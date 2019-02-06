Д. Гаврилов― Одиннадцать часов и шесть минут в Петербурге. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение журналиста Андрея Константинова. Андрей, добрый день.

А. Константинов― Доброе утро!

Д. Гаврилов― Давайте с перестановок в правительстве Петербурга. Вы не комментировали. Беглов собирает свою команду, готовую, как я понимаю, идти на выборы губернаторские, но при этом решение о выдвижении всё откладывается. Что это значит? Это значит, что в Кремле не определились по поводу кандидатуры Беглова, и нынешние снегопады для ВрИО губернатора могут оказаться печальными в плане политической дальнейшей судьбы? И, например, уже фамилия Казака называется, что он пойдет в губернаторы вместо Беглова.

А. Константинов― Нынешние снегопады – они, как минимум, не очень хороший фон для того, чтобы выступить с заявлением «да, я иду на выборы, начинается предвыборная кампания», потому что за последнее время очень резко усилилось раздражение жителей нашего города по поводу того, что город не очень хорошо убирается, особенно по сравнению с Москвой. Вплоть до того, знаете, это смешно, но сотрудник израильского посольства приехал сюда в командировку, в израильское консульство, и говорит: «А как же так? Почему такой разительный контраст?»

Д. Гаврилов― Между Израилем?

А. Константинов― Нет, между Израилем, где нет снега, да? Между Москвой… там, помните, закрывали аэропорт, там был страшный снежный коллапс, там ужасы-ужасы, и всё это вывезли. А у нас, значит, всё это как-то не очень хорошо получается.



А. КОНСТАНТИНОВ: Странные вести доходят из Кремля о том, что Кремлевские башни пришли в движение все сразу, начали воевать друг с другом.

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Ну, москвичи тоже ругают своего градоначальника.Да, но есть объективные причины, безусловно. Прямо скажем, не повезло. Как это сказано, «был в России добрый царь, да не везло ему», говорили про Годунова. И это не лучший фон, на котором можно сделать вот такое заявление. Но вы правы еще и в том, что в Кремле… странные вести доходят из Кремля, слухи такие удивительные совершенно о том, что Кремлевские башни пришли в движение все сразу, начали воевать друг с другом, все со всеми. А некоторые говорят, что еще и новые какие-то подросли башенки. И поэтому сейчас будет много очень вот этих сплетен и вбросов, и вот всего такого, невероятно интересного, очень конспирологического. Но лично мне кажется, что…Вы про Пригожина с Навальным, да?Про Пригожина с Навальным тоже, хотя это из другой серии. Причины этой войны башен – они не в том, что вот Петербург, выборы, тут, значит, всякие интересные кланы. Нет, настоящая причина в том, что достаточно скоро, через пять лет надо… уже тот самый транзит власти должен как-то происходить, по какой-то схеме. Совершенно не важно, по какой, но как-то этот вопрос будет решен. Тушкой, чучелом – не важно, как, он все равно объективно должен произойти. И вот вопрос, по какому сценарию он будет происходить. А от сценария, от выбранной схемы будет зависеть и то, какая команда будет осуществлять, собственно говоря, вот этот вот всем интересный матросский танец. И началась Спартакиада народов СССР прямо у нас тут вот, в том числе, в городе, и каждая команда норовит показать с жестокой удалью «а я вот могу, а я вот так могу, а у меня в лезгинке вообще сорок четыре колена».

Д. Гаврилов― А почему тогда мы не видим этих потенциальных кандидатов?

А. Константинов― Каких потенциальных кандидатов?

Д. Гаврилов― Которые могли бы пойти на выборы. То есть, мы видим Вишневского, мы видим – недавно Красимир Врански объявил, и всё. Оксана Дмитриева практически отказывается, Резник не идет. Где кандидаты?

