А. Веснин― 11 часов 7 минут в Петербурге, добрый день. Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение» и сегодня мы беседуем с Михаилом Карягиным, политологом и главным редактором портала «Актуальные комментарии». Михаил, приветствую вас!

М. Карягин― Здравствуйте!

А. Веснин― Сразу скажу, что трансляция на YouTube у нас уже началась. «Эхо Москвы СПб» — это наш канал. Заходите, читайте, комментарии оставляйте. Также есть номер для SMS: +79312915800. Туда тоже можно присылать ваши сообщения – я их, обязательно, прочитаю. Давайте начнем со статьи Суркова, как она взбудоражила вообще всю общественность политическую и около политическую. Ваши впечатления от этой статьи?

М. Карягин― Ну, они такие, смешанные, я бы сказал, на самом деле. То, какую реакцию она вызвала, мне кажется, говорит о том, что Сурков попал в какой-то нерв. Потому что каждый в ней увидел что-то свое. Там миллион комментариев и каждый, начиная от того, почему именно в «Независимой газете» это было опубликовано до того, почему Сурков сослался на тех или иных авторов. Мне она показалась достаточно интересной, хотя бы потому что, по сути, она отвечает на вопрос про 24-ый год и про политическую систему вообще, ее будущее. И как мне показалось, главный вопрос там – а может ли система Путина существовать без Путина? На что Сурков нам говорит: «Да, может, совершенно спокойно». Не совсем здесь согласен, мне кажется, что это слишком смелое заявление.

А. Веснин― Смотрите, вы говорите, что отвечает на вопрос о 24-ом годе, но сейчас Сурков-то, в общем, недействующий какой-то серьезный политик, он несколько сошел с арены управления внутренней политикой. Насколько вообще можно к этой статье относиться как к какому-то программному заявлению, условно говоря, из Кремля от власти, или это попытка Суркова, например, просто себе как-то дорожку в Кремль обратно «подсластить»?

М. Карягин― Мотивацию Суркова я, наверное, не смогу интерпретировать, я не знаю, с какой целью он выпускал текст. Естественно, что это не внутриполитический манифест, который должен относиться к Кремлю. Это такой взгляд со стороны немного. Но Сурков, на самом деле, несмотря на то, что он дошел до политической темы, он же сейчас достаточно высокое положение занимает, советник президента, и по Украине и по другие внешнеполитическим вопросам. Поэтому, возможно как раз и ему можно рассуждать на такие темы, потому что если бы такую статью выпустил, например, Кириенко, то это сразу бы вызвало вопросы, неужели это официальная позиция Администрации Президента?

Если меняем Конституцию, то у нас возникают вопросы общественной реакции. Учитывая, невысокие рейтинги власти, можно прогнозировать достаточно серьезные митинги, протесты.

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Может быть, это подготавливают почву, прощупывают реакцию?

М. Карягин― Есть и такое тоже мнение, потому что через 10 дней, уже через 9 дней получается, даже через 8 у нас «Послание президента». И, возможно, да. Одна из версий – это такая. Я бы не стал связывать это все-таки с «Посланием Президента», потому что это больше ответ на дискуссию, которая сейчас разворачивается в СМИ. Может быть, видели в New Times, там дискуссия о проблемах 24-го года. Там уже много авторов, там Гельдман высказались на эту тему и, по сути, они транслируют такую, в понимании государства, либеральную позицию. И, может быть, это некий такой ответ на… С другой стороны.

А. Веснин― С другой стороны, количество читателей того же New Times и количество зрителей телеканала «Россия» — оно совершенно разное. Это любопытно, что если Кремль реагирует все равно даже на обсуждение, которое проходит на глазах небольшого, в общем-то, ничтожного количества людей, да, это любопытно, если это правда так. С другой стороны, может быть, действительно, Сурков исключительно преследует какие-то собственные цели. С другой стороны, может быть человек захотел напомнить о себе. Когда-то фигурой был крайне влиятельной, громкой и властвующей умами не только там, где-то внутри администрации президента. Но очень же многие либералы, что, кстати, ее, позиционеры вообще, что, кстати, как показала эта статья, осталось. Они все равно на него серьезно реагируют, то есть Сурков, все равно, воспринимается не как какой-то там идиот, пропагандист. А он все равно воспринимается как человек интеллектуальный. Вы вообще согласны, что он человек интеллектуальный?

