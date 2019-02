А.Плющев― Меня зовут Александр Плющев. В программе у нас сегодня — Антон Красовский, журналист. Добрый вечер, Антон!

А.Красовский― Здравствуйте, Александр!

А.Плющев― Ну, так появился новый супермен, и это Александр Беглов.

А.Красовский― Я думал, вы начнете с мяса. Потому что только что мясо было в новостях.

А.Плющев― Ничего. Мы еще успеем. У несколько целая вечность впереди.

А.Красовский― А я уже приготовился поработать директором рынка из фильма «Гараж», рассказывать зрителям про огузок, про голяшку.

А.Плющев― Успеем, усеем.

А.Красовский― И вообще про сорта мяса.

А.Плющев― Давайте про другой сорт… Беглов называется.

А.Красовский― Это мясо второй категории.

А.Плющев― Почему? Смотрите, он спасает…

А.Красовский― Старушку.

А.Плющев― И заброшенный институт и женщину, перевел кого-то через дорогу, сосули все сбил.

А.Красовский― Нет, сосули, конечно, Александр Дмитриевич Беглов, к сожалению, не сбил все. Все мы видели, в каком ужасе находится город Санкт-Петербург. Можно сколько угодно списывать всё на отсутствие денег в городском бюджете и вообще в бюджете региона. Можно говорить что, посмотрите, в Москве — 14 или 12 тысяч единиц снегоуборочной техники и вообще техники, которая призвана город обслуживать, а в Питере только тысяча. Эта проблема, конечно…

А.Плющев― Парад же тогда показывали техники на Дворцовой…

А.Красовский― Надо отдать должной, парад устраивал не Александр Дмитриевич, а предыдущий губернатор.

А.Плющев― Но техника-то была.

А.Красовский― Техника была, но техники мало. Там было меньше, чем тысяча единиц этой техники на этом параде, так что нечего тут удивляться. Город, действительно, зачем-то на Дворцовую площадь вывел эти машины не пойми зачем…Видимо, в это время тогдашний губернатор молился Ксении Петербуржской где-то в районе Смоленского кладбища. Но в целом то, что сейчас происходит в Питере, это, конечно, описывается словами самого губернатора Полтавченко, который, по слухам, позвонил тоже бывшего губернатору Санкт-Петербурга, а ныне председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и сказал: «Валь, ну, зачем так-то уже? Почему шило на мыло?» И это, действительно, шило на мыло. Действительно, вот этот Александр Дмитриевич Беглов, он, конечно, во всех смыслах приятный мужчина 1956 года рождения, то есть ему будет 63, когда его город должен будет избрать, человек, который абсолютно всю свою жизнь — вот всю — просидел на скамейке запасных. Один раз его вывели ввиду тяжелой травмы тогдашнего региона в это самое время на площадку, но потом быстро с этой площадки увели. НРЗБ был уже исполняющим обязанности главы города Санкт-Петербурга между губернатором Яковлевым и губернатором Матвиенко.

Сейчас его, судя по всему, уже решили избрать по-настоящему, по-взрослому. Видите, наводнили его окружение женщинами, связанными с различные олигархическими блоками, женщинами, с моей точки зрения, прекрасными, талантливыми, но вместе с тем совершенно не решающими проблему. Потому что город Санкт-Петербург заслужил совершенно другого губернатора. Более того, впервые в жизни. Наверное, город Санкт-Петербург, мне кажется, получить нормального губернатора, который, действительно, займется проблемами города. Вы, понимаете, что, например, произошло в этом институте? Там просто крыша упала и пробила просто весь дом. И вот так на самом деле выглядит весь жилой фонд города Санкт-Петербурга. Потому что, например, я в городе Москве живу в доме 1850 года постройки. Для города Москвы это уникальное строение — доходный дом середины 19-го века, построенный еще при государе Николае I. А вот для города Санкт-Петербурга это абсолютно банальная история. Там половина жилого фонда при Николае I построено. И со времен Николая I ничего та не менялось. Там даже не было сделано ни одного капитального ремонта в этих домах. Там проводка в лучшем случае проведена в 1928 году по плану ГОЭРЛО. Поэтому этот город готов уже к тому, что он готов выгореть полностью. И этому городу нужен совершенно другой губернатор, не тот, который будет с лопатой имитировать уборку снега, а человек, который сможет, действительно, моментально, возможно, даже военизированным образом эту уборку снега организовать.

