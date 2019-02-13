А.Нарышкин― Алексей Нарышкин у микрофона, здравствуйте, это программа «Особое мнение» и мой сегодняшний гость политолог Станислав Белковский. Приветствую.

С.Белковский― Добрый вечер.

А.Нарышкин― Интересный опрос у Левада Центра — весьма малая часть россиян готовы протестовать — 70% готовы голосовать, чтобы добиться изменений каких-=то, даже подписывать петиции. А чтобы на улицу выйти меньше 20%. Объясните, это хорошо, вселяет оптимизм?

С.Белковский― Это не вселяет оптимизм, ни выселяет его от нас. Во-первых, для того, чтобы сменить власть, нужно 4% населения, — чтобы вышли на улицы. Поэтому 70% смело могут не выходить никуда, и даже 96% могут не выходить никуда. В Москве, если брать официальную цифру населения – 12 млн. человек, хотя их намного больше, конечно, — надо, чтобы 500 тысяч человек вышил на улицу для смены власти. Это коэффициент, — знаменитый коэффициент Белковского, конечно, — 4%, 2% — это Касьянов, а 4% это Белковский, у меня гораздо больше.

Это подтвердилось еще во время Майдана в Киеве в 2004 году, первого Майдана. История движется вперед, активны меньшинства, а не большинство. И уж с токи зрения революции, выхода на улицу, точно.

Во-вторых, социология очень интересная наука. С помощью социологических методов можно объяснить все, что угодно – например, взаимозависимость между длиной носа и политическими взглядами – ну, согласитесь, — берем репрезентативный выбор в 1200 человек и выясняем, что люди с длинными носами, особенно склонные к еврейству, поддерживают либеральные силы, например.

А.Нарышкин― О, господи.

С.Белковский― А люди с более короткими носами или курносыми в особенности. «Единую Россию». Ну, конечно, тут и голосовать не надо, можно просто посмотреть на подходе к избирательному участку, с каким носом человек идет на избирательный участок, и узнать. Как проголосуют.

Потому это все статистика, которая не имеет значения, потому что главное здесь психология. А психология говорит, что человек принимает решение выходить на улицу или нет, непосредственно когда этот вопрос стоит перед ним ребром. Вот я сегодня скажу, что никогда не выйду на улицу.

С.Белковский:Как-то с трудом верится,что Друзь давал взятку за то, чтобы в дилетантской программе отвечать на вопросы

―

То есть, эти цифры ничего не значат? У нас нет претензий к социологам – это особенность людей?

С.Белковский― Я говорю, что я, как старый дурак, никогда не выйду на улицу – мне важнее мое буржуазное спокойствие и та минимальная сытость, которую я имею — я, Белковский.

А.Нарышкин― Но когда приспичит?

С.Белковский― Когда приспичит – конечно, я выйду на улицу.

А.Нарышкин― А теперь вопрос – когда приспичит?

С.Белковский― А это уже другой вопрос, совершенно не социологический, а социо-психологический. То же самое кремлевские аналитики говорили, что первый Майдан в Киеве в 2004 году разойдется, когда ударят морозы, и второй разойдется в 2013 году, когда ударят морозы. Но не разошелся ни первый, ни второй Майдан. Невзирая не только на любые морозы, но и во втором случае на стрельбу прямой наводкой в людей, которые там собрались. А почему?

А потому что когда ты уже принимаешь решение выйти на улицу, всякие сопутствующие факторы более низкого порядка не имеют для тебя никакого значения, тем более, температура воздуха. Представьте, что вы безумно влюбились в кого-то, и вот идете на встречу с человеком. Вам что, важна температура воздуха, при которой вы будете встречаться? Нет. Когда вы уже приняли решение эмоционально выйти на улицу и отстоять свои права, привходящие обстоятельства становятся глубоко неважны.

А.Нарышкин― Потому что подгреваешься изнутри постоянно.

С.Белковский― Изнутри, вовне – если подвозят. Но все технические детали остаются побоку.

А.Нарышкин― Насколько правильно сравнение России и Украины в этом смысле?

С.Белковский― А как было в августе 1991, когда люди пошли к Белому дому? Шансов было ноль — я туда ходил, совершенно рационально, что шансов был ноль. Потому что против нас было все. Какая-то жалкая горстка москвичей, а против нас войска. Против меня войска, против меня штыки.

А.Нарышкин― Но много воды утекло с тех времен, «глубинный народ» стал терпеливее. Нет?

