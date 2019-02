М. Максимова― Это программа «Особое мнение». Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. А свое особое мнение сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Здравствуйте.

К. Ремчуков― Добрый вечер.

М. Максимова― Сутки остаются до послания очередного президента. Чего ждать, нам опять будут мультфильмы какие-то показывать?

К. Ремчуков― Ну, чуть больше, чем сутки. Потому что оно состоится в 12 часов в среду. А сейчас все-таки 19 часов понедельник. Пять часов здесь, одни сутки и 17 часов. То есть время есть подготовиться.

М. Максимова― А вы думаете, еще готовят или уже на самом деле все лежит на столе в папочке.

К. Ремчуков― Готовить будут как раз сейчас, он я думаю, начнет те болванки, которые ему подготовили, переписывать вручную. С тем, чтобы потом Песков нам сказал, не кривя душой, что сам все писал. Сам логику, переставлял параграфы, акценты. Мне кажется, что вся неделя информационная как раз то, как его показывали, Путина, она была связана с этим посланием. Потому что мне показалось достаточно осмысленным месседж, что президент в хорошей форме. Как молодой человек, у которого игра в хоккей или дзюдо могут вызывать повышение адреналина. И он об этом честно говорит. То есть абсолютно молодежные реакция и на все и никто не остался равнодушным к этому. Я видел CNN, репортаж, такой легкий троллинг, тем не менее, они говорят, что большинству россиян очень нравится, что их президент очень здоровый физически человек. И как какой-то дзюдоист сказал: «Я вам говорил, что наш президент один на один любому даст…» То есть вся эстетика оценочных суждений по поводу достоинств человека сводится к физической силе, это хорошая кавказская черта. Вообще когда физическая сила как главное достоинство. Поэтому он уверен, что наш президент один на один – вот это мне очень нравится – один на один. Первый месседж. Уже до послания. Президент находится в блестящей форме. И если когда-то это очень понравилось россиянам очень сильно, может быть это и понравится сейчас, поскольку все ищут способы как-то все-таки приподнять рейтинг Путина. Несмотря на то, что мы говорили, что новый рейтинг это новая нормальность. Он не должен быть заоблачно высоким. Вторая вещь. Бесконечные встречи показывают с губернаторами, с министрами, с вице-премьерами. Совещание в Казани, которое очень широко, госсовет я имею в виду. Потом Кириенко разъяснял смысл и замысел, как свести губернаторов с министрами и вице-премьерами для решения экономических проблем. Молодой губернатор из Калининграда Алиханов очень порадовался такому формату и сказал, что мы все время велосипед должны изобретать, а зачем его изобретать, если во Владивостоке кто-то уже это делает. Почему бы нам в Калининграде это ни использовать. Из чего следует, что никаких традиционных форматов обмена опытом, либо принятия решений, которые были бы специфические, подходящим для того или иного региона, не существовало. И вот сейчас они нащупают эту связь. Это тоже очень характерно. Одна только тревога у меня – что на этой встрече, где губернаторы с министрами встречаются и с Путиным, нет бизнесменов. Потому что без частного капитала ты ни черта ничего не сделаешь. Даже Советский Союз не смог удовлетворять потребности людей, потому что не было частного капитала. Поэтому это маленькая ничтожная долька бюджета Советского Союза будет направлена в отрасль, если эти люди будут просто решать, как этот бюджет распределить.

М. Максимова― А это тревожный сигнал?