А. Константинов― Потому что есть такой основной закон бизнеса. Знаете? Он звучит так: кто первый назвал цену, тот и проиграл. Вот если будете с кем-то торговаться, всегда помните, что, кто первый назвал числительное, тот уже и проиграл. Поэтому фальстарт – это очень такая нехорошая штука применительно к вот этим всем вопросам. Кандидаты есть, потенциальные кандидаты, скорее. И вот очень важно не сделать заступ такой вот раньше срока, потому что… потому что потому. В том числе, потому что по тебе будут обязательно работать….

А. КОНСТАНТИНОВ: На самом высоком верху высказывали желание, чтобы выборы в Петербурге были интересными — когда настоящая заруба, выплюнутые зубы, кровь на ковре

Д. Гаврилов― А не тяжело ли будет подниматься с рейтинга, например, 1,5% этому кандидату?

А. Константинов― Вы знаете, наших людей редко пугают трудности, это раз. Во-вторых, рейтинги эти все очень условные, понимаете? Очень, очень условные, потому что есть понятие рейтинга, а не менее важно – это антирейтинг, а еще есть понятие «протестное голосование». Всё тут вот так очень непросто. Я думаю, что Беглов, который, в общем, особо не скрывал своих намерений идти на выборы, он, грубо говоря, маневрирует. Это, знаете, как у фехтовальщиков, перед тем как зазвенят клинки, они примериваются, присматриваются, и очень важен этот первый выпад – кто его делает.

Д. Гаврилов― А Беглову простит избиратель огромнейшие сугробы, падающие льдины с крыш домов и наледь на дорогах?

А. Константинов― У нас люди, во-первых, добрые, во-вторых, незлопамятные, и в-третьих, выборы будут в сентябре, когда о снеге уже позабудут, и все это будет каким-то таким далеким воспоминанием. Но давайте не будем забывать, с другой стороны, что снег именно питерский стал причиной резкого изменения карьеры Валентины Ивановны Матвиенко, которая не хотела покидать Петербург. А некоторые считают, что она и хотела бы даже, может быть, и вернуться в Петербург. Понимаете, никогда она не скрывала какой-то особой вот такой вот любви к нашему городу. Поэтому всё может развиваться интересно. И еще раз Вам говорю, помимо вот этих невероятных историй о войне Кремлевских башен, еще, помимо этих всех конспирологических историй, долетали вести о том, что на самом высоком верху высказывали желание, чтобы выборы в Петербурге были интересными. Интересными – это не в поддавки. Это когда настоящая заруба, это когда настоящие выплюнутые зубы, кровь на ковре, и всё, как положено, для тех, кто любит настоящую жестокость. Понимаете?

Д. Гаврилов― Когда же этот экшн будет?

А. Константинов― Скоро, скоро уже. Я думаю, что весна начнется, тутушки всем и /неразборчиво/.



А. КОНСТАНТИНОВ: Надо сидеть и приветливо улыбаться, кивать, всем своим видом показывать, что ты кардинал Ришелье, у тебя есть Рошфор, Миледи и, значит, огромная любовь к Франции.

Д. Гаврилов― У меня еще есть один вопрос про Беглова, только короткий, по поводу его слов в отношении Резника. Резник утверждает, что он этого не говорил, а Беглов утверждает, что вот, Резник говорил, что надо сдать город фашистам. Теперь Резник обратился в суд.

А. Константинов― А почему он в суд обратился?

Д. Гаврилов― А куда он должен обратиться?

А. Константинов― В прокуратуру, наверное, надо. В прокуратуру в таких случаях обращаются, а не в суд, потому что тут состав-то, насколько я понимаю, клевета, а не оскорбление чести и достоинства. Но это, конечно, юристы…

Д. Гаврилов― Когда Беглов ошибается, когда он делает импульсивный поступок, уходя из здания Городского Парламента, из зала заседаний, просто резко встав и уйдя оттуда, это вот говорит о чем? О том, что…

А. Константинов― О том, что он живой человек. О том, что у него есть эмоции.

Д. Гаврилов― Он больше человек, чем политик.

