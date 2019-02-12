Е.Бунтман― Добрый вечер! Меня зовут Евгений Бунтман. И сегодня со своим особым мнением у нас Дмитрий Гудков, политик. Дмитрий, добрый день!

Д.Гудков― Добрый вечер!

Е.Бунтман― С суверенного интернета давайте начнем. Будет ли интернет суверенным, как у нас суверенная демократия?

Д.Гудков― Я просто много прочитал сегодня постов на эту тему. Хочу добавить немножко оптимизма. Вот всё, что они придумали, поскольку Клишас и эти депутаты, которые принимают эти законы, они, наверное, смартфонами редко пользуются, поэтому они не понимают, как устроен интернет, как устроен рынок провайдеров и так далее, то есть всё, что они сейчас придумали — это такой незначительный, маленький шажок в сторону китайского интернета, который элементарно обходится. Вот я сегодня как раз общался со многими экспертами. С помощью VPN вот это всё, что они придумали, всё это обходится.

Следующий шаг, который они могут сделать — даже прямо сейчас подсказываю, но они его не сделают, и я объясню, почему — это если они введут реестр правильных и неправильных VPN. То есть «православный» VPN , которым можно пользоваться и все остальные.

Е.Бунтман― И общероссийский.

Д.Гудков― Почему это не будет работать в нашей стране? По одной простой причине: огромное количество международных компаний работает по своим международным стандартам безопасности, они будут работать, только если у них есть свой VPN со своими серверами и так далее. Закрыть эти международные компании никто не сможет, потому что тогда нужно импортозаместить всю экономику.

Помните замечательный случай, когда Россия решила 14 или… не помню уже сколько «Суперджетов» продать Ирану, но Америка запретила. И вот тогда и выяснилось: как это Америка может запретить России продавать самолеты Ирану? Оказывается, может, потому что США поставляют чуть ли не 12: или 14% деталей этого самолета, и соглашение написано таким образом, что США и вот эти компании диктуют нам, куда и чего продавать.

Д.Гудков: Ритейл просто рухнет, если наши депутаты заходят обрубить и создать свой «православный» интернет

То же самое в любой сфере. У нас весь ритейл выстроен таким образом. Ритейл просто рухнет, если наши депутаты заходят обрубить и создать свой «православный» интернет. Не знаю, может быть, MasterCard или Visa — нет, это можно, наверное, импортозаместить. Но у нас в экономике всё от сельского хозяйства, банков до ритейла — это всё работает с международными компании. То есть все детали, составляющие и так далее — всё это производится или закупается где-то. Вплоть до бурения у нас… Бурение — это же новые технологии в нефтянке, которые поставляют иностранные западные компании, они же и обслуживают.

Е.Бунтман― Ну, Так смирятся западные компании. Почему нет? Смирятся с новой реальностью.

Д.Гудков― Не смирятся. Чем отличается Россия от Китая? Во-первых, в Китае пять крупных провайдеров. У нас где-то реально работающих 2,5 тысячи провайдеров, операторов разных, то есть это, во-первых, достаточно сложно. Плюс это оборудование, которое необходимо поставить, его нет в том качестве. Более того, у бюджета нет денег для того, чтобы это всё установить. Это огромные деньги. Например, они приняли пакет Яровой, а операторы не исполняют этот закон Яровой, потому что просто физически невозможно, нет на это денег. Это точно такая же фикция, которая сейчас принимается.

Так вот невозможно. То есть, грубо говоря, ради того, чтобы читать переписку Гудкова с Навальным или еще с кем-то, ради того, чтобы заблокировать для основной массы наших граждан Телеграм никто не будет рушить экономику. Потому что это реально приведет к такому коллапсу, который очень сильно изменит качество жизни большинства граждан. Это будет покруче, чем пенсионная во много-много раз.

В общем, к сожалению, а, может быть, и к счастью наши политические динозавры, они очень сильно отстали от жизни, они не понимают, как это всё устроено. Я всегда вспоминаю депутата, который сказал: «Я переехал в новый кабинет, а электронная почта осталась в старом кабинете». Вот примерно эти люди с такими подходами пытаются бороться с прогрессом.

Е.Бунтман― Нет, ну, слушайте, у них получается бороться с прогрессом периодически. Потому что вот мы тоже смеялись, что предлагают Твиттеру хранить информацию в России: хи-хи-ха-ха! Твиттер никогда на это не пойдет. Гугл никогда на это не пойдет. И ничего, идут. Твиттер переговаривается с Роскомнадзором.

