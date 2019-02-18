18 февраля 2019
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Время выхода в эфир: 18 февраля 2019, 12:26
в гостях: Дмитрий Дубровский социолог
Ведущий: Татьяна Троянская
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А. Петровская Добрый день! У микрофона Александра Петровская. Это программа «Для самых больших». Напротив меня Светлана Крибель, методист лицея №211 им. Пьера де Кубертена Центрального района Петербурга. Светлана, здравствуйте!

С. Крибель Здравствуйте!

А. Петровская Мы с вами здесь встретились для того, чтобы обсудить, как Цифровая школа шагает в нашу жизнь. И встретились мы с вами потому, как в июне этого года в 211-м лицее у вас проект «Цифровая школа» был внедрен. Вы первые и единственные в Петербурге или нет?

С. Крибель Данный проект мы внедрили первые и единственные в Санкт-Петербурге. Реализован он при поддержке Сбербанка. Школьникам нашим доступны теперь четыре интерактивных класса. Это по направлениям физики, химии, биологии и математики.

А. Петровская То есть, сегодня, на сегодняшний день единственная школа в Петербурге? В масштабах страны, наверное, нет?

С. Крибель Нет, в масштабах страны нет, конечно же, не единственная. Данные проекты реализованы точечно по разным областям.

А. Петровская Есть какие-то аналоги – проекты другого производства, скажем так, но отвечающие тем же задачами функциям? Или это единственный формат?

С. Крибель Нет, я думаю, что аналоги есть, и, конечно же, в Санкт-Петербурге тоже есть опыт и других учреждений, которые внедряют разные проекты. Нас выбрали, мы выбрали – вот так взаимно получилось. И у нас проект «Цифровая школа» был реализован в такой интерпретации с помощью интерактивных панелей, с помощью планшетов для школьников. Это единая электронно-образовательная среда, интегрированная между собой. Тем самым школьники могут под контролем учителя выполнять задания на планшетах, могут работать, выходя к доске, не на доске с мелом, как мы привыкли видеть это, а на таком большом планшете.

А. Петровская Перед тем, как мы перейдем к деталям, давайте в целом, просто, что такое Цифровая школа, чтобы было понятно. Это оборудование? Это дополнительные возможности? Это планшеты? Это программное обеспечение? Это подход?

С. Крибель Я думаю, что это все-таки подход. Это более глобально, это подход, это цифровизация общества, это цифровизация школы, это выполнение указов президента. То есть, это более глобальное. У нас в Цифровую школу входит и электронный дневник.

А. Петровская Тоже начинание довольно давнее, которое в каждой школе существует.

С. Крибель Что еще, какие элементы Цифровой школы существуют давно, чтобы было понятно?

С. Крибель В этом году и, наверное, в других районах более раньше были внедрена системы СКУДа и СОПа – это карточки, дети проходят. Это электронная оплата в столовых. То есть, с помощью этой карточки система единая – дети прикладывают, родители видят.

А. Петровская Интересно. Это уже работает в нескольких школах?

С. Крибель Это уже работает во многих районах, есть программа, и в Центральном в том числе.

А. Петровская То есть, если раньше это касалось каких-то инфраструктурных вопросов – как попасть в школу, как оплатить, как отследить со стороны родителей. То, что проект «Цифровая школа» реализован в 211-м лицее, это история уже, когда цифровизация проникает как бы в саму систему образования, так?

С. Крибель Да, я думаю, что цифровизация не только проникает в систему, но и в жизнь в целом. Мы с вами не можем представить, как мы жили без мобильного телефона. А раньше жили и без городских.

А. Петровская Да, но, с другой стороны, внедрение гаджетов в школах, это такой вопрос, я бы сказала, болезненный, неоднозначный. Поэтому вопрос, насколько гаджеты могут уживаться в школьных стенах, он, мне кажется, актуален. Нет?

С. Крибель Я думаю, что он не настолько актуален в данном разрезе времени. Тем более, во Всероссийской программе развития образования, она написана с 2013 по 2020. Это тоже приоритетное направление. Основываясь на этой программе, элементом этой программы является «Российская электронная школа», такой проект, который реализован, который уже вовсю действует, и которым пользуются педагоги. То есть, это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, от лучших учителей страны. Это и победители всероссийских конкурсов, это и педагоги, имеющие большой опыт и воспитавшие победителей олимпиад. Конечно, есть крайности. Но, если все в меру, почему нет.

