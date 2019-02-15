И.Воробьева― Здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением председатель редакционного совета «Новой газеты», издатель. Дмитрий Муратов. Добрый вечер.

Д.Муратов― Добрый вечер.

И.Воробьева― О событиях, которые происходят прямо сейчас — в Сочи завершается инвестиционный форум и прямо сегодня в Москве арестовывают руководство крупнейшего инвестиционного фонда по подозрению в мошенничестве. Очень странная история, задержали американца, Майкла Калви и еще нескольких людей фактически по спору по банку «Восточный». Из того, что я слышу от людей, которые имеют отношение к экономике – все в ужасе, что происходит. Почему каждой раз крупные аресты у нас происходят во время каких-то форумов?

Д.Муратов― По поводу синхронного плавания силовиков и власти – больше этого соревнования не существует. Уже нет никаких команды, уже, безусловно, пушка отвязалась – помните, как в романе Гюго «93» — она отвязалась и начала пробивать борта корабля — отвязанная пушка.

И.Воробьева― Да неужели?

Д.Муратов― Да. И если вы обратите внимание – по всей стране, видимо, была получена какая-то основная команда, основное пожелание, но главный тренде – это аресты чиновников и бизнесменов. Больше того, здесь важная вещь, что это сразу же становится в публичном поле, моментально облекается в репортажи телевидения. То есть, гражданская казнь, казнь репутации начинается до решения суда и предъявления обвинения.

И.Воробьева― Да, все эти кадры в наручниках.

Д.Муратов― Потому что смысл не в том, что будет потом, а смысл в том, чтобы сейчас показать, на фоне все время растущей бедности – вдруг, — и не «вдруг», поскольку мы с вами отлично знаем что не «вдруг», поскольку постоянно в разных дырах в нашей стране находимся, а для власти-то «вдруг» вся эта нищета внезапно вылезла, и больше она уже не скрашивается счастьем от величия.

Ведь предыдущая технология была приблизительно такая: дать людям счастье, минуя стадию комфорта — то была основная доктрина. А теперь люди сказали: ну, хорошо, допустим, величия мы достигли. А что с деньгами и пособиями и с хамством чиновничьем? И в ответ на безусловное недовольство людей начался огонь по штабам.

И он идет, он идет все время. То, что касается ареста компании «Восток», то я не знаю всех деталей, только отлично помню, что эта компания инвестировала свои капиталы в крупнейшие цифровые технологии в России.

И.Воробьева― Да. И холдинги.

Д.Муратов― В крупнейшие медиахолдинги — в наш прообраз «Netflix», в наш поисковик – ну, в наш— не в наш, еще и голландский, но всеж-таки в наш – «Яндекс». Не знаю, понимают ли силовики – помните, я когда-то вам некоторую связь между вещами приводил: например, если арестовывают инвестора крупнейшей IТ-компании, то ее акции, которые размещены на различных биржах, они падают. Соответственно, другие инвесторы оттуда убегают. Или цены акций становятся такими, что развитие невозможно. И превратить, условно говоря. «Яндекс» в какую-то гигантскую платформу типа «Амазона», о чем есть мечты, с одной стороны, у Грефа, с другой стороны, у «Яндекса» — тоже не получится.

Д.Муратов: По поводу синхронного плавания силовиков и власти – больше этого соревнования не существует

Но чувствуют ли эту связь те люди, которые это монстрячат – не знаю. Помните, я рассказывал, как в одной из латиноамериканских стран женщины в размере 86% не понимали связи между сексуальным актом на карнавале и последующей беременностью? Это было крупное исследование 80-х годов. Вот приблизительно так же наши силовики не всегда понимают, что происходит у них с экономикой страны после их решительных действий.

И.Воробьева― А что же им фитиль-то никак не притушат?

Д.Муратов― Думаю, что это уже почти невозможно, даже больше того скажу – мне кажется, что победа специальных служб и силовиков состоялась. Потому что если их сейчас окорачивать, они тоже не будут работать. И опереться вообще уже будет не на кого и не на что. И мне кажется, так и происходит.

