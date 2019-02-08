Т. Троянская― Одиннадцать часов шесть минут, действительно программа «Особое мнение». В студии Татьяна Троянская, и я приветствую Михаила Шевчука, журналиста «Делового Петербурга». Михаил, добрый день.

М. Шевчук― Добрый день.

Т. Троянская― Наши средства связи: +7(931)291-58-00, и также видеотрансляция, работает здесь чат. Можете общаться друг с другом, можете задавать вопросы. YouTube «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». Присоединяйтесь. Михаил, ну что, вчера вечером поступило известие, что, возможно, Максим Шевченко будет баллотироваться на пост губернатора в Санкт-Петербурге. И, соответственно, всё завертелось, все начали брать комментарии у Шевченко, у местных коммунистов. Мы сегодня даже устроили такое голосование: Бегло или Шевченко. Я должна сказать, что наши слушатели выбрали Шевченко, причем, с большим… 92% против 8%.

М. Шевчук― Очень предсказуемо, потому что в этом, в общем, и заключалась цель заявления, и на протяжении всей предвыборной кампании Максим Леонардович, если он, конечно, не переменит вдруг своего решения, будет оставаться в фокусе СМИ, потому что человек известный. Если, например, выдвижение, Красимира Врански интересует только петербургские СМИ, то, конечно, про Максима Шевченко пишут московские издания и тем самым поднимают интерес к петербургским выборам. Ну, конечно, намерение баллотироваться – это означает попытку, попытку выдвинуться, потому что муниципальный фильтр Максима Леонардовича, скорее всего, не пройдет, как и все, но, когда медийная и популярная персона начинает выступать с претензиями по поводу того, что не удалось пройти муниципальные фильтры, это, конечно же, звучит гораздо более громко, чем возмущения каких-то персонажей регионального значения. Надо понимать, конечно, что, вообще, фраза «преодолеть муниципальные фильтры» — это такой эвфемизм, от которого на самом деле нам пора избавляться.

Т. Троянская― То есть, даже не стоит и пытаться?

М. Шевчук― Это означает, получить разрешение. Когда вот мы с вами пишем или говорим «кто-то пройдет или не пройдет муниципальные фильтры», мы на самом деле подразумеваем «получит или не получит разрешение».

Т. Троянская― Вопрос, кого. Потому что мы же знаем, что муниципалами сейчас верховодит, скорее, Вячеслав Серафимович Макаров, спикер ЗАКСа. Или нет? или я не права?

М. Шевчук― Нет, правы, но нужно не забывать, что Вячеслав Серафимович тоже в открытое противостояние с Москвой не пойдет. Если получит какое-то исключительно твердое и жесткое указание пропустить того или иного кандидата, то ему не останется, наверное, ничего, кроме как это сделать, скорее всего. Хотя возможны, наверное, нюансы, но мне почему-то кажется, что он на такие открытые конфронтации не пойдет. Конечно, Смольный будет робко оправдываться тем, что Максим Шевченко и не собирал никаких подписей муниципалов, но это в данном случае не будет иметь никакого значения, потому что мы все знаем, что сбор подписей – это всего лишь формальность. На самом деле речь идет о том, что, либо Шевченко разрешат участвовать в выборах, тогда он подписи соберет с легкостью, и даже собирать их не будет – ему принесут их в папке на дом; либо ему не разрешат это сделать, вот и всё. Претензии – они будут фактически связаны именно с этим, что Шевченко не разрешили участвовать в выборах губернатора Петербурга, так же, как раньше ему не разрешили участвовать в выборах в Орловской области, где он там, если помните, он тоже не получил этого разрешения. Но, кстати, для губернатора… не Орловской…

Т. Троянская― Владимирской.

М. Шевчук― Владимирской, конечно же, да. Просто в Орле тоже были выборы, где Клочков победил. Во Владимирской области всё закончилось довольно плачевно для действовавшего губернатора.

Т. Троянская― Подождите, Михаил. Вот вы сказали, достаточно предсказуемое голосование, в отношении нашего утреннего голосования, что оно было в пользу Максима Шевченко. Я хочу сказать, что, в принципе, слушатели не очень любят Максима Шевченко, поскольку он же практически каждый четверг с особым мнением на «Эхе» и, в общем, сторонников у него на радиостанции небольшое количество. Получается, что все прислушались к Алексею Навальному и проголосовали против Беглова, скорее, чем за Максима Шевченко? Или…?