Д.Гудков― Кстати говоря, в чем разница между Россией и Китаем. Китай — это чуть ли не половина мировой экономики. И, конечно, международные компании ради такого рынка готовы идти на какие-то уступки. А Гугл посылает Роскомнадзор.

С.Бунтман― Ну, как посылает? Сегодня была новость про то, что Роскомнадзор ведет переговоры с Твиттером. И с Гуглом ведут переговоры.

Д.Гудков― Да ключи… Помните шутка была такая, что Павел Дуров отправил связку ключей просто… Я думаю, что это просто усложнит чуть-чуть жизнь пользователей. Как и сейчас мы пользуемся Телеграмом, но скорость уже не та, что была до этого. То есть мы в качестве немного потеряем, но при этом никакие задачи они не решат. То есть не будет никакого своего «православного интернета». Будет интернет с ограничениями.

Е.Бунтман― Дмитрий Гудков, политик со своим особым мнением. Давайте про раскол в российском обществе. «Коммерсантъ» сегодня опубликовал опрос исследовательской группы «ЦИРКОН», что 57% россиян ощущают несогласие и разобщенность в обществе. И там есть несколько вариантов, где именно несогласие и раскол в российском обществе: по социальной линии, по политической линии. Вот где, на ваш взгляд как политика проходит раскол у россиян и есть ли он?

Д.Гудков― Я думал власть — и всё остальные. Я думаю, что здесь и проходит раскол. Потому что у нас законы принимаются для граждан, которые не соблюдаются чиновниками, депутатами и так далее. Мы это всё видим. Вообще, раскол еще, наверное, по линии: вот ты за прогресс или ты за мракобесие?

Е.Бунтман― И много ли людей за прогресс?

Д.Гудков― Я думаю, что многие, большинство за прогресс. Но, к сожалению, наша власть — за какое-то средневековье и мракобесие. Я не говорю, что все во власти. Там, конечно, есть люди, которые, наверное, хотят перемен, но они находятся в меньшинстве, по крайней мере, они не влияют на ситуацию.

Вот давайте сегодняшняя новость про интернет. Это уже дорога в Иран или куда-нибудь в Северную Корею. Третья новость в Яндексе у нас сегодня: торпеда «Посейдон у нас, оказывается, может уничтожить целый континент. Вот такие…

Е.Бунтман― Где тут раскол? Вопрос — какой континент.

Д.Гудков― Яндекса алгоритм работает в определенных условиях. Если в пропагандистских целях информация вбрасывается, это потом появляется.

Дальше. Посмотрите, у нас сегодня Россия начала лоббировать снятие санкций с Талибана(*), то есть с террористов

Е.Бунтман― Но это тоже никакого раскола нет.

Д.Гудков― Подождите. Раскол совершенно очевиден. Одновременно с этим движение «Сеть», «Новое величие», где подростки готовили какие-то митинги, вообще там сфабриковали уголовное дело — вот движение «Сеть» признают террористами, а с Талибана(*) снимают санкции.

Д.Гудков: Ради того, чтобы заблокировать для основной массы наших граждан Телеграм никто не будет рушить экономику

Дальше. У нас академик РАН сегодня Георгиев говорит: «А давайте студентам, выпускникам вузов запретим выезжать за границу. Вот просто 15 лет они должны отработать в нашей стране, а если они уезжают, они должны заплатить за обучение». То есть давайте силой держать, давайте спортсменов не будем никуда выпускать. Это вместо того, чтобы создавать для них нормальные рабочие места, давайте их силой держать, — предлагает целый академик РАН. Я уж не говорю про новость о поставках ракетных установок «земля — воздух» почему-то в Венесуэлу. И Песков это не комментирует. Вот какие новости.

В итоге у нас просто государство, по сути, выступает в качестве террористов. Все нормальные люди, которые сегодня хотят перемен — хотят бороться с мусором, или люди хотят участвовать в выборах, или люди борются в сфере ЖКХ, — государство их берет в заложники.

Пример, пожалуйста. Коломенский активист Вячеслав Егоров, человек, который Коломну защищал от свалки. Там две свалки строят: одна на 6 миллионов тонн, другая на 5 миллионов тонн. Мусоросжигательный завод. Люди не хотят дышать диоксинами. Он ведет абсолютно легальную, честную борьбу, информирует граждан, выходит на какие-то пикеты, причем легальные пикеты, устраивает автопробеги.