А. Петровская Давайте тогда переходить к деталям, из чего состоит эта система. Вы уже сказали, что это четыре класса, причём по разным дисциплинам, которые оборудованы планшетами. Или планшеты можно забирать с собой?

С. Крибель Мы начали оборудование с четырех классов. На этом мы не останавливаемся, мы планируем и дальше оборудовать кабинеты этой системой. Это интерактивные панели – большие диагонали, на которых установлено различное программное обеспечение, которым пользуются и учителя, и дети. Прелесть этих панелей, что они работают в большое количество касаний. То есть, к панели можно вызывать не одного ребенка, а трех, четырех. Все это панель принимает, все их ответы. Также там установлено программное обеспечение, которое показывает и графики, и 3D-модели на этих панелях. Чем в математике хорошо, дети видят объемную геометрию, что в разрезе плоскости тяжело. В физике это опыты, видеоролики. В химии точно так же. Не все реактивы детям полезны, не все возможно достать, не всегда возможно уложиться в классно-урочное время. В связи с чем мы планируем расширяться, планируем увеличивать количество таких кабинетов. Что касаемо планшетов – это переносной мобильный класс с планшетами, в котором установлены учебники, загружены учебники, по которым дети учатся, и загружены тесты, загружены контрольные работы, также загружены видеоролики. К примеру, на уроке биологии дети не носят учебник с собой. Когда учителю необходимо. Он берет эти планшеты, загружает туда конкретный класс и контролирует, на какой странице дети, на каком задании, что они выполняют.

А. Петровская То есть, это для использования внутри школы?

С. Крибель Да.

А. Петровская Еще такой момент, я понимаю, что это не только техника, сам гаджет, металл, «железо», как его называют, это еще и программа, которая была создана. Причем программа с интеграцией, в общем-то, в школьную образовательную программу. При участии учителей-методистов все это создавалось? Или кто автор?

С. Крибель Авторы данной систем, которая есть у нас, это московская фирма, которая работает с учебниками, с издательствами  — «Дрофа» и многими другими. Поэтому, конечно, все это они с ними создавали, они с разработчиками, с авторами учебников согласовывали, чтобы это было методически правильно, чтобы это соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам. То есть, чтобы все было по науке. Все это они привели, интегрировали в электронный вариант. Мы этим пользуемся. Суть всего этого оборудования, чем оно хорошо, что мы не привязаны к конкретной программе. То есть, мы можем пользоваться и этим программным обеспечением. Если нам нужно установить другое – пожалуйста. Цифровая школа – это такое, мне кажется, общее название, а ресурсы, инструменты мы можем выбирать сами.

А. Петровская Это значит, что больше свободы для каждой отдельной школы?

С. Крибель Для педагога. То есть, не зажимает педагога в рамки конкретной программы. Он может творить, он может дополнять, он может включать те моменты, которые, ему кажется, нужны. Подстраиваться под учебный процесс, индивидуализация учебного процесса.

А. Петровская Что касается полного перехода к Цифровой школе, то есть, отказа от учебников в классическом понимании, может быть, даже от библиотек в классическом понимании в школе – это возможно и необходимо?

С. Крибель Тут чуть-чуть сейчас отвлекусь. При поддержке Комитета по образованию и администрации Центрального района наш лицей в этом году закрывают на капитальный ремонт. В связи с чем мы переезжаем в другое здание. В 2020 году уже в нашем здании, и вот при разработке проекта мы не отказываемся ни от библиотеки, мы не можем отказаться от книг, потому что как же филологическое направление, языки без книг, без библиотеки, без тактильного ощущения. Конечно, полностью не заменят. Но облегчат жизнь, да, конечно. Цифровые технологии – конечно, электронные учебники, конечно, облегчат. А потом, мы не можем забывать про показания. Не всем же детям возможно работать по зрению либо по другим показаниям здоровья, с электронными ресурсами.

А. Петровская Спасибо большое. У нас в гостях была Светлана Крибель, методист лицея №211 им. Пьера де Кубертена Центрального района Петербурга.

С. Крибель Спасибо большое.

А. Петровская Спасибо.



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