А. Константинов― Ну как… понимаете, как вам сказать. Раскрою маленький секрет. Давным-давно, когда деревья были большими, у меня состоялся такой приватный разговор с Валентиной Ивановной Матвиенко, когда она уходила, собственно говоря. Мы были вдвоем в ее кабинете, и она вдруг задала мне такой интересный вопрос. Она говорит: «Что Вы, Андрей, можете сказать по поводу того, какие у меня слабые качества?», и я ей сказал: «Знаете, у Вас есть качества, которые мне нравятся как человеку, но которые, как мне кажется, как политику Вам вредит, а именно – это ваша эмоциональность и некая такая импульсивность, желание искреннее ответить или поступить сразу же, мгновенно, не взвесив все как следует, хорошо, а так это, по-человечески. По-человечески мне это нравится, а с точки зрения разыгрываемой шахматной партии это может принести какие-то отрицательные очки». Так что, значит, представьте себе, что бы сделал политик такой прожженный, арамейско-византийского склада царедворец, когда кто-то неприятный с трибуны Законодательного Собрания говорит какие-то гадости. Надо сидеть и приветливо улыбаться, кивать, всем своим видом показывать, что ты кардинал Ришелье, у тебя есть Рошфор, Миледи и, значит, огромная любовь к Франции, и всё, что ты потом сделаешь, это ты сделаешь во благо Франции исключительно. «Это нужно не мне, это нужно Франции», — говорил Ришелье и улыбался. А человек просто встанет, посмотрит на всё это «какие вы козлы все», развернется и уйдет. Так вот, по-человечески эта черта – она, ну, мне, например, кажется, что это лучше, чем быть человеком в футляре, лучше, чем прятать за суконным воротником какую-то свою такую вот холодную змеиную ярость. Что касается всей этой истории, что кто там чего говорил по поводу там Ленинграда, ну, я слышал об этом скандале. Но мне кажется, что, раз уж пошла такая вот заруба с привлечением наших замечательных правоохранительных органов, частей про применительные системы конкретно Санкт-Петербургского суда, ну, тогда пусть, так сказать, судейские и разбираются, кто кого как назвал. И мы с вами получим взвешенную уже на судебных весах уже какую-то истину. Но в целом история занятная, конечно. Меня в ней больше всего удивляло то, что депутат Резник очень как-то долго искал адвокатов и говорил: «Всё-всё-всё, иду в суд, вот прямо сейчас иду, завтра иду».

Д. Гаврилов― Видимо, ждал, что Александр Беглов скажет «да, был неправ». Время выждать.

А. Константинов― Разное можно подумать, чего он ждал.

Д. Гаврилов― Ну, пусть разбираются теперь.

А. Константинов― Да, пусть разбираются.

А. КОНСТАНТИНОВ: Товарищ Навальный со своими присными решили завоевать дракона. Они взяли коня белогривого, остру сабельку, копье длинное и почему-то хотели, чтобы дракон не дышал огнём, не бил чешуйчатой лапой и толстым хвостом.

