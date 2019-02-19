А. Плющев― Добрый вечер. В программе «Особое мнение» сегодня у нас дьякон Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, добрый вечер.

А. Кураев― Добрый вечер.

А. Плющев― Начнем с новости последних часов. И это редкий случай, когда новость можно ее квалифицировать как хорошую. Впрочем, можем развить. Законопроект о паллиативной помощи принят во втором чтении, речь идет о помощи людям, которым требуется обезболивание и теперь это право на обезболивание будет закреплено в законе. В частности этот механизм оказания помощи для людей их очень серьезными, часто смертельными заболеваниями. Теперь четко прописан. Это хорошая новость?

А. Кураев― А что здесь может быть предметом для дискуссии. С точки зрения этической. Разве то, что предполагается, что возможно использование наркотических веществ с наркотическим эффектом.

А. Плющев― Раньше не было такого и много лет жили без этого. Вот я что имею в виду.

А. Кураев― Кто-то жил много лет, кто-то без этого, а кто-то мало лет с этим. Я здесь вижу только одну возможную дискуссионную грань. Это то, что может возникнуть первое — зависимость от этих веществ. Наркотическая. И второе – соответственно человек может последние дни, часы, может даже месяцы своей жизни просто пребывать в мире иллюзий. Весьма виртуальном мире. Только это может быть предметом какой-то критики. Но с другой стороны не нам, здоровым людям вести об этом дискуссию.

А. Плющев― Это точно. Но, может быть, кто-то скажет, я, слава богу, не участвовал в подобных дискуссиях, но может быть кто-то скажет, что следующий шаг – эвтаназия.

А. Кураев― Весьма вероятный шаг, да. И опять пока я был молодым, я был против того, чтобы (неразборчиво) ставить, сейчас я об этом думаю иначе. Нечто подобное и здесь. Собственно, насколько я понимаю, главная проблема эвтаназии состоит в том, что старики и больные люди могут стать предметом манипуляции со стороны их наследничков. То есть когда будут кто-то более аккуратно, а кто-то напрямую подталкивать маму, папу принеси в последнюю жертву ради нас, твоих детей и твоих внуков. Давай напиши заявление, что ты хочешь освободить квартиру для нас по собственному желанию. Это весьма вероятно, такие случаи наверняка могут быть. Поэтому конечно проблема фиксации, насколько свободная воля человека. Это самый важный с точки зрения социальной этики вопрос. Дальше я думаю, что христианин не может возражать против пассивной эвтаназии. Если человек принимает решение не лечиться, не поддерживать свою жизнь, в общем, это его право. Как говорили даже оптинские старцы, мы не лечимся, мы подлечиваемся. Вопрос в мотивах. Как всегда. То есть для государства это не имеет значения, а для этической духовной оценки на том, какая память о человеке сохранится, это важно. То есть, уходит ли человек, решается ли на эвтаназию человек из чувства ненависти, не могу я больше с вами находиться на одной планете и так далее. Или же он сам это (неразборчиво). Чтобы не мешать, развязать руки своим родным, дорогим людям. И так далее. Лучше не тратьте на мое лечение деньги, все равно безнадежно, эти деньги лучше внучатам отдайте или еще что-нибудь такое. Это скорее жертвенная установка. Третий аспект – чисто религиозный. Религиозный человек скажет так: наверное, Господь дал тебе эти страдания, поэтому надо через них пройти и искупить свои былые грехи и так далее. Это понятно, но с другой стороны, если слово Василия Великого, что Бог создал болезнь, но Бог же создал и врачей. То есть тот, кто говорит, что должен выстрадать до конца, пусть он сам откажется от всех таблеток, обезболивающих в своей жизни. Или предложит радикальные для всех остальных. Тоже ничего нельзя. То есть когда начинают говорить о том, что не надо вмешиваться в природу и так далее, ну давайте откажемся от всей синтетики, всей электроники, всего того, что имплантатов зубов. И просто зубных пломб, которых тоже природа не предусмотрела. Очков и прочего. С чем мы тогда останемся. То есть это аргумент сомнительный все-таки. Конечно, мы слишком здоровые люди, чтобы это обсуждать.

