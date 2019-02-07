А.Плющев― Сегодня особое мнение журналиста Максим Шевченко. Максим Леонардович, добрый вечер!

М.Шевченко― Здравствуйте!

А.Плющев― Ну, и я представляю вас как журналиста. Может, скоро будут представлять как кандидата в губернаторы. Когда-то, мне кажется, уже представляли. Вы же баллотировались во Владимирской области. Будете в Санкт-Петербурге?

М.Шевченко― Такая идея у меня есть и есть такое понимание, что надо продолжать бить эту чугунную, бетонную, покрашенную серой штукатуркой стену под названием система для того, чтобы нам всем легче дышалось и лучше жилось. Терпеть то, что они делают со страной, с Санкт-Петербургом, Москвой, Владимиром, с другими городами, просто невозможно. Поэтому я, чувствую в себе и силы и потенциал для того, чтобы это делать.

А.Плющев― А вы как-то изучали уже ситуацию там? Там же требуются муниципальные депутаты.

М.Шевченко― Я прекрасно знаю ситуацию. Это мои не первые выборы. Я в Дагестане… Я всегда выбираю такие рисковые варианты — шел в горном Дагестане, бросая вызов режиму Рамазана Абдулатипова, и я считаю, что добился результата успешного. Правительство Абдулатипова арестовано, как говорится, брат его дает показания. Он не президент Дагестана. Во Владимирской области…

А.Плющев― Это ваша заслуга.

М.Шевченко― В какой-то мере, я считаю, моя. Я привлек, безусловно, внимание к тем злодеяниям, на мой взгляд, которые там производились. Там одно убийство братьев Гасангусейновых чего стоило. Как раз на наших глазах. Мы с Сажидом Сажидовым тогда — тренер сборной Дагестана по борьбе — и кандидатом тоже в депутаты поехали тогда выразить соболезнование несчастному отцу. Только сейчас Владимир Абдуалиевич Васильев принял решение… добился того, чтобы следственные действия начались нормальные.

Потом во Владимирской области то же самое. Разорение исконно русской земли, которое я увидел, когда в ходе грудининской кампании был представителем Павла Николаевича, — вот меня поразило, до чего можно довести сердце России, то место, откуда пошла русская земля. Я там выдвинулся. Орловой там нету. Жители Владимирской области просто дышат свободно, сами принимают решения о своей судьбе.

Я считаю, что Питер тоже заслуживает лучшей участи, чем бесконечная свора бюрократов, кружащих вокруг них бизнесменов, приблатненных разных личностей, которые вокруг этих бюрократов и бизнесменов топчутся, которые полагают, что они вправе управлять великим европейским русским городом, культурной столицей не на словах, а на деле, одним из красивейших городов мира, городом со свободным самосознанием населения, где есть разные люди — коммунисты, монархисты, либералы, демократы. Но там есть «парадное», там есть «паребрик»… там есть свой язык, там есть свое самосознание. А эти высокопревосходительства, сиятельства, тайные советники и явные начальники, которые полагают, что они являются хозяевами и этого города и Москвы и Владимира, и России, они просто всех достали. Вот просто уже терпеть невозможно всё.

М.Шевченко: Терпеть то, что они делают со страной, с Санкт-Петербургом, Москвой, Владимиром, просто невозможно

Поэтому я считаю, что надо бить эту стену, надо атаковать эту систему. И собираюсь это делать.

А.Плющев― Но я о другом спрашивал: зарегистрируют вас или нет?

М.Шевченко― Это же другой вопрос. Это вопрос процедуры, это же вопрос практики. Мы же идем не ради, понимаете… Это они идут ради должностей. Вот объявили, что у Беглова бюджет миллиард рублей. «Фонтанка», по-моему, об этом первая написала. Слушайте, миллиард рублей — это же очевидно — рассчитано на воровство. Вот я прекрасно знаю, как ведется кампания, сколько надо денег на зарплату волонтерам там, на работу штаба, на транспортные расходы. То есть когда миллиард планируется — это явно просто уже хищения.

А.Плющев― А вы где найдете, если будете баллотироваться?

М.Шевченко― Мне не нужен миллиард. Мне надо там… не знаю.. Вот вы будете со мной работать? Вы что, с меня потребуете какие-то миллиарды, что ли? Да нет.

А.Плющев― Вы недооцениваете меня.

М.Шевченко― Я вас не недооцениваю. Я к вам отношусь с большим уважением.

А.Плющев― Спасибо.

