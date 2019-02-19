О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня — политолог Антон Красовский. Добрый вечер!

С.Белковский― Добрый вечер!

О.Журавлева― И вы подоспели как раз вовремя, чтобы немножко пофантазировать или точно доложить.

С.Белковский― Мое любимое занятие.

О.Журавлева― …Чего нам ждать от завтрашнего Послания Федеральному собранию.

С.Белковский― Мои фантазии простираются очень далеко: ничего.

О.Журавлева― Вообще?

С.Белковский― Да.

О.Журавлева― Но есть же какая-то концепция. Бывает мирный Путин, бывает Путин внешний, внешней политике, бывает Путин внутренней политики, который любит детей, играет в хоккей или что-то еще.

С.Белковский― Судя по тому, что он перенес послание с прошлого года на это…, ему нечего сказать, он будет скучный.

О.Журавлева― Хотя бы теоретически есть какое-то направление, которое бы стоило осветить перед Советом Федерации, соответственно. перед гражданами Российской Федерации?

С.Белковский― Да, кстати, неожиданно получилось, что… я не знаю, помните вы или нет — вы тогда, по-моему, еще в школе учились, — что когда-то в нашей молодости… в моей молодости, в вашей юности, совсем в вашем детстве председатель Совета Федерации объявлял появление Владимира Владимировича Путина для зачтения послания. Не помните?

О.Журавлева― Ну, объявлял — и что же?

С.Белковский: Путин окончательно уверовал, на мой взгляд, что он величайший диктатор и правитель мира

―

Вот сейчас этого нет уже давно. Вуаля…

О.Журавлева― О чем это говорит?

С.Белковский― Это говорит о том, что председатель Совета Федерации будет отсутствовать на Послании вообще.

О.Журавлева― Подождите. Если вы говорите про Валентину Ивановну…

С.Белковский― Нет, сейчас она изменила свое решение, день назад.

О.Журавлева― А приключение с телевизором в гостинице или что-то такое — я читала — увлекательнейшее. Неужели это фейк? Я читала увлекательнейшее сообщение о том, что Валентина Ивановна должна была уехать по своим делам в Корею, поэтому она не попадала на послание. Поэтому ей установили специальный мегаэкран, чтобы она могла присутствовать практически при послании в гостинице. А потом она все-таки передумала — и вернется. А экран взяла с собой.

С.Белковский― Она передумала, потому что такие дураки как я устроили хайп по этому поводу.

О.Журавлева― Да что вы!

С.Белковский― Нет, я не утверждаю, что это я устроил. Много кто. Что как же так получается, что спикер верхней палаты парламента не присутствует на послании Федеральному собранию, то есть самой себе. То есть, условно говоря, Владимир Владимирович пришел поговорить с нею же — а она на встрече не присутствует.

А просто Валентина Ивановна собирается быть послом в Китае. Это связано с тем, что у нее, к сожалению, скончался супруг в прошлом году, и она устала, ей исполняется в апреле 70 лет. Она в прекрасной форме, но это тоже не так мало. Я думаю, что я не доживу до этого возраста, поэтому я восхищаюсь тем, в какой прекрасной и блестящей форме она находится. Это я просто делаю оговорку, чтобы никто не думал, что я занимаюсь эйджизмом. И все эти поездки связаны с тем, что она будет послом в Китае. И кроме того она будет спецпредставителем по передаче Курил Японии.

О.Журавлева― Да вы что!

С.Белковский― Конечно. И почему так сложилось, что в самый ответственный момент….

О.Журавлева― Так-так-так… Давайте с самого начала. Значит, Японии Курилы мы передаем, и заниматься этим будет Валентина Ивановна Матвиенко.

С.Белковский― А больше некому. Понимаете, она прекрасный дипломат. Вы помните, что она была послом?

О.Журавлева― Да, мы помним.

С.Белковский― Прекрасный дипломат. И в общем, поручить больше некому. Просто нет кадров, чтобы кому-то другому поручить. И потом, ей сначала это поручили. А потому вдруг неожиданно Владимир Владимирович «восстал из гроба», встал с постели и решил, что послание будет 20 февраля. Забыли предупредить председателя верхней палаты Российского парламента о том, что это послание будет 20 февраля. Всё это интересно тем, какой бардак царит во власти, простите.

О.Журавлева― Это. Действительно, очень интересно.

С.Белковский― Да, да.

О.Журавлева― Скажите, а по тем темам, которыми занимается сейчас президент — что ему, вообще, интересно помимо хорошей физической формы и демонстрации ее?

С.Белковский― Физическая форма, безусловно, всегда так же, как и химическая, интересна. А занимается тем, что он окончательно уверовал, на мой взгляд, что он величайший диктатор и правитель мира.

О.Журавлева― Это ему Сурков написал?

