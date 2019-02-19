А. Петровская― 11 часов и почти 8 минут на часах в студии Эха. У микрофона Александра Петровская. Напротив меня журналист Антон Мухин. Добрый день.

А. Мухин― Здравствуйте.

А. Петровская― Я напомню, что наши средства связи активно работают. SMS-портал +79312915800. Также у нас работает видеотрансляция в Youtube, канал Эха Москвы в Спб. Там есть видеочат, есть видеотрансляция, есть чат. Можно задавать вопросы, писать комментарии. И мы их обязательно прочтем.

Ну что, начнем с разговора о будущем ближайшем, я бы так сказала. Это завтра у нас послание президента. И «Ведомости» пишут о том, что послание должно было состояться в середине марта, возможно ближе к дате присоединения Крыма, но по каким-то причинам было перенесено на вот, собственно, 20-е февраля. Возможно, это связано с низкими рейтингами, рейтинги стремятся вниз.

А. Мухин― А в чём связь, сейчас его прочитают или в марте, какая разница? Как это коррелирует с рейтингами?

А. Петровская― Подожди, взял ты и опередил. Это, собственно, был мой вопрос к тебе

А. Мухин― Вот как подло, вот сама не ответила, а я теперь должен отвечать. Слушай, вот смотри, всё это послание предварялось такой перепиской в верхах: сначала Сурков написал знаменитую статью про путинское государство, в котором, в общем..

А. Петровская― У Суркова все статьи знаменитые.

А. Мухин― Да, благо он их не очень много пишет, хотя может мы не все читаем.

[Государство], которое состоит из двух месседжей. Один месседж, такой совершенно очевидный, который нам уже 15 лет по телевизору рассказывают, что на западе демократии нет, и это всё обман.

А вторая мысль — она чуть-чуть менее очевидная, хотя, в общем, тоже не хитрая. Про то, что демократии нет нигде — ни у нас, ни у них, но у нас всё по-честному, у нас по-честному нет демократии. А у них не по-честному нет демократии. У них вот есть какие-то брюлики – парламент, выборы, всё такое. На самом деле, всё равно всем управляет такое глубинное государство, то ли это масоны какие-то, то ли еще кто-то.

Вот это вот одна концепция, да и в России, соответственно, вот это вот честное государство выполняет такие полицейские функции, но и народ хочет этих полицейских функций и, в общем, они вместе едины – народ, и государство, и лидер. Всё так очень здорово. И это прогрессивная модель – запад с завистью смотрит на нас. Хотя мне кажется, что такие модели уже были в 30-е годы прошлого века в некоторых государствах, но ладно, допустим.

Вот, а потом Медведев написал статью. Статья Медведева, конечно, вообще ни в какое сравнение не идет со статьей Суркова. Она скучная, но единственный плюс в том, что она короткая. Она явно является ответом Суркову, потому что там используются одни и те же слова, например, слово гравитация, которое, в общем, вполне могло бы не использоваться но оно используется, явно чтобы показать…

Если ты послушаешь внимательно президента, ты поразишься масштабности этих прорывов, ну или, по крайней мере, тебе будет объяснено, что это масштабные прорывы вот только начались.

А. Петровская― Очень такое политическое

А. Мухин― … чтобы показать, что это противостояние. Медведев рассказывает такую банальную историю, что у нас есть национальные проекты, мы эти национальные проекты сейчас реализуем и жизнь, уважаемые граждане, у вас будет бить ключом, всё будет хорошо и все будут счастливы.

И, конечно, это скучно, конечно, это неинтересно. Но когда сравниваешь это со статьей Суркова, думаешь, вот ну хоть какой-то луч света в темном царстве — не вот это вот страшное полицейское государство-монстр, которое хочет тебя сожрать, а вот нормально всё — нацпроекты, деньги пойдут в образование, в культуру, в здравоохранении, в инвестиции. И в этой скукоте видится какой-то даже позитив.

А. Петровская― Но подожди, это тоже часть того честного государства, о котором пишет Сурков?