М. Шевчук― Если у вас был поставлен вопрос, Шевченко либо Беглов…

Т. Троянская― Да, у нас был именно так поставлен.

М. Шевчук― … то, конечно, голосовали против Беглова. Тем более, Шевченко они знают гораздо лучше, чем Беглова, потому что Александр Дмитриевич у вас каждый четверг не выступает. Если бы выступал, то, может быть, тоже имел какое-то количество сторонников. А, может, и нет.

Кремль склоняется к фигуре Беглова, но не на 100%. Его поведение в период испытания снегом может вызывать сомнения, сможет ли этот человек справиться с другими вызовами. Тот же самый Исаакиевский собор.

Т. Троянская― Тем не менее, всё это блеф, на ваш взгляд, все вот эти как бы выдвижения? То, что, например, Вишневский говорит, что он будет. Всё это просто такое…

М. Шевчук― Это не блеф. Это, скорее, попытка убедить будущих режиссеров выборов, точнее, режиссеров будущих выборов, в необходимости сценария противостояния, потому что ведь может быть несколько сценариев. Насколько можно судить, пока не выбран какой-то еще один из них. И вот один из сценариев, в котором, наверное, заинтересовано максимальное количество народа, больше, это сценарий противостояния. То есть, что-то похожее на известные выборы мэра Москвы 2015 года, только с менее мощной фигурой, нежели Навальный. То есть, с более простой задачей для кандидата власти. И вот мы видим, что всё больше статусных известных фигурантов появляется в процессе петербургских выборов, нашей кампании. Это говорит о том, что многие люди заинтересованы в том, чтобы был выбран всё-таки именно сценарий с сильным оппонентом в кавычках, которого надо будет героически побеждать.

Т. Троянская― Но для этого, собственно, само блюдо, я имею в виду, Беглов, условный Беглов, главный претендент, должен быть хотя бы как-то приятен городу. Потому что к Собянину отношение в Москве не такое, как сейчас отношение к Беглову в Петербурге, согласитесь.

М. Шевчук― Да. До сентября еще много времени. Я думаю, что к сентябрю вот эти все сугробы – они забудутся, как ни странно это звучит.

Т. Троянская― И что, Беглов полюбится петербуржцами?

М. Шевчук― Ну, это будет зависеть от того, что он будет делать весной и летом.

Т. Троянская― Неужели можно что-то такое сделать, чтобы люди, которые вот сейчас говорят о Беглове, поменяли свою точку зрения?

М. Шевчук― Практика показывает, что человеческая память – она вот хорошо охватывает события примерно трехмесячной давности. Если вы, например, сейчас устроите опрос, ну, не в интернете желательно, чтобы люди не могли подсмотреть, о главных событиях 2018 года, то вы увидите, что в основном люди, если могут вспомнить какие-то события, то вот там осенние, но уж точно, например, не события прошлой зимы. И, если, например, Беглов те же три станции метро откроет в августе, это будет помниться гораздо больше, чем ужасная зима 2019.

Т. Троянская― Но это же нереально. Он не откроет.

М. Шевчук― Ну, почему бы и нет?

Т. Троянская― А если откроет, то всё там обвалится к сентябрю, и тоже…

М. Шевчук― Нет, бросьте. Метро у нас всё-таки нормально строят. За всю историю, конечно, была одна катастрофа, я имею в виду разрыв на «Лесная – Мужества», но всё-таки это был совсем форс-мажор. Обычно у нас станции метро всё-таки не рушатся, и строят их достаточно хорошо.

Т. Троянская― Ну, хорошо, допустим. То есть, Вы уверены, что, в принципе, с персоной Беглова Кремль уже определился, и никого вместо него не будет?