С.Белковский― Сурков так написал, чтобы понравиться вождю. Вождь пришел к этому выводу сам, без помощи Суркова. Просто надо же подхалимаж всегда осуществлять, надо бежать впереди паровоза и кричать: «Ваше величество, вы гений!». Как Шварц писал в «Голом короле»: «Скажу вам честно, в лоб, по-стариковски: Ваше величество, вы гений!» Вот единственный смысл статьи Суркова, только в этом, больше ни в чем. Там никакой идеологической подоплеки нет вообще.

А поскольку когда ты становишься самым великим диктатором мира, тебе уже всё остальное становится неинтересным.

О.Журавлева― Ну, как же? Казалось, интересны рейтинги, интересно экономическое состояние…

С.Белковский― Не-не-не, никакие рейтинги…. Рассуждения о том, что якобы Владимира Владимировича интересует его рейтинги, скажем так, производятся незрелыми умами. Помните — скорей всего, нет, опять же возвращаемся к мысли, что в тогда были еще очень юной…

О.Журавлева― Да, да, я еще позавчера ходила в ясли, да.

С.Белковский― …Фильм «Приключения принца Флоризеля» («Приключения титулованной особы» по Стивенсону). Это мой любимый советский фильм. Там Олег Даль играл, собственно, принца Флоризеля, Игорь Дмитриев играл его ближайшего помощника полковника Джеральдина. И полковника Джеральдин спрашивают: «А чем занято его высочество?» Вот сейчас можно «Эхо Москвы» закрывать, потому что ответ дан: «Его величество борется со скукой».

О.Журавлева― Да, «его высочество» борется со скукой. И вы считаете, что в Совете Федерации он тоже будет бороться со скукой.

С.Белковский: Когда ты становишься самым великим диктатором мира, тебе уже всё остальное становится неинтересным.

―

Да. Он будет безуспешно бороться со скукой. Главное, чтобы не заснул только на трибуне.

О.Журавлева― Перестаньте! Сроду такого не было, чтобы любопытного что-нибудь не произошло.

С.Белковский― Нет. Понимаете, это мы сами себя накручиваем. Ничего не происходит. Нам просто очень хочется, чтобы произошло. А на самом деле, если анализировать текст, там ничего — ноль.

О.Журавлева― А вы уже текст прочитали?

С.Белковский― Нет, я прочитал предыдущий текст.

О.Журавлева― Понятно.

С.Белковский― Ну, не всегда был ноль. Нет, когда Владимир Владимирович аннексировал Крым, он был просто красавец. Было видно, что он просто влюблен в эту историю. Он просто царил и парил и источал харизму и всё такое. Но, как правило, в остальных случаях этого не было, потому что ему было неинтересно. Когда Крым — интересно, да.

О.Журавлева― То есть сейчас у него нет ближайших таких задорных событий, которые могли бы его вдохновить.

С.Белковский― Как совершенно правильно говорит наш с вами, Ольга, общий босс Алексей Алексеевич Венедиктов, Владимир Владимирович давно пришел к выводу, что его власть от Бога и люди его не волнуют в этом смысле, они скорее его раздражают.

О.Журавлева― Ну, тогда скажите мне про людей. Вас интересуют эти какие-то социологические опросы, настроения в обществе?

С.Белковский― Они меня интересуют как исследователя, да. Потому что, понимаете, вы будете смеяться, глядя на мое еврейское лицо, когда я скажу то, что я сейчас скажу, но очень много поездил по России.

О.Журавлева― Верю.

С.Белковский― В регионах много я был. И кто угодно может говорить что угодно, но я точно знаю, что народ власть ненавидит.

О.Журавлева― Как же? Он же доверяет своему дорогому Путину.

С.Белковский― Он доверяем ему. Мы неоднократно, к сожалению, обсуждали в этой студии — «к сожалению» я говорю, потому что повторяюсь, а Алексей Алексеевич меня за э то очень ругает, за то, что я постоянно повторяюсь — он любит его как царя, они признает легитимность Путина. Потому что Путин — легитимный царь, он соблюдает монархических ритуал. И эта легитимность царя не подвергается сомнению.

Но, скажем так, если… Вот Алексей Анатольевич Навальный как очень умный и тонкий политик всё прекрасно понимает в этом смысле — что надо призывать вешать на фонарных столбах, если хочешь прийти к власти. Потому что готовность вешать чиновников и бизнесменов на фонарных столбах велика как никогда. И все эти, скажем так, очень умные и очень проницательные люди, которые хамят народу, которые говорят, что не рожайте детей… , они подбирают свой столб. Это всё происходит, как при Николае II.

О.Журавлева― Так. Николае II все-таки, не Павле I.

С.Белковский― Павла I никто не вешал на столбах. Его убил его собственный сын. Это совершенно другая история.

О.Журавлева― Много лет вы нам рассказывали про табакерки и шарфики. Сейчас вы пересмотрели свою концепцию?

С.Белковский― Совершенно нет. Если Путин падет, то, конечно, его табакеркой и шарфом… Потому что народ не свергнет его. Народ ненавидит правящую элиту. Если завтра призвать идти народ на штурм какой-нибудь администрации или чего-нибудь, то желающих, я вас уверяю, пойти на штурм администрации будет огромное количество. Просто никто не призывает пока.