Мы видели, что происходило сейчас в Санкт-Петербурге. Рядом с городом Санкт-Петербургом есть другой крупный город, находящийся в соседней стране. По этому крупному городу точно так же прошел этот самый снежный фронт. Это гордо Хельсинки. Вы можете посмотреть кадры, как убирали Хельсинки. Хельсинки, конечно, чуть-чуть поменьше, чем Санкт-Петербург, но при этом это город с другими потребностям, чем Санкт-Петербург. И вы можете посмотреть, как выглядит город Хельсинки после одного и того же снежного циклона и как выглядит город Санкт-Петербург при исполняющим обязанности губернатора. Это значит, человек абсолютно физически не в состоянии управлять банальными техническими процессами, при том, что человек этими банальными городскими процессами управляет вроде бы всю жизнь. Он строительным каким-то комплексом еще в Ленсовете управлял. То есть это человек, который в 89-м или 88-м году уже пришел на какую-то руководящую должности в горком партии.

А.Плющев― Зачем же не него делать ставку сейчас?

А.Красовский― Я думаю, это самый главный вопрос. Вы говорите про ставку, о том, что делаются какие-то ставки, потому что вы, Александр, живете в мире, в котором должно что-то происходить, что-то должно меняться, и что-то, по всей видимости, с вашей точки зрения, должно меняться в лучшую сторону. Люди, которые управляют сейчас страной, живут в совершенно другом мире. Они живу в мире, в котором ничего не должно меняться вообще и ни в какую сторону, то есть страну надо превратить в такой студень.

А.Плющев― А смысл?

А.Красовский― Смысл в том, чтобы выжить. Потому что только в студенистом, абсолютно аморфном, неизменном, нетающим ни во рту ни в руках состоянии, можно пересидеть и 24-й год и 30-й год, и, возможно, даже 36-й. Потому что так называемый транзит — это, конечно, не будет уход, а это будет очередная трансформация. Это будет какое-то новое царство, и вот до этого нового царства надо выдержать абсолютно нетронутой ту ситуацию, которая есть сейчас. То есть в регионах не должны появляться никакие очевидные лидеры. В регионах вообще ничего не должно меняться, регионы должны законсервироваться. Причем в этом смысле меня лично как москвича обижает это отношение ленинградцев, которые управляют сейчас страной по отношению к своему родному городу. Потому что я не считаю Петербург регионом. И еще раз говорю, я считаю, я глубоко убежден, что Питер заслужил, наконец, нормальное к себе отношение, абсолютно равное отношение по отношению к Москве. И я, возможно, скажу непопулярную вещь, надо мной многие будут смеяться, но Питер заслужил своего Собянина, Питер заслужил реновацию. Питер заслужил, наконец, эти вещи, которые в Москве уже кажутся не просто банальными, а для некоторых кажутся уже отвратительными. Но, вы знаете, Собянин пишет: «Никто никогда не реконструировал Большой Каменный — или какой там реконструируется? — Замоскворецкий мост. И мы, наконец, реконструируем». И все говорят: «Ой, ужас! Опять он тут реновацию развел». А на самом деле происходит прекрасное и уникальное для страны событие: реконструируется мост постройки 1937 года. Вот в Питере никто эти мосты никогда не реконструировал. Там два моста реконструировали.

А.Красовский: Считаю, что любая блокировка любых социальный сетей — это зло

А.Плющев― Позвольте. Но если так по этой логике — получается так, что люди сами себя закапывают…

А.Красовский― Какие люди?

А.Плющев― Как раз те самые, которые считают, что нужен студень и в студне легче пересидеть 2024-й или какой-то год. Почему они себя закапывают?

А.Красовский― А почему вы считаете, что они себя закапывают?

А.Плющев― Ну, опять же исключительно из ваших слов, потому что я внутри вашей логики нахожусь. Смотрите. С Собяниным и выборы здесь прошли тихо, гладко и спокойно, вы же помните.

А.Красовский― Кому как не мне их помнить, я в них участвовал, в этих выборах.

А.Плющев― Да, и даже пытались сами баллотироваться, да? А что касается других регионов — Приморье, Хакассия… И вот сейчас Питер. Это же создание искусственной напряженности, когда ты даешь людям того, кто их очевидно раздражает.

А.Красовский― Ну, правильно. Во-первых, вопрос контроля над людьми — вопрос для руководителя, то есть для Владимира Владимировича Путина, он неочевидный. У него есть несколько людей, которые ему, очевидно, эти вещи подсказывают. Одни рассказывают одни истории, другие — другие. Но, в принципе, за те 20 лет, которые Владимир Владимирович Путин управляет Российской Федерацией, он, как ему кажется совершенно точно, убежден в том, что он умеет управлять общественными процессами. С другой стороны, как мы видим сейчас по всем опросам и более того, по тому, как эти вопросы уже озвучиваются фактически государственными чиновниками, а по совместительству руководителями этих социологических институтов, например, Валерием Федоровым, руководителем ВЦИОМа, мы видим, как уже не стесняясь руководителей этих социологических институтов, говорят о катастрофическом падении рейтинга доверия и к власти в целом и лично к Владимиру Владимировичу Путину. То есть уже наступают такие катастрофические настроения. И ты правильный вопрос задаешь: Почему он этого не видит? А потому что он не считает этой катастрофой.