А. Мухин― Нет, Медведев – эта такая вот нынешняя Россия, такая полулиберальная, полуавторитарная, в которой парламент всё-таки и все остальные демократические процедуры не отрицаются, так как их отрицает Сурков. Они все-таки есть, все-таки они нужны, и президент завтра в послании скажет, что парламент и демократия – это хорошо, и выборы — это правильно, и не будет говорить, как Сурков, я надеюсь, что вот всё это фальшь, ширмы, декорации, фантики, которые нужно отбросить.

То есть у нас было предъявлено две стратегии — одна сурковская, другая медведевская, что, на самом деле, немножко забавно, потому что Сурков, уже в последнее время, перед своим падением, был в команде Медведева, и его падение произошло именно, когда он выступал в поддержку правительства, которым тогда руководил Медведев.

Но тем не менее и можно, наверное, было предположить, что послание президента будет интересно смотреть именно в контексте этих двух стратегий — к кому оно окажется ближе. Но предположить, к кому именно, я сейчас не возьмусь, потому что если раньше я бы сказал, что, безусловно, Путин будет повторять все те же мысли, которые изложены в послании Медведева про модернизации, инновации, про всё остальное, то после последнего послания, которое, как ты помнишь, было посвящено ракетам, которые летят на Флориду и еще куда-то, практически невозможно предсказать, чем нас порадует гарант.

А. Петровская― С другой стороны, если вспоминать инаугурационную речь Владимира Путина, помнишь, там мне показалось, это сугубо мое мнение, личный анализ текста, очень много было слов прорыв. Вот прорыв прям был главным мессенджем, вот нам во всем нужен прорыв. Вот это история с прорывами, год практически прошёл с тех пор, как-то прорыв не очень понятно, где удалось осуществить, но правда, за год может быть прорывы и не совершаются. Вот эта история будет поддержана?

А. Мухин― Думаю, если ты послушаешь завтра внимательно президента, он тебе расскажет, где мы совершили прорывы. И, наверняка, ты поразишься масштабности этих прорывов, ну или, по крайней мере, тебе будет объяснено, что это масштабные прорывы вот только начались, поэтому ты еще не видишь их масштабности, но когда они завершатся, ты поймешь.

А. Петровская― Большое видится на расстоянии.

А. Мухин― Да, ну или, по крайней мере, начало. Начало пути, оно кажется маленьким. Путь в 1000 лье начинается с одного шага.

А. Петровская― Хорошо, что касается тем таких неприятных, которые тоже есть, но самое очевидное — это пенсионная реформа. Будет затронута тема, которой, ну не знаю, стоит ли касаться или нет, тема такая скользкая, которая, во многом, как говорят социологи, и ведет к падению тех самым рейтингов, с которых мы начали с тобой.

А. Мухин― Мне, конечно, очень лестно, что ты считаешь меня человеком, который знает о чём завтра расскажет президент. К сожалению, это не так. Я бы на месте людей, которые готовят концепцию этой речи, не затрагивал тему пенсионной реформы, потому что эта тема ушла, это тема плохая.

Ничего хорошего Кремль здесь сказать не может, поэтому зачем подливать масло в огонь, зачем напоминать то, о чем уже, слава богу, подзабыли, слава богу, для кремля. И только если войти в концепцию Суркова, о том, что народ глубинный страждет административно-полицейских военных, и всяких остальных вещей от государства, то тогда можно попытаться продвинуть какую-то концепцию — кругом враги, а мы здесь сплотились, и пожертвуем последними штанами, лишь бы родина была сильна.

Но, я думаю, что все-таки президент не будет так прямо идти по этому пути, он будет выступать по пути хороших благих слов, и в череде этих благих слов пенсионная реформа вряд ли прозвучит.

А. Петровская― Насколько вообще, на фоне тех же самых рейтингов, о которых мы с тобой много говорим, будет интересно смотреть людям это послание? Вообще какой интерес может это послание вызвать, но не для тебя человека, который пытается понять, по какому пути мы пойдем и какая концепция ближе.

А. Мухин― Я знаю, по какому пути мы пойдем. Это путь сложный.

А. Петровская― Хорошо. Мы пойдем другим путем. Что касается, как тебе кажется, вот просто жителей Петербурга, Москвы или, может быть, других отдаленных от Москвы регионов, интересно вообще смотреть, будут смотреть?