О.Журавлева― Но некоторых, правда, арестовывают и вроде бы подозревают, что они к чему-то нехорошему призывают.

С.Белковский― Скажем так: в этом смысле Владимир Владимирович не совсем неправ, он прав. Он понимает опасность, он ее чувствует. Он понимает, что народ ненавидит всё это дело. У него нет иллюзий на эту тему. Они есть у остальных дураков, которые, благодаря ему, состоялись, стали богатыми и знаменитыми. А почему они все стали богатыми и знаменитыми, они не понимают. Что не нужно устраивать… Знаете, я очень люблю Диму Билана. Я сейчас не иронизирую. Я к нему прекрасно отношусь, но политик не должен приглашать Диму Билана на свой юбилей, потому что в этот момент он опять же ставит галочку на том фонарном столбе, на котором его повесят.

О.Журавлева― Почему? Потому что это дорого?

С.Белковский― Да. Конечно. Это демонстративное неуважение к нищему нашему народу, полностью ограбленному, которому подняли пенсионный возраст. Хочу быть правильно понятым. Это ни в коем случае не должно восприниматься как критика Димы Билана, которого я весьма высоко ценю как художника и человека. Я говорю, что не надо демонстративно выезжать на «Роллс-Ройсе» — вот, что я хотел сказать.

О.Журавлева― А в самолете петь пьяные песни тоже нельзя?

С.Белковский― Нежелательно.

О.Журавлева― Почему? Люди летели в самолете. Пели, плясали, ничего не делали.

С.Белковский― Они не люди, понимаете.

О.Журавлева― О!

С.Белковский― Они не люди — они политики. Они чиновники. Вот я могу позволить себе всё что угодно, потому что я никто. А если ты находишься на содержании собственного народа — уважай свой собственный народ, пожалуйста.

О.Журавлева― Мечты, мечты. Станислав Белковский, политолог со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.

О.Журавлева― Снова с вами Ольга Журавлева. И наш сегодняшний гость — Станислав Белковский. Сергей Зиновьев в чате YouTube интересуется: «Если народ ненавидит Путин, почему народ не любит Навального?» Есть ли какая-то корреляция?

С.Белковский― Есть, есть, конечно. Потому что Навальный очень похож на Путина.

О.Журавлева― Как?

С.Белковский― Ольга, а мы с вами никогда не обсуждали этого в этой студии? Потому что Алексей Алексеевич меня убьет за то, что буду говорить, то, что говорил уже много лет подряд.

О.Журавлева― Хорошо. Вождист, вешать на столбах… Вот, кстати, последнее расследование ФБК по поводу пригожинской кухни — это, по вашему тоже какая-то особенно тонкая политическая игра, подкоп под Пригожина — что это?

С.Белковский― Нет, смотрите, мне это всё равно. Сейчас объясню свою позицию. Неважно, условно говоря, от кого получил эти материалы Алексей Анатольевич Навальный. Может, он получил их от ФСБ. Важно, достоверны они или нет. Скорей всего, они достоверны. Он молодец в этом смысле. Он популяризирует важную тему, объективно важную. Но, с другой стороны, конечно, сейчас господин Пригожин является объектом большой атаки, потому что он воспринимается как Распутин.

О.Журавлева― Как Распутин?

С.Белковский― Да. То есть его воспринимает окружение Владимира Владимировича Путина точно так же, как князь Юсупов, премьер-министр Штюрмер НРЗБ воспринимали Распутина.

О.Журавлева― Но он, по-моему, не так вхож в эти кабинеты, как нам его малюют.

С.Белковский― Ну, слушайте, я не знаю, вхож он или нет, я просто констатирую факт, что мочиловом господина Пригожина занимаются все.

О.Журавлева― Да вы что!

С.Белковский: Когда Путин аннексировал Крым, он был просто красавец. Было видно, что он просто влюблен в эту историю

―

Этим занимаются чиновники. Мы просто не видим этого. Не только Алексей Анатольевич, но представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росздравнадзора говорят то же самое, что Алексей Анатольевич Навальный — о некачественности школьного питания. Министерство обороны очень активно в этом вопросе. Потому что он очень раздражает тем, что его военизированные формирования никак не координируют свою деятельность с Министерством обороны и так далее.

О.Журавлева― А как вы считаете, аресты разнообразных чиновников за коррупцию, бизнесменов, вот как мы сейчас наблюдали — вообще пока не очень понятно за что… за инвестиции, скажем так, — они для народа делаются? То есть они должны вызывать какой-то ответный восторг у населения, или это своих внутренних проблем?

С.Белковский― Нет, это решение своих внутренних проблем. Это следствие, как правило, корпоративных конфликтов и разборок между разными группами и кланами влияния. А Владимиру Владимировичу это очень нравится, потому что у него подход к этому такой: «А-а, так вы наворовали? — ну, садитесь. Почему я вас должен любить, грубо говоря?»