К. Ремчуков― Для меня это очень тревожный. Для меня это сигнал о принципиальной неисполнимости мечты о технологическом рывке. Принципиальная исполнимость этой мечты связана с развитием частного капитала, который является в целях собственного выживания из эгоистических, прямо скажем, целей единственной адекватной формой, в которой инновация является вопросом жизни или смерти. Для чиновника инновация не является вопросом жизни или смерти. У них масса других вопросов является предметом жизни или смерти. Но никак не инновация. Так было в Советском Союзе, первый пленум ЦК в апреле 1985 года в марте Горбачева избрали генсеком, в апреле он провел первый пленум ЦК по вопросам научно-технической революции и политики. И потом несколько раз говорили о том, что при старом руководстве невозможно было даже такой пленум провести. Все понимали, что нужно куда-то рваться, мешки писем получали, каких-то докладных записок. А как это оформить. Вот тогда появились понятия перестройка, ускорение, как-то нащупали, обозначив, что нужно делать. И все равно ничего не получилось. Поэтому капиталистическая форма выявления инновационных решений и самое главное – их адаптации к практике, это исключительно капиталистическая вещь. Потому что если нет рыночного спроса на ваши инновации, то я могу сказать, вот уйдет Путин, ослабнет путинская воля в путинском государстве. После Путина. И начнется та же проблема, которая была в конце 80-х, когда предприятия ВПК никому не нужны, когда «Буран» ржавел, когда самолетную отрасль потеряли. А почему – они не были ориентированы на рынок. А если «Эппл», что бы там с руководством ни происходило, они ориентированы на рынок и вас уверяю, пусть у них все руководство меняется, поскольку с рынка они деньги берут, значит, эти люди будут продолжать собирать деньги с рынка для своего развития и модернизации. Мы сейчас совершаем ту же самую ошибку мне кажется, что и в Советском Союзе. Думаю, что государственных финансов в той или иной форме достаточно для решения этих задач, которые стоят перед страной. Поэтому как Путин, что Путин сможет сказать нам в послании, будет интересно послушать.

М. Максимова― Хочу вернуться к статье Суркова, которая вышла в вашей газете. Неделю назад обсуждали это подробно. Только два момента, которые касаются предстоящего послания. «По существу общество доверяет только первому лицу. Трудно сказать, почему, но это факт и факт не новый». У нас как вы считаете, общество доверяет первому лицу и только первому лицу?

К. Ремчуков― Общество что-то доверяет, что-то не доверяет.

М. Максимова― То есть Путина будут слушать в среду.

К. Ремчуков― Я принес, кстати, показать «Социологическая наука и социальная практика». Журнал номер 4 за 2018 год. Очень хороший содержательный. У них неплохие статьи. Вот статью, которую я читал – «Гражданское и политическое участие в условиях формирования запроса на перемены. Запрос формируется на примере опыта протестных выступлений против повышения пенсионного возраста». Ну, то есть это относительно новая публикация по новой проблеме. Вот они дают всю статистику по октябрю 2018 года, динамика уровня доверия. Российская армия, возьмем, допустим, октябрь 2014 по октябрь 2018. Российской армии доверяло 62, сейчас – 65. Президент РФ: в октябре 2014 – 78, сейчас – 55. Это огромное падение. РАН – 42-46, церкви – 50-41 падение, руководителям губернаторов областей было 49, сейчас 36. Полиции органам было 28, сейчас 32. Правительству российскому было 56, сейчас 30. Телевидению было 44, теперь 29. Органам местного самоуправления – 33-26. То есть я к чему. Это хорошая статья, просто рекомендую этот журнал посмотреть. Потому что это хорошая научная, они не сильно заморочены на политику, они просто анализируют социологию. Так вот это повсеместное снижение доверия. Это не только Путину, это ко всем другим. Кроме армии. Больше танкового биатлона, больше ракет – это любит наш народ. Самый высокий институт, кому доверяют в обществе – армия. Это тоже характерно, это какой возможен вариант развития ситуации. Совершенно понятно, что тот, кто в армии имеет больше шансов перехватить в случае чего власть и повестку, чем любой гражданский институт. Исходя из этого, если дело пойдет не так, как запланировано.

М. Максимова― Как запланировали в Кремле. Сложно себе представить, чтобы дело пошло как-то иначе. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь это главное достоинство государства Путина. То есть если народ в какой-то степени, если говорить про статистику, доверяет Путину, а вот в Кремле умеют слышать и понимать народ?

К. Ремчуков― Мне кажется, это немножко сбой произошел в тексте. Сурковском. Потому что такими качествами, исходя из логики, деталей статьи обладает один человек – Путин. А все другие не обладают. Если бы они обладали, не было бы проблемы путинского государства. Долгого. Поэтому я думаю, может это противоречие, может это ошибка Суркова, на мой взгляд, я даже говорил несколько раз в этой студии в предыдущие годы, что Путин особенный человек для власти.