А. Мухин― Я надеюсь, что это послание будет скучным и неинтересным, потому что, возвращаясь к тому, с чего мы начали, интересное, увлекательное послание может быть написано только в духе сурковской статьи. А послание в духе медведевской статьи может быть только скучным, неинтересным и занудным, но лучше бы оно было таковым, чем нам в духе суркова будут рассказывать про какие-то очередные ракеты или еще что-нибудь подобное, навевающее разные неприятные ассоциации.

Смольнинская пиар-машина сделала какое-то количество странных действий, например, они проассоциировали Беглова с лопатой.

А. Петровская― Ты так четко разделил два направления. На самом деле, мне кажется, у нас иногда все бывает, удается сочетать несочетаемое, и интересное послание и, в то же время, как ты хочешь, в духе позитивном. Например, у нас удивительное сочетается -параллельно идущий инвестиционный форум в Сочи, и сообщение о том, как заключается инвестиционные контракты, истории про KPI, которые в политике активно применяются, и в эти же дни в Москве задержан Майкл Калви, глава крупнейшей инвестиционного фонда Baring Vostok. Вот эти истории, они как вообще могут сосуществовать вместе, легко или…?

А. Мухин― А что тебе дает основание думать, что эти истории вместе сосуществуют тяжело? Мне кажется, они сосуществуют совершенно легко, вот в одном месте форум, в другом месте арест главы инвестиционного фонда, за которого уже вступились все, кто только мог, и его биографию рассказали, как он здорово привлек деньги в Яндекс, а Яндекс — это у нас единственная гордость, ну еще Касперский, кроме Крымнефти и Нефтегаза. Такой вот весь из себя прогрессивный, привлекающий деньги европейцев и запада вообще в Россию, и сейчас он арестован.

Я думаю, что это совершенно естественно, потому что в России понятно, что есть, с одной стороны, пиар, а с другой стороны… Есть внешняя пиаровская история, и есть история реальных действий, и эти реальные действия, я думаю, что они не далеко не всегда реально координируются Кремлем, то есть если бы Владимира Путина, ну я не берусь утверждать, в какой степени Путин участвовал в аресте Калви и всё остальное, но для него самого, я думаю, что это не очень хорошее соседство. Я думаю, что идет борьба группировок, борьба за деньги, и в рамках этой борьбы далеко не всё, что происходит, происходит с санкции Путина, с ведома Путина, и по его желанию.

А. Петровская― Я тоже не берусь судить, кто прав, кто виноват в этой истории, как человек мало разбирающийся в инвестиционной деятельности. Другой разговор, что, если доверять мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который говорит о том, что просто сама себе выбранная мера пресечения, то есть некие процессуального характера вещи, даже сейчас не разбираясь, кто прав, кто виноват, они вызывают удивление. Здесь скорее вопрос, почему именно в таком формате.

А. Мухин― Ты знаешь, я сейчас вспоминаю прошлый арест подобный, Евтушенкова из «Системы», в тот раз был замечательный анекдот — Путин велел улучшить инвестиционный климат, и в камере Евтушенкова поставили обогреватель, я думаю, что этот анекдот будет актуален и сейчас.

У нас есть муниципальные фильтры, которые позволят Смольному самому формировать список конкурентов Беглова.

А. Петровская― Ну ладно, пойдем дальше с тобой. Давай поговорим еще про Петербург, и про то, о чем говорят в Петербурге в последнее время, а говорят много о чем, потому как близятся выборы. И с одной стороны, еще до сентября достаточно много времени, с другой стороны, с каждым днем все больше и больше скепсиса в отношении рейтингов Александра Дмитриева Беглова и вообще его шансов свободно во втором туре эти выборы выиграть. Вот твое мнение, отношение к этому. Тем более, у нас здесь, в Youtube трансляции, Марк Соловьёв спрашивает – рейтинг у Беглова 12 процентов, что посоветуете? Не знаю насчет 12 процентов, насколько это так. Но твой совет, как известного политтехнолога, тут явно требуется!