С.Белковский― Нет, не стал. Знаете, за три дня до первого Майдана говорили, что никто не выйдет, за три дня до второго Майдана говорил, что никто не выйдет. И сейчас говорят, что никто не выйдет – просто Майдана пока нет, не созрели предпосылки.

И на всем протяжении истории мы видим, что терпение лопается в самый неподходящий момент для тех, кто ожидает этого терпения бесконечно.

А.Нарышкин― Вы бы хотели, чтобы у нас Майдан был?

С.Белковский― По-украински — украинский очень выразителен, в нем есть обороты, которые гораздо более выпукло отражают смысл. «Терпение кочилось» по-украински называется «терпіння скінчилося».

А.Нарышкин― Так все-таки, Майдана бы хотели – как некое действо?

С.Белковский― В украинском смысле — да. Мирную гражданскую акцию неповиновения – да. Насильственную, чтобы пошли погромы по всей Москве – нет, не хотел бы.

А.Нарышкин― А сами где себя видите, если Майдан случается?

С.Белковский― Я был участником первого Майдана, второго, к сожалению, не был – и мне не удастся теперь повесить себе медаль на грудь. Я только поддерживал информационно. Я – ну, неправильно сказать, что «горжусь» — гордиться мне нечем, но могу поставить себе в заслугу то, что я предупреждал, что Майдан победит несколькими своими публикациями в газете «МК», которые можно перечитать, если кто-то сомневается в истинности того, что я сейчас утверждаю.

Да, конечно, в мирных акциях протеста я готов участвовать всячески, в полной расправе над себе подобными – нет.

А.Нарышкин― А Украина все-таки победила? Если смотрим назад, и мы на месте Януковича – разгонять, не разгонять? И то, что сейчас на Украине? Стоила ли игра свеч?

С.Белковский― Конечно. Потому что ни один человек, даже Порошенко, который стремительно идет путем Януковича, на мой взгляд, не может думать, что все сойдет с рук – нет. Если что – Майдан будет по новой.

Уже ясно, что Порошенко не собирается отдавать власть, что он пустится во все тяжкие, чтобы ее сохранить. Напомню нашим слушателям, что выборы президента Украины, первый тур, состоится 31 марта, второй тур 21 апреля. Ясно, что второй тур будет. Потому что никто не выиграет в первом туре. Но уже вся стратегия Порошенко, как сохранить власть мытьем или катанием, ясна.

С.Белковский: Для того, чтобы сменить власть, нужно 4% населения, — чтобы вышли на улицы

Она ясна по позиции «порохоботов» — ботов и троллей, которые пишут в комментариях, например, мне после программ с моим участием на «Эхе». Там сказано, что Белковский – ты полный идиот, — посмотри, конечно. Порошенко победит, потому что на него ставят в букмекерских конторах больше всего.

Это я вспоминаю историю с Диего Марадоной и клубом «Наполи», который проиграл Чемпионат Италии 1887 году только потому, что мафия, контролирующая букмекерские конторы, разорилась бы в случае победы – уж очень много было ставок на победу. Ну конечно, ставят на победу Порошенко, потому что она нереальна.

Но сейчас развивается уголовное дело, например, по поводу убийства херсонской известной общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Это убийство действительно произошло, но уже видно, что это повесят на Тимошенко — исход следствия.

А.Нарышкин― Тимошенко опять сядет?

С.Белковский― Нет, она не сядет, задача дать проиграть ей на выборах, помешать ей победить на выборах, потому что генпрокурор Луценко, весьма близкий к Порошенко, уже четко обозначил, что за убийством стоят руководители областного совета Херсонской области — как раз это представители фракции «Батькивщина», то есть, партии Тимошенко.

А отец Гандзюк, когда выступал, обвинял власть предержащих в причастности к убийству, упоминал также и губернатора, заместителя губернатора, но они из уголовного дела исчезли, а губернатор Херсонской области это представитель блока Порошенко. То есть ясно, что будут вешать всех собак на «Батькивщину» Тимошенко. И будет задействован в этом, безусловно, Медведчук с Путиным – чтобы организовать какое-то обострение перед выборами.

А.Нарышкин― Медведчук вроде сам под уголовкой ходит?

С.Белковский― Я вас умоляю.

А.Нарышкин― Никто не позволит?

С.Белковский― Ну, это сакральная фигура, он после Святого Князя Владимира-крестителя Руси, номер два это Медведчук. Нет, это все чистый фарс, инициирован он в провокационных целях — правильно инициирован депутатом от фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины Андреем Тетеруком, который хотел прощупать почву: что скажет власть на то, что Медведчук ведет себя гораздо хуже в публичном пространстве, чем многие российские пропагандисты по отношению к Украине. Сам, будучи гражданином Украины, номинальным украинским политиком, лидером движения «Украинский выбор».