М. Карягин― Мне кажется, что Сурков один из немногих в политической системе, который действительно понимает, как работают политические механизмы. Как мне кажется, что именно его система была достаточно тонкая, во время его работы в администрации президента. Потому что, если мы вспомним, когда пришел Володин, то там были изменены и выборные законы, и «Единой России» административным ресурсом давалось преимущество. А не идеологическими какими-то, более тонкими инструментами. А что говорить по поводу статьи, в принципе, если вспомнить, там недавно у него выходила еще одна статья – «Одиночество полукровки», что тоже нашумела, достаточно сильно, но почему-то не вызвала такой негативной реакции. Хотя она была по своему содержанию тоже довольно-таки радикальная. Там, так сказать, прогнозировали постоянную изоляцию в ближайшие несколько лет. Если сложить эти две статьи, то получается, что нас ждет вечная изоляция…

А. Веснин― И вечное величие.

М. Карягин― И вечное величие…

А. Веснин― По Суркову. Многие сравнивают эту статью с какой-то пропагандой нацисткой Германии, Третьего Рейха. Вот тут, я сейчас открыл ее, Сурков пишет о том, что «наша страна не может отмолчаться и будет великой»… Так, цитату потерял, но просто пересказываю. «В любом случае и на нас возложена огромная миссия, мы никуда не денемся». Говорит о том, что… Говорит, естественно, про самого Путина, что Путин войдет в историю. Был Иван Третий, великий, было государство Ленина, было государство Петра Великого и будет государство Путина. Вот, как раз таки, идеологи Третьего Рейха тоже говорили там: Карл Великий, Бисмарк, Гитлер… Ну вот, какие-то подобные. Фридрихов, я не помню, они перечисляли или нет. В общем, какие-то такие же аналогии приводили.

М. Карягин― Мне кажется, что в этом нет ничего такого. Если вещи своими именами называть, то, действительно, мы сейчас живем в политической системе, которую построил Путин. Не в Ельцинской системе, а именно в Путинской системе вертикали власти. Аргумент о том, что это фашистская листовка, но он, мне кажется… Я когда посмотрел, когда он был вброшен. У нас же сейчас достаточно сильно критикуют власть, если посмотреть извне. Именно за то, что мы, так сказать, начинаем походить на фашистскую Германию, аннексировали Крым. Путин, якобы, очень сильно похож на Гитлера и так далее.

А. Веснин― Ну, а в обратную сторону, мы называем, что на Украине фашисты и так далее. Мне кажется, что все своих политических оппонентов теперь крестят нацистами.

М. Карягин― Ну, я бы отнес это не к конструктивной критике, беседе, а больше к таким идеологическим штампам, которыми мы бросаемся друг в друга.

А. Веснин― Михаил, вы сами согласны с тем, что у России, бесспорно, великое будущее и особая роль, и никуда нам от этого не деться?

М. Карягин― Сложно сказать. Я не придерживаюсь такого мнения. Потому что, как мне кажется, патриотизм – это такой тонкий лед, на который если вступаете, то нужно быть достаточно сильно осторожным. Потому что можно перегнуть палку и…

А. Веснин― Нет, ну можно так думать, не будучи патриотом. Можно ненавидеть Россию и думать, что это будет великий Мордор, который будет всю жизнь мучать весь мир.

М. Карягин― Я думаю, что у России сейчас будет достаточно сложный период смены, трансформации власти, который нам необходимо пройти и если мы не сможем дать ответы на сложные вопросы…

А. Веснин― Какие, например?

М. Карягин― Какие, например… Например то, что будет с Россией после 24-го года. Что будет, если Путин уйдет… Потому что сейчас, например, нет НРЗБ решений проблем. Потому что персоналистский авторитарный режим, который сегодня есть, если убрать персону, вокруг которой строится, то возникает вопрос: а что работает? Есть какие-то институты…

А. Веснин― Ну, смотрите. Много же вариантов предлагают. Во-первых, меняют Конституцию – Путин остается, один вариант, не понятно что-то изменится сильно или нет, но давайте, может быть, разберем их? Меняем Конституцию – Путин остается.

М. Карягин― Ну, надо понимать, что у каждого решения есть транзакционные издержки, так называемые. Соответственно, если меняем Конституцию, то у нас возникают вопросы общественной реакции. И, учитывая, невысокие рейтинги власти, можно прогнозировать достаточно серьезные митинги, протесты и так далее.

За 6 лет политическая элита точно переубедит нового преемника.

―

Против изменения Конституции и того, чтобы Путин остался?