М. Максимова― Еще вопрос по поводу предстоящего послания. Наверное, опять Владимир Путин скажет о недопустимости вмешательства силовиков в бизнес. Важности улучшения инвестиционного климата. И тут у нас последние дни одна из главных тем – конечно, дело основателя Baring Vostok Майкла Калви. Теперь это дело с нами надолго, потому что в субботу Басманный суд принял решение о его аресте. При этом сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков много комментировал эту тему и сказал, что вот они встречались с Путиным много раз и что на защиту этого бизнесмена встали многие люди. Бизнес-омбудсмен Титов назвал арест незаконным. То есть не помогает да. Знакомство с главным лицом.

К. Ремчуков― Я думаю, что тут много есть аспектов. Сейчас коротко все-таки завершу тему послания и экономического роста. С моей точки зрения мне интересно послание будет, прежде всего, под каким углом посмотреть. Мне кажется, что в последние годы власть решает проблему политической стабильности или политического протеста с помощью, если можно так выразиться, клишазации законодательства. То есть усиление репрессивных начал в законодательстве, которое регулирует все виды свободы, включая Интернет. Эта клишазация как кто-то что-то не делает, давайте запретим. Кто-то что-то не делает — давайте закроем. Кто-то что-то не делает — давайте накажем. Такого изоляционистского толка. Мне кажется это ошибочный крен. Потому что если бы был экономический рост, то не возникало бы большинство политических проблем. Не было бы недовольства и так далее. Вот неспособность правительства нащупать рецепты экономического роста в стране, лежит в основе этой политической неопределенности, которая охватывает некоторые слои населения. Существенно в большем масштабе, чем раньше. И мне кажется это очень важно понять. Вот если Путин задумывается о политической стабильности, он должен понимать, что политическая стабильность кроется в экономике. Я помню, несколько лет назад читал хорошую огромную на две страницы две полосы в «Нью-Йорк таймсе» статью, которая приводила итоги анализа в течение нескольких десятилетий о продолжительности жизни в Америке. И вывод, который был сделан – что каждый год образование, полученное американцами, увеличивает по этой статистике многолетней на полтора года продолжительность жизни. И вывод был такой интересный. Надо же, все думали или мы думали или обыденное сознание думает: чтобы люди дольше жили, надо увеличивать расходы на лекарства, на здравоохранение. На что-то. А выяснилось – образование. Потому что с образованием более высоким меняется образ жизни людей, меняются их предпочтения. В том числе даже часто выпивки. Не будет сильно напиваться, не будет спирт пить. А, может быть, винцо какое-то выпьет. Что-то полегче. Но факт, там, по-моему, колоссальное было число людей, которых обследовали. Может быть сто тысяч человек. Один год образования добавил – полтора года жизни в среднем ведет к увеличению. Так и здесь. Каждый процент экономического роста мне кажется, уменьшает градус политической неопределенности. Потому что все-таки базовая потребность людей – хорошо жить. Это очень важно – хорошо жить. Хорошо жить – это иметь материальные возможности для самореализации. Для развития собственной личности. В том числе и политической. Поэтому выправить ситуацию можно не за счет ужесточения режима наказания, а за счет улучшения материальных возможностей, потому что 10 лет с 2008 года стагнация. В том числе и в уровне доходов практически. И конечно, это не может не сказываться. Всегда, когда такая стагнация.

М. Максимова― А вы сказали, что не способность их выстроить эту систему экономическую. Это не способность или не желание?