О.Журавлева― То есть он как бы не догадывается о том, как именно обретаются состояния.

С.Белковский― Он всё знает. Просто, понимаете, в нем есть этот ресентимент, который является, к сожалению, важнейшей негативной стороной Владимира Владимировича — это энергия ресентимента. Он преисполнен мести. Он преисполнен мести миру, он преисполнен мести человечеству.

Почему он со всеми конфликтует? Потому что он не пожил. Он в моем возрасте стал президентом. С этого момента он перестал жить. Вот мы с вами только что обсуждали, почему одним можно летать в самолете и напиваться, а другим нельзя. Мне можно, потому что я просто обыватель и простой смертный. А президенту нельзя. Он подчиняется жесточайшему протоколу. И в этом жесточайшем протоколе он живет 20 лет. А он не хотел. Он же хотел быть главной «Газпрома», на президентом. Он хотел вот летать как Дворкович и Марина Ентальцева, он хотел быть на этом месте. Поэтому он, в общем, не любит людей, которые живут открытой буржуазной жизнью и при этом не несут никакой ответственности за содеянное.

О.Журавлева― Но они же его окружают, очень многие.

С.Белковский― Но так бывает, что люди, которые тебя окружают, — ты их не любишь, правда?

О.Журавлева― Бывает.

С.Белковский― Вы же не всегда окружены людьми, которых вы любите. Вот.

О.Журавлева― Хорошо. Вы, кстати, много делаете интересных заявлений — и про Валентину Ивановну и про разные другие удивительные истории. Вы не опасаетесь преследования за фейки-нюьс?

С.Белковский― Нет.

О.Журавлева― Почему?

С.Белковский― Потому что от меня ничего не зависит. Я юродивый и шут.

О.Журавлева― Хорошо. Хорошая позиция. Кстати, надо брать на вооружение.

С.Белковский― Я прикидываюсь идиотом. Это моя система защиты от того, что вы спрашиваете. Я идиот.

О.Журавлева― Ну, расскажите, зачем сейчас занялись этими фейками-то.

С.Белковский― Кого-то обидели в очередной раз. Это же личная месть. Я не знаю, кого просто.

О.Журавлева― Господина Володина?

С.Белковский― Ну, например, да. Уже нет сил даже в это вникать. Это кто-то кого-то обидел, и под это подводится мощная политическая база.

О.Журавлева― Не только СМИ, но и владельцы, и всё на свете…

С.Белковский― Владельцы — это концепция Михаила Юрьевича Лесина образца 2000 года, что отвечать за информационную политику СМИ должна не редакция, а владельцы. Потому что, с точки зрения и Михаила Юрьевича Лесина, покойного — царствие ему небесное; у нас разная с Алексеем Алексеевичем точка зрения на то, что случилось, но это не важно, — и других этих людей всех, близких к Владимиру Владимировичу Путину, состоит в том, что всё решают владельцы.

То есть, понимаете, эти люди не могут поверить, что действительно, владельцы, например, не вмешиваются в редакционную политику «Эха Москвы» или телеканала «Дождь». А я это точно знаю, потому что я, собственно, сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», с телеканалом «Дождь». И в моей жизни не было случая, чтобы руководство телеканала «Дождь» или радиостанции «Эхо Москвы» цензурировало меня. Я всегда говорил только то, что считаю нужным. Из этого я делаю вывод, что только редакция принимает решение о том, что происходит. Но люди, которые помешаны на деньгах и решают, что всё решают деньги, в это поверить не могут. Поэтому они считают, что если кто-то кого-то покритиковал, то это значит, владельцы виноваты.

О.Журавлева― Но здесь же не о критике речь, а фейк-ньюс. И очень много есть по этому поводу забавных комментариев по поводу того, что должны пострадать от этого закона исключительно государственные СМИ, потому что в них больше всего фейков. Вот вспоминали все истории хоть с ракетами, хоть с мальчиками…

С.Белковский― Законодательство в Российской Федерации… Россия — страна не закона, а благодати, как известно. Поэтому в России закон существует для избирательного применения. По закону наказывают тех… по известному анекдоту про Рабиновича: «Вот не люблю я тебя». А тот, кто не должен пострадать, тот не пострадает.

О.Журавлева― А зачем так напрягаться, зачем создавать такое количество репрессивных законов и вносить в законы дополнительные репрессии, когда можно, в принципе, пользоваться одним?

С.Белковский― А шоб было. Для избирательного применения. Ну, одним можно пользоваться… Знаете, был такой анекдот про калькулятор для окончательных расчетов, не помните?

О.Журавлева― Понимаю, да.

С.Белковский: Путин давно пришел к выводу, что его власть от Бога и люди его не волную, они скорее его раздражают

―

Пользоваться можно одним. Ну, для того, чтобы просто все боялись. Стоять, бояться — вот, собственно, смысл. Не обязательно тебя посадят — но чтобы ты думал, что тебя посадят.