М. Карягин― Да, потому что рейтинг Путина, все-таки, после Крымского сценария, уже нет посткрымского консенсуса. Мы сейчас смотрим на рейтинг и он, если раньше он был обособлен от рейтинга «Единой России», правительства и так далее, то сейчас он точно также зависит от протестных настроений. Просто так поменять Конституцию – это во-первых сложно, в плане реакции людей , а второе – все таки надо помнить, что Путин, его часто критиковали за это, за его, такой излишний юридизм. Если у нас есть проблема, то пускай там суд решает. Соответственно, я буду действовать исключительно по закону. Именно поэтому, он собственно мог и Конституцию переписать в прошлый раз, когда ему надо было уходить. Поэтому, мне кажется, что это простой сценарий, простой вариант. Но не самый, так сказать, действенный в плане последующих последствий. На самом деле, сценариев очень много…

А. Веснин― Да, сценариев очень много. Например, есть с Беларусией сценарий, который сейчас очень много обсуждают. Союзное государство. Беларусию присоединили, прекрасно все рады, в России, во всяком случае, почему-то очень рады присоединению. Мы радуемся присоединению земель, продолжаем радоваться. Путин становится не президентом России, а вот этого союзного государства, которое уже существует. Чем не вариант?

М. Карягин― Да, вариант, только надо помнить, что у нас есть так называемый «Майский указ», новый. Согласно которому, нам нужно космические деньги на его реализацию. И надо понимать, что если присоединим Беларусь, то эта сума многократно увеличивается – это раз. Два, это необходимо договориться с Лукашенко, который сейчас пытается за счет вот этого понимания игры, что мы заинтересованы в какой-то политической интеграции, он пытается себе выбить экономические преференции. Множество, множество… И, знаете, здесь нету хорошего варианта. Если мы дальше будем перечислять все варианты, скажем, опять же, преемник. Здесь нет хорошего. С преемником есть проблема, что срок то уже 6 лет. И Медведева уже под конец срока тоже пыталась политическая элита склонить к тому, чтобы отказаться от обязательств и пойти на второй срок. А за 6 лет политическая элита точно переубедит нового преемника. Поэтому, хороших вариантов нет. Есть менее позитивные и более позитивные. У каждого из вариантов есть свои издержки, и надо понимать на какие издержки власть готова. Готова ли власть, скажем, на общественный протест по поводу изменения Конституции? Вероятный общественный протест. Готова ли власть, скажем, пойти на какие-то промежуточные или, скажем, изменения более масштабные, передача полномочий Парламенту и, соответственно, Путин становится главой Парламента, спикером. И, соответственно, решает эти вопросы. Тут вопрос именно… Я думаю, что у власти сейчас нет ответа, на что она готова. И сейчас, как раз таки, идет проработка решений. Может быть, действительно… Есть еще самый простой вариант: ничего не менять и просто идти на…

Могут сделать очень даже просто. Поменять формально название: не Российская Федерация, а Российская Империя. Соответственно, у нас уже новая Конституция .

А. Веснин― Ну, куда идти?

М. Карягин― Идти опять в президенты.

А. Веснин― Ну, как идти? Нельзя не менять Конституцию и пойти в президенты.

М. Карягин― Могут, могут сделать очень даже просто. Поменять формально название: не Российская Федерация, а Российская Империя. Соответственно, у нас уже новая Конституция и если подвести сюда формальное обоснование, то это уже …

А. Веснин― Ну, понятно, новое государство.

М. Карягин― По сути, да, новое государство, обнуление сроков. Пожалуйста, я опять иду в президенты.

А. Веснин― Как вам кажется, какой вариант наиболее предпочтительный или наиболее вероятный?

М. Карягин― Очень сложно. Мне кажется, что наиболее предпочтительный… Ну, это сложный вопрос. Какой я бы хотел, да, видеть?

А. Веснин― Ну, давайте, предпочтительный для вас и предпочтительный для власти.

М. Карягин― Предпочтительный для меня, чтобы все-таки в ближайшие 2 года нашелся человек в политической системе, который сможет принять участие в выборах и будет такая мягкая, постепенная передача власти. Пускай, даже это будет, действительно, преемник и его будут активно поддерживать, но это будет не насильственная смена поколений. С надеждой, с прицелом на то, что в будущем это приведет к некой либерализации.

А. Веснин― А вы видите такого человека? Потенциально.

М. Карягин― У нас же сейчас очень модно составлять рейтинги приемников. Разные политологи составляют. Мне кажется, что все эти фамилии находятся на одной позиции, на одной линии. Никакого там более ярко выраженного приемника или менее выраженного приемника сейчас нет. Условно говоря, тот же самый Турчак, Володин, кого там называют еще… Медведева в том числе, тоже называют. Они все, так или иначе, претендуют на эту роль. Но, быть может, я совершенно не исключаю, что мы увидим совершенно нового политика, который широкой общественности не известен. Потому что нас к этому, в принципе, приучили, с губернаторскими отставками и постановками совершенно никому незнакомых людей. Поэтому тут надо будет посмотреть.