М.Шевченко― Я просто полагаю, что мир изменился очень сильно. И итальянские «5 звезд», и то, что в Европе происходит с новыми популистскими партиями, которые приходят к власти и приходят к власти в Европарламенте, говорит о том, что в XXI веке люди, живущие в современном мире, в европейском пространстве, обладающие культурным самосознанием, осознающие себя не просто как часть абстрактного чего-то такого, чем управляют какие-то начальники, а ощущающие себя гражданами, имеющие взгляды, национальность, религию или отсутствие религии как таковой — что эти люди просто говорят бюрократии: «Вы кто такие? Почему вы наши начальники? Вы что такое? Мы сами хотим определять свою жизнь. А вы делайте то, что мы вам будем говорить». И я считаю, что и в России пришло время такой политики серьезной.

Поэтому меня спрашивают — партия… Да, я очень хорошо отношусь к КПРФ. КПРФ я считаю единственной оппозиционной партией, которая принципиально каждый раз голосует против медведевского правительства, каждый раз голосует против антинародного бюджета. Другие партии горланят там системные — ЛДПР — выступают, а потом нет-нет, да и «за» про голосуют, Например. А КПРФ — «против». Это принципиальная позиция в парламенте, принципиальная позиция в Думе.

А.Плющев― Но в Приморье-то проглотили.

М.Шевченко― Это другой вопрос. Это вопрос ситуативный. Слабый просто кадровый подбор, слабая идеологическая база, слабая готовность к борьбе. Долгое давление и долгое существование в системных отношениях. Но по большому счету да, мне с ними приятно работать. Но я, во-первых, не член КПРФ. Я имею собственные взгляды, и я имею собственных друзей, живы и мертвых. И имею собственные представления о том, что есть хорошо и что есть плохо. Я готов к любым союзническим отношениям.

А.Плющев― В том числе, и с Навальным, например? Просто он уже двигает это «Умное голосование», и они готовы поддержать любого, кто будет против «Единой России». Я так огрубляю сейчас, но, Тем не менее.

М.Шевченко― Если Навальный встречается с Пригожиным и обсуждает с ним какие-то вопросы… Я так понимаю, Пригожин это подтвердил?

А.Плющев― Я так понимаю, это был троллинг.

М.Шевченко― То есть Пригожин троллил?

А.Плющев― Мне кажется, да.

М.Шевченко― Но, в общем, я не вижу тут ничего плохого…

А.Плющев― НРЗБ. Я видел ответ с левого адреса электронной почты.

М.Шевченко― Я, во-первых, ничего плохого во встречах разных не вижу. Вот я сказал в интервью, что Иосиф Кобзон с Басаевым встречался, например. Есть фотография. Но это никак не роняет тень на Иосифа Давыдовича. В политике есть разные моменты и разные необходимости разных встреч.

Но сама по себе стратегия Навального кажется мне правильной. Она кажется мне абсолютно легальной легитимной, и она верная как тактика. Но стратегические цели Навального до конца мне не понятны. И поэтому, условно говоря, в борьбе против режима — да, в строительстве будущего — надо обсуждать многие вещи.

М.Шевченко: Стратегия Навального кажется мне правильной. Она кажется мне абсолютно легальной легитимной

А.Плющев― Вы упомянули Павла Грудинина. Сегодня есть новости, с ним связанные.

М.Шевченко― Это прекрасные новости.

А.Плющев― Арбитражный суд отказал в иске акционеру «Совхоза имени Ленина» Грудинину более чем на 2 миллиарда рублей.

М.Шевченко― Я искренне поздравляю Павла… Николаевича. Ну, я его как Павла просто знаю. Это мой товарищ очень хороший и порядочный, честный человек, которого дико травили, которого пытались лишить всего того, что он заработал тяжелым трудом многолетним. Не только его, но и тысячи людей, которые с ним работают. Поэтому, я думаю, что это правильное решение арбитражного суда.

А.Плющев: Я―то как обычный житель, как обыватель — для меня Грудинин выскочил на одни выборы. Он не был системным политиком до этого…

М.Шевченко― Но вы когда-нибудь интересовались образованием, например? Средним образованием… Я работал в свое время в газете «Первое сентября» Симона Львовича Соловейчика и Ефим Рачевский, один из лучших учителей-новаторов — я это имя знаю достаточно давно… Когда я узнал, что в «Совхозе имени Ленина» эта школа Рачевская — для меня это серьезный очень был показатель, понимаете?