М. Шевчук― Нет, на 100% я в этом не уверен. Я думаю, что Кремль склоняется к фигуре Беглова в настоящий момент, очень сильно склоняется, но не на 100%, потому что поведение Беглова сейчас, в период как раз серьезного для него испытания снегом, оно, в общем-то, может вызывать сомнения, сможет ли этот человек справиться с какими-то другими вызовами. Потому что их много, и многие темы – они еще не поднимались в текущую кампанию – тот же самый Исаакиевский собор. Осенью было обозначено обеими сторонами – и защитниками собора, и Епархией – что эта тема не закрыта, и она будет подниматься. Но как с ней справится Беглов, совершенно же непонятно.

Т. Троянская― Есть еще одна история, связанная с Бегловым, это замороженный новый Музей блокады на Смольнинской.

М. Шевчук― Да, это еще одна из тех историй, которую ему за предстоящие полгода предстоит как-то переварить, осмыслить и это выдать горожанам. Может, он найдет какие-то ответы, которые город удовлетворят. Может быть, он весной, допустим, выйдет и скажет: «Нет, мы нашли деньги, у нас будет прекрасный новый музей, лучше, чем задумывали» и так далее. Представить такое можно. То есть, могут еще за полгода быть найдены ходы, которые поднимут его рейтинг. Если, конечно, он будет вести себя не так, как ведет сейчас.

Т. Троянская― Ну, в общем, да, если бы да кабы. Тем не менее, вернемся к Навальному, который призывает голосовать за любого кандидата, кроме Беглова, и если там это будет условный Тимур Бикбаев.

М. Шевчук― Тахир.

Т. Троянская― Тахир, простите. Ну, видите, я даже не помню его имени.

М. Шевчук― Неудивительно.

Т. Троянская― Так вот, если будет Тахир Бикбаев, народ послушает Навального и проголосует за Бикбаева, чтобы был второй тур?

М. Шевчук― Нет, я думаю, народ не придёт на выборы, вот и всё.

Т. Троянская― И в итоге выиграет тот, кто нужно.

Оксану Дмитриеву вряд увидим среди претендентов. Только разве что в качестве условно оппозиционного технического кандидата.

―

Да. Ну, я думаю, кто нужно, выиграет с большой долей вероятности. С трудом представляю ситуацию, в которой этого не произойдет. Хотя, если будет второй тур, если будет внятный альтернативный кандидат, то почему бы и нет. Такое тоже представить себе, по крайней мере, можно. Но кто может стать таким кандидатом? Вообще, конечно, как честный человек, Максим Резник должен сейчас выдвинуться.

Т. Троянская― А вот почему, интересно. Потому что Алексей Навальный, в принципе, предлагал Максиму Резнику свою поддержку.

М. Шевчук― Ну, он, собственно говоря, не только предлагал. Он озвучил свою поддержку.

Т. Троянская― Да, да. Почему Максим Резник не решается. Его версия, что он полезней, собственно, работой на полях.

М. Шевчук― Извините, Максим Львович, но я думаю, что он кокетничает пока. Я думаю, что рано или поздно…

Т. Троянская― Только кокетство ему мешает?

М. Шевчук― По моему мнению, просто какая-то необходимость потратить время на лучшую оценку ситуации, на лучшую подготовку к выдвижению. Ведь тоже необходимо готовить, как-то подбирать момент, заручаться какими-то сторонниками, силами и так далее. В первую очередь, нужно провести переговоры, наверное, по коллегам оппозиционного лагеря. Может быть, здесь как-то договориться. То есть, это занимает время. Время ещё есть.

Т. Троянская― То есть, вполне возможно, через некоторое время Максим согласится?

М. Шевчук― Я думаю, что это наиболее логичный способ, путь.

Т. Троянская― А если, допустим, Максим всё-таки решится, как вы думаете, другие его сторонники… ну, не его сторонники, а оппозиционеры, даже те же парламентские оппозиционеры, как Борис Лазаревич Вишневский, который сам заявлял о своём желании. Оксана Генриховна Дмитриева, которая пока, в общем, находится в таком подвешенном состоянии. Вот они сплотятся вокруг Максима и поддержат ли его?