А. Мухин― Во-первых, я думаю, что ничего страшного для Беглова не происходит. Конечно, история со снегом печальная, но история со снегом забудется очень быстро. Придёт весна, травка зеленеет, солнышко блестит, можно, как потеплеет совсем, идти купаться, про снег забудут. Снег никакого влияния на сентябрьские выборы не окажет вообще.

В рамках этого снега смольнинская пиар-машина сделала какое-то количество странных действий, например, они проассоциировали Беглова с лопатой, то есть они искусственно создали негативную цепочку ассоциаций. Если бы они проассоциировали Беглова с чем-нибудь хорошим, это было бы правильно, но они проассоциировали его с этой вот лопатой, которой не могут никак снег убрать. Это, конечно, очень плохо, это, наверное, каким-нибудь образом скажется на кампании, но в очень незначительной степени.

И я думаю, что в дальнейшем всё будет зависеть от количества ошибок, которые совершит вот эта команда, потому что, в принципе, Беглов, конечно, легко победит в первом туре, не потому что он весь такой замечательный, а просто потому, что система устроена таким образом: потому что у нас есть муниципальные фильтры, которые позволят Смольному самому формировать список конкурентов Беглова, потому что у нас есть всякие административным истории, потому что у нас есть пассивное большинство, которое всегда голосует за власть, потому что, у нас, конечно, есть яркие оппозиционеры, но у нас нет таких лидеров, которые могли бы повести за собой большую массу людей, всё-таки яркие оппозиционеры работают с оппозиционной частью населения, по всем этим причинам Беглов обречён на победу в первом туре.

А. Петровская― То есть при любом составе бюллетеня?

А. Мухин― Подожди. Состав бюллетени формирует Беглов, поэтому он безусловно может победить, но дальше всё зависит от количество допущенных им ошибок. Если количество допущенных ошибок, ну не лично им, а его пиаровской командой, если количество ошибок будет катастрофическим, то мы можем дойти до второго тура. Но, правда, это нужно очень сильно ошибаться.

Сейчас, например, все обсуждают, по крайней мере в фейсбуке я видел уже трёх или четырёх человек, их рассказы о том, как им звонил ВЦИОМ и предлагал на выборы кандидатов-конкурентов Беглова, там был Амосов, Нилов, Бортко от КПРФ и, соответственно, Беглов. Ну и просчитывали, кто и как будет голосовать.

Мне кажется, что это совершенно неправильный список кандидат, неправильный список конкурентов Беглову, потому что если Смольный боится протестного голосования, если Смольный боится сценария сентябрьских выборов, когда в четырёх регионов проиграли кандидаты-единороссы, то он должен ставить против Беглова ярких, вызывающих резкий негатив у электората Беглова людей, типа, например, Ксении Собчак, потому что, когда вы ставите против Беглова неяркого человека, у которого нет большого рейтинга, но не имеет и большого антирейтинга, то в критической ситуации у вас может получиться протестное голосование, при котором люди пойдут голосовать за кого угодно, только не за Беглова, пойдут голосовать за этого неяркого человека. Когда вы ставите яркого человека, имеющего большой антирейтинг, то, понятно, что такого не будет.

А. Петровская― В каких условиях, сколько ошибок нужно совершить и какие, чтобы в голосовании Ксения Собчак-Александр Беглов Ксения Собчак одержала победу, как тебе кажется?

А. Мухин― Подожди, я как раз говорю том, что Ксения Собчак – это был бы хороший сценарий для Беглова.

А. Петровская― Но в то же время ты говоришь, что есть какое-то критическое количество ошибок или вот неважно – можно, что угодно, вообще снег не убирать до лета, и если в составе бюллетени будет выбор между Ксенией Собчак и Александром Бегловым, то в любом случае будет Александр Беглов?

А. Мухин― Да, но если бы завтра прошли выборы, и там в бюллетени было бы две кандидатуры, Беглов и Собчак, то Беглов победил бы в первом туре, а если бы завтра прошли выборы, и в бюллетени были бы Беглов и какой-то совсем никому неизвестный человек, но не имеющий антирейтинга, то тут были бы варианты возможны.