Так вот против него сфабриковали очередную статью. Сейчас его судят по статье Ильдара Дадина, это 12.1. То есть когда у тебя три административки, четвертая — уголовка. За то, что он пришел в суд поддержать Гудкова, когда нас судили. Он пришел в суд. Его не пустили, потому что маленькое помещение, только 6 человек помещается. Его не пускают. Многие люди остались стоять на улице. Сотрудники полиции фабрикуют дело по административке и его обвиняют во организации несанкционированного митинга, хотя никакого митинга не было. И эта четвертая административка становится уголовкой.

Вот сейчас он содержится под домашним арестом. Человек, подчеркиваю, ничего плохого не делает. Он борется за здоровье своей семьи, жителей города.

Второму активисту, который борется с мусоросжигательным заводом. Это Максим Черных. Ему подкинули две гранаты, и он сейчас ждет решение суда. Ну, что это такое? Вот она мусорная мафия, вот разделение на мафию и на всех остальных.

Е.Бунтман― Дмитрий Гудков, политик со своим особым мнением. Мы вернемся через полминутки.

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Е.Бунтман― Дмитрий Гудков, политик со своим особым мнением. Мы говорили перед перерывом про протестную активность. Тоже сегодняшняя новость про то, что составлен первый протокол по обвинению в вовлечение несовершеннолетних в протестную деятельность в Калининграде. Вот всё это закручивание гаек.

Д.Гудков: Не будет никакого своего «православного интернета». Будет интернет с ограничениями

Понятно, что люди идут под статью. Они понимают, что идут под статью, причем вполне по закону. Можно, грубо говоря, по беспределу как активисту положили в поленницу две гранаты, а можно вполне по закону, когда человек вывел каких-то людей, а среди них оказались несовершеннолетние. На что это повлияет? Активность снизится или повысится?

Д.Гудков― Во-первых, возвращаясь к расколу. Раскол государство против граждан — вот он совершенно очевидный раскол.

Е.Бунтман― Вот теперь я получил ответ, да.

Д.Гудков― Вот вы сейчас сказали о первом деле за вовлечение молодежи, хотя это власть вовлекает молодежь в политику, потому что политика приходит в дом, конкретно в виде мусоросжигательного завода или уголовной статьи за лайки или репосты…

Е.Бунтман― Но мы так говорим, как будто вовлечение несовершеннолетних в политику — это плохо.

Д.Гудков― Во-первых, это хорошо — раз. Во-вторых, это власть становится причиной, из-за люди выходят, в том числе, молодые люди выходят на акции протеста. Но к чему это приводит? Давайте до кучи уже. Обязательно я хочу сказать про дело Насти Шевченко. Во-первых, это лидер нашего отделения «Партии перемен», которая организовывала какие-то митинги… Ничего плохого не делала. И вот то, что она сотрудничала с «Открытой Россией» — «Открытую Россию» почему-то вдруг признали нежелательной организаций…

Хоть я и голосовал против этого бездарного закона, я помню, что там написано. Нежелательная организация — это либо зарубежная, либо международная. «Открытая Россия» вообще незарегистрированная, но она российская организация. И Настю Шевченко — все знают, наверное, эту трагедию, — ее просто объявили нежелательной. И мало того, просто довели человека до того, что она потеряла ребенка-инвалида, к которому ее не пускали долгое время. Вот у нас просто государство начинает заниматься репрессиями.

К чему это приведет? Власть, конечно, думает, что она запугает людей. Да, можно запугать людей, например, когда люди участвуют в каких-то политических акциях. Но сейчас в обществе уже инстинкт самосохранения… Борьба, например, с мусорными полигонами и свалками — это борьба за здоровье. Люди не хотят дышать диоксинами. Люди не хотят, чтобы у них воняло как в Коломне, например. Там постоянно воняет от этой свалки. Я там был и снимал ролик.

Люди все равно будут выходить. Вот они посадили Егорова. Они провели обыски у 14 активистов. К чему это привело? К тому, что в субботу — я приехал специально в Коломну — и вместо 20 волонтеров, к нам пришло больше 60 человек. Мы раздали газеты на рынках, на поквартирном обходе, у торговых центров 10 тысяч тираж газеты. Люди разозлились просто.

