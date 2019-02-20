А.Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVI «Особое мнение» меня зовут Алексей Нарышкин. Мой гость – временный – вместо Кирилла Рогова, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Приветствую вас.

А.Венедиктов― Добрый день. Временно исполняющий обязанности Кирилла Рогова.

А.Нарышкин― Про вчерашний опрос ВЦИОМ. Масштабное исследование в рамках Курил. Про то, что жители Курил не хотят передачи островов. Что с этим делать?

А.Венедиктов― Смотри, я думаю, что вообще любой переезд, даже из квартиры в квартиру, всегда катастрофа. В мое время говорили, что переезд – это пожар в публичном доме во время наводнения. Справиться с этим, как ты понимаешь: все кричат, бегают, теряют вещи. И любой отъезд и переезд, спроси кого угодно. Это первое.

Вторая история, конечно, при таком информационном накате так и должно быть. Но я думаю, что если Владимир Владимирович скажет и объяснит, что, ребята, мы заканчиваем Вторую мировую война, кто хочет – останется, а кто не захочет – у того будут подъемные территории, большие. Получите льготы, получите возможность, чтобы дети бесплатно поступали в лучшие университеты. Набор социальных мер. Я думаю, что эта цифра упадет до 20%.

А.Нарышкин― То есть все зависит от соуса?

А.Венедиктов― Все зависит от соуса. У меня один знакомый повар, который работает в звездочном мишленовском ресторане в Париже говорил: мясо пожарить каждый дурак может – ты соус сделай. Вот это у меня всегда было: мясо это вы на костре сделаете, а соус – это таинственный соус. И здесь все зависит от соуса.

Я очень понимаю тех, кто не хочет переезжать, это понятно. По разным причинам. По сумме причин. По патриотизму, потому что вообще переезд всегда штука такая. Но я думаю, что при таком доверии, которое там население испытывает к президенту, каждое его решение сначала да, а потом – а что нам за это будет. Вот так приблизительно. Нормальная цифра, 96%. Я еще смотрел, кто предатель родины, скажет: отдайте нашу территорию врагу. Тебя спрашивают, подходят на улице здоровые мужики: мы из социологической службы, из ВЦИОМ, правда, товарищ майор? – правда, товарищ лейтенант. Скажи, пожалуйста, ты за то, чтобы отдать? — Идите отсюда нафиг, конечно, нет. Ну слушайте, вообще соцопросы в России имеют такую составляющую. Есть целые исследования на эту тему, что люди понимая, что их опрашивают публично и неанонимно…

А.Нарышкин― Риски.



А.Венедиктов: Владимир Владимирович так на меня посмотрел и сказал: и все?

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Да. Опросы же не анонимные. К тебе приходят либо на улице, либо звонят по телефону. Значит, твой номер знают. Мало ли. Вдруг там. Мы же все параноики. К ним спецслужбы. Внесут куда-нибудь как сторонника Навального.

А.Нарышкин― Кстати, ответишь, что ты за передачу островов, и выяснится, что где-нибудь есть уголовное дело о нарушении территориальной

целостности.

А.Венедиктов― Конечно. Есть. Может, хорошо бы только штрафом обошлось. Конечно. Люди у нас умные. Напрасно Андрей Макаревич говорил, что в мире 80% идиотов. Знаешь, они идиоты, идиоты, я себя отношу к этим 80%, а пользу свою, безопасность свою любой идиот понимает.

А.Нарышкин― Слушайте, у Путина же образ в последние годы как такого собирателя земель. Крым.

А.Венедиктов― Да, собиратель земель. Но у него есть и другой образ. У него есть образ человека войны, если говорить о мире. У него была война, на Украине идет. Идет война в Сирии. Он человек войны. Кто закончил Вторую мировую войну? Я говорил, надо мной все смеялись. Меня просто обсмеивали все, включая некоторых кремлевский моих визави. А не прошло и 2 недель, выходит Песков и на вопрос Соловьева, а зачем это нам надо, после переговоров что сказал Песков? Мы не про острова – мы про то, чтобы войну закончить. Опаньки. Так кто посчитал правильно? Венедиктов? А, потому что умный.

А.Нарышкин― Получается, это история с очередной попыткой вписать себя в учебник истории.

А.Венедиктов― А у него остается только это. Я абсолютно уверен, если говори о президенте, что одна из задач, которую он ставит перед собой, — конечно же, задача собственной безопасности и безопасности семьи. Конечно же, удержание власти. Но и историческое наследие.

Я же рассказывал, как в 2008, когда он уходил, ушел уже, он у меня спросил: ты учитель истории, (н уже не был президентом, он был премьером), что попадет из первых моих двух сроков в школьный учебник истории. Сидели вдвоем, как раз шла грузинская война. Я поскольку представлял школьный учебник истории, сказал: ну, Владимир Владимирович, обидел я его, ну, может быть, объединение Белой и Красной церкви. Он так на меня посмотрел и сказал: и все? Я говорю: а что, Россия с колен в учебниках не пишется.