Поэтому не реагировать нельзя было никак, поэтому Генпрокуратура возбудила уголовное дело — не против, Медведчук не проходит по нему как обвиняемый или подозреваемый, — сразу обозначим. Проводится психо-лингвистическая экспертиза, — сказал ли Медведчук что-нибудь такое, что противоречит конституции Украины и основам основ ее законодательства. Она будет проводиться и проводиться, потом наступят выборы. А после выборов будет сказано – ну, зависит от того, кто победит. Если победит Порошенко, то будет сказано, что Медведчук н нарушал законодательство.

Но официальный Киев и официальная Москва играют сейчас в поддавки. Это было и в Керченском инциденте знаменитом, и, кстати, здесь наибольший вклад в расследование внес наш великий босс, вождь и учитель Венедиктов, который очень правильно в своем блоге привел хронометраж событий в тот день, который был очень странным. По-моему, 8 часов украинские моряки стояли у Керченского пролива, и когда они решили возвращаться в Одессу, тут почему-то на них напали наши зверские пограничники. Зачем, что. Почему? А к тому, что нужно было ввести военное положение на два месяца Порошенко.

Обострение на Донбассе уже не работало, потому что там обострение происходит каждый день, пули летают туда-сюда, он придумал такой сценарий обострения, чтобы перенести президентские выборы. Но поскольку по известному анекдоту в Политбюро не дураки сидят – знаете анекдот?

А.Нарышкин― Длинный анекдот? Давайте расскажем после перерыва.

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А.Нарышкин― В нашем эфире политолог Станислав Белковский. Обещали анекдот про Брежнева.

С.Белковский― Брежнев собирает Политбюро и говорит: американские астронавты уже побывали на Луне, не отправить ли нам наших космонавтов на Солнце? На что ему отвечают: Но они же там сгорят. Брежнев: вы думаете, в Политбюро дураки сидят? Полетят ночью.

С.Белковский: Я никогда не выйду на улицу – мне важнее мое спокойствие и та минимальная сытость, которую я имею

Так вот в Политбюро не дураки сидят. И ясно, что этот маневр с военным положением как предлогом для отмены выборов, раскусили не только простые аналитики типа меня, но и западные партнеры Украины. И федеральный канцлер Меркель сказала Порошенко: Ну, не надо нас всех держать за идиотов, не до такой же степени.

Поэтому в результате проект с военным положением был индуцирован до одного месяца, на протяжении которого не произошло ничего. То есть, зачем вводилось военное положение, неизвестно — никаких действий не было предпринято в рамках законодательства о военном положении, и выборы остались на 31 марта, как и были.

А.Нарышкин― Медведчук действительно тот самый человек, который является связующим звеном между Кремлем и Банковой, где администрация Украины?

С.Белковский― Это программа «Схема», на Украине она очень популярная, это совместный проект «Радио Свобода» и Первого национального украинского канала, — да, конечно, я смотрел эту программу от начала до конца – кортеж Медведчука едет, потом уезжает от Порошенко. Но не только в официальном здании администрации президента Украины на Банковой в Киеве, но и в загородной резиденции президента, в Козине, Медведчук бывает под покровом ночи, потому что Порошенко он глубокая сова – начинает работать с середины дня и до 2-3 часов ночи. Поэтому та же программа «Схема» отслеживала, как ночью к Порошенко идут на Банковую улицу те или иные бизнесмены.

Но еще в 2004 году, когда уже вызревала «Оранжевая революция», Белковский написал статью в издании «Украинская правда» — pravda.com.ua — это была рекламная пауза, хотя это издание заблокировано Роскомнадзором России, поэтому только с помощью VPN к ней можно получить доступ.

О том, что всю украинскую политику Путина определяет Медведчук. И мне отвечал в «Украинской правде» лично Медведчук, он лично написал статью с опровержением моего тезиса, и главный идеологический фундамент этого возражения был такой: «Белковский никогда не присутствовал на наших встречах с Путиным, как он может утверждать, что я провожу украинскую политику Кремля».