О.Журавлева― Ну, хорошо. Я рада, что вы, по крайней мере, об этом не думаете.

С.Белковский― Я об этом думаю. Но когда ты о чем-то думаешь всю жизнь, у тебя теряется острота этого восприятия. Я хочу опять же уточнить свою позицию, чтобы она не была двусмысленной, чтобы нашим радиослушателям не казалось, что я бесстрашный. Я очень страшен. Простите, я чего-то какую-то ерунду…

О.Журавлева― Страшно напуган.

С.Белковский― Да, я очень пуглив. Но когда ты пуглив всю жизнь — ну, что уже?

О.Журавлева― Привыкаешь.

С.Белковский― Да, да.

О.Журавлева― Ну, может, и у Путина такая же история. Он тоже всю жизнь страдает, что не пожил, но уже привык.

С.Белковский― Он привык, но же должен отомстить человечеству, желательно методом его полного уничтожения. Он этим и занимается.

О.Журавлева― Вы, кстати, военного-то конфликта не ожидаете в ближайшее время?

С.Белковский― Ожидаю, конечно.

О.Журавлева― Откуда?

С.Белковский― Вот только в этот момент табакерка и шарф могут заработать, потому что это уже перебор.

О.Журавлева― То есть вы считаете, что без настоящего военного конфликта, например, с США или с любой другой страной НАТО — без этого режим не изменится, правильно?

С.Белковский― Смотрите, как там сейчас шевелится мозговая извилина. Не так она шевелится. Так же есть абсолютное количество… я не хочу сказать, безумных, но таких, странноватеньких людей, которые, действительно, помешаны на войне — в окружении Владимира Владимировича, — им очень хочется повоевать.

Я прекрасно понимаю, как это устроено психологически. Я в свое время написал трактат, который назывался «Памяти мадам Шпенглер». Мадам Шпенглер — это был псевдоним, но это был абсолютно реальный человек. Это моя соседка Зинаида Павловна Плучек, вдова народного артиста СССР Валентина Николаевича Плучека, художественного руководителя Театра сатиры, которая сыграла, в общем, очень негативную роль в судьбе Театра сатиры, как знают все актеры Театра сатиры и его нынешний руководитель. Она была моей соседкой и постоянно со мной воевала. И когда я пытался понять, зачем она это делает — потому что я не делал ей ничего плохого, — я понял, что иначе она не может жить. Война — это смысл её существования.

О.Журавлева― А у нас таких людей достаточно много.

С.Белковский― Да, достаточно много, потому что нас воспитывали в духе войны в советской время.

О.Журавлева― У нас и сейчас по опросам доверие как раз к армии чуть ли не выше любого другого института государственного.

С.Белковский― Разумеется, потому что мы вообще воспитаны на войне. Смысл и существование Советского Союза была война. Если не война, то совершенно непонятно, зачем нужен Советский Союз. И поэтому, собственно, когда Михаил Сергеевич Горбачев вдруг неожиданно выяснил, может быть, с глубокой неожиданностью для себя самого, что воевать не с кем, Советский Союз, собственно, и развалился. Потому что исчез смысл его существования.

Это очень важная, вещь, которую понимают не все. Поэтому я хочу сейчас, используя служебное положение в гуманитарных целях, сказать, что Владимиру Владимировичу объясняют следующее — что ядерное оружие России полностью истощилось, его нет, главное, что не работает система «Периметр», она же Dead hand — это важнейший элемент ядерной безопасности. Это система, которая должная привести в действие ядерное оружие даже тогда, когда политическое руководство не сможет принимать решение, например, умрет. Она обветшала. Поэтому Владимиру Владимировичу вот эти все, так сказать, военные любители объясняют следующее — что нужно нанести превентивный удар

О.Журавлева― Но он же говорил, что мы только ответный нанесем… и они там сдохнут.

С.Белковский― Вот как бы разрывается между… Он почему, вообще, об этом говорит? Потому что эта тема в его сознании очень проблематизирована. Он постоянно об этом думает. Он же всегда говорит только о том, что его волнует.

О.Журавлева― Так, может быть, он завтра и Федеральному собранию что-нибудь интересненькое расскажет?

С.Белковский― Теоретически — да, но ничего не изменится в нашем понимании. И поэтому надо нанести превентивный ядерный удар особенно по ядерным арсеналам США в ближайшем окружении России, и тогда — он же это всё изложил — мы попадем в рай. Он находится по дороге в рай. Как сказал Александр Абрамович Галич в известном стихотворении НРЗБ «эшелон уходят прямо в рай». Это меня очень беспокоит. Меня лично как физическое лицо это не беспокоит, потому что я уже старый, мне все равно, но детей мне жалко.

О.Журавлева― Новости про то, что военнослужащим нельзя рассказывать о своей работе, званиях и так далее, нельзя пользоваться соцсетями, нельзя публиковать где-то снимки и так далее — это подготовка к войне…

С.Белковский― Конечно.