Е.Бунтман― Но на акции-то меньше народу выходят.

Д.Гудков― Люди все равно разозлились. Рано или поздно власть такой политикой доведет людей до каких-то…

Е.Бунтман― Но не все готовы садиться в тюрьму.

Д.Гудков― И они пойдут, рано или поздно пойдут. Потому что это уже вопрос самосохранения: или ты хочешь, чтобы твои дети дышали диоксином, болели раком, чтобы они жили, вечно вдыхая этот сероводород — нет, люди будут выходить за свое здоровье. Может быть, люди не будут выходить за какие-то политические акции сейчас (потом будут), но, мне кажется, что борьба за здоровье — это тоже уже политика…

Д.Гудков: Большинство за прогресс. Но, к сожалению, наша власть — за какое-то средневековье и мракобесие

―

А когда они будут выходить на политические акции?

Д.Гудков― Вспомните Волоколамск. Довели — вышли. А сколько мы таких ситуаций просто не знаем. Я вам скажу. В Зарайске, например, там 20 тысяч населения…

Е.Бунтман― Это тоже неполитическая.

Д.Гудков― Тоже против свалки, полигоны вышло из 20 тысяч 6,5 тысяч.

Е.Бунтман― Это очень много, да

Д.Гудков― Каждый третий вышел.

Е.Бунтман― Это когда проблема приходит прямо в дом к человеку, а не когда что-то общее политическое…

Д.Гудков― В эту субботу мы устраиваем экологический форум. На него приедут жители 25 городов Московской области, из Архангельска приезжают. Эта проблема касается практически каждого региона. Это только я взял тему мусора, которая стала моей личной неожиданно для меня, потому что меня этот полигон на 6 миллионов тонн строят прямо недалеко от моей дачи под Коломной. Это только одна проблема. А таких проблем масса: капремонт, ЖКХ. Или вот вспомните Кунцево, когда людей просто выселяют…

Е.Бунтман― Ну, и что? И кто победил? Застройщики победили в Кунцево.

Д.Гудков― Пока.

Е.Бунтман― Они построили бетонный забор и всё.

Д.Гудков― Рано или поздно если власть будет действовать методом кнута только — получит просто в ответ.

Е.Бунтман― Кнутом же.

Д.Гудков― Я не знаю, чем. Может, и не кнутом. Просто политика уже приходит в дом к каждому из нас конкретно в виде даже платежек за этот мусор. Мы начинаем платить эти лишние кто 400, кто 1000 рублей. За что?

Е.Бунтман― За утилизацию мусора…

Д.Гудков― НДС, пенсионный возраст. То есть власть не дает ничего взамен. То есть кнут есть, репрессии есть, а пряника нету же. И предложить нечего власти. И рано или поздно народ, я думаю, выйдет. И я это чувствую даже по Коломне, как меняется ситуация просто в одном небольшом городе.

Е.Бунтман― Давайте еще про раскол поговорим. К международным новостям внезапно уйдем. Чуть-чуть, может быть, отдохнем от российских, потом вернемся, конечно, к ним. Про раскол общества в Испании. Просто Испания как пример, где общество сначала забыло, обнулило то, что было до гражданской войны, и долгое время этот консенсус как-то был. Сейчас генералиссимуса Франка выкапывают — огрубляя — и начнутся всевозможные протесты. Нужно, вообще это делать — заострять как-то историю, историческую память?

Д.Гудков― На самом деле и в России есть этот же вопрос, который обсуждается на каждых выборах. Я помню, перед выборами мэра Москвы всё обсуждали, что делать все-таки с Мавзолеем и телом Ленина. И для многих, действительно, это проблема актуальная.

Е.Бунтман― Так актуальная проблема или нет?

Д.Гудков― Я думаю, что она ушла уже на задний план и сейчас реальны уже бытовые проблемы.

Е.Бунтман― Но всегда они есть — бытовые проблемы. Но все время обсуждают, хоронить Ленина или нет.

Д.Гудков― Просто это такая хайповая тема. Когда нужно показать какие-то идеологические разногласия, эту тему…

Е.Бунтман― Вы же политик. У вас должна быть своя позиция по Ленину.

Д.Гудков― Я политик. Я считаю, что это символ авторитаризма, диктатуры. Я за захоронение, конечно. Но я считаю, что нужен и здесь демократический подход. Это нужно в любом случае решать на референдуме. Надо провести референдум.