А.Плющев― То, что он, наверное, делает какие-то замечательные дела, не подлежит сомнению. Я о политической деятельности. Всё, политическая деятельность Грудинина закончилась одним участием в выборах? — я вот так хотел спросить.

М.Шевченко― Когда тебе ставят ультиматум: «Мы фактически уничтожим дело, в которое ты вложил столько лет и тысячи людей, которые с тобой работали — мы их просто пустим по миру и разрушим всё, что вы там делали, уничтожим это всё», — буквально такой ультиматум Батыя власти ставят.

Нам во Владимире этот ультиматум понятен. Мы помним, что такое батыевские орды, которые пришли и поставили ультиматум Владимире. Вот такой же ультиматум эта орда, которая сидит во власти, поставила Павлу Николаевичу. Он выбрал правильное решение — как бы уйти в глухую оборону на какое-то время.

А то, что до этого вы не слышали его как политика — ну, это просто ваше, допустим… там личное… Потому что он очень известный человек. Это народное предприятие Грудинина, оно известное. Жириновский к нему ездил клубнику убирать. Зюганов ездил клубнику убирать.

А.Плющев― Про клубнику я тоже знаю.

М.Шевченко― Многие люди из системной политики его знали. Но это разные просто социальные сегменты. Но зато, наверное, Павел Николаевич понятия не имеет про интернет — то, в чем вы являетесь просто корифеем.

А.Плющев― Не сомневаюсь.

М.Шевченко― У каждого просто своя клубника, понимаете.

А.Плющев― Максим Шевченко, журналист в программе «Особое мнение», и мы продолжим совсем скоро.

А.Плющев― Продолжаем программу. Здесь Максим Шевченко. Вы понимаете, за что травят, за сто преследуют, за что сажают Свидетелей Иеговы*?

М.Шевченко― Сажают как ранних христиан за то, то они не смиряются. Да, это люди, истово верующие, да это люди фанатически верующие зачастую. Но это люди, которые зла кому-то не делают. Да, они зануды. Да, когда открывали дверь, на пороге стоял человек с такими странными глазами, говорил: «Хотите говорить о Боге?»

А.Плющев― Не только они, кстати. Это протестантская техника.

М.Шевченко― Нет, я ничего не говорю. Я как человек, который когда-то придумал «НГ-Религию», руководил «НГ-Религией» и являюсь пусть не дипломированным, но религиоведом с большим опытом, я очень хорошо отношусь ко всем людям, кто не проповедует терроризм и насилие. Свидетели Иеговы* такого не проповедуют. Я от них такого не слышал. Да, они говорят о Страшном суде, они говорят о том, что нельзя кровь проливать. Ну, у каждой религии есть свои фобии какие-то. Фобии с кровью существуют в иудаизме, в исламе достаточно серьезные есть какие-то проблемы.

В православии, когда у женщины месячные, она причащаться не может почему-то. Я не понимаю, почему, правда, но не может. Хотя в Европе может, например. Никто не спрашивает там, европейский священник у женщины: «А какой у вас сейчас день?» Вот пришла женщина — может исповедаться, причащаться.

Поэтому в каждой религии есть свои нюансы. Но за что вот человека сажать? За что их преследовать? Я не понимаю до конца. Где-то, очевидно, какие-то чины в погонах, которые считают себя невероятно православными и защитниками православной веры — хотя православная вера не нуждается в том, чтобы ее защищали жандармы, честно вам скажу… Как только православие начинают защищать жандармы — потом приходят матросы и говорят православным: «Вы же с жандармами были вместе?» И дальше, как говорится, с ними происходит беда, которая произошла с Киевским митрополитом в 18-м году, которого вывели за стены лавры и просто расстреляли. Народ просто теряет доверие к той церкви, которую защищают жандармы.

А.Плющев―. Прямо, знаете, вы сейчас практически повторили то, что произошло во Пскове с журналисткой, которая приравняла террористов к народовольцам, которая сказала, что это был ответ…

М.Шевченко― Народовольцы и были террористами.

А.Плющев― Так вот, это у нас теперь оправдание терроризма.

М.Шевченко: Как только православие начинают защищать жандармы — потом приходят матросы: «Вы же с жандармами были?»