О.Журавлева― Какие-то… «Мы следим за эсминцем американским в Черном море». Это значит, американцы тоже нам как бы намекают на что-то.

С.Белковский― Вы не смотрели фильм — я обращаюсь в этом случае к вам, Ольга, и ко всей аудитории — «Враг государства?»

С.Белковский: Путин—легитимный царь, он соблюдает монархических ритуал. И легитимность царя не подвергается сомнению

―

Да, да.

С.Белковский― Там очень точно изложено, как работает спутниковая система слежения американская. Она всё видит. Вот она видит нас с вами, грубо говоря.

О.Журавлева― И умиляется.

С.Белковский― Ей просто по фигу. У них информация вся есть, просто далеко не вся информация представляет ценность с точки зрения анализа. И, конечно, Америка может раздолбать Российскую Федерацию в две секунды. Но цена человеческой жизни на Западе очень велика. Вот русский человек не стоит ничего.

О.Журавлева― Там может, они и для них ничего не стоит?

С.Белковский― И они очень боятся войны именно по этой причине. Не потому, что они не могут ее выиграть, а потому что количество жертв будет очень велико. А им жалко типа своих. А нам своих не жалко.

О.Журавлева― Прекрасные перспективы вы рисуете. Я тогда про ракету вас и спрашивать не буду. Кстати, так ли просто всё в Америке. У нас там под Трампом неизвестно что шатается, или, может быть, они соберут все-таки волю в кулак?

С.Белковский― В ГУЛАГ.

О.Журавлева― Ладно! Мы продолжим этот разговор в следующей части программы. Политолог Станислав Белковский, меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Станислав Белковский и Ольга Журавлева. Мы продолжаем. Хотела вас спросить по поводу снижения муниципального фильтра. «Позиция Путина повлияла на решение снизить муниципальный фильтр», — говорит нам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

С.Белковский― Ну, было бы странно, если бы такое важное решение было принято без учета позиции человека, который принимает все важные решения в стране.

О.Журавлева― А ему не глубоко ли все равно? Фильтр муниципальный…

С.Белковский― Это делается под выборы в Санкт-Петербурге. Это подарок городу Санкт-Петербургу.

О.Журавлева― Так. А для чего же?

С.Белковский― Потому что для Владимира Владимировича очень важно, чтобы выборы в Санкт-Петербурге казались честными.

О.Журавлева― Зачем?

С.Белковский― Это родной город. Это знаковый город. Это не просто какой-то регион, который существует абстрактно для него.

О.Журавлева― Когда родной город покрыт сугробами по крышу и в Русском музее течет крыша — это Ok. А выборы, понимаете ли — «родной город».

С.Белковский― Нет, это не Ok, безусловно. Но наша страна, вообще, очень такая… по-украински есть такое слово «бедолажный». Вот в русском, по-моему, не точного аналога этого слова.

О.Журавлева― Вообще, бедолага тоже фигурирует.

С.Белковский― Да, да. Понимаете, у нас страна, вообще, очень несчастная, она везде всё не слава богу. И Владимир Владимирович, если будет думать о каждом случае этой бедолжности, он сойдет с ума даже больше, чем он уже сошел. Поэтому он не может на это реагировать. Нет, ему очень важно, чтобы выборы в сентябре в городе Санкт-Петербург прошли с иллюзией честности. Притом, что кандидат, которого он поставил, совершенно не годится для той роли, которую он играет. Абсолютно.

О.Журавлева― Вот тут мне непонятно, как можно сочувствовать родному городу, вспоминать его и не обращать внимания на действительные проблемы в этом городе, а заниматься какой-то ерундой: красивые там выборы или не очень.

С.Белковский― Ну, вот так устроен Владимир Владимирович. Он сам является пиар-проектом. Его же придумал телевизор, правда? Поэтому он так, собственно, относится ко всем политическим процессам.

О.Журавлева― А кто придумал этот телевизор?

С.Белковский― Борис Абрамович Березовский.

О.Журавлева― Но он очень сожалел, что так вышло, я помню.

С.Белковский― Нет. Скажем так, я очень хорошо знаю эту тему. Поскольку я хочу продать свое ноу-хау и знания наших секретных разговоров с Березовским по ночам в лондонском доме за миллиард долларов, я говорить об этом не будут.

О.Журавлева― Алчный политолог Станислав Белковский, и я бы даже сказала, технолог…

С.Белковский― Очень. Оля, я очень… Ну, как? Мне детей надо кормить.

О.Журавлева― Понимаю. Объясните еще такую странность. Вот Порошенко тут заявил, что американцы отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у него была встреча с вице-президентом Майклом Пенсом, который подчеркнул, что «руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами». Наша страна, естественно, заявляет, что это фейк, что Порошенко просто врет. Кто врет?