Д.Гудков: Власть думает, что она запугает людей. Да, можно, но сейчас в обществе уже инстинкт самосохранения

―

Московский или всероссийский?

Д.Гудков― Московский референдум.

Е.Бунтман― Но Ленин — всероссийское достояние.

Д.Гудков― Хорошо, российское — замечательно. Я и за российский референдум. Давайте хоть какой-то референдум проведем. Потому что в Швейцарии любые вопросы даже местного значения решаются на местных референдумов. А вы попробуйте провести референдум в нашей стране. По пенсионной реформе помните, как даже политические партии пытались организовать этот референдум «Вы повышение пенсионного возраста или против?» Не смогли даже зарегистрировать…

Е.Бунтман― Сформулировать вопрос они сначала не могли.

Д.Гудков― Сформулировать вопрос — это несложно. Зарегистрировать инициативную группу они не смогли.

Поэтому я считаю, что такие вопросы, которые вызывают дискуссию, нужно выносить реально на референдум. То есть людям надо дать возможность самим решать. Не надо за людей ничего решать.

Е.Бунтман― Но это отвлечь от более серьезных проблем — нет? Разговаривать про Ленина… Лежит и лежит.

Д.Гудков― Вот вы мне этот вопрос задаете. Я считаю, что это не самый актуальный сейчас вопрос…

Е.Бунтман: Я―то не политик.

Д.Гудков― Но если вы спросили про мое политическое отношение — мое политическое отношение я вам озвучил. Как это сделать, какое решение — я считаю, через референдум.

Е.Бунтман― И тогда это не будет как-то раскалывать общество?

Д.Гудков― Я думаю, что в любом случае может раскалывать общество, но, с другой стороны, это цивилизованный выход из ситуации. Это демократическое решение. Референдум — это правильно, нормальное решение, когда людям дают выборы, а не за них решают, как это у нас принято.

Е.Бунтман― Вообще, обращение к историческим вопросам… Понятно, что у нас это чуть дальше, чем война в Испании, там как бы 30-е годы плюс еще 40 лет диктатуры Франко. Здесь это немножко дальше — революция. Хотя тоже почти 70 лет Советского Союза. Это всё чаще и чаще происходит — обращение к вопросам истории вместо актуальности?

Д.Гудков― Если оставить в стороне Испанию, то, мне кажется, что когда нет будущего или даже нет настоящего, все начинают обсуждать прошлое.

Е.Бунтман― Героическое прошлое.

Д.Гудков― Героическое прошлое. Поэтому, к сожалению, в нашей стране… там, может быть, разногласия есть — есть сторонники власти, есть противники власти, но между ними уже очевидный консенсус — они не видят будущего ни с Путиным, ни без Путина. Непонятно, какое будущее. И очевидно, что у нас нет никаких реформ: ни политических реформ, ни экономических реформ. Мы отстаем по многим показателям.

Е.Бунтман― Мы в самом начале своего политического пути, как сказал НРЗБ…

Д.Гудков― Мы начинаем бороться с прогрессом. Вместо того, чтобы, наоборот, давать нашим компаниям развиваться, мы сейчас какой-то рунет православный строим, потом будем православные VPN делать. Потом в итоге это приведет к отставанию, экономическому отставанию нашей страны от цивилизованного мира. В принципе, это и происходит. А потом уже и нефть никому не будет нужна через какое-то время. «Газпром» стоит сейчас дешевле, чем Facebook . Facebook дороже «Газпрома». Когда-то это была одна из крупнейших компаний.

Е.Бунтман― Ну, газ останется. А модный Facebook, может быть, уйдет.

Д.Гудков― Facebook — это уже серьезная инвестиционная компания, которая будет развивать другие сервисы. Это в любом случае компания, которая имеет гораздо больший политический ресурс.

Е.Бунтман― Демиург российской политики последних 15 лет Сурков говорит — я очень не хотел обсуждать эту тему про Суркова, — что у России должен быть свой путь.

Д.Гудков: Рано или поздно если власть будет действовать методом кнута только — получит просто в ответ

―

Честно говоря, меня очень удивила дискуссия по поводу статьи Суркова.