М.Шевченко― Нет, секундочку. Оправдание терроризма у нас дал Жан Бодрийяр, великий французский философ, который в Сорбонне, во Франции…, сказал, что 11 сентября они сделали то, о чем мы только мечтали. Жан Поль Сартр оправдывал самоубийство палестинцев, самоподрывы, говорил: «Да, а как иначе сопротивляться государству?» Не надо, как говорится… Я это, безусловно, не поддерживаю. Мы терроризм не поддерживаем с вами, мы его осуждаем решительно и экстремизм тоже, но право на интеллектуальные рассуждения и размышления вслед за Достоевским, за Бодрийяром, за Сартром, за Хайдеггером, за Толстым, в конце концов, — мы имеем право на это.

А.Плющев― Трудно вам на это возразить, да и не хочется. Вот Светлану Прокопьеву, нашу с вами коллегу привлекли… привлекают. У нее были обыски. Обвиняют в оправдании терроризма именно за рассуждения…

М.Шевченко― Господин Ведерников, которого я знаю прекрасно по СКФО, это человек, который мягко стелет, да жестко спасть — губернатор Псковской области. Как бы удушение независимых СМИ — это его фирменная фишка такая. На Кавказе душил независимые СМИ, боролся с кавказской политикой, с «Кавказским узлом», фактически препятствовал расследованию убийств журналистов дагестанских. И, очевидно, продолжает такую же деятельность в Псковской области.

А.Плющев― Максим Шевченко здесь у нас. Давайте, чтобы уже, как говорится, вестником «Медиазона» закончить. Еще по делу Азата Мифтахова. Это анархист, аспирант МГУ мехмата, которого сначала похитили буквально. Выглядело это так, что сутки о нем никто не знал, о нем не сообщали. Затем его обвинили в изготовлении взрывчатки. Потом отпустили неожиданно и сразу же приняли по обвинению в хулиганстве. Там якобы монархистская ячейка какая-то. У них тоже проводили обыски. Все они говорили пытках. В общем, такая история, которую все называют вторым делом «Сети».

Почему этих дел становится больше? Почему они продолжаются?

М.Шевченко― Ну, потому что всему этому золотопогонному, синеоколышному надо оправдывать свое существование. Как говорится, реальных террористов многие честные сотрудники ФСБ перебили и погибли при этом многие, между прочим, в войне с терроризмом… Я не говорю про то, что причиной терроризма, допустим, в Дагестане, как мы теперь выясняем, была чудовищная коррупция, воровство и грабеж населения. Социальная причина всего этого. Потому что если бы раньше арестовывать они начали весь этот золотой бомбонд Дагестана и Карачаево-Черкесии, может быть, и терроризма бы меньше было, может быть, многие ребята и не пошли бы в объятия Доку Умарова или Шамиля Басаева. Но как случилось, так случилось.

Но вот сейчас они сидят, допустим, и нет никакого терроризма, допустим, в каком-нибудь городе. А чего ты сидишь? А чего у тебя в аппарате все эти полковники, майоры, капитаны, оперативники и так далее — что, просто так хлеб едят? Значит, надо найти шпионов, надо найти террористов. Дальше наступают личные непростые отношения с опером.

Он тебя вербует — ты его посылаешь. А он начинает тебя прессовать. Как, допустим, Диму Дёмушкина. Мучают, прессуют только за то, что он, как говорится, отказался быть стукачом. И как Расула Кудаева кинули в тюрьму, в «Черный дельфин» только потому, что Расул отказался с ними сотрудничать, поэтому ему, невиновному человеку, про которого Михаил Александрович Федотов обещал, что поедет к нему в «Черный дельфин» (не знаю, поехал или не поехал, лично обещал и матери его и по телефону мне). Вот Расул сидит в «Черном дельфине», невиновный человек, потому что отказался с ними сотрудничать.

А.Плющев― «Черный дельфин» — это же для пожизненно осужденных.

М.Шевченко― Самая страшная тюрьма России. Да, его приговор суда Евгений Николаевич Мысловский назвал юридическим абсурдом. Там указано: «Участвовал в убийстве» Но кого он убил, когда убил? Там даже не указано. Потому что он никого не убивал, потому что всё это было рассчитано на заранее подготовленное решение суда.

Вот так они действуют в ситуации, когда нет адвокатуры, когда негодные адвокаты, подобные Марку Фейгину… Я не согласен с Марком по многим вопросам, допустим, касательно Украины. Мы с ним спорили вечно. Но вам адвокат неугоден — давайте лишим его статуса адвоката, выкинем его из процедурной деятельности. Вот и всё. Это же произвол и беззаконие на самом деле.