А.Плющев― Давайте прервемся, а потом продолжим.

А.Плющев― И Мы продолжаем с Антоном Красовским. Так что же там происходит?

А.Красовский― Действительно, когда назначили Беглова, Беглова никто не промерял, и казалось, что хуже Полтавченко уже не будет, потому что более непопулярного, чем Полтавченко руководителя в Санкт-Петербурге не было за всю его историю. Даже у Валентины Ивановны Матвиенко, у которой в последние дни ее царствования в Северной столице было всё очень не алё, все равно были в два раза выше рейтинги, чем у Полтавченко — там вообще все приходило уже к нулю. И казалось, что хуже Полтавченко уже не может быть в принципе, кого не назначь — будет лучше. И Беглов на этом фоне казался таким… новым старым.

То есть, действительно, сидит человек всю жизнь на этой скамейке запасных. Сидит, уже четыре пары бутс просидел. Вот сидит прямо, трет так ножками на скамеечке, и бутсы протираются. А сколько он шорт просидел на этой скамейке — страшно сказать! Там все русские дизайнеры пострадали… Он сел еще в шортах, понимаете, группы компании «Спорт» белорусского производства, а ушел в шортах Bosco и Fergie. Конечно, ему тяжело было сидеть.

И вот это решение в пользу скамейки запасных, которая твоя собственная скамейка, это какие-то люди, которых ты знаешь давно, много лет, — оно и принимается перед этим так называемым транзитом. Ты хочешь окружить себя людьми, которым ты не просто безоговорочно доверяешь, а в которых у тебя вообще нет сомнения, что они хоть чем-то лучше себя.

А.Плющев― А там же в последнее время был тренд на всяких молодых технократов.

А.Красовский― Да, но видите, действительно, молодые технократы сажаются на неважные, как ему кажется, регионы, которые не могут взлететь, на регионы, из которых не можешь взлететь. Потом, все-таки у него тоже меняется настроение. Он смотрит на молодых технократов, что у них получается, что не получается.

Мы же на самом деле не знаем, как это происходит — кто к нему заходит, кто о чем просит, какие к нему приносят бумажки, на стол кладут. Мы этого всего тоже не знаем. Мы не видим в стае этих молодых технократов человека, который посмел бы восстать. Не восстать против, а просто хоть как-то показаться, просто, действительно, стать заметным, интересным федеральным политиком. Не то чтобы приблизиться к этой процедуре транзита, а хотя бы чуть-чуть сделать один шаг для того, чтобы войти в сонм возможного будущего «политбюро».

А.Плющев― Алиханов.

А.Красовский― Нет. А что делает Антон Алиханов для того, чтобы стать федеральным политиком? Ничего не делает. Я вот видел сейчас… Действительно, мы с ним одновременно случайно вылетали в разные регионы: я — в Екатеринбург, он — в Калининград. Мы вот так встретились глазами буквально в терминале «В» аэропорта «Шереметьево». Милый, вполне себе по-европейски выглядящий начальник.

А.Красовский: Мясо третьей категории просто более низкосортное. Поэтому фраза «вы травите детей мясом третьего сорта» — лажа

Более того, я абсолютно убежден, что и у него, и у каких-то других людей, которые возглавляю, например, сейчас Нижний Новгород, есть большой потенциал для того, чтобы стать нормальным федеральным политиком европейской направленности, притом, что у каждого из этих людей свой собственный бэкграунд. У кого-то он силовой, связанный с ФСБ, у кого-то он бизнесовый или связанный с государственной службой, но, тем не менее, никто из них не делает ни одного шага. Потому что все боятся, все знают, что если ты сделаешь хоть один шаг в сторону своей федерализации, тебя тут же прижмут.

Знаете, как в фильме «Фаворитка» вот эта самая фаворитка, которая вышла замуж за полковника — Мэшем, прижимает любимого королевы Анны к полу, чтобы он запищал. Вот так же Владимир Владимирович Путин прижимает каблуком любого губернатора или мэра, который хоть как-то попытается заявить о себе. И люди это прекрасно понимают. Сейчас самая главная задача людей — не высовываться.

И, собственно говоря, Беглов — это то самое решение, чтобы и неповадно было. Потому что настолько ясно, что этот человек не будет высовываться вообще никогда и ни при каких обстоятельствах, — вот и принимается это решение. А на самом деле и городу и стране нужны люди, которые будут высовываться, потому что только так сейчас можно удержать и стабильность этой стране и рейтинг власти, потому что надо думать уже не о своем собственном рейтинге падающем, а о рейтинге власти в целом.