А. Веснин― Раз мы говорим про губернаторские отставки, вообще, про Петербург все-таки хочется поговорить. Вот, например, сегодня с утра прочитал статью Дмитрия Быкова, который пишет о том, что, мол, давайте петербуржцы, в Петербурге такая политическая активность, такой протестный потенциал. И вообще именно Петербург тот город, откуда, может, снова начаться процесс либерализации, изменения страны и так далее, и так далее. Я не знаю, может быть Дмитрию Быкову из Москвы, или где он там, в каком-нибудь путешествии сейчас находится, что-то другое видно. У меня, признаться честно, при всей моей очень большой любви к Петербургу, такого впечатления пока не складывается.

М. Карягин― Все относительно. Если говорить относительно России или какой-нибудь Волгоградской, Курганской области, то Петербург, действительно, более либеральный, более оппозиционный город. Это даже подтверждается голосами на выборах и так далее.

А. Веснин― Я тут сравниваю с Москвой, с другими крупными городами. Ну, в первую очередь, с Москвой.

М. Карягин― С Москвой. Если взять, так сказать, Московские выборы, то у нас, примерно, равная позиция. Если брать правых участников протестов, то насколько я помню в последних протестах в Питере даже больше людей приняло. Другой вопрос, что этого количества, действительно, недостаточно для какого-то массового движения, чтобы мы могли сказать, что, собственно, есть какой-то общественный запрос на смену губернатора, перемены и так далее. Мне кажется, что проблема заключается и в том, что у нас сейчас политических лидеров оппозиционных не так много в Питере самостоятельных. Которые могли бы консолидировать вокруг себя людей. Потому что…

А. Веснин― Это с одной стороны. С другой стороны, есть у нас вполне себе политики, которые известны в городе. Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Максим Резник. Все неплохо говорят, все умеют как-то себя преподнести, делами занимаются. Нельзя сказать, что это кто-то случайно со стороны пришел.

М. Карягин― Видите, они известны нам хорошо. А я помню, когда проводился опрос об узнаваемости Дмитриевой перед прошлыми выборами губернаторскими, там неузнаваемость была на уровне 30 процентов в городе. Поэтому, это такой большой вопрос. То есть, понятно дело, что она известна либеральной общественности, которая за ней следит.

А. Веснин― Мне кажется, что Дмитриева как раз не только либеральной общественности все-таки известна.

М. Карягин― С ее карьерой в «Партии Роста», да, теперь еще…

А. Веснин― Со «Справедливой Россией» еще все-таки. Там, конечно, министром ее мало кто помнит, но в целом она известна. Другое дело, что она, такое ощущение, не собирается предпринимать никаких действий на предстоящих выборах, она говорит: «мне не дадут пройти муниципальный фильтр, что делать».

М. Карягин― Ну пока, именно так это и выглядит. Потому что, рациональный игрок в политическом поле, он видит, что вероятность пройти «муниципальный фильтр» математически отсутствует.

А. Веснин― Хорошо, отсутствует. Но я не понимаю: политик же должен бороться за власть. Об этом в школе мне рассказывали.

М. Карягин― Политик, он все-таки, мы понимаем, что он рациональный. Вот вы политик, и вы понимаете, что вы сейчас сидите в ЗакСе, и в принципе, вас более менее все устраивает. У вас есть вилка: вы можете так и оставаться, а можете пойти на протест, выводить людей, баррикады…

А. Веснин― Можете рискнуть.

М. Карягин― Да. Вы оцениваете преференции, риски, вероятность успеха и понимаете, что скорее всего, вы потеряете все, что у вас есть, не получив в замен. Дмитриева поэтому и говорит, что не знает. Резник…

А. Веснин― Тоже самое. Или нет?

М. Карягин― Я так понял, что он пока не дает ответа. Потому что, как мне кажется, в Резнике могут быть заинтересованы, так сказать, и провластные политические силы внутри Петербурга. Потому что…

А. Веснин― Как в кандидате в губернаторы?

М. Карягин― Да, возможно. То есть я бы по поводу Резника, у меня пока таких, очевидных заключений как с Дмитриевой нет, так что…

А. Веснин― А кто может быть в нем заинтересован внутри? Макаров, как спикер ЗакСа?