С.Белковский: Если Путин падет, то, конечно, его табакеркой и шарфом… Потому что народ не свергнет его

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Вы знаете, у нас с вами есть общая приятельница Юлия Леонидовна Латынина, которая однажды мне сказала, что Порошенко врет всегда, поэтому уже смысла слушать его нет.

О.Журавлева― Вы с этим согласны?

С.Белковский― Да, безусловно. Он врет перманентно, он так устроен.

О.Журавлева― Может быть, это Пенс его обманул.

С.Белковский― Нет. На всякого доллара придется свой пенс — я так, условно, придумал для американской власти. Нет, понимаете, это всё согласованная акция, договорной матч — этот инцидент в Керченском проливе.

О.Журавлева― Между кем и кем?

С.Белковский― Киевом и Москвой. Это нужно было для поднятия рейтинга Порошенко перед выборами.

О.Журавлева― То есть правы наши чиновники, которые сразу же об этом сообщили?

С.Белковский― Да. Но рулит этим всем Виктор Владимирович Медведчук, кум Владимира Владимировича Путина. И, наконец, они поняли, что не надо поддерживать того кандидата, которого ты поддерживаешь на самом деле, что если ты ругаешь украинского политика, то у него в Украине растет рейтинг, — догадался Штирлиц. Раньше вот они этого не понимали, поэтому все политики, поддерживаемые Москвой, проигрывали.

О.Журавлева― Так. А теперь?

С.Белковский― А теперь они рассчитывают, что Петр Алексеевич победит.

О.Журавлева― Да вы что? Сейчас Порошенко российский кандидат?

С.Белковский― Да.

О.Журавлева― Почему? По каким признакам вы это видите? И главное — зачем он нужен?

С.Белковский― Он нужен как бизнесмен, который по бизнесу договорился полностью. И, понимаете, я лучший российский эксперт по Украине. Чтобы никого не обидеть, скажу, что есть еще два очень хороших эксперта моего уровня — это Виктор Мироненко и Андрей Окара. Но их не четыре. И я слежу за всем, я читаю постоянно, что происходит. У меня масса друзей на Украине.

Украина — это не Россия. Там можно рассказывать что-нибудь. Даже если ты большой начальник, ты можешь поделиться информацией со своим другом. И было расследование программы «Схемы», которая выходит на 1-м украинском канале государственном, как не смешно. Это совместный проект 1-го украинского канала и «Радио Свобода»,где было показано, сколько раз Петр Алексеевич Порошенко встречался с Виктором Владимировичем Медведчуком в минувшем году. Это было заснято на пленку и показано в эфире государственного канала. Представляете себе? Скажем, что какая-нибудь правда про Владимира Владимировича была показана на «Первом канале у нас». А там можно. Украина — не Россия. То есть Порошенко был в ярости, но сделать ничего не мог. И даже было показано, как они встречаются ночью дома у Порошенко в Козине. Козин — это место под Киевом.

О.Журавлева― Все под колпаком.

С.Белковский― А тут, понимаете, всё, что я рассказываю, это открытая информация.

О.Журавлева― Ну, хорошо. О чем это говорит? О том, что на самом деле Порошенко — это наш ближайший кореш, и мы с ним делим Украину.

С.Белковский― Я бы не сказал, что он наш с вами ближайший кореш. Он Кремля ближайший кореш, конечно. Поэтому они специально договорились сделать эту историю в Керченском проливе. И, собственно, опять же подвержен страшному чинопочитанию и лизоблюдству, поэтому я снова похвалю Алексея Алексеевича Венедиктова, потому что он сам разоблачил эту схему в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», показав, как происходила хронологически эта история в Керченском проливе.

О.Журавлева― Что после каждого действия нужно было позвонить и уточнить и так далее.

С.Белковский― Да, конечно, конечно. Но, понимаете, я еще знаю что-то, вы будете смеяться. Я знаю, что Юлия Владимировна Тимошенко — это человек из титанового сплава сделана. Это не совсем физическое лицо. Оно такое… физико-химическое. Поэтому она не признает своего поражения на выборах.

О.Журавлева― Ах, вот оно что! То есть вы прогнозируете: вот сейчас они идут, обвиняя друг друга в подкупе избирателей, там идет битва, и она, эта битва, вы считаете, не закончится.

С.Белковский― Нет, не закончится. Есть еще Владимир Зеленский. Я с ним лично не знаком. Вот с Тимошенко и Порошенко я лично знаком. С Зеленским я не знаком, поэтому я не рискну его оценивать в личном плане. Но у меня не вызывает сомнения, что он человек очень талантливый, яркий, и, безусловно, если сейчас всё будет по-честному, побеждает он. Он будет президентом.

О.Журавлева― Так. Если по-нечестному, и Россия будет активно участвовать в украинских выборах, то как, то кто? Порошенко?

С.Белковский― Ну, Юля Владимировна-то не признает этого, понимаете? Если бы ее не было, то можно было бы поверить в то, что Порошенко путем манипуляций спокойно останется на второй срок. Но что-то я… Юлия Владимировна-то спуску никому не даст.