Больше того – при прежнем качестве следствия, при прежнем качестве доказательств и при прежнем качестве того, что предъявляется адвокатам в материалах дела, придумана новая прекрасная история: теперь сразу же всем шьют ОПС, — это организованное преступное сообщество. Там в два с половиной раза сразу же увеличивается срок. ОПС это означает, что любые статьи, которые декриминализованы, они при слове «ОПС» моментально снова играют в деле. И братья Магомедовы так сидят, хотя всем известно – всей Москве это известно, — Что братья Магомедовы вообще несколько лет не общались, а они все равно у них являются ОПС. Всюду, куда ты сейчас ни плюнешь, ты видишь, что в связи с низким профессионализмом следствия, всюду приклеивается история ОПС.

Точно так же в делах гражданских активистах. Извините, что перескакиваю, но это все тоже про инвестиционный климат, который тебя почему-то — я смотрю искренне в твои любимые мною глаза и не понимаю, — тебя действительно это до сих пор заботит?

И.Воробьева― Ну, логично, естественно, что до сих пор заботит.

Д.Муратов― Я рад, что у тебя есть такая гражданская позиция.

И.Воробьева― А как по-другому? Если это не заботит какую-то пушку, то мне обидно, например.

Д.Муратов― Скажу тебе несколько другую вещь. Посмотри, что еще делается с инвестиционным климатом: была все уже известная 282 статья для гражданских активистов. Тысячи раз она обсуждалась в этой комнате, на этой комнате можно наклеить миллион звездочек — сколько раз здесь упоминалась цифра 282.

И.Воробьева― И сколько людей по этой статье проходили.

Д.Муратов― Да. Теперь, когда СПЧ, Путин, решили, сказали – но силовикам же надо дать их кость, они же должны как-то продолжать действовать, и теперь вместо 282 — фактически в тот же день, моментально, на заранее подготовленную почву, начали применять 205, ч.2 УК – это «оправдание терроризма».

И.Воробьева― И наша коллега недавно по ней с псковским «Яблоком».

Д.Муратов― Света Прокопьева? Я ее видел за день до того на презентации прекрасной книги, которую издала газета, где главным редактором Лев Шлосберг работает — «Псковская губерния». Отличную они книгу издали о войне на востоке Украины, и что происходило с нашей стороны, что с той стороны – просто прекрасный том. И я ее видел.

И теперь, во-первых, гигантские штрафы. Здесь, в Москве 150 тысяч рублей это существенный удар по любому – ну, может быть, кроме каких-то богатых гламурных историй медиа, — хотя, по-моему, их тоже уже не осталось. А уж говорить про то, какой это удар по «Псковской ленте новостей» или по вашим коллегам из псковского «Эха» — просто все это уже работает на убой.

Ей вменили тоже «пособничество терроризму». Но это же клеймо на всю жизнь. Теперь, когда у них отняли одну игрушку — эту 282, — им ту же дали другую погремушку. Причем, та была такой дубинкой, а это уже бейсбольная бита такая реальная.

И.Воробьева― Фейковые новости?

Д.Муратов― Нет, «оправдание терроризма»

И.Воробьева― А еще одна статья, «фейковые новости»?

Д.Муратов― Сам Клишас это огромная фейковая новость, который придумывает какие-то абсолютно фейковые вещи. И я прямо скажу – чтобы это было понятно тем, кто еще не знает этого из наших слушателей — речь идет о том, что предусмотрена гигантская финансовая и не только финансовая, а административная, и может быть, — там еще непонятно – уголовное наказание – за оскорбление власти.

Но Ира, хочу сказать, что вообще-то я внесу статью – я обещаю, я лично внесу статью «за оскорбление народа со стороны власти». Потому что количество хамства, которое из этой страны льется, оно, конечно, высоко. Я свой рейтинг составил – я вам его привез в студию.

И.Воробьева― Рейтинг хамов?

Д.Муратов― Да, рейтинг хамов. Не удержался.

И.Воробьева― К хамам вернёмся. Но хотела вернуться к истории с арестами. «Новая газета» следит за делом Валерия Пшеничного. И в этом номере речь идет о том, что по странным обстоятельствам новая машина за 2,5 миллиона рублей внезапно была куплена следователем.

Д.Муратов― Хороший джип. И записал на кого? – кто у нас автолюбитель?

И.Воробьева: 70―летняя женщина.

Д.Муратов― Мама. Добрая мама следователя. И, наверное, не дает сыночку покататься, сама все дни гоняет на «Круизере». И это тот самый следователь, который закрыл дело по Петрову, директору фирмы «Пшеничного».

И.Воробьева― Прошу прощения – сделаем секундную паузу.