М. Карягин― Как таковой. Хотя бы он. Мне кажется, что он все-таки не оставляет надежд на увеличение своего политического капитала, а, соответственно, губернаторские выборы – это один из таких, возможных вариантов, как это влияет на ситуацию. Надо еще понимать, что, возможно, никто и не заинтересован. Даже скорее никто не заинтересован в победе Резника. Но, выдвигая его на выборы, вы создаете очаг напряженности, за который, вокруг которого можно торговаться.

А. Веснин― С одной стороны. С другой стороны, выдвигая Резника, тогда Алексей Навальный поддерживает Резника и даже, есть вероятность, что он будет больше всего поддерживать именно Резника. Об этом, собственно, с Навальным мы тоже говорили. Тогда получается в городе, на губернаторских выборах, он кандидат от Навального. И это, насколько это вообще интересно Макарову? Я понимаю, что Макаров борется и там идет борьба внутри «Единой России», власть и так далее. Но, насколько он будет готов пойти на такие вещи. Есть вопрос.

М. Карягин― Ну, почему бы и нет? Резник, я так понимаю, такой человек, как сказать… Как бы хорошее слово подобрать. Он очень прагматичный. Поэтому, я думаю, что для него это не проблема, чтобы его сразу поддерживало несколько политических сил. Не думаю, что это проблема большая, скажем, для Макарова, если у него действительно есть такие интересы, как поддерживать Резника. И не думаю, что это большая проблема для Навального. Каждый будет решать свои…

Очень сложная история с выдвижением Беглова. Сейчас очень большая компания информационная развернута, относительно того, будут ли его выдвигать или нет.



―

По большому счету, не проблема. С другой стороны, для Макарова, мне кажется, что это, возможно, чисто психологически и лично …

М. Карягин― Там больше, мне кажется, проблема именно аппаратная. Потому что, психологически – это такая… А аппаратная, это когда, знаете, не могут не так понять внутри.

А. Веснин― И это тоже.

М. Карягин― Это уже большая опасность. Ну, надо понимать, что Макаров уже играл против действующей власти, когда пилились, точнее против Макарова играли, когда пилились округа его на прошлых выборах в ЗакС. То есть, тогда же тоже Полтавченко мог справедливо получить претензию о том, что он против своих играет. Ну вот, если тонко стараться, не заходить за черту, внутриполитическая борьба, она все-таки присутствует, внутрипартийная.

А. Веснин― Хорошо. А вот Шевченко? Вот, кстати, Быков написал, что «да хоть, пусть будет Шевченко», у него много претензий к Шевченко, понятно, «хоть неплохой поэт и, в общем, интеллектуал», как его назвал Быков. Хоть пусть такой человек возглавит Петербург и, возможно, это запустит механизм внутренней революции интеллектуальной именно.

М. Карягин― Сложный вопрос, я не готов критиковать выбор Быкова. Как мне кажется, Питеру нужен сейчас такой хороший антикризисный управляющий, который не революцию интеллектуальную будет проводить, а все-таки порядок более менее наведет в городе, потому что… Я вот, допустим, сегодня ехал к вам в студию…

А. Веснин― И, наверное, вы скажете про снег, я представляю, или лед.

М. Карягин― Я все проклял просто, это просто ужасно. Понятное дело, что есть там природа, самое большое количество снега выпало, но, я конечно готов на интеллектуальную революцию, но с сухими ногами было бы приятнее.

А. Веснин― Ну вот, Быков про это тоже пишет, что с сосульками все наладится, когда произойдет как раз таки интеллектуальная революция.

Но, с другой стороны, Быков – поэт. В общем, почему бы об этом не писать? И хочется верить ему, на самом деле, когда читаешь. Ну, почему бы и нет. А по поводу управляющего, хороший антикризисный управляющий. Вообще возможно его появление в Петербурге и что какой-то человек сможет все наладить?

М. Карягин― Ну, это, так сказать, фантазия, что придет один человек и все изменит. Понятное дело, что ничего не бывает так просто. И здесь необходимо, помимо кадровых решений, все-таки, политическая воля, в том числе и федерального центра, который будет наседать регион. Тут сейчас, мне кажется, очень такая сложная история с выдвижением Беглова, не понятно, сейчас очень большая такая компания информационная про него развернута, относительно того, будут ли его выдвигать или нет.