А.Плющев― Вообще, забавно, конечно, что мы обсуждаем нее потенциальных кандидатов, а плох или хорош кандидат от власти.

А.Красовский― Вот ты говоришь: «Мы понимаем». А я не понимаю, кстати.

А.Плющев― Муниципальный фильтр очевидный, вы сами с ним столкнулись.

А.Красовский: Общественное питание в мире связано с антисанитарией, поверьте. В любой точке планеты

А.Красовский― Но все-таки тоже есть промеры по этому Беглову. Сейчас у Беглова рейтинг — 12%. То есть если сейчас Беглов пойдет на выборы в городе Санкт-Петербурге, то абсолютно любой спойлер, вот любой — Олег Митволь, — станет губернатором Санкт-Петербурга. Это сейчас понятно абсолютно всем людям, которые, так или иначе, связаны с организацией этих выборов. Поэтому, наверное, пока на настоящий момент, на 18 февраля 2019 года решение по Беглову принято, но что будет в марте, например, или в апреле, мы не знаем. Возможно, у руководителя изменится настроение, и он посмотрит в сторону, все-таки более молодых, техничных и технологичных людей, которые есть, которые хотят эту должность занять или, более того, что самое важное, которые не хотят эту должность занять, но, возможно, их удастся уговорить.

А.Плющев― Это если спойлер, а если…

А.Красовский― Нет, не спойлер, а реальный человек.

А.Плющев― Я говорю, что сейчас у него выиграет любой спойлер. А если против него условный «упырь», какой-нибудь Евгений Пригожин, например?

А.Красовский― Нет, Евгения Пригожина никто не будет рекомендовать. Он, наверное, не пройдет еще по максимальному количеству законодательств Российской Федерации, например, у него есть судимость. А у нас, как известно, нельзя с судимостью идти на руководителя регионов и вообще не выборные должности.

А.Плющев― Нет, я условно.

А.Красовский― Что значит, условно? Ты конкретно говоришь про Евгения Пригожина, чтобы подвести к расследованию Навального…

А.Плющев― Нет, у меня еще два вопроса по Беглову.

А.Красовский― Наверное, это мог быть не Пригожин, а какой-нибудь другой, условно говоря, спойлер из этих людей. Победит. Потому что, еще раз говорю, антипатия после это зимы к Беглову в регионе и в городе Санкт-Петербурге… вот я все время называю «регион», а это не регион — это Питер, это столица русская и никакой это не регион. И этот город заслужил совершенно другого человека. Он, наконец, заслужил человека — вот это важно понимать.

А.Плющев― Нет никакого инсайда — Ксения Анатольевна не собирается?

А.Красовский― Нет инсайда по Ксении Анатольевне. Собирается ли сама Ксения Анатольевна… У меня есть ощущение, что никто не собирается, чтобы Ксения Анатольевна в этом принимала участие. Не потому, что Ксению Анатольевну боятся, а потому что когда эти решения принимались — они же тоже еще принимались — стало понятно, что все-таки город… У них же тоже есть ощущение, что город чего-то большего заслужил.

А.Плющев― Чем Ксения Анатольевна?

А.Красовский― Чем Ксения Анатольевна, конечно. И у городе есть люди, которые могли бы пойти этими спойлерами, и с ними тоже вполне себе можно договориться, хотя они и не выглядят как недоговороспособные, но при этом они на самом деле очень хотят…

А.Плющев― Например?

А.Красовский― Например, депутат Резник. Или депутат Вишневский. Я вам скажу, если бы был, действительно, сильный кандидат, которого можно было бы городу продать… Город даже еще не знает о существовании этого кандидата. Но город совершенно точно за этого кандидата бы проголосовал, потому что ощутил бы этого кандидата как подарок. Условно говоря, Герман Греф…

А.Плющев― А оно ему надо, вообще?

А.Красовский― Я же тебе ровно об этом сказал: надо еще этого человека уговорить пойти на…

А.Плющев― Там Артемьев назывался…

А.Красовский― Артемьев — это не такой уж подарок. Это не выдающийся как бы руководитель во всех смыслах. А городу нужен яркий абсолютно по-настоящему, перестроечно яркий, в хорошем смысле ́того слова…

А.Плющев― Собчак-20

А.Красовский― Не Собчак-2.0. Вот у Собчака как раз проблема была с хозяйствованием. Анатолий Александрович всем прекрасен был — и костюм прекрасный носил и дочку замечательную воспитал, но, к сожалению, рейтинг у него был чудовищный, именно поэтому он проиграл в первом туре.