А.Нарышкин― Зафиксировали: Венедиктов – человек, который спровоцировал.

А.Венедиктов― Нене, я просто знаю. Кстати, вчера же была история. Вчера РБК опубликовал, на кого подписан Путин. Он там под номером один…

А.Нарышкин― «Дилетант», я вас поздравляю.



А.Венедиктов: Острова – модель будущего Крыма

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2. Один в резиденцию, один домой. Я же знаю, что Путин интересуется историей. Я же знаю, что он реально пытается понять. Вот эти все его истории с Екатериной Второй, с Александром III. Это совершенно не противоречит. Мы просто «Дилетантом» попадаем в него. В интересы. У нас интересный журнал. Мы с ним сверстники. Мы в СССР учили историю сухо. Учебники истории были… Ну, пятый хороший, шестой ничего, седьмой – уже похуже. А девятый-десятый – вообще забыли. Сухо, неинтересно. И он сейчас узнает нового. Не только мы, конечно, — ему много кто чего говорит. И в этом смысле я себе представляю, мне так кажется, что историческое наследие, о котором он говорит, о своей исторической миссии, не политической, — да, и Курилы. Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, это моя точка зрения, что Курилы с этим связаны, а с чем еще? Ну вот какой смысл отдавать территорию, которую 96% населения считает российской.

А.Нарышкин― Как будто вам хочется, чтобы президент, не важно, голосовали за него или не голосовали, был все-таки поближе к народу и меньше думал о…

А.Венедиктов― А народ поддерживает, не волнуйся.

А.Нарышкин― Да, опять история про соус.

А.Венедиктов― Да, опять история про соус. Народ поддержит, а чего. Вот смотри, история с пенсиями очень интересная. Очевидно, что пенсионная реформа назрела и перезрела. В 2003 году Греф говорил. А он говорил: нет, нет, нет, нет. А пришло время, когда просто, с его точки зрения, это перезрело. Он прекрасно понимал реакцию. Он прекрасно понимал, что на одной чаше весов – любовь за Крым. Слово неправильное. То есть слово правильное – любовь. Благодарность за Крым, за восстановление исторической справедливости. Эмоциональное отношение. Не голосование, а чувства. А с другой стороны — обида.

Вот есть чувство «спасибо», а есть чувство «обиды за пенсии». Думаю, что Акела промахнулся. Думаю, что он разочарован реакций на это. Реакцией на пенсии.



А.Венедиктов: Вот есть чувство «спасибо за Крым», а есть чувство «обиды за пенсии»

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Чем можно объяснить нежелание многих сейчас в России, даже могу судить по своему окружению, тоже отдавать острова, опять же?

А.Венедиктов― Я не понимаю.

А.Нарышкин― Многие считают, что если Путин сейчас отдаст острова, передаст их Японии, то это поражение.

А.Венедиктов― Нет, просто настоящего обсуждения нет. Его нет, потому что на госканалах не знают финальную позицию Путина. Вся история. Нет команды. И там иногда отдельные эксперты говорят: какой кошмар. И эти же самые эксперты, если Путин скажет: все, отдаем, — будут говорить: какое мудрое государственное решение.

А.Нарышкин― Гибкие эксперты.

А.Венедиктов― Очень гибкие, беспозвоночные эксперты. Даже не гибкие. Беспозвоночные не могут быть гибкими. Слушай, они никакие не эксперты, они ничего не считают по этому поводу. Это вопрос будущего. Острова – модель будущего Крыма. Понятно, что когда-то придется с Украиной по поводу Крыма чего-то там решать. Если ты думаешь, что наши власти не понимают, что Крым они забрали нечестно. То ест историческая несправедливость восстановлена нечестно. Я говорю их позицию. И с Украиной надо будет как-то договариваться. И вот тут как с ней договариваться. Надо будет находить новые…

А.Нарышкин― У российского руководства есть желание договариваться?

А.Венедиктов― Безусловно, есть желание, потому что Украина… Кстати, по поводу сегодняшнего обращения к Парламенту: а что, было слово «Украина»? Вы представляете? Мы ведем войну. У нас главная тема на всех каналах – Украина. А что, было слово «Сирия»?

А.Нарышкин― Нет

А.Венедиктов― А мы там ведем войну. А нету! Перевернутая реальность. Конечно, есть желание.

А.Нарышкин― Спичрайтеры подвели.

А.Венедиктов― Да, уборщица воду взяла.

А.Нарышкин― Спасибо, Алексей Венедиктов. Ротация небольшая в эфире…