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И.Воробьева― Продолжаем программу. Дело Пшеничного. Петров – бывший гендиректор компании Пшеничного.

Д.Муратов― Да. И Ира Тумакова, наш собственный корреспондент на северо-западе — она специальный корреспондент, который в основном в этом регионе работает. По-моему, это уже 4 или 5 публикация по этому делу. Хочу напомнить, что Пшеничного, которого обвинили в растрате, краже, пропаже ста миллионов рублей, за которые он должен был создать специальный макет подводной лодки, он отличный инженер, репутационный абсолютно предприниматель. Он подал заявление, что его директор это дело украл. По его директору дело прекратили, директора освободили, а его посадили. А затем сказали, что он самоубился в тюрьме. А в тюрьме он самоубился известно, как: 19 ударов электрошокером, многочисленные удары ножом, изнасилование, чужая сперма, сломанный позвоночник. И в это время почему-то не работали камеры в петербургском СИЗО. И вот это все — на полном серьезе — Следственный комитет и руководитель Следственного комитета по Санкт-Петербургу, говорит: «Вы, конечно, мне не поверите – я бы сам себе не поверил, — говорит он, глаза у него куда-то уползли, — я это видел сам, — но это, говорит, самоубийство — он себя так самоубил».

Он успел жене написать записку о том, что « никому ничего не плати» — видимо, это просто шаг мужественного человека, который уже понимал, что с ним будет происходить. Он был зверски, страшно, мученически убит в нашей системе. А следователь по этому делу, который как раз его засадил, он до этого — ему вообще нельзя было избирать такую меру пресечения. Я не готов к разговору о Пшеничном, но помню обстоятельства – мы с Ириной Тумаковой это обсуждали, — он до этого перенес серьёзное заболевание, у него был, по-моему, даже инсульт — он нуждался в постоянном уходе, лекарствах, капельницах. А его кидают в камеру, где его пытают – зверски, страшно, просто невероятным образом пытают. Ну и в результате…

На секунду отвлекусь. Мы же понимаем, что мера пресечения у нас всегда, когда следователь просит суд посадить, — поскольку чувак несговорчив, а доказательств нет, — то сразу сажают. А после этого у следователя есть договоренность с персоналом изолятора временного содержания или следственного изолятора, куда сел его пациент, где ему начинают все время ухудшат условия содержания и подсаживать специальных соседей. Любая камера сразу превращается в пресс-хату. Человек доходит до безумного, страшного состояния, а в случае с Пшеничным – принимает такую смерть, за которую еще до сих пор никто не ответил.

Ну а в результате 70-летяня матушка следователя – ей-то дай бог здоровья, в отличие от него, — она становится автомобилистом на приличном джипе. Вот такая история. Это к вопросу о вашей вере, Ира Воробьева, в инвестиционный климат.

И.Воробьева― Да, я вообще очень доверчива и наивна. А слушателям я рекомендую прочесть все статьи Ирины Тумаковой по поводу Пшеничного. Потому что сегодня вышла эта статья, а до этого мы с ней говорили в эфире об очень подробной статье, которая подтверждает все слова Дмитрия Муратова о том, что происходило с Пшеничным в СИЗО – с экспертизами, фотографиями документов. Там много всего. Почитайте.

Д.Муратов― Вот если в человеке нашли чужую сперму – это самоубийство?

Д.Муратов: Я обещаю, я лично внесу статью «за оскорбление народа со стороны власти»

И.Воробьева― Это вы меня спрашиваете?

Д.Муратов― Знаете, у нас все «висяк», но самый главный висяк у нас сам председатель Следственного комитета, тов. Бастрыкин. При нем все «висяк». На днях уже будет очередная годовщина гибели Бори Немцова — висяк. Нет заказчиков. «Понимаете, мы стучали Геремееву с ордером – нам не открыли и мы уехали», — вот как ласково, на самом деле, обращаются с одними и куда моментально упекают других.

У нас все становится висяком, что относится к большим деньгам или к каким-то слабо ощущаемым политическим интересам государства. Где заказчики по Немцову? – нету. По Политковской?

Президент Российской Федерации в присутствии главных редакторов говорил, что это необходимо сделать – я это прекрасно помню и очень ему за это благодарен, за его абсолютную определенность и то, как он дал поручение. Тому прошло два года. Ничего нет. И дела нет. И ведет это дело, которое никто не ведет, сейчас тот же самый следователь, который по-прежнему не ведет дело об убийстве наших коллег в Центральноафриканской республике.