Так вот, хотя я никогда не присутствовал на встрече Медведчука с Путиным – это чистая правда, — но это знают уже все, и это продолжается уже 15 лет. Точку зрения по украинских вопросам у Путина формирует Медведчук, который кум президента, его ближайшее доверенное лицо и надо сказать, что есть «закон Медведчука» в украинской политике – всякий, кого поддерживает Медведчук, должен проиграть на выборах. Это было в 2004 году с Януковичем, это было в 2009-10 гг. с Тимошенко, это было в 2013-14 гг. с тем же Януковичем, — что породило грустный, но смешной анекдот о том, что Янукович первый лидер в мировой истории, который был сметен двумя разными революциями. И это сейчас происходит с Порошенко – дай ему бог здоровья.

А.Нарышкин― Надеюсь, что Порошенко сейчас слушает наш эфир, чтобы быть предупрежденным и вооруженным?

С.Белковский― Сейчас «эхоботы» придут в комментах к нашей программе и скажут, что Белковский окончательно сошел с ума и вообще весь народ Украины в едином порыве проголосует за Порошенко, — Тимошенко все ненавидят, а Зеленского презирают.

А.Нарышкин― С украинской темы — на российскую землю.

С.Белковский― Кстати, мой конкурент по украинской проблематике на ухо Путина это Владислав Сурков.

А.Нарышкин― Очень удобно — вы сами перешли к этой теме. Сурков действительно был в этом смысле человеком влиятельным и разбирающимся в украинских делах?

С.Белковский― Ну, как они наразбирались, это мы уже знаем.

А.Нарышкин― Он сейчас не курирует эти вопросы?

С.Белковский― Он курирует вопросы Донецкой и луганской областей, ДНР и ЛНР, Но он курирует их в жестокой конкурентной борьбе, с одной стороны, с Медведчука, который, конечно, ближе к телу и уху Путина и с силовиками. Которые имеют там свои интересы. Поэтому нельзя сказать, что он монополизировал влияние на эти вопросы.

А.Нарышкин― Хочу спросить про статью – что это за жанр — статья Суркова в «Независимой газете»?

С.Белковский― Статья Суркова в стиле «Иван Кузьмич наставник молодых» это как правильно поцеловать начальство в жопу. Вот мне кажется, если издавать учебник, как правильно целовать начальство в жопу — жопа это же не обсценная лексика. Роскомнадзор нас не прищучит за это, что называется «жопа есть. А слова нет». Вот это оно, и больше ничего.

С.Белковский: Сейчас говорят, что никто не выйдет – просто Майдана пока нет, не созрели предпосылки

То есть, никакого идеологического, исторического смысла этот текст не имеет. Это рассказ Путину: Ваше величество, вы гений. Вот кто-то, наверное, думает, что изоляция России это плохо? — а это хорошо.

А.Нарышкин― А зачем это делать через СМИ, если можно зайти в соседний кабинет, или через кабинет, вот, пожалуйста, тут Путин, можешь принять коленопреклоненную позицию и признаться ему в любви. Возможно, это делается так?

С.Белковский― Думаю, что книги делаются так:

Я раньше думал –

Пришел поэт,

Легко разжал уста,

И сразу запел вдохновенный простак

— пожалуйста!

А оказывается — прежде чем начнет петься,

Долго ходят, размозолев от брожения,

И тихо барахтается в тине сердца

Глупая вобла воображения

— как сказал Владимир Владимирович, но не Путин. Вот это, собственно, применимо абсолютно к Суркову и его программной статье.

Он их выпускает раз в год. Год назад он выпускал статью о том, как хорошо космическое одиночество России. В чем был основной смысл этой статьи? В том, что Путин политический деятель, равный Ивану Третьему, Петру Первому. Ленину — тут какие-то либеральные публицисты начали кричать, что советское государство создал не столько Ленин. Сколько Сталин — ну, ребята, заткнитесь, — Путин не хочет равняться со Сталиным, хочет равняться с Лениным. Вот Владислав Юрьевич так его и сравнил. И вся всемирно-историческая роль Путина в этом показана.

А.Нарышкин― А Путину с этим что сделать? Это для самолюбия его?

С.Белковский― Надо отметить реакцию Пескова, пресс-секретаря президента – когда его спросили в понедельник, знаком ли Путин с этим, он сказал, что еще не знаком, но статья очень хорошая, что это означает? Что она была согласована до последней йоты с высшим полотёрским руководством. И г-н Ремчуков, главный редактор «Независимой», в эфире «Эха» это косвенно подтвердил. Сказав, что это было запрещено править вообще – эту статью.

Ну, если бы Сурков тут выступал как публицист, то почему запрещено? Я сам много раз публиковал статьи в разных изданиях и не против, чтобы их поправляли так, как редакция хочет. Но если было запрещено вообще исправлять любую запятую, это значит, что точно все было согласовано на самом верху заранее

А.Нарышкин― Прямо Путиным?