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Я напоминаю, что это особое мнение журналиста Андрея Константинова. Вопросы по sms ждем: +7(931)291-58-00. Также есть видеотрансляция в YouTube «Эхо Москвы. СПб». Там тоже открыт чат для ваших вопросов. Хочу спросить по поводу вчерашнего решения суда по иску прокуратуры к оппозиционерам. Сторонники Навального проводили в прошлом году несанкционированную акцию, вытоптали газоны, кизильник, тюльпаны и всё прочее. Нехорошо сделали. Вот в одиннадцать миллионов прокуратура оценила ущерб, суд снизил до семи миллионов. По сути, это такой прецедент. И, по сути, это такое предупреждение оппозиционерам: если будете проводить несанкционированные акции где-нибудь в зеленой зоне и, может быть, даже и не в зеленой, а просто повредите какое-нибудь дерево, кустарник, то готовьтесь к таким многомиллионным искам.Вот прямо сейчас я буду строгим, но справедливым. Вот уже начал. До этого я был добрым и пристрастным, а сейчас буду строгим, но справедливым, пора уже. И вот поэтому я Вам могу сказать, что я не люблю ни Навального, ни его «навальнят», и мне не жалко их абсолютно.Это не важно, кто.А вот важно, потому что мне не нравятся те, кто вытаптывает дорогие моему сердцу зеленые насаждения. И вообще, я вам скажу, Дима, я не люблю большие скопления людей. Никогда я не нахожу ни на какие салюты, мне это неприятно всё. И вообще, я считаю, что у нас с вами хорошая профессия, которая позволяет свою точку зрения донести без того, чтобы сбиваться в огромные какие-то шайки. Что касается, если серьёзно говорить о том, что большой штраф, большая выплата и так далее, ну, знаете, есть формула эта «друзьям – всё, врагам – закон», которую не у нас придумали. То Муссолини её приписывают, то ещё кому-то. Поэтому товарищ Навальный со своими присными решили завоевать дракона. Они взяли коня белогривого, они взяли остру сабельку, копье длинное и почему-то хотели, чтобы дракон комфортно так себя вёл, чтобы он не дышал огнём, не бил чешуйчатой лапой и толстым хвостом. На настоящий дракон так себя не ведёт. Он не сидит, сложа лапки, и не ждёт, когда какой-то там Навальный проткнёт ему толсто пузико. Настоящий дракон сопротивляется и делает всю эту историю увлекательной совершенно. Поэтому Навальный и те, кто слепо идут за ним, как за этой дудочкой Крысолова, должны быть благодарны нашему суду за то, что этот суд делает их жизнь более интересной, наполненной настоящими приключениями, настоящими потерями какими-то. Вот они испытывают настоящий вкус к жизни. Теперь нужно думать, где взять эти миллионы, не окунуться ли в ночной разбой, не сделать ли подкоп под банк какой-то и вытащить оттуда золотые дукаты. Ужасно интересная жизнь!Если вы против Навального, значит, вы за этого дракона, за узурпатора, который не соблюдает законы, не даёт возможности проводить в городе митинги, потому что эти митинги постоянно запрещает. Невозможно провести в городе…Почему? Я как раз за ту возможность наблюдать за этой очаровательной совершенно схваткой. Но данный конкретный рыцарь мне не нравится, совершенно однозначно вам могу сказать.Дракон Вам симпатичней, который вот всё запрещает и штрафует?Драконы вообще симпатичные, драконы – они краснокнижные, их мало. Люди злые их истребляли постоянно. Ну как Вам сказать? У Марины и Сергея Дьяченко, замечательных писателей, которые живут на Украине, насколько я понимаю, и ныне они Россию недолюбливают, хотя писали всегда на русском языке, у них есть замечательная совершенно книга, называется «Ритуал». И вот она как раз о драконе, о том, какой он очень симпатичный совершенно, и о том, как какая свинья идет этого дракона воевать. И, слава богу, нашлась нормальная принцесса, не так чтоб сильно симпатичная, но с хорошим сердцем, которая к дракону отнеслась по-человечески. Кто не читал, очень советую – Марина и Сергей Дьяченко. Это очень такая философская сказка для взрослых. Прочитайте, друзья! Получите большое удовольствие. Так что не только мне нравятся драконы, но вот и замечательным украинским писателям драконы тоже нравятся.

А. КОНСТАНТИНОВ: Кто с именем Навального вытаптывает зеленые насаждения в моём холодном северном городе…. дали бы мне власть, я бы их порол.

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А. КОНСТАНТИНОВ: Когда я услышал, что какой-то Telegram-каналец с аудиторией в 3000 человек купили за восемь миллионов рублей, у меня запотели очки.