К. Ремчуков― Ну какое не желание. Кто же там не желает. Они просто не способны. Мы же все внимательно читаем, слушаем. Вот вышел какой-нибудь министр или вице-премьер, написал как Сурков какую-то статью толковую. Чтобы он сказал: «Я считаю, что экономический рост должен быть таким». Ведь никто из них, Кудрин периодически о вопросах экономики что-то пишет, но он специфическая фигура для выработки экономического курса. Такой собеседник. В отсутствие Махатма Ганди собеседник для Путина раз в год или два раза в год, что-то такое под картинку послушать его. Не в этом дело. Дело в том, что экономический рост это концептуальная вещь. Ты должен понимать и суметь объяснить людям на пальцах, как ты можешь обеспечить экономический рост в стране. Вот кто у нас из тех людей, кто отвечает за экономику: Орешкин, Силуанов, Набиуллина — это объясняет? Никто. Медведев. Никто. Поэтому считать, что если люди не в состоянии тебе объяснить, как будете добиваться экономического роста и роста доходов на душу населения, ограничиваться фразой «следующие 6 лет это годы технологического прорыва», это, во-первых, глупо, во-вторых, смешно, в-третьих, не выдерживает критического анализа. Значит за предыдущие годы ты не мог обеспечить технологического прорыва, а сейчас ты вдруг его достигнешь. Тут надо еще помнить, что из истории экономической жизни мира, известно, что началась Первая мировая война в 14-м году и с тех пор началось ухудшение жизни людей в Европе. И вот Кейнс, который написал свою теорию занятости процента и денег в начале 30-х годов, он отфиксировал, что уже не только то поколение, которое хорошо жило, но в результате войны, потом депрессии жили все хуже и хуже, но уже дети родились. Которые живут плохо. Они родились в семье, и плохо живут и перспектив никаких. И собственно, кейнсианская доктрина, которая оказалась такой влиятельной и мощной, в том числе и в Штатах, потом новый курс Рузвельта базировался на кейнсианской концепции эффективного спроса, государство должно напечатать деньги для того, чтобы стимулировать рост. Так вот, Кейнс руководствовался исключительно политическими вопросами. Как сейчас стоит. Он сказал: слушайте, господа, если мы не обеспечим экономический рост, если мы будем ждать, когда рынок сам по себе нащупает равновесие и начнет искать предпосылки к росту, то скоро пример Советского Союза, он приезжал дважды в Советский Союз и смотрел, какими темпами строятся объекты первой пятилетки. И какой энтузиазм людей. И говорят, мы не удержим свои страны. И те рабочие захотят, чтобы там был социализм. И вся теория Кейнса это теория сохранения капитализма в условиях кризиса, когда нужно найти способы государственного вмешательства с тем, чтобы экономический рост позволил предотвратить самые драматические сценарии политического развития. А именно: социалистическую революцию в этих странах. Вот наши, поскольку время уплотняется, с момента начала стагнации и кризиса, у нас 10 лет. С 2008 года, вот уже 11-й год. Но эпоха другая, на сто лет позже. И хотелось бы, чтобы кто-то наверху понимать, что сейчас год за два. Это уже практически кейнсианское время, когда кто-то должен сказать: слушайте, ребята, если у народа перестанут расти доходы еще год-два-три, то вы не удержите власть никак. Ни с помощью Росгвардии, ни с помощью телевидения, ни с помощью ничего. Вот это мне кажется моя самая большая озабоченность. Я буду слушать внимательно, чего будет Путин говорить по этому поводу. Потому что для меня это самый важный фактор того, что страна не полетит вразнос. Мне бы очень не хотелось жить в стране, которая…

М. Максимова― А он понимает, что осталось…

К. Ремчуков― Откуда.

М. Максимова― Пять лет. Нет, ему никто не говорит об этом.

К. Ремчуков― Догадывается. Он же на календарь каждое утро смотрит. Когда бреется, наверное.

М. Максимова― Опять же по поводу ареста Майкла Калви. Сказали, что это никак не повлияет и не окажет негативного воздействия на инвестиционный климат в России.

К. Ремчуков― Сказать можно все, что угодно. Я тоже, если говорить, я тоже могу так.

М. Максимова― Но, казалось бы, не первый уже бизнесмен, причем зарубежный страдает.

К. Ремчуков― Помните хороший анекдот, врач, который животных лечит как называется?

М. Максимова― Ветеринар.