С.Белковский― Да, конечно. Именно с этим была связана сакральность этого текста, его неизменимость, не трансформируемость никакая.

А.Нарышкин― Это же немного фальшиво, неискренне получается. Если все согласовано, Путин об этом знает, знает, что в этой статье поются ему дифирамбы — это так же, как передача на Втором канале, которая рассказывала о том, какой Путин великий.

С.Белковский― Но это происходит. Вы согласны с тем, что это никто не отменил?

А.Нарышкин― А кому это надо? Кто потребитель?

С.Белковский― Это неотъемлемая часть ритуала авторитарного правителя. Это нам с вами, простым смертным, кажется, что это не нужно. Но правитель должен выстраивать контур своей легитимности на основании безудержной лести к нему. А что, за месяц до падения Януковича, вы думаете, ему не говорило все его окружение, какой Янукович гениальный правитель? И как он безусловно победит? – говорили.

С.Белковский: Статья Суркова в стиле «Иван Кузьмич наставник молодых» это как правильно поцеловать начальство в жопу

Это безусловно укрепляет Путина, что его курс верен, и мои два тезиса, что он идет против истории? — нет. Ему говорят статьей Суркова, что нет, что оказывается, мы проникли в мозг во всем мире и история будет развиваться по нашим канонам.

Ну, конечно, — мы стали лидером мировой шпаны и мафии. Наши основные соратники это находящийся под санкциями президент Северного Судана, Николас Мадуро в Венесуэле, Ким Чен Ын – в блестящую компанию мы попали.

Еще в 2014 году в этой студии мы обсуждали с вами, что по мере отсечения России от международных рынков капитала, Россия станет Меккой криминального капитала. В том числе, наркобизнеса. И да, она ею и становится. Замечательно. Но надо же всем объяснить, что так оно и должно быть.

А.Нарышкин― У Путина на следующей неделе послание Федеральному собранию. Какие-то тезисы, идеи могут спичрайтеры Путина почерпнуть из статьи Суркова?

С.Белковский― В статье Суркова один тезис: «Ваше Величество, вы гений» — чего там черпать-то? Все остальное – это приложение к этому тезису.

А.Нарышкин― А про народ, про экспортную модель нашей власти?

С.Белковский― Песков, который ясно дал понять, что статья согласована на самом верху, в то же время сказал, что она официально считается личной точкой зрения Суркова, потому что на такие радикальные построения сам Путин не может себе позволить от своего имени. Он всегда должен хвалить народ, гладить его по головке, хлопать по плечу, говорить: «ну, ничего-ничего, голодайте-голодайте, все замечательно, это все правильно, вот еще пройдет лет 20-30, я останусь у власти, и тогда разжиреете-растолстеете так, что не пролезете в собственные двери, и тогда мы вам дадим ипотеку и построите на нее новые двери, в которые вы уже пролезете» — примерно в таком ключе он будет оглашать свое послание, которое не имеет никакого смысла предметного, точно так же, как не имеет его статья Суркова.

А.Нарышкин― В прошлом году Путин большую часть своего послания посвятил различным военным разработка.

С.Белковский― А сейчас снова будут какие-то картинки – в Гостином дворе. Как говорил один мой знакомый – не буду называть его имя, он хорошо известен, — он, не имея никакого отношения к важной военной отрасли, стал одним из руководителей этой отрасли, он сказал: Знаешь, что главное для руководства Военно-промышленным комплексом? — умение хорошо рисовать картинки. Вот приходишь с презентацией на правительство, у тебя айпед, и ты показываешь картинки, как расцвел ВПК, все тебе аплодируют и подписывают бюджет. Все.

Поэтому снова в Гостином дворе будут красоваться картинки нашего будущего процветания. Ну, чисто поржать это интересно, — тут я согласен.

А.Нарышкин― Как вам кажется, по многим вопросам Путин готов вот так вестись на презентации, визуальные, поверхностные объяснения?

С.Белковский― Психологический феномен, заложником которого Путин оказался – человек верит в то, во что хочет верить. В статье Суркова не хватало только двух тезисов: о том, что очень редко руководителем России оказывался человек с ростом 2 метра 17 сантиметров и с такими кустистыми блондинистыми волосами. И Путин, конечно, поверил, что у него рост 2,17 – потому что он хочет в это верить. А как еще убедить себя в том, что ты прав? Только приведя реальность в соответствие с твоими представлениями о ней.