А. Веснин― Да, причем такие, скажем, мастодонты как Иван Ургант, который, в общем, не замечен ни в какой политической ангажированности, я не про это. Но когда такие люди вступают тоже в игру, крайне популярные в стране, это, конечно, тоже любопытно. Беглову это явно будет со знаком минус. Так, мы сейчас должны будет прерваться на «Московские новости». Я напомню, что у нас в гостях Михаил Карягин, политолог и главный редактор портала «Актуальные комментарии». Мы продолжим беседу уже во второй части программы, после «Московских новостей»

НОВОСТИ

А. Веснин― Возвращаемся в Петербургскую студию «Эхо». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях Михаил Карягин, политолог и главный редактор портала «Актуальные комментарии». Вот говорили мы про Беглова, сейчас в Telegram каналах, где, в каком-то смысле, все равно удивительно, сосредоточилась вся политическая жизнь Петербурга, потому что там Telegram каналы читает 100, 200, 2000, 3000 человек. Ну что такое с аудиторией. Но все, какие-то действующие лица, постоянно реагируют на все эти высказывания и так далее. Любопытно, тусовочка такая сложилась. Вот, обсуждается, ну и в более крупных Telegram каналах тоже, конечно, обсуждается вообще пойдет ли Беглов на выборы. Ну, точнее, пойдет или не пойдет – это не обсуждается. Обсуждается, отправят ли его на выборы осенью или не отправят. Зима добавила красок в нашу политическую жизнь. Как вы думаете?

М. Карягин― Пойдет или не пойдет?

А. Веснин― Пойдет или не пойдет. Отправят или не отправят.

М. Карягин― Ну, сейчас, действительно, наступает момент X, потому что сейчас нужно решать, кто идет на выборы. Собственно, чтобы кандидат хотя бы месяц-два имел до, три месяца, хотя бы, до официального старта кампании, которая в июне начнется. Сейчас этот вопрос решается. Понятное дело, что если сейчас мы откроем Telegram каналы, там, например, если Незыгарь, один из крупнейших Telegram каналов откроете. Я вот буквально вчера его перечитывал и мне казалось, что это просто филиал какой-то Санкт-Петебургский Незыгаря, потому что там все про Беглова. И если посмотреть на сетку канала, которые, собственно говоря, работают против Беглова. Мы просто проводили исследования, они все, так сказать, в одном формате работают. То есть, в одной связке. Тоже самое Незыгарь, Бойлерная и прочее, прочее. Как мне кажется, почему они так активизировались, потому что сейчас это определяется: Беглов или не Беглов. Если не Беглов, то встает вопрос: а кто-то другой? Тут опять же масса вариантов. И Telegram каналы, они на то и анонимны, так сказать, эксперты называют абсолютно невероятные фамилии.

А. Веснин― Ну, невероятные фамилии и ладно. Хотя не знаю, какая самая невероятная фамилия вам попадалась?

М. Карягин― Ну, вот, я удивился по поводу Козака. Я просто не представляю как Козак…

А. Веснин― Сопоставить с премьером.

М. Карягин― Добровольно берет и… А если даже он этого и захочет, то Козак отвечает за нефтянку, энергетику и, собственно говоря, сейчас там тоже нужны будут люди, которые готовы взять на себя удар. И на его позицию тоже вряд ли кто-то добровольно подпишется. В общем очень такие забавные там… Я бы все-таки информацию в Telegram каналах воспринимал немного более критично, чем СМИ, потому что, все равно, анонимная и ни за что не отвечает.

А. Веснин― Безусловно. Все, конечно, и воспринимают критично. Но, все равно, нервно реагируют.

М. Карягин― Но, вы знаете, воспринимать критично, а вот некоторые, допустим, ни раз видел, скажем, вот «Знак» этим грешен, так скажем.

Незыгарь напишет что-нибудь и «Знак» такой… А вот я помню историю, когда в Магнитогорске случилась трагедия и Незыгарь написал о том, что Путин будет поздравления из Магниторска записывать в прямом эфире. «Знак» написал со ссылкой на Незыгаря, все как новость оформил. Ну, как-то не срослось.

Все интересное состоится до момента регистрации кандидатов. Будет непубличная борьба, больше коридорная.



А. Веснин― Ну это будет на совести ЗакСа. А как вам кажется, вообще есть какие-то реальные претенденты на место Беглова сейчас?

М. Карягин― Очень сложный вопрос. Я помню еще до… Когда Беглова вообще поставили, в этой же студии, правда с вашей коллегой, обсуждали о том, Беглов, в качестве провластного кандидата и я тогда высказал позицию, что мне кажется, он как-то не очень сильно вписывается вообще в концепцию таких управленцев и его могут поменять. И когда меня спрашивали: а кого, у меня почему-то первое, что пришло в голову, это Боярский младший. Который все-таки из Питера, который молодой, который в Госдуме. Да, у него не совсем такой интересный шлейф законопроектов, которых он там по интернету предлагал. Но в целом, все равно, на фоне Беглова он выглядит намного более симпатичным. Посмотрим.