К. Ремчуков― Приходит к терапевту. Плохо себя чувствует. Терапевт на него смотрит, и говорит: «Коллега, что вас беспокоит?» А ветеринар говорит: «Э, коллега, так любой может». Я в том смысле, что я владею только той информацией, которую газеты писали, и я по радио слушал какие-то комментарии. Ощущение такое, что никто точно не знает, является ли тот мотив, что он жульничал на 2,5 миллиарда достоверным. А допустим, не тот мотив, что его партнеры не смогли найти денег для того, чтобы увеличить капитал организации, таким образом, убрали в сторону партнерство. Потому что если у нас с вами 50 на 50 и наш капитал 10 тысяч рублей. Пять тысяч вы, я предлагаю: давайте увеличим капитал до миллиона. Мы должны по 500 тысяч вложить, чтобы сохранить наши доли. У меня нету 500 тысяч, у меня есть еще десятка. А у вас есть даже миллион. И ваше предложение, там было, поскольку чуть больше 50%, то они приняли якобы акционерным образом. Тогда вы думаете: если мы увеличиваем до миллиона, то ваша доля будет всего 10 тысяч, ну может еще 10 тысяч. Всё. У нас не отношения 50 на 50, а у нас отношения – 98 на 2, предположим. Вы не хотите. Вы всё, вы никто. Вы миноритарий, причем такой дремучий. И у вас может быть есть какие-то связи, и вы решили меня просто нейтрализовать таким образом. Это одна из гипотез, что это конфликт такого типа. Что у одной из стороны нет денег на то, чтобы увеличить…, другая версия, которой придерживаются – якобы была манипуляция с расходами на 2,5 млрд., которые были необоснованны, потому что не стоил тот актив таких денег. Я деталей не знаю, бумаг не видел, будем смотреть. Что касается, ухудшит или не ухудшит. Может быть, ухудшать некуда. Доверие тотальное разрушено, в том числе и в бизнесе.

М. Максимова― То есть дальше падать некуда.

К. Ремчуков― Вполне возможно, те, которые говорят, что нельзя ухудшить, может быть, они понимают, что дальше падать некуда. Я не знаю, кто это сказал, что не ухудшит. Вы мне сказали, что кто-то сказал, что не ухудшит.

М. Максимова― Песков.

К. Ремчуков― Значит Песков лучше меня информирован.

М. Максимова― Арест, человека все-таки арестовали.

К. Ремчуков― Мы тоже этого не понимаем. Все-таки зачем было то законодательство, когда по экономическим преступлениям говорили, что нужно избегать такой меры пресечения. Ведь в этом был смысл либерализации уголовного законодательства. Да, жулик, да, негодяй. Но людей не убивал, поэтому, конечно, мера пресечения должна быть другой. С моей точки зрения. В этом смысл – по экономическим преступлениям избирать другую меру наказания. И мне кажется, я просто видел, что они держат это в уме, потому что тех, кого обвиняют в коррупции, очень часто каким-то образом вначале обвиняют в том, что они еще кого-то убили. Это так, чтобы обойти это требование не закрывать, как они их закрывают. Но в данном случае пока обвинения в убийстве нет.

М. Максимова― Мы прервемся и вернемся в студию.

М. Максимова― Мы продолжаем «Особое мнение». Переходим границу постоянно. Говорили о российской политике, новые европейские санкции грозят нам в самое ближайшее время. К этому можно уже привыкнуть и не обращать внимания? Или все-таки нам грозит что-то.

К. Ремчуков― Нет, не обращать внимания не стоит. Потому что каждые санкции сужают и сужают поле для нормального развития с точки зрения закупок сырья, продажи продукции. Кооперации. Ну то есть все те элементы воспроизводственного процесса, над становлением которых мы бились почти 20 лет. Поэтому, конечно, не обращать внимания не надо. Но и логику надо понимать. Что это предопределено теми фундаментальными решениями, которые были приняты на Западе в отношении России, и проблемы Крыма, прежде всего. И проблема востока Украины во вторую очередь. Поэтому если перечитывать, как я периодически делаю, документы конгресса, касающиеся санкций, то для меня абсолютно мало что является неожиданным. Потому что надо просто не забывать, что кто-то санкции, а видеть их протяженность, видеть указания, которые эти санкции несли в себе. Вот к примеру. Я когда готовился к эфиру, вспомнил, что я писал полтора года назад хорошую статейку. И у вас она была опубликована и у меня. За 24 июля 2017 года. «Это не просто новые санкции, это принципиально новое давление на российскую элиту». Называлась моя статья. Очень много собрала читателей. Смотрите, я освежил в памяти, что тут есть. «Обращает на себя внимание и раздел законопроекта, посвященный проблеме противостояния российскому влиянию в Европе и Евразии. В нем утверждается, что конгресс выявил попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе и Евразии путем предоставления ресурсов политическим партиям, группам гражданского общества, которые сеют недоверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобские и нелиберальные взгляды, подрывают европейское единство. Не позднее, чем через 90 дней после принятия закона президент США должен представить доклад «Об организациях СМИ (медиа), контролируемых и финансируемых правительством России». В него будет включена информация о тех СМИ, которые влияли на исход избирательных кампаний в любой стране Европы и Евразии в течение предыдущего года, включая как прямую поддержку политических партий, кандидатов, лоббистских кампаний, так и поддержку неправительственных организаций и структур гражданского общества. США поддерживает создание комиссии по свободе СМИ в Совете Европы по аналогии с Венецианской комиссией, занимающейся вопросами верховенства закона. Эта комиссия будет готовить экспертные рекомендации правительствам по поддержанию правового и регулятивного режимов, поддерживающих свободные и независимые СМИ и информированное гражданское сообщество, способное делать различия между репортажами, основанными на фактах, мнением и дезинформацией. Конгресс утвердил финансирование Фонда противодействия российскому влиянию в размере 250 млн. долларов в 2018-19 годах». Вот если вспомнить этот текст 17-го года, разве хоть что-то есть неожиданное там, «Раша тудей» откуда-то отключают, наши каналы телевидения.