А.Нарышкин― Сделаем небольшой перерыв на новости и скоро вернемся.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Еще раз напомню, что в студии политолог Станислав Белковский. Объясните мне про суверенный автономный интернет. Законопроект, который вчера обсуждали широко и бурно. На самом деле хотят сделать наш интернет закрытым?

С.Белковский― Да, разумеется. Просто на это нужны гигантские деньги, а не те 20 млрд. рублей, которые запросили.

А.Нарышкин― Там разные цифры.

С.Белковский― Ну да. Формальный повод для принятия этого законодательства – это угроза отключения России от интернета со стороны США.

А.Нарышкин― Но они же не будут так делать.

С.Белковский― Естественно, не будут, и это невозможно себе представить, но это повод. А причина – надо как-то обособить интернет, потому что в решающий момент, когда уже американские крылатые ракеты будут подлетать к резиденции в Ново-Огарево, отрубить россиян от пользования интернетом и заставить их смотреть на Владимира Соловьева, только в интернет-версии.

А.Нарышкин― Соловьев это как «Лебединое озеро»?

С.Белковский― В общем, да. Поэтому, с учетом, что он очень сильно похудел, я отдаю себе отчет в том, что сейчас бессознательно, по Фрейду, транслирую собственные проблемы с этим делом. Да, я не похудел так, как Соловьев, поэтому апеллирую к этой системе аргументации. Но то, как он похудел – мне кажется, парень готовится танцевать в Большом Театре, готовится к тому, чтобы его транслировали со сцены.

С.Белковский:Парламентская оппозиция голосует против, когда от нее ничего не зависит.А от нее всегда ничего не зависит

―

Не понимаю все равно – зачем отрубать интернет?

С.Белковский― Чтобы не знали ничего лишнего россияне, чтобы как в статье Суркова написано, что Россия стала лидером мирового развития.

А.Нарышкин― Сейчас у россиян есть интернет, наверняка часть из нас знать что-то лишнее – и что меняется? Где здесь угроза от российского населения?

С.Белковский― Надо оградить российское население от чуждых ему информационных влияний. И вообще надо запретить российскому населению знать то, что они должны знать — это очень банально, что тут объяснять? Это сложно действительно. Потому что ограничение интернета требует колоссальных не только финансовых вливаний .но и технологических усилий, а российская технологическая база для создания русского «Файрвола» недостаточно совершенна. Это совсем не то же самое, что Китай, который с самого начала ввел «Фаервол», у них никогда не было сводного интернета, — там это понятно. Или в КНДР, где есть собственный интернет.

А.Нарышкин― Но уже есть различные технологии — Телеграмом пользуются, несмотря на попытки его блокировать.

С.Белковский― Поэтому и говорю, что это не выйдет, номер не пройдет. Потому что усилия…

А.Нарышкин― А для кого вся эта показуха с обсуждением в Госдуме? Для Кремля?

С.Белковский― Почему показуха? Есть какая-то формальная юридическая процедура, в той же самой статье Суркова говорится, чем хорошая российская демократия — что она делает вид, что она существует. Вот делают вид, что демократия существует. Конечно, можно было бы давно распустить обе палаты федерального собрания, управлять страной декретами Путина, но Путин формалист, он легист, для него должна быть соблюдена буква, даже если дух права выхолощен.

А.Нарышкин― Можно ли верить парламентской оппозиции, которая вчера в Госдуме так билась против этого документа, называла разработчиков некомпетентными?

С.Белковский― ЛДПР даже пыталась отозвать подпись Лугового, с чем Луговой не согласился. Но нет, конечно, нельзя – как можно верить парламентской оппозиции, простите, что она сделала за всю историю своего существования такого, чтобы можно было верить хотя бы одному ее слову? Ничего.

А.Нарышкин― Против Пенсионной реформы кто-то там голосовал.

С.Белковский― Парламентская оппозиция всегда голосует против, когда от нее ничего не зависит. А от нее всегда ничего не зависит. Нет, ну когда большинство голосов итак набирается, то милостиво Кремль разрешает парламентской оппозиции проголосовать против – чтобы поддерживать иллюзию, что это действительно оппозиция. Но когда, не дай бог, от голосования оппозиции по конституционным вопросам что-то зависит, то тут все ставятся строго в ружье.

А.Нарышкин― То есть, это было такое шоу вчера?

С.Белковский― Как всегда. А что вы может найти в так называемом российском парламенте? Все неэффективно и выхолощено – что мы это обсуждаем вообще? Ну, можно пойти в цирк Запашных, посмотреть и спросить у них, что они думают про суверенный интернет, разрывая пасти львам и тиграм. Ничего нового не происходит.