А.Плющев― Хорошо. Теперь, наконец, про мясо. Долго ждали. То, что слышали в новостях. Это продолжение рассказа Любови Соболь.

А.Красовский― Давайте про мясо. Я не слышал, чей это был голос. Утверждается, что это был голос какой-то женщины из кухни, которая рассказывала, как детей травят мясом третьей категории.

А.Плющев― Она работала на компанию «Московский школьник»

А.Красовский― Я вам сейчас просто расскажу. Я вернусь к этому фильму «Гараж». Там был прекрасный персонаж — директор рынка. Она на себе показывала, где голяшка, где огузок. Мясо, действительно, состоит и трех категорий и никак не отличаются качеством свежести. Это вопрос того, откуда это мясо берется. 1-й категории — это мясо на стейк идет, на ростбиф. А детей, очевидно, 7-летний ни ростбифом, ни стейком не кормят. А детей 7-летних кормят каким-нибудь, например тушеным рагу, и вот туда, действительно, идет мясо третьей категории, какая-нибудь, например, голяшка. Это и есть мясо третьей категории. Оно не плохое, оно хорошее…

А.Плющев― Вы привязались к одному термину. Потому что там был заплесневелый хлеб…

А.Красовский― А я не слышал. Я вот слышал то, что в ваших новостях. Заплесневелый хлеб — это значит, хлеб хороший. Александр, потому что химический хлеб, Он не плесневеет. И каждый человек, который ходит в булочную, вам это подтвердит.

А.Плющев― То-то они все плесневелый покупают в булочной, конечно.

А.Красовский― Хлеб не может сам по себе заплесневеть. Плесень — это живой организм, как вы и я. Мы с вами тоже в некотором смысле плесень. И нам для того, чтобы жить, нужно жить на чем-то живом, жрать. Вот вы тоже любите мясо, судя по вам, первой категории, иногда даже третьей. Вот плесень, она тоже любит есть. Она не может жить на мертвечине. Обычно хлеб просто засыхает плохой хлеб. И если вы вдруг видите плесень на чем-то — на помидорах, на яблоках, на мандаринах или на хлебе, — это значит, что, в общем, нормальный продукт. Это значит, что он просто пролежат в некондиционных условиях. А они там рассказывает про заплесневелый хлеб. Я просто, действительно, к этим так называемым расследованиям Любови Соболь, начавшихся с той новой вспышки дизентерии, которой на самом деле не было, отношусь, мягко говоря, иронично. Потому что это никакие не расследования. Это в данном конкретном случае специальный, заказной слив, вернее даже не слив, а наезд на Пригожина после знаменитой встречи Алексея Анатольевича Навального с Пригожиным в известном питерском отеле.

А.Красовский: Бизнес начинает использовать ФСБ и полицию, прокуратуру, СК как свои службы безопасности, свои собственные

А.Плющев― Которой, разумеется, не было.

А.Красовский― Которая, разумеется, была. И, более того, Пригожин это подтвердил.

А.Плющев― В издевательском пресс-релизе с неизвестного е-мейла. Это шикарная журналистская работа.

А.Красовский― Нет, это не шикарная журналистская работа. Это вы, Александр всё время топите за Алексея Навального, потому что просто являетесь навалняшкой. Это ваша как бы политическая позиция. Моя политическая позиция в данном случае абсолютно наплевательская. Мне наплевать и на Навального и на Пригожина. Я просто вижу, как это устроено. То есть вот это так называемое расследование появилось после этой так называемой встречи. А, с моей точки зрения, это выглядит абсолютно очевидно, потому что никаким расследованием это не является. И когда неизвестная женщина непонятным голосом говорит про мясо третьей категории и «вы мясом третьей категории травите детей», — вот уже сама эта фраза говорит о том, что это просто лажа. Вы холодцом травите детей! Как можно детям давать холодец?

А.Плющев― 127 отравившихся детей — это совершеннейший факт, признанный всеми. Встреча — это выдумка канала «Незыгарь». И мы уходим на рекламу.

А.Плющев― Здесь журналист Антон Красовский. Мы продолжаем.

А.Красовский― Журналист Антон Красовский, директор фонда «СПИД.Центр». Потому что в некотором смысле я занимаюсь реальной эпидемией в этой стране, а вы так, понимаете, вместе со своими, так сказать, друзьями — с Алексеем и Любовью — утверждаете какие-то вещи, в которых вы не понимаете ничего. Я совершенно никто… Более того, даже повар Евгений Пригожин… я не топлю за Евгения Пригожина, я никогда не видел этого человека ни какого отношение к нему не имею. Можете даже в это не верить. Но никто же не отрицает, что в Москве, действительно, была в декабре вспышка очаговая дизентерии, а только очаговые вспышки дизентерии и бывают, так устроена эта бактерия. В результате употребления какой-то партии какого-то творога, приехавшего из города Липецка, правильно?