А. Плющев― Давайте тогда прямо новости для суперздоровых людей, которым может быть даже и заняться нечем. Кроме как пообсуждать какие-нибудь вещи. Вроде «фейк ньюс». Мы любим временами что-нибудь налистать в Интернете, о, смотри-ка. Сегодня вышло на уровень ГД, точнее сегодня в очередной раз вышло на уровень ГД, потому что спикер Володин повелел разобраться с изданием Ура.ру, которое тут написало об одном из законопроектов. Ну, дело даже не столько в этом, меня тут коллеги подначивали из службы информации, говорят, спроси, пожалуйста, у Андрея Кураева. Фейк ньюс это грех или нет.

А. Кураев― Во-первых, давайте поздравим господина Володина с каминг-аутом, который он тем самым совершил. Потому что…

А. Плющев― Что вы имеете в виду?

А.Кураев: Тот, кто говорит, что должен выстрадать до конца, пусть сам откажется от всех обезболивающих в своей жизни

А. Кураев― Дело в том, что когда были публикации о том, что он входит в голубое лобби правительственное, почему-то он не протестовал. И не требовал ответственности за фейк ньюс. А сейчас вдруг возбудился. Интересно.

А. Плющев― Так. Расшифруйте если можно мысль. Я своим не догоняю умишком.

А. Кураев― Где-то года назад были публикации.

А. Плющев― Это я понял.

А. Кураев― И тогда, казалось бы, прямо называют и как-то, наверное, не самым удобным для современного российского политика контексте, но чего же ты не опровергаешь-то. То есть можно было сказать, что у человека вообще нравственная позиция, человеческая позиция, я ни с кем не спорю, никого не преследую. Я просто делаю свою работу, собаки пусть лают, а мой караван будет идти. Ну, имеет право на существование такая позиция. Но тут мы убеждаемся, что нет, все-таки не такая позиция.

А. Плющев― Что есть какие-то вещи, которые он хочет опровергнуть.

А. Кураев― На которые он хочет, отлаиваются. Тогда возникает вопрос: а чего же ты по более серьезным для тебя поводам промолчал-то.

А. Плющев― Там личное ему казалось, а тут всей страны.

А. Кураев― Нет, у руководителя президентской администрации или спикера парламента ничего особо личного быть не может. В таких вопросах.

А. Плющев― Имелось в виду, новость состояла в том, что законопроект о том, что машины разрешат покупать только тем, у кого есть гаражи…

А. Кураев― Давайте я вам расскажу одну историю, как личное может оказываться очень даже государственным.

А. Плющев― Давайте.

А. Кураев― Еще в медведевские годы мне рассказывал один депутат ГД, это был профильный комитет по семье. Что они готовят законопроект в защиту традиционных семейных ценностей. Даже вроде церковно-ориентированный. И так далее. Касающийся статуса и сирот, технологии усыновления и прочее. Поддержки многодетных семей. Но эти законопроекты не проходят. Почему? В самой думе все хорошо, принимаются на всех уровнях, в рабочих инстанциях. А вот насколько я помню, по вторникам там работала комиссия по согласованию между правительством и ГД. Потому что какие-то проекты должны пройти согласование на этой комиссии. Прежде чем вынести их в общий зал заседания депутатов. И вот эту комиссии эти наши законопроекты никогда не проходили. Потому что даже не обсуждались. А почему – потому что в этой комиссии был, не в комиссии, в аппарате правительства был мужичок, в частности в его компетенцию входила подготовка рабочих заседаний. И просто буквально раскладка бумажек. Он был как раз из этих веселых ребят. Эти законопроекты почему-то ему не нравились. Он каждый раз папки клал так, чтобы они оказывались на дне. И поэтому никогда не хватало времени их рассмотреть. Так что иногда, когда что-то личное очень интимное вдруг оказывает влияние на очень даже публичное. И касающиеся многих людей.

А. Плющев― Хорошо. Абстрагируясь от фигуры господина Володина, от его личных пристрастий, последние время очень много говорят о «фейк ньюс». В ГД уже законопроект в первом чтении проходил насчет того, чтобы наказывать за фейковые новости. По-моему, только в Интернете, СМИ пока не очень касается. Ну так вот, повторяю вопрос своих коллег из службы информации. Надо наказывать за «фейк ньюс», грех ли это.