А. Веснин― Я, кстати, тоже не первый раз слышу имя именно Сергея Боярского. Причем от людей даже некоторых довольно либерально настроенных, говорящих о том, что будет далеко не самый плохой вариант. Действительно, вот только законы он какие-то последнее время предлагает странненькие. В духе Виталия Милонова больше, нежели, чем какого-то серьезного человека.

М. Карягин― До великого Милонова ему, конечно, еще далеко.

А. Веснин― Ну, Милонов уже как-то сдулся вдали от родного болота, от Невских берегов. Как-то в Госдуме там и компания есть и, видимо, Володин держит его чуть-чуть в более жестких рукавицах. В принципе, от выборов губернаторских стоит ждать чего-то интересного?



М. Карягин― Мне кажется, что все интересное состоится до момента регистрации кандидатов. Вот это будет самое, так сказать, напряженное. Она будет непубличная как кампания, борьба. Она будет больше коридорная. Но, все равно, нужно помнить, что возможный сценарий предыдущих выборов в регионах, когда даже при отсутствии реальных каких-то кандидатов, даже просто при наличии простых манекенов, выборы могут быть проиграны. И тогда это будет, на самом деле, очень серьезный удар. Но, если власть сможет провести подготовительную работу качественно до официального движения, то этот сценарий маловероятен.

А. Веснин― Тут спрашивают у вас: «Почему оппозиция не проводит митинги из-за снега?» Столько людей уже пострадали.

М. Карягин― Это вопрос к оппозиции. Вот я когда сказал, что нету нормального оппозиционного лидера, который смог бы консолидировать вокруг себя. Ну, кто сегодня? Допустим, скажем, Красимир Врански объявил о том, что он тоже участвует в губернаторских выборах. Почему он, скажем, не организовал митинг? Хотя у него «Красивый Петербург» портал, специализируется на этой теме. Потому что опасность заключается таких инициатив в том, что на митинг придет сто человек, или там сто пятьдесят. И потом об этом напишут Фонтанка и прочее, что вот, собственно, оппозицию поддерживает сто пятьдесят человек. Это раз. Два – все-таки проще, конечно, критиковать там, сидя в теплом уютном кресле дома …

А. Веснин― Красимир Врански, допустим. Допустим тот же депутат Вишневский, который условно городским хозяйством занимается какое-то время и все-таки что-то делал. Или тот же Резник. И та же Дмитриева. Они вполне могли бы все объединиться. Либо уже перед губернаторскими выборами уже не объединятся, конечно, а каждый сам за себя. Тут, как бы договорились и объединились. Естественно, не митинг против плохой уборки снега, а митинг за отставку Беглова с требованием немедленно снять Беглова и провести досрочные выборы, ну, наверное, это невозможно. Поставить другого человека, заменить, наказать, отравить в отставку каких-нибудь чиновников Смольного, может быть даже они ни в чем не виноваты, но все равно, позиция должна какие-то тезисы предлагать. И, в каком-то смысле, я понимаю, что они боятся, что никто не придет. Это очевидно. С другой стороны, а может придет?

М. Карягин― Чтобы кто-то пришел – нужно работать. Митинги и протесты, это, по сути, это event management. Нужно хорошо, грамотно, качественно спланировать, информационные каналы иметь. И вот как бы не критиковали Навального, и как бы его не любили, но, по сути, он единственный сегодня политик, который может такие ивенты проводить.

А. Веснин― Но это он тоже в Петербурге почему-то не решил провести. Хотя можно было еще недели две-три назад, у нас уже сколько это продолжается? Недели две или три, этот кошмар.

М. Карягин― Навальный все-таки заинтересован больше в федеральной повестке. То есть на Питер он, опять же, видите, обращает внимание, потому что ему необходимо хоть какую-то политическую активность минимальную поддерживать. Поэтому он понимает, что на выборы Мосгордумы у него особо таких вариантов нет, а вот с питерскими муниципалитетами намного больше шансов на успех, относительный успех. Соответственно, опять же проводить митинг в Питере – это тоже ресурсы. То есть Навальный должен вложиться, в том числе и финансово, и свои временные ресурсы. Видимо, посчитал нецелесообразным. Хотя, достаточно тоже странное решение.

Ксения Собчак – это тоже такой, интересный продукт. Потому что их «Партию Перемен» не перерегистрировать никак.