А.Плющев― Нет, просто с родителями, которые…

А.Красовский― А они говорят, что нас новая дизентерия произошла?

А.Плющев― …Добиваются справедливости, — я с ними общаюсь несколько раньше Любы Соболь, и они несколько раньше, чем была знаменитая встреча Евгения Пригожина…

А.Красовский― Я ничего про эту встречу не знаю…

А.Плющев― Вы только что сказали что она была, но не суть.

А.Красовский― Нет! Я вам говорю сейчас про конкретный кейс, про вот это новое расследование.

А.Плющев― Ну, так вот, родители эти утверждают, что главная беда не в одном творожке.

А.Красовский― А в чем же?

А.Плющев― А главная беда в монополизации рынка.

А.Красовский― Подождите секунду! Антон из Москвы у вас спрашивает: Извините, пожалуйста, дорогие радиослушатели, зрители телеканала RTVi, что сейчас мы превращем это не в особое мнение мое, а в такой разговор.

А.Плющев― Мы не превратили.

А.Красовский― Вы говорите, родители утверждают… Я удивляюсь этой фразе: «Но, Антон, знаете, родители утверждают, что дело не в творожке, а в монополизации рынка». Я стесняюсь спросить, а родители там кто? Они, простите, специалисты по монопольному рынку? По инфекции дизентерии? Они в чем специалисты, эти родители, которые это утверждают? Родители могут утверждать только одно: «Мой ребенок заболел. Вот справка. Тут написано, что это дизентерия». Вот всё, что могут утверждать родители.

А.Плющев― Надо сказать, что этот случай, о котором мы ведем речь, он уже был вершиной айсберга, поскольку случаи заболевания и случаи…

А.Красовский― Скрывал кровавый Печатник.

А.Плющев― …и некачественной кормежки, они давно достаточно известны, по словам родителей.

А.Красовский― Значит, родители утверждают, что «наших детей кормят говном…».

А.Плющев― 127 человек заболели — и никаких посадок, ничего.

А.Красовский― Не должно быть никаких посадок абсолютно.

А.Плющев― Никакого следствия.

А.Красовский― Дорогой Александр, не надо никаких посадок, пожалуйста. Вы потом мне зададите мне вопрос про человека, возглавлявшего Baring Vostok, будете наверняка возмущаться, почему человека посадили, а тут вы требуете, чтобы были какие-то посадки из-за того, что был некачественный продукт, и в этом некачественном продукте не было Роспотребнадзора, потому что Роспотребнадзор контролирующая организация. Не Московская мэрия ни Иосиф… как его? — Евгений Пригожин… и Иосиф Пригожин с Валерий тут не при чем. А Роспотребнадзор. В Москве есть такая организация. Конкурируют два региона: региональный Роспотребнадзор московский и областной одновременно. Вот эта организация обязана по своим функциям, возложенным на нее федеральным законодательством, контролировать каждую партию еды, поступающей в пункты общественного питания, особенно, когда речь идет о детском питании. Вот кто является крайним в данной цепочке.

Бывает так вообще всегда на планете Земля. Бактерии и вирусы — я это говорю в каждом интервью, которое касается ВИЧ — живут дольше человека, млекопитающих, динозавров и даже трилобитов приблизительно на полтора миллиарда лет. Они были всегда, они очень хорошо приспособились к жизни вот в этой среде под названием Земной шар. Они умеют выживать в творожках, в картошке, жить на хлебе, где угодно — внутри вашего организма. Нет ничего удивительного в том, что дизентерийная палочка передалась 127 детям в результате какой-то некачественной партии. Удивительно только, что эту партию не проверил Роспотребнадзор — вот что, действительно, удивительно. Вам правда кажется, что в школах детей кормят чем-то отличным, например, от KFC или от Burger King? Вы были там на кухнях? Ну, идите посмотрите на кухню McDonalds. Вообще, так сказать, женщина Елена Летучая себе инфаркт с инсультом заработала на том, что ходила по разным забегаловкам и показывала вам, как там по кухням бегают крысы и каким дерьмом кормят вас за ваши деньги в разнообразных совершенно пунктах общественного питания по всей стране.

Вообще, общественное питание в мире связано с антисанитарией, поверьте. В любой точке планеты. И в любой точке планеты — в Нью-Йорке, в Чайна-тауне мог случиться и наверняка случались — давайте не будем гуглить, но если хотите, погуглите — любых кишечных заболеваний. Кишечные заболевания вместе с едой существуют всю историю употребления этой еды живым организмом. В тот ровно момент, когда один живой организм сожрал другой живой организм или мертвый, появился какой-то паразит.