А. Кураев― Опять же, для меня важно то, что люди и я, в том числе охотно поверили этой новости. То есть у нашей ГД уже такая репутация, она своими многолетними трудами стяжала настолько держимордовскую репутацию, что любой репрессивный проект, который приписывается, вызывает — ну да, а чего еще от них ожидать-то. Поэтому, если господин Володин решил всерьез впрячься за изменение имиджа своей структуры, то пусть идет не такими путями, как-то изменит стиль принятия законопроекта. И вообще их направленность. Не догрызть последние островки свободы, которые еще где-то в общественных дискуссиях осталась и жизни людей, а может в другую сторону развернуть свою бюрократическую энергию. Вот это было бы гораздо важнее. А что касается преследования за фейк новости, как и в случае с эвтаназией: пока тема не коснется, можно занимать либеральную позицию. Или наоборот. Когда коснется – конечно, все возмущаются.

А. Плющев― Вот пока не коснулось, то можно легко обсуждать. Но мне казалось, что есть какие-то инструменты типа суд или подать в Следственный комитет.

А. Кураев― Это и значит преследовать.

А.Кураев: У руководителя президентской администрации или спикера парламента ничего особо личного быть не может

А. Плющев― То есть мне казалось, что эти механизмы уже есть. А нам предлагается сделать еще какие-нибудь в этом духе.

А. Кураев― Придется дать правовое определение розыгрышу. Фейк — это в некотором смысле розыгрыш.

А. Плющев― Да, очень многие сейчас ведутся в Интернете активное, наверняка ИА «Панораму» видели.

А. Кураев― Мой любимый сайт, я смотрю, многие люди всерьез публикуют оттуда новости. Что якобы в приемной комиссии МФТИ зарубили девочку абитуриента, потому что поп сидел в приемной комиссии и вот он ее про Евангелие спрашивал, и в итоге ее не приняли.

А. Плющев― То есть того же рода, что и вы сказали. Репутация отдельных институтов каких-то, она такова, что ты веришь в это.

А. Кураев― Поэтому я считаю, что этот сайт, не буду делать ему рекламу, очень точно работает. Потому что он делает очень правдоподобную продукцию.

А. Плющев― То есть легко это себе представить, что такое может произойти. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сегодня сказал, что Интернет деструктивно влияет на школьников и студентов. Мне казалось, что в 90-х такие заявления должны были остаться. Но нет, и через него распространяются идеи национализма, неонацизма, деструктивной субкультуры. Он еще много там прочих нехороших вещей сказал. Не дошло до того, чтобы сказать, что давайте его сейчас обрубим, но посыл был такой. Все-таки секретарь Совбеза это не последний человек в государстве. Это наряду с автономизацией Интернета, которая в ГД происходит. Это какой-то государственный тренд? Вы человек в Интернете активный.

А. Кураев― Все то, что сбивает школьников с ноги, в смысле мешает в ногу ходить – все это деструктивный элемент, придуманный Госдепом. Это совершенно очевидно. А мечта, конечно, чтобы юнармейцы наши, вся страна — желательно одна униформа. Одни и те же песенки. Дядя Вова, мы с тобой. Поведи нас в бой.

А. Плющев― Да, точно.

А. Кураев― Это некий такой идеал. То есть эти господа патрушевы они не в состоянии придумать что-то другое, кроме своего комсомольского детства. Креатив как бы исчерпывается. Но чуть-чуть побольше дискотек комсомольских.

А. Плющев― Но с другой стороны мне кажется, что и Интернет пространство достаточно неплохо контролируется теми, кто его хочет контролировать. Там свою повестку они задают, тролли всем известные кремлевские, не кремлевские. Не знаю. Разве этого недостаточно? Зачем все отрубать-то.

А. Кураев― Скажем так, политический аскетизм не в нашей культуре. В нашем культурном генофонде, матрице этого нет. Как губернатор, держиморда, я чего-то могу делать и вдруг сам бы отказался отпустить из-под контроля что-то. Как-то в нашу матрицу это плохо укладывается. Поэтому хочется еще и еще, пока не получит по морде.