М.Шевченко: У этой системы нету смыслов продолжения себя во времени, кроме одного: удерживай власть, удерживай бабки

Им-то кажется, что это власть, но это же не власть — это деградация и разрушение государство. Деградация и разрушение системы, когда право является заложником того, что «у тебя, прокуратор, болит голова, и поэтому ты меня убьешь». Но речь не о прокураторе, а о каком-нибудь мелком опере, капитане или майоре. Он лично ненавидит, допустим, этого анархиста, потому что тот отказался стучать на своих товарищей, например, и он будет его прессовать и прессовать, упихивать его в статью и упихивать его в тюрьму.

А.Плющев― Но откуда же они такие взялись, и откуда они такие появились? Видимо, система этому благоприятствует, отбору такому и тому, чтобы они продвигались по службе. А раз система благоприятствует, значит, архитекторы системы…

М.Шевченко― Система, лишенная смыслов развития, смыслов будущего, система, которая себя воспроизводит как «Россию, которую мы потеряли» по названию отвратительного фильма Говорухина, омерзительного, лживого, — эта система не может просто иначе существовать, кроме как создавая внутри себя бесконечное количество мелких оперов-охранителей на разных этапах. У этой системы нет смысла. Непонятно, зачем она существует в будущем. Какое у нее будущее?

Вот я недавно участвовал на ОТР в дискуссии. Там был какой-то единоросс депутат. Мы обсуждали газификацию России, который говорил: «К 25-му году мы проведем газ, к 35-му году будет всё газифицировано». И нам звонит в эфир какой-то старичок 90 лет, который говорит: «Я углем топлю, мне вот тут на дрова выделяют». И говорят этому единороссу: «Ну, слушайте, ему 90. К 25-му году вы как? Нормально ему будет?»

Ни стыда, ни совести у них нету. Поэтому эта система — у нее нету смыслов продолжения себя во времени, кроме одного: удерживай власть, удерживай бабки, которые ты захватил и надувайся как лягушка до размеров быка, раздувая собственное эго. Вот и всё. Вот три составляющие, на чем она держится: на эго, на жадности и на насилии. И к этому еще патриарх Кирилл Арашукова награждает орденами, потом говорит: «Неправильно наградили».

А.Плющев― Когда вы сказали ОТР, вы-то имели Общественное телевидение России, а я-то подумал Крымский телеканал сначала. У кого какие ассоциации. Значит, надо к Украине переходить.

М.Шевченко― Почему это крымский телеканал — к Украине? Крым — это не Украина никакая. Крым — это Крым.

А.Плющев― Это не крымский российский телеканал. Это крымско-татарский…

М.Шевченко― Я знаю прекрасно. Я прекрасно знал, кто создавал и бывал на этом канале. И я очень сильно возражал против его закрытия, против его разгрома. Считал и считаю это преступлением не только против крымско-татарского народа, для которого ATR был любимым детищем; закрыли же все детские телеканалы, которые были, все эти приложения, ну, и поступком, резко вредящим интересам Российской Федерации.

А.Плющев― Ну, канал работает, так или иначе. Но не о нем речь.

М.Шевченко― Получили вместо дружественного крымско-татарского канала в Крыму получили враждебный в Киеве. Ну, вот результат политики.

А.Плющев― И вместо дружественного народа заодно, мне кажется. Спрашивают наши слушатели, кого вы поддерживаете на президентских выборах на Украине и важная ли эта история?

М.Шевченко― Для меня тут даже нет вопроса. Я поддерживаю выдающегося актера Владимира Зеленского. Я 95-й квартал смотрю много лет, и я восхищен этими ребятами. Они мои любимцы.

Когда у меня плохое настроение, я нахожу в YouTube 95-й квартал, их издевательства над Ляшко, насмешки над Порошенко. Сцена, как Коломойский приходит, говорит: «Добрый вечер… добрый вечер…» — вот эту. Гениально совершенно. Гениальные ребята. Это абсолютно вот европейская политика. Вот Зеленский, то, что они показывают — они обращаются к каждому человеку. Они смеются над опостылевшей всем бюрократией, над опостылевшей всем элиткой (элитой это назвать невозможно), и как бы просто через сатиру показывают человеческое лицо возможное в политике. Не Вокарчук, который великолепный, великий певец, но политик, честно говоря, так себе. Понятно, что его кто-то туда толкает.

Возможно, за спиной Зеленского стоит Коломойский. Все говорят — Коломойский. Но это только делает честь Коломойскому. Потому что Зеленский, на мой взгляд, человек сознательный. Шутки, которые они себе позволяют по отношению к достаточно опасным, серьезным людям — это очень жесткие шутки.