Если количество допущенных ошибок будет катастрофическим, то мы можем дойти до второго тура. Это нужно очень сильно ошибаться.

А. Петровская― Я правильно понимаю, что еще те кандидаты, которые уже были объявлены как возможные кандидаты в будущие губернаторы, а это, например, Борис Вишневский, который говорил о том, что он хочет выдвигать свою кандидатуру. Максим Шевченко, например. Это люди, которые не окажутся в списке, потому что не имеют большого антирейтинга? Если следовать твоей логике.

А. Мухин― Понимаешь, здесь же вот о чем я разговор. О том, что сейчас, если верить вот этим вот сообщениям, что вциомцы тестируют такой набор кандидатов, то из него как раз следует, что Смольный боится брать ярких людей и как раз просчитывает вариант того, чтобы в бюллетени будут неяркие люди, и, мне кажется, что это со стороны Смольного большая ошибка.

Но чтобы взять ярких людей нужна внутренняя политическая смелость. Чисто человеческая смелость, потому что вот эти вот яркие люди, если ты их возьмешь в бюллетени, они будут ходить по городу, говорить о тебе какие-то гадости, пытаться втянуть тебя в дебаты, применять какие-то разные политтехнологические ходы. Может быть, это им даже удастся, то есть ты должен быть готов к большой кампании, в которой на тебя будет много чего литься, если ты к этому не готов, то ты и не будешь брать таких ярких людей, а будешь брать людей неярких, но, в конечном итоге, для тебя это будет хуже

А. Петровская― Больше рисков. Хорошо, кто есть кроме Ксении Анатольевны Собчак из тех ярких кандидатов с большим антирейтинг? Просто они у тебя какие-то безличностные выходят. Вот Ксению Анатольевну ты назвал, а кто еще?

А. Мухин― Собчак – такой яркий характерный представитель, но, может быть, какого-то вот такого совсем вот либерала, либерала, который совсем против Крыма, например Максим Резник. Я не знаю, как он себя мог бы повести в кампании. Может быть, он, наоборот, если бы вошел в кампанию, он бы стал бы вести себя гораздо менее вызывающе для того, чтобы собрать побольше электората. Но тем не менее, вот такие яркие, ярко оппозиционно настроенные люди как Максим Резник, например, они могли бы подойти в этом качестве.

Демократы объединятся и победят – это миф. Объединятся они или нет, результат у них будет примерно одинаковый.

А. Петровская― Про Максима Резника действительно, там большой конфликт назревает между временно исполняющим обязанности губернатора и Резником, там уже и обращение в прокуратуру от Максима Резника, в составе еще нескольких депутатов ЗакСа. В отношении слов Беглова, когда он сказал, что надо двигать наших молодых в муниципальные депутаты, и потом эта история с, ты помнишь, Ленинградом. И тоже Максим Резник обратился в суд. Вот это тоже всё какая-то часть какой-то большой кампании или что?

А. Мухин― Я думаю, что началось всё с ошибки Беглова, когда он заявил, я уж не помню, как эта цитата там полностью звучала, что, в общем, Резник там, то ли, я сейчас правда не помню, то ли он хотел Ленинград сдать фашистам, то ли ещё что-то.

А. Петровская― Что да, якобы об этом говорил Максим Резник.

— Да, после чего Резник подал в суд. Я думаю, что это вот было незапланированная история, это был импульс какой-то, а дальше, я думаю, что это история стала обрастать запланированными вещами, потому что, мы с тобой обсуждали перед эфиром заявления вот этого вот лидера…

А. Петровская― Елены Тихомировой, председателя общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

А. Мухин― … которая сказала, что если бы Ленинград захватили бы фашисты, то Резник и все остальные были бы первыми кандидатами на убийство. Ну в смысле они были бы первыми убиты. Все эти вещи, я думаю, что они как раз являются частью кампании, потому что…

А. Петровская― То есть Елена Тихомирова участвует уже в какой-то кампании?

А. Мухин― Я думаю, вот рассуждая абстрактно, со стороны, на месте Смольного как бы я пытался выйти из этой ситуации, я бы пытался вывезти ситуацию на то, что это не конфликт Резника и Беглова, когда Беглов обвиняет Резника в том, что он за фашистов, а Резник оправдывается. А в том, что это конфликт между блокадниками и Резником.