И.Воробьева― Ух ты.

Д.Муратов― Это один и тот же человек. Боюсь сейчас спутать его фамилию – Шурыгин, кажется, как-то так. В общем, это один и тот же парень, который не ведет и гробит дело Политковской, который точно так же – никаких сомнений нет… — но там есть перспективы по делу в ЦАР, там кольцо сжимается очень круто теми расследованиями, которые дает международное журналистское расследование, которое делает центр «Досье», которое делает наш сотрудник. Денис Коротков. Думаю, что здесь приговора не будет, а ясность будет.

И.Воробьева― Это уже неплохо.

Д.Муратов― Конечно.

И.Воробьева― Сегодня Венедиктову пришел ответ из Генпрокуратуры.

Д.Муратов― Читал ответ. Попробуйте ответ куренного прочитать, попробовать на зуб и понюхать – будет ли из него что-либо понятно? Ничего. Вы можете отдавать его на лингвистические экспертизы, можете не отдавать – знаете, иногда можно безнадежно испортить гигантский для взрослых конструктор «Лего», — вывалив все сразу. Точно так же, как этот испорченный конструктор «Лего», вывалены буквы. То есть, Куренному, представителю Генпрокуратуры, кто-то навалил букв щедрой горстью. Он бросил их и написал, что это официальный ответ.

Понять нельзя ничего. Так ведется следствие, или не ведется? Работают с представителями ЦАР, или не работают? Что находится на контроле, у кого, контролируется что? Ни одного ответа нет.

И я считаю, что очень правильно – и «Эхо Москвы» и «Новая газета» — мы все время будем использовать институт запросов, чтобы публично показывать, как они на самом деле думают и как они хотят от нас отделаться, и как у них это ни фига никогда не получится.

И.Воробьева― Давайте к списку хамов. Слушатели у меня требуют, чтобы я срочно перешла к этой теме.

Д.Муратов― Давайте. Он субъективный.

И.Воробьева― Так это же список Дмитрия Муратова.

Д.Муратов― Да, он субъективный. Я начал собирать его приблизительно два месяца назад. В конце я даже готов предположить, что нужно бы за него проголосовать. Напомню несколько вещей – у меня есть свои фавориты.

Прекрасен Силуанов, который, говоря о Пенсионной реформе, вдруг на чистом глазу заявляет: «Я не предполагал, что так трудно пойдет». А чего вы начали пенсионную реформу в стране, если вы не предполагали, как это пойдет?

Некая Фаевская. Вообще чиновники, министры и всякие уполномоченные в правительстве Московской области – это особая категория оптимизаторов — «оптимизаторский спецназ». Как откроют рот, — так Ира, честное слово, — мне хочется почему-то, чтобы приняли в первом чтении «закон о захлопнутой пасти». Но с другой стороны, тогда мы лишимся удовольствия все это дело читать.

И.Воробьева― И узнавать всю эту искренность.

Д.Муратов― Читаю Фаевскую – отвечает за социальные вопросы, соцзащиту в Подмосковье: «Мамочки должны знать, что сокращение пособия для мамочек стимулирует их дальнейший творческий рост» — ну, это гениально.

И.Воробьева― Если честно – да.

Д.Муратов― Азаров, губернатор Самарской области, одёрнул своего министра Антимонову, потому что она взяла и на встрече с многодетными, сказала: «Вы что, считаете, что государство должно вас всех содержать? А где отец ребенка? Мы в свое время огороды разводили». И предложила – для того, чтобы не увеличивать пособие на детей – продолжила разводить огороды. Где взять землю, не сказала.

Д.Муратов: Самый главный висяк у нас сам председатель СК, тов. Бастрыкин. При нем все «висяк»

Не буду вспоминать про известную Наталью Соколову, министра той же самой соцзащиты из Саратовской области про «макарошки» — это уже было.

Ну, Алиханов — губернатор Калининградской области – видимо, по молодости лет, — у него спросили, вернутся ли компенсации за детский сад. Он ответил «нет». Его спросили, почему, он сказал: «По кочану». Мы кочан ему на днях пошлем. Хотя сейчас придумал другой приз – когда мы проголосуем, будет другой приз. Я лично всем этим людям буду присылать, и закуплю их десятками – диск фильма «Фантастические твари и где они обитают».