А.Плющев― Я уже здесь 20 лет с лишним на новостях. И я когда вижу новости из какого-нибудь пионерского лагеря, где отравились 15 детей, там непременно возбуждается уголовное дело.

А.Красовский:Калви освободят. Он заметный человек в инвестиционном мире. И точно его посадили без вмешательства Путина

А.Красовский― А здесь вдруг не возбудили уголовное дело. Я еще раз вам говорю: где-то возбудили уголовное дело… Можете позвонить… Александр из Москвы Плющев обращается к руководителю Следственного комитета Бастрыкину (он любит защищать детей): Уважаемый Александр Иванович, пожалуйста, возбудите уголовное дело против этого детского садика, в котором отравились 127 детей. Ну, что тут можно сказать? Это не Пригожин лично отравил, он не подсовывал там ничего. Вы правда думаете, что Пригожин пытается там это уголовное дело замять? Там нет никаких тяжких последствий. Почему надо кого-то сажать?

А.Плющев― Судя по тому, как работают его СМИ, в общем, его это задело.

А.Красовский― Я еще раз говорю, пожалуйста, ну, почему надо все время по любому факту возбуждать уголовные дела? Для чего? Не пострадал никто реально серьезно. Это банальная абсолютно история. А вот ребенок пошел в школу, и в школе эпидемия свинки, кори… коклюша — тоже надо возбуждать уголовное дело? Когда еще надо возбудить уголовное дело? Вот сейчас будет эпидемия гриппа. Надо против кого возбудить уголовное дело? Вот проехал человек в автобусе, заразил пол-автобуса гриппом, кашлял. Против него надо возбудить уголовное дело?

А.Плющев― Мне кажется, это откровенное передергивание.

А.Красовский― Нет, это откровенное не передергивание.

А.Плющев― Одно дело, когда кормят некачественным, а другое дело, когда человек проехал в автобусе.

А.Красовский― Я еще раз говорю: не кормят некачественным, а просто Роспотребнадзор почему-то, конкретный контролирующий орган проверил или не проверил — может быть, проверка была и не нашли, не обнаружили там в разовой проверке — там же веерные проверки — эту дизентерийную палочку. Ну, откуда вы знаете? Вы правда считаете, то люди в Роспотребнадзоре такие идиоты? Хотя в некотором смысле это так и есть. Но вы правда, считаете, что они хотят сесть, что ли, вы правда так думаете? Нет, они не хотят сесть.

И это вопрос не в некачественной еде. Еще раз повторю: некачественная еда — это еда тухлая, это еда заплесневелая, это вот когда намеренно дают детям, действительно, заплесневелую мандаринку. Вот это называется некачественная еда. Это когда ты понимаешь намеренность действия. Здесь ты понимаешь, что никакого преднамеренного желания заразить 127 детей дизентерийной палочкой не было. Потому что это, действительно, была какая-то ужасная партия, в которую проникла эта бацилла. Но бациллы проникают все время в разные места. Ну, чего я вас убеждаю? Я же не защищаю Пригожина. Пожалуйста, посадите Пригожина. Он же сидел. Еще, пожалуйста… Иосифа только Пригожина не нужно…

А.Плющев― Хорошо. Защитите Маргариту Симоньян или Фейсбук, не знаю, какую сторону вы выберете.

А.Красовский― Вы, во-первых, скажите, по поводу его я буду защищать?

А.Плющев― Ну, заблокирования вот этих In the Now, соцсетей, дочерних RT.

А.Красовский― Во-первых, я считаю, что любая блокировка любых социальный сетей — это зло. Я считаю, что это цензура. Да, я, конечно, в том смысле абсолютно на стороне Маргариты Симоньян и Russia Today. Я считаю, что если бы, например, ВКонтакте была какая-нибудь группа на 2,5 миллиона человек, и это был бы зонтичный проект радио «Свобода». Представляете, какая бы вонь поднялась бы во всему миру и в нашей стране, на вашей радиостанции, в частности. Ровно такая же история сейчас произошла с русским зонтичным брендом в США. Почему, на каких основаниях Фейсбук его заблокировал. Фейсбук вообще блокирует что ни попадя на разнообразных основаниях. Там повесишь какую-нибудь…

А.Плющев― Мне кажется, вас блокировали неоднократно.

А.Красовский― И вас неоднократно блокировали.

А.Плющев― Ни разу.

А.Красовский― Вот видите, потому что вы социально близкий им человек.

А.Плющев― Нет, это потому что я почти ничего там не пишу.