То есть вот все блокадники Петербурга говорят, что Резник – плохой человек, что он хотел сдать Ленинград и ещё что он там хотел. А, соответственно, Резник предстает противником всей этой массы блокадников. И Беглов где-то на этом заднем плане теряется. Я думаю, что если бы в Смольном строили такую кампанию, то это было бы логично для них.

А. Петровская― Сейчас мы прервемся на московские новости, а потом продолжим.

НОВОСТИ

А. Петровская― 11.34. Напротив меня журналист Антон Мухин, мы продолжаем «Особое мнение», и нам пришло смс-сообщение от Льва, нашего слушателя. Он спрашивает тебя Антон, как ты считаешь, будет ли налажено тесное дружественное взаимодействие между тремя различными списками демократических сил – «Яблоко», Объединенные демократы и списком Навального на муниципальных выборах в сентябре 2019 года в Петербурге. Ну то есть удастся ли демократам, наконец, объединиться для того, чтобы взять и победоносно выиграть эти муниципальные выборы?

А. Мухин― Ну, во-первых, я думаю, что это миф, что демократы объединятся и победят – это миф. У демократов, объединятся они или не объединятся, результат у них будет примерно одинаковый. Я думаю, что в конечном итоге это зависит от количества людей, которые они соберут, сейчас все эти три движения объявили набор кандидатов, туда можно записаться на сайте и, соответственно, заявиться, что ты хочешь выдвигаться.

У всех есть острый дефицит людей, потому что нужно набрать полторы тысячи кандидатов, это довольно много. В тех округах, где они не смогут набрать нужного количества людей, где будет по 1-2 человека, или где не будет никого у одного движения, а другого кто-то будет, я думаю, они смогут договориться, по крайней мере навальнинцы со сторонниками Гудкова, в смысле с Объединенными демократами, потому что «Яблоко» с Гудковым, но вернее, человек, который в «Яблоко» отвечает за эту кампанию, Максим Кац, он находится в личном конфликте с Гудковым, здесь возможны какие-то личные истории, которые не позволят им..

А. Петровская― Преодолеть личные какие-то конфликты.

А. Мухин― Да. А Навальный с Объединенными демократами, я думаю, там, где у них не будет конкуренции за округа, у них всё будет хорошо. Там, где будет конкуренция за округа, там я не уверен, что они смогут договориться, но опять же зависит от того, сколько у них будет людей, если у них будет мало людей, они договорятся, как-то разведут этих людей по округам. Если много, то нет и будут какие-то внутренние конфликты.

А. Петровская― Посмотрим, ещё время есть, хотя не так много. Но, тем не менее, до сентября ещё увидим, как ситуация вокруг муниципальных выборов будет меняться.

Давай про кадровую политику Смольного в действии, потому что это уже происходит, и буквально чуть ли не каждый день меняются главы районов. Как нам объясняют, это связано с плохой уборкой снега, в первую очередь, ну не хозяйственные главы у тех или иных районов города и поэтому их меняют. При этом там тоже как-то странно меняют — тех, кто были замами у тех, кого сняли, теперь становятся главами в других районах. Какая-то там такая история, нет?

А. Мухин― Ну, конечно, в историю со снегом как главной или как реальной причиной не очень верится, хотя бы потому что в Петроградском районе глава как занимает свой пост, так и занимает, хотя именно в этом районе, к сожалению, сосулька упала на голову человека и убила.

Понятно, что глава за это не отвечает, потому что это было федеральное здание, но в равной степени те главы, которые были уволены, за это тоже не отвечали, потому что уборку улиц и тротуаров осуществляют коммерческие структуры, которые работают по конкурсу, проведенному комитетом благоустройства, то есть главы районов, и то опосредованно, они могут контролировать уборку домов и уборку крыш на жилых домах, всё остальное – это не их компетенция, поэтому даже, строго говоря, обвинять их в этом не очень справедливо.