А.Плющев― Я подумал, что у нас такое невозможно.

М.Шевченко― У нас такое невозможно в России в публичном пространстве. В YouTube возможно, я считаю. В YouTube тоже есть очень жесткие ребята, которые жестко комментируют всё это. Мир изменился. Это видят все, кроме власти и администрации президента. Вот они сидят и живут технологиями конца 90-х, начала 2000-х: тут взял, заказал политтехнологу; политтехнолог написал записку: тут работаем с электоральными массами, тут работаем с KPI — а мир изменился. 70 миллионов аккаунтов YouTube в России. В общем, невероятная цифра. Живых из них 40 миллионов, которые действуют. Вот Зеленский в этой сфере безумно популярный человек. Я хочу, чтобы он выиграл.

М.Шевченко: Я поддерживаю выдающегося актера Владимира Зеленского

Главное еще Зеленский для меня — это не человек войны. Я считаю, что он может прекратить эту страшную бойню.

А.Плющев― Максим, давайте дадим службе информации выступить и продолжим через несколько минут

НОВОСТИ

А.Плющев― Мы продолжаем программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Продолжаем украинскую тему. Сегодня две большие новости оттуда. Во-первых, нам запретили российским наблюдателям приезжать на президентские выбору.

М.Шевченко― Логично.

А.Плющев― В общем, да. Разумеется, что здесь эта тема обсуждается, в том числе, и на телевидении. И говорят, что вот они не демократичные и не прозрачные и не дают даже наблюдателям посмотреть за своими выборами.

М.Шевченко― Я считаю, что это не имеет никакого вообще значения. Это вопрос просто, который не имеет смысла, содержания и значения. Это просто так для обсуждения. Капитал-то из России на Украину идет. Это нас между собой стравливают, это нам подбрасывают этот конфликт: «Русский мир», «Украинский мир», Сражайтесь, ненавидьте друг друга! А у них всё хорошо. У них как какой-нибудь «Альфа-банк» работал, так и работает там. По-прежнему наибольшее количество денег из России переводится.

Эти обломки Советского Союза, на которых они заставили нас жить как белых мышей, а они над нами находятся — транснациональные финансовые капиталистические структуры, для которых нет этих госграниц, нет войны на Донбассе, ничего этого для них нет. У них там активы, тут активы, тут пассивы. Поэтому чего это всерьез воспринимать?

Пока их власть будет оставаться на этой территории, пока мы будем оставаться практически в режиме оккупации и выплаты бесконечной репарации после поражения в «холодной войны» за счет наших жизней — тут разницы нет, платят и жители России и жители Украины, и жители других бывших советских республик, — до тех пор мы всё это будем обсуждать с вами. Обсуждать надо не это. Обсуждать надо, как или прекратить власть грабительского капитала или поставить разумный крупный капитал в такие рамки, чтобы он работал на развитие страны, а не на ее разорение — вот так надо задачу ставить.

А.Плющев― А репарации мы кому платим?

М.Шевченко― Я не знаю, кому. Победителям в «холодной войне». Кому перешло всё это огромное состояние… Мы же с вами говорили, вот советский народ… Вот Киселев сказал, что советские люди были социальными иждивенцами… Чудовищное, оскорбительное высказывание, жуткое. Не были иждивенцами ни ваши деды, ни мои деды, ни наши родители никакими иждивенцами не были. Это были люди которые работали…

Просто советский народ производил как майнинговая ферма огромное количество энергии, а власти не знали, что делать просто с этой энергией, понимаете? Вот умер Сталин, который был, может быть, плохим, злодеем, но у которого мозги были так устроены, что он знал, чего делать. Там Днепрогэс построить, там каналы, еще что-то…

А они не знали просто. И как слепые тыкались. «Давайте повернем северные реки на юг». Ну, правильный, в принципе, проект, но берите и поворачивайте. Нет, это не то, не будем… Всё у них посыпалось именно из-за этого. Поэтому те, к кому они побежали сдаваться в обмен на то, чтобы тут сидеть как бы правителями такими и делать вид, что они какие-то правители, а на самом деле они как бы просто посаженные победителями коллаборанты над нами над всеми, — вот они, как говорится, и есть те, через кого эти репарации победителям реально выплачивали. Все деньги в Советском Союзе, вся эта энергия, весь этот майнинг, который наработал советский народ, перекочевали туда. Вот вам золотые американские годы 90-е, 2000-е. Это золото, капитал, выработанный советским народом, который туда просто переведен.