А.Красовский― Меня блокировали многократно, и даже есть люди, которые проверяют, за что блокируют. Вот один товарищ попробовал провести рандомное исследование. Он написал два поста. В одном написал: «кацап», «маскаль», а во втором написал: «хохол». Естественно, ему заблокировали за слово «хохол». Тут нечего говорить. Фейсбук блокирует совершенно повсеместно разных людей, а то, что сейчас произошло с действительно популярным пабликом, судя количеству подписчиков на Западе, Russia Today — а Russia Today правда в некоторых кругах на Западе такой вот их вариант «Дождя», потому что это такой антимейнстримовый проект, с их точки зрения. И в этом смысле, я считаю, что это… не буду говорить, группа… я не буду выступать в качестве Маши Захаровой, но, мне кажется, что это омерзительно — то, во что превратился Фейсбук как организация, которая бесконечно кого-то блокирует, выполняет какие-то приказы из конгресса, сената, ЦРУ, ФБР и так далее. Я считаю, честно говоря, что Фейсбук доживает последние несколько лет в таком виде, в каком он живет.

А.Плющев― Здесь бы хотел поспорить, но я совершенно согласен про цензуру кого бы то ни было.

А.Красовский― Более того, я ровно так же, как я путаю Пригожина, я считаю, что Пригожин у нас только один — это Иосиф. Я с Евгением правда, не знаком. Я не видел никогда этого паблика. Вы не дайте соврать, я даже не знал, как он назывался.

А.Плющев― Он не на нас с вами рассчитан.

А.Красовский― Абсолютно.

А.Плющев― Это на те миллиарды просмотров, кто смотрит котиков каких-то, зомби.

А.Красовский― То есть это про зомби еще?..

А.Плющев― Там про всё.

А.Красовский― Он даже не про Путина.

А.Плющев― Он даже не очень политический.

А.Красовский― Я и говорю, то есть это вообще смешно. Я считаю, что какой-то бред.

А.Плющев― Успеем про Майкла Калви поговорить.

А.Красовский― Вы объясните зрителям, слушателям…

А.Плющев― Да круглосуточно слушают про него здесь. Baring Vostok, глава инвестиционной компании.

А.Красовский― Здесь вопрос не Майкле Калви, не в том, что он американский гражданин. Вопрос в том, что бизнес начал в какой-то момент… решил, что бизнес-споры можно решить уголовным правом. Это касается вообще любого бизнеса в России. Вопрос не в том, что он Майкл Клави Baring Vostok и так далее, а вопрос в том, что это два, как сказал, Владимир Владимирович Путин в старые добрые времена, два «хозяйствующих» субъекта вот таким образом выясняли отношения. И у одного из хозяйствующих субъектов связи в ФСБ оказались сильнее. Так происходит повсеместно. Так происходило во взаимоотношениях, например, «Ленты», Дмитрий Костыгина, «Сбербанка» и группы компаний А1. Так происходит во взаимоотношениях с «Суммой».

Так происходит вообще повсеместно в нашей стране. Бизнес начинает использовать ФСБ и полицию, прокуратуру, Следственный комитет как свои службы безопасности, свои собственные, не понимая, что в какой-то момент, в ситуации уменьшения финансовых потоков силовые структуры придут к ним самим и будут арестовывать их самих только потому, что деньги нужны всем, а денег сейчас ни у кого нет. Поэтому если сейчас банк «Восточный» решил посадить свой партнеров Baring Vostok, — дорогой банк «Восточный», готовьтесь, к вам тоже придут и вас тоже посадят. А просто потому, что деньги теперь есть у вас. И это просто вопрос к бизнесу: зачем вы друг друга сажаете и кошмарите? Почему вы сами себе не даете делать деньги? Для меня это непонятно.

А.Плющев― Братва, не стреляйте друг в друга — такое вот. Чем кончится и конкретно эта история?

А.Красовский― Майкла Калви освободят вне всякого сомнения, потому что он американский гражданин и заметный человек в инвестиционном мире. Дело дойдет до Путина. Путин будет очень зол. Потому что я уверен, что Майкла Калви посадили без санкции Путина. Это не сенатор Арашуков. И это, действительно, чисто технический бизнес-спор, который еще стоит очень мало денег. Здесь речь не идет о миллиардах долларов, а о нескольких миллиардов рублей.

А.Плющев― Цена вопроса просто.

А.Красовский― А последствия, которые повлекутся, будут стоить гораздо дороже и для страны и для руководства страны. И я уверен, что люди, которые заказали и осуществляли арест и посадку, тоже будут строго наказаны, потому что неадекватно себя повели, то есть приняли неадекватные решения, вредные для России, вот заведомо вредные, вредительские.

А.Плющев― Хорошо. Посмотрим, как оно будет развиваться. Здесь был Антон Красовский журналист, директор фонда «СПИД.Центр». Спасибо!