А. Плющев― А как вам история, которую я упоминал с автономизацией Рунета. Свой, отечественный. Хороший. Отключенный от мирового пространства.

А. Кураев― Интересно, что когда была натовская акция по умиротворению Югославии, тогда Югославия была отрезана от мирового Интернета. Но все думали, что это Милошевич сделает первым, а на самом деле нет, были все-таки западные провайдеры. Потому что не понравилось то, что юзеры из Югославии стали заходить на западные форумы. А там много людей, которые работали на Западе, знают хорошо европейские языки и стали сообщать некую информацию, альтернативную CNN. Так что вопрос о том, как пройдут линии фронтов в информационной войне, а тем более при более серьезном обострении между странами, это вопрос серьезный. Совершенно понятно, что Интернет один из государственных мобилизационных ресурсов, с точки зрения Генштаба это, несомненно, так. То есть если Генштабу полагается иметь на примете каждую частную машину, и каждый автобус, который какой-нибудь очень частный или даже от религиозной организации, чтобы в случае чего по мобилизационному предписанию надлежит этот транспорт чуть ли ни вместе с шофером и с полным баком предоставить по такому-то адресу. То тем более это касается интернет-ресурсов.

А. Плющев― Я не в первый раз слышу про отключение Югославии. Честно говоря, я тогда был в начале своего обозревательского пути. В Интернете. Это же конец 90-х получается. И я вот сейчас искал, не нашел сколько-нибудь серьезных свидетельств этого. Когда отключили, как отключили. Куда ограничивали доступ на какие форумы и кому и так далее. Я все пытаюсь понять, откуда это взялось. Может быть я что-то упустил. Не припомните.

А.Кураев: Если господин Володин решил всерьез впрячься за изменение имиджа своей структуры, пусть идет не такими путями

А. Кураев― Нет, я это в памяти не держу. Из той истории один эпизод рассказывал, по-моему, еще Александр Рар. Сейчас он широко известен, тогда его меньше кто знал. Такой русский немец из Германии. Обозреватель. Он тогда мне рассказывал следующее, что когда началась эта акция, то разные немецкие радио, станции, газеты и телеканалы плюралистически описывали, что происходит. То есть были какие-то люди или эксперты, которые пробовали пояснить югославскую точку зрения, большинство мыслило иначе. Но это было до того, как сбили этот первый американский бомбардировщик.

А. Плющев― Стелс, по-моему.

А. Кураев― После этого всё, вся оппозиция исчезла и все массмедиа Германии хором стали говорить как надо.

А. Плющев― Понял. И еще поищем изыскания. Просто обычно вспоминают Сирию. Сейчас. И там тоже довольно спорный был случай. Но я, честно говоря, не припомню такого, чтобы даже в состоянии войны, полностью страну обезинтернечивали. Ну да бог с ним. Значит наша история с автономизацией еще развивается. Мы еще о ней с вами поговорим. Хотел прямо профильного комментария, потому что сфера, о которой идет речь, я в ней мало что понимаю. Тем не менее, коллеги сегодня в службе информации обсуждают эту новость. «Город 812» издание пишет: «В околоцерковных кругах активно обсуждают слух о том, что в петербуржской епархии может поменяться начальник. На место владыки Варсонофия называют нескольких претендентов, в том числе — главу церковного МИДа митрополита Илариона (Алфеева) и епископа Выборгского Игнатия, знаменитого своим сходством с Виталием Милоновым». Прокомментируете?

А. Кураев― Это очень неприличная публикация. По той причине, что она не оригинальна. Это купированный пересказ Telegram-канала Незыгарь. Где появилось за сутки до этого и более пространная попытка аналитики.

А. Плющев― Я не все прочитал.