А.Нарышкин― Переместимся в Петербург. Есть ли у Беглова проблемы на фоне затянувшейся истории со снегом?

С.Белковский― У Беглова есть проблемы, поскольку, по моим данным, — может быть, неверным, но возможно, и верным, — окончательное решение о том, кто пойдет на выборы губернатора Петербурга в сентябре будет решаться до конца марта.

А.Нарышкин― Но это же некрасиво – Беглов и года не проработал. А его уже будут убирать.

С.Белковский― Ну да, он пока исполняющий обязанности, но Кремль полон решимости и желания избежать приморско-хакаских вариантов на выборах в Петербурге. Это было бы явным перебором. Поэтому есть возможность, что Беглова все-таки заменят, и на выборы пойдет кто-нибудь другой — называются разные кандидатуры, от главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева до вице-премьера Дмитрия Козака.

Я вообще считал бы, что оптимальный кандидат – это Кудрин, нынешний председатель Счетной палаты. Но. Видимо, он все еще грезит постами премьер-министра и президента, поэтому не торопится ввязаться в эту эпопею.

А куда девать Беглова – могу сейчас посоветовать Кремлю, куда его девать, чтобы не унижать старика. Дело в том, что Матвиенко, видимо. В апреле исполнятся 70 лет. И она покинет пост председателя Совфеда. И немногие обратили внимание – но на это надо обратить внимание – что она единственный из видных государственных деятелей нашей эпохи, кто не будет присутствовать на оглашении послания президента Федеральному Собранию.

А.Нарышкин― Это правда.

С.Белковский― А почему? Потому что она едет с делегацией в Юго-Восточную Азию. То есть, нарастают слухи, что Матвиенко станет или послом в Китае, или послом в Японии, или и то, и другое, — только без хлеба, пожалуйста, — как говори известный политолог Винни-Пух. И будет спецпредставителем по урегулированию проблемы Курильских островов, которые действительно Путина занимают – я не исключаю, что он все-таки отдаст Курилы. И чтобы завершить Вторую мировую войну, как правильно замечает наш босс Венедиктова, и для того, чтобы открыть форточку все-таки в цивилизованный мир и немножко снять — не снять санкции, но, по крайней мере, смягчить их действие через Японию.

А.Нарышкин― А Беглова – спикером?

С.Белковский― Да. Беглова спикером. В таком случае резонное место Беглова это спикер Совфеда. При том, даже не нужно выдвигать его от какого-то региона. Поскольку мы знаем, что по сегодняшнему законодательству, которое было принято еще несколько лет назад, президент имеет право назначать какое-то количество сенаторов своим указом, и до сих пор это ни разу не применялось – президент не назначил ни одного сенатора. Почему бы Беглову не стать первым сенатором, которого назначит президента?

Я сам был в Петербурге в последние времена и хочу сказать, что я никогда не был фанатом Собянина, и не могу сказать, что я им стал после этого, но после этого на улицы Москвы я стал смотреть почти влюбленно – после того, что я увидел.

А.Нарышкин― А в чем контраст?

С.Белковский― Просто конкретные баррикады льда и снега, через которые невозможно прорваться. Причем, на самых центральных, статусных и титульных улицах северной столицы. Москва по сравнению с ней это рай.

А.Нарышкин― Может быть, Беглова подставили? Раньше как-то удавалось решать вопрос с уборкой снега? Или аномалии метеорологические?

С.Белковский― Нет, Беглов разогнал все кадры, которые отвечали за эти вопросы, этим банально никто не занимался. А Беглов он не управленец регионального уровня, он контролер профессиональный – он должен контролировать. И, кроме того, многие элитные группы недовольны тем, что Беглов представитель вполне определенного клана, клана Ковальчуков. А это очень уважаемый клан, я снимаю перед ним шляпу – он ликвидировал целую Российскую Академию Наук, что не удавалось с имперских времён никому. Это хорошо. И только потому ликвидировали Академию Наук, что Михаил Ковальчук никак не мог стать академиком. Поэтому нужно было принять решение о том, что члены-корреспонденты и действительные члены РАН равны по статусу и правам.

Но другие группы, которые имеют отношение к Петербургу, — а я хочу напомнить известный анекдот: Ночь. Санкт-Петербург. Свалка. На ней сидит бомж, греет руки на костерке. Подъезжает кортеж машин с мигалками, из них выбегают силовики, хватают бомжа под руки и бомж истошно кричит: «Нет-нет. Я не хочу работать в федеральном правительстве». Потому что федеральная власть сейчас сформирована выходцами из Петербурга, поэтому там у многих кланов есть интересы, не совпадающие с интересами группы Ковальчуков.