И.Воробьева― Первую часть, или вторую?

Д.Муратов― Все-то ты сразу поняла. А я продолжу, где обитают эти «фантастические твари». Ну, как губернатор Мари-Эл Маркелов сказал «Я вам сейчас дорогу обратно всю раскопаю, раз вы плохо приняли мой энтузиазм ее построить».

Прекрасна Екатерина Борисова – это Гордума Читы. Она продолжила отключать неимущим. У которых нет возможности заплатить за свет – свет по ночам в многоквартирных домах, — как это иногда делают на дачах.

И.Воробьева― Что увеличит травматизм среди них.

Д.Муратов― Да. Она просто абсолютно гениальна. При этом сенатор Клишас ходит с коллекцией часов за 163 миллиона. А она предлагает неимущим отключать свет. А вот так.

Писатель Марина Юденич, которая встречается в Королеве со строителями.

И.Воробьева― Там было очень вырвано из контекста.

Д.Муратов― Нет, я скажу и контекст. Там идет очень серьезный разговор между жителями Королева, которые за застройку, которые против застройки, речь идет об арке, речь идет о том, кого там, условно, прописывать, кого город должен принять, а кого нет. И все-таки писатель за своими словами должен следить, и Марина Юденич: «Вот вы все говорите, а давайте из бюджета возьмем, а давайте столько возьмем, а давайте столько. А вы вообще в него вложили что-то, чтобы у него брать?»

И этот вопрос очень важный. Все чиновники считают, что деньги государства принадлежат государственной власти. Это не про то, что вырвали из контекста, это на самом деле такое сознание – она не виновата. То, что мы платим налоги, что наши предприятия платят налоги, что НДС повышен — им не кажется, что это налоги. Им кажется, что бюджет это те деньги, которыми они распоряжаются, а у них все время их хотят забрать.

И.Воробьева― «Всякие».

Д.Муратов― Всякие. Вот и в Королеве. Есть у меня, конечно, и фаворит — это Ямпольская.

И.Воробьева― Нет, стоп — про фаворитов – после перерыва на новости.

Д.Муратов― Но это главная новость.

И.Воробьева― И Дмитрий Муратов про фаворитов скоро продолжит. Оставайтесь с нами.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжаем программу. Прежде, чем продолжить «топ», нам напомнили, что фамилия следователя Шараев.

Д.Муратов― Шараев. Спасибо нашей пресс-службе. Следователь Шараев это тот самый следователь, который загубил дело Политковской, оно не расследуется — дело о заказчике убийства Анны Политковской. И этому же следователю поручено вести дело о гибели наших коллег — Радченко, Орхана Джемаля и Расторгуева в ЦАР. Думаю, логично предположить, что высокий профессионализм следователя Шараева поможет ему загубить и дело о наших коллегах — так же, как он загубил дело об Анне Степановне Политковской вместе со своим Следственным комитетом.

И.Воробьева― Чтобы мы помнили все фамилию этого человека. Дмитрий из Кирова спрашивает, где можно найти список «выбор Муратова», который мы сейчас изучаем в эфире?

Д.Муратов: Свете Прокопьевой вменили «пособничество терроризму». Но это же клеймо на всю жизнь

Д.Муратов― Завтра будет распечатка. Давайте про моих фаворитов, и я сделаю обобщающий вывод.

Конечно, прекрасна Ямпольская – это руководитель Комитета по вопросам культуры Госдумы РФ, известная журналист, критик. Она выступила в Госдуме и сказала про пенсионеров так: «Если вас не устраивает размер пенсии, то надо не ныть. А выйти из зоны комфорта». Я так прикинул…

И.Воробьева― Держите себя в руках.

Д.Муратов― Держу себя в руках. Тут тоже нужен закон «о закрытой пасти». Я, как только представлю вот этих пенсионеров, сидящих в зоне комфорта, из которой, по мнению Ямпольской, они должны выйти, и вместо того, чтобы поливать грязью правительство – грязь-то у них есть, действительно, тут согласен, — «постараться найти нормальную работу, поработать лишние пять лет». Это, конечно, поразительно. Это абсолютно поразительно.