А. Кураев― Это неважно, я читал всё. И то и другое. Поэтому и говорю. Скажем так, за 10 лет никому и никогда не удалось предугадать ни одного кадрового решения патриарха Кирилла. Это его фирменная фишка его правления, что совершенно непредсказуемо, куда и кого он поставит. И то, что зависит только от него, все решения, тоже довольно очевидно. То, что синод это всего лишь марионетки в его руках, которые штампуют желательные ему решения, – тоже очевидно. Поэтому пока нет признаков того, что он хотел бы этих перемен в Санкт-Петербурге. Хотел бы куда-то убрать оттуда Варсонофия. И тем более не очевидно, что те люди, которые упомянуты, они хоть кому-то озвучивали эти свои желания. Списка претендентов не существует нигде. Ну не может быть в патриархии такого списка, чтобы заявление от епископов, пожалуйста, включите меня в кадровый резерв на петербургскую кафедру. Такого нет. В приватных разговорах тоже это моветон. Говорить об этом так, потому что это весьма конкурентная среда, в которой скорость стука быстрее скорости звука. И поэтому даже самым близким людям даже спьяну лучше не говорить о том, что ты недоволен своей Тмутараканью и хочешь куда-то поближе к столице или прямо в столицу обеими ногами. Поэтому это все такие досужие расклады. Не раз, однако, видели, что патриарх выдвигал людей, которые ранее никак не были особо с ним связаны по предыдущей биографии, выдвигал на весьма и весьма значимые посты. А напротив те, кто рядом с ним были, вроде бы оказывались достаточно далеко задвинуты. Тот же епископ Игнатий. Который в Выборге в полу (неразборчиво) состоянии пребывает. И у патриарха опять же есть кроме этого еще и понятная человеческая усталость. От тех, кто слишком долго с ним. А среди названных кандидатов как раз много таких. Поэтому я бы не торопился. Узнаем из Интернета.

А. Плющев― Про самого патриарха много говорят, да и вам задавали эти вопросы. Про его позиции после случившегося с украинской церковью. И про его позиции здесь. Но вроде бы говорят, что он как бы битву за Украину проиграл. И теперь его собственные позиции здесь могут пошатнуться. Так ли это?

А. Кураев― Видите ли, напомню знаменитый анекдот. Как советские ученые воскресили Наполеона. И повели его на парад на Красную площадь показать мощь наследников Кутузова. И вот воскрешенный вместе с ним маршал Ней приходит в восторг, вся эта техника, нам бы такие пушки. Мы бы разбили… Наполеон читает газету «Правда». Ему рассказывают: вот танки, в шоке, говорит, нам бы такие машины, мы бы ох, что бы сделали. Везут ракеты, когда поясняют переводчики, полковник из Генштаба, что это такое. Сир, если бы нам эти ракеты, мы бы в пух и прах стерли при Ватерлоо. Наполеон молчит, сворачивает газету «Правда» прячет в карман и говорит: «Эх, маршал, все это ерунда. Если бы у нас были такие газеты, Франция никогда бы не узнала, что мы проиграли битву при Ватерлоо». Так и здесь, а кто знает, что патриарх Кирилл проиграл Украину. Во-первых, таких прямых слов телевизор еще не сказал. Патриарх тоже.

А.Кураев: За 10 лет никому и никогда не удалось предугадать ни одного кадрового решения патриарха Кирилла

А. Плющев― Телевизор мне кажется, уже констатирует постфактум.

А. Кураев― В некотором смысле у патриарха очень удобная в этом смысле позиция для отступления. Потому что ясно, что Украина это общий провал путинской политики.

А. Плющев― Чем мы хуже других.

А. Кураев― Совершенно верно. Моя дивизия отступила, но когда весь фронт рухнул. А мы держались до последнего. «Газпрома» уже там нет, слушайте. На вашей Украине. А мы еще держимся. Так что, само по себе это не так очевидно. Так что опять я здесь не стану на что-то делать ставки.

А. Плющев― Мы продолжим через некоторое время.

НОВОСТИ

А. Плющев― В программе «Особое мнение» у нас сегодня дьякон Андрей Кураев. И последнюю часть нашего разговора я хотел бы начать с вопроса, который пришел на сайт от одного из слушателей, читателей сайта. Он спрашивает: «РПЦ не подает заявку на Исаакий снова. Чтобы не портить карму Беглову? Чтобы не провоцировать какой-то конфликт со светскими властями». А как решат там с губернатором вопрос, так можно и по новой возвращаться к этому.