М. Шевчук― Ну, что касается Бориса Лазаревича Вишневского, то он человек, строго придерживающийся партийной дисциплины, а партия «Яблоко» у нас всегда держалась особняком в оппозиционном лагере. Скорее всего, «Яблоко» заявит о том, что будет участвовать в выборах самостоятельно и выдвигать своего кандидата. И, если Бориса Вишневского в качестве своего кандидата «Яблоко» выдвинет, что опять-таки ещё совсем не решено, он будет участвовать в выборах. Ну, попытается получить это разрешение. Что касается всех остальных, то остальные как раз могут либо поддержать Максима Резника, либо отойти куда-то в сторону. Что касается Оксаны Дмитриевой, я думаю, что вряд ли мы увидим её среди претендентов. Только разве что в качестве такого, условно оппозиционного технического кандидата, потому что в последнее время у неё отношения с Александром Бегловым выстроились вполне конструктивные и позитивные, и вряд ли мы услышим какую-то критику его.

В оппозиционной среде Ксения Собчак особенной поддержки не получает. Плюс еще этот скандал с личной жизнью.

―

То есть, получается, она сейчас, скажем так, в дружбе с администрацией?

М. Шевчук― Ну, насчет дружбы, может быть, слишком сильное слово, но в рабочем диалоге. Не думаю, что из неё получится хороший оппозиционный кандидат. Кандидат – да, может быть, но не оппозиционный, я думаю, сейчас.

Т. Троянская― Ну, я уж, не знаю, какой будет кандидат, если будет, Ксения Собчак.

М. Шевчук― Боюсь, что не дойдет у Ксении Анатольевны до выдвижения. Мне почему-то так кажется.

Т. Троянская― Почему?

М. Шевчук― Ну. Потому что, когда она заявила о своих вероятных гипотетических амбициях, хотя, кстати, она непосредственно о личных амбициях-то и не заявляла. Она только всякий раз говорила, что оппозиционеры должны договориться и выдвинуть единого кандидата. Мы просто привыкли к тому, что, если какой-нибудь оппозиционер употребляет такую формулировку, он подразумевает, что все должны выдвинуть его, любимого. Поэтому все сделали вывод, что Ксения Собчак собирается выдвигаться. На самом деле не совсем так. Реакция на её заявление показала, что даже в оппозиционной среде она особенной поддержки не получает. Плюс еще этот скандал с личной жизнью, в который она недавно угодила, что тоже не сыграет ей на руку. И, по большому счёту, нужды в участии Ксении Собчак в выборах пока не просматривается.

Т. Троянская― Но, с другой стороны, если будет условный Беглов и Ксения Собчак – вот вам альтернатива. Скажут, пожалуйста, выбирайте. Как бы оппозиционная Ксения Собчак, мне кажется, может быть вполне как бы оппозиционным кандидатом. Нет?

М. Шевчук― Возможно, но пока у нас вырисовывается противостояние Резник-Беглов. Александр Дмитриевич Беглов делает всё, чтобы именно Максим Резник представал в настоящий момент его главным оппонентом.

Т. Троянская― А Резник пройдёт фильтр?

М. Шевчук― Получит ли разрешение.

Т. Троянская― Получит ли разрешение, да.

М. Шевчук― Если всё пройдёт так, как мы предполагаем, как это шло несколькими годами ранее на протяжении последних лет, то нет. Но сентябрь будет довольно особенным месяцем. Я имею в виду сентябрь с точки зрения единого дня голосования. Потому что последний сентябрь – он стал для власти немного неожиданным. Мы помним эти все внезапные переворачивающие голосования в Приморском крае, в Хабаровском, в той же Владимирской области, в Хакасии, где дело завершилось вообще каким-то невероятным просто шапито с НРЗБ голосованием. И мы можем предполагать, что в администрации президента после всех этих неожиданностей на следующий сентябрь могут быть пересмотрены сценарии. То есть, возможно, эти вот результаты – они могут подтолкнуть режиссеров к тому, чтобы что-то поменять. В этом случае, допустим, может быть принято решение о выпуске какого-то условного сильного оппонента, который мог бы составить противовес кандидату от власти, чтобы…

Т. Троянская― Это очень опасное решение. А вдруг оппонент соберет больше, чем основной кандидат предполагаемый.

М. Шевчук― Это уже вопрос технической подготовки, потому что…

Т. Троянская― Понятно. Операция «Расческа» в действии.