М. Максимова― Да, заблокировали.

К. Ремчуков― И так далее. Просто так работает западная бюрократия. Принимается конгрессом мероприятие, потом доводится. Потом создаются институты. И потом чиновники начинают все это делать, готовят эти доклады, указывают, приводят примеры. На основе этих примеров принимаются эти решения. При этом, когда наши хотят затребовать к себе принцип, как он называется, что ты не виновен? – презумпции невиновности. Нам в ней отказывают. На всех уровнях. На уровне частных лиц, государственных. Никто не будет разбираться. Потому что поначалу думали, что все предоставляют друг друга достоверные данные в этом процессе, а мы говорили: нет, вот на востоке Украины наших солдат там нет, в Крыму – да там вежливые «зеленые человечки». А эти с документами – да заблудились. А эти кто? – в отпуск уехали. Так начиналась гибридная война в том разросшемся виде, в котором мы ее понимаем сейчас. Сначала они подрастерялись. Если честно. 14-15-16 год. Потому что не ожидали, что, оказывается, поймают за руку, говорит: да нет, просто гулял, малину дикую собирал. Заблудился. Где малина? Вы видели тут кусты малины. Ну, черт его знает, может малиной что-то другое называется. И собрались, Меркель пострадала больше всех. Я беседовал с людьми, близкими к ней. Потому что она поначалу считалась человеком максимально способным давать достоверную информацию из своего общения с Путиным. Она звонила Путину, спрашивала: «Ваши войска есть на востоке Украины?». Он говорит: «Нет». Она звонила всем другим лидерам и говорила: «Вот я сама говорила с Путиным, там нет».

М. Максимова― А теперь доверия нет.

К. Ремчуков― Она сильно переживала, у нее, по-моему, все проблемы, даже внутри страны началось, что она была потрясена до основания своей натуры. Но это лирика. А факт состоит в следующем. Что после этого Запад посмотрел и сказал: они ведут против нас гибридную войну, а мы против них будем вести гибридное правосудие. При котором презумпция невиновности у любого субъекта РФ ликвидируется. Утрачивается. Это с моей точки зрения нынешний статус противостояния. Поэтому я так себе понимаю нынешний этап в нашем противостоянии Запада и отношения к санкциям.

М. Максимова― По поводу вмешательства нашего российского. Тут пришла новость, Мюллер просит больше 24 лет тюрьмы для бывшего главы избирательного штаба Трампа. Пола Манафорта соответственно. Для него это получается, пожизненный срок будет.