А. Кураев― Во-первых, история длится уже два года. А Беглов там совсем недавно. И заявки от РПЦ все равно не было. Поэтому вряд ли именно этот мотив является главным. Во-вторых, все-таки дело в позиции Путина. Весьма вероятно, что как однажды подошел к нему с этим сюжетом, на что получил ответ: разбирайтесь на городском уровне. Из чего был сделан вывод, что сверху приказа не будет. А раз так, то зачем нарываться на официальный отказ.

А. Плющев― Означает ли это, что те, кто видят Исаакиевский собор в светской его роли. Они могут больше не беспокоиться.

А. Кураев― Я вновь и вновь говорю, что у нас нет добродетелей политического аскетизма. От чего-то взять и отказаться. В данном случае аппетиты заявлены, пусть может быть не совсем правильная бумажная форма. Но аппетит заявлен. Отречения от этого аппетита не было. Поэтому я думаю, что эта тема будет не скоро окончательно закрыта.

А. Плющев― Аппетиты аппетитами, а как вы смотрите на то, как используются, если это слово здесь уместно, каким образом обходятся с собором сейчас. Сейчас я понимаю он музей. В ведении светских властей. Там разрешены службы, проводятся.

А. Кураев― Главное – что разрешена торговля.

А. Плющев― Это правда. И туда платный вход.

А. Кураев― То, что множилось количество церковных лавочек, именно которые производят всякую ерунду, простите. Недостойную этого великого собора. Это скорее печально и такое ощущение, что борьба ведется и за это тоже. За этот кэш.

А. Плющев― Но он же никуда не девается. Или его станет больше, когда и если перейдет.

А. Кураев― Какая большая торговая площадь, посмотрите. Тем более если это пространство становится молитвенным залом, там все равно два раза в году может этот молитвенный зал полностью заполняться. А остальное что же такая площадь пустовать будет. Нет, конечно, киоски. Это все понятно. Но аргументы стороны церковников, которые звучат, они не серьезны. Типа здесь должна быть молитва, дом молитвенный… А кто мешает, там и так каждый день служба по утрам.

А. Плющев― Ну, может быть, наличие музея мешает. Люди ходят, шастают. Деньги платят опять же. Не им.

А. Кураев― Насколько я понимаю, во время службы там экскурсионная деятельность не ведется.

А. Плющев― Это правда.

А. Кураев― Служба с утра и так далее. То есть никакой здесь помехи нет. Поэтому дальше в соборе нет помещений, которые могли бы служить для внебогослужебной приходской деятельности. Общинной. То есть там не устроить ни воскресную школу, ни лекторику православную. Ни столовую благотворительную. Там просто нет ничего этого, и это не предполагалось. Этот собор не для этого строился. Поэтому если ты желаешь что-то сделать кроме богослужения, ну а что мешает арендовать рядышком какое-нибудь помещение. Тоже очень странная установка. Все должно быть в собственности. А почему?

А.Кураев: Интернет один из государственных мобилизационных ресурсов, с точки зрения Генштаба

А. Плющев― Мне кажется это у нас в некотором смысле в крови. Квартиру покупать в собственность. Так и здесь.

А. Кураев― Да. Ну, хорошо, арендуйте вы рядышком квартирку на первом этаже. Какое-то еще помещение. Тем более что все равно у вас нет такой деятельности, чтобы 24 — в этом режиме ее исполнять. Вам нужно помещение, ну скажем, на 6 часов в неделю. Сколько эти ваши кружки умелые руки могут занять времени. Все равно на самом деле у настоятелей и у местных попов нет и желания этим заниматься. Вот в чем дело. Это же все для отмазки только. Поэтому это очень лицемерная позиция.

А. Плющев― Поясните. Как можно претендовать без желания.

А. Кураев― Претензия на помещение есть, а вот разговоры насчет того, что мы тогда развернем такую социальную деятельность. Ну не хотят они этой социальной деятельности. Не лежит к этому у них душа. Тем более у той команды, которую Варсонофий из Мордовии с собой привез.

А. Плющев― Ну может быть как «Город 812» как он говорит, когда заменят, тогда и…

А. Кураев― Опять, поскольку мы не знаем, будет ли эта замена и на кого, то это бессмысленно об этом говорить сейчас.

А. Плющев― Хорошо. Не будем. К полковнику Квачкову как относитесь?

А. Кураев― Негативно. Это не мой персонаж совсем.