А.Нарышкин― Ксения Собчак может оказаться мэром Петербурга?

С.Белковский― Да, вполне. Губернатором.

А.Нарышкин― В честной борьбе?

С.Белковский― Мои полевые исследования, не претендующие на статус социологических показывают, что активная часть Петербурга хочет любого губернатора, кроме Беглова.

А.Нарышкин― Какой Петербург проблемный город – Полтавченко все плевались, Беглов полгода проработал – тоже.

С.Белковский― Сейчас уже не плюются. Сейчас уже готовы на его возвращение. Все познается в сравнении.

А.Нарышкин― Еще про Матвиенко — для нее это будет ссылка, если она станет послом? Она в чем-то провинилась? Или это чисто проблема с возрастом?

С.Белковский― Ну, у нее умер муж в прошлом году – это важное обстоятельство, которое приковывало и привязывало ее – муж долго болел, — привязывало ее к Российской Федерации. Сейчас она хочет провести завершающий период своей карьеры так, как ей хочется – она профессиональный дипломат, она умеет это делать, она свободно владеет английским языком, кстати. И статус посла в какой-то крупной стране или менеджер по решению серьезной проблемы, — например, как проблема Курильских островов – думаю, ее вполне бы устроила.

А.Нарышкин― Как, по-вашему, сейчас реально решить курильскую проблему?

С.Белковский― «Если бы директором был я»…

А.Нарышкин― Директором кого?

С.Белковский― Российской Федерации. Я бы отдал четыре Курильских острова в обмен…

А.Нарышкин― Щедрый вы.

С.Белковский― В обмен на выход Японии из режима санкций и финансового содействия Японии не только в обустройстве тех людей, которые остаются на Курильских островах, на островах Южной Курильской гряды, или хотят переехать в другие регионы России, но и главное – на построение инфраструктуры на российско-китайской границе. Потому что Япония нужна еще России как стратегический союзник сдерживания Китая, важнейшего фактора угроз, источника угроз для России.

А.Нарышкин― Так Китай же вроде с США бодаться будет?

С.Белковский― Нет, Китай бодается с США на совершенно другом уровне, он бодается с США где-то в эмпиреях, а у нас, в нашем говне, проблема стоит в инфильтрации китайцев мощной через неохраняемую российско-китайскую границу. И нам не надо думать о чем-то более высоком.

Но конечно. Путин так не поступит, потому что он гораздо более консервативно мыслит, чем ваш покорный слуга, к счастью, — именно поэтому он президент. А я нахожусь в той субстанции, которая только что была упомянута.

А.Нарышкин― В эфире «Эха», между прочим, находитесь.

С.Белковский― Я это и имел в виду.

А.Нарышкин― Совмещаете?

С.Белковский― Да. Поэтому думаю, что сойдется все на двух островах. Вопрос, в какой момент Путин поймет, что не будет слишком оскорбительным для большинства населения РФ это объявить. Но Сурков нам объяснил в своей статье, что, что бы Путин ни сделал, это поддержится «глубинным народом» по определению – потому что «глубинный народ» ничего об этом не узнает, потому что находится так глубоко — «во глубине сибирских руд храните гордое терпенье».

А.Нарышкин― По просьбе Белковского вы можете прокомментировать скандал с участием Друзя.

С.Белковский― Знаете, я ничего об этом не знаю, и именно поэтому я должен это прокомментировать – это наша российская традиция. Я не знаком ни с Друзем, ни с его оппонентами, но я многолетний зритель программы «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных викторин, что позволяло мне приобщиться к прекрасному и подумать, что я тоже что-то знаю.

Поэтому я могу оценивать, кто и как играет. Большая часть «знатоков» это откровенные дураки, у которых просто очень много информации в голове. Классический пример – Анатолий Вассерман, который все знает, но ничего не понимает, — он не может выстроить причинно-следственные связи между событиями. Он все это компенсирует огромным количеством ненужной фактуры.

А.Нарышкин― А Друзь?

С.Белковский― А Друзь наоборот — он один из умных игроков. Поэтому мне как-то с трудом верится, что Друзь давал взятку за то, чтобы в очень простой дилетантской программе отвечать на вопросы. И я хотел тем самым незнакомого мне Друзя поддержать.

А.Нарышкин― И это был политолог Станислав Белковский. Счастливо.