше невозможно для меня, если я хочу каким-то образом сохранить отношение к профессии. То, что было в прошлый раз, – это не профессия», – сказал Бунтман в эфире программы 18 февраля.
ljfry 20 февраля 2019 | 19:35
Колонка новостей Эха Москвы.
«Германистка Анне Хартман сегодня представит в Москве книгу о немецком писателе Лионе Фейхтвангере
Презентация пройдет в «Электротеатре «Станиславский».
Презентация начнется в 8 вечера»
Извините , это новость?
Таких событий в одном нашем городе тысячи в день. Почему именно оно здесь? Кто еврей Анна , Лион, или они оба? Тогда это хоть как то объясняет происходящее.)))
Или скрытая реклама? Кто баблосик за это фуфло прикарманил. Группа неграмотных дебилов из отдела новостей? Сколько за эту дичь , 100$, 200?
Шарашкина контора. Каждая сволочь ещё немножко шьёт на рабочем месте....
antimalin 20 февраля 2019 | 20:12
Билеты на концерт Аллы Пугачевой 17 апреля в государственном Кремлевском дворце.
На biletservis.ru
Осталось всего несколько десятков билетов от 13 тыс. руб. (самые дешевые)
danko_petro 20 февраля 2019 | 20:28
ljfry: Алексей прав.
exodiver__ 20 февраля 2019 | 21:07
antimalin: а как Вы думаете, кто лучше исполняет песню "Реченька", Дина Анкудинова или Алла?
antimalin 20 февраля 2019 | 21:26
exodiver__: кто лучше исполняет песню "Реченька", Дина Анкудинова или Алла?
///
Алла, конечно.
ДиАна Анкудинова спела похоже, как Алла Пугачева в концерте "Избранное" 1998 года, но хуже.
Ничего особенного.
exodiver__ 20 февраля 2019 | 21:04
ljfry: Сергей Бунтман: "... выступление мое носило омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору [Алексею Венедиктову]...
Я хочу принести свои извинения..."
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погорячился Сергей, ибо в общем потоке это и не выделялось. Да и извиняться нет смысла, ибо суть тем не изменишь, достаточно констатировать было, мол, ну вот я такой, не хуже и не лучше других мерз...
awatar_45_ 20 февраля 2019 | 22:02
exodiver__:
О чём вы все как бы м..., извините звоните?! Правильно мужик орал: (Бийск) - Ёлочка мне... б...нравится?! Пенсия десять тысяч! Ёлочка мне... б...нравится?!
awatar_45_ 20 февраля 2019 | 22:07
exodiver__:
Сей мир, неведом для меня…
Живу в простраствии упругом!
Мой домик в гиперкубе, бля…
Я в измерении другом живу,
С моей любезнейшей супругой!
mariya____ 20 февраля 2019 | 19:55
19.02.2019 11:02
Фонд «Талант и успех» крестного отца дочери Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина получил лицензию на алкоголь. Дорогим коньяком музыкант угостит в барах отелей «Омега Сириус Парк» и «Гамма Сириус Парк». На закупки спиртного потратят 6,3 млрд рублей транша от президента РФ. Ещё по 10 млрд в год владельцу панамских оффшоров на $2,5 млрд Ролдугину дают «благотворители» — израильский репатриант Роман Абрамович, отец граждан США Виктор Вексельберг, партнер судимого за разбой Гаврила Юшваева Давид Якобашвили и лидер бизнес-рейтинга «Геи в элите России» Герман Греф
Источник: http://telegramformer
temnik 20 февраля 2019 | 19:56
Зачем приглащать Рогова, который только и думает, чтоб не сказать лишнего, с дрожащим голосом? В итоге ничего не сказал. Или Эхо тоже "тварь дрожащая" ?
juju11 20 февраля 2019 | 21:55
ААВ - консультант Путина.
vadimp 20 февраля 2019 | 22:37
Какой в задницу "учебник истории"? Какое там "завершение войны"?
История с Курилами от безысходности!
Совок, в частности, развалился из за катастрофического экономического и технологического (в том числе и военного - слишком дорого обходилось) отставания от развитых стран (США, Европа, Япония). Понимая, что при таком положении вещей, очень скоро, власть они (коммуняки) потеряют, вынужденны были пойти на реформы.
И это отставание за все это время (с развала Совка) так и не было преодолено (ни современного оборудования, ни электроники, ни химии, ни ..., ни ... Россия так и не научилась делать - основа экспорта сырье, основа импорта - технологические товары).
Международное разделение труда, при сотрудничестве стран, их усиливает. Ни одна страна не может рассчитывать на "лидерство" (успех, процветание, ...) в одиночку.
Поссорившись с "Западом" Путину деваться некуда, как топать на "Восток" (Япония. И Китай бы не плохо - но те всегда были "себе на уме"). Где еще брать современное оборудование, технологии? Иначе попадает в ситуацию конца Совка. Тем паче у него есть такой отличный предмет для "торговли" как Курилы!
За одно и внести разлад в консолидированную позицию "развитых стран" - где Россия, по меньшей мере, "хулиган". Понятно, что от Курил Япония отказаться не может. Понятно, что за "просто так" (типа "завершения войны") их Путин не отдаст - только за полновесное сотрудничество (технологии, инвестиции, политическую поддержку на мировом уровне). И не отдать не может - иначе "полная изоляция", со всеми вытекающими.