М. Шевчук― С другой стороны, если допускать такой сценарий, на него, в принципе. Закладываться, необходим какой-то другой приличный кандидат. То есть, человек, который в случае чего, вообще невероятного форс-мажора, сможет стать каким-то адекватным губернатором. То есть, не как Валентин Коновалов в Хакасии, человек совершенно, при всём уважении, без опыта, без команды, без ничего. Большой вопрос, как он там будет выправлять. А здесь мы всё-таки говорим о крупном мегаполисе, который просто так, с кондачка, может быть, не у каждого получится управлять. То есть, может быть, какой-то второй приличный человек здесь понадобится. Ну, судя по тому, что несколько месяцев назад обсуждалась фигура Артемьева, главы ФАС, этот сценарий рассматривался, и эта мысль тоже обсуждалась на Старой площади в Москве. Ну, вот Артемьев пока отказался. В общем, мы видим, что сценария пока нет. Есть разные варианты и разные люди, которые заинтересованы в том или ином /неразборчиво/ и их активно сейчас предлагают. Кто-то вот может отстаивать идею противостояния. Это тогда выборы будут похожи немножечко на выборы 2003 года, если вы помните, когда у нас Валентина Ивановна Матвиенко против Анны Борисовны Марковой выступала. Вот, значит, была Матвиенко, которая символизировала какого-то московского варяга, федеральную власть и так далее. И была Анна Маркова, который символизировала Санкт-Петербург, петербургские ценности. На самом деле, там, конечно, в скобках было «местной элиты», но тем не менее. Будет противостояние грубого московского робота против такого Ланцелота из Петербурга, который бросает вызов, как Дон Кихот, что-то в этом роде. Вот этот сценарий вполне может повториться в противостоянии Резник-Беглов, например.



«Единой России» совершенно не нужно менять спикера или секретаря. Вячеслав Макаров проводит депутатов, которых надо. Он даёт результат.

―

Ну, ладно. Мы будем наблюдать, как это всё будет происходить. Возвращаясь к персоне Вячеслава Серафимовича Макарова, он сидит у себя там в ЗАКСе, потирает ручки, радуется чем-то? Или эта ситуация как-то его беспокоит?

М. Шевчук― Какая ситуация?

Т. Троянская― Ну, вот с Бегловым и с такой предгубернаторской гонкой. Его интересы какие?

М. Шевчук― Его интересы – во-первых, взять под контроль муниципальную кампанию, во-вторых, занять в губернаторской кампании такое место, которое позволяло бы сделать так, чтобы Смольный после выборов чувствовал себя обязанным Макарову. То есть, как-то вот так помочь, чтобы было понятно, что без Макарова не получилось бы. По крайней мере, так круто бы не получилось. Вот это его задача. По большому счету, ему больше ничего не нужно. Это его обезопасит от дальнейших нападок, если будет достигнута такая конфигурация, которую я описал.

Т. Троянская― А положение его при Беглове сильно изменилось по сравнению с положением при Полтавченко?

М. Шевчук― Думаю, что не очень. Он же представитель другой ветви власти. Это нам так со стороны может казаться, что власть – это просто такой массив серый.

Т. Троянская― Нет, оно официальный представитель другой власти, конечно, но…

М. Шевчук― Но при взаимодействии между собой, потому что есть же, кроме межвидовой борьбы, еще и внутривидовая, при взаимодействии между собой органов власти, это различие – оно очень хорошо помнится и подчеркивается. Макарова и партия, Макаров и депутаты. Это не совсем Смольный. Гон помогает, поддерживает всеми силами, но в любой момент он может сказать «нет, вот это не моё», «здесь сами как-то», «здесь даже вот не пытайтесь». Это различие – оно есть, и оно в нужный момент всегда включается. Его положение – оно в основном зависит от московского руководства «Единой России». Сделать с ним что-то в обход федеральной «Единой России» практически невозможно. Поэтому он чувствует себя вполне неплохо. Сковырнуть его с поста спикера просто так, без санкций Москвы, не получится.

Т. Троянская― И без последствий, в принципе, для, может быть, «Единой России», например.

М. Шевчук― «Единая Россия» — это всё, если брать в целом партию, то ей совершенно не нужно здесь менять, например, спикера или секретаря. Вячеслав Серафимович Макаров исполняет все поручения, о которых его просят. Он проводит тех депутатов, которых надо. Он даёт результат. Что ещё нужно?