А. Веснин― Но хотя бы вот здесь бы Навальному попробовать договориться с теми же… То есть у Навального есть такой горячий электорат, молодые люди, которые выйдут на митинг просто потому что их тоже… Они очень устали от того, что надо ходить по такому вот городу. И потому что они в принципе давно не ходили на митинги. Вполне возможно, что они с удовольствием побегают от ОМОНа. Адреналин, весело – почему бы и нет. С другой стороны, если объединиться с Резниковым, Дмитриевой, Вишневским и тем же Врански, то подтянется еще какой-то более средний электорат, более взвешенный, который тоже ужасно устал ходить по такому городу. И вполне возможно могло бы получиться красивое событие, а если бы его разогнали, и кого-то задержали и так далее… Ну в конце концов, это опять бы ударило по митингу Беглова. Люди вышли протестовать из-за снега, можно сколько угодно объяснять там, что это на самом деле западные провокаторы. Но в принципе, думаю, что до народа бы дошло. Мне кажется, нормальный вариант.

М. Карягин― Ну я тоже думаю, что это достаточно такая болезненная тема была, которой можно было воспользоваться. Но, это вопрос уже к оппозиции. Точно также как и вопросы к Подмосковью, к Архангельску по поводу экологии. Если мы посмотрим, там митинги стихийно проводятся, там никакая из политический сил не работает с митингами, с митингующими и так далее. Возможно, это, собственно говоря, когда съезд проводился, не съезд, а вот визит Навального, когда к вам пришел, и умное голосование здесь продвигал. Почему не совместили приятное с полезным: надо было просто митинг уже после всех официальных мероприятий проводить, на всякий случай, чтобы его не закрыли. Но… Может быть, еще побоялся ареста. Потому что Навальный на всех акциях сидит, а сейчас, я так понимаю, идет активная работа с умным голосованием, с его продвижением. И если Навального все-таки закроют, закрыли бы, он бы мог уже месяц пропустить, а может уже и потом еще больше. Это, действительно, ударило бы по его основному сейчас проекту.

А. Веснин― Тут пишут «Ивана Урганта в губернаторы Петербурга». Несколько уже сообщений.

М. Карягин― Ну, я думаю, что Иван Ургант не хочет на расстрельную должность.



А. Веснин― А Ксения Собчак?

М. Карягин― А Ксения Собчак – это тоже такой, интересный продукт. Потому что их «Партию Перемен» не перерегистрировать никак. И я так думал, что если ее перерегистрировали, там должны были еще в прошлом декабре это сделать, то вероятность, что Собчак бы пошла. Потому что все-таки нужно бренд продвигать политический. Но, учитывая, сейчас ее такой отход от политики, как-то она больше в журналистику ударилась, возникают сомнения. И надо помнить, что Собчак, она очень прагматичный игрок как и Резник. Она не пойдет участвовать за свои деньги. И если найдутся какие-нибудь, как на президентскую кампанию спонсоры, то, возможно, мы тоже Ксению Анатольевну увидим. А может нет.

Политическая система, любая, какая бы идеальная она и великолепная не была, она имеет срок годности.



А. Веснин― Тут много еще вопросов по поводу статьи Суркова тоже приходило. «Что, Путинизм все-таки это навсегда?»

М. Карягин― Ну, ничего не бывает вечно. Потому что политическая система, любая, какая бы идеальная она и великолепная не была, она имеет срок годности. Даже один из самых стабильных авторитарных режимов в Мексике, семьдесят лет просуществовали и собственно все. Поэтому, естественно, это будет меняться. Просто, вопрос, в каком именно плане. То есть, будет ли это мягкая трансформация, будет ли это революционное движение. Потому что знаете, там тоже, некоторые либералы нас пугают о том, что развал России и всякие разные… Значит, Кадыров— президент России, так далее и так далее. Я все-таки думаю, что не дойдет до такого. Но, может быть, мне хочется самоуспокоиться. Но все-таки пока таких тенденций не видно по поводу распада и так далее. Но, относительно жестких каких-либо сценариев, они, действительно, вероятны. И нам нужно быть самим к ним готовым.

А. Веснин― Готовыми в каком смысле? Каски закупать? Или визу держать открытой?

М. Карягин― Это уже зависит, опять же, от стартовых условий каждого. Кому-то виза, кому-то иметь финансовую подушку, на всякий случай.

А. Веснин― То есть, не ждем, а готовимся?

М. Карягин― Опять же, не хочется… Мне кажется, в такой период трансформации нужно быть готовым ко всему: как к улучшениям, так и к сложностям, различным сценариям.

А. Веснин― К улучшениям, я думаю, что точно все готовы. Заждались, заждались. Спасибо большое. Михаил Карягин, политолог, главный редактор портала «Актуальные комментарии». Меня зовут Арсений Веснин, всем пока, хорошего дня! До свидания!

М. Карягин― Спасибо!