А.Плющев― Я просто раньше не слышал этого вашего построения. То есть это, получается, что мы сейчас оккупированные…

М.Шевченко― Ну, уже как бы находимся в таком режиме, когда уже у нас даже брать нечего, потому что всё советское уже разграблено и перевезено.

А.Плющев― Ну, судя по всему, американцами. Кто победитель в «холодной войне»?

М.Шевченко― Ну, это не американцы, почему? Я лично к американцам отношусь хорошо. Вообще мировые элиты, для которых сам принцип существования страны иной социальной справедливости, иной социальной ориентации, с иной перспективой будущего был просто ненавистен. Да, они боялись Советского Союза. Боялись Советского Союза в 30-е годы, в 40-е, в 50-е, а потом за этот страх мы с ними расплатились. И вот появились эти наши правители, которые фактически являются посредниками в выплате репараций за их страх.

М.Шевченко: Захарченко убит, Савченко в тюрьме. А те, кто заставил их убивать,прекрасно общаются в Монако, Монте-Карло

А.Плющев― То есть программа как раз была в той неэффективности, о которой вы говорите, а проблема была…

М.Шевченко― Была неэффективность власти. Была абсолютная эффективность народа, абсолютная. Были процессы развития невероятные. Вот всё, что делали… Вот я не знаю как другие, но все люди, которых я знал в детстве, все работали — работали качественно, производили качественный продукт. Этот продукт имел смысл. Шел ли он в военную сферу, шел ли он в науку теоретическую, шел ли он в систему образования, шел ли он в какие-то практические вещи, в архитектурные, еще какие-то, — всё это имело смысл, имело содержание. Вдруг всё это исчезло. Смысла никакого не стало. Не люди виноваты, а власть виновата.

А.Плющев― Хорошо. Вернусь еще с одним вопросом по Украине и оставим ее. Про сегодняшнее изменение в Конституции тамошней, где закреплен курс на НАТО и на Евросоюз. Означает ли это что-то для России? Окончательно ли она потеряла Украину?

М.Шевченко― А какой альтернативный курс Украина могла бы закрепить в своей Конституции?

А.Плющев― Могла и не закреплять.

М.Шевченко― Положим, не НАТО. Варшавского договора больше нету. Горбачев его распустил. Куда там, в ОДКБ, что ли, идти, к Армении, к России, Казахстану и Киргизии?

А.Плющев― в ШОС.

М.Шевченко― В ШОС? Ну, Украине далековато до ШОС и до Китая. Поэтому как-то курс на НАТО и на евроинтеграцию.

А.Плющев― Но, все равно опять же это могло произойти не сейчас, это могло произойти потом.

М.Шевченко― Нет, это не могло не произойти сейчас, потому что Пете Порошенко очень надо поднять свой чудовищно низкий рейтинг на президентских выборах. Он это может делать только, разоблачая российских шпионов, актуализируя какую-то конфронтацию с Россией. Иначе Зеленский просто его просто сожрет и всё как конфеты «Рошаль».

А.Плющев― Тимошенко вообще не рассматривается?

М.Шевченко― Нет, это очень серьезный политик. Юлия Владимировна очень серьезный политик, она, безусловно, главный кандидат, но, я думаю, что у Зеленского есть шансы. Но у Порошенко в руках есть возможности создания больших политических событий, потому что он все-таки президент. Президент обладает определенной властью, достаточно серьезной и полномочиями, ему подчиняются силовые структуры. Поэтому, я думаю, там развернуться очень интересные события. И томос этот, который у них по-прежнему все-таки так и не складывается, как они ни пытаются, до конца. И события… вот это НАТО и еще чего-нибудь придумают.

Из всех украинцев я больше всех сочувствую Наде Савченко. Честная, порядочная, настоящая украинка, которая нашла в себе мужество поехать на Донбасс, встретиться с Захарченко. Вот мы видим, что такое власть этих мерзких правящих элит: Захарченко убит, Савченко в тюрьме. А ведь заставили Надю Савченко и Сашу Захарченко убивать друг друга, понимаете? А те, кто заставил их убивать, они прекрасно друг с другом общаются в Монако, Монте-Карло, На Сейшелах каких-нибудь, на Мальдивах, например. А мы должны убивать друг друга, сидеть по тюрьмам, быть экстремистами, террористами украинскими, русскими, шпионами. И так далее.