О.Журавлева― То есть на нее нельзя повлиять из России?

С.Белковский― Нет, нет. Она как Борис Николаевич Ельцин, примерно такого характера. Она власть не отдаст, что вы… Она же специально села в тюрьму.

О.Журавлева― Боже мой!..

С.Белковский― Она посадила себя в тюрьму специально, чтобы исправить себе биографию.

О.Журавлева― Исправила?

С.Белковский― А что, нет?

О.Журавлева― Не знаю. Вы лучший эксперт.

С.Белковский― Минуточку. Когда она вышла из тюрьмы, у нее был рейтинг 5%. Сейчас она главный фаворит выборов. Что-то произошло? Кажется, что-то произошло.

Я хочу поприветствовать нашу аудиторию. Я хочу сказать, что, наконец, кто бы ни выиграл выборы президента Украины, президентом Украины точно будет этнический еврей, поскольку все три фаворита выборов являются этническими евреями, что мне как этническому еврею… я не хочу сказать, что неприятно.

О.Журавлева― В общем, вам все равно, кто выиграет выборы на Украине. Украине-то от чего будет лучше, как вам кажется?

С.Белковский― Украина… хотелось бы, чтобы она шла в Европу. Собственно, так и будет в любом случае, кто бы ни выиграл. Но Петр Алексеевич показал, что он упустил несколько шанс евроинтеграции. И, вы знаете, что политику обычно делают ангелоподные существа.

О.Журавлева― То есть вы за Тимошенко, я поняла.

С.Белковский― А ангелоподобные существа — это федеральный канцлер Германии. И она не очень его любит. И пока он существует, евроинтеграция Украины будет несколько замедленна. Юлия Владимировна совершенно не является ангелоподобным существом. Это человек из серии «Не стой под стрелой!»

Заканчивая все-таки ответ на ваш вопрос, я считаю, что оптимально с точки зрения евроинтеграции Украины — опять же НРЗБ гражданина Украины, я не участвую в выборах ни с точки зрения пассивного, ни активного избирательного права, я как внешний аналитик, наблюдатель об этом рассуждаю — конечно, Зеленский был бы хорош. Потому что Украине нужен неполитический президент. То есть нужен украинский Гавел. И даже если Зеленский является пародией на Гавела, все равно это лучше, чем бизнесмен постсоветского образца.

О.Журавлева― Я про американцев всё хотела спросить. Мы часто слышим, в том числе, всякие официальные каналы нам сообщают, что это всё это американцы… Американцы, во-первых, устраивают везде оранжевые и всякие другие революции — это мы знаем, — и они же везде ставят своих президентов, канцлеров и так далее.

С.Белковский― И всё является, безусловно, собачьей чушью.

О.Журавлева― На самом деле в Украине есть интересы американские?

С.Белковский― Есть. Я как участник первого Майдана 4-го года могу заявить, что Америка не поддерживала Майдан, пока не стало ясно, что он победит. И основная функция посла Джона Хербста была в том, чтобы обеспечить безопасность президента Леонида Кучмы. Он звонил Виктору Андреевичу Ющенко и говорил: «Только ни в коем случае не трогайте Кучму». Вот такое активное вмешательство Америки было в политический процесс на Украине в 2004 году.

О.Журавлева― То есть вы считаете, что и в 14-м было то же самое?

С.Белковский― Нет, в 14-м было по-другому. Потому что Виктор Федорович Янукович, весьма мною уважаемый перешел все грани. Он попутал рамсы и берега. И тут Америка была заинтересована в том, чтобы его убрать, но не активно была заинтересована… Америка не любит лидеров, которые полностью не соответствует…с точки зрения морального кодекса Америки — вот бандитов у власти. И поэтому Янукович Виктор Федорович, весьма уважаемый мной, условно называемый мной бандитом, хотя сам так не считаю, он раздражал Америку насколько. Но если бы он не сорвал подписание ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе, то революции бы не было.

О.Журавлева― Да, об этом многие говорили.

С.Белковский― То есть даже при всем отвращении Америки к Януковичу, она бы его не свергла.

О.Журавлева― В заключение мне скажите, а в самое Америке всё, слава богу, завершится счастливо, или там Трампа свергнут?

С.Белковский― Ну, Трампа в прямом смысле слова не свергнут, потому что в Америке есть уважение к политическим институтам, и я думаю, что Дональд Джонович доживет спокойно до следующих выбора. При это если вы смотрели, Ольга, и все смотрели фильмы Саши Барона Коэна «Борат» «Бруно» — там точно описан портрет избирателя Трампа. И этих избирателей 35%, поэтому я даже не уверен, что он проиграет следующие выборы. Это совершенно не факт. Нужен сильный демократический кандидат, чтобы его победить. Поэтому не все так однозначно.

О.Журавлева― Не всё так однозначно. И на этом мы закончим программу с участием политолога Станислава Белковского. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!