А. Плющев― Он сегодня вышел на свободу. Из колонии. И может быть мы его бы и не коснулись, но он в частности, говоря об Анатолии Чубайсе, он, собственно, отбывал наказание как считается по приговору за покушение на Анатолия Чубайса. Он сказал следующее: «Бог, — и вот почему я обратил внимание на эту фразу, — Бог не дал ему легкой смерти на лесной дороге, поэтому его ожидает другая смерть».

А. Кураев― Ну, если его утешают такие мечты, нехай себе мечтает. Главное, чтобы людей больше не трогал.

А. Плющев― Как вам кажется, в обществе в нашем насколько подобный взгляд, подобный подход я бы даже сказал, он популярен или его хорошо воспринимают. Скажем так.

А. Кураев― Я не думаю, что это популярная точка зрения. Что не трожь обидчика, отдай Господу его наказать. Это религиозная позиция, но она очень редко встречается.

А. Плющев― У нас: око за око.

А. Кураев― Ну скорее да. Хочется помочь Богу в этом смысле.

А. Плющев― Хорошо. Есть еще несколько различных вопросов, которые просто хотелось обсудить с вами как человеком тоже активным и неравнодушным. Вот у фильма «Т-34», который называют пропагандистским. Некоторые называют, некоторые нет. Возникли трудности в прокате в Северной Америке. Это возвращает нас к вопросу к разговору о пропаганде в новостях фейках и прочем. Несколько слов о том, что можно, что нужно запрещать. И нужно ли запрещать вообще. И является ли это цензурой, например.

А. Кураев― Фильм я не видел, честно говоря, у меня мало шансов его увидеть.

А. Плющев― Он был в прокате, уже закончился.

А. Кураев― Тем паче. Так что, эту ситуацию мне трудно обсуждать. И мотивы, какие у него трудности в прокате возникли…

А. Плющев― В Северной Америке там украинские дипломаты устроили демарш насчет того, что не показывайте российских пропагандистских фильмов здесь.

А. Кураев― Тоже глупость.

А.Кураев: Я вновь и вновь говорю, что у нас нет добродетелей политического аскетизма

А. Плющев― О’кей, хорошо. Проскакиваем. Об элитах, лидерах и политиках. Сегодня Берни Сандерс, я уверен, что вы в курсе и даже может быть следили за предвыборной кампанией прошедшей последней в США. И Берни Сандерс, одна из звезд этой кампании заявил сегодня, что будет в 2020 баллотироваться. Можно говорить о том, что какие-то изменения грядут, ну сам Трамп и многие другие лидеры считаются каким-то новым словом в политике. Популистским или нет, не знаю. Что нас ждет в ближайшие годы в этом смысле. Вообще в мире, не только в США.

А. Кураев― Здесь не стоит тратить эфирное время на это. Потому что я совсем не американист. И, кроме того, я от вас это впервые слышу. По крайней мере, у меня в памяти оно не живет.

А. Плющев― Берни Сандерс популярный очень у левых…

А. Кураев― …вице-президента пока не звал, поэтому я имею право его не знать.

А. Плющев― Хорошо. Отлично.

А. Кураев― Гораздо интереснее то, что произошло в нашем российском городке. Весьма удаленном от США по имени Барнаул. Там прокуратура письменно извинилась…

А. Плющев― Перед Мотузной. Давайте это обсудим. С удовольствием. Вы полагаете, что что-то произошло из ряда вон выходящее?

А. Кураев― Да, конечно.

А. Плющев― Извинения в смысле.

А. Кураев― Да, потому что вдруг государственная рысь выпустила из своих зубов добычу, да еще как-то извинилась вдогонку, это очень странно.

А. Плющев― А с чем вы это связываете?