Т. Троянская― Хороший работник.

М. Шевчук― Да. А что касается каких-то его, может быть, теневых дел, вы почитайте, что в реальности о нём пишут. Это же мелочь. Ну, с этим же не придёшь АП, не скажешь «вот, человек совсем зарвался, его надо менять». Нет, ну, что там такое? Посадил каких-то родственников в какие-то Центры садоводства и огородничества в Петроградском районе? Это несерьезно.

Т. Троянская― Понятно, мелочь. Продолжим говорить и о Законодательном Собрании в целом после московских новостей.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем наш разговор. Михаил Шевчук, журналист «Делового Петербурга», у нас в студии. Мы на Законодательном собрании остановились, где, собственно говоря, когда… в среду был принят закон, что гайд-парков в Петербурге должно быть не менее восьми штук. В общем, заявление такое, достаточно смелое. Не знаю, Беглов подпишет этот закон?

М. Шевчук― Так или иначе, он его подпишет.

Т. Троянская― А почему? он может же не подписать.

М. Шевчук― Я не думаю, что во втором чтении депутаты примут какие-то такие поправки, которые Смольный принципиально не захочет подписывать. Ничего там, мне кажется, принципиально не изменится, поэтому всё прекрасно будет подписано. Не менее восьми – почему бы и нет.

Оппозиционеры будут очень рады площади Ленина или Пионерской площади у ТЮЗа, если получат право там собираться. Они традиционно любят эти площадки.

Т. Троянская― И где эти гайд-парки будут?

М. Шевчук― А вот это совсем другой вопрос, где они будут. Мне кажется, что какую-то одну площадку в центре Смольный должен дать оппозиции. По крайней мере, это будет совершенно логично.

Т. Троянская― Одну из восьми.

М. Шевчук― Во-первых, иначе не стоило и огород городить. Просто не стоило. Все вот эти Полюстровские парки и Парки 50-летия октября – они ничем не отличаются от других окраинных парков. Если нет желания организовать хотя бы одну площадку в центре города, то незачем было, собственно говоря, и этот закон вносить. Поэтому я думаю, что вот, скорее всего, Смольный на это согласится.

Т. Троянская― И какая это будет площадка?

М. Шевчук― Какая-нибудь площадь Ленина или Пионерская площадь у ТЮЗа. Я думаю, что оппозиционеры будут этому очень рады. Они и так традиционно любят эти площадки обе. Если получат право там собираться без каких-то длительных процедур предварительных, то они будут весьма довольны и счастливы.

Т. Троянская― По поводу процедур мы вспоминаем, когда еще Марсово поле было гайд-парком, всё равно писались письма, как бы уведомительные, а в итоге эти уведомительные письма превращались в такое согласование. И очень часто власти отвечали, что там какой-то праздник урожая-труда должен пройти на том же Марсовом поле, поэтому простите, друзья, только не в этот день. Ну, мы же помним, как Марсово поле было гайд-парком. Поэтому можно дать Пионерскую площадь, а потом постоянно говорить «ой, только не в этот день».

М. Шевчук― Механически, безусловно, нужно ограничить любой митинг в любом месте в любое время. Вот единственное, из чего исхожу, если нет намерений небольших каких-то возможностей либерализации в этом отношении, тогда не стоило вообще запускать весь механизм. Тот закон, который есть сейчас о митингах в Петербурге, он власть в полной мере устраивает. Единственное, что их может не устраивать – это регулярные несанкционированные акции. Их устраивают в основном сторонники Навального. И, вероятно, именно желанием как-то всё-таки формализовать эти митинги, я думаю, была вызвана идея этих поправок. Иначе просто незачем это было делать. А поэтому, соответственно, вероятно, все-таки будет какая-то площадка, которая в реальности будет использоваться под политические митинги чаще, чем раньше.

Т. Троянская― Где будут выходить парламентские оппозиционеры в основном.

М. Шевчук― Да. Это будет происходить, мне кажется, чаще, чем раньше. Может быть, в какие-то пиковые, ключевые моменты всё-таки будут как-то неформально запрещать, если называть вещи своими именами, но всё-таки это будет чаще, мне кажется.