К. Ремчуков― Да, ему 69 лет. Большинство… давало репортаж, очень он изменился, плохо выглядит. Ездит на коляске в основном. Но интересная на днях в очень авторитетном любопытном издании The Hill, по-моему, статья Дэвида Маркуса. Которая была посвящена этой теме. То, что прокурор просит от 19,5 до 24,5 лет для Манафорта. И автор говорит о том, что, безусловно, это будет означать, что Манафорт выйдет из тюрьмы в ящике. Как он пишет. In the box. Но он ставит проблему шире. Он говорит, что если раньше на суд присяжных в Америке выносилось довольно много дел, и присяжные были тренированные, а они понимали все эти нюансы, и был тот процесс, который заставлял американцев гордиться своей судебной системой. То автор приводит такую цифру, что на сегодняшний день на суд идет менее 3% всех дел, которые могли бы идти на присяжные. Почему? Потому что обвиняемые боятся, что если они будут настаивать на суде присяжных и не дай бог они проиграют, а вероятность такая существует, то они получат в разы больше срок наказания, чем если они признают свою вину. И автор говорит о том, что многие американцы вынуждены, даже если они не виноваты, признать вину, получить небольшой срок. Как правило, после этого адвокаты обращаются к судье. И просят дать испытательный срок, очень часто дают испытательный срок. Что если он в течение этого срока не нарушит закон, то реально не будет отсидка. Либо если получает отсидку, то на незначительные сроки. Автор говорит о том, как же так, главное фундаментальное конституционное право на справедливый процесс в Америке теперь большинство американцев лишены. И доказательством этого он приводит дело Манафорта. И он говорит, вот подельщик Рика Гейтса, ведь Манафорта обвинили не за дела, связанные с Россией, а за налоговые вещи. Что сделал Рик Гейтс. Вот два человека были партнерами в бизнесе. Два человека жульничали. Манафорт сказал, что я не признаю себя виновным, я хочу процесса. Ему говорит, что ты получишь до 24,5 лет. Рик Гейтс говорит, что я признаю себя виновным. Ему обещают до пяти лет. И адвокаты уже сказали, что они подадут на испытательный срок. Автор статьи говорит, вот разница 24,5 минус 5 – почти 20 лет – это и есть разница того, что американец либо соглашается на то, что он виноват, либо он бьется и сучит лапками, пытается доказать свою систему. Такой взгляд на эту проблему, просто потому что у него оказалась интересная статья, которую я прочитал.

М. Максимова― Манафорт посмотрим, пойдет, не пойдет. Все-таки 24 года это очень тяжело. У нас остается буквально две минутки до конца эфира. Поговорим про книги.

К. Ремчуков― Я хочу порекомендовать одну хорошую книгу, получил удовольствие. Джордж Оруэлл «Англия и англичане». Она очень хорошо переведена. Хорошо описывает всякие коллизии. Очень смешно, например, как Толстой критиковал Шекспира и как он считал, очень смешно, Толстой говорит, что «Шекспир не способен изображать характеры, а слова и действия у него не вытекают, естественно из положений; речи действующих лиц напыщенны и нелепы, собственные случайные мысли он то и дело вкладывает в уста первому подвернувшемуся персонажу». И вот такой взгляд на англичан он очень любопытен, мне кажется, люди получат особенно с хорошим юмором удовольствие, читая. Кстати еще одна статья, я ее нашел 65-го года, называется «Englishness». По поводу английскости. Томпсон. Особенности англичан. Очень советую почитать, потому что это просто показывает национальный характер англичан, как они сами себя характеризуют. И, например, краткое описание английскости. То есть комплекс черт, который ассоциируется с английским национальным характером. «Рассудительность, умеренность, прагматизм, враждебное отношение к идеологии. Умение обходиться без посторонней помощи. Странность. Уникальность в застольных манерах, в манере говорить, в манере держаться. Например, лингвисты изучали расстояние, на котором принято приближаться к собеседнику, ближе, дальше, вторжение в личное пространство. Навязчивость, высокомерие, холодность». Так что тут будет хорошее удовольствие. Очень умная, совершенно великолепная книга Дейдры Макклоски «Буржуазные добродетели». Огромное количество новых фактов, хороший перевод, это 18-й год, Институт Гайдара. Те, кто хотят узнать очень много про то, что дал буржуазный образ жизни, вообще буржуазия, которых клюют из столетия в столетие, на самом деле какие добродетели, казалось бы, немыслимое сочетание, «буржуазное» — особенно у социалистов, леваков и всех ассоциируется только со злом. Тем не менее, все, что вокруг нас, как правило, это от буржуазности. Но великолепный перевод, огромное, еще раз говорю, количество фактов. Которые просто обогащают, они будоражат мозг и в Голландии, например, за золотой век написали миллион картин, в любом домике кузнеца вы могли видеть маслом фламандцев, которые нарисовали, как они украшали жизнь. Чистота голландцев – единственный язык, где чистота и красота синонимы. Воспринимались. Так же как и в Японии. Это очень интересная, познавательная книга. Очень рекомендую. Дейдра Макклоски «Буржуазные добродетели».