Поэтому я думаю, что, конечно, дело не в снеге, и здесь есть разные истории, известно, например, что глава Фрунзенского района был большим сторонником Вячеслава Макарова, фактически его, но не ставленником, но тем не менее, очень близким человеком, поэтому когда уволили его все думали, что, наверное, идет борьба с ограничением влияния Макарова, однако следующим шагом уволили Андрея Хлудкова из Центрального района, который как раз-таки был главным врагом Макарова. Как мне кто-то тут пошутил, за одного сапожника одного Хлудкова дают.

Вот эти яркие люди, если ты их возьмешь в бюллетени, они будут ходить по городу, говорить о тебе какие-то гадости, пытаться втянуть тебя в дебаты, применять какие-то разные политтехнологические ходы.

А. Петровская― То есть никакого отношения к якобы противостоянию исполнительной и законодательной властью это всё не имеет?

А. Мухин― Ну между этими событиями был визит людей из администрации президента, как говорят, в Петербург, которые мирили Смольный и Мариинский дворец. Именно после этого визита произошла отставка Хлудкова. Может быть, она была символом вот такого вот примирения, Смольный сделал такой вот широкий жест в адрес Вячеслава Серафимовича и уволил главу района, которого он сильно не любил.

То, что мы видели потом, когда двух заместителей уволенного за снег главы Фрунзенского района назначали командовать двумя другими районами освободившимися – это тоже довольно странно. Обычно, если назначают заместителя главы главой, то его назначают в том же районе, в котором он работал, хотя они когда-то давно, по крайней мере в Василеостровском районе, работали, но, тем не менее, есть метания какие-то.

А. Петровская― В общем, запутанная история. К чему всё это?

А. Мухин― Мне кажется, это говорит о том, что кадровая политика Смольного, во-первых, не очень продуманная, во-вторых, довольно импульсивная. Если в пятницу уволили трёх глав районов, не знаю, кем их заменить, тут случилось, что у нас ещё два заместителя, которых уволили, потому что во Фрунзенском районе тоже поменялся глава, и вот, может быть, их поставим на эти места. Мне кажется, что это немножечко непродуманная и такая метательная политика.

А. Петровская― Что касается Серова, там тоже непродуманная, который оказался во Фрунзенском районе? Просто он сам говорил, что рассчитывал-то на другое.

А. Мухин― Серов, насколько я понимаю, очень удивился, когда узнал, что его увольняют из вице-губернаторов, как, собственно, и главы районов тоже удивились, когда узнали, что их увольняют. В Серове опять же был некий такой политический жест, потому что Серов – один из врагов Макарова, и вот когда друга Макарова убрали и назначали на этот район врага Макарова, в этом был политический какой-то подтекст.

А. Петровская― Хорошо, ладно. Трудно в этом разобраться, посмотрим, что будет дальше. Что касается расширения полномочий районных администраций, в частности, Беглов намерен этим заняться, эта история как-то связана со всей этой кадровой перестановкой в администрациях и вообще с политикой, которую сейчас проводит команда Беглова.

А. Мухин― По крайней мере, вот то, что я говорил, мы увидели, что глав районов увольняют за плохую уборку снега, хотя уборка снега на улицах, тротуарах не является их компетенцией. И, возможно, именно этим была вызвана идея расширить полномочия, чтобы, по крайней мере, с глав районов можно было бы спрашивать за уборку снега, но мы пока не знаем, каким именно образом будут расширяться полномочия глав районов, что им будут давать, потому что здесь ведь речь не только об уборке улиц, например, обслуживания жилого фонда – это, в общем-то, коммерческая история, у нас весь жилой фонд обслуживается компаниями, которые выбираются по конкурсу или выбираются самими жителями домов, которые их обслуживают. При этом эти компании они каким-то образом контролируются районными администрациями, хотя бы теоретически они никак контролироваться не должны. Здесь тоже можно искать большое количество ниш, в которых можно расширить полномочия администраций. Поэтому надо смотреть на то, к чему это приведет.

А. Петровская― Так вот да, если мы как раз не можем разобраться, есть ли здесь политический подтекст или нет, это хорошо или плохо? Скорее хорошо?