Т. Троянская― Не могу не коснуться истории с нашим журналистом, которого упорно вторую неделю не аккредитовывают в Законодательное Собрание. Нет постоянной аккредитации. То есть, у нас у одного журналиста есть постоянная аккредитация, он находился в отъезде, мы аккредитовали другого журналиста, и этого журналиста один раз не пустили с указанием на то, что нет мест в Законодательном Собрании. Имеется в виду, в Синем зале, где можно смотреть видеотрансляцию. Ну, и коллеги делали фото Синего зала, конечно, без… вполне себе достаточно. Точнее, человека 4, 5, 6 сидели, и всё. Что это происходит? чьё это решение?

М. Шевчук― Ну, мы же знаем историю отношений журналиста со спикером ЗАКСа Вячеславом Макаровым. Очевидно, это его решение. Очевидно совершенно, это надуманные формальные какие-то основания. Пресс-служба даже не затрудняет себя изобретением каких-то внешних оснований, которые могут показаться хоть немного адекватными в реальности. Ну вот мы находимся просто в эфире, поэтому мне трудно подобрать слова для того, чтобы охарактеризовать поведение Вячеслава Макарова в данном случае. Ну, скажем так, ведет себя он совсем не как джентльмен. Вот так мы это сформулируем.

Т. Троянская― Нет, а вообще, что это происходит? он что, к себе домой не пускает журналиста? Как, вообще? и вот эти заявления, которые делал наш главный редактор в прокуратуру, как Вам кажется, на них отреагируют в итоге? У нас еще есть время. В течение месяца можно.

М. Шевчук― Ну, отреагируют какими-нибудь формальными вещами, абсолютно формальными.

Т. Троянская― То есть, журналистов в ЗАГС так и не пустят?

М. Шевчук― Объявят о начале проверки. Эта проверка будет идти неизвестное количество времени. А там или ишак сдохнет, как говорится в старой притче, или шах. Ну, это совершенно неджентльменское поведение человека, который путает личную жизнь с государственной. Давно уже путает.

Т. Троянская― Это понятно. Просто не найдется человека, который ему укажет на это.

М. Шевчук― Вот это очень большая проблема, к сожалению.

Т. Троянская― Речь-то об этом. Понятно, что мы все говорим и все ужасаемся, но…

М. Шевчук― Ну, вот видите, то, о чем я пять минут назад говорил. Независимость законодательной власти – она в нужный момент поворачивается той стороной, которая выгодна руководителям органов этой законодательной власти. Да, сейчас, например, если вы так ставите вопрос, спикер должен сказать «а вот законодательная власть – она сам по себе, и нет над нами начальника». То есть, никто ничего нам не может указать.

Т. Троянская― То есть, исполнительная власть ничего не может сделать с законодательной?

М. Шевчук― Формально – нет. В этой ситуации, пожалуйста, принцип разделения властей немедленно включается. В других местах он выключается, а здесь он включается.

Т. Троянская― Прекрасно. Давайте об исполнительной власти. У нас постоянно меняются главы комитетов. Некоторые пока держатся, но вот глава Комитета по печати, говорят, может потерять свой пост.

М. Шевчук― Может.

Т. Троянская― И вместо него может появиться персонаж, который связан с бизнесом, если я не ошибаюсь.

М. Шевчук― Да, Владимир Рябовол. об этом писали последние дни. Руководитель Северо-Западного отделения Russ Outdoor, если не ошибаюсь. Собственно говоря, смена комитетов после смены губернатора, тем более, после смены вице-губернаторов, это, вообще, имеет место. Естественно, почти все руководители приводят свою команду, заменяют старых людей. Для госслужбы в этом нет ничего необычного. В этом необычно, скорее, когда человек остается на своём месте. Например, когда Александр Ржаненков уже при третьем губернаторе занимает кресло, вот это уже удивительно.

Т. Троянская― Значит, он подходит всем.