Е.Бунтман― Да нет, дискуссия тут я не знаю, какая может быть…

Д.Гудков― По крайней мере, в социальных сетях была. Мне кажется, что у таких произведений всегда один адресат. И на самом деле эта статья говорит не об авторе — мы про автора все знаем, — она говорит о том, кому это адресовано. Вот если для человека, которому это адресовано, коррупция — это и есть идеология нашей страны, это не может радовать, к сожалению. Хотя у нас, если помните, уже был один идеолог нашей страны по фамилии Якунин. Он писал про молекулярную войну, если помните. И он пошел на повышение, получил вид на жительство в Германии. Может быть, у Владислава Юрьевича тоже какие-нибудь есть планы.

Е.Бунтман― Дмитрий Гудков, политик со своим особым мнением. Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Меня зовут Евгений Бунтман, а напротив меня со своим особым мнением Дмитрий Гудков, политик. Поговорим про Санкт-Петербург немножко. В Санкт-Петербурге вы знаете, что происходит. Ледяной ад. Всё падает с крыш. Сугробы. ИО губернатор Беглов выходит чистить снег сам…

Д.Гудков― Которого назвал Сбегловым после того, как он отказался выступать перед депутатами в Питерского ЗакСа.

Е.Бунтман― Да, но теперь он чистит снег, но как-то это не очень помогает, мне кажется, в общественном мнении ему. Я к чему все веду — будет какой-нибудь кандидат от «Партии перемен» в Санкт-Петербурге все-таки, учитывая, что Беглов сейчас совершенно проваливается, или нет?

Д.Гудков― Первый вопрос: будет ли Партия перемен? Потому что, вы знаете, у меня был суд с Минюстом, и Минюст отказался даже признать решение съезда об избрании меня председателем партии. Я уж не знаю, с чем это связано. Я подозреваю — с тем, что я пытаюсь организовать противодействие «мусорной мафии» в Подмосковье, потому что там огромные деньги. Это первая проблема. Вторая проблема: даже если у нас будет кандидат, как мы его зарегистрируем? Если есть муниципальный фильтр, и несмотря на то, что даже некоторые сенаторы попытались внести изменения в законодательство, «Единая Россия» проигнорировала. Так вот если в Москве даже у нас много независимых депутатов, и мы не смогли пройти муниципальный фильтр…

Е.Бунтман― В Москве всё спокойно, там нет ада.

Д.Гудков― А в Санкт-Петербурге нет даже такого количества муниципальных депутатов. И только партия власти может решить, кто участвует в выборах губернатора. Так устроено наше дебильное законодательство.

Е.Бунтман― А попробовать?

Д.Гудков― Пробовать, может быть, мы и будем. Хотя там, например, есть Максим Резник, в общем, политик, которого мы поддерживаем. Он в экспертном совете нашей партии. Там, я знаю, другие политики заявили. Но опять мы можем заявлять и пробовать сколько угодно. Я вот пробовал честно принять участие в выборах мэра Москвы. Более того, мы провели муниципальную компанию. Мы провели 267 независимых депутатов. Это было первым этапом моей мэрской компании. Я честно собирал подписи депутатов…

Е.Бунтман― Но все равно оказалось недостаточно.

Д.Гудков― Мы оказывали всяческое давление на власть. И я надеялся, что, мне кажется, как в ситуации в 14-м году, когда Навальному дали подписи «Единой России». В общем, мне не дали эти подписи. Я все этапы прошел, честно прошел, но, видимо, к сожалению, было принято политическое решение Гудкова на выборы не пустить.

Е.Бунтман― Ну, так если Гудкова не пустят, может быть, Ксению Собчак пустят в Санкт-Петербурге?

Д.Гудков― Не знаю. Надо, во-первых, у нее спрашивать, будет ли она в этом принимать участие. Я не знаю. Что касается регистрации, в любом случае этот муниципальный фильтр надо как-то преодолевать. Либо нужно кампанию какую-то организовывать серьезную, общественную кампанию…

Но параллельно как минимум мы будем участвовать в муниципальных выборах. Там разыгрывается 1,5 тысячи мандатов. Санкт-Петербург — протестный город. Там есть коалиция «Объединенных демократов», куда вошли разные политики оппозиционные: там и я, и Илья Яшин, и Евгений Ройзман. И многие приезжали и поддерживали. И наши депутаты туда приезжали, поддерживали. Алексей Навальный сейчас тоже поддерживает независимых депутатов. Поэтому если вдруг даже не получится нам участвовать в губернаторских выборах, я считаю, что как минимум мы должны победить на муниципальных.