На сайте «Эха» я прочитал текст Саши Минкина про девочку Таню Михееву из деревни под Псковом. Которая рассказывает, отвечая на вопрос корреспондента, что — вот она как раз вышла из зоны комфорта, тов. Ямпольская, чтоб вы знали, — семья живет на 450 рублей в месяц. Это пособие. Она учится в школе. Она говорит, что мне не нужны никакие подарки, лишь бы все было хорошо у близких, что зарабатывают они тем, что собирают клюкву, что в не сезон клюква стоит 60 рублей за ведро, а в сезон она поднимается до 110 рублей. И на страшный вопрос о том, счастливое ли у нее детство, или нет, она отвечает: «у меня не счастливое детство». Читать это невозможно.

И.Воробьева― Это правда.

Д.Муратов― Я согласен на то, что у нас Ткачев летит проведать свою Кущевку на каком-то «Джете», и там еще какие-то чиновники, бывшие или действующие, под песни а-ля Кадышева – не вопрос, пускай летают, бухают и поют, — не вопрос. От этого мало вреда. Но просто под этим самолётом, когда он пролетает, находится в деревня, в которой Таня Михеева.

Хочешь, — поехали вместе? Я в марте отпраздную 80-летие мамы и поеду туда, в это Дивноречье. У них там есть какой-то клуб, где собираются волонтеры, которые собирают вещи и средства — что-нибудь, конечно, мы и в редакции найдем.

И.Воробьева― Я считаю, что нужно ехать. И превратить это в какую-то большую историю.

Д.Муратов― Потому что просто нельзя. Невозможно. Я знаю, что сейчас напишут: «вы, козлы, беретесь помогать конкретному ребенку. Вместо того, чтобы валить кровавый режим, который обязан это делать». Я все это прекрасно знаю, признаю, что я дурак и идиот, но я туда поеду.

И победитель моего рейтинга все-таки пока – это прошлогодний случай, — это Левченко. Это губернатор Иркутской области, который в берлогу к медведю засунул охотничье ружье, — в берлогу к спящему медведю, — убил спящего медведя, а потом его пиар-служба и все подчиненные, весь аппарат, распространял и слухи, что это был мишка-шатун и губер проявил гигантское недюжинное мужество — видимо, он гонялся с этим ружьем за мишкой-шатуном и в прыжке, по-македонски, сумел нанести геройские выстрелы.

Д.Муратов: Следователь Шараев загубил дело Политковской, и ему же поручено вести дело о гибели журналистов в ЦАР

И.Воробьева― И спасти жителей от нападения.

Д.Муратов― Точно. И спасти Иркутскую область от нападения взбесившегося мишки. Вот у меня приблизительно пока так – пока се-таки Левченко впереди.

И.Воробьева― Потому что всё-таки совершено действие и убийство.

Д.Муратов― Да, совершено действие. И за ним остальные. Как их расставлять? Призы отправлю я.

И.Воробьева― То есть, завтра будет опубликован?

Д.Муратов― Ну нет, завтра не будет. Понимаете, почему я уделяю внимание такому обзору пакостей?

И.Воробьева― Ну, помимо Левченко, люди просто говорят.

Д.Муратов― Да, говорят — «свет отключить», «макарошками питайся», или «я тебя сейчас в лоб хлопну» — как заявил Цуканов, начальник ЖК-отдела в Брянской области. А почему он в отставку подал? Почему Галицких пытаются уволить с переменным успехом?

И.Воробьева― Глацких.

Д.Муратов― Да, Глацких в Екатеринбурге, которая первой начала эту историю. А потому что старая власть закончилась. И просто не все это ещё заметили. Потому что теперь смартфон сильнее, чем Останкино. Потому что теперь ты выкладываешь это в интернет, и тебя сразу, как Таню Михееву, смотрят миллионы людей. И проявляется гигантское сочувствие.

И у старой власти — которая власть с мигалками, — я вот сейчас час в пробках стоял, видел их внимательно — у них есть скипетр, корона, войска. А все другое уже находится у людей. И люди сами участвуют, люди их осуждают, люди создают репутации.

Короче, мы имеем дело — вышла прекрасная книга, всем советую почитать — книга Тиммса «Новая власть» — о том, что онлайн реформирует реальность, как онлайн реформирует реальность. И мы должны понимать, что мы находимся здесь. И самое главное, что сейчас хотят люди – они хотят участия. Они больше не хотят быть «глубинным», извините за выражение, народом. Этот «глубинный народ» — им кажется, что он где-то в глубине, как Таня Михеева. А нет – эта Таня и есть самая глубинная школьница. И вдруг вся страна читает и сочувствует ей. И этот «глубинный народ» давно вышел на поверхность. И теперь загнать туда никого не получится

И.Воробьева― Почему же? А как же тот же закон Клишаса про фейковые новости, закон о том, чтобы сделать суверенный интернет, и так далее?