М. Шевчук― Значит, да. Значит, он подходит всем, и вот это удивительно, что мало таких людей, которые подходят всем. Люди настолько на своем месте, что всем подходят. Комитет по печати – это публичное общение города с горожанами, властей с горожанами. Поэтому на этом месте резонно видеть человека, в котором ты более-менее уверен и как-то можешь на него рассчитывать. С другой стороны, Владимир Рябовол – выходец из бизнеса. При Сергее Серезлееве город боролся с широкоформатной рекламой. Возможно, сейчас что-то изменится, будут откорректированы какие-то схемы, появится больше рекламоносителей. Такое тоже может быть.

Т. Троянская― А наша с вами жизнь как-то изменится? Комитет по печати…

М. Шевчук― Наша с вами жизнь вряд ли изменится. Может быть, мы будем видеть чуть-чуть больше рекламы или чуть-чуть больше какой-нибудь другой рекламы, не такой, как сейчас. Но я не могу сказать, что это прямо очень сильно повлияет на нашу с вами жизнь. Повлияет на бизнес, естественно, в первую очередь.

Т. Троянская― А то, что вице-губернатор, экс вице-губернатор Серов сейчас глава Фрунзенского района – это прямо сильный такой удар по самолюбию и сильное понижение?

М. Шевчук― Если бы речь шла о каком-то другом человеке, я бы сказал, что да. Валентин Николаевич Серов – человек чрезвычайно хладнокровный. Его хладнокровие – оно просто трудновообразимо для обычного человека.

Т. Троянская― То есть, самурай фактически?

М. Шевчук― Фактически самурай, да. Возможно, что вот он это назначение принял абсолютно стоически и ничего по этому поводу не чувствует и не переживает.

Т. Троянская― Или виду просто не показывает?

М. Шевчук― Ну, в таком случае он всю жизнь очень хорошо маскируется, потому что виду он никакого не показывал, по-моему, по поводу ничего за свою карьеру.

Т. Троянская― Куда поставили…

М. Шевчук― …там и стоит. Такой вот просто человек. Ну, для госслужбы это, скорее, положительное качество. Почему бы и нет. Невским районом он управлял. Переехал через речку, будет управлять Фрунзенским районом. Очень любопытный район, которому не всегда везло на руководителей. Там были очень своеобразные руководители, попадались вроде Терентия Мещерякова. Там, конечно, будет очень интересно, как будут проходить выборы, муниципальные в первую очередь, во Фрунзенском районе, а потом, через полтора года, думские и заксовские.

Т. Троянская― Потому что мы вспоминаем…

М. Шевчук― Да, потому что там традиционно вот раньше были сильные позиции Анны Генриховны той же самой. Но мы пока не знаем, насколько плотно она собирается участвовать в муниципальных выборах, насколько ей это будет нужно, важно и так далее.

Т. Троянская― Мы ещё вспоминаем об особых отношениях Серова и Макарова.

М. Шевчук― Да. Единоросы во Фрунзенском районе могут чувствовать себя не настолько уверенно, как в большинстве других районов.

Т. Троянская― А кто из глав комитетов, на ваш взгляд, ещё может покинуть свой пост, из оставшихся?

М. Шевчук― Слушайте, ну, называют самые разные фамилии.

Т. Троянская― Ну, вот, например, Сухенко, Константин Сухенко, Комитет по культуре. Он может быть тем председателем комитета, который, в общем, устраивает?

М. Шевчук― Я думаю, что по логике, вообще, как обычно в таких случаях происходит, обычно сначала меняется профильный вице-губернатор.

Т. Троянская― То есть, Кириллов сначала?

М. Шевчук― Да. Кириллов, как мы видим с вами, на месте пока остался. По логике, сначала он должен быть заменён, а после этого уже меняются главы комитетов. Вряд ли Сухенко может быть заменен вперед Кириллова. Такое может быть, но это всё-таки нетипичная будет ситуация.

Т. Троянская― Михаил, насколько самостоятелен Александр Беглов? Просто некоторые говорят, что это ширма.

М. Шевчук― Да, это довольно распространённое мнение. К сожалению, я не могу его подтвердить с документами в руках, но чрезвычайно распространено мнение, что его самостоятельность – она имеет свои пределы. И эти пределы многим людям видны.

Т. Троянская― Спасибо. Михаил Шевчук был сегодня в студии «Эха», журналист «Делового Петербурга». Спасибо.

М. Шевчук― Спасибо вам.