Е.Бунтман― Кооперироваться будете с Навальным? Не самые хорошие отношения, поэтому я и спрашиваю.

Д.Гудков― Нормальные отношения. И мы готовы, безусловно. Более того, он даже тут выступил с идеей поддержать Максима Резника.

Е.Бунтман― В числе прочих он назвал его.

Д.Гудков― НРЗБ это «Партия перемен», я просто хочу напомнить. Может быть, и будет какая-нибудь компромиссная фигура. Я надеюсь, что мы найдем какие-то пути для взаимодействия, потому что разыгрываются 1,5 тысячи мандатов, и, мне кажется, места всем хватит. Очень важно сформировать команды. Причем, я считаю, и «Объединенные демократы» и «Яблоко» и Навальный — там хватит места всем. Надо просто сформировать команды, всех поддерживать и побеждать, как это мы сделали в Москве.

Е.Бунтман― С Мосгордумой — что?

Д.Гудков― В четверг в 13-00 команда наша, команда Гудкова объявил о своих планах. Мы чуть-чуть позже расскажем.

Е.Бунтман― Может быть, спойлеры какие-нибудь будут?

Д.Гудков― Я вас приглашаю в 13-00 к нам в офис, и мы расскажем о наших кандидатах…

Е.Бунтман― Дмитрий Гудков держится и не раскалывается.

Д.Гудков― Как мы видим избирательную кампанию и как мы будем побеждать. Мы к этому активно готовимся.

Е.Бунтман― Московский тогда вопрос. Предлагает Минпромторг вернуть обратно ларьки, которые сносили. Вот как начало предвыборной кампании.

Д.Гудков― Как минимум, я считаю, что нужно вернуть деньги всем тем, чью собственность они тогда ликвидировали. Потому что все эти разрешения когда-то получались — неважно, за взятку, не за взятку — были документы о собственности. Поэтому, я считаю, что Москва должна защищать собственность в любом случае…

Е.Бунтман― Даже если по-бандитски построена была.

Д.Гудков― Безусловно. Можно, допустим, удалить ее, но хотя бы компенсацию надо выплатить. Иначе тогда у тебя ларек снесли, забрали, а завтра — квартиру. Я как раз писал на этой неделе по семью, которая жила в пятиэтажке… по-моему, 4 этажа. Замечательный дом, который когда-то при Лужкове хотели расселить, потом эти планы отменили. В итоге в этом доме продаются нежилые помещения, там и парикмахерские… А семью почему-то выселяют. И выселяют эту семью из хорошего района в район намного хуже — за третье кольцо. Мы даже посмотрели: квартира, где они живут, стоит 16 миллионов, а там, где им предлагают — 12 миллионов. Им даже денежную компенсацию не предлагают, то есть просто отъем собственности. А у нас еще впереди эта программа реновации. Как она пойдет?

Е.Бунтман― Вот сейчас на ленту новостей приходит, что Путин ставит задачу расселять граждан и аварийного жилья в больших объемах, чем сейчас. Еще больше расселять…

Д.Гудков― Больше расселять или переселять в квартиры большего объема?

Е.Бунтман― Нет-нет, в смысле граждан больше расселять.

Д.Гудков― Вот я вам просто привел пример, как одну семью расселяют.

Поэтому я считаю, что в Московской городской думе должна появиться независимая фракция депутатов, которые бы защищала права собственности москвичей — тех москвичей, который сейчас выселяют в Кунцево. И там именно наши депутаты — Денис Шендерович, который там провел я не знаю, сколько дней и ночей и пытается как-то помочь… Но, тем не менее… Вот просто представьте: три дома стоят — я был там — и вот ровно во дворе в тридцати сантиметрах от 5-этажки строят забор. Туда приезжает НРЗБ и всем объявляет, что «теперь эта территория не ваша». Может быть, она там даже по документам и не их, хотя это спорно и по этому вопросу судились как раз жители, но вы просто представляете, если у вас во дворе стройка в 30 сантиметрах начинается — это, вообще, нормально?

Е.Бунтман― Ну, в Москве к этому привыкли. Правда, Собянин обещал отказаться от точечной застройки.

Д.Гудков― Мне кажется, это ненормально. И я не понимаю, почему мэрия не могла сделать какое-то предложение жителям, от которого они не могли бы отказаться. Ведь цена вопроса — мы даже считали — там миллиард или 1.5 миллиарда рублей, чтобы людям дать достаточное количество денег, чтобы они могли купить там же хорошую квартиру, не проиграв. Но при этом мэрия выделяет 19 миллиардов рублей на пиар мэра Москвы. А цена вопроса по Кунцево — 1,5 миллиарда рублей. Вот приоритеты, и эти приоритеты надо менять.