А. Кураев― Не знаю. Загадка. Извинения странные, потому что там было сказано, что истек срок годности, так как он истек. …Летом 2018 года. То есть не очень понимаю, какой срок. Оскорбление религиозных чувств. Ну, я думаю, что его там не было. В тех двух карикатурах, которые ей инкриминировались. Одна из них напомню, по убитой напрочь дороге, в которой грязь с лужами идет казачий крестный ход, казаки несут огромную икону Николая Второго. И соответственно была под этим подпись: две беды России. Вместе встретились. Причем ясно, что не сама эта женщина придумала эту картинку. Да, она просто ее перепостила. Поэтому тем более непонятно, в чем ее вина. Но и в принципе ну что же, этих вот царебожников казаков она сочла альтернативно одаренными товарищами. Но имеет право на такую оценку. То есть не понимаю, почему здесь нужно за это судить. А вторая картинка была. Там человек, похожий на Христа, курит и через дыру в ладони выпускает дым. Это вообще можно считать, можно сказать, проповедью для (неразборчиво). Рана от Христа – рана от гвоздей, то есть воскресший Христос. Здесь тоже от желания истолковать и так далее, в какую сторону, что. Это опять же к тому, что само по себе введение в текст закона идеи об оскорбленных чувствах это очень неумная идея и опасная. Потому что чувства они чисто субъективные и каждый сам хозяин своих чувств. На что возбудиться, чему обидеться и так далее. И поэтому никаких объективных экспертов здесь быть не может.

А. Плющев― Мне кажется закон с самого начала принимался для того, чтобы быть избирательно применяемым. Вот его избирательно и применяют. Ну изредка случаются такие вещи, как извинения. Я тоже с большим недоумением…

А. Кураев― Перед этим, правда, были какие-то слова Путина, что с этим надо поосторожнее, с этими посадками блогеров. Что-то такое было, какие-то осаживающие его слова. Может быть решили под это мнение вождя подверстать это решение.

А. Плющев― Владимир Владимирович у нас бывает, что-нибудь такое говорит, но часто…

А. Кураев― Мы с ним живем не первое десятилетие. Поэтому прекрасно знаем эту тактику. При случае головокружение от успехов сказать и так далее. Ну, сталинская тактика еще. Что исполнители развались, Ежова расстрелять, а ежовщину продолжить. Это мы все знаем.

А. Плющев― Из этой же серии – видеоблогер Руслан Соколовский, помните ловля покемонов в церкви. Он снова пытается обжаловать приговор. Перед ним пока никто не извиняется. В Екатеринбурге в этом смысле до высот либерализма Барнаула пока не дошли.

А. Кураев― Все-таки напомните, Соколовский кажется на свободе. Он ограничен в передвижении.

А. Плющев― Мотузная тоже. Просто она уехала. Тоже не была ограничена в свободе в данном случае. И точно также получается, что более того у него условное наказание.

А. Кураев― Да, да, что тоже не позволяет ему сказать все, то он думает.

А. Плющев― Да. Но вот с этим интересно, сейчас же 282-ю вроде как декриминализировали в отдельной части. Насколько я понимаю, верующих это не очень касается. Оскорбления чувств. Речь идет о другом. О возбуждении вражды. Но верующие в законе по-прежнему. То есть в случае чего можно и наказать за них.

А.Кураев: Высокое слово «гонение» не надо применять к каким-то почти что бытовым неудобствам

А. Кураев― Это очень печально, что наша патриархия стоит в очень странной позе. Придумывая гонения на православных на Украине и, громко крича о них и, обвиняя, почему же западный мир не замечает этих гонений. При этом не замечает реальных проблем со свободой совести у нас в самой стране. То есть если патриархия по четным дням хотя бы делала вид, что она обеспокоена судебными и внесудебными преследованиями «Свидетелей Иеговы»* или некоторых протестантских организаций в стране или даже тех же блогеров, пусть даже атеистов. А по четным дням она погоревала, что вот на Украине тоже проблема, тогда это была бы позиция принципиальная. А так она какая-то очень странная. Начиная с того, что, во-первых, высокое слово «гонение» не надо применять к каким-то почти что бытовым неудобствам. Что где-то там, на границе на два часа задержали митрополита и с ним беседовали, прежде чем дать ему проехать дальше. Или человеку, который приехал с американским паспортом в Киев сказали, что с этим паспортом и езжай назад. Это еще все-таки не гонения. Гонения – то, что было в 20-30 годы.

А. Плющев― Вынужден устроить гонения на Андрея Кураева, дьякона. Потому что время у нас закончилось. Большое спасибо. Это была программа «Особое мнение». До свидания.

* — организация, запрещенная на территории РФ