А.Плющев― Тут бы я, если хотел поспорить, поставил под сомнение слово «заставили».

М.Шевченко― Ну, манипулируют. Это же манипуляция мозгами была. Нет, ну, слушайте, я на Донбассе с первого дня присутствовал. Я видел, как логика событий разворачивалась помимо воли людей, как люди не верили, и люди втягивались в это во всё. Но так же было в Грозном в свое время. Когда была первая бомбардировка Грозного, люди стояли на улицах и не верили, что вот советский самолет… Что там кружится Су-24, а он взял и три бомбы бросил. Одна бомба попала в Дом офицеров Северного флота возле моста, вторая попала в трамвайную остановку, третья — в могилу братскую красноармейцев с Гражданской войны. Чеченцев не убили, но вот убили офицеров, которые выделяли квартиры — Нальчик, Грозный и так далее было…

Так же и здесь, на Донбассе тоже было. Никто не верил, что будут стрелять друг в друга. А постепенно всё это раскручивалось. Это раскручивали, это нагнетали, это создавали такую войну и такую ненависть между людьми.

А.Плющев― Давайте в оставшееся время поговорим о веселом, я бы так сказал, потому что мы большую часть времени мы с вами потратили, вовсе не на серьезные темы, а на эту веселую тему. Я так понимаю, что вас зацепило, по меньшей мере, интервью Дмитрия Киселева Дудю, его все обсуждают…

М.Шевченко― Там главный момент все обсуждают…

А.Плющев― Про «снять штаны»?

М.Шевченко― Потому что это интервью можно назвать «Конец Дудя» во всех смыслах этого слова. Это и конец Киселева, который руководитель крупнейшего телеканала государственного российского пропагандистского… не телеканала, а вот этой службы. Помимо того, что он оскорблял советский народ и называл наших с вами предков, дорогие радиослушатели, какими-то иждивенцами, которые работали, не покладая рук. Очевидно, они не умели покупать себе на непонятно, какие деньги дома в Коктебеле на всякие джазовые фестивали, как это делает Дмитрий Киселев.

Но помимо этого он обсудил конец Дудя. Он предложил Дудю раздеться, снять штаны, показать…Ну, такой странный для мужчины… Нет, ну мы люди европейские, мы сами не участвуем, как говорится, но всё понимаем, когда мужчина постарше молодому предлагает снять штаны и показать… Ну, Дудь совершеннолетний, поэтому ему решить. Но это еще и конец Дудя моральный, потому что Дудь себя вел как Буратино перед Карабасом Барабасом просто. Смущенный, и не понимающий, что ему спрашивать. Ему надо было спрашивать Киселева, атаковать его: «Ты кто такой? — в ответ на это, — Да ты сам сними штаны. Ты чего себе тут позволяешь? Вы что, педофил, что ли, Дмитрий? Вас интересуют мужские генеталии? Вы их сравниваете с зарплатой? Они для вас эквивалент денег?» Киселев же сразу от конца Дудя перешел к деньгам. У него эти вещи, следующие одна за другой: голый мужчина — и деньги сразу же, — делаем выводы…

Ну, и сам Дудь… Недаром он получил десятки тысяч дизлайков, потому что он вел себя беспомощно, он не атаковал Киселева. И возникло ощущение просто, что ему заплатили. А это конец. Вот интернет этого не прощает. Это на телевидении вас будут бесконечно смотреть, а в интернете — это всё, это конец.

А.Плющев― Думаете, что не будут больше Дудя смотреть?

М.Шевченко― Ну, кто-то будет, но передовая, топовая интернет-аудитория… я думаю, что это голосование, которое в интернете больше не подделывается — никто не дизлайкает ботами, это дилзайки реальных людей, — ну, это да. Его спрашивают: «Дудь, а чего ты так себя вел? Чего ты не напрыгивал? Чего ты так робел перед ним? Плохо подготовился?» Я, кстати, не думаю. Я думаю, что что-то было там. Что Киселев-то пошел к Дудю? Киселев у нас теперь рэп танцует в розовых кепочках и всякую хрень, как ему кажется, читает, и одновременно решил завоевать молодую аудиторию молодежную. И, очевидно, Дудя привлекли к этому проекту. А всё, для интернета это конец. Поэтому: двойной конец Дудя.

А.Плющев― Но конец и нашей передачи тоже настал.

М.Шевченко― А нашей передаче настало окончание.

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