Д.Муратов― Будут. Конечно, можно с интернетом поступить так же, как с воздухом в городе Сибай в Башкирии – можно. Или так же, как поступить с воздухом в Красноярске, когда сейчас наш прекрасный обозреватель Алексей Тарасов пишет, что жителям сейчас перед Универсиадой раздают бездымный уголь – чтобы смога была поменьше. И предлагают привезти бесплатно – чтобы они топили только бездымным углем. И на это время прикроют какие-то производства. А потом опят у них будет все время режим черного неба.

Можно и так поступить с интернетом. Но боюсь, это достаточно сложно.

И.Воробьева― Если мы заговорили про Сибай и всю эту жуткую историю – почему не вошел в ваш рейтинг мэр Сибая Рустем Афзалов, который на встрече с жителями микрорайона Аркаим сказал следующее – про тех самых людей, которые выходят: «Появляются какие-то экскременты, которые откуда-то выходят, которых никогда не было видно».

Д.Муратов― Вот видишь. А почему? Они же всегда хамили. Но теперь мы про это узнаем, и теперь они попадают – реально попадают – в очень некомфортную для себя зону. Из которой, конечно, они хотят выйти, но вряд ли уже получится. Навсегда к ним привязались эти фразы, это татуировки на лбу. Они долгое время думали, что их прикрывает Путин. А Путин их перестал прикрывать.

И.Воробьева― Начал сажать?

Д.Муратов― Он перестал их прикрывать. И вдруг они поняли, что их постоянное отчитывание только перед центром, а не перед гражданами, привело к тому, что — а они без денег, самоуправления нет. Говорят, что Беглов в Питере решил власть передавать в районы, чтобы там снег убирали, а не он в Смольном с лопатой ходил и ковырялся.

Еще они думали всегда – и об этом тоже многие обсуждают, — я говорю о статье Суркова, — о том, что они думают, что на самом деле написано в Писании, что «всякая власть от Бога». Нет, друзья, не всяка. Тут мне на помощь пришел — я переслушивал, и вдруг обалдел – Высоцкого, мое любимое: «Да не все, что сверху от Бога, — и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин»

Я посмотрел потом – эта фраза же принадлежит Первоапостолу Петру, он пытался христиан, которых Нерон страшно душил, карал, сжигал – чтобы они выжили, говорил ему эту фразу. Правда, ему не помогло. Знаешь, ест знаменитая картина «Казнь Петра» — его Нерон через 30 лет после смерти Христа, в 64 году нашей эры – он его повесил на крест, опустил вниз головой и распял его в цирке при людях.

Вот я думаю – думал ли в этот момент Первоапостол Петр о том, что всякая власть, в том числе та. Которая его держит вниз ногами и распяла, — что она тоже от Бога? У меня есть некоторые сомнения.

И.Воробьева― Ровно так же, как все чиновники, которые попадают в колесо фортуны – вряд ли думали о том, что так закончится их карьера.

Д.Муратов― Верно, именно так. Они же думали, что. Видимо, существует какой-то иммунитет. На сайте я видел много вопросов — говорят про статью Суркова, честно скажу — само обсуждение напоминает мне обсуждение в школе, когда я учился, по-моему, в 9 классе, книги «Возрождение» Леонида Брежнева. Все выступали по ней с докладами, было множество людей, реплик. Я ее не прочитал.

И статью Суркова — скажу честно перед всеми — я не прочитал. И любой поиск нашей власти национальной идеи для меня сводится к прекрасной фразе Быкова, которую недавно в «Новой газете» вспомнили, 10-летенй давности, когда все гонялись за национальной идеей. Там была одна мысль, она такая: «Ну, мы такие. И чо?»

И.Воробьева― Действительно, там та же мысль. А я думала, что я один человек, который не дочитал статью. Но вот нашелся Дмитрий Муратов, который не читал вообще. Не читал, но осуждает.

Д.Муратов― Я понимаю, что эта статья – присяга. Вот Сурков эту присягу принес.

И.Воробьева― Но про присягу мы уже не успеем. Спасибо. И это был Дмитрий Муратов.