Но, когда сторонники Навального говорят о том, что они за соблюдение законов, давайте их просто исполнять, давайте суды у нас будут объективными, а не руководствоваться телефонным правом.Фу, как скучно.А когда дракон говорит «а у нас нет никаких законов, как хочу, так и делаю».Ну не люблю я Навального. Ну что вы ко мне с ним пристали? И последователей его я не люблю.Но вы за соблюдение законов?Я за соблюдение законов. И, тем не менее, это не мешает мне с презрением относиться к манипулятору Навальному. А уж тем, кто с именем его вытаптывает зеленые насаждения в моём холодном северном городе, я бы вообще… вот понимаете, лично бы… дали бы мне власть, я бы их порол. Я бы их порол бы на Дворцовой площади и билеты бы продавал. На одних билетах бы поднялся.Хорошо, что у нас нет законов таких.Хорошо, что не я у нас, понимаете, бог и царь, и воинский начальник. Так что посмотрите ещё раз на Беглова, посмотрите на меня, перекреститесь, вздохните и скажите, что не так всё плохо.Как Вам история с Пригожиным, Навальным, вот эта информация, которая появилась в Telegram-канале /неразборчиво/ о встрече в Петербурге? Навальный, конечно же, опроверг эту встречу. Где-то в недрах во «вКонтакте» был ответ от пресс-службы Конкорда Пригожина о том, что такая встреча была. Якобы обсуждалась лояльность Навального в обмен, чтобы пригожинские не прыгали на него здесь.Нефть в обмен на продовольствие. Надо сказать, что Евгений Викторович Пригожин…Вы, вообще, верите, что такая встреча была?Дима, дорогой мой, верить надо в бога. Всё остальное – либо у вас есть какие-то доказательства, либо нет.Вас убедили доказательства, фотографии?Нет, пока не убедили доказательства. При всём моём отношении к Навальному, могу сказать, что сейчас так устроен мир, что вот такого рода истории – их можно моделировать, скажем так. Это не значит, что я категорически считаю, что её не могло быть, и так далее, потому что Евгений Викторович Пригожин – человек шкодный, с чувством юмора. Он такой лукавый, он любит всякие такие, значит, замучивать такие веселые истории, журнал покажет наш. Но, как сказать, что было на самом деле, я не знаю. То, что Навальный – человек беспринципный, как любой политик… вот политика и принципы, и какая-то эмоциональная честность такая – это как раз мы с Вами обсуждали. Это, скорее, признак слабости.Если считать, что это фальсификация, то кто эту фальсификацию сделал? В чьих интересах эта фальсификация?Дима, есть что-то, на поверхности лежащее, есть ужасный оппозиционер.На Ваш взгляд, почему это произошло? Зачем это нужно?Нет, ну, есть какие-то вечные истории. Есть известные оппозиционеры, есть люди, которые должны их компрометировать, дезавуировать как-то все, что они делают, говорят и так далее. Ты вот такой весь из себя великий расследователь, а зато выясняется, что у тебя английское гражданство или, допустим, наоборот, дворец в Италии или ещё что-то такое. Ты на самом деле жене изменяешь постоянно и не только с неграми, а ещё и с китайцами. Ну, что-нибудь такое надо обязательно выбрасывать. В этом смысле как бы, ну да, могла быть такая история, наверное. А могло так, что её не было. Я её не трогал.

Д. Гаврилов― Для кого ущерб больше, хорошо, для Навального или для Пригожина?

А. Константинов― нет, нет, вы не поняли. Обоим лучше. На самом деле это два человека, которые капитализируются от частоты поминовения их имен. И, собственно говоря, не так давно они были не так хорошо известны. Всего-то там сколько лет прошло. Десять лет назад вы же не слышали ни о каком Пригожине, правильно? Это я был с ним еще в 90-е годы знаком, а вы про него знать не знали, и всё такое прочее. И Навальный вам был незнаком, неведом. А сейчас, какой утюг не включишь, там либо Навальный, либо Пригожин, либо оба в танго идут по заснеженным улицам.

Д. Гаврилов― А теперь ответьте, пожалуйста, как журналист. Когда вы видите такую информацию в Telegram-канале, стоит ли её публиковать?

А. Константинов― Как журналист, я бы не стал, например, потому что Telegram-каналы – это такие помойки.

Д. Гаврилов― Ну, это не последний Telegram-канал. Всё-таки самый популярный Telegram-канал.