А. Мухин― С точки зрения рынка… Вернее, с точки зрения либеральной экономической модели, если мы говорим о том, что рынок – это самая эффективная, самая работоспособная система, то, наверное, если речь пойдет об ограничении рыночных механизмов, то это, наверное, не очень хорошо. Но, с другой стороны, понятно, что рыночные механизмы не работают. А с третьей стороны понятно, что любое правительственное решение – оно всегда хуже, чем не правительственное, поэтому я думаю, что в итоге будет хуже. Но это мнение, обусловленное большим жизненными опытом.

А. Петровская― Мы будем с вами оптимистами и будем надеяться, что в итоге все-таки будет лучше. И ещё ты хотел сказать пару слов про митрополита.

А. Мухин― Да, то, что мы с тобой обсуждали. На самом деле, самая интересная кадровая перестановка даже не в администрации Смольного, а в том, что, как говорят, у нас собираются менять митрополита.

А. Петровская― Ну, информация никак не подтверждена нигде.

А. Мухин― Это информация неофициальная пока, у нас такого рода решения принимаются на Синодах. Синод заседает довольно редко, вот весной будет, не помню, если честно, когда будет Синод, но если всё это произойдет, то всё это произойдёт там. Обсуждаются варианты тех людей, которые могут заменить митрополита Варсонофия. Если бы я был членом Синода, я бы голосовал за епископа Выборгского Игнатия, потому что он очень похож на Виталия Милонова.

А. Петровская― Дальше всё равно хочется спросить, почему, и какова связь всё-таки?

А. Мухин― Какова связь? Ну, я не знаю, какова между ними связь, мне кажется, между ними нет связи. Но просто это было бы забавно, вот он выходил бы и был бы похож на Милонова, и все бы думали: ой, смотрите, это же Милонов.

Нет, если серьезно, то у Варсонофия плохо идут дела, он не смог подружиться с Полтавченко. Как мне представляется, он не смог сильно подружиться с Бегловым. У нас пока нет этому видимых признаков, но, с другой стороны, и видимых признаков взаимной любви между ними нет.

А. Петровская― А надо ли?

А. Мухин― Подожди, мы сейчас говорим не о том, надо или не надо, а о том, как это всё устроено, Беглов тоже не чужд Афону. Я не очень понимаю, они вместе с Полтавченко на Афон ездили или по отдельности, но, тем не менее, он тоже причастен к святой горе.

Варсонофий не смог подружиться со Смольным, а с точки зрения московской патриахии это очень большое прегрешение, потому что епископ должен дружить с властями, епископ должен договариваться о строительстве новых церквей, о финансировании, обо всё остальном, а с этим всё происходит не очень хорошо, поэтому вполне возможно его могут поменять

А. Петровская― У нас с тобой буквально минута остается до конца программы.

А. Мухин― Давай тебе скажу про самое главное, что должно сегодня произойти, что произошло. 158 лет назад в России отменили крепостное право, был Манифест об отмене крепостного права. Мне очень жалко, что практически никто это не вспоминает. Я думаю, в России должно быть два праздника: 17 октября, когда была учреждена первая Конституция, и 19 февраля, когда отменили крепостное право.

А. Петровская― Я с тобой согласна, что это важная памятная дата, хотя мне кажется, что ты каждый раз приходишь и каждый раз новые даты назначаешь, как главные официальные государственные праздники.

А. Мухин― Нет, я выступаю за две даты – 17 октября и 19 февраля.

А. Петровская― Минута остается до конца эфира. Я хочу спросить тебя про митинг, марш памяти Бориса Немцова, который в начале не согласовали, потом согласовали. Вот эта игра с согласованием что означает?

А. Мухин― Я думаю, что это логичное действие со стороны Беглова – согласовать митинг, потому что все-таки ему нужно каким-то образом привлекать либеральный электорат тоже или, по крайней мере, его не злить. Можно вспомнить, что он ходил возлагать цветы к памятнику жертвам репрессий в октябре, что было довольно неожиданно для меня, то есть он пытается, по крайней мере, не ссориться с либеральным электоратом и это, по крайней мере, неплохо.

А. Петровская― Спасибо большое. Это «Особое мнение» журналиста Антона Мухина.