Е.Бунтман― Все-таки про ларьки: это хорошо или плохо, если они есть?

Д.Гудков― Давайте так: внешне мне, конечно, нравится то, как сейчас.

Е.Бунтман― Пустынно так…

Д.Гудков― Не то что пустынно. Не аляписто. Чтобы город выглядел нормально. Я считаю, что, действительно, город, особенно центр преобразился. Но при этом нельзя ценой отъема собственности это делать. Вот в чем у меня главная претензия к мэрии Москвы. Да, улицы стали выглядеть лучше, но нельзя у людей отнимать…

Е.Бунтман― Ну, кроме плитки, которая дыбом встала.

Д.Гудков― Вы же про ларьки сейчас спросили.

Е.Бунтман― Про ларьки тоже, да.

Д.Гудков― Нельзя отнимать собственность. Это базовое конституционное право, которое нужно защищать.

Е.Бунтман― Вернемся к протестам, к закручиванию гаек. Есть ли закручивание гаек, вообще? Мы говорили, что оно все-таки есть.

Д.Гудков― Конечно, есть. Если раньше можно было обойтись штрафом, сейчас реально активистов начинают сажать, то есть им шьют уголовные статьи.

Е.Бунтман― Есть еще одна, весьма преследуемая группа, запрещенная в России религиозная организация «Свидетели Иеговы(*). И сегодня председатель Верховного суда говорил, что никто не преследует за веру, преследуют за нарушение закона. Вот вы как-то обращали внимание раньше на то, как преследуют иеговистов?

Д.Гудков― Очевидно, что законодательство поменялось в сторону ужесточения и завинчивания гаек. То есть если раньше это противозаконно, то сейчас это в рамках… хотя все равно не в рамках… вот уже нового законодательства. Если мы берем случай Насти Шевченко, то это закручивание гаек нарушает даже все те законы, которые именно принимали. Что такое нежелательная организация с точки зрения законодательства? Это зарубежная или международная организация. Они задерживают и сажают человека, который работает в российской организации. Это российское движение. То есть это нарушение даже их репрессивного законодательства. То есть они нарушают даже свои же правила.

Далее, если мы берем дело Егорова. Есть решение Конституционного суда по статье как раз Ильдара Дадина 212.1, что после административки не может быть уголовной статьи, если человек не представлял угрозу общественной безопасности. У нас есть видео, где Вячеслав Егоров просто стоит возле здания суда. Ну, хорошо, даже если вы сфабриковали ему эту административку, но он никакой угрозы общественной безопасности не представлял. То есть вы даже нарушаете постановление Конституционного суда. Поэтому очевидно, сейчас силовики просто превышают сверхполномочия, которые дает действующее законодательство. Репрессий стало больше очевидно.

Е.Бунтман― Дмитрий Мезенцев спрашивает: «Дмитрий, почему у нас не может быть как в Венесуэле?» Не знаю, что конкретно имеется в виду. Могу предположить, что оппозиция не выходит так на улицы скидывать тех, кто им не нравится.

Д.Гудков― Во-первых, давайте так: выходит ведь не оппозиция — выходят граждане. Вот давайте 24 февраля, дорогие друзья, приходите все. Будет марш памяти Немцова. Мы все выходим. Присоединяйтесь к нам.

Е.Бунтман― Согласован?

Д.Гудков― Да, вроде согласовано, по крайней мере, идут переговоры, я думаю, будет согласовано.

Е.Бунтман― Я просто спрашиваю, Дмитрий, потому что есть российские законы, которые запрещают звать за несогласованные акции. Делая шаг назад…

Д.Гудков― Здесь очень просто: если власть понимает, что выйдет тысяча человек, 5 тысяч человек или даже 10 тысяч человек, то власть запрещает митинги. Но если она чувствует, что выйдут десятки тысячи и даже 100 тысяч, то власть однозначно идет на какие-то компромиссы. И так это происходило всё это время, по крайней мере, в Москве.

Е.Бунтман― Дмитрий Гудков, политик со своим особым мнением. Спасибо и всего доброго!



(*) — группировка (организация) запрещена на территории РФ