А. Константинов― Вот вы нашли, кого спросить. Я дикий человек, я к интернету отношусь ещё хуже, чем к Навальному. Я не пользуюсь вообще интернетом. Я считаю, что это свалка, это помойка, это то, с помощью чего легко манипулировать общественным сознанием. А уж разного рода фейков там намастерить можно очень легко. А по поводу того, какие вызывают доверие, какие не вызывают, слушайте, но в Питере идет массовая скупка Telegram-каналов. Вот просто ходят люди с портфелями денег и скупают их, как говорится, в розницу и чохом.

Д. Гаврилов― Вы сейчас серьёзно?

А. Константинов― Абсолютно серьёзно.

Д. Гаврилов― В Питере есть такие Telegram-каналы востребованные что ли? Их нужно скупать сейчас?

А. Константинов― Когда я услышал, что какой-то Telegram-каналец с аудиторией в 3000 человек купили за восемь миллионов рублей, у меня запотели очки, я обиделся на весь мир и с чувством сказал «ну какие же вы все козлы».

Д. Гаврилов― Давайте про Венесуэлу. Европейские страны поддержали нового уже руководителя, а мы цепляемся за Мадуро. Почему мы не с европейскими странами?

А. Константинов― Ну, во-первых, не все европейские страны. И, допустим, на месте Испании я бы очень хорошо подумал несколько раз, стоит ли так вот поддерживать на этой стороне в таком прецеденте, потому что – а у вас Каталония, друзья мои, которая тоже провозглашает чего-то такое. Если ты живешь в стеклянном доме, не нужно кидаться камнями, посечёт осколками. И я думаю, что мы цепляемся не за Мадуро.

Д. Гаврилов― Понятно, что мы за нефть цепляемся.

А. Константинов― Нет, даже не за нефть, потому что там всё сложно и, как это, всю венесуэльскую нефть уже купил Китай. У Китая намного больше вложений, инвестиций в несколько раз.

Д. Гаврилов― Даже не США.

А. Константинов― Да, значит, США хочет забрать всё это без инвестиций. Просто по принципу – сгрести со стола и сказать «моё». Они же считают, что это их задний двор и всё такое прочее. Так вот, мы цепляемся за Мадуро, который не такой симпатичный, не такой харизматичный, как Чавес. Мы говорим о том, что, ну, вообще, есть внутреннее дело в самой стране, и там достаточно такое вот сложное размежевание – оно не такое, что, знаете, 10% за Мадуро, а 90% за вот этого кекса. И второй момент – история показывает иногда, что вот эти прогрессивные страны, которые, как вы говорите, за нового руководителя, за всё хорошее, против всего плохого, но совсем недавний опыт Ливии, когда европейские страны и Соединенные Штаты Америки поддержали словом и делом восставших против Каддафи повстанцев, как они все говорили. Повстанцев надо же защищать, да? если у нас Каддафи диктатор, то те, кто восстали против него, они, по определению, лучше. Простая мысль, что они по определению могут быть хуже, чем диктатор, в их светлые головы не приходила. Таким образом, западноевропейские страны совместно с США после этих ударов по Ливии привели к власти в Ливии вместо Каддафи замечательных совершенно людей, которые, собственно говоря, убили потом американского же посла, потому что, как оказалось, это друзья, вот для простоты назовём их Аль-Каида (террористическая организация — прим. ред.). Вот эти повстанцы замечательные, которые любили ходить в кальсонах, в туфлях с загнутыми носами, понимаете, считали, что женщине самое место в гареме с закрытым от посторонних глаз лицом. И вот именно этих замечательных людей поддержали вот эти европейские страны, которые потом получили волну беженцев, туда-сюда, пятое-десятое. Поэтому вопрос компетенции западных руководителей – он для Вас, видимо, стоит по одному, а для меня совершенно по-другому. Я не считаю, что это люди, которые всегда и во всём правы, и которые, что ни делают, это надо хватать, обнимать и кричать, что это истинное.

А. КОНСТАНТИНОВ: Это такой жест был не в отношении Арашуковых, а Валентины Ивановны Матвиенко. Силовики сказали: «ты там фитилёк-то прикрути, коптит».

Д. Гаврилов― Хорошо, если Россия против вмешательства во внутриполитическую жизнь Венесуэлы, почему тогда Россия вмешалась в украинскую жизнь, аннексировав Крым?

А. Константинов― Нет, нет, всё было не так, Дима.

Д. Гаврилов― Ну а как? Аналогичная ситуация. Пусть украинцы разбираются сами. Почему мы-то туда влезли со своими зелеными человечками?

А. Константинов― Мы не влезли туда со своими зелеными человечками. Сначала был антиконституционный, антироссийский переворот, после которого никто даже не подумал предложить стране референдум, поставить какие-то вопросы и так далее. Просто шайка вот этих вот ориентированных на Бандеру с Шухевичем товарищей, они сказали «вот у нас сейчас будет сила, и мы будем делать так, как считаем нужным». В этой ситуации Россия поступила совершенно обычным способом, защищая свои интересы.

Д. Гаврилов― С другой стороны, на Украине прошли выборы президента. Голосование по Крыму в республике прошло по дулом автоматов российских военнослужащих.

А. Константинов― Нет, под дулом автомата прошло заседание парламента в Косово, где даже референдума. Вот там под дулами автоматов всё тех же милых вашему сердцу ребят из Европы – вот там под дулом автоматов. А в Крыму никто никого под дулом автомата не гонял. Там, собственно говоря, один народ проживает с теми, у кого были автоматы в руках. Кстати говоря, автоматы были в руках и украинских военных в Крыму. Почему-то они не сделали ни одного выстрела, доблестно сдались, вообще, в полном составе совершенно. И большинство из них не захотело возвращаться на историческую родину в Киевскую Русь. Поэтому, знаете, это всё вопрос трактовок. У нас разведчики, у вас шпионы, но там считают, что всё наоборот. И именно так, и никак по-другому. Как говаривал артист Павел Кадочников в фильме «Подвиг разведчика»: «Вы болван, Штюбинг». Понимаете? Хотя мы знаем, что немцы – люди неглупые. Но наш разведчик говорил «Вы болван, Штюбинг». Это был такой вот взгляд на, собственно говоря, палитру. Поэтому вы считаете, что Европа права с вот этим со всем, а я считаю, что она совершенно и категорически неправа, и что ящик Пандоры был открыт совершенно не нами. Вот совершенно не нами. Для начала не нужно было Югославию бомбить, понимаете, неся на своих бомбах мир, счастье, процветание и демократию, а потом не надо было устраивать весь этот бардак с Косово. Вот и, наверное, миру жилось бы поспокойнее.

Д. Гаврилов― Я Вас еще хотел спросить про историю с Арашуковыми, отцом и сыном, сенатором.

А. Константинов― Дивные люди, согласитесь.

Д. Гаврилов― Как всё разворачивалось…

А. Константинов― Смотришь на Арашукова-младшего и слёзы наворачиваются.

Д. Гаврилов― И с патриархом, и с Бегловым…

А. Константинов― Как интересно устроена жизнь в нашей стране! Вот и хочется задать вопрос начальнику службы безопасности «Газпрома» товарищу Хомякову, по-моему: «Как же так, Бричкина?» А знаете, что Бричкина ответила? – «Торопилась очень». Вот когда она утопла в болоте в фильме «А зори здесь тихие», «торопилась я очень». Вот и так, да, выясняется, что можно работать в «Газпроме» и воровать в каких-то чудовищных объёмах, а сам «Газпром»-то и не в курсе. Беда. Как-то так вот оно, конечно, грустненько. Но касаемо шоу, которое было в Совете Федерации, некоторые считают, что это такой жест был не в отношении Арашуковых, а Валентины Ивановны Матвиенко, со стороны таких вот силовых силовиков. Вот силовые силовики таким жестом сказали «ты там фитилёк-то прикрути, да, коптит».

Д. Гаврилов― А за что такая…

А. Константинов― А вот мы говорим с вами, что башни, а между башнями шашни. И вот эти некоторые шашни, как сказал один адвокат, застукав свою жену с двумя участковыми, всё это переполнило чашу терпения, потому что перешло границы приличия. Такой намёк, что можно и ещё куда-нибудь прийти. Потому что такой балаган было не обязательно устраивать. Вот в таких ситуациях… это же тягостное оставило впечатление. Этот кавказский человек молодой, которому 32, но выглядит он на 48, этот папа его – это всё какое-то ужасное кино.

Д. Гаврилов― Но не показали же, как наручники надевают.

А. Константинов― Нет, во-первых, показали. Во-вторых, просто, ну, зачем? И так мысли тяжёлые, когда мы думаем по поводу того, как у нас устроена жизнь, а вы нам ещё такую вот жесть с чернухой показываете. У нас телевидение какое-то жестокое. То показывают слепую девочку по «Вестям», которая из-за сугробов не может дойти до магазина со своей палочкой, это государственное-то телевидение, то, значит, какого-то Арашукова, понимаете, в Совете Федерации. Просто какие-то фильмы ужасов.

Д. Гаврилов― У нас же сенаторов уже арестовывали, осуждали. В этом ничего удивительного.

А. Константинов― Важна непосредственно картинка, важен антураж, важна атмосфера, когда, знаете, прервали трансляцию, вещание, пошло «Лебединое озеро», вышли суровые люди с цинковыми глазами соглядатаев. Вот это всё, конечно, очень так вот… жуть какая-то, я Вам скажу. Страшнее этого только Трамп со своими речами, когда он говорит: «Скоро заключим новый договор. А, может, и не заключим». Он мне этим Горбачева напоминает, когда Горбачев говорит: «Думаю, что скоро будет лучше или хуже. Это же диалектика, надо понимать». Вот они в чем-то, понимаете, похожи друг на друга.

Д. Гаврилов― А, кстати, что с Америкой-то будет? Парламент должен утвердить бюджет, да всё никак не утверждает. Шатдаун уже сколько длится. Госслужащие столько времени не могут приступить к работе в новом-то году.

А. Константинов― Я считаю, пусть живут. Давайте дадим им возможность жить и развиваться. Они смешные такие, без них скучнее было бы. Наладится у них и у их госслужащих.

Д. Гаврилов― Так а стену построят с Мексикой? Ключевой вопрос. Даст парламент разрешение?

А. Константинов― Думаю, что да. Во-первых, часть этой стены уже есть. Во-вторых, видно, что дедушку заклинило на этой стенке старому построить уже что-то. Ну, он успокоится и перестанет в других местах хулиганить как-то.

Д. Гаврилов― А это будет стена или с дырочками?

А. Константинов― Ну, конечно, с дырками. Ну стены для чего? Для чего запрещают после десяти водку не продавать? Чтобы в потаённых местах её было много, и чтобы у людей нормальный бизнес пошел. Вот для чего стены строят? Чтобы подкоп можно сделать было под стены. Это же как с Навальным и вот этими штрафами. Это такая сексуальная игра. Как кошка коту говорила: «Найдешь меня – я твоя. Не найдешь – я за шкафом». Понимаете? И всё понятно уже.

Д. Гаврилов― Давайте последний вопрос. Депутат от Петербурга, депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил магазинам бесплатно раздавать продукты, срок хранения которых истекает за один день. Как вы считаете, хорошая такая идея?

А. Константинов― Ну, не знаю. Это всё популизмом каким-то отдаёт. Знаете, по факту так и происходит на самом деле. У меня, например, во двор из магазина большого, на помойку когда вывозят какие-то корзинки, а туда уже слетаются люди, у которых, видно, не всё хорошо, так сказать, с деньгами. И они это всё так быстро разбирают, совершенно, на мой взгляд, забесплатно, но при этом много мусора какого-то остаётся. Поэтому хотя бы как-то прибирали бы за собой, что ли.

Д. Гаврилов― Особое мнение Андрея Константинова. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо, Андрей.

А. Константинов